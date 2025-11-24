Русия отхвърли европейското контрапредложение за мир в Украйна

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.
"Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи", подчерта Ушаков пред медиите.
Публикацията на американския проект за споразумение миналата седмица задълбочи опасенията в Украйна и сред европейските сили, че ключовите искания на Русия по отношение на НАТО, територията и хронологията на всякакво мирно споразумение са били приети от Вашингтон, отбелязва Ройтерс. Европейският план променя значително ключовите точки.
В петък руският президент Владимир Путин заяви, че американските предложения за мир в Украйна може да послужат за основа за разрешаване на конфликта, но ако Киев отхвърли този план, руските сили ще продължат настъплението си.
"Не всички, но много разпоредби на този план (на САЩ) изглеждат доста приемливи за нас", заяви Ушаков. Някои от тях ще изискват по-задълбочени дискусии, добави той.
Съединените щати, Украйна и другите заинтересовани страни ще отделят повече време за преговорите по новия американски мирен план. Първоначалният краен срок, който беше определен за четвъртък, е отменен, констатира служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф, предаде националната новинарска агенция АНП, пише БТА.
Схоф и другите европейски лидери бяха информирани днес за преговорите в Женева.
Миналата седмица САЩ оказаха силен натиск върху Украйна да приеме бързо мирния план, който изискваше страната да направи редица значителни отстъпки. Вашингтон искаше да се стигне до споразумение преди Деня на благодарността, който е в четвъртък. Главният преговарящ от страна на САЩ, държавният секретар Марко Рубио, представи този краен срок като условен още вчера вечерта.
Съединените щати все още не са посочили нова дата, но европейските лидери са констатирали, „че предстоящият четвъртък вече не е окончателен краен срок“, заяви Схоф по телефона от Луанда, където участва в срещата на върха на ЕС-Ангола, и определи това отлагане като важно.
Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви днес, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, предаде Ройтерс.
Подкрепящите Украйна група страни, известна като "коалицията на желаещите", ще обсъди този прогрес на онлайн среща утре, съобщи той.
"Всички са абсолютно фокусирани върху това, което трябва да постигнем, а именно - справедлив и траен мир", заяви пред журналисти британският премиер. Той подчерта, че въпросите, засягащи Украйна, трябва да се решават от самата нея. "Така че да, има напредък, но и остава още много работа за вършене", обобщи Стармър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Даньо
Коментиран от #68, #98
17:21 24.11.2025
2 Като не са те канили
Значи впериодддд.
17:21 24.11.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #6, #77
17:22 24.11.2025
4 Последния Софиянец
17:24 24.11.2025
5 Зевс
17:24 24.11.2025
6 честен ционист
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Бай Дончо казва на панайржийската мечка, кога да спре, или да почне да играе хорото.
Коментиран от #11, #35
17:24 24.11.2025
7 А бе
17:25 24.11.2025
8 Някой
17:25 24.11.2025
9 Ами нека
Коментиран от #56
17:26 24.11.2025
10 Българин
Коментиран от #15, #60, #135
17:26 24.11.2025
11 Бай Дончо
До коментар #6 от "честен ционист":е карикатура.
Коментиран от #14
17:26 24.11.2025
12 Опааа
17:27 24.11.2025
13 Хмм
17:27 24.11.2025
14 честен ционист
До коментар #11 от "Бай Дончо":Бай Дончо затвори света в пятница, 13 март 2020 год. Бай Дончо ще го и отвори, когато там му дойде времето, пак някой петък 13.
Коментиран от #21
17:27 24.11.2025
16 Браво на Русия
Коментиран от #23, #45, #101, #125
17:28 24.11.2025
17 Кардиолог
17:28 24.11.2025
18 Шопо
17:28 24.11.2025
19 Владо
20 Ами да
Коментиран от #220
21 Бай Вова
17:29 24.11.2025
22 Пич
23 Деяна
До коментар #16 от "Браво на Русия":Среден пръст, господа!
17:30 24.11.2025
24 Европа и Украйна
Европа трябва да залее Украйна с пари и оръжия, понеже ВСУ се сражава за Европа!
Коментиран от #46
17:30 24.11.2025
25 Дългият Нептун
17:31 24.11.2025
26 си дзън
Коментиран от #228
17:31 24.11.2025
27 Метресата от Барселона
28 Сергей Лебедев, координатор
ЕС трябва да предостави на Украйна 157 млрд евра за да може българските F-16 Block 70 да продължават нощните полети до Русия и обратно 👍
17:32 24.11.2025
17:32 24.11.2025
30 дядото
Коментиран от #32
31 Изтепали са се днес в Киев
17:33 24.11.2025
До коментар #30 от "дядото":здраве му кажи
Коментиран от #139
17:33 24.11.2025
33 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Кратко и ясно!
