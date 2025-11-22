Русия иска да раздели Украйна и САЩ с помощта на мирния план

Кремъл вероятно се опитва да раздели Украйна и Съединените американски щати, за да може Русия да продължи войната без подкрепата и съдействието на САЩ и Запада. Това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW).
Анализаторите припомнят, че през последните месеци Кремъл е отхвърлил предложенията на Вашингтон за прекратяване на огъня и преговори, докато Украйна постоянно е демонстрирала готовност за диалог и компромис.
От ISW отбелязват, че руският президент Владимир Путин и други представители на Кремъл потвърдиха намерението си да постигнат първоначалните си военни цели по дипломатичен път, но отхвърлиха предишните предложения на САЩ.
Украйна се съгласи с всички предложения за прекратяване на огъня и обмен на пленници, които до този момент бяха предложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, и демонстрира готовност да направи компромис по отношение на условията за траен мир.
"Внезапното и публично налагане на плана на Украйна, както и изискването към Украйна да вземе бързо решение по плана, като ѝ се дава по-малко от седмица за разглеждане, създава впечатлението, че именно Украйна е страната, която не желае напредък и го блокира, въпреки че самият Кремъл изрази недоволство от плана“, смятат анализаторите.
Междувременно руските власти създават информационни условия за отхвърляне на мирния план, който задоволява повечето от настоятелните изисквания на Русия.
В същото време Путин и други висши руски държавни служители продължават публично да повтарят, че Русия ще постигне военните си цели по военен път.
Вчера руският президент повтори, че Русия е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че е "готова“ да продължи да преследва военните си цели по военен път.
Ден по-рано, на 20 ноември, Путин посети командния пункт на Западния военен окръг на Русия, заявявайки, че най-важната задача е постигането на военните цели на Русия, които, по неговите думи, "родината“ и "народа на Русия“ са поставили пред Кремъл.
Също така на срещата с Путин началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов съобщи, че руските войски ще продължат мисията по завладяването на останалата част от Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области в съответствие с съществуващия военен план.
Според американски анализатори тези изявления подкрепят убеждението на руския народ, че трябва да очакват Русия да завземе напълно и четирите области.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #37, #51, #57
16:43 22.11.2025
2 Оценител
16:47 22.11.2025
4 Наполеон стигна от Полша
Коментиран от #12, #17, #21, #61
16:48 22.11.2025
5 Путин
В. В. ПУТИН 21.11.2025Г.
16:48 22.11.2025
6 Нострадамус
Тогава Украйна ще се съгласи с Присъединяване към Руската Федерация Завинаги!
16:49 22.11.2025
8 ДългоИме
16:50 22.11.2025
9 За 2024г.
Коментиран от #18, #23, #24, #32
16:50 22.11.2025
11 3.14К
16:51 22.11.2025
12 Да живее РУСИЯ
До коментар #4 от "Наполеон стигна от Полша":В Берлин и Париж пак ще се говори на Руски
Коментиран от #19, #25
16:51 22.11.2025
13 име
Освен размяна на пленници и то с цел да прати завърналите се украински граждани отново на фронта, каква друга демонстрация на готовност направи киевската хунта? Удължаването на военното положение, насилственото набиране на войници, поредното смъкване на възрастта за военна повинност, нарушаването на договорките за ненападение на енергийни обекти, това ли беше демонстрацията от страна на хунтата в Украйна за мирно уреждане на конфликта?
16:52 22.11.2025
14 Сатана Z
16:52 22.11.2025
15 Последния Софиянец
16:52 22.11.2025
16 Българин
Коментиран от #28
16:52 22.11.2025
17 Пха ха ха ха
До коментар #4 от "Наполеон стигна от Полша":А после какво се случи защо не написа
16:53 22.11.2025
18 Мими Кунчева
До коментар #9 от "За 2024г.":Пък колко си върна наркомана.🖕🖕🖕
16:53 22.11.2025
19 ВСВ е между
До коментар #12 от "Да живее РУСИЯ":Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
Коментиран от #27, #33
16:54 22.11.2025
20 нннн
До договаряне всички точки и подписването на мирно споразумение/договор войната продължава. Путин не иска ПАК да го излъжат.
