Тревога в Бавария! Германската полиция задържа петима, планирали нападение на коледен базар

Германските власти арестуваха петима мъже, заподозрени в планиране на нападение на коледен базар. Това съобщава DPA, като цитира прокуратурата на Мюнхен.
Проваленият заговор е бил насочен към коледен базар в района на Динголфинг в южната германска провинция Бавария.
Прокуратурата на Мюнхен заяви, че за четирима от мъжете са издадени официални заповеди за арест, а другият е под превантивен арест.
Германските власти подозират, че плановете за нападение са били основани на ислямистки мотиви и че е трябвало то да бъде извършено с кола.
Баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман заяви пред "Билд", че благодарение на "отличното сътрудничество на нашите органи за сигурност" множество заподозрени са могли да бъдат арестувани за кратко време, предотвратявайки евентуална ислямистки мотивирана атака в Бавария.
Сигурността на германските коледни пазари по време на празничния зимен сезон е основен приоритет за германските власти, особено след неуспехите в предотвратяването на атаки през последните години.
1 ФЕЙК - либераст
09:30 14.12.2025
2 Пилотът Гошу
Много нетолерантно така да им нарушавате традициите...
09:31 14.12.2025
3 Пич
09:33 14.12.2025
4 дедо
09:35 14.12.2025
5 Хе хе...
Чок проблем?
Коментиран от #10
09:36 14.12.2025
6 Докъде стигна Германия
А дали господин Тръмп не е прав за разпада на Европа.
Коментиран от #14
09:37 14.12.2025
7 Мдааа
09:38 14.12.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:44 14.12.2025
9 Щеше да е добре организаторите
09:48 14.12.2025
10 Хеми значи бензин
До коментар #5 от "Хе хе...":Стига с тая измислена ко чина гейрмания и ханс тубиас и тн немска измислена от комунистите немска из мет.
Единствебите които се кефят на гейрманците са тъпите руснаци и русофили.
09:48 14.12.2025
11 6343
09:49 14.12.2025
12 Гост
Коментиран от #18
09:50 14.12.2025
13 Да ги закарат
09:56 14.12.2025
14 Хайде стига
До коментар #6 от "Докъде стигна Германия":Новите царе са доста по смели от старите царе, а демокрацията е опиум за народите
09:56 14.12.2025
18 истината
До коментар #12 от "Гост":ама те са там със задача да правят точно това и може това да е нищо с това което биха направили. Кадировци си го казват едно към едно
09:59 14.12.2025
19 куку
09:59 14.12.2025
20 Бащата на някаква Саяна
10:00 14.12.2025
21 А бащата на някаква Саяна
10:00 14.12.2025
22 катран
10:01 14.12.2025