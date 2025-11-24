По време на преговорите в Женева европейските страни са направили предложение за връщане на руския президент Владимир Путин в Г-8, съобщава The Telegraph, цитиран от Фокус.
Изданието уточнява, че това може да се случи в рамките на потенциално мирно споразумение по отношение на Украйна. Участниците в преговорите споделят, че една от точките в предложения пакет е възстановяването на присъствието на Русия в Г-8. Трябва да се отбележи, че Русия бе изключена от тази формула през 2017 г. след анексирането на Крим.
В материала се отбелязва, че това предложение е част от по-широк списък от отстъпки, съставен от европейските лидери в отговор на американско-руския план за уреждане на войната в Украйна, който бе обявен тази седмица.
Следва да се отбележи, че в документа, върху който са работили лидерите на Европа и представители на Великобритания, се споменава и възможността за "постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“. По-специално, връщането на страната в Г-8 е посочено като един от възможните елементи на този процес.
При потенциално мирно споразумение! Страните от ЕС предлагат Русия да се върне в Г-8
24 Ноември, 2025 12:05 2 625 104
Това предложение е част от по-широк списък от отстъпки, съставен от европейските лидери в отговор на американско-руския план за уреждане на войната в Украйна, който бе обявен миналата седмица
По време на преговорите в Женева европейските страни са направили предложение за връщане на руския президент Владимир Путин в Г-8, съобщава The Telegraph, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #34
12:06 24.11.2025
2 Разберете това
Коментиран от #23, #99
12:07 24.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Варна 3
Коментиран от #25, #37, #49
12:07 24.11.2025
5 Георги
12:08 24.11.2025
6 горски
Как беше приказката-Пазете се от подаръците на данайците......
Коментиран от #27
12:08 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РБ - бананова република без банани
12:09 24.11.2025
9 Някой
12:09 24.11.2025
10 Вашето мнение
12:10 24.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
12:11 24.11.2025
13 Кариера
12:11 24.11.2025
14 име
12:11 24.11.2025
15 ФЕЙК
Коментиран от #19
12:12 24.11.2025
16 Уфф
Коментиран от #31, #33
12:12 24.11.2025
17 си дзън
12:12 24.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 си дзън
До коментар #15 от "ФЕЙК":Русията е васал на Китай, ако не знаеш.
Коментиран от #20
12:14 24.11.2025
20 Шабан
До коментар #19 от "си дзън":Васал 5 века е бил дедо ти, дето се е крил под фустата на баба ти.
12:16 24.11.2025
21 Смешник
12:16 24.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Така е
До коментар #2 от "Разберете това":Всички клекнаха на Путин. Европейски резили.
12:18 24.11.2025
24 Путин
12:19 24.11.2025
25 Правилно
До коментар #4 от "Варна 3":САЩ са най-големите предатели. Янки вън от Европа.
Коментиран от #32
12:20 24.11.2025
26 5678
12:21 24.11.2025
27 не може да бъде
До коментар #6 от "горски":И аз искам да подскажа въпреки че съм толкова далече и от вътрешната информация и от хората които вземат решения -достатъчно е само бегло да се прегледат достъпните руски медии - Русия счита че Г7 е един клуб на интереси -по-рано с влияние а сега отживелица... и Русия не се интересува и няма никакво желание да членува в този клуб ...има други много по-важни организации -Г20 БРИКС ОШС и т.н
Коментиран от #46
12:22 24.11.2025
28 Да бе , да ! 😀
12:22 24.11.2025
29 !!!?
12:23 24.11.2025
30 Свършено е с еС
Урсулите довършват нещастния еС. А на Путин еС въобще не му е грижа. Световната политика е извън еС.
12:25 24.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Идиоти са, сър!
До коментар #16 от "Уфф":Виж Урсула и Кая и повече не питай!
12:29 24.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Баба Гошка
12:32 24.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 А не бе
12:32 24.11.2025
39 Абе тва е написано
12:33 24.11.2025
40 Да ама "Страните от ЕС"
12:35 24.11.2025
41 Кривоверен алкаш
Коментиран от #48
12:35 24.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Европейските
12:35 24.11.2025
44 Да се правят отстъпки
Московците и досега са убедени, че чрез груба сила, наглост и безочие могат да прокарат интересите си в Европа. Това са примитиви с дълбоко вкоренени азиатски ценности и начин на мислене.
12:35 24.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Опитват се
До коментар #27 от "не може да бъде":Опитват се да продадат на Русия пържен въздух и кюфтета от мъгла.
12:36 24.11.2025
47 Лелееее майкооо
12:36 24.11.2025
48 Какво са ти откраднали?
До коментар #41 от "Кривоверен алкаш":Сподели си нещастието.
Коментиран от #52
12:36 24.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Атина Палада
Коментиран от #53
12:38 24.11.2025
51 А Лагард
Коментиран от #54
12:38 24.11.2025
52 Кривоверен алкаш
До коментар #48 от "Какво са ти откраднали?":На мен лично, нищо...а на теб какво са ти дали, та ги защитаваш...Крадци на територии и убийци,кое ти беше трудно да разбереш...въпроса е принципен..
