Земетресение с магнитуд 4,2 разлюля Тесалия, Гърция

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 10:51 ч. в западната част на Тесалия, съобщи държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Епицентърът на труса се намира в района на язовир Пластира, префектура Кардица. Според данни на гръцкия Институт по геодинамика, дълбочината на огнището е около 10 км.

Земетресението е усетено в голяма част от региона, но според кмета на община Пластира Панайотис Нанос, щети не са нанесени.