Документът от Женева! Ето го пълният текст на европейското насрещно предложение на американския мирен план за Украйна
  Тема: Украйна

Документът от Женева! Ето го пълният текст на европейското насрещно предложение на американския мирен план за Украйна

23 Ноември, 2025 19:55, обновена 23 Ноември, 2025 20:27

Условията за прекратяване на огъня, включително мониторингът, ще бъдат договорени от двете страни под наблюдението на САЩ

Документът от Женева! Ето го пълният текст на европейското насрещно предложение на американския мирен план за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ройтерс представи текста на европейско насрещно предложение на предложения от САЩ 28-точков мирен план за Украйна.

Контрапредложението, изготвено от E3 - Великобритания, Франция и Германия - взема за основа плана на САЩ, но след това го разглежда точка по точка с предложени изменения.

Текстът е следният:

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Ще бъде постигнато пълно и окончателно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и НАТО. Всички неясноти от последните 30 години ще бъдат разрешени.

(Точка 3 от плана на САЩ е заличена. В проекта им се казва: „Ще се очаква Русия да не нахлува в съседите си и НАТО да не се разширява допълнително.“)

4. След подписването на мирно споразумение ще се проведе диалог между Русия и НАТО, за да се разгледат всички проблеми със сигурността и да се създаде среда за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за свързаност и бъдещи икономически възможности.

5. Украйна ще получи стабилни гаранции за сигурност.

6. Размерът на украинската армия ще бъде ограничен до 800 000 души в мирно време.

7. Присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсус на членовете на НАТО, какъвто не съществува.

8. НАТО се съгласява да не разполага постоянно войски под свое командване в Украйна в мирно време.

9. Изтребители на НАТО ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранции на САЩ, която отразява член 5.

a. САЩ ще получат компенсация за гаранцията.

b. Ако Украйна нахлуе в Русия, тя губи гаранцията.

c. Ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към силен координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени и всякакъв вид признание за новата територия и всички други ползи от това споразумение ще бъдат оттеглени.

11. Украйна отговаря на условията за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до пазара на Европа, докато това се оценява.

12. Стабилен пакет за глобално преустройство за Украйна, включително, но не само:

a. Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции във бързоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и усилия в областта на изкуствения интелект.

b. САЩ ще си партнират с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизиране и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, която включва нейните тръбопроводи и съоръжения за съхранение.

в. Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони за възстановяване, преустройство и модернизиране на градове и жилищни райони.

г. Развитие на инфраструктурата.

д. Добив на минерали и природни ресурси.

е. Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, който да осигури финансиране за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде постепенно реинтегрирана в световната икономика.

а. Облекчаването на санкциите ще бъде обсъждано и договаряно на етапи и за всеки отделен случай.

б. САЩ ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество, за да се стремят към взаимно развитие в областите на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, редките земни елементи, съвместните проекти в Арктика, както и различни други взаимноизгодни корпоративни възможности.

в. Русия ще бъде поканена отново в Г-8.

14. Украйна ще бъде напълно реконструирана и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна.

15. Ще бъде създадена съвместна работна група по сигурността с участието на САЩ, Украйна, Русия и европейските страни, която да насърчава и прилага всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи законодателно политиката на неагресия спрямо Европа и Украйна.

17. САЩ и Русия се съгласяват да разширят договорите за неразпространение и контрол върху ядрените оръжия, включително „Справедлив старт“.

18. Украйна се съгласява да остане неядрена държава съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

19. Запорожката АЕЦ ще бъде рестартирана под надзора на Международната агенция за ядрено оръжие, а произведената енергия ще бъде разпределена справедливо в съотношение 50 на 50 между Русия и Украйна.

20. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

21. Украйна се ангажира да не си връща окупираната суверенна територия с военни средства. Преговорите за териториални размени ще започнат от линията на съприкосновение.

22. След като бъдат договорени бъдещите териториални споразумения, както Руската федерация, така и Украйна се ангажират да не променят тези споразумения със сила. Гаранции за сигурност няма да се прилагат, ако има нарушение на това задължение.

23. Русия няма да възпрепятства използването на река Днепър от Украйна за целите на търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободно движение на зърно през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на открити въпроси:

а. Всички останали военнопленници и тела ще бъдат разменени на принципа „Всички за всички“.

б. Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително децата.

в. Ще има програма за събиране на семейства.

