Документът от Женева! Ето го пълният текст на европейското насрещно предложение на американския мирен план за Украйна

Ройтерс представи текста на европейско насрещно предложение на предложения от САЩ 28-точков мирен план за Украйна.
Контрапредложението, изготвено от E3 - Великобритания, Франция и Германия - взема за основа плана на САЩ, но след това го разглежда точка по точка с предложени изменения.
Текстът е следният:
1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.
2. Ще бъде постигнато пълно и окончателно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и НАТО. Всички неясноти от последните 30 години ще бъдат разрешени.
(Точка 3 от плана на САЩ е заличена. В проекта им се казва: „Ще се очаква Русия да не нахлува в съседите си и НАТО да не се разширява допълнително.“)
4. След подписването на мирно споразумение ще се проведе диалог между Русия и НАТО, за да се разгледат всички проблеми със сигурността и да се създаде среда за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за свързаност и бъдещи икономически възможности.
5. Украйна ще получи стабилни гаранции за сигурност.
6. Размерът на украинската армия ще бъде ограничен до 800 000 души в мирно време.
7. Присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсус на членовете на НАТО, какъвто не съществува.
8. НАТО се съгласява да не разполага постоянно войски под свое командване в Украйна в мирно време.
9. Изтребители на НАТО ще бъдат разположени в Полша.
10. Гаранции на САЩ, която отразява член 5.
a. САЩ ще получат компенсация за гаранцията.
b. Ако Украйна нахлуе в Русия, тя губи гаранцията.
c. Ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към силен координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени и всякакъв вид признание за новата територия и всички други ползи от това споразумение ще бъдат оттеглени.
11. Украйна отговаря на условията за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до пазара на Европа, докато това се оценява.
12. Стабилен пакет за глобално преустройство за Украйна, включително, но не само:
a. Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции във бързоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и усилия в областта на изкуствения интелект.
b. САЩ ще си партнират с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизиране и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, която включва нейните тръбопроводи и съоръжения за съхранение.
в. Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони за възстановяване, преустройство и модернизиране на градове и жилищни райони.
г. Развитие на инфраструктурата.
д. Добив на минерали и природни ресурси.
е. Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, който да осигури финансиране за ускоряване на тези усилия.
13. Русия ще бъде постепенно реинтегрирана в световната икономика.
а. Облекчаването на санкциите ще бъде обсъждано и договаряно на етапи и за всеки отделен случай.
б. САЩ ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество, за да се стремят към взаимно развитие в областите на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, редките земни елементи, съвместните проекти в Арктика, както и различни други взаимноизгодни корпоративни възможности.
в. Русия ще бъде поканена отново в Г-8.
14. Украйна ще бъде напълно реконструирана и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна.
15. Ще бъде създадена съвместна работна група по сигурността с участието на САЩ, Украйна, Русия и европейските страни, която да насърчава и прилага всички разпоредби на това споразумение.
16. Русия ще закрепи законодателно политиката на неагресия спрямо Европа и Украйна.
17. САЩ и Русия се съгласяват да разширят договорите за неразпространение и контрол върху ядрените оръжия, включително „Справедлив старт“.
18. Украйна се съгласява да остане неядрена държава съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие.
19. Запорожката АЕЦ ще бъде рестартирана под надзора на Международната агенция за ядрено оръжие, а произведената енергия ще бъде разпределена справедливо в съотношение 50 на 50 между Русия и Украйна.
20. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.
21. Украйна се ангажира да не си връща окупираната суверенна територия с военни средства. Преговорите за териториални размени ще започнат от линията на съприкосновение.
22. След като бъдат договорени бъдещите териториални споразумения, както Руската федерация, така и Украйна се ангажират да не променят тези споразумения със сила. Гаранции за сигурност няма да се прилагат, ако има нарушение на това задължение.
23. Русия няма да възпрепятства използването на река Днепър от Украйна за целите на търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободно движение на зърно през Черно море.
24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на открити въпроси:
а. Всички останали военнопленници и тела ще бъдат разменени на принципа „Всички за всички“.
б. Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително децата.
в. Ще има програма за събиране на семейства.
г. Ще бъдат предвидени мерки за справяне със страданията на жертвите от конфликта.
25. Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на мирното споразумение.
26. Ще бъдат предвидени мерки за справяне със страданията на жертвите на конфликта.
27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Тръмп. Ще има санкции за нарушаване.
28. След като всички страни се споразумеят за този меморандум, незабавно ще влезе в сила прекратяване на огъня, след като и двете страни се оттеглят към договорените точки, за да започне прилагането на споразумението. Условията за прекратяване на огъня, включително мониторингът, ще бъдат договорени от двете страни под наблюдението на САЩ.
