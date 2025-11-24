Новини
Свят »
Великобритания »
Бившият британски премиер Дейвид Камерън призна, че е бил диагностициран с рак на простатата

Бившият британски премиер Дейвид Камерън призна, че е бил диагностициран с рак на простатата

24 Ноември, 2025 05:33, обновена 24 Ноември, 2025 05:37 1 021 6

  • дейвид камерън-
  • простата-
  • рак-
  • великобритания-
  • премиер

Мъжете не сме добри в говоренето за здравни проблеми, заяви бившият обитател на Даунинг стрийт

Бившият британски премиер Дейвид Камерън призна, че е бил диагностициран с рак на простатата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Дейвид Камерън призна, че е бил диагностициран с рак на простатата през 2024 г.

В интервю за The Times бившият лидер на Консервативната партия разкри, че миналата година е направил тест за простатно-специфичен антиген, който е показал висок резултат, след което е трябвало да се подложи на ЯМР и биопсия.

„Не обичам особено да обсъждам личните си интимни здравословни проблеми, но се чувствам длъжен да го направя. Нека бъдем честни – мъжете не сме добри в говоренето за здравето ни. Склонни сме да оставяме тези неща настрана. Срам ни е да говорим за нещо като простатата, защото това е тясно свързано със сексуалното здраве. Бих се чувствал зле, ако не бях признал, че съм имал това преживяване. Направих скрининг. Той ми помогна да установя, че нещо не е наред“, каза бившият премиер.

Камерън разкри, че е претърпял фокална терапия за рак на простатата, последвана от друг ЯМР – това се случило в седмицата, в която САЩ удариха ядрените съоръжения на Иран през юни 2025 г.

„Беше огромно облекчение“, така бившият премиер описа резултатите от ЯМР.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дедо

    4 0 Отговор
    Много коварна е тази простата

    07:24 24.11.2025

  • 5 Иван

    3 0 Отговор
    Ако беше половин турчин като Борис Джонсън, щеше да е здрав.

    07:35 24.11.2025

  • 6 си пън

    2 0 Отговор
    какво облекчение за простосмърните да се приобщят към проблемите на белите господари

    08:19 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания