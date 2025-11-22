Новини
Вчера руският президент Владимир Путин повтори, че Москва е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че е готова да продължи да преследва военните си цели по военен път

Русия иска да раздели Украйна и САЩ с помощта на мирния план - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл вероятно се опитва да раздели Украйна и Съединените американски щати, за да може Русия да продължи войната без подкрепата и съдействието на САЩ и Запада. Това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Анализаторите припомнят, че през последните месеци Кремъл е отхвърлил предложенията на Вашингтон за прекратяване на огъня и преговори, докато Украйна постоянно е демонстрирала готовност за диалог и компромис.

От ISW отбелязват, че руският президент Владимир Путин и други представители на Кремъл потвърдиха намерението си да постигнат първоначалните си военни цели по дипломатичен път, но отхвърлиха предишните предложения на САЩ.

Украйна се съгласи с всички предложения за прекратяване на огъня и обмен на пленници, които до този момент бяха предложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, и демонстрира готовност да направи компромис по отношение на условията за траен мир.

"Внезапното и публично налагане на плана на Украйна, както и изискването към Украйна да вземе бързо решение по плана, като ѝ се дава по-малко от седмица за разглеждане, създава впечатлението, че именно Украйна е страната, която не желае напредък и го блокира, въпреки че самият Кремъл изрази недоволство от плана“, смятат анализаторите.

Междувременно руските власти създават информационни условия за отхвърляне на мирния план, който задоволява повечето от настоятелните изисквания на Русия.

В същото време Путин и други висши руски държавни служители продължават публично да повтарят, че Русия ще постигне военните си цели по военен път.

Вчера руският президент повтори, че Русия е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че е "готова“ да продължи да преследва военните си цели по военен път.

Ден по-рано, на 20 ноември, Путин посети командния пункт на Западния военен окръг на Русия, заявявайки, че най-важната задача е постигането на военните цели на Русия, които, по неговите думи, "родината“ и "народа на Русия“ са поставили пред Кремъл.

Също така на срещата с Путин началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов съобщи, че руските войски ще продължат мисията по завладяването на останалата част от Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области в съответствие с съществуващия военен план.

Според американски анализатори тези изявления подкрепят убеждението на руския народ, че трябва да очакват Русия да завземе напълно и четирите области.


  • 1 Последния Софиянец

    52 21 Отговор
    Фашистка Европа капитулира а ние пак сме на страната на булката и ще плащаме репарации още 80 години.Скоро САЩ и Русия ще организират Народни съдилища в Брюксел и другите страни на Европа.

    Коментиран от #3, #37, #51, #57

    16:43 22.11.2025

  • 2 Оценител

    21 51 Отговор
    Сметките на Путлер досега нито веднъж не са излезли точни. Просто е дърт, изветрял лузър.

    16:47 22.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наполеон стигна от Полша

    13 47 Отговор
    до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4месеца. Сега Путин за 11г. e завзел 19,1% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 9м. само 8,1% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    Коментиран от #12, #17, #21, #61

    16:48 22.11.2025

  • 5 Путин

    15 25 Отговор
    Искам да допълня към плана на г-н Тръмп още една точка към вече съществуващите 28, а именно - до 01.01.2026 година Аляска трябва да бъде върната в пределите на РФ!!! В противен случай ще изпълним задачите на Специална Военна Операция на територията на САЩ!!!
    В. В. ПУТИН 21.11.2025Г.

    16:48 22.11.2025

  • 6 Нострадамус

    41 7 Отговор
    Ако Украйна не се съгласи с Плана на Съединените американски щати, за мирни преговори с Русия,
    Тогава Украйна ще се съгласи с Присъединяване към Руската Федерация Завинаги!

    16:49 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДългоИме

    36 4 Отговор
    Брей, брей, да му се невиди! Тоз ISW надмина и "наша баба Ванга"! Давал ли е някога точна "прогноза" или само "налива масло в огъня"? Умните тикви в този "инстутут" да си посипят кратуните с пепел като правят тези "анализи".

    16:50 22.11.2025

  • 9 За 2024г.

    5 36 Отговор
    руснаците са завзели 3600кв. км.(с което се гордеят), за 10г. 36 000 кв.км, а Украйна е 603 000кв. км., нека 500 000кв. км. са им останали. По прости сметки за 138г. и са на границата с Полша за 210 годишнината от рождението на Путин. До Лисабон не мога да го сметна точно.

    Коментиран от #18, #23, #24, #32

    16:50 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 3.14К

    33 3 Отговор
    Тия от ISW са по-зле с умствения капацитет от този на Байдън в момента.

    16:51 22.11.2025

  • 12 Да живее РУСИЯ

    35 5 Отговор

    До коментар #4 от "Наполеон стигна от Полша":

    В Берлин и Париж пак ще се говори на Руски

    Коментиран от #19, #25

    16:51 22.11.2025

  • 13 име

    29 3 Отговор
    "докато Украйна постоянно е демонстрирала готовност за диалог и компромис."

    Освен размяна на пленници и то с цел да прати завърналите се украински граждани отново на фронта, каква друга демонстрация на готовност направи киевската хунта? Удължаването на военното положение, насилственото набиране на войници, поредното смъкване на възрастта за военна повинност, нарушаването на договорките за ненападение на енергийни обекти, това ли беше демонстрацията от страна на хунтата в Украйна за мирно уреждане на конфликта?

    16:52 22.11.2025

  • 14 Сатана Z

    30 3 Отговор
    Въпросът е,колко милиарда долара от помощта на САЩ за Украйна са източени от Зеленият фюрер евреин към Кая Калас и УрSSула ?

    16:52 22.11.2025

  • 15 Последния Софиянец

    29 4 Отговор
    Европа е разорена от четири години война.Победителите САЩ, Русия, Китай и КНДР ще направят нов план Маршал за да се изплатят репарациите

    16:52 22.11.2025

  • 16 Българин

    26 6 Отговор
    Купувайте рубли и залягайте най-прилежно на руския език! Ще бъде официален за Европа след разпада на ЕС!

    Коментиран от #28

    16:52 22.11.2025

  • 17 Пха ха ха ха

    24 3 Отговор

    До коментар #4 от "Наполеон стигна от Полша":

    А после какво се случи защо не написа

    16:53 22.11.2025

  • 18 Мими Кунчева

    20 3 Отговор

    До коментар #9 от "За 2024г.":

    Пък колко си върна наркомана.🖕🖕🖕

    16:53 22.11.2025

  • 19 ВСВ е между

    7 22 Отговор

    До коментар #12 от "Да живее РУСИЯ":

    Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #27, #33

    16:54 22.11.2025

  • 20 нннн

    26 3 Отговор
    Само малоумните не разбраха, че ,,прекратяване на огъня" просто така няма да има. ISW явно са от тях.
    До договаряне всички точки и подписването на мирно споразумение/договор войната продължава. Путин не иска ПАК да го излъжат.

    16:54 22.11.2025

  • 21 🇧🇬🇷🇺

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "Наполеон стигна от Полша":

    Пак ще го едете дибелия

    16:54 22.11.2025

  • 22 Спецназ

    28 3 Отговор
    предложението на Путин 2022 беше автономия за донбаските републики в състава на Украйна и без да взема запорожка у херсонска области.

    ТОГАВА от Киев му се изсмяха в лицето! ФАКТ!

    СЕГА се съгласяват и на това и след 2 милиона избити украинци ... ЗА НИЩО!

    ДАЖЕ по- зле, Баце!!

    16:54 22.11.2025

  • 23 Руснак

    22 4 Отговор

    До коментар #9 от "За 2024г.":

    Когато тогава...ние не бързаме за никъде!

    Коментиран от #40

    16:55 22.11.2025

  • 24 Значи

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "За 2024г.":

    Няма проблем укрите да продължат да се бият, нали?! Викаш, нищо не рискуват и не губят!

    16:55 22.11.2025

  • 25 За Наполеон.

    7 18 Отговор

    До коментар #12 от "Да живее РУСИЯ":

    Великият пълководец е допуснал няколко големи грешки през 1810г. 1. Подценил е огромните разстояния и студената зима в Русия. 2. Смятал е, че като превземе Москва е победител и ще вземе несметни богатства там, но уви Русия се оказва бедна държава. 3. Запалвайки Москва в израз на отчаяние тръгва да се прибира пак през зимата и армията му е почти унищожена, измръзнала и окрадена, но и непобедена.
    Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави.

    Коментиран от #29, #34, #35, #43

    16:55 22.11.2025

  • 26 Бялджип

    23 7 Отговор
    Ако има нещо в което Русия силно губи от Запада, то е мащабната дезинформация. Западът е далеч по-силен в лъжата, убеждението в нея, дезинформацията. Русия е в позиция да отрича, да се оправдава, да посочва факти как западът лъже. Но това е слабо, то е губещо. Трябва друг подход, но аз не го знам?