16:54 22.11.2025
21 🇧🇬🇷🇺
До коментар #4 от "Наполеон стигна от Полша":Пак ще го едете дибелия
16:54 22.11.2025
22 Спецназ
ТОГАВА от Киев му се изсмяха в лицето! ФАКТ!
СЕГА се съгласяват и на това и след 2 милиона избити украинци ... ЗА НИЩО!
ДАЖЕ по- зле, Баце!!
16:54 22.11.2025
23 Руснак
До коментар #9 от "За 2024г.":Когато тогава...ние не бързаме за никъде!
Коментиран от #40
16:55 22.11.2025
24 Значи
До коментар #9 от "За 2024г.":Няма проблем укрите да продължат да се бият, нали?! Викаш, нищо не рискуват и не губят!
16:55 22.11.2025
25 За Наполеон.
До коментар #12 от "Да живее РУСИЯ":Великият пълководец е допуснал няколко големи грешки през 1810г. 1. Подценил е огромните разстояния и студената зима в Русия. 2. Смятал е, че като превземе Москва е победител и ще вземе несметни богатства там, но уви Русия се оказва бедна държава. 3. Запалвайки Москва в израз на отчаяние тръгва да се прибира пак през зимата и армията му е почти унищожена, измръзнала и окрадена, но и непобедена.
Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави.
Коментиран от #29, #34, #35, #43
16:55 22.11.2025
26 Бялджип
16:55 22.11.2025
28 Архимандрисандрит Ебиян
До коментар #16 от "Българин":Давам евро за милйон рубли! Имаш ли?
16:58 22.11.2025
29 Пха ха ха ха
До коментар #25 от "За Наполеон.":Великия пълководец си строши главата в Москва
16:58 22.11.2025
30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #56
16:59 22.11.2025
32 Сметнах,сметах
До коментар #9 от "За 2024г.":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
16:59 22.11.2025
33 И да се знае❗❗❗
До коментар #19 от "ВСВ е между":ВСВ я печели СССР срещу 200 немски дивизии, изпратени на Изток за цялата кампания на войната. Гражданите на СССР, а не евреите, дават най-много жертви, 27милиона души. На страхливците от Дюнкерк плюс още други страхливци, им трябват два десанта и повече от две години срещу 10 механизирани немски дивизии, и дори не стигат до Берлин. И това при положение, че немската военна машина през 44та няма нищо общо с онази от началото на войната, нямат хора, гориво, материали и муниции.
Помощта от съюзниците е толкова много, че през целия военен период руснаците произвеждат близо 80хил танка, а получават по линия на Лендлийза 11200 танка. С тях или без тях, пак щяха да победят.
Не западните съюзници подаряват на руснаците източна Европа, те така или иначе са си я завзели, а руснаците подаряват на съюзниците западна Европа.
Коментиран от #45, #65
16:59 22.11.2025
34 Била
До коментар #25 от "За Наполеон.":за 3дни в Париж в отсътвието на Наполеон!До като се върне!
16:59 22.11.2025
35 Да живее РУСИЯ
До коментар #25 от "За Наполеон.":Алчните гладни европейци никога не могат да победят РУСИЯ
17:00 22.11.2025
36 В В.П.
17:00 22.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Страшно е, когато
Коментиран от #42
17:00 22.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 В В.П.
17:02 22.11.2025
42 куку
До коментар #38 от "Страшно е, когато":сащ имали празидент Байдън с деменция и куп други травми..колко пъти горкия падал..от какво ли не..
17:02 22.11.2025
43 име
До коментар #25 от "За Наполеон.":Я сега ни припомни, кой император от изброената коалиция, е влезнал в Париж и е дал конституционни права на французите?! Що не влезнаха англичани или немски племена?
Коментиран от #52
17:02 22.11.2025
44 В В.П.
17:03 22.11.2025
45 до края на септември 1945 г.
До коментар #33 от "И да се знае❗❗❗":СССР получил само от САЩ:
Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ).
Коментиран от #53, #68, #104
17:04 22.11.2025
46 В В.П.
