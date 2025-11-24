Новини
При потенциално мирно споразумение! Страните от ЕС предлагат Русия да се върне в Г-8
  Тема: Украйна

При потенциално мирно споразумение! Страните от ЕС предлагат Русия да се върне в Г-8

24 Ноември, 2025 12:05

Това предложение е част от по-широк списък от отстъпки, съставен от европейските лидери в отговор на американско-руския план за уреждане на войната в Украйна, който бе обявен миналата седмица

При потенциално мирно споразумение! Страните от ЕС предлагат Русия да се върне в Г-8 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

По време на преговорите в Женева европейските страни са направили предложение за връщане на руския президент Владимир Путин в Г-8, съобщава The Telegraph, цитиран от Фокус.

Изданието уточнява, че това може да се случи в рамките на потенциално мирно споразумение по отношение на Украйна. Участниците в преговорите споделят, че една от точките в предложения пакет е възстановяването на присъствието на Русия в Г-8. Трябва да се отбележи, че Русия бе изключена от тази формула през 2017 г. след анексирането на Крим.

В материала се отбелязва, че това предложение е част от по-широк списък от отстъпки, съставен от европейските лидери в отговор на американско-руския план за уреждане на войната в Украйна, който бе обявен тази седмица.

Следва да се отбележи, че в документа, върху който са работили лидерите на Европа и представители на Великобритания, се споменава и възможността за "постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“. По-специално, връщането на страната в Г-8 е посочено като един от възможните елементи на този процес.

Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    53 6 Отговор
    О не, не отново...

    Коментиран от #34

    12:06 24.11.2025

  • 2 Разберете това

    15 94 Отговор
    Не си заслужава нищо този руски агресор!

    Коментиран от #23, #99

    12:07 24.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Варна 3

    8 50 Отговор
    Никога подаръци за Русия, САЩ, Израел, Великобритания и Франция!

    Коментиран от #25, #37, #49

    12:07 24.11.2025

  • 5 Георги

    84 6 Отговор
    а при липса на мирно споразумени тея от Г7 ще спрат да бъдат Г и ще си останат само 7

    12:08 24.11.2025

  • 6 горски

    95 5 Отговор
    А дали Русия ще иска.....
    Как беше приказката-Пазете се от подаръците на данайците......

    Коментиран от #27

    12:08 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РБ - бананова република без банани

    61 6 Отговор
    Любош Блаха, външен министър на Словакия:„...съвместните действия на онези в Европа, които все още са запазили здравия си разум, са не само възможни, но и вероятни“, особено в Европа, която се поддава на „колективна лудост, която ни води към война, упадък и хаос“.

    12:09 24.11.2025

  • 9 Някой

    81 7 Отговор
    Това е едно голямо нищо. Мислят си че те определят нещата и си правят сметките без кръчмаря - в ситуацията Путин. Путин съм го обвинявал, че е прекалено мек. Ако ги режеше от начало, нямаше да си позволяват да си врат носовете където не трябва.

    12:09 24.11.2025

  • 10 Вашето мнение

    65 5 Отговор
    И репарации ще плащат, като губеща страна. Сащ и ес са участници и подпалвачи на конфликта. Така, че нека ганьо стяга колана през следващите 80 тодини.

    12:10 24.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    60 9 Отговор
    В четвъртък Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации

    12:11 24.11.2025

  • 13 Кариера

    7 23 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:11 24.11.2025

  • 14 име

    52 6 Отговор
    Споко, козячета, мирно споразумение явно няма да има, денацификацията продължава с пълна сила, следващото предложение ще предлага справедлива и достойна безусловна капитулация за бандерите и еднопосочен билет за сибирска наказателна колония.

    12:11 24.11.2025

  • 15 ФЕЙК

    50 5 Отговор
    Брюкселските луди жаби колкото и да се дуят като пуяци в селски двор никой не ги бръсне! От тях само гулю, гулю, гулю! Светът се управлява от трите змея: САЩ, Китай и Русия!

    Коментиран от #19

    12:12 24.11.2025

  • 16 Уфф

    44 5 Отговор
    Тези или са идиоти, или просто се подиграват с Русия

    Коментиран от #31, #33

    12:12 24.11.2025

  • 17 си дзън

    7 33 Отговор
    Връщане на русията в Г-8 и изгонването на всички руснаци от ЕС.