    16:55 22.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Архимандрисандрит Ебиян

    4 15 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Давам евро за милйон рубли! Имаш ли?

    16:58 22.11.2025

  • 29 Пха ха ха ха

    21 5 Отговор

    До коментар #25 от "За Наполеон.":

    Великия пълководец си строши главата в Москва

    16:58 22.11.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    23 5 Отговор
    Планът е на САЩ, обаче с него Русия искала да раздели САЩ и Украйна😄😄😄

    Коментиран от #56

    16:59 22.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сметнах,сметах

    5 23 Отговор

    До коментар #9 от "За 2024г.":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    16:59 22.11.2025

  • 33 И да се знае❗❗❗

    28 8 Отговор

    До коментар #19 от "ВСВ е между":

    ВСВ я печели СССР срещу 200 немски дивизии, изпратени на Изток за цялата кампания на войната. Гражданите на СССР, а не евреите, дават най-много жертви, 27милиона души. На страхливците от Дюнкерк плюс още други страхливци, им трябват два десанта и повече от две години срещу 10 механизирани немски дивизии, и дори не стигат до Берлин. И това при положение, че немската военна машина през 44та няма нищо общо с онази от началото на войната, нямат хора, гориво, материали и муниции.
    Помощта от съюзниците е толкова много, че през целия военен период руснаците произвеждат близо 80хил танка, а получават по линия на Лендлийза 11200 танка. С тях или без тях, пак щяха да победят.
    Не западните съюзници подаряват на руснаците източна Европа, те така или иначе са си я завзели, а руснаците подаряват на съюзниците западна Европа.

    Коментиран от #45, #65

    16:59 22.11.2025

  • 34 Била

    3 8 Отговор

    До коментар #25 от "За Наполеон.":

    за 3дни в Париж в отсътвието на Наполеон!До като се върне!

    16:59 22.11.2025

  • 35 Да живее РУСИЯ

    25 3 Отговор

    До коментар #25 от "За Наполеон.":

    Алчните гладни европейци никога не могат да победят РУСИЯ

    17:00 22.11.2025

  • 36 В В.П.

    19 3 Отговор
    Окропитеците трябва да разпишат пълна капитулация .Преговори няма да има .РФ ,веднъж и дваж я изиграха ..Третия път е фатален за Киев..

    17:00 22.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Страшно е, когато

    6 18 Отговор
    САЩ имат за резидент шизофреник със старческа деменция!

    Коментиран от #42

    17:00 22.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 В В.П.

    23 2 Отговор
    Все пак Бисмарк е бил прав ..Първото руско предложение ,е най доброто...

    17:02 22.11.2025

  • 42 куку

    17 1 Отговор

    До коментар #38 от "Страшно е, когато":

    сащ имали празидент Байдън с деменция и куп други травми..колко пъти горкия падал..от какво ли не..

    17:02 22.11.2025

  • 43 име

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "За Наполеон.":

    Я сега ни припомни, кой император от изброената коалиция, е влезнал в Париж и е дал конституционни права на французите?! Що не влезнаха англичани или немски племена?

    Коментиран от #52

    17:02 22.11.2025

  • 44 В В.П.

    17 3 Отговор
    Това е защото хохлю,не си знае мястото в хранителната верига .Дребен гризач,с опортюнистка дух

    17:03 22.11.2025

  • 45 до края на септември 1945 г.

    3 17 Отговор

    До коментар #33 от "И да се знае❗❗❗":

    СССР получил само от САЩ:
    Самолети – 14 795; Радарни установки – 2 626; Танкове – 7 056; Джипове – 51 503; Камиони – 375 883; Мотоциклети – 35 170; Трактори – 8 071; Оръдия – 8 218; Картечници – 131 633; Взривни вещества – 345 633 тона; Строително оборудване - на стойност 10 910 000 $; Железопътни вагони – 11 155; Локомотиви - 1981; Товарни кораби - 90; Кораби за борба с подводници - 140; Торпедни катери – 197; Фрегати – 28; Подводници – 105; Корабни двигатели – 7 784; Продоволствия ( консерви ) – 4 478 000 тона; Машиностроително оборудване – на стойност 1 078 965 000 $; Стомана – 2,3 милиона тона ( това количество стомана е достатъчно за изработването на 70 000 танка Т-34 ); Цветни метали – 802 000 тона; Нефтопродукти – 2 670 000 тона; Химически вещества – 842 000 тона; Памучно-хартиени изделия – 106 893 000 кв. ярда. Кожи – 49 860 тона; Автомобилни шини(джанти) – 3 786 000; Полеви телефони – 245 000 ( телефони всичко - 423 000 ); Армейски ботуши – 15 417 000 чифта; войнишки копчета с петолъчка - 257 723 498 бройки. СССР получил от ленд-лиза 622,1 хиляди тона железопътни релси ( 56 % от собственото си производство ) 1900 локомотива ( 2,4 пъти повече, отколкото СССР е произвел през годините на войната ) и 11075 вагона ( повече от 10,2 пъти ).

