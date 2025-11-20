Войната се завръща? Най-малко 33 жертви при днешните израелски удари в ивицата Газа

Поредица израелски удари тази сутрин по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа отнеха живота на още петима души, съобщиха медици, цитирани от Асошиейтед прес, пише БТА.

С това броят убитите при израелски атаки в палестинската територия през последните 12 часа нарасна до 33. Това са едни от най-смъртоносните удари в Газа след влизането в сила на прекратяването на огъня в ивицата на 10 октомври, отбелязва АП.

Поредната ескалация на напрежението идва, след като израелски сили казаха, че техни войници са попаднали вчера под обстрел в Хан Юнис. Израел съобщи, че няма ранени негови войници и че е отговорил на атаките.

Четири израелски удара снощи и тази сутрин срещу палатки, в които са настанени разселени палестинци в Хан Юнис, отнеха живота на 17 души, включително пет жени и пет деца, съобщиха служители в болница "Насър".

В град Газа 16 души, включително седем деца и три жени, бяха убити при два израелски удара, съобщиха служители от болница "Аш Шифа", където са били откарани телата на загиналите.

"Хамас" осъди израелските удари като "шокиращо масово убийство". В изявление групировката отрече да е обстрелвала израелските войски.

В болница "Насър"се събра множество от хора, които искаха да изпратят в последния им път убитите при израелските удари. Жени ридаеха над телата на своите близки, увити в погребални бели чаршафи, посочва АП.