г. Ще бъдат предвидени мерки за справяне със страданията на жертвите от конфликта.

25. Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на мирното споразумение.

26. Ще бъдат предвидени мерки за справяне със страданията на жертвите на конфликта.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Тръмп. Ще има санкции за нарушаване.

28. След като всички страни се споразумеят за този меморандум, незабавно ще влезе в сила прекратяване на огъня, след като и двете страни се оттеглят към договорените точки, за да започне прилагането на споразумението. Условията за прекратяване на огъня, включително мониторингът, ще бъдат договорени от двете страни под наблюдението на САЩ.


  • 1 Яснооо....

    117 8 Отговор
    Ще се чака последния х0х0ль...

    19:58 23.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    32 103 Отговор
    До като не се унищожи бункерния султанат няма да има мир‼️

    Коментиран от #18

    19:59 23.11.2025

  • 3 Ето, готово, продадохме

    115 13 Отговор
    на мечката кожата.
    Сега остава и да я хванеме тая мечка.

    Коментиран от #120

    19:59 23.11.2025

  • 4 Човек

    128 13 Отговор
    Глупости на търкалета.Тия са ненормални.

    Коментиран от #100

    20:00 23.11.2025

  • 5 Е сега само е премахната 3 точка

    69 7 Отговор
    и армията на Украйна да е 800, а не 600 000 души това ли са промените?

    20:00 23.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гончар Романенко

    117 13 Отговор
    Русия земя няма да върне.
    Край на дебатите!

    Коментиран от #104

    20:01 23.11.2025

  • 8 Хъхъхъ

    102 12 Отговор
    Чакали се бият КРАЙ Мечока, а той им гледа сеира

    20:01 23.11.2025

  • 9 Хаха

    134 11 Отговор
    Това е чиста форма на шизофрения! Украйна и Русия воюват, а ЕС и САЩ си разменят мирни предложения. Смях.

    20:01 23.11.2025

  • 10 Атина Палада

    17 68 Отговор
    рижия магазинер ще изгние в затвора като бункерния му ортак

    Коментиран от #79

    20:02 23.11.2025

  • 11 Прокопи Катъра

    53 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ти ли ще го окачиш на башнята мишоче? Хаха.

    20:02 23.11.2025

  • 12 Аз на това му викам

    77 7 Отговор
    голямо, мощно, евроатлантическо пръzване в 28 точки и подточки.

    20:02 23.11.2025

  • 13 С такива европейски приятели

    89 12 Отговор
    Украйна тотално ще изчезне. Тя и в момента е труп който е поддържан в реанимация но това ще бъде нейното бъдеще защото големият батко вече реши нейната съдба.

    Коментиран от #105

    20:03 23.11.2025

  • 14 Абе да обявят вой на на Русия тия ,бре

    75 9 Отговор
    Военнолюбци. И после Путин ще им е пак виновен, че не се съгласява с тия т.пни.

    20:03 23.11.2025

  • 15 Вие сте бита карта

    73 5 Отговор
    Това е почти същото от на Тръмп с повече отстъпки за зелето. Но хамериканци знаят ВСЬО и вся. И ще извадят последният си коз от ръкава си за корупцията както за вас така и за зельо клоуна. ПРОСТО ЩЕ ГИ ПРИНУДИТЕ ДА ГО НАПРАВЯТ.

    20:04 23.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Явно коката

    58 5 Отговор
    Се ползва в неограничени количества от нашите европейски партньори!

    20:05 23.11.2025

  • 18 Гробар

    61 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Вече украинските мъже с нетърпение чакат да ги мобилизират, за да дезертират. Без ток и храна трудно се живее. В Украйна вече има само за хунтата на Зеленю.

    20:05 23.11.2025

  • 19 Помак

    47 4 Отговор
    Жендарски мечти .далеч от реалността ...и довечера ште се из ..штят от радост по хотелите най вече ..маж с маж и маж с много маже ..пфу

    20:06 23.11.2025

  • 20 Браво

    9 40 Отговор
    Сега Путин ще обяви, че за два дни ще превземе Украйна

    20:06 23.11.2025

  • 21 Диванен стратег

    59 3 Отговор
    Значи, войната продължава.

    20:06 23.11.2025

  • 22 Евродебил

    56 4 Отговор
    Те сами си знат какъв ще е отговора от Москва.Просто евроатлантиците протакат,а тепърва ще става ясно в каква посока са текли милиардите....и уверен съм в това,не само еврейте в украйна,а и тези в ЕСССР са се облажили.