19:58 23.11.2025
19:59 23.11.2025
3 Ето, готово, продадохме
Сега остава и да я хванеме тая мечка.
Коментиран от #120
19:59 23.11.2025
Коментиран от #100
20:00 23.11.2025
5 Е сега само е премахната 3 точка
20:00 23.11.2025
7 Гончар Романенко
Край на дебатите!
Коментиран от #104
20:01 23.11.2025
10 Атина Палада
Коментиран от #79
20:02 23.11.2025
20:02 23.11.2025
12 Аз на това му викам
20:02 23.11.2025
13 С такива европейски приятели
20:03 23.11.2025
14 Абе да обявят вой на на Русия тия ,бре
15 Вие сте бита карта
20:04 23.11.2025
17 Явно коката
20:05 23.11.2025
18 Гробар
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Вече украинските мъже с нетърпение чакат да ги мобилизират, за да дезертират. Без ток и храна трудно се живее. В Украйна вече има само за хунтата на Зеленю.
19 Помак
21 Диванен стратег
22 Евродебил
20:06 23.11.2025
Коментиран от #27
20:07 23.11.2025
24 Прокопи Катъра
Коментиран от #30
20:07 23.11.2025
26 Имитирайте вятъра
20:07 23.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 предложение,което само може да откажеш
До коментар #24 от "Прокопи Катъра":Клепар днес кой месец се пада от санкциите които ще сринат руската икономика за три месеца?
Благодаря за отговора!
20:08 23.11.2025
32 Нещо ме съмнява тази точка
То всички точки ще си станат и от само себе си след пълната победа на Русия над Украйна и този план става излишен за Русия и удобен само за Украйна.
34 Бай Ставри
20:11 23.11.2025
Коментиран от #59
20:11 23.11.2025
38 Кой ще плаща на агресора, бе копейко?
До коментар #32 от "Нещо ме съмнява тази точка":Къде си чул на престъпника да се плаща?
Коментиран от #46
20:11 23.11.2025
39 Софийски селянин
До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Козлодуй бум.
20:12 23.11.2025
40 Чети за да не работиш
Коментиран от #75
20:12 23.11.2025
41 къде е точка 29
20:12 23.11.2025
42 така, така
Това си изглежда като памфлет на тема - забубилия ще го броим за победител. Еми, няма как да стане, ако ще руснаците да са изпаднали в амок от всички вещества, които наркоманчето употребява.
Лошото е, че ЕС иска война, която не може да финансира и ще си получи заслуженото икономическо разорение.
Накрая, на ЕС ще му трябва член като "ЕС ще бъде постепенно реинтегрирано в световната икономика", защото руснаците не са излизали от световния търговски обмен, но еврпейците са изхвърлени от все повече пазари и живеят основно на заеми. Европейците май не осъзнават, но световната икономика се изнесе от Европа. Тия вече са господин никой и ако продължават така, такива ще си останат години наред.
Коментиран от #80
20:13 23.11.2025
43 Мол ния!
Донбас гори! Вода,ток, НЕТ, нема от пролетта!
Москалбад отива при... СССР
20:13 23.11.2025
44 Презвитер Козма
20:13 23.11.2025
45 Цун Кайми Го
До коментар #31 от "3.14К":3,14дал
20:14 23.11.2025
46 т-п тpoл copoсоидeн
До коментар #38 от "Кой ще плаща на агресора, бе копейко?":Къде си чул победения да поставя условия на подебителя.
Коментиран от #54
20:14 23.11.2025
47 БеГемот
20:15 23.11.2025
48 идиоти вън
20:15 23.11.2025
49 ?????
Путин им го каза.
Готови сме за мирни преговори, но ситуацията на фронта ни устройва и можем да почакаме ако трябва.
По-нататък условията вече ще са други.
Да напомням ли за Минските договорености, преговорите в Истанбул през 2022 г. и кво е дереджето сега.
Така че логиката все пак е на страната на Путин.
И да добавя все пак - "Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства." - Ха ха досега не са ги ли приели. Някакво дървено желязо се получава все пак. Ква защита на езиковите малцинства. В Украйна(бившата УССР) 90% си говорят на руски. Ще трябва да защитават езиковото мнозинство. А за религиозната толерантност нямам думи. Да връщат църквите и манастирите завладяни по бандитски начин от сегашните криворожски евреи.
20:15 23.11.2025
50 САЩ разследват Зеленски
Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.
"Ако Зеленски откаже да подпише оригиналния мирен план на САЩ ще се превърне в ходещ мъртвец" казва източника.
