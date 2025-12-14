Тревога в Бавария! Германската полиция задържа петима, планирали нападение на коледен базар

Германските власти арестуваха петима мъже, заподозрени в планиране на нападение на коледен базар. Това съобщава DPA, като цитира прокуратурата на Мюнхен.

Проваленият заговор е бил насочен към коледен базар в района на Динголфинг в южната германска провинция Бавария.

Прокуратурата на Мюнхен заяви, че за четирима от мъжете са издадени официални заповеди за арест, а другият е под превантивен арест.

Германските власти подозират, че плановете за нападение са били основани на ислямистки мотиви и че е трябвало то да бъде извършено с кола.

Баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман заяви пред "Билд", че благодарение на "отличното сътрудничество на нашите органи за сигурност" множество заподозрени са могли да бъдат арестувани за кратко време, предотвратявайки евентуална ислямистки мотивирана атака в Бавария.

Сигурността на германските коледни пазари по време на празничния зимен сезон е основен приоритет за германските власти, особено след неуспехите в предотвратяването на атаки през последните години.