    20:06 23.11.2025

  • 23 3.14К

    74 4 Отговор
    Такова предложение може да се напише само от надрусани корупционери, които не виждат каква е реалността. Хора със замъглено съзнание водят Европа и света към ядрен конфликт!

    Коментиран от #27

    20:07 23.11.2025

  • 24 Прокопи Катъра

    10 45 Отговор
    Но най важното е пълни вагони и камази с грузя 200 да не спират да вървят към блатата!

    Коментиран от #30

    20:07 23.11.2025

  • 25 Хитри са от коалицията на

    64 5 Отговор
    желаещите. Опитват се да уморят Путин от смях.

    20:07 23.11.2025

  • 26 Имитирайте вятъра

    53 4 Отговор
    Смешни ненормалници

    20:07 23.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 предложение,което само може да откажеш

    39 3 Отговор
    за чий ....кеф да го приемат това конта или ре контра предложение руснаците на никой не ясно, но е ясно, че е предложение,което само може да откажеш. Явно мъдростта на ЕС лидерите продължава да чупи рекорди ;).

    20:07 23.11.2025

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    31 11 Отговор

    До коментар #24 от "Прокопи Катъра":

    Клепар днес кой месец се пада от санкциите които ще сринат руската икономика за три месеца?

    Благодаря за отговора!

    20:08 23.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нещо ме съмнява тази точка

    44 18 Отговор
    14. Украйна ще бъде напълно реконструирана и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна.
    Русия ще е приеме ли? А на Русия кой ще и плати?
    То всички точки ще си станат и от само себе си след пълната победа на Русия над Украйна и този план става излишен за Русия и удобен само за Украйна.

    Коментиран от #38, #97

    20:09 23.11.2025

  • 33 Евроатлантик

    17 51 Отговор
    Това са напълно адекватни условия, но се съмнявам, че шизофреничната, кремълска хунта и бункерния, дърт плъх ще се съгласят.

    Коментиран от #36

    20:09 23.11.2025

  • 34 Бай Ставри

    28 6 Отговор
    Соломон Безумний сочи върха пак.

    20:10 23.11.2025

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 39 Отговор
    Блатара и рабите им.задунайсии разбират само от загрузка с 200!

    Коментиран от #39

    20:10 23.11.2025

  • 36 Бай Ставри

    29 7 Отговор

    До коментар #33 от "Евроатлантик":

    Ще го сложи сополив на всичкото атлантета.

    20:11 23.11.2025

  • 37 Презвитер Козма

    26 6 Отговор
    Да му го сло6а ас на Владо Зиленски, барабар с колесника!

    Коментиран от #59

    20:11 23.11.2025

  • 38 Кой ще плаща на агресора, бе копейко?

    15 34 Отговор

    До коментар #32 от "Нещо ме съмнява тази точка":

    Къде си чул на престъпника да се плаща?

    Коментиран от #46

    20:11 23.11.2025

  • 39 Софийски селянин

    11 3 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Козлодуй бум.

    20:12 23.11.2025

  • 40 Чети за да не работиш

    57 8 Отговор
    И защо е този шум и бързина? Днес е почивен ден и вместо евродерибеите да си пият уискито и почиват само обикалят като хиени и дразнят. Толкова глупави условия никой друг не може да измисли. Едно от тях е че Русия ще спре стрелбата, ще подпише документа и ще чака, докато започнат нови преговори за териториите. А през това време украинците ще се прегрупират и окопаят добре. И всичко - отначало. Да не говорим, че санкциите ще ли да отпадат постепенно и за всеки отделен случай. С други думи пуснаците ще пишат молби и чакат, а ония ще се баваъ и ще се кефят. По-смешен документ не бяхме чели. Ясно е , че руснака просто ще го смачка този документ и ще продължи по пътя си. Надеждата за мир отпада тази вечер.

    Коментиран от #75

    20:12 23.11.2025

  • 41 къде е точка 29

    43 4 Отговор
    Запазване на имотите и златните тоалетни!

    20:12 23.11.2025

  • 42 така, така

    48 4 Отговор
    Четох известно време и разбрах, че това няма да мине.
    Това си изглежда като памфлет на тема - забубилия ще го броим за победител. Еми, няма как да стане, ако ще руснаците да са изпаднали в амок от всички вещества, които наркоманчето употребява.

