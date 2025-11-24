Москва: Тази нощ свалихме 93 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 93 украински дрона над региони на Русия, Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 45 - над територията на Белгородска област, 9 - над територията на Краснодарския край, 7 - над територията на Нижегородска област, 4 - над територията на Воронежка област, 20 - над акваторията на Черно море и 8 - над акваторията на Азовско море", се казва в изявление на руското ведомство.