    Коментиран от #53, #68, #104

    17:04 22.11.2025

  • 46 В В.П.

    5 1 Отговор
    Все пак списъкът с точки от ,,мирния план ,на САЩ и Тромп,е идентичен със мирния план на РФ и Путин...Нее ли странно съвпадение..

    Коментиран от #59

    17:06 22.11.2025

  • 47 На снимката

    0 5 Отговор
    кой е русин?

    17:08 22.11.2025

  • 48 Всички преговори до тук

    5 14 Отговор
    се оказаха ялови.Следващите също ще са безполезни без значение,кои ги водят и какво предлагат.Украйна,с помощта на Европа,ще доведа войната до край.Русия няма бъдеще.Тя ще бъда унищожена от вътре,от своите,само след още няколко месеца пълномащабна война.Фалит и гражданска война очакват руснаците.Пълна разруха и много кръв.

    Коментиран от #102

    17:08 22.11.2025

  • 49 оня

    13 4 Отговор
    Русия никого няма да разделя , а ще си вземе това , което е нейно ! Било е, и пак ще бъде ! Точка !

    17:10 22.11.2025

  • 50 .....

    4 0 Отговор
    Народа в Якутия и Камчатка най вече

    17:10 22.11.2025

  • 51 Дрътия Софианец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще плащаш и още как ... С тия 17 ресторанта..🤭

    17:10 22.11.2025

  • 52 Това, че са пуснали

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "име":

    руснаците в Париж е за надзидание поради влизането на Наполеон в Москва отпреди 2 години. Наполеон губи при Ватерло. Русия тогава е имала слабо участие в тази война поради огромното за тогава разстояние.

    Коментиран от #64

    17:10 22.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А какви

    5 1 Отговор
    бяха целите на СВО?

    17:11 22.11.2025

  • 55 И все пак

    9 1 Отговор
    Да не забравяме че ISW е институт за пропаганда и дезинформация.

    17:12 22.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дрътия Софианец

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Подкрепи Розия - купи си Москвич ... Китайски ..

    Коментиран от #67

    17:14 22.11.2025

  • 58 Оказа се

    2 9 Отговор
    Кремълския фюрер не харесва собствения си така наречен мирен план на Тръмп. Язък че копейките толкова се радваха.

    17:14 22.11.2025

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "В В.П.":

    Планът от 2025-ма година на САЩ за мир в Украйна е опит за измъкване от
    Планът от 2008-ма година на САЩ за Украйна в НАТО❗

    Коментиран от #62

    17:16 22.11.2025

  • 60 Атина Палада

    7 1 Отговор
    САЩ пишат плана,но Русия искала да раздели Украйна и САЩ ха ха ха ,тоя институт за изследване на войната да не би да ни подшушва,че с писането на този план от САЩ се цели раздялата на Украйна и САЩ ,т.е.САЩ искат раздяла с Украйна,защото самите САЩ пишат "план за раздяла"!

    Коментиран от #66

    17:17 22.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Най кратко казано е "план за раздяла"

    Коментиран от #73

    17:18 22.11.2025

  • 63 Русия

    2 7 Отговор
    няма да раздели никого,а и да иска няма да и стигне времето.Русия е изтощена от тази дълга и непосилна за нейните възможности война.Тя ще се рападне много бързо пред очите на света,а той съвременни свят,който никога не е бил свидетел на зверства,съпроводени с жестокост и съдизъм,ще онемее.В Кавказ вече точат ханджарите и сигурно ще колят наред.

    17:18 22.11.2025

  • 64 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Това, че са пуснали":

    Наполеон не е бил жив преди две години. Историята не ти е силна страна.

    Коментиран от #70

    17:18 22.11.2025

  • 65 В тия 27млн. жертви

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "И да се знае❗❗❗":

    голяма част са убитите от заград-отрядите и по сибирските лагери. Сталин умело се прикрива зад Хитлер обвинявайки за това немците. След войната Сталин признава само 8млн. военни жертви, невъзможно е немците да са изтребили още 19млн. цивилни. Затова общия брой на жертвите не се съобщаваше, Брежнев с половин уста призна за 20млн. през 1970-те години. Истината излезе след перестройката на Горбачов.