    Лошото е, че ЕС иска война, която не може да финансира и ще си получи заслуженото икономическо разорение.
    Накрая, на ЕС ще му трябва член като "ЕС ще бъде постепенно реинтегрирано в световната икономика", защото руснаците не са излизали от световния търговски обмен, но еврпейците са изхвърлени от все повече пазари и живеят основно на заеми. Европейците май не осъзнават, но световната икономика се изнесе от Европа. Тия вече са господин никой и ако продължават така, такива ще си останат години наред.

    Коментиран от #80

    20:13 23.11.2025

  • 43 Мол ния!

    8 38 Отговор
    Най- големата ЕПС в п едерацията ( подмосковието) гори и гърми,..нема Ток, Вода,НЕТ полети но москальята се кефят и матерят ху--- ЙЛО педофила!
    Донбас гори! Вода,ток, НЕТ, нема от пролетта!
    Москалбад отива при... СССР

    20:13 23.11.2025

  • 44 Презвитер Козма

    9 40 Отговор
    Но за да има мир по света ватата и копейките им трябва да са в чувал, от мен да го запомните!

    20:13 23.11.2025

  • 45 Цун Кайми Го

    15 4 Отговор

    До коментар #31 от "3.14К":

    3,14дал

    20:14 23.11.2025

  • 46 т-п тpoл copoсоидeн

    38 7 Отговор

    До коментар #38 от "Кой ще плаща на агресора, бе копейко?":

    Къде си чул победения да поставя условия на подебителя.

    Коментиран от #54

    20:14 23.11.2025

  • 47 БеГемот

    36 6 Отговор
    Плаша се от бъдещето на ЕС с тая прослойка от брюкселско идиоти със специални потребности...

    20:15 23.11.2025

  • 48 идиоти вън

    38 3 Отговор
    Ама, че то нали репарациите се плащат от победените?!?!?!?

    20:15 23.11.2025

  • 49 ?????

    37 5 Отговор
    Ще се повторя от съседната одая.
    Путин им го каза.
    Готови сме за мирни преговори, но ситуацията на фронта ни устройва и можем да почакаме ако трябва.
    По-нататък условията вече ще са други.
    Да напомням ли за Минските договорености, преговорите в Истанбул през 2022 г. и кво е дереджето сега.
    Така че логиката все пак е на страната на Путин.

    И да добавя все пак - "Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства." - Ха ха досега не са ги ли приели. Някакво дървено желязо се получава все пак. Ква защита на езиковите малцинства. В Украйна(бившата УССР) 90% си говорят на руски. Ще трябва да защитават езиковото мнозинство. А за религиозната толерантност нямам думи. Да връщат църквите и манастирите завладяни по бандитски начин от сегашните криворожски евреи.

    20:15 23.11.2025

  • 50 САЩ разследват Зеленски

    35 6 Отговор
    за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски.
    Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.
    "Ако Зеленски откаже да подпише оригиналния мирен план на САЩ ще се превърне в ходещ мъртвец" казва източника.

    Коментиран от #53, #56

    20:15 23.11.2025

  • 51 3.14К

    13 3 Отговор

    До коментар #31 от "3.14К":

    Гробарю, трябва да имаш много ниско IQ за да пишеш по този начин!

    20:15 23.11.2025

  • 52 ссср

    22 3 Отговор
    И кой ще го наложи като изпълнение/НАТО ли.....

    20:17 23.11.2025

  • 53 3.14К

    8 28 Отговор

    До коментар #50 от "САЩ разследват Зеленски":

    Важво е оръжието да не спира за Украива, а копейките си ревете по бунищата!

    20:17 23.11.2025

  • 54 Русия губи войната.

    14 36 Отговор

    До коментар #46 от "т-п тpoл copoсоидeн":

    4 години не могат да превземат 30 %от Донбас и има 3 пъти повече жертви от тези на Украйна.

    20:17 23.11.2025

  • 55 Казах

    10 33 Отговор
    Това са все неприемливи предложения от американско-руския-европейски план и Украйна никога няма да ги приеме,така че войната продължава по цялата линия на съприкосновение,до пълна и безвъвратна победа над Русия.Руснаците ги чака мор.

