Словашкият президент Пелегрини приветства мирния план на Тръмп за Украйна
  Тема: Украйна

24 Ноември, 2025 11:58 700 10

Планът от 28 точки е „сериозна първа стъпка“, но остава работа за постигане на реално споразумение

Словашкият президент Пелегрини приветства мирния план на Тръмп за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словашкият президент Петер Пелегрини оцени предложението на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна като първа, но значима стъпка в правилната посока, съобщи словашката агенция ТАСР, предава БТА.

„Мнозина казват, че това е най-реалистичният план до момента. Разбира се, предстои още много работа, но това е голяма крачка в правилната посока“, посочва Пелегрини в публикация в „Екс“. Той подчертава, че най-важната задача сега е постигането на реално споразумение между Украйна и Русия, подкрепено от САЩ, ЕС, НАТО и международните партньори.

Президентът приветства усилията на американския президент и неговия екип, които работят неуморно за постигане на мир. Представеният тази седмица в медиите план от 28 точки е определен от него като „много силна и сериозна първа стъпка“.

Според публикуваната версия на плана, Русия настоява Украйна да предаде територии в Донбас, да ограничи числеността на въоръжените си сили до максимум 600 000 души и да се ангажира никога да не се присъединява към НАТО.

Вчера в Женева се проведоха разговори между представители на САЩ, Украйна и европейски държави. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е постигнат значителен напредък, като основният документ и списъкът на спорните въпроси са силно стеснени. Сред оставащите нерешени теми са бъдещата роля на ЕС и НАТО, както и въпросът за гаранциите за сигурност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    3 1 Отговор
    Какво каза Путин за този план
    Мека ли е хартията на която е написан, че ми се ходи до тоалетна

    12:00 24.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:02 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А бащата на някаква

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:07 24.11.2025

  • 9 койдазнай

    0 0 Отговор
    След като Русия печели завладените територии и получава официално признание, то предстоят много подони войни по целият свят, в които историческата истина и справедливост ще бъдат възстановени!

    12:35 24.11.2025

  • 10 педегрини

    0 0 Отговор
    си е направо

    12:40 24.11.2025