    17:19 22.11.2025

  • 66 Какъв

    7 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    план пишат хора,които бъркат Армения с Албания и Украйна с Урагвай?

    17:19 22.11.2025

  • 67 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Дрътия Софианец":

    Ти явно си с Голф тройка :)))

    17:20 22.11.2025

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "до края на септември 1945 г.":

    Три- е- нето не променя ИСТОРИЯТА❗
    САЩ влизат реално във ВСвВ, чак когато СССР тръгва на запад❗
    /няма да пиша към Бер.лин щом мо ди го смущава/

    Коментиран от #86

    17:20 22.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Две години след 1810г.

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха ха":

    толкова ли не можеш да съобразиш? Всъщност са 4г.

    17:23 22.11.2025

  • 71 Кой сега

    1 0 Отговор
    е хегемона?

    17:23 22.11.2025

  • 72 Путине, Путине...

    2 6 Отговор
    Приемай плана на Тръмп, че друг нема да има....не забравяй кво стана с....Иран.

    Коментиран от #77

    17:24 22.11.2025

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Направо си е опит на САШтинска мома ПРЪДН@Л@ в операта да се изниже преди да се разМИРИШИ в залата😄

    Коментиран от #81

    17:25 22.11.2025

  • 74 Путинистче идиотче

    1 5 Отговор
    Избиват ни като плъхове в Украйна....кво чака Путин, още ли да ни избиват...

    17:26 22.11.2025

  • 75 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 3 Отговор
    Кой ли ша преговаря с него....

    Коментиран от #80

    17:27 22.11.2025

  • 76 Путин са дърпа кат ощипана мома

    1 2 Отговор
    Нещо не му харесва плана, що така ???

    17:28 22.11.2025

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Путине, Путине...":

    Пак не си разбрал. ДРОГАрят ZE трябва да приеме плана, Путин ще е КРАЙНА ИНСТАНЦИЯ ❗

    Коментиран от #82

    17:28 22.11.2025

  • 78 Само да се знае.

    4 7 Отговор
    Е, тоя бункерен лузър сега "управлява" Русия.

    Коментиран от #127

    17:30 22.11.2025

  • 79 Путине, Путине...

    2 2 Отговор
    Как ша разделиш САЩ и Украйна, кога ВСУ с американско оръжие избива руснаците...

    17:30 22.11.2025

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Днешният Президент на Сирия довчера също беше обявен за ТЕ.РОРИСТ И ГЛАВО.РЕЗ и дори имаше обявена награда за главата му❗
    Ако НЕ знаеш де😄

    Коментиран от #85, #97

    17:31 22.11.2025

  • 81 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ама това,че САЩ искат да се спасят от Украйна стана ясно много преди този план ..А сега с този план вече е ....чувала съм думата "ачик,ачик" :) мисля означава явно,видимо ..нещо от този сорт..

    Коментиран от #83, #84

    17:31 22.11.2025

  • 82 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    От него кво зависи....как тая КРАЙНА ИНСТАНЦИЯ позволи щатско оръжие да избива руснаци....

    Коментиран от #89

    17:32 22.11.2025

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Колко политкоректно го написа 🙌🙌❗

    17:34 22.11.2025

  • 84 Я па тая

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Войната в Украйна носи милиарди на САЩ...кой е луд да изпусне тая златна кокошка.

    17:34 22.11.2025

  • 85 Сирийския президент

    1 6 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Избяга при другия ВОЕНОПРЕСТЪПНИК Путин, но последния нема къде да избяга....

    Коментиран от #92

    17:36 22.11.2025

  • 86 А кой побеждава

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Италия и Япония? Кой защитава англичаните нападнати преди нападението над СССР? Кой се бие в Африка с Ромел? Кой освобождава Индия, Сингапур, Китай от японците? Кой премазва немския флот с немската гордост "Бисмарк" и стотици немски подводници? Кой разгадава шифъра на Енигма - свръхсекретната кодираща машина на немския флот? За помощта по ленд-лиза да не споменаваме, СССР е получавал и от ОК и Канада.

    Коментиран от #99, #100

    17:37 22.11.2025

  • 87 Путине, Путине...

    1 4 Отговор
    Слушай Тръмп, че САЩ забавят, но не забравят.....виж кво стана с Иран.