    Коментиран от #63

    20:18 23.11.2025

  • 56 БеГемот

    5 31 Отговор

    До коментар #50 от "САЩ разследват Зеленски":

    Зеленски унишожи блатния нужник за няма и 4 години, ще му простят всичко!

    Коментиран от #109

    20:18 23.11.2025

  • 57 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...

    9 25 Отговор
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
    ПОЛТАРА ДНЯ и.....
    Фюрера пеДо-фил Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
    И сичко тва за 2 Милиона монголяци Фира
    АааааааХахахаха

    20:19 23.11.2025

  • 58 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 25 Отговор
    Крематорките в.блатата пушат 24/7 четвърта година, а онова с ботокса се крие по мазетата

    20:20 23.11.2025

  • 59 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Презвитер Козма":

    Дано, никаде да не го слагаш, че си пълен с правописни грешки.... Не, ми се мисли какво ще излезе

    20:20 23.11.2025

  • 60 Ама то на Зеленски защо му е

    24 5 Отговор
    мир като е чопнал 48 милиарда долара от военни помощи /не милиона, а милиарда - милионерите шума да ядат пред него/. Още толкова защо да не си вземе човека щом може и има от къде, ще си вземе.

    20:20 23.11.2025

  • 61 Боби Баламата

    10 23 Отговор
    Има ли точка за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил и Башо бегачката в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН?
    За селския ИДИ ОТИН КОПЕЙКАТА питам

    Коментиран от #67

    20:21 23.11.2025

  • 62 Някой

    35 6 Отговор
    Тези са луди. Знаят, че Русия няма да се съгласи с такива условия - това ще означава капитулация на Русия. А реалността на фронта и в геополитиката е друга. Тръгнали джуджетата да ограничават колоса...
    Няма да свърши добре за европейците.

    Коментиран от #66

    20:22 23.11.2025

  • 63 Бой на агресора до Москва!

    9 26 Отговор

    До коментар #55 от "Казах":

    Това е плана.

    20:24 23.11.2025

  • 64 Руснак

    35 5 Отговор
    Русия няма да приеме този план. Еврошикълкавене. Украйна никога няма да бъде в НАТО , нито Русия ще участва във възстановяването на Украйна. Няма сделка. Боят продължава.

    20:24 23.11.2025

  • 65 Възраждане

    5 28 Отговор
    Не разбрах само кога Фюрера пеДо-фил ще Денацифицира, Демилитаризира и ще назначи про- монголско правителство у УКРАЙНА?!?
    Нали тва бяха целите и обещанията за 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан,...ху ЙЛО?!?

    Коментиран от #78

    20:25 23.11.2025

  • 66 Ще има бой до дупка

    26 2 Отговор

    До коментар #62 от "Някой":

    и който оцелее ща казва на кой какво. Победителя определя правилата на играта. Ако някой се опъне пак бой до падане на колене и със сълзи на очите да се моли, те това ще е.

    20:25 23.11.2025

  • 67 Сатана Z

    3 15 Отговор

    До коментар #61 от "Боби Баламата":

    👍😄👍
    вовка пич-КИНа хЕРОЙ

    20:27 23.11.2025

  • 68 Крадлива

    28 4 Отговор
    Гейска ,Мързелива ,Наркоманска Европа да не се напъва , това не са ви колониите , които окрадохте , но ще си платите , БОГ не забравя ! От първия месец знам и ви пиша окраината ще остане с три области !

    20:27 23.11.2025

  • 69 Перо

    20 3 Отговор
    Има текстове на ЕС, които Русия никога няма да приеме, като “поетапно” освобождаване от санкциите за всеки отделен случаи и ползване на замразените руски активи за възстановяването на Украйна! Кой ще захранва този фонд за развитие на технологиите и пакета за глобално преустройство, пак ЕС ли?

    20:31 23.11.2025

  • 70 така, така

    24 4 Отговор
    Когато видим предложение, съгласно което е гарантирана денацификацията и демилитаризацията на 0срайната, то може да има надежда за мир.
    Дотогава, ЕС може да се упражнява в сътворяване на документи, колкото си иска. В кайна сметка, докараха го де лелеяният от тях "мир чрез сила". Не уцелиха кой притежава силата, но както им каза Путин, руснаците нямат проблем да почакат или да им демонстрират как точно работи силата.
    Жалко за онези, които са се надявали този конфликт да свърши бъзро, но бяма страшно. Последният украинец идва и след това руснака ще спре, получавайки всичко, което му трябва.