Коментиран от #59
17:06 22.11.2025
47 На снимката
17:08 22.11.2025
48 Всички преговори до тук
Коментиран от #102
17:08 22.11.2025
49 оня
17:10 22.11.2025
50 .....
17:10 22.11.2025
51 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще плащаш и още как ... С тия 17 ресторанта..🤭
17:10 22.11.2025
52 Това, че са пуснали
До коментар #43 от "име":руснаците в Париж е за надзидание поради влизането на Наполеон в Москва отпреди 2 години. Наполеон губи при Ватерло. Русия тогава е имала слабо участие в тази война поради огромното за тогава разстояние.
Коментиран от #64
17:10 22.11.2025
54 А какви
17:11 22.11.2025
55 И все пак
17:12 22.11.2025
57 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Подкрепи Розия - купи си Москвич ... Китайски ..
Коментиран от #67
17:14 22.11.2025
58 Оказа се
17:14 22.11.2025
59 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #46 от "В В.П.":Планът от 2025-ма година на САЩ за мир в Украйна е опит за измъкване от
Планът от 2008-ма година на САЩ за Украйна в НАТО❗
Коментиран от #62
17:16 22.11.2025
60 Атина Палада
Коментиран от #66
17:17 22.11.2025
62 Атина Палада
До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Най кратко казано е "план за раздяла"
Коментиран от #73
17:18 22.11.2025
63 Русия
17:18 22.11.2025
64 Ха ха ха
До коментар #52 от "Това, че са пуснали":Наполеон не е бил жив преди две години. Историята не ти е силна страна.
Коментиран от #70
17:18 22.11.2025
65 В тия 27млн. жертви
До коментар #33 от "И да се знае❗❗❗":голяма част са убитите от заград-отрядите и по сибирските лагери. Сталин умело се прикрива зад Хитлер обвинявайки за това немците. След войната Сталин признава само 8млн. военни жертви, невъзможно е немците да са изтребили още 19млн. цивилни. Затова общия брой на жертвите не се съобщаваше, Брежнев с половин уста призна за 20млн. през 1970-те години. Истината излезе след перестройката на Горбачов.
17:19 22.11.2025
66 Какъв
До коментар #60 от "Атина Палада":план пишат хора,които бъркат Армения с Албания и Украйна с Урагвай?
17:19 22.11.2025
67 Атина Палада
До коментар #57 от "Дрътия Софианец":Ти явно си с Голф тройка :)))
17:20 22.11.2025
68 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #45 от "до края на септември 1945 г.":Три- е- нето не променя ИСТОРИЯТА❗
САЩ влизат реално във ВСвВ, чак когато СССР тръгва на запад❗
/няма да пиша към Бер.лин щом мо ди го смущава/
Коментиран от #86
17:20 22.11.2025
70 Две години след 1810г.
До коментар #64 от "Ха ха ха":толкова ли не можеш да съобразиш? Всъщност са 4г.
17:23 22.11.2025
71 Кой сега
17:23 22.11.2025
72 Путине, Путине...
Коментиран от #77
17:24 22.11.2025
73 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #62 от "Атина Палада":Направо си е опит на САШтинска мома ПРЪДН@Л@ в операта да се изниже преди да се разМИРИШИ в залата😄
Коментиран от #81
17:25 22.11.2025
74 Путинистче идиотче
17:26 22.11.2025
75 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #80
17:27 22.11.2025
76 Путин са дърпа кат ощипана мома
17:28 22.11.2025
77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #72 от "Путине, Путине...":Пак не си разбрал. ДРОГАрят ZE трябва да приеме плана, Путин ще е КРАЙНА ИНСТАНЦИЯ ❗
Коментиран от #82
17:28 22.11.2025
78 Само да се знае.
Коментиран от #127
17:30 22.11.2025
79 Путине, Путине...
17:30 22.11.2025
80 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #75 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Днешният Президент на Сирия довчера също беше обявен за ТЕ.РОРИСТ И ГЛАВО.РЕЗ и дори имаше обявена награда за главата му❗
Ако НЕ знаеш де😄
Коментиран от #85, #97
17:31 22.11.2025
81 Атина Палада
До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ама това,че САЩ искат да се спасят от Украйна стана ясно много преди този план ..А сега с този план вече е ....чувала съм думата "ачик,ачик" :) мисля означава явно,видимо ..нещо от този сорт..