    17:37 22.11.2025

  • 88 Стефан

    5 2 Отговор
    Ако дрогирания клоун не се съгласи на 4-те области, скоро ще трябва да се съгласява на 6 такива.

    Коментиран от #93

    17:37 22.11.2025

  • 89 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Те теА бяха обявили и Милошевич за военнопрестъпник, но не можаха да го осъдят дори за кражба на химикалка от залата❗
    Ако НЕ знаеш -чети❗
    Чети и как го САМОУБИХА в нощта след която трябваше да му се извинят и да го
    ОСВОБОДЯТ, КАТО НЕВИНЕН ПО ВСИЧКИ ОБВИНЕНИЯ❗

    Коментиран от #91

    17:38 22.11.2025

  • 90 Путине, Путине...

    3 1 Отговор
    Как ша разделиш Украйна и САЩ....първите избиват руснаците, вторите трупат дебели пачки.....симбиоза му викат.

    17:39 22.11.2025

  • 91 Комуниста Милошевич

    1 5 Отговор

    До коментар #89 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Изби толкова ЮГОСЛАВЯНИ, колкото не са избивани в Европа след ВСВ....явно Милошевич сам е решил да се...ОСЪДИ....

    Коментиран от #95

    17:41 22.11.2025

  • 92 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Сирийския президент":

    На Т.Ъ.П ли се правиш или си си Т.Ъ.П❗
    Д.Н.Е.Ш.Н.И.Я.Т Президент бе ТЪ.Панчев❗

    17:41 22.11.2025

  • 93 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #88 от "Стефан":

    Тоя клоун разказа играта на Путин...четири години мъки путинови и от Донецк до.....Покровск.

    17:42 22.11.2025

  • 94 Асен

    0 2 Отговор
    Тръмп прави голямаааааааааааааааа грешкааааааааааа която я повтарят от 2014 година.

    17:42 22.11.2025

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Комуниста Милошевич":

    Ти явно си ходил на допълнителен курс,
    толкова Т.Ъ.П по рождение няма как да си‼️

    Коментиран от #101

    17:42 22.11.2025

  • 96 Горски

    4 1 Отговор
    Интересни също така ще са обслужващите журналисти. Основно по трите т.н. "основни" телевизии. Разните Цветанки, Цънцарки, хълцащия и трудно поемащ си дъх Виктор Н. Наркоманчето, собствената му наци хунта ще го Свирне, за да може да обвинят РУСИЯ! Даже ще си Заповед на краварите тва де! Вчера (21.11.) се навършиха 12 години от началото на Евромайдана. Виктор Янукович тогава отказа да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз, за да засили отношенията между Украйна и Евразийския съюз, където Русия е основен играч. Започна с масови протести, после се окървавиха зловещо. Безумните лъжи, как Украйна ще стане европейска държава, как ще пътуват и забогатеят започнаха. Днес 12 години по-късно, видяхме какво се случи с тази държава след като обърна гръб на приятелска Русия и повярва на Запада.

    17:44 22.11.2025

  • 97 Днешният президент на сирия

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК....а нема такиа СЪДЕБНИ ФОРМУЛИРОВКИ, като главорез и терориз...

    Коментиран от #107

    17:44 22.11.2025

  • 98 Критик

    1 6 Отговор
    Този шушляк прилича ли ви на лидер...? 🤣

    17:44 22.11.2025

  • 99 чекисть..

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "А кой побеждава":

    А кой отива на госкьие..всеки век в столиците на юръпо..ами ето кремля,19 век-париже и софия,20 век-виену и берлину..време е имперята да спази традицията и през 21 век..

    Коментиран от #129

    17:46 22.11.2025

  • 100 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "А кой побеждава":

    Задаването на други въпроси НЕ Е ОТГОВОР, НИТО ОПРОВЕРЖЕНИЕ, на посочен факт❗

    Коментиран от #130

    17:46 22.11.2025

  • 101 Комуниста Милошевич си е БАШКОМУНИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    За да спаси СОЦИАЛИЗМА В Югославия, хвърли страната в гражданска война ...стотици хиляди избити ЮГОСЛАВЯНИ...САЩ го прати в Хага, иначе още да са избиват в бивша Югославия.