    20:31 23.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Военен експерт Сивков в Русия

    23 2 Отговор
    е казал договорите не пеят за Русия ако не е съгласна и е против нейните интереси и, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът. "На който не му харесва да си го направи да му хареса" - се допълва в статията.

    Коментиран от #92

    20:33 23.11.2025

  • 73 Кобрети

    27 1 Отговор
    Абсурд,такова нещо няма как да бъде прието

    20:34 23.11.2025

  • 74 Перо

    18 2 Отговор
    ЕС не участва в тристранните преговори и това насрещно предложение остава без последствие! Наркосът иска да си върже гащите, чрез колективна безотговорност!

    20:35 23.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Мда.С други думи:

    18 3 Отговор
    До последния украинец!

    20:38 23.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Перо

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Гладна кокошка, просо сънува!

    20:39 23.11.2025

  • 80 Това е все едно да правиш литературен

    15 4 Отговор

    До коментар #42 от "така, така":

    разбор в училище по български език на стихотворение, без да си го прочел и бе да знаеш за какво иде реч. Те това са измислили днес умниците.

    20:40 23.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 АВВА

    20 4 Отговор
    Победителят взема всичко!

    20:41 23.11.2025

  • 83 Я пък тоя

    20 4 Отговор
    Смях в залата, заразили са се от Зеленски и станаха и те комици.
    Ще им купя по един червен клоунски нос за нова година.

    20:41 23.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Джаската

    14 6 Отговор
    не знам кой ги е писал тези договорености, но ми прилича на нещо правено по трудово обучение в 104то училище, пре ди 50 години

    20:42 23.11.2025

  • 86 Дон Дони

    17 5 Отговор
    Знаете ли кога Украйна ще спечели? Когато срещнете украинец патриот, аз срещам само дезертьори страхливи, турили по един флаг! Знамето не ги прави герой, избягали от страх патриоти! Ние ли трябва да им теглим войната?

    20:43 23.11.2025

  • 87 Факт

    13 1 Отговор
    Това е само начална схема. Няма средства за толкова всеобхватни гаранции, като дори армията не могат да издържат. И репарациите са под въпрос, и линията на съприкосновение е в движение.

    20:45 23.11.2025

  • 88 Хахаха

    15 4 Отговор
    Смешници.
    Еврозелките ни веселят всеки ден.

    20:47 23.11.2025

  • 89 Хаха

    11 2 Отговор
    Това предложението на Урсула или на Кая е? Поне Кремъл да бяха поискали като "репарации"...

    20:48 23.11.2025

  • 90 ха ха

    8 2 Отговор
    като се разформирова нато , тогава ще има мир

    20:49 23.11.2025

  • 91 Европеец

    3 10 Отговор
    Това е нещо много по-приемливо!

    20:49 23.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Лелее

    7 3 Отговор
    Тия още не са вдянали за какво иде реч!
    Тях никой няма да ги пита!!!

    20:49 23.11.2025

  • 94 !!!?

    7 14 Отговор
    Европа предлага "Капитулацията на Украйна" само че Путлер няма да я хареса...пак ще мърка, че Украйна не иска мир - руски мир !!!?

    Коментиран от #106

    20:50 23.11.2025

  • 95 Кой

    10 5 Отговор
    ще плаща заплатите на 600 хилядна армия. Тези съвсем откачиха

    20:50 23.11.2025

  • 96 Ивелин Михайлов

    7 5 Отговор
    Тия вярват ли си 😉

    20:50 23.11.2025

  • 97 Сметки

    9 18 Отговор

    До коментар #32 от "Нещо ме съмнява тази точка":

    Независимо от изхода на войната, Русия ще плати за всички разрушения и убийства, който причинява!
    Досега Русия не е превзела нито едно селище, което да е годно за живот. Всичко е напълно разрушено и ако остане в нейния контрол ще трябва първо да разчиства и да строи от пепелища. Ако се изтегли, то ще плаща репарации като загубила страна.
    Путлер оставя Русия с милиони жертви, презрена от Украйна завинаги, нова 1000 км граница с НАТО, унищожени Донбас и Луганск, избита или изгонена интелигенция... На какво ли се радват русофилите?

    Коментиран от #123

    20:51 23.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 az СВО Победа 80

    14 9 Отговор
    Накратко:

    1. Това е планът на западна Европа как да саботира Тръмп, така че войната срещу Русия до последния украинец да продължи!

