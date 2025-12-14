Новини
Тревога в Бавария! Германската полиция задържа петима, планирали нападение на коледен базар

Тревога в Бавария! Германската полиция задържа петима, планирали нападение на коледен базар

14 Декември, 2025 09:25

  • германия-
  • бавария-
  • тероризъм-
  • фридрих мерц

Германските власти подозират, че плановете за нападение са били основани на ислямистки мотиви и че е трябвало то да бъде извършено с кола

Тревога в Бавария! Германската полиция задържа петима, планирали нападение на коледен базар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германските власти арестуваха петима мъже, заподозрени в планиране на нападение на коледен базар. Това съобщава DPA, като цитира прокуратурата на Мюнхен.

Проваленият заговор е бил насочен към коледен базар в района на Динголфинг в южната германска провинция Бавария.

Прокуратурата на Мюнхен заяви, че за четирима от мъжете са издадени официални заповеди за арест, а другият е под превантивен арест.

Германските власти подозират, че плановете за нападение са били основани на ислямистки мотиви и че е трябвало то да бъде извършено с кола.

Баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман заяви пред "Билд", че благодарение на "отличното сътрудничество на нашите органи за сигурност" множество заподозрени са могли да бъдат арестувани за кратко време, предотвратявайки евентуална ислямистки мотивирана атака в Бавария.

Сигурността на германските коледни пазари по време на празничния зимен сезон е основен приоритет за германските власти, особено след неуспехите в предотвратяването на атаки през последните години.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК - либераст

    12 2 Отговор
    Не закачайте отрочетата на баба Меркел! Коледа е и те трябва да се "забавляват"!

    09:30 14.12.2025

  • 2 Пилотът Гошу

    10 2 Отговор
    Еееее що тъй превантивно бе, не може така да им поругавате ценностите... Трябва, както налагат традициите на германската полиция, да стане първо, а после да лъжат, че ги били следяли от доста време...
    Много нетолерантно така да им нарушавате традициите...

    09:31 14.12.2025

  • 3 Пич

    14 1 Отговор
    Няма как да са ислямистки мотивите !!! Фрау Танте само мирни хора довлечете в Германия ! Аха...!!!

    09:33 14.12.2025

  • 4 дедо

    7 1 Отговор
    на изкукалата Мрънкел добрите гости цигания до шия

    09:35 14.12.2025

  • 5 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Коренните германци, чистокръвните арийци Мустафа, Сюлейман, Хамиду, Осман и Ибрахим са планирали да се разходят с кола до коледния базар и да попият от духа на традиционната евроатлантическа Коледа.
    Чок проблем?

    Коментиран от #10

    09:36 14.12.2025

  • 6 Докъде стигна Германия

    14 2 Отговор
    и къде отива европейският съюз с нашите умни управляващи от Брюксел.
    А дали господин Тръмп не е прав за разпада на Европа.

    Коментиран от #14

    09:37 14.12.2025

  • 7 Мдааа

    11 0 Отговор
    А беше много по-лесно тези цигани да не бъдат допускани изобщо в Европа!

    09:38 14.12.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Вир шафен дас !!

    09:44 14.12.2025

  • 9 Щеше да е добре организаторите

    3 0 Отговор
    на атентата да са се обучили и направили преди това малко боен опит в Украйна на фронта. Тогава успеха на операцията им е щял да е по-голям и едва ли да ги хванат.

    09:48 14.12.2025

  • 10 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе...":

    Стига с тая измислена ко чина гейрмания и ханс тубиас и тн немска измислена от комунистите немска из мет.
    Единствебите които се кефят на гейрманците са тъпите руснаци и русофили.

    09:48 14.12.2025

  • 11 6343

    4 0 Отговор
    Лекарите и инженерите от Сирия и Афганистан работят яко, не си поплюват...

    09:49 14.12.2025

  • 12 Гост

    3 0 Отговор
    Егати благодарността от тия примати… Още ги взимайте..

    Коментиран от #18

    09:50 14.12.2025

  • 13 Да ги закарат

    2 0 Отговор
    в къщата на Меркел...

    09:56 14.12.2025

  • 14 Хайде стига

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Докъде стигна Германия":

    Новите царе са доста по смели от старите царе, а демокрацията е опиум за народите

    09:56 14.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 истината

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    ама те са там със задача да правят точно това и може това да е нищо с това което биха направили. Кадировци си го казват едно към едно

    09:59 14.12.2025

  • 19 куку

    0 0 Отговор
    Германистан..отменете КОЛЕДА и без това в много градове хора изобщо не искат да се подлагат на това унижение..Коледен пазар все едно сектор Газа..Но евреи видяха сметката на терористи..а германци все още ги посрещат с цветя и бисквити..Имат канцлер МерZавец...жалка картинка..Унищожиха една подредена държава..

    09:59 14.12.2025

  • 20 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    10:00 14.12.2025

  • 21 А бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    10:00 14.12.2025

  • 22 катран

    2 0 Отговор
    Дори нашите цигани бягат от германска джамахерия..горките..и напоследък нашите хора се връщат и от Англия..там пък БАРДАК....Подаръци ще има за всички от мюслимански братя..

    10:01 14.12.2025