    Коментиран от #103

    17:46 22.11.2025

  • 102 В РФ няма

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Всички преговори до тук":

    руска република. Ето ги всичките:
    1. Адигея
    2. Алтай (република)
    3. Башкирия
    4. Бурятия
    5. Дагестан
    6. Ингушетия
    7. Кабардино-Балкария
    8. Калмикия
    9. Карачаево-Черкезия
    10. Карелия
    11. Коми
    12. Марий Ел
    13. Мордовия
    14. Якутия
    15. Северна Осетия – Алания
    16. Татарстан
    17. Тува
    18. Удмуртия
    19. Хакасия
    20. Чечения
    21. Чувашия
    22. Република Крим

    Коментиран от #106

    17:47 22.11.2025

  • 103 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Комуниста Милошевич си е БАШКОМУНИСТ":

    Хем си НЕуко, хем си упорито❗
    САЩ НЕ ПРИЗНАВАТ съда в Хага, но пращат Милошевич там❗
    В Хага НЕ могат да осъдят Милошевич, та той се самоубил да не излезе от затвора❗
    Е няма и църковна камбана толкова КУ.ХА❗

    Коментиран от #109

    17:56 22.11.2025

  • 104 И да се знае❗❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "до края на септември 1945 г.":

    Когато даваш информация за помощта по Лендлийз е редно да посочиш и колко бройки от съответната техника са произвели руснаците сами за да стае ясно до колко помощта е решаваща за изхода на военните действия. Както аз съм ти посочил броя произведени танкове и броя получени по Лендлийз. И сам си отговори на въпроса (аз знам отговора) дали съюзниците щяха да посмеят да правят несант в Европа ако СССР не беше унищожил тези 200 дивизии от всякакъв вид нацистка армия?

    Коментиран от #128

    17:57 22.11.2025

  • 105 Канап и губерка

    2 0 Отговор
    Че то Укропия винаги е била разделена - униати, поляци, хазари, татари,влашори,българи ,руснаци насила събрани в държава съшита с канап и губерка.

    17:59 22.11.2025

  • 106 Забравил си

    2 3 Отговор

    До коментар #102 от "В РФ няма":

    ДНР и ЛНР, а и запази един номер за Одеската Народна Република

    18:00 22.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Кой АМЕРИКАНСКИ СЪД ОБЯВИ Ахмеед Ал Шаара за главорез и теророст...кога американския конгрес се превърна в....съд, че нещо не се разбра....прави разлика между политическо и СЪДЕБМНО решение....

    Коментиран от #110, #111, #113, #114

    18:09 22.11.2025

  • 109 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Кво като САЩ не признават съда в Хага.....но ЮГОСЛАВИЯ ГО ПРИЗНАВА...а КОМУНИСТА МИЛОШЕВИЧ Е ...ЮГОСЛАВЯНИ, ако не знаеш.

    18:11 22.11.2025

  • 110 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Я пъ тоа":

    Ти па откъде изпълзя ❗
    Какво съдебно решение има за Милошевич, че нещо пак не си разбрал🤔❗

    Коментиран от #117

    18:14 22.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор
    Амортисьорите реват май за нови ... Изпуснали са .. 🤭😁

    18:19 22.11.2025

  • 113 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Я пъ тоа":

    Явно доста неща не разбираш, ама се буташ в А група ❗
    Държавният департамент на САЩ го поставя в списъка си с глобални терористи и обявява награда от 10 милиона щатски долара за информация, довела до ареста му.Въпреки това на 6 декември 2024 г. той дава интервю на живо за американската телевизионна мрежа CNN и не е арестуван.9 Към декември 2024 г. той все още е в официалния списък за издирване на ФБР, в който се посочва, че всеки, който има информация за него, трябва да я съобщи на най-близкото посолство или консулство на САЩ или да подаде информацията или сигнала чрез интернет.

    Коментиран от #116

    18:20 22.11.2025

  • 114 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Я пъ тоа":

    Сенатът на САЩ -съд ли е 🤔❓,
    че май пак ме си разбрал🤔❗

    "Сенатът на САЩ единодушно прие резолюция, осъждаща руския президент Владимир Путин като военнопрестъпник"🤔❗

    Не се бутай между големите,
    не си за тая лига ❗

    Коментиран от #115

    18:23 22.11.2025

  • 115 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    СЕНАТА МА САЩ НЕ Е обявил Путин за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК , А СЪДА В ХАГА....СЪС СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ...ама кой да знае....

    Коментиран от #118

    18:27 22.11.2025

  • 116 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Залавянето е едно, а СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ...СЪВСЕМ ДРУГО, ама кой да знае.