    2. Тези още не могат да стоплят, че в бивша Украйна ще стане онова, което каже В.В.Путин.

    Коментиран от #116, #118

    20:56 23.11.2025

  • 100 Въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Човек":

    Какъв човек може да бъде същество като теб?

    20:57 23.11.2025

  • 101 Прочетете

    6 4 Отговор
    точка 14 и 19 и ще разберете че това е писано от неадекватни хора!Единствено Русия ще реши къде и кога да спре да унищожава и какво ще и остави на Украйна , другото е СПРАВЕДЛИВ МИР.

    20:58 23.11.2025

  • 102 Хеми значи бензин

    9 7 Отговор
    Разбирам че гейрманците искат укряйна да остане без мъже о да чу кът украинките и да им вземат децата за органи но това нито ще едигне замрялата немска раждаемост нито ще ги спаси от атома.

    Коментиран от #121

    20:59 23.11.2025

  • 103 Тагарев Тошко

    6 9 Отговор
    Ревизията в Европа ще бъде жестока, на тези не им трябва мир а заличаване на доказателства! Защо само Франция, Германия и Великобритания, повлекли по някакъв начин Полша, Естония и Литва не искат мир! Въпросите са много и вече ги повдигат в първите три страни! Сключи ли се мир бастилиите ще са пълни!

    Коментиран от #111

    21:01 23.11.2025

  • 104 Евгений Узунов

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гончар Романенко":

    Дяволски си прав!

    21:01 23.11.2025

  • 105 Ще видим

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "С такива европейски приятели":

    Кой ще изчезне. На Украйна ще помагат всички развити и богати страни, а Русия ще бъде още по-дълбоко стригана от Китай.

    21:02 23.11.2025

  • 106 Дон Дони

    6 6 Отговор

    До коментар #94 от "!!!?":

    Мира го предложиха САЩ, удара от падането от крушата ти влияе зле! Европа го отказва и след това обвинява Путин!

    Коментиран от #110

    21:04 23.11.2025

  • 107 12345

    4 6 Отговор
    1368 денонощия Путин побеждава в Украйна. На приказки. С милион убити, ранени, осакатени...

    21:05 23.11.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Макрон

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "БеГемот":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Но затри и нашата икономика!

    21:07 23.11.2025

  • 110 линейка за Копейка

    9 10 Отговор

    До коментар #106 от "Дон Дони":

    Тръмп е объркан! Предлага на украинците да станат крепостни?! Тази нация е държавотворна, не е придатък на орки.

    21:08 23.11.2025

  • 111 Кой не

    8 4 Отговор

    До коментар #103 от "Тагарев Тошко":

    Иска мир бе Смех.Не искат мир при Руски условия.Ти кое не си разбрал бре.Тъ пир.

    Коментиран от #138

    21:08 23.11.2025

  • 112 Трай руска

    4 4 Отговор

    До коментар #108 от "ти ли бе":

    Па ча в ро.

    21:09 23.11.2025

  • 113 Тристен Хайнрих :

    7 11 Отговор
    Руската военновременна
    икономика е в колапс!
    Удри по ватата!

    21:13 23.11.2025

  • 114 тома

    7 3 Отговор
    Чуствам че този план е за летния г.ей парад в Киев

    21:14 23.11.2025

  • 115 123456

    5 1 Отговор
    Божкеееее ! Още съчки в огъня ! Тежко им !

    21:15 23.11.2025

  • 116 Пора

    4 10 Отговор

    До коментар #99 от "az СВО Победа 80":

    Путинова русия умира.

    21:17 23.11.2025

  • 117 Европа иска Украйна да стане

    5 4 Отговор
    втора Югославия. Но не може да предвиди после как ще е ситоацията с Европа и кой ще носи отговорност.

    21:18 23.11.2025

  • 118 Тихо пръдльо!

    0 3 Отговор

    До коментар #99 от "az СВО Победа 80":

    Пак се изказваш некомпетентен.

    21:21 23.11.2025

  • 119 Планът на страните от ЕС

    8 2 Отговор
    за разрешаване на украинския конфликт е добре обмислен План за продължаване на войната, казва руският сенатор Алексей Пушков.

    Коментиран от #122

    21:30 23.11.2025

  • 120 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ето, готово, продадохме":

    Тя па една мечка .дръглива и опърпана.. Какъв голод я чака тая мечка, не ти е работа.