    12:12 24.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 си дзън

    11 36 Отговор

    До коментар #15 от "ФЕЙК":

    Русията е васал на Китай, ако не знаеш.

    Коментиран от #20

    12:14 24.11.2025

  • 20 Шабан

    40 4 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    Васал 5 века е бил дедо ти, дето се е крил под фустата на баба ти.

    12:16 24.11.2025

  • 21 Смешник

    38 6 Отговор
    Путин каза първо да изпълним целите на Сво А след това ще мислим за Г-8

    12:16 24.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Така е

    42 4 Отговор

    До коментар #2 от "Разберете това":

    Всички клекнаха на Путин. Европейски резили.

    12:18 24.11.2025

  • 24 Путин

    25 5 Отговор
    Искам източна Германия и половината Берлин.

    12:19 24.11.2025

  • 25 Правилно

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    САЩ са най-големите предатели. Янки вън от Европа.

    Коментиран от #32

    12:20 24.11.2025

  • 26 5678

    13 9 Отговор
    За да е мощен конкурентен във всички области на САЩ и Китай ЕС трябва да приеме за страни членки на ЕС Русия и Турция по Бързо

    12:21 24.11.2025

  • 27 не може да бъде

    35 2 Отговор

    До коментар #6 от "горски":

    И аз искам да подскажа въпреки че съм толкова далече и от вътрешната информация и от хората които вземат решения -достатъчно е само бегло да се прегледат достъпните руски медии - Русия счита че Г7 е един клуб на интереси -по-рано с влияние а сега отживелица... и Русия не се интересува и няма никакво желание да членува в този клуб ...има други много по-важни организации -Г20 БРИКС ОШС и т.н

    Коментиран от #46

    12:22 24.11.2025

  • 28 Да бе , да ! 😀

    28 4 Отговор
    Нещастници на обща снимка .

    12:22 24.11.2025

  • 29 !!!?

    7 23 Отговор
    Ще поканят Путлер в Г8 на среща в Хага...!!!?

    12:23 24.11.2025

  • 30 Свършено е с еС

    37 2 Отговор
    Урсулите си въобразяват, че Путин ще стане бяло пухкаво зайче само защото му показват морков, след като не успяха да го убият с натовската счупена тояга?

    Урсулите довършват нещастния еС. А на Путин еС въобще не му е грижа. Световната политика е извън еС.

    12:25 24.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Идиоти са, сър!

    29 1 Отговор

    До коментар #16 от "Уфф":

    Виж Урсула и Кая и повече не питай!

    12:29 24.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Баба Гошка

    26 2 Отговор
    Лъжливите и крадливи евровчарчета голям мерак за примирие ги тресе, защото русия напредва и за чиства изтощените и разредени укррии. Процесът се ускорява и за кратко време празните полета ще бъдат завзети за буферна зона. Искат еврунгелите примирие, за да спечелят време да могат да влезнат и доставят още оръжжия и да почнат пак със свежи сили. Но никой не им вярва вече. Доказано компрометирани са.Г8? Може и да са били големи с колониалните си грабежи, но вече са с няколко обиколки зад много други. Вече са само клуб на желаещите да граббят безплатно

    12:32 24.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А не бе

    25 2 Отговор
    Условията за край на войната ги каза другарят Путин и само той ще има послледната дума.. А тези евросмешници могат само да си лаят и ще ходят един по един на червеното килимче при императора. путин

    12:32 24.11.2025

  • 39 Абе тва е написано

    10 1 Отговор
    В онези 28 точки ...

    12:33 24.11.2025

  • 40 Да ама "Страните от ЕС"

    17 4 Отговор
    Трябва да помолят Путин ! И лично ГЕЙргиев да го помоли. Той си пада по тея неща..

    12:35 24.11.2025

  • 41 Кривоверен алкаш

    6 18 Отговор
    Не Г8...Г20 не трябва да помирисват тези убийци и крадци на територии.

    Коментиран от #48

    12:35 24.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Европейските

    22 2 Отговор
    "лидери"с чужда пита и на чужд гроб помен правят" ! Време е да разберат че от тях нищо не зависи и да спрат да се подават там където големите си ги мерят!