Коментиран от #40, #61
34 Някой
Да си правят изводите европейските "лидери", дето живеят в паралелна реалност.
Коментиран от #81, #114
17:34 24.11.2025
35 вярвяй си подлого
36 Атина Палада
Коментиран от #112
17:34 24.11.2025
37 Долу ЕС
Коментиран от #216
17:35 24.11.2025
38 Колко пъти трябва
17:36 24.11.2025
39 Курд Околянов
Коментиран от #47
17:36 24.11.2025
40 тихо бастун
До коментар #33 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":много сте умни диванните соросоиди
17:36 24.11.2025
41 Пора
До коментар #17 от "Кардиолог":Путинова русия умира.
17:36 24.11.2025
42 Да така правеше и Хитлер
До коментар #17 от "Кардиолог":Пускаше погрешна пропаганда а, когато заведоха обикновенните граждани да разгледат лагерите на смъртта.
Неможаха да повярват какво се е случвало, защото неразбраха немските граждани какво се е случвало.
Гледа като изпаднал Германец.
17:36 24.11.2025
43 Русия
Коментиран от #249
17:36 24.11.2025
44 българина
До коментар #28 от "Сергей Лебедев, координатор":отиваш до банката ипотекираш само твоето имущество и даваш парите на крайна, стиакам палци да събереш 157 млрд. На мен не ми пука за крайната дупка.на кавала
Коментиран от #52
17:37 24.11.2025
45 Велик диктатор е!👍
До коментар #16 от "Браво на Русия":☝️Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...
17:38 24.11.2025
46 гост
До коментар #24 от "Европа и Украйна":Да залее ама има само едно голо дупе и ксерокс!
17:38 24.11.2025
47 жалко защото
До коментар #39 от "Курд Околянов":работниците виждат едни стотинки -а европа плаща с едната ръка а взима 5-ти повече и сега урсулита иска нов заем от 160 милиарда който и ние ще плащаме .умен си като на дядо ти шушоните
Коментиран от #53
17:38 24.11.2025
48 Аре кръгом
17:38 24.11.2025
49 Е е той
17:39 24.11.2025
50 Данко Харсъзина
17:40 24.11.2025
51 Атлантенцата с меките дуупенца
Коментиран от #57
52 Я пъ тоа
До коментар #44 от "българина":Ние шиткаме оръжия за Украйна.....и трупаме дебели пачки...
53 Курд Околянов
До коментар #47 от "жалко защото":Ние сме под 4% от икиномиката на Евлопейския съюз. А нашите военни фабрики произвеждат на 50% от европейското оръжие за Украйна. Направи си една проста сметка !
Коментиран от #79
17:41 24.11.2025
54 въпрос
55 Хи хи хи . Голям майтап !
17:42 24.11.2025
56 Каква победа за Русия!
До коментар #9 от "Ами нека":За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40км/1370 е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час.
17:42 24.11.2025
57 Синчето на Соловьов
До коментар #51 от "Атлантенцата с меките дуупенца":И аз го искам спешно.....
17:42 24.11.2025
59 Данко Харсъзина
Коментиран от #67, #193
17:42 24.11.2025
60 Точно
До коментар #10 от "Българин":това означава, но ако Русия приеме това предложение сега, в бъдеще ще умрат още повече.
17:43 24.11.2025
61 Ха-ха-ха
До коментар #33 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":На чужд гръб и сто тояги са малко , а? Ха сега умнико надигай се от дивана и бягай да върнеш мечката в бърлогата.
17:43 24.11.2025
17:44 24.11.2025
64 Атина Палада
До коментар #56 от "Каква победа за Русия!":Цял свят говори,че Русия не воюва за територии в Украйна,само нашият форумец тук не чул и не разбрал:))))
17:44 24.11.2025
65 Путин нема избор
Коментиран от #83
17:44 24.11.2025
67 Владо
До коментар #59 от "Данко Харсъзина":Ще успее на най....
69 Иван
Друг избор няма !
17:45 24.11.2025
70 Русия
17:45 24.11.2025
72 Курд Околянов
Коментиран от #120
17:45 24.11.2025
73 Истината
Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
Блоkиpанe на НАТО? Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война
17:45 24.11.2025
74 Я па тая
До коментар #64 от "Атина Палада":Стига ма.....Русия са бие и за ТЕРИТОРИИ....
Коментиран от #95
17:46 24.11.2025
75 Даа...