Коментиран от #83, #84
17:31 22.11.2025
82 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":От него кво зависи....как тая КРАЙНА ИНСТАНЦИЯ позволи щатско оръжие да избива руснаци....
Коментиран от #89
17:32 22.11.2025
83 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #81 от "Атина Палада":Колко политкоректно го написа 🙌🙌❗
17:34 22.11.2025
84 Я па тая
До коментар #81 от "Атина Палада":Войната в Украйна носи милиарди на САЩ...кой е луд да изпусне тая златна кокошка.
17:34 22.11.2025
85 Сирийския президент
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Избяга при другия ВОЕНОПРЕСТЪПНИК Путин, но последния нема къде да избяга....
Коментиран от #92
17:36 22.11.2025
86 А кой побеждава
До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Италия и Япония? Кой защитава англичаните нападнати преди нападението над СССР? Кой се бие в Африка с Ромел? Кой освобождава Индия, Сингапур, Китай от японците? Кой премазва немския флот с немската гордост "Бисмарк" и стотици немски подводници? Кой разгадава шифъра на Енигма - свръхсекретната кодираща машина на немския флот? За помощта по ленд-лиза да не споменаваме, СССР е получавал и от ОК и Канада.
Коментиран от #99, #100
17:37 22.11.2025
87 Путине, Путине...
17:37 22.11.2025
88 Стефан
Коментиран от #93
17:37 22.11.2025
89 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #82 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Те теА бяха обявили и Милошевич за военнопрестъпник, но не можаха да го осъдят дори за кражба на химикалка от залата❗
Ако НЕ знаеш -чети❗
Чети и как го САМОУБИХА в нощта след която трябваше да му се извинят и да го
ОСВОБОДЯТ, КАТО НЕВИНЕН ПО ВСИЧКИ ОБВИНЕНИЯ❗
Коментиран от #91
17:38 22.11.2025
90 Путине, Путине...
17:39 22.11.2025
91 Комуниста Милошевич
До коментар #89 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Изби толкова ЮГОСЛАВЯНИ, колкото не са избивани в Европа след ВСВ....явно Милошевич сам е решил да се...ОСЪДИ....
Коментиран от #95
17:41 22.11.2025
92 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #85 от "Сирийския президент":На Т.Ъ.П ли се правиш или си си Т.Ъ.П❗
Д.Н.Е.Ш.Н.И.Я.Т Президент бе ТЪ.Панчев❗
17:41 22.11.2025
93 Я пъ тоа
До коментар #88 от "Стефан":Тоя клоун разказа играта на Путин...четири години мъки путинови и от Донецк до.....Покровск.
17:42 22.11.2025
94 Асен
17:42 22.11.2025
95 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #91 от "Комуниста Милошевич":Ти явно си ходил на допълнителен курс,
толкова Т.Ъ.П по рождение няма как да си‼️
Коментиран от #101
17:42 22.11.2025
96 Горски
17:44 22.11.2025
97 Днешният президент на сирия
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК....а нема такиа СЪДЕБНИ ФОРМУЛИРОВКИ, като главорез и терориз...
Коментиран от #107
17:44 22.11.2025
98 Критик
17:44 22.11.2025
99 чекисть..
До коментар #86 от "А кой побеждава":А кой отива на госкьие..всеки век в столиците на юръпо..ами ето кремля,19 век-париже и софия,20 век-виену и берлину..време е имперята да спази традицията и през 21 век..
Коментиран от #129
17:46 22.11.2025
100 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #86 от "А кой побеждава":Задаването на други въпроси НЕ Е ОТГОВОР, НИТО ОПРОВЕРЖЕНИЕ, на посочен факт❗
Коментиран от #130
17:46 22.11.2025
101 Комуниста Милошевич си е БАШКОМУНИСТ
До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":За да спаси СОЦИАЛИЗМА В Югославия, хвърли страната в гражданска война ...стотици хиляди избити ЮГОСЛАВЯНИ...САЩ го прати в Хага, иначе още да са избиват в бивша Югославия.
