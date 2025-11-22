Русия иска да раздели Украйна и САЩ с помощта на мирния план

Кремъл вероятно се опитва да раздели Украйна и Съединените американски щати, за да може Русия да продължи войната без подкрепата и съдействието на САЩ и Запада. Това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW).



Анализаторите припомнят, че през последните месеци Кремъл е отхвърлил предложенията на Вашингтон за прекратяване на огъня и преговори, докато Украйна постоянно е демонстрирала готовност за диалог и компромис.



От ISW отбелязват, че руският президент Владимир Путин и други представители на Кремъл потвърдиха намерението си да постигнат първоначалните си военни цели по дипломатичен път, но отхвърлиха предишните предложения на САЩ.



Украйна се съгласи с всички предложения за прекратяване на огъня и обмен на пленници, които до този момент бяха предложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, и демонстрира готовност да направи компромис по отношение на условията за траен мир.



"Внезапното и публично налагане на плана на Украйна, както и изискването към Украйна да вземе бързо решение по плана, като ѝ се дава по-малко от седмица за разглеждане, създава впечатлението, че именно Украйна е страната, която не желае напредък и го блокира, въпреки че самият Кремъл изрази недоволство от плана“, смятат анализаторите.



Междувременно руските власти създават информационни условия за отхвърляне на мирния план, който задоволява повечето от настоятелните изисквания на Русия.



В същото време Путин и други висши руски държавни служители продължават публично да повтарят, че Русия ще постигне военните си цели по военен път.



Вчера руският президент повтори, че Русия е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че е "готова“ да продължи да преследва военните си цели по военен път.



Ден по-рано, на 20 ноември, Путин посети командния пункт на Западния военен окръг на Русия, заявявайки, че най-важната задача е постигането на военните цели на Русия, които, по неговите думи, "родината“ и "народа на Русия“ са поставили пред Кремъл.



Също така на срещата с Путин началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов съобщи, че руските войски ще продължат мисията по завладяването на останалата част от Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области в съответствие с съществуващия военен план.



Според американски анализатори тези изявления подкрепят убеждението на руския народ, че трябва да очакват Русия да завземе напълно и четирите области.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.7 Оценка 2.7 от 36 гласа.