    Коментиран от #119

    18:29 22.11.2025

  • 117 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Решение че Милошевич е военнопрестъпник, като за ПУТИН....оставаше да ПРОЧЕТАТ ПРИСЪДАТА МУ, но комуниста Милошевич се самоуби....

    Коментиран от #120

    18:31 22.11.2025

  • 118 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Я пъ тоа":

    Айде пак отначало
    СЪДЪТ В ХАГА НЕ Е ПРИЗНАТ НИТО ОТ САЩ, НИТО ОТ РУСИЯ, ама нали го знаеше❗
    Все едно съдът в Долно Нанагорнище да осъди Тръмп❗😄😄😄😄

    Коментиран от #121

    18:32 22.11.2025

  • 119 Така де..

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Стига бе":

    Първо ти обявяват кво нарушение си направил и после наказателна присъда....може и да не обявят наказанието, ако те оправдае СЪДА, ама кой да знае.

    18:33 22.11.2025

  • 120 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Я пъ тоа":

    Нещо пак не ТИ Е СТАНАЛО ЯСНО❗
    Не ти ли писна да те учат тук ❗

    Коментиран от #122, #124

    18:34 22.11.2025

  • 121 Ягославия признаваше съда в Хага.

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    А КОМУНИСТА МИЛОШЕВИЧ Е ЮГОСЛАВЯНИН....обявиха го за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК заради ГЕНОЦИДА над югославяните и преди да му прочетат присъдата КОМУНИСТА МИЛОШЕВИЧ се самоуби...

    18:36 22.11.2025

  • 122 И Путин го чака Хага.

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Затова дътрака кремълски не стъпва в ЕС.....

    18:37 22.11.2025

  • 123 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Клякай пред Тръмп, иначе срещу Украйна и САЩ си безпомощен...

    18:38 22.11.2025

  • 124 Аман от учители

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Които са мъчат....научномо.

    Коментиран от #133

    18:40 22.11.2025

  • 125 Путин не може да говори за мир

    0 0 Отговор
    Военната машина е задействана...Русия върви икономически назад, а руските жертви в Украйна са прекалено много....Путин не може да приеме плана на Путин, главно щото САЩ стават гарант за Украйна....или реално...Американски войски в Украйна....

    18:50 22.11.2025

  • 126 Ива

    0 1 Отговор
    Това ,което Русия иска ,ще си го вземе и не подлежи на обсъждате.Няма как да се пренебрегват исканията на победителя.

    Коментиран от #131

    18:54 22.11.2025

  • 127 Уффффф

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Само да се знае.":

    ...очебиещо е ,че не си на нивото му....

    19:00 22.11.2025

  • 128 Прочети ми внимателно поста,

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "И да се знае❗❗❗":

    там е споменато, че тия 70 000 танка са произведени с американска стомана в Сибир от американски заводи и по американски проект. Виж още за камионите - 375 000 Студебейкъра, 14 000 самолета, 7 000 танка. Я си представи такава помощ в натура за Украйна? имаоще кораби, подводници, локомотиви,ЖП вагони. Вникни в характера на помощта. 4,5 млн. тона месо в консерви. Това са по 1500 консерви на боец за 10мил. армия, на практика са изхранили Съветската армия през цялата война.

    19:11 22.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Отговорът на

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    въпросите които задавам се знае от всички, само някои се правят на разсеяни.

    Коментиран от #134

    19:17 22.11.2025

  • 131 И кой е

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Ива":

    Победител, че нещо не се разбра.....

    19:26 22.11.2025

  • 132 Кхгфдса

    0 0 Отговор
    Много безмислена статия ,превода ли не е добър, незнам

    19:41 22.11.2025

  • 133 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Аман от учители":

    Така е, глу-пак-ът не иска никой да го учи и поучава,
    той знае всичко❗
    Хубава вечер❗

    Коментиран от #135

    19:43 22.11.2025

  • 134 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Отговорът на":

    Да бе, всички знаят отговорите. Въпросът беше, че ти трябваше да коментираш- да подвърдиш или отречеш написаното, а не да хвърляш въпроси без връзка с материала или коментара❗

    Коментиран от #136

    19:46 22.11.2025

  • 135 Акъл давай на жена си

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    И вече аман от учители в сайта....а обидите са израз на ...брезсилие или на...простотия.

    19:49 22.11.2025

  • 136 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Пак лв ни поучаваш....аман от учители в тоя сайт....

    19:50 22.11.2025

  • 137 Платени мисирки

    0 0 Отговор
    Пак дезинформация от ИИВ, ужким иде от САЩ!?

    20:46 22.11.2025

