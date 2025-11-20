Войната се завръща? Най-малко 33 жертви при днешните израелски удари в ивицата Газа

Поредица израелски удари тази сутрин по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа отнеха живота на още петима души, съобщиха медици, цитирани от Асошиейтед прес, пише БТА.
С това броят убитите при израелски атаки в палестинската територия през последните 12 часа нарасна до 33. Това са едни от най-смъртоносните удари в Газа след влизането в сила на прекратяването на огъня в ивицата на 10 октомври, отбелязва АП.
Поредната ескалация на напрежението идва, след като израелски сили казаха, че техни войници са попаднали вчера под обстрел в Хан Юнис. Израел съобщи, че няма ранени негови войници и че е отговорил на атаките.
Четири израелски удара снощи и тази сутрин срещу палатки, в които са настанени разселени палестинци в Хан Юнис, отнеха живота на 17 души, включително пет жени и пет деца, съобщиха служители в болница "Насър".
В град Газа 16 души, включително седем деца и три жени, бяха убити при два израелски удара, съобщиха служители от болница "Аш Шифа", където са били откарани телата на загиналите.
"Хамас" осъди израелските удари като "шокиращо масово убийство". В изявление групировката отрече да е обстрелвала израелските войски.
В болница "Насър"се събра множество от хора, които искаха да изпратят в последния им път убитите при израелските удари. Жени ридаеха над телата на своите близки, увити в погребални бели чаршафи, посочва АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
17:08 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мдаааа
17:10 20.11.2025
5 кхъйъут
17:11 20.11.2025
6 666
Коментиран от #16
17:12 20.11.2025
7 ккк
17:12 20.11.2025
8 Лицемерни 60клуци
17:14 20.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дориана
17:21 20.11.2025
11 Войната се завръща?
17:21 20.11.2025
12 "след като израелски сили казаха"
17:23 20.11.2025
13 Санкции за израелските нацисти
17:28 20.11.2025
14 Kaлпазанин
17:31 20.11.2025
15 Стига ве!
Евреите му удрят тънки четки за самочувствието му и си правят каквото си смятат за правилно,а оно се дуе по медиите!
17:31 20.11.2025
16 Война?
До коментар #6 от "666":Палестинската авиация с какви самолети разполага или ПВО?
17:32 20.11.2025
17 Рижав жител на Белодом:
Който не вярва да се разходи из мирна Газа, ама да си сложи каска на главата!
17:34 20.11.2025
18 Бай Дон в ролята и на Машиаха
17:38 20.11.2025
19 прекалено едностранчиво
18:34 20.11.2025
20 Масова евакуация
Коментиран от #22
18:35 20.11.2025
21 УдоМача
18:40 20.11.2025
22 Вярвай
До коментар #20 от "Масова евакуация":Няма по-тяхна земя от тази на Израел, обещана им от Твореца, а фактите и обстоятелствата го доказват постоянно.
18:41 20.11.2025
23 А пък,
19:27 20.11.2025
24 123
19:34 20.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Феникс
21:05 20.11.2025
27 койдазнай
23:36 20.11.2025