17:47 24.11.2025
76 Всичко е ясно
Коментиран от #181
17:47 24.11.2025
77 дсфсадасдад
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Руснаците , болшевиките и комунистите са обречени на неуспех защото на са щастливи
Коментиран от #87
17:47 24.11.2025
78 Петрова
Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀
Коментиран от #82
17:47 24.11.2025
79 какво остава в България
До коментар #53 от "Курд Околянов":ми кажи и сметките вкъщи едни а на пазара други !та закупуваме стари самолети за милиарди а на съседите 20 за 1-но евро после плащаме кредити заради нацистите от украйна вдигат ти данъците глобите всичко и сметката излиза крива нали икономисте
Коментиран от #86
17:49 24.11.2025
80 Според мен 🤔
Коментиран от #109, #153
17:49 24.11.2025
81 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #34 от "Някой":Човече, спри бояришника, партуцата, лепилото, наркотиците или там с каквото се друсаш!
Имаш ли на представа колко нелепо звучи написаното от тебе ?!
Коментиран от #105
17:49 24.11.2025
82 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Петрова":Изплюй полюциите на Путин , че се удави
17:50 24.11.2025
83 Атина Палада
До коментар #65 от "Путин нема избор":Ами то няма с кой да се бие..На фронта има някой и друг останал колумбиец и поляк където им казват ВСУ и тва е..Всеки хванат по улиците мобилизиран украинец веднага дезертира ....Не четеш ли официалните данни от Киев за дезертиралите украинци?
84 Тръмп:
То е списък с възражения, който прави договореното по-неизгодно и за двете страни,
които всъщност държат картите.
Русия получава по-малко. Америка получава по-малко.
„Контрапредложението“ – което никой дори не е поискал –
Тя иска място на масата, но това не е нито нейната маса,
нито нейният договор, а и не предлага нищо, което да накара която и да е от двете сили да я покани.
17:51 24.11.2025
86 Курд Околянов
До коментар #79 от "какво остава в България":Добре че работят яко военните ни фабрики. Иначе пенсията ти ще стане наполовина.
Коментиран от #93
17:51 24.11.2025
87 Казал
До коментар #77 от "дсфсадасдад":Един щастлив фашист
17:52 24.11.2025
А ЗА КАКВА СИГУРНОСТ СТАВА ВЪПРОС , КОГАТО ДИВАЦИТЕ ДРЪНКАТ ОРЪЖИЕ ДО ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ????
17:52 24.11.2025
91 Нали избиха азовците,
До коментар #64 от "Атина Палада":да се прибират в РФ като не е войната за територии.
Коментиран от #100
17:53 24.11.2025
92 СВО=ПРОВАЛ
Коментиран от #97
17:53 24.11.2025
93 Ха ХаХа
До коментар #86 от "Курд Околянов":Скоро спират да работят а ти на фронта си оборска тор.
А моята пенсия е от чужбина
Коментиран от #103
17:53 24.11.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Атина Палада
До коментар #74 от "Я па тая":Да,така ни казват тук по телевиденията :) щом БТВ и Нова са го казали,така ще да е :))))
Коментиран от #107
17:54 24.11.2025
96 Той
Оксиморон
17:54 24.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Дали са им реконтра -))
До коментар #1 от "бай Даньо":Кой дава картите ?
17:54 24.11.2025
99 Реалност
Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт.
Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт . Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
17:54 24.11.2025
100 Атина Палада
До коментар #91 от "Нали избиха азовците,":Чакат транша от 140 млрд да пристигне:)))
17:55 24.11.2025
101 Путлер е елементарен,бивш
До коментар #16 от "Браво на Русия":агент на КГБ който съобразява много бързо когато става въпрос за физическото му оцеляване .
Ще погуби поне още един милион руснаци .
Коментиран от #104, #282
17:55 24.11.2025
102 Защото
До коментар #85 от "Асен":Треперят отпадъци като теб
17:55 24.11.2025
103 Курд Околянов
До коментар #93 от "Ха ХаХа":Ако пенсията ти е европейска скоро ще намалее над 50%
Коментиран от #108
17:56 24.11.2025
105 Колегата е прав
До коментар #81 от "Клета невежа копейка 🤪":Реално е точно така. Украйна ще бъде смазана военно а Европа икономически. И това вече се пише и от западни анализатори. Впрочем Китай изрази загриженост относно способността на Европа да си плаща дълговете по сметките на търговските салда. Белгийският пък депозитар Euroclear който управляваше 42,5 трилиона евро депозити – 14 пъти повече от брутния вътрешен продукт на Франция през 2022 г. Отчете отлив от 24% официално и всичко това е свързано с дивотиите на недоразуменията в ЕК
Коментиран от #115
17:57 24.11.2025
106 Хахахаха
17:57 24.11.2025
107 Путин
До коментар #95 от "Атина Палада":Не отстъпва от завладените територии....не слушай нашите медии.
