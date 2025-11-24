Москва: Тази нощ свалихме 93 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 93 украински дрона над региони на Русия, Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.
"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 45 - над територията на Белгородска област, 9 - над територията на Краснодарския край, 7 - над територията на Нижегородска област, 4 - над територията на Воронежка област, 20 - над акваторията на Черно море и 8 - над акваторията на Азовско море", се казва в изявление на руското ведомство.
1 Пич
Коментиран от #3
09:47 24.11.2025
2 ха-ха
09:50 24.11.2025
3 селски ,
До коментар #1 от "Пич":Нямат повече , те затова са изстреляли толкова . Ако имаха и можеха - тогава щеше да е по-различно .Само съсипват натовско оръжия рамбовците на зеления и накрая - държава и солдати -НЕТ !
Коментиран от #12
09:52 24.11.2025
4 Шопо
Коментиран от #7, #8, #11
09:53 24.11.2025
5 Pyccкий Карлик
В ютуба пишете Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО и ще разберете пачему вайната се влачи Четири Года ......
Коментиран от #9
09:54 24.11.2025
6 Ухаааа
Коментиран от #10, #14
09:55 24.11.2025
7 Българин
До коментар #4 от "Шопо":Гледай си овцете и не мисли и не пиши за неща, които не са ти ясни.
09:55 24.11.2025
8 ха-ха-ха !
До коментар #4 от "Шопо":ТОВА СИ ГО КОПИРАЛ ОТ САЙТА ЗА НАЙ-СМЕШНИТЕ ВИЦОВЕ ! Така става , когато нямаш пипе и едно изречение не можеш да сътвориш .
09:55 24.11.2025
9 гост
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":Вайна се влачи по многа причини но трябва ентелегентност!
09:56 24.11.2025
10 значи ,
До коментар #6 от "Ухаааа":Урките винаги свалят повече , отколкото руснаците са изстреляли . И това ако е статистика - здраве му кажи .
09:57 24.11.2025
11 Мдаааа
До коментар #4 от "Шопо":Но русия тъпче в Украйна вече 4 години. А Яките българановци на втория ден, ще са хванати за пристите на краката на хоро. Чест и достойнство има в някой народи, за разлика от нашите лизачи! Къде да имахме президент като Зеленски!
Коментиран от #16
09:57 24.11.2025
12 Pyccкий Карлик
До коментар #3 от "селски ,":"...нямат повече, затова са изстреляли толкова..."
Братуха, много бъркаш !!!
Всяка вечер укрите изстрелват 500 дрона, от тях се прехващат стотина, останалите пряко попадение 👍
Коментиран от #15, #18
09:58 24.11.2025
13 Трол
09:58 24.11.2025
14 ха-ха
До коментар #6 от "Ухаааа":Няма смисъл руснаците да дават обяснения - резултата е очеваден ! Укрията и зеля са ЧАО!
09:59 24.11.2025
15 джудж ,
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":КАК СЕГОДНЯ ДЕЛА ? Не късай нерви - твоите дружки вече са на лебедовата песен, тоест - последний напън настал !
Коментиран от #17
10:01 24.11.2025
16 ха-ха-ха !
До коментар #11 от "Мдаааа":Ха-ха-хааааа ! Опазил ни Господ от такъв президент !
10:02 24.11.2025
17 Pyccкий Карлик
До коментар #15 от "джудж ,":Как дела.......
Как всегда !!!
Пропустили, упустили, не попали, не смогли !!!
Сменяй паccпopта докато е време ))
Коментиран от #20
10:07 24.11.2025
18 Коко
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":И като се събуди какво се е случило?
10:31 24.11.2025
19 Селянин
Коментиран от #21
10:44 24.11.2025
20 хикочко..
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Шизашко бгбандерско..женское гномче,пошла в покровските окопи,для тебя есть-маленкий чувалик
11:09 24.11.2025
21 русичь..
До коментар #19 от "Селянин":А пък ние батисахме в харкiвье-цело племе с алиански инструктажи-и сега ще има редь слъзи и редь тцивки от урсулските джендъри
11:12 24.11.2025
22 Хахахаха
12:06 24.11.2025