    12:35 24.11.2025

  • 44 Да се правят отстъпки

    3 22 Отговор
    по този начин, без никаква готовност за разкаяние и реципрочност от страна на агресора, е много погрешна политика.
    Московците и досега са убедени, че чрез груба сила, наглост и безочие могат да прокарат интересите си в Европа. Това са примитиви с дълбоко вкоренени азиатски ценности и начин на мислене.

    12:35 24.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Опитват се

    19 3 Отговор

    До коментар #27 от "не може да бъде":

    Опитват се да продадат на Русия пържен въздух и кюфтета от мъгла.

    12:36 24.11.2025

  • 47 Лелееее майкооо

    14 1 Отговор
    част от по-широк списък от отстъпки.... от тея на снимката дет са се щракнали

    12:36 24.11.2025

  • 48 Какво са ти откраднали?

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":

    Сподели си нещастието.

    Коментиран от #52

    12:36 24.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Атина Палада

    21 5 Отговор
    Единственият реалистичен план за край на войната е на Русия! Мирен или немирен .. Русия решава! Всички останали планове на к.лошарите от Запад са бла,бла и правене на седянки..

    Коментиран от #53

    12:38 24.11.2025

  • 51 А Лагард

    10 1 Отговор
    Къв го дири на фотоса и оня с челмата ?

    Коментиран от #54

    12:38 24.11.2025

  • 52 Кривоверен алкаш

    4 9 Отговор

    До коментар #48 от "Какво са ти откраднали?":

    На мен лично, нищо...а на теб какво са ти дали, та ги защитаваш...Крадци на територии и убийци,кое ти беше трудно да разбереш...въпроса е принципен..

    12:39 24.11.2025

  • 53 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Така каза госпожата,гледайки си кефа в Гърция...

    Коментиран от #62

    12:40 24.11.2025

  • 54 Дирят

    7 3 Отговор

    До коментар #51 от "А Лагард":

    на КриСталинка маслината.

    12:41 24.11.2025

  • 55 Нямаааа

    14 4 Отговор
    Няма НАТЮ и само демилитаризация, денацификация и граница по Днепър. Точка.....Г-8, Г-7 все тая.....

    12:44 24.11.2025

  • 56 Републиканец

    11 4 Отговор
    Страните от ЕС злоупотребяват с добрината на САЩ, Великобритания и РФ, които не им напомнят постоянно, че са победени във ВСВ страни, намиращи се под американска окупация.

    12:52 24.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Орк

    16 3 Отговор
    Това предложение вече не представлява никакъв интерес за Русия!!!

    13:04 24.11.2025

  • 59 ПИТАНКА

    11 1 Отговор
    КО СТАВА ЕУ,... изглежда кИбапчето ще се обърне, а

    13:05 24.11.2025

  • 60 Глупости...

    3 16 Отговор
    Никакво връщане никъде, нито в Г-8, нито в Европа, желязна завеса за тази прокажена държава и нейните скотове.

    13:06 24.11.2025

  • 61 Абе

    6 0 Отговор
    Ще се наведете и по ниско.. Направо, не си губете времето ами давайте 😀

    13:11 24.11.2025

  • 62 Оставия

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    С тежко психично заболяване е, не е шега състоянието и.

    13:14 24.11.2025

  • 63 ЕДВА ЛИ РУСИЯ ИСКА ДА ОБЩУВА

    11 1 Отговор
    С ИДЬОТИ И ФАШИСТИ !

    13:21 24.11.2025

  • 64 ПРЕДЛАГАТ НА РУСИЯ

    12 1 Отговор
    ПАК ДА Я ОГРАБВАТ СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ДА Я УНИЩОЖАТ ! НЕКА УМИРАТ СЕГА ОТ СТУД И ГЛАД !

    13:25 24.11.2025

  • 65 Ще викнат Путин на среща на върха

    8 1 Отговор
    На Г8 и ще му свалят самолета

    Коментиран от #70

    13:25 24.11.2025

  • 66 Кресна

    8 1 Отговор
    В Русия се подиграват на тази глупост .Русия бе желае да се връща в групата на осемте ненормалници.