17:57 24.11.2025
108 Точно
До коментар #103 от "Курд Околянов":Един нищоправец въшкар ли ще изчисли?
Окачи се бързо на клон ахмако
Коментиран от #111
17:58 24.11.2025
109 Курд Околянов
До коментар #80 от "Според мен 🤔":И как са го арестували с ядреното куфарче ?
17:58 24.11.2025
112 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #36 от "Атина Палада":ФАШИСТА ПУТЛЕР ИСКА ВОЙНА ....................... СЪЩИЯ Е ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ......................... ФАКТ !
18:00 24.11.2025
114 Някой
До коментар #34 от "Някой":"Нямали пари европейците" , тъй ли ?
Имат много повече пари от Щатите и Русия взети заедно ! Така, че не се коси ако щатите спрат с помощите за Украйна. Европа няма избор - ще подкрещя Украйна, докато Русия сдаде багажа.
Коментиран от #119, #133, #175
18:02 24.11.2025
115 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #105 от "Колегата е прав":Колега това са руски фейкове.
18:04 24.11.2025
116 Мунчо
18:05 24.11.2025
117 Инж1
Коментиран от #121
18:05 24.11.2025
118 Докато
18:05 24.11.2025
119 Хаха
До коментар #114 от "Някой":Ти ако нямаш избор ние имаме. Помагай колкото искаш, но с лични средства да няма пляс през крадливите ръчички.
Коментиран от #288
18:06 24.11.2025
120 Дедо
До коментар #72 от "Курд Околянов":Много трудно е да завладееш морски град. Не като пращаш камикадзета с моторите в Покровск.
Коментиран от #123
18:07 24.11.2025
121 Сталин
До коментар #117 от "Инж1":Слава Рабочей Крестянской Красной Армии!
18:08 24.11.2025
122 ООрана държава
18:08 24.11.2025
123 Хаха
До коментар #120 от "Дедо":Само кражбите на Урсулът са лесни. Всичко друго изисква усилие.
18:08 24.11.2025
124 Даа!
18:09 24.11.2025
125 Равносметка
До коментар #16 от "Браво на Русия":Рашистите нямат power в башибозука си за краен успех .. .
4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран. Икономиката им е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.
До скоро се надяваха Тръмп да ги спаси, а той им наби още санкции и разреши на Украйна да използва ATACMS по цели на руска територия. 😂
Коментиран от #274
18:09 24.11.2025
126 8925
18:10 24.11.2025
127 Пълно право има
18:10 24.11.2025
128 Славчо
18:10 24.11.2025
129 ндаа
18:11 24.11.2025
130 стоян
18:12 24.11.2025
131 Обикновен човек
18:13 24.11.2025
132 Обобщение
18:14 24.11.2025
133 Атина Палада
До коментар #114 от "Някой":Ха ха ха ,за сега подкрепят Украйна с декларации само..От три месеца умуват за заем .Спасяваха фалиралата Франция:))) Седянките обаче продължават за умуване от къде заеми да търсят..
18:15 24.11.2025
134 Перо
18:19 24.11.2025
135 за инф.
До коментар #10 от "Българин":не Путин а зеленият кървав наркоман ще занули кочината украйнина
18:19 24.11.2025
136 Дон Корлеоне
18:22 24.11.2025
137 Перо
18:22 24.11.2025
138 Логично
Коментиран от #151
18:23 24.11.2025
139 Перо
До коментар #32 от "Оди у Русиа":А ти на фронта при бандеровец!
Коментиран от #160
18:25 24.11.2025
140 До последния украинец
18:26 24.11.2025
141 Алекса
18:26 24.11.2025
142 Черния обелиск 1922
Мирът на земята! Никога не се е говорило повече и никога не се е правило по-малко за него, отколкото в наше време; никога не е имало повече мними пророци, повече лъжи и повече смърт, никога не е имало повече разрушения и повече сълзи, отколкото в нашия, двадесетия век — векът на напредъка, техниката и цивилизацията, векът на масовата култура и масовите убийства…
Затова не се сърдете, че сега се връщам към онези легендарни години, когато надеждата все още се вееше като знаме над нас и ние вярвахме в такива съмнителни неща като човечност, справедливост, търпимост, а също и в това, че една световна война трябваше да бъде достатъчно назидание за едно поколение…
18:33 24.11.2025
143 що? ес бръмбарите казаха че било успех
18:37 24.11.2025
144 То е ясно
18:38 24.11.2025
145 "демократ"
Коментиран от #147, #150
18:39 24.11.2025
146 Докато натовско оръжие
18:43 24.11.2025
147 Цомчо Плюнката
До коментар #145 от ""демократ"":Рашка иска,но не може.Неможачи.
