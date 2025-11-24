Новини
Свят »
Русия »
Москва: Тази нощ свалихме 93 украински дрона
  Тема: Украйна

Москва: Тази нощ свалихме 93 украински дрона

24 Ноември, 2025 09:46 1 071 22

  • русия-
  • украйна-
  • пво-
  • ракети-
  • дронове

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ украински дронове над региони на Русия, Черно и Азовско море, заяви министерството на отбраната

Москва: Тази нощ свалихме 93 украински дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 93 украински дрона над региони на Русия, Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 45 - над територията на Белгородска област, 9 - над територията на Краснодарския край, 7 - над територията на Нижегородска област, 4 - над територията на Воронежка област, 20 - над акваторията на Черно море и 8 - над акваторията на Азовско море", се казва в изявление на руското ведомство.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 8 Отговор
    Малко са !!! Трябва да ударите здраво преди преговорите !!!

    Коментиран от #3

    09:47 24.11.2025

  • 2 ха-ха

    14 4 Отговор
    Руснаците свалят дронове , а урките ще вдигат байрачето !

    09:50 24.11.2025

  • 3 селски ,

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нямат повече , те затова са изстреляли толкова . Ако имаха и можеха - тогава щеше да е по-различно .Само съсипват натовско оръжия рамбовците на зеления и накрая - държава и солдати -НЕТ !

    Коментиран от #12

    09:52 24.11.2025

  • 4 Шопо

    16 16 Отговор
    Зеленски е велик политик, с подкрепата на колективния запад Той може да победи Русия.

    Коментиран от #7, #8, #11

    09:53 24.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    7 9 Отговор
    Хаха...свалили яребици и кypoпатки 😄
    В ютуба пишете Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО и ще разберете пачему вайната се влачи Четири Года ......

    Коментиран от #9

    09:54 24.11.2025

  • 6 Ухаааа

    10 8 Отговор
    Някога ушанките да са казали колко не са свалили? Никога! Украинците всеки път казват прихванахме толко, свалихме толкова, не спяхме толкова.

    Коментиран от #10, #14

    09:55 24.11.2025

  • 7 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Гледай си овцете и не мисли и не пиши за неща, които не са ти ясни.

    09:55 24.11.2025

  • 8 ха-ха-ха !

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    ТОВА СИ ГО КОПИРАЛ ОТ САЙТА ЗА НАЙ-СМЕШНИТЕ ВИЦОВЕ ! Така става , когато нямаш пипе и едно изречение не можеш да сътвориш .

    09:55 24.11.2025

  • 9 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Вайна се влачи по многа причини но трябва ентелегентност!

    09:56 24.11.2025

  • 10 значи ,

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ухаааа":

    Урките винаги свалят повече , отколкото руснаците са изстреляли . И това ако е статистика - здраве му кажи .

    09:57 24.11.2025

  • 11 Мдаааа

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Но русия тъпче в Украйна вече 4 години. А Яките българановци на втория ден, ще са хванати за пристите на краката на хоро. Чест и достойнство има в някой народи, за разлика от нашите лизачи! Къде да имахме президент като Зеленски!

    Коментиран от #16

    09:57 24.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "селски ,":

    "...нямат повече, затова са изстреляли толкова..."

    Братуха, много бъркаш !!!
    Всяка вечер укрите изстрелват 500 дрона, от тях се прехващат стотина, останалите пряко попадение 👍

    Коментиран от #15, #18

    09:58 24.11.2025

  • 13 Трол

    2 3 Отговор
    Пореден епизод на сериална Игра на дронове.

    09:58 24.11.2025

  • 14 ха-ха

    6 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ухаааа":

    Няма смисъл руснаците да дават обяснения - резултата е очеваден ! Укрията и зеля са ЧАО!

    09:59 24.11.2025

  • 15 джудж ,

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    КАК СЕГОДНЯ ДЕЛА ? Не късай нерви - твоите дружки вече са на лебедовата песен, тоест - последний напън настал !

    Коментиран от #17

    10:01 24.11.2025

  • 16 ха-ха-ха !

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаааа":

    Ха-ха-хааааа ! Опазил ни Господ от такъв президент !

    10:02 24.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "джудж ,":

    Как дела.......
    Как всегда !!!
    Пропустили, упустили, не попали, не смогли !!!
    Сменяй паccпopта докато е време ))

    Коментиран от #20

    10:07 24.11.2025

  • 18 Коко

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    И като се събуди какво се е случило?

    10:31 24.11.2025

  • 19 Селянин

    3 1 Отговор
    За разлика от украинците, рашистите не признават колко дрона не са свалили... Вчера в Крим е пламнал един завод.

    Коментиран от #21

    10:44 24.11.2025

  • 20 хикочко..

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Шизашко бгбандерско..женское гномче,пошла в покровските окопи,для тебя есть-маленкий чувалик

    11:09 24.11.2025

  • 21 русичь..

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Селянин":

    А пък ние батисахме в харкiвье-цело племе с алиански инструктажи-и сега ще има редь слъзи и редь тцивки от урсулските джендъри

    11:12 24.11.2025

  • 22 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Това означава, че и много не са свалили, но това масква не го обявява. Това ще го чуем по-късно.

    12:06 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания