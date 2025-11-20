Новини
Свят »
Израел »
Войната се завръща? Най-малко 33 жертви при днешните израелски удари в ивицата Газа

Войната се завръща? Най-малко 33 жертви при днешните израелски удари в ивицата Газа

20 Ноември, 2025 17:05 1 316 27

  • газа-
  • хан юнис-
  • израел-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • хизбула

Поредната ескалация на напрежението идва, след като израелски сили казаха, че техни войници са попаднали вчера под обстрел в Хан Юнис

Войната се завръща? Най-малко 33 жертви при днешните израелски удари в ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Поредица израелски удари тази сутрин по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа отнеха живота на още петима души, съобщиха медици, цитирани от Асошиейтед прес, пише БТА.

С това броят убитите при израелски атаки в палестинската територия през последните 12 часа нарасна до 33. Това са едни от най-смъртоносните удари в Газа след влизането в сила на прекратяването на огъня в ивицата на 10 октомври, отбелязва АП.

Поредната ескалация на напрежението идва, след като израелски сили казаха, че техни войници са попаднали вчера под обстрел в Хан Юнис. Израел съобщи, че няма ранени негови войници и че е отговорил на атаките.

Четири израелски удара снощи и тази сутрин срещу палатки, в които са настанени разселени палестинци в Хан Юнис, отнеха живота на 17 души, включително пет жени и пет деца, съобщиха служители в болница "Насър".

В град Газа 16 души, включително седем деца и три жени, бяха убити при два израелски удара, съобщиха служители от болница "Аш Шифа", където са били откарани телата на загиналите.

"Хамас" осъди израелските удари като "шокиращо масово убийство". В изявление групировката отрече да е обстрелвала израелските войски.

В болница "Насър"се събра множество от хора, които искаха да изпратят в последния им път убитите при израелските удари. Жени ридаеха над телата на своите близки, увити в погребални бели чаршафи, посочва АП.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    28 1 Отговор
    Толкова за мирния план на Тръмп...

    17:08 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаааа

    14 1 Отговор
    А някой ривеше с крокодилски сълзи за 23 убити при падане на ракета (не се знае каква - може всичко да тип Буча) в жилищен блок... а това тук е нищо...

    17:10 20.11.2025

  • 5 кхъйъут

    12 1 Отговор
    E!? ..Тъкмо тръмбо ще може пак да я спре!!! :)))

    17:11 20.11.2025

  • 6 666

    22 2 Отговор
    Какеа "война" бе платени с "грантове" измамници. Газа дори няма армия.

    Коментиран от #16

    17:12 20.11.2025

  • 7 ккк

    11 1 Отговор
    и мирния му план като и митата тука има тука нема

    17:12 20.11.2025

  • 8 Лицемерни 60клуци

    18 4 Отговор
    ООН,САЩ и ЕС удобно мълчат за нападенията на Израел срещу сума ти суверенни държави.

    17:14 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дориана

    9 0 Отговор
    Войната между Израел и Хамас никога няма да приключи. Много ясно беше , че Хамас няма да се разоръжат , нито ще отстъпят от властта. Пак пределно ясно беше, , че Израел никога няма да позволи да има Палестинска държава или две Палестини, което е най- голямата глупост. Така , че очаквано Тръмп се проваля. Постигнато е единствено и само връщането на заложници.

    17:21 20.11.2025

  • 11 Войната се завръща?

    11 2 Отговор
    Или Израел за пореден път нарушава договореностите ?

    17:21 20.11.2025

  • 12 "след като израелски сили казаха"

    10 2 Отговор
    Да се разбира "поредната лъжа на ционистката хунта"

    17:23 20.11.2025

  • 13 Санкции за израелските нацисти

    10 2 Отговор
    Кога ? А?

    17:28 20.11.2025

  • 14 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Та къде остана вечния мир на клоуна Тръмп ,в Палестина и по света не може да има и няма как да има мир докато евреи печатат пари и,лихварство лицемери алчност и всичко що е то в сатаната ,

    17:31 20.11.2025

  • 15 Стига ве!

    9 1 Отговор
    Таман Тръмпон се поФали, че спрял войната!

    Евреите му удрят тънки четки за самочувствието му и си правят каквото си смятат за правилно,а оно се дуе по медиите!

    17:31 20.11.2025

  • 16 Война?

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "666":

    Палестинската авиация с какви самолети разполага или ПВО?

    17:32 20.11.2025

  • 17 Рижав жител на Белодом:

    5 1 Отговор
    От 3548 г. не е имало мир в Израел, но аз спрях войната!

    Който не вярва да се разходи из мирна Газа, ама да си сложи каска на главата!

    17:34 20.11.2025

  • 18 Бай Дон в ролята и на Машиаха

    4 1 Отговор
    Тя войната де факто не е спирала,Тръмп бълнува.Само антихриста мюсулманин ще сключи мир, който ще наруши след 3,5 год,а Христос ще го погуби и установи истински мир в близкия изток и света.

    17:38 20.11.2025

  • 19 прекалено едностранчиво

    2 2 Отговор
    е написано . Каква вяра можеш да имаш на сатанинските "бели чаршафи".

    18:34 20.11.2025

  • 20 Масова евакуация

    5 1 Отговор
    Само масова евакуация на Израел в САЩ ще реши проблема. Това не е тяхна земя и не са желани там. И без това дърпат конците в САЩ и повечето са богати, така че Тръмп ще им даде визи.

    Коментиран от #22

    18:35 20.11.2025

  • 21 УдоМача

    3 1 Отговор
    Дано палестинците заедно със съседите си шибнат израел така, че никога повече да не се изправи!!!!!

    18:40 20.11.2025

  • 22 Вярвай

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Масова евакуация":

    Няма по-тяхна земя от тази на Израел, обещана им от Твореца, а фактите и обстоятелствата го доказват постоянно.

    18:41 20.11.2025

  • 23 А пък,

    2 0 Отговор
    зеленият шмъркач реве за 5-6 жертви,с пагони след 100-тина ракети и дрона ...

    19:27 20.11.2025

  • 24 123

    0 0 Отговор
    33 жертви. Масонски цирк.

    19:34 20.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Феникс

    3 0 Отговор
    Това не е война бе милички, това е безогледно клане на цивилни, предимно жени и деца!

    21:05 20.11.2025

  • 27 койдазнай

    0 0 Отговор
    Никаква война не се завръща, просто мирът е такъв!

    23:36 20.11.2025