    21:31 23.11.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 До джудже

    6 1 Отговор

    До коментар #119 от "Планът на страните от ЕС":

    Отлично устройва Русия. Навремето Петър 1-ви за 10 години война спихва шведите от велика сила до държава джудже.

    21:37 23.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Нямам думи

    6 0 Отговор
    И магаре не би приело този план. Русия милион пъти повтори при какви условия ще има мир.

    21:41 23.11.2025

  • 125 Марко

    4 0 Отговор
    Подобни документи са конфиденциални и не се публикуват предварително. Това правило не знаят само децата от детските градини. И участниците в този смехотворен форум.

    21:45 23.11.2025

  • 126 Българин

    5 0 Отговор
    И така започва 3та световна война за съжаление .

    21:58 23.11.2025

  • 127 Лиз ач евроатлантик

    5 1 Отговор
    За пръв път в историята,победените диктуват правилата,шъ умръ от смях.Тия наистина не са в ред

    22:19 23.11.2025

  • 128 Арчи

    3 1 Отговор
    М да .... Европа и главно американските конгресмени и сенатори в това число и републиканците така скоростно притиснаха дебила Тръмп и неговата шайка , че в момента те екстрено се разграничават от позорния опит да принудят Украйна да капитулира в угода на Путин. Макар че каква капитулация на преговорите в Инстанбул руснаците исках армията на Украйна да е от 120 000 , а след почти 4 години нескончаем руски позор вече са съгласни тя да е Пет пъти по-голяма - цели 600 000....така че дерзайте братя украинци.

    Коментиран от #137

    22:36 23.11.2025

  • 129 Нов

    4 1 Отговор
    OK са Европа и Украйна , нямат проблеми с малки изключения като пари, ресурси , територия и население.

    23:08 23.11.2025

  • 130 Смешник

    3 3 Отговор
    Този план на евробюрократите е доста и неясен и пълен с недоразумения Плана на Русия е ясен и точен целят сваляне от власт на управляващата корумпирана нациска власт в Киев

    23:14 23.11.2025

  • 131 Васил

    3 0 Отговор
    Тези свободни съчинения едва ли ще имат успех при руснаците.

    23:33 23.11.2025

  • 132 Политолог

    3 0 Отговор
    Разбират вече, че войната е към своя край и се чудят какви тъпотии да измислят. ЕС най-малко има право да се меси, но усеща, че ще има едни голеееми пари за разиграване иска да се впие. Най-много ме изкефи тая точка: "7. Присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсус на членовете на НАТО, какъвто не съществува." Ако приемем хипотетично, че Русия подпише тая тъпня, обзалагам се, че ще намерят за нула време консесус. Ама Горби умря, вече никой не се лъже.

    23:36 23.11.2025

  • 133 Предложение

    1 0 Отговор
    Звъни урсула на Путин да му представи 28 точки от европейския мирен план. На дългата маса се чува Не, не, не, не, ДА, не, не...28-ми път НЕ. Другарю Путин, на какво казахте ДА? Попита ме дали я чувам добре.

    00:02 24.11.2025

  • 134 Факти

    1 0 Отговор
    Русия определя правилата а не ЕС или победената страна НАТО и Украйна Тоест да не сменят или подменят техтовете Вьорьжени сили 600 хиляди и не на членство в НАТО и ЕС Авоарите на Русия са руски и се врьщат на тях А не на Украйна

    00:23 24.11.2025

  • 135 Дядо ви кУрти от село пиперково

    1 0 Отговор
    Е за това ли се трепаха 4години?
    Още през март 2022г руснаците искаха горе долу това

    00:40 24.11.2025

  • 136 Казуар

    0 0 Отговор
    Много руснаци пишат тука.

    01:33 24.11.2025

  • 137 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Арчи":

    А кой каза че руснаците са съгласни? В момента руснаците чоплят семки и гледат сеир.

    01:34 24.11.2025

  • 138 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Кой не":

    Хммм като искат мир по техните си условия имат ли сила да го наложат? От началото на СВОто ги слушаме как ще налагат мир чрез сила, как трябвало да поставят Украйна в по-изгодна позиция а виждаме само как позициите и на украинците и на Европа стават все по слаби. Но определено трябва голямо мъжество за да признаеш поражението си и това че си сгрешил .

    01:48 24.11.2025