18:43 24.11.2025
148 Путин е казал на Ердоган, че иска
С две думи "кой какво си надроби това ще си сърба" - поговорка !
Коментиран от #154, #156
18:43 24.11.2025
149 Ватенка
Коментиран от #152
18:43 24.11.2025
150 Ганчев
До коментар #145 от ""демократ"":"плакат на Тръмп отиде" на хой.Това е за отбелязване.
18:44 24.11.2025
151 Европейски оръжие
До коментар #138 от "Логично":Избива руснаци......и ша продължава да го прави....
Коментиран от #155, #157
18:44 24.11.2025
152 Оръжие на Тръмп
До коментар #149 от "Ватенка":Избива руснаците....
Коментиран от #161, #194
18:45 24.11.2025
153 ТИР
До коментар #80 от "Според мен 🤔":Някой скоро ще обърне палачинката...
18:46 24.11.2025
154 Руската национална телевизия
До коментар #148 от "Путин е казал на Ердоган, че иска":24.02.22
Киев за два дня и все
😄😄😄😄😄
Коментиран от #158
18:46 24.11.2025
155 Аха
До коментар #151 от "Европейски оръжие":А трагедията е, че продажните урсули си тъпчат сметките от смърт и унищожават Европа.
Коментиран от #159
18:46 24.11.2025
156 Как ли путин
До коментар #148 от "Путин е казал на Ердоган, че иска":Ша демилитаризира фрашканата с оръжия Украйна...
За денацификация на Украйна не ми се мисли.
18:47 24.11.2025
157 Ватенка
До коментар #151 от "Европейски оръжие":Що тогава искате мир?Нека шоуто да продължи...
Коментиран от #164
18:47 24.11.2025
158 Лъжеш
До коментар #154 от "Руската национална телевизия":като типичен евроатлантик ( фашист ).
Коментиран от #167, #169
18:47 24.11.2025
159 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #155 от "Аха":Той прати в Украйна руснаците да гинат....какво му е виновна Урсула....
Коментиран от #165
18:48 24.11.2025
161 Виждаш ли
До коментар #152 от "Оръжие на Тръмп":какво зло е САЩ.
Коментиран от #170
18:49 24.11.2025
162 Ватенка
18:49 24.11.2025
164 Мир иска Тръмп....
До коментар #157 от "Ватенка":Докато натовско оръжие трепе руснаци мир нема да има.....
18:50 24.11.2025
165 Да малчо
До коментар #159 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Но войната е следствие, а не причина. Причината е САЩ и сега ти се радват колко евтино те ползват докато унищожават Европа.
Коментиран от #173
18:50 24.11.2025
166 Софиянец
18:50 24.11.2025
167 Атина Палада
До коментар #158 от "Лъжеш":Значи по руската национална телевизия лъжат:))
Коментиран от #176
18:51 24.11.2025
168 Ха-ха-ха
18:51 24.11.2025
170 Я па тая
До коментар #161 от "Виждаш ли":И Путин има оръжия и избива СЛАВЯНИ и от двете страни....той ПОЧНА ВОЙНАТА...виждаш ли...
Коментиран от #183
18:51 24.11.2025
171 Проклет да е момента
- Захарий Стоянов
Коментиран от #195
18:52 24.11.2025
172 "демократ"
Коментиран от #180
18:53 24.11.2025
173 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #165 от "Да малчо":И Путин изпълни чинно.....голем смех.
Коментиран от #179
18:53 24.11.2025
175 "ще подкрещя Украйна" -))
До коментар #114 от "Някой":- основно това и прави . Грешката е вярна-))
18:53 24.11.2025
176 А сега освен лъжец
До коментар #167 от "Атина Палада":и си крадец откраднал ник като типичен евроатлантик ( фашист ). Само може да благодарим на Русия, че отново мачка фашистите изпаднали да лъжат и крадат в отчаянието си.
18:53 24.11.2025
177 Смях
Който разбрал,разбрал.
Коментиран от #224
18:54 24.11.2025
178 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
18:54 24.11.2025
179 Да малчо
До коментар #173 от "Байдън разпореди война в Украйна":И продажните урсули унищожават Украйна и Европа за да си тъпчат сметките.
Коментиран от #182, #186
18:55 24.11.2025
180 Демократ
До коментар #172 от ""демократ"":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #215
18:55 24.11.2025
181 Да още преди да излезе проекто - плана
До коментар #76 от "Всичко е ясно":на САЩ за мир военен експерт Сивков в Русия е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.
18:56 24.11.2025
182 аz CВО Победа 80
До коментар #179 от "Да малчо":Чувстваш,ли се опростачена?
🤣🤣🤣
Коментиран от #184
18:56 24.11.2025
183 Войната е следствие
До коментар #170 от "Я па тая":а не причина. Причината е САЩ и унищожава Европа с унищожението на Украйна.