    13:26 24.11.2025

  • 67 Анонимен

    8 1 Отговор
    Ха ха, Русия отдавна не се интересува от седянката Г 8.

    13:27 24.11.2025

  • 68 МОШЕННИЦИИИИИИ

    9 1 Отговор
    в документа, върху който са работили лидерите на Европа и представители на Великобритания, се споменава и възможността за "постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“............ ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗНАЯТ ДЕТО РУСИЯ НЕ ИСКА ДА ВИЖДА ЕВРОМРЪСНИЦИТЕ - ФАШАГИ !

    13:27 24.11.2025

  • 69 ЕС пак е милостив

    2 3 Отговор
    Ще се стегне ли някога?
    В ЕС трябват военни, а не тези чиновници.
    Във война сме.

    13:33 24.11.2025

  • 70 Целта оправдава средствата

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ще викнат Путин на среща на върха":

    Путин е мишена
    Русия е богата на минерални изкопаеми богатства

    13:34 24.11.2025

  • 71 Буха ха

    6 1 Отговор
    Да, мечтаят за евтин газ

    13:35 24.11.2025

  • 72 Мухаа ха!

    7 3 Отговор
    Дреме им на руснаците за вашия Г -7. Убитаци, набълбукали се с гигантски дългове,в размер на трилиони.Могат си и без вас.Но вие без тях ще затъвате неумолимо.Едно е да правиш салата от домати и краставици ,от комшииския двор ,който ти ги доставя без проблем на ниска цена,различно е с каруца през девет села,та от десетото.На кого ще продадеш такава салата? Не Путин,а бай Дончо ще ви досмачка.Той вече ви подкара по азбучен ред.И железарията му ще изкупувате - цял ЕС сумарно над 250 милиарда годишно,и газчица + нефт на дебели цени.Къде ще ходите бе,мамини сладки! Иначе-100-200% мита и сте свършили за месец.

    Коментиран от #79, #80, #87

    13:38 24.11.2025

  • 73 ганю

    3 2 Отговор
    "Мирът ще настъпи за 1000 години когато 8-мият подпише "
    Ванга
    печатате пари май за война става дума
    така и Байдън направи.после пата кюта
    не поумнявате

    13:39 24.11.2025

  • 74 Ехааа

    3 0 Отговор
    колко великодушно само...

    13:42 24.11.2025

  • 75 Вай

    7 2 Отговор
    С една дума,САЩ,ЕС и Украйна,ЗАГУБИХА ВОЙНАТА!!!

    13:43 24.11.2025

  • 76 Точен

    1 1 Отговор
    А кръчмарят?

    13:44 24.11.2025

  • 77 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Хахаха, и какво беше това Г-7?
    Анахронизъм от 20-ти век!

    Коментиран от #81

    13:46 24.11.2025

  • 78 Йокин

    0 4 Отговор
    Много коментиращи,от България!!!Не им стиска,да коментират,от Владивосток!!!

    13:47 24.11.2025

  • 79 Ех, мечти Атинке

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Мухаа ха!":

    И празна глава отгоре.

    13:48 24.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Това е това

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "az СВО Победа 80":

    Дето Русия я няма там.

    13:49 24.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 56346632899243

    2 1 Отговор
    поредната лъжа в този кенеф "факти" , ето какво казва AI по въпроса
    "Няма потвърждение от
    The Telegraph или Фокус за такова предложение, направено по време на преговорите в Женева. По-скоро, европейските лидери като френския президент Макрон заявяват, че Русия не отговаря на условията за връщане в Г-8

    14:01 24.11.2025

  • 84 1-20

    1 4 Отговор
    Брюкселските зелки не разбраха ли че ватенките само водката ги оправя. Обещание за 10 години безплатна пиячка от ЕС и назначаването на Медведев за главен дегустатор ще направят чудеса.

    14:08 24.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Факти

    1 1 Отговор
    11-та икономика в Г-8. Логика никаква.

    14:17 24.11.2025

  • 87 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Мухаа ха!":

    Руснаците умират и мизерстват. На тях не им пука за нищо. Отдавна са се предали.

