Бившият британски премиер Дейвид Камерън призна, че е бил диагностициран с рак на простатата през 2024 г.

В интервю за The Times бившият лидер на Консервативната партия разкри, че миналата година е направил тест за простатно-специфичен антиген, който е показал висок резултат, след което е трябвало да се подложи на ЯМР и биопсия.

„Не обичам особено да обсъждам личните си интимни здравословни проблеми, но се чувствам длъжен да го направя. Нека бъдем честни – мъжете не сме добри в говоренето за здравето ни. Склонни сме да оставяме тези неща настрана. Срам ни е да говорим за нещо като простатата, защото това е тясно свързано със сексуалното здраве. Бих се чувствал зле, ако не бях признал, че съм имал това преживяване. Направих скрининг. Той ми помогна да установя, че нещо не е наред“, каза бившият премиер.

Камерън разкри, че е претърпял фокална терапия за рак на простатата, последвана от друг ЯМР – това се случило в седмицата, в която САЩ удариха ядрените съоръжения на Иран през юни 2025 г.

„Беше огромно облекчение“, така бившият премиер описа резултатите от ЯМР.