Коментиран от #53, #56
20:15 23.11.2025
51 3.14К
До коментар #31 от "3.14К":Гробарю, трябва да имаш много ниско IQ за да пишеш по този начин!
20:15 23.11.2025
52 ссср
20:17 23.11.2025
53 3.14К
До коментар #50 от "САЩ разследват Зеленски":Важво е оръжието да не спира за Украива, а копейките си ревете по бунищата!
20:17 23.11.2025
54 Русия губи войната.
До коментар #46 от "т-п тpoл copoсоидeн":4 години не могат да превземат 30 %от Донбас и има 3 пъти повече жертви от тези на Украйна.
20:17 23.11.2025
55 Казах
Коментиран от #63
20:18 23.11.2025
56 БеГемот
До коментар #50 от "САЩ разследват Зеленски":Зеленски унишожи блатния нужник за няма и 4 години, ще му простят всичко!
Коментиран от #109
20:18 23.11.2025
57 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
ПОЛТАРА ДНЯ и.....
Фюрера пеДо-фил Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
И сичко тва за 2 Милиона монголяци Фира
АааааааХахахаха
20:19 23.11.2025
58 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
20:20 23.11.2025
59 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #37 от "Презвитер Козма":Дано, никаде да не го слагаш, че си пълен с правописни грешки.... Не, ми се мисли какво ще излезе
20:20 23.11.2025
60 Ама то на Зеленски защо му е
20:20 23.11.2025
61 Боби Баламата
За селския ИДИ ОТИН КОПЕЙКАТА питам
Коментиран от #67
20:21 23.11.2025
62 Някой
Няма да свърши добре за европейците.
Коментиран от #66
20:22 23.11.2025
63 Бой на агресора до Москва!
До коментар #55 от "Казах":Това е плана.
20:24 23.11.2025
64 Руснак
20:24 23.11.2025
65 Възраждане
Нали тва бяха целите и обещанията за 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан,...ху ЙЛО?!?
Коментиран от #78
20:25 23.11.2025
66 Ще има бой до дупка
До коментар #62 от "Някой":и който оцелее ща казва на кой какво. Победителя определя правилата на играта. Ако някой се опъне пак бой до падане на колене и със сълзи на очите да се моли, те това ще е.
20:25 23.11.2025
67 Сатана Z
До коментар #61 от "Боби Баламата":👍😄👍
вовка пич-КИНа хЕРОЙ
20:27 23.11.2025
68 Крадлива
20:27 23.11.2025
69 Перо
20:31 23.11.2025
70 така, така
Дотогава, ЕС може да се упражнява в сътворяване на документи, колкото си иска. В кайна сметка, докараха го де лелеяният от тях "мир чрез сила". Не уцелиха кой притежава силата, но както им каза Путин, руснаците нямат проблем да почакат или да им демонстрират как точно работи силата.
Жалко за онези, които са се надявали този конфликт да свърши бъзро, но бяма страшно. Последният украинец идва и след това руснака ще спре, получавайки всичко, което му трябва.
20:31 23.11.2025
72 Военен експерт Сивков в Русия
Коментиран от #92
20:33 23.11.2025
73 Кобрети
20:34 23.11.2025
74 Перо
20:35 23.11.2025
77 Мда.С други думи:
20:38 23.11.2025
79 Перо
До коментар #10 от "Атина Палада":Гладна кокошка, просо сънува!
20:39 23.11.2025
80 Това е все едно да правиш литературен
До коментар #42 от "така, така":разбор в училище по български език на стихотворение, без да си го прочел и бе да знаеш за какво иде реч. Те това са измислили днес умниците.
20:40 23.11.2025
82 АВВА
20:41 23.11.2025
83 Я пък тоя
Ще им купя по един червен клоунски нос за нова година.
20:41 23.11.2025
85 Джаската
20:42 23.11.2025
86 Дон Дони
20:43 23.11.2025
87 Факт
20:45 23.11.2025
88 Хахаха
Еврозелките ни веселят всеки ден.
20:47 23.11.2025
89 Хаха
20:48 23.11.2025
90 ха ха
20:49 23.11.2025
91 Европеец
20:49 23.11.2025
93 Лелее
Тях никой няма да ги пита!!!
20:49 23.11.2025
94 !!!?
Коментиран от #106
20:50 23.11.2025
95 Кой
20:50 23.11.2025
96 Ивелин Михайлов
20:50 23.11.2025
97 Сметки
До коментар #32 от "Нещо ме съмнява тази точка":Независимо от изхода на войната, Русия ще плати за всички разрушения и убийства, който причинява!
Досега Русия не е превзела нито едно селище, което да е годно за живот. Всичко е напълно разрушено и ако остане в нейния контрол ще трябва първо да разчиства и да строи от пепелища. Ако се изтегли, то ще плаща репарации като загубила страна.
Путлер оставя Русия с милиони жертви, презрена от Украйна завинаги, нова 1000 км граница с НАТО, унищожени Донбас и Луганск, избита или изгонена интелигенция... На какво ли се радват русофилите?
Коментиран от #123
20:51 23.11.2025
99 az СВО Победа 80
1. Това е планът на западна Европа как да саботира Тръмп, така че войната срещу Русия до последния украинец да продължи!
2. Тези още не могат да стоплят, че в бивша Украйна ще стане онова, което каже В.В.Путин.
Коментиран от #116, #118
20:56 23.11.2025
100 Въпрос
До коментар #4 от "Човек":Какъв човек може да бъде същество като теб?
20:57 23.11.2025
101 Прочетете
20:58 23.11.2025
102 Хеми значи бензин
Коментиран от #121
20:59 23.11.2025
103 Тагарев Тошко
Коментиран от #111
21:01 23.11.2025
104 Евгений Узунов
До коментар #7 от "Гончар Романенко":Дяволски си прав!
21:01 23.11.2025
105 Ще видим
До коментар #13 от "С такива европейски приятели":Кой ще изчезне. На Украйна ще помагат всички развити и богати страни, а Русия ще бъде още по-дълбоко стригана от Китай.
21:02 23.11.2025
106 Дон Дони
До коментар #94 от "!!!?":Мира го предложиха САЩ, удара от падането от крушата ти влияе зле! Европа го отказва и след това обвинява Путин!
Коментиран от #110
21:04 23.11.2025
107 12345
21:05 23.11.2025
109 Макрон
До коментар #56 от "БеГемот":🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Но затри и нашата икономика!
21:07 23.11.2025
110 линейка за Копейка
До коментар #106 от "Дон Дони":Тръмп е объркан! Предлага на украинците да станат крепостни?! Тази нация е държавотворна, не е придатък на орки.
21:08 23.11.2025
111 Кой не
До коментар #103 от "Тагарев Тошко":Иска мир бе Смех.Не искат мир при Руски условия.Ти кое не си разбрал бре.Тъ пир.
Коментиран от #138
21:08 23.11.2025
112 Трай руска
До коментар #108 от "ти ли бе":Па ча в ро.
21:09 23.11.2025
113 Тристен Хайнрих :
икономика е в колапс!
Удри по ватата!
21:13 23.11.2025
114 тома
21:14 23.11.2025
115 123456
21:15 23.11.2025
116 Пора
До коментар #99 от "az СВО Победа 80":Путинова русия умира.
21:17 23.11.2025
117 Европа иска Украйна да стане
21:18 23.11.2025
118 Тихо пръдльо!
До коментар #99 от "az СВО Победа 80":Пак се изказваш некомпетентен.
21:21 23.11.2025
119 Планът на страните от ЕС
Коментиран от #122
21:30 23.11.2025
120 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #3 от "Ето, готово, продадохме":Тя па една мечка .дръглива и опърпана.. Какъв голод я чака тая мечка, не ти е работа.
21:31 23.11.2025
122 До джудже
До коментар #119 от "Планът на страните от ЕС":Отлично устройва Русия. Навремето Петър 1-ви за 10 години война спихва шведите от велика сила до държава джудже.
21:37 23.11.2025
124 Нямам думи
21:41 23.11.2025
125 Марко
21:45 23.11.2025
126 Българин
21:58 23.11.2025
127 Лиз ач евроатлантик
22:19 23.11.2025
128 Арчи
Коментиран от #137
22:36 23.11.2025
129 Нов
23:08 23.11.2025
130 Смешник
23:14 23.11.2025
131 Васил
23:33 23.11.2025
132 Политолог
23:36 23.11.2025
133 Предложение
00:02 24.11.2025
134 Факти
00:23 24.11.2025
135 Дядо ви кУрти от село пиперково
Още през март 2022г руснаците искаха горе долу това
00:40 24.11.2025
136 Казуар
01:33 24.11.2025
137 Ха-ха-ха
До коментар #128 от "Арчи":А кой каза че руснаците са съгласни? В момента руснаците чоплят семки и гледат сеир.
01:34 24.11.2025
138 Ха-ха-ха
До коментар #111 от "Кой не":Хммм като искат мир по техните си условия имат ли сила да го наложат? От началото на СВОто ги слушаме как ще налагат мир чрез сила, как трябвало да поставят Украйна в по-изгодна позиция а виждаме само как позициите и на украинците и на Европа стават все по слаби. Но определено трябва голямо мъжество за да признаеш поражението си и това че си сгрешил .
01:48 24.11.2025