    14:20 24.11.2025

  • 88 Гледащ

    1 0 Отговор
    Ако питате мен Русия няма желанието да се връща като цяло във Европа те вече си имат Евразия така че не го чакайте във г8 а и за преговорите не мисля че ще отстъпят все пак ако гледаме предишни договорки като нато, Минск нищо не излезе по изгодно ще им е да го карат до край така поне ще са подсигурени за вбъдеще
    Това е което а з виждам не съм на ничия страна но историята говори различно от предложенията които се поставят без значение каква ще е цената

    14:21 24.11.2025

  • 89 Бойкот на О.Л.Хлъц

    2 0 Отговор
    Съмнявам се, че Русия ще иска да ходи при СЛУПАВИТЕ-7...

    14:29 24.11.2025

  • 90 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Русия си е много добре интегрирана в световната икономика - само Китай и Индия са 45 % от населението.... Всеки ще получи отношението, което заслужава. А възраждащата фашизма Европа не заслужава внимание.

    Коментиран от #100

    14:29 24.11.2025

  • 91 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Ама вие не разбрахте ли че със този договор е все едно Русия да капитулира нали знаете че ако Путин се съгласи ще го ли чуват във Русия и трябва да бяга като елцин ли беше та той няма да направи същата грешка бе хахаха я не си вярвайте и не карайте и читателите да ви вярват на смешна та статия

    Коментиран от #94

    14:29 24.11.2025

  • 92 Перо

    3 2 Отговор
    Ако не се приеме плана на Тръмп, Путин ще им тегли една и няма да подпише нищо, до фалита на ЕС и унищожаването на Украйна!

    Коментиран от #95

    14:34 24.11.2025

  • 93 Берлин, 8 май 1945 г., Капитулацията

    2 3 Отговор
    Генерал Кайтел, сочейки към американските, британските и френските представители, пита маршал Жуков: "И тези ли са победители"?

    14:34 24.11.2025

  • 94 Ще,ще, ще. Ще се съгласи.

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хахахаха":

    И хоро ще играе,че блатните жив ще го изядат от глад.

    14:38 24.11.2025

  • 95 Да де

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Перо":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.

    14:39 24.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Иво

    1 0 Отговор
    еб@ти двуличниците

    14:46 24.11.2025

  • 98 Вирусу

    0 0 Отговор
    Върху документа са работили лидерите на Европа и представителите на Великобритания?
    Ами, само горното е достатъчно, за да се счита проектът за неприемлив. Народите отдавна са наясно, че "лидерите и представителите" на Европа и Великобритания са най-големите лъжци, грабители и измамници. Не може да се има капка доверие на персони, които векове са потапяли света в морета от кръв.

    Коментиран от #101

    14:48 24.11.2025

  • 99 Гадно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разберете това":

    Разберете това:
    Не си заслужава нищо този руски агресор!
    -;-
    да.
    да избягваме каквото и да било СЪС рашистите!

    14:49 24.11.2025

  • 100 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Исторически факти":

    Защо дъщерята на Лавров живее и учи в фашистия Запад

    Коментиран от #104

    14:49 24.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Напомнящ

    1 0 Отговор
    Тези брюкселски пудели съвсем не са в час,напълно изпаткали са в кратуните си!!! И глухите на Планетата отдавна разбраха,че руснаците нямат никакво желание,нито намерение да се връщат в напълно дискредетираната Г7! Бъдещето е на БРИКС,а за неадекватните пудели остава само възможността да си джафкат безсмислици!!!

    14:51 24.11.2025

  • 103 Ахаа, така значи,

    0 0 Отговор
    Искате пак да сте си приятелчета с Русия? Тя, обаче, едва ли ще иска…

    14:53 24.11.2025

  • 104 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Иво":

    Иво:
    До коментар 90 от "Исторически факти":

    Защо дъщерята на Лавров живее и учи в фашистия Запад
    14:49 24.11.2025
    -;-
    Ами то дечицата на путлеристите искат да се борят със Капитализъма и Империализъма, та затова са там За обмяна на опит. Щели да Бутат Империализъма!

    Комунистите са толкова пропаднали, че едно време бяха борци срещу Капитала, ама сега им се услади и станаха първи капиталисти!

    14:53 24.11.2025