12:39 24.11.2025
53 гост
До коментар #50 от "Атина Палада":Така каза госпожата,гледайки си кефа в Гърция...
Коментиран от #62
12:40 24.11.2025
54 Дирят
До коментар #51 от "А Лагард":на КриСталинка маслината.
12:41 24.11.2025
55 Нямаааа
12:44 24.11.2025
56 Републиканец
12:52 24.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Орк
13:04 24.11.2025
59 ПИТАНКА
13:05 24.11.2025
60 Глупости...
13:06 24.11.2025
61 Абе
13:11 24.11.2025
62 Оставия
До коментар #53 от "гост":С тежко психично заболяване е, не е шега състоянието и.
13:14 24.11.2025
63 ЕДВА ЛИ РУСИЯ ИСКА ДА ОБЩУВА
13:21 24.11.2025
64 ПРЕДЛАГАТ НА РУСИЯ
13:25 24.11.2025
65 Ще викнат Путин на среща на върха
Коментиран от #70
13:25 24.11.2025
66 Кресна
13:26 24.11.2025
67 Анонимен
13:27 24.11.2025
68 МОШЕННИЦИИИИИИ
13:27 24.11.2025
69 ЕС пак е милостив
В ЕС трябват военни, а не тези чиновници.
Във война сме.
13:33 24.11.2025
70 Целта оправдава средствата
До коментар #65 от "Ще викнат Путин на среща на върха":Путин е мишена
Русия е богата на минерални изкопаеми богатства
13:34 24.11.2025
71 Буха ха
13:35 24.11.2025
72 Мухаа ха!
Коментиран от #79, #80, #87
13:38 24.11.2025
73 ганю
Ванга
печатате пари май за война става дума
така и Байдън направи.после пата кюта
не поумнявате
13:39 24.11.2025
74 Ехааа
13:42 24.11.2025
75 Вай
13:43 24.11.2025
76 Точен
13:44 24.11.2025
77 az СВО Победа 80
Анахронизъм от 20-ти век!
Коментиран от #81
13:46 24.11.2025
78 Йокин
13:47 24.11.2025
79 Ех, мечти Атинке
До коментар #72 от "Мухаа ха!":И празна глава отгоре.
13:48 24.11.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Това е това
До коментар #77 от "az СВО Победа 80":Дето Русия я няма там.
13:49 24.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 56346632899243
"Няма потвърждение от
The Telegraph или Фокус за такова предложение, направено по време на преговорите в Женева. По-скоро, европейските лидери като френския президент Макрон заявяват, че Русия не отговаря на условията за връщане в Г-8
14:01 24.11.2025
84 1-20
14:08 24.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Факти
14:17 24.11.2025
87 Факти
До коментар #72 от "Мухаа ха!":Руснаците умират и мизерстват. На тях не им пука за нищо. Отдавна са се предали.
14:20 24.11.2025
88 Гледащ
Това е което а з виждам не съм на ничия страна но историята говори различно от предложенията които се поставят без значение каква ще е цената
14:21 24.11.2025
89 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:29 24.11.2025
90 Исторически факти
Коментиран от #100
14:29 24.11.2025
91 Хахахаха
Коментиран от #94
14:29 24.11.2025
92 Перо
Коментиран от #95
14:34 24.11.2025
93 Берлин, 8 май 1945 г., Капитулацията
14:34 24.11.2025
94 Ще,ще, ще. Ще се съгласи.
До коментар #91 от "Хахахаха":И хоро ще играе,че блатните жив ще го изядат от глад.
14:38 24.11.2025
95 Да де
До коментар #92 от "Перо":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
14:39 24.11.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Иво
14:46 24.11.2025
98 Вирусу
Ами, само горното е достатъчно, за да се счита проектът за неприемлив. Народите отдавна са наясно, че "лидерите и представителите" на Европа и Великобритания са най-големите лъжци, грабители и измамници. Не може да се има капка доверие на персони, които векове са потапяли света в морета от кръв.
Коментиран от #101
14:48 24.11.2025
99 Гадно
До коментар #2 от "Разберете това":Разберете това:
Не си заслужава нищо този руски агресор!
-;-
да.
да избягваме каквото и да било СЪС рашистите!
14:49 24.11.2025
100 Иво
До коментар #90 от "Исторически факти":Защо дъщерята на Лавров живее и учи в фашистия Запад
Коментиран от #104
14:49 24.11.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Напомнящ
14:51 24.11.2025
103 Ахаа, така значи,
14:53 24.11.2025
104 Гадно
До коментар #100 от "Иво":Иво:
До коментар 90 от "Исторически факти":
Защо дъщерята на Лавров живее и учи в фашистия Запад
14:49 24.11.2025
-;-
Ами то дечицата на путлеристите искат да се борят със Капитализъма и Империализъма, та затова са там За обмяна на опит. Щели да Бутат Империализъма!
Комунистите са толкова пропаднали, че едно време бяха борци срещу Капитала, ама сега им се услади и станаха първи капиталисти!
14:53 24.11.2025