Коментиран от #103
17:46 22.11.2025
102 В РФ няма
До коментар #48 от "Всички преговори до тук":руска република. Ето ги всичките:
1. Адигея
2. Алтай (република)
3. Башкирия
4. Бурятия
5. Дагестан
6. Ингушетия
7. Кабардино-Балкария
8. Калмикия
9. Карачаево-Черкезия
10. Карелия
11. Коми
12. Марий Ел
13. Мордовия
14. Якутия
15. Северна Осетия – Алания
16. Татарстан
17. Тува
18. Удмуртия
19. Хакасия
20. Чечения
21. Чувашия
22. Република Крим
Коментиран от #106
17:47 22.11.2025
103 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #101 от "Комуниста Милошевич си е БАШКОМУНИСТ":Хем си НЕуко, хем си упорито❗
САЩ НЕ ПРИЗНАВАТ съда в Хага, но пращат Милошевич там❗
В Хага НЕ могат да осъдят Милошевич, та той се самоубил да не излезе от затвора❗
Е няма и църковна камбана толкова КУ.ХА❗
Коментиран от #109
17:56 22.11.2025
104 И да се знае❗❗❗
До коментар #45 от "до края на септември 1945 г.":Когато даваш информация за помощта по Лендлийз е редно да посочиш и колко бройки от съответната техника са произвели руснаците сами за да стае ясно до колко помощта е решаваща за изхода на военните действия. Както аз съм ти посочил броя произведени танкове и броя получени по Лендлийз. И сам си отговори на въпроса (аз знам отговора) дали съюзниците щяха да посмеят да правят несант в Европа ако СССР не беше унищожил тези 200 дивизии от всякакъв вид нацистка армия?
Коментиран от #128
17:57 22.11.2025
105 Канап и губерка
17:59 22.11.2025
106 Забравил си
До коментар #102 от "В РФ няма":ДНР и ЛНР, а и запази един номер за Одеската Народна Република
18:00 22.11.2025
108 Я пъ тоа
До коментар #107 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Кой АМЕРИКАНСКИ СЪД ОБЯВИ Ахмеед Ал Шаара за главорез и теророст...кога американския конгрес се превърна в....съд, че нещо не се разбра....прави разлика между политическо и СЪДЕБМНО решение....
Коментиран от #110, #111, #113, #114
18:09 22.11.2025
109 Я пъ тоа
До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Кво като САЩ не признават съда в Хага.....но ЮГОСЛАВИЯ ГО ПРИЗНАВА...а КОМУНИСТА МИЛОШЕВИЧ Е ...ЮГОСЛАВЯНИ, ако не знаеш.
18:11 22.11.2025
110 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #108 от "Я пъ тоа":Ти па откъде изпълзя ❗
Какво съдебно решение има за Милошевич, че нещо пак не си разбрал🤔❗
Коментиран от #117
18:14 22.11.2025
112 БАЙ Х@ЙМАНЕ
18:19 22.11.2025
113 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #108 от "Я пъ тоа":Явно доста неща не разбираш, ама се буташ в А група ❗
Държавният департамент на САЩ го поставя в списъка си с глобални терористи и обявява награда от 10 милиона щатски долара за информация, довела до ареста му.Въпреки това на 6 декември 2024 г. той дава интервю на живо за американската телевизионна мрежа CNN и не е арестуван.9 Към декември 2024 г. той все още е в официалния списък за издирване на ФБР, в който се посочва, че всеки, който има информация за него, трябва да я съобщи на най-близкото посолство или консулство на САЩ или да подаде информацията или сигнала чрез интернет.
Коментиран от #116
18:20 22.11.2025
114 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #108 от "Я пъ тоа":Сенатът на САЩ -съд ли е 🤔❓,
че май пак ме си разбрал🤔❗
"Сенатът на САЩ единодушно прие резолюция, осъждаща руския президент Владимир Путин като военнопрестъпник"🤔❗
Не се бутай между големите,
не си за тая лига ❗
Коментиран от #115
18:23 22.11.2025
115 Я пъ тоа
До коментар #114 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":СЕНАТА МА САЩ НЕ Е обявил Путин за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК , А СЪДА В ХАГА....СЪС СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ...ама кой да знае....