Коментиран от #187, #188
18:57 24.11.2025
184 Със сигурност
До коментар #182 от "аz CВО Победа 80":щом си стигнала да лъжеш, крадеш като цигане и да показваш падението на пропадналият запад.
18:58 24.11.2025
185 Тавариши и Таварашутки
разпусна надзорния съвет на международния си бизнес?
Хахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Какво става
Санкциите не работят ли?
Как е Многоходовата Обосрация ?
18:58 24.11.2025
186 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #179 от "Да малчо":Да е мислил отначало.....сега БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ избива руснаци а ние трупаме дебели пачки...Путин да е мислил...
Коментиран от #198
18:58 24.11.2025
187 Верно ли бре
До коментар #183 от "Войната е следствие":Рублоидот?
Коментиран от #196
18:59 24.11.2025
188 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #183 от "Войната е следствие":Путин изпълни чинно........голем смех
Коментиран от #191
19:00 24.11.2025
190 Ватенка
19:01 24.11.2025
191 Да малчо
До коментар #188 от "Байдън разпореди война в Украйна":И продажните урсули си тъпчат сметките от смърт в Украйна и унищожават Европа. Няма такова падение.
Коментиран от #197, #199
19:01 24.11.2025
192 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
19:02 24.11.2025
193 ХА ХА
До коментар #59 от "Данко Харсъзина":Никой не е лъган, те фалираха, така ще фалира и путин.
Съдбата на русия е циклично повтаряща се, само диктаторите са различни, сега е ред на пуся, факт. Точка.
19:02 24.11.2025
195 Ха-ха-ха
До коментар #171 от "Проклет да е момента":Недей Боже сляпо да погледне! Той Захари да се благодари на руския ботуш, че ако не беше стъпил на българска земя така и щеше да изгние в някоя дупка в Румъния.
19:02 24.11.2025
196 Верно мъник
До коментар #187 от "Верно ли бре":Една война е следствие, а не причина за тролене. Троленето е за глупака и циганина.
19:02 24.11.2025
197 Да де Калчо
До коментар #191 от "Да малчо":Руско Бахурче
Ти е заседнало в Гърлото
Коментиран от #203
19:03 24.11.2025
198 Да малчо
До коментар #186 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Сега продажните урсули си тъпчат сметките от смърт в Украйна и унищожават Европа. Гадно нали.
Коментиран от #202
19:03 24.11.2025
199 Я па тая
До коментар #191 от "Да малчо":Путин почна войната...избива руснаците като на конвеир....и Украйна иска помощ от НАТО.....и ЕС....агресор се трепе, с него не са преговаря...
Коментиран от #207
19:03 24.11.2025
200 "демократ"
Коментиран от #248
19:05 24.11.2025
201 Китай чака
Пуся Шаломчето е пътник .
Унищожи Русия .
19:05 24.11.2025
203 Не в гърлото малчо
До коментар #197 от "Да де Калчо":А в онова на раменете и сега ставаш само за да показваш падението на пропадналият запад.
19:05 24.11.2025
204 Русофил
19:05 24.11.2025
205 Русофил
Коментиран от #239
19:07 24.11.2025
206 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
19:07 24.11.2025
207 Да малчо
До коментар #199 от "Я па тая":Продажните урсули си тъпчат сметките от смърт и те унищожават. Гадно нали.
Коментиран от #218
19:07 24.11.2025
208 Цитат от възрожденската история
Захари Стоянов
Коментиран от #238, #266
19:07 24.11.2025
209 Zахарова
19:07 24.11.2025
210 Рошкооо
До коментар #89 от "ФАШ НЕ ИСКА МИР, ВОЙНА ИСКА НА ЧУЖД ГРЪБ":Гоюеми букви излизат от малко мозък или никакъв.
19:08 24.11.2025
211 Путине, Путине...
19:08 24.11.2025
212 Зомбайо
19:09 24.11.2025
213 ХАГА
19:09 24.11.2025
214 Путинистче идиотче
19:09 24.11.2025
215 "демократ"
До коментар #180 от "Демократ":Има логика.
19:09 24.11.2025
216 Ха,ха
До коментар #37 от "Долу ЕС":Ма ходи в Азия бе
19:09 24.11.2025
217 Кривоверен алкаш
19:10 24.11.2025
218 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #207 от "Да малчо":С войната дам се нахендри на големия......
Коментиран от #222, #245
19:10 24.11.2025
219 Омбре
19:11 24.11.2025
220 Тя се разпадна,
До коментар #20 от "Ами да":забрави ли, още преди 3 години половина, два месеца след санкциите на Байдън, някъде когато свършиха ракетите, долара стана 200 рубли, а Путин умрятри пъти.
Коментиран от #223
19:11 24.11.2025
221 1 Процент
ОЛИГАРСИ
имат Имоти в Пропадналия и Враждебен Запад
Обикалят по Скъпарските Курорти .
А 99 % Руски Крепостни
Трябва да бъдат Путриоти
И да умират в Окопите в Украйна
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #225
19:11 24.11.2025
222 Е що не го арестуваха като хлди
До коментар #218 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":в Америка при Тръмп?😂🤣😂🤣
19:12 24.11.2025
223 Где Лукойл
До коментар #220 от "Тя се разпадна,":Бре Рублоидот?
Коментиран от #229
19:12 24.11.2025
224 Ха-ха-ха
До коментар #177 от "Смях":Направиха ама могат и да си клечат до капана а мечката да ги изненада изодзад
19:13 24.11.2025
225 Абе, важното е
До коментар #221 от "1 Процент":контраступа да върви 🤣😂🤣
Коментиран от #230
19:13 24.11.2025
226 Аааа
19:13 24.11.2025
227 Путине, Путине...
19:13 24.11.2025
228 БПФ
До коментар #26 от "си дзън":Върви да я разпаднеш, де? Ама като те хванат руските десантчици, ще ти разпаднат диpника !!
Коментиран от #234
19:14 24.11.2025
229 Не се впрягай, те Покровск и
До коментар #223 от "Где Лукойл":Купянск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение и важното е Контраступа да върви.🤣😂🤣
Коментиран от #231
19:14 24.11.2025
230 Контранаступа
До коментар #225 от "Абе, важното е":Като СВОто
Коментиран от #237
19:14 24.11.2025
231 Я пъ тоа
До коментар #229 от "Не се впрягай, те Покровск и":Покровск и Купянск Путин ги превзема от шест месеца....
Коментиран от #236
19:15 24.11.2025
232 Мдааа
19:15 24.11.2025
233 Цензура
Ясно е и че тия, дето са измислили тоя контра план, са осъзнавали, че Русия няма да приеме, тоест искат войната да продължи. А искат това, защото свърши ли войната - с тях е свършено - и с урсулата, и с наркоманчето и с микрон, стармър, мерц и т.н. !!!! Никой няма да ги търпи повече на власт.
Коментиран от #235
19:16 24.11.2025
234 То и СССР
До коментар #228 от "БПФ":Бе единен...уж....
19:16 24.11.2025
235 Стига бе....
До коментар #233 от "Цензура":И как Путин ша си запази активите или ша спре Украйна за НАТО....че нещо не са разбра.
Коментиран от #256
19:17 24.11.2025
236 Да бе, ти и за Бахмут така пишеше,
До коментар #231 от "Я пъ тоа":и за Авдеевка, Торецк, Угледар, Часов Яр, Маринка, Курахово , Мариупол...там даже още се бият украинците защитават градовете, а азовците от мазетата на Азовстал контраатакуват и вече стигнаха Москва...🤣😂🤣
Коментиран от #240
19:18 24.11.2025
237 Той всъщност Покровск
До коментар #230 от "Контранаступа":Купянск нямаха никакво стратегическо значение, а контраступа докъде стигна?🤣😂🤣
19:19 24.11.2025
238 Ха-ха-ха
До коментар #208 от "Цитат от възрожденската история":Един овчар няма как да е много компетентен. Колкото и да се мъчи да се образова, колкото и писателски талант да има, израсъл е сред овцете. Нищо чудно да е взел да се величае.
19:21 24.11.2025
239 Тоя, пък.
До коментар #205 от "Русофил":Той "тоя път" все не идва, бе !!! А укропците свършиха. Ти ли ще отидеш да се биеш, чekиджийo?
19:21 24.11.2025
240 Я пъ тоа
До коментар #236 от "Да бе, ти и за Бахмут така пишеше,":Нещо за Киев, Харков, Херсон....все големи областни градове.....ама айде.
19:21 24.11.2025
241 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #251
19:23 24.11.2025
242 САЩ са много доволни от плана на ЕС
19:23 24.11.2025
243 Путинистче идиотче
19:24 24.11.2025
244 Путин нападна вероломно Украйна.
19:25 24.11.2025
245 Да мслчо
До коментар #218 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Продажбите урсули си тъпчат сметките от смърт в Украйна и унищожават Европа. Няма такова падение.
19:26 24.11.2025
246 Факт
19:26 24.11.2025
247 Първанов
Коментиран от #253
19:27 24.11.2025
248 ХА ХА
До коментар #200 от ""демократ"":Еми да, русия винаги остава във всичко, на всякъде и по всяко време.
П. С. : И в производството на москвичи остана след китай. Кво да се прай, съдба.
19:27 24.11.2025
249 Цензура
До коментар #43 от "Русия":Хахаха, пуpко, Русия може да воюва и 50 години както сега - на фонов режим. Има и хората и индустрията за целта. Ама укропитeцитe няма да издържат и 5 месеца още. Нямат нито мъже, нито икономика, вече и пари не искат да им дават господарите. И ще се разпадне евpoгeйташкият ЕССР 2.0, хората няма още дълго да търпят урсулите.
Коментиран от #272, #273
19:28 24.11.2025
250 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
19:28 24.11.2025
251 Цензура
До коментар #241 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Ти явно не знаеш, че победителите са тия, които съдят?
Коментиран от #289
19:29 24.11.2025
252 Красота
Коментиран от #254, #258
19:29 24.11.2025
253 Тоя, пък.
До коментар #247 от "Първанов":Каква цивилизация, бе? Защо не отидеш в "цивилизацията", та банда пакистанци да ти разпоpят гaзерът, а после да ти резнат гръцмyлят?
Европейската цивилизация оцеля само в регионът от Будапеща до Москва !!!
Коментиран от #255, #259
19:31 24.11.2025
255 Я пъ тоа
До коментар #253 от "Тоя, пък.":Синчетата на путинистите са изцяло на Запад....дъщерята на Лавров и тази на Путин....също...що ли..
19:33 24.11.2025
256 БПФ
До коментар #235 от "Стига бе....":За момента никой не смее да пипне активите, защото може да са им големи устите на западняците, ама знаят, че руснаците много бият. А как укрия ще влезе в НАТО, като стане част от Русия?
Русия ли ще влезе в НАТО? Добре - така ще влезе, че НАТО ще се чуди откъде му е дошло.
Коментиран от #261
19:34 24.11.2025
257 Щом ви изкарват отпадъка
До коментар #254 от "гост":да леете лъжи срещу Русия, значи всичко е наред.
19:34 24.11.2025
258 Докато натовско оръжие
До коментар #252 от "Красота":Лее руска кръв, мир нема да има....иначе натовци са на сухо и топло....
Коментиран от #262, #264
19:34 24.11.2025
259 Първанов
До коментар #253 от "Тоя, пък.":Виж,това,че сиГлупак е ясно, не и толкова страшно,глупаци бол. Проблема е малкия,че нямаш никаква идея за ценности,камо ли европейски,защото сиТъп. Нито си ходил, нито си видял, нито си чел. Няма те! Теб те нямаТъпако!
Коментиран от #263
19:35 24.11.2025
261 И как Путин
До коментар #256 от "БПФ":Ша бие НАТО.....или ша спре Украйна за НАТО....войната си е война и още нищо не е решено....то и СССР бе велик и непобедим, ама нещо го нема...
19:36 24.11.2025
262 Папагалиш ли
До коментар #258 от "Докато натовско оръжие":Папагали. Това показва падението на фашисткият запад и колко е велика Русия да я борят с глупаци превърнати в папагали. 😂
19:37 24.11.2025
263 Я пъ тоа
До коментар #259 от "Първанов":Твойте епитети са изява на безсилие.....иначе щатското оръжие си избива руснаците като за последно...
Коментиран от #268
19:38 24.11.2025
264 Всеки ден пишеш това
До коментар #258 от "Докато натовско оръжие":Има едно сайтче, влез да гледаш клипчета, всеки ден качват по 30 40, с твойта натовска техника как гори и как затриват укрите. Укрите за цял месец качват 10 клипчета с 50 секунди и се радват. Жалкари
19:39 24.11.2025
265 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #267
19:39 24.11.2025
266 Компетентен
До коментар #208 от "Цитат от възрожденската история":Кой го казва? Комплексираният селчyга захари стоянов, който yмря отровен от развален суджук...изял го щото бил прекалено стиснат да го изхвърли. Пътувал е за Париж между другото... където векове по-рано руските боляри се опитаха без успех да научат французите да се къпят !!!
19:40 24.11.2025
267 Папагалиш ли
До коментар #265 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Папагали. Това показва падението на фашисткият запад и колко е велика Русия да я борят с глупаци превърнати в папагали. 😂
19:41 24.11.2025
268 Първанов
До коментар #263 от "Я пъ тоа":НеДебиле! Твоето роболепие е проблема на България!Ти живееш между Кауфланд и Аванти,а така няма да се получи приятелю. Мързелив си и хитрец,па и завистлив
Коментиран от #275, #292
19:43 24.11.2025
269 Бай Дончо
19:44 24.11.2025
270 !!!?
19:46 24.11.2025
271 Преслав
Коментиран от #283
19