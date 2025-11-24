Словашкият президент Пелегрини приветства мирния план на Тръмп за Украйна

Словашкият президент Петер Пелегрини оцени предложението на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна като първа, но значима стъпка в правилната посока, съобщи словашката агенция ТАСР, предава БТА.

„Мнозина казват, че това е най-реалистичният план до момента. Разбира се, предстои още много работа, но това е голяма крачка в правилната посока“, посочва Пелегрини в публикация в „Екс“. Той подчертава, че най-важната задача сега е постигането на реално споразумение между Украйна и Русия, подкрепено от САЩ, ЕС, НАТО и международните партньори.

Президентът приветства усилията на американския президент и неговия екип, които работят неуморно за постигане на мир. Представеният тази седмица в медиите план от 28 точки е определен от него като „много силна и сериозна първа стъпка“.

Според публикуваната версия на плана, Русия настоява Украйна да предаде територии в Донбас, да ограничи числеността на въоръжените си сили до максимум 600 000 души и да се ангажира никога да не се присъединява към НАТО.

Вчера в Женева се проведоха разговори между представители на САЩ, Украйна и европейски държави. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че е постигнат значителен напредък, като основният документ и списъкът на спорните въпроси са силно стеснени. Сред оставащите нерешени теми са бъдещата роля на ЕС и НАТО, както и въпросът за гаранциите за сигурност.