Коментиран от #118
18:27 22.11.2025
116 Стига бе
До коментар #113 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Залавянето е едно, а СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ...СЪВСЕМ ДРУГО, ама кой да знае.
Коментиран от #119
18:29 22.11.2025
117 Я пъ тоа
До коментар #110 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Решение че Милошевич е военнопрестъпник, като за ПУТИН....оставаше да ПРОЧЕТАТ ПРИСЪДАТА МУ, но комуниста Милошевич се самоуби....
Коментиран от #120
18:31 22.11.2025
118 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #115 от "Я пъ тоа":Айде пак отначало
СЪДЪТ В ХАГА НЕ Е ПРИЗНАТ НИТО ОТ САЩ, НИТО ОТ РУСИЯ, ама нали го знаеше❗
Все едно съдът в Долно Нанагорнище да осъди Тръмп❗😄😄😄😄
Коментиран от #121
18:32 22.11.2025
119 Така де..
До коментар #116 от "Стига бе":Първо ти обявяват кво нарушение си направил и после наказателна присъда....може и да не обявят наказанието, ако те оправдае СЪДА, ама кой да знае.
18:33 22.11.2025
120 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #117 от "Я пъ тоа":Нещо пак не ТИ Е СТАНАЛО ЯСНО❗
Не ти ли писна да те учат тук ❗
Коментиран от #122, #124
18:34 22.11.2025
121 Ягославия признаваше съда в Хага.
До коментар #118 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":А КОМУНИСТА МИЛОШЕВИЧ Е ЮГОСЛАВЯНИН....обявиха го за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК заради ГЕНОЦИДА над югославяните и преди да му прочетат присъдата КОМУНИСТА МИЛОШЕВИЧ се самоуби...
18:36 22.11.2025
122 И Путин го чака Хага.
До коментар #120 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Затова дътрака кремълски не стъпва в ЕС.....
18:37 22.11.2025
123 Путине, Путине...
18:38 22.11.2025
124 Аман от учители
До коментар #120 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Които са мъчат....научномо.
Коментиран от #133
18:40 22.11.2025
125 Путин не може да говори за мир
18:50 22.11.2025
126 Ива
Коментиран от #131
18:54 22.11.2025
127 Уффффф
До коментар #78 от "Само да се знае.":...очебиещо е ,че не си на нивото му....
19:00 22.11.2025
128 Прочети ми внимателно поста,
До коментар #104 от "И да се знае❗❗❗":там е споменато, че тия 70 000 танка са произведени с американска стомана в Сибир от американски заводи и по американски проект. Виж още за камионите - 375 000 Студебейкъра, 14 000 самолета, 7 000 танка. Я си представи такава помощ в натура за Украйна? имаоще кораби, подводници, локомотиви,ЖП вагони. Вникни в характера на помощта. 4,5 млн. тона месо в консерви. Това са по 1500 консерви на боец за 10мил. армия, на практика са изхранили Съветската армия през цялата война.
19:11 22.11.2025
130 Отговорът на
До коментар #100 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":въпросите които задавам се знае от всички, само някои се правят на разсеяни.
Коментиран от #134
19:17 22.11.2025
131 И кой е
До коментар #126 от "Ива":Победител, че нещо не се разбра.....
19:26 22.11.2025
132 Кхгфдса
19:41 22.11.2025
133 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #124 от "Аман от учители":Така е, глу-пак-ът не иска никой да го учи и поучава,
той знае всичко❗
Хубава вечер❗
Коментиран от #135
19:43 22.11.2025
134 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #130 от "Отговорът на":Да бе, всички знаят отговорите. Въпросът беше, че ти трябваше да коментираш- да подвърдиш или отречеш написаното, а не да хвърляш въпроси без връзка с материала или коментара❗
Коментиран от #136
19:46 22.11.2025
135 Акъл давай на жена си
До коментар #133 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":И вече аман от учители в сайта....а обидите са израз на ...брезсилие или на...простотия.
19:49 22.11.2025
136 Я пъ тоа
До коментар #134 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Пак лв ни поучаваш....аман от учители в тоя сайт....
19:50 22.11.2025
137 Платени мисирки
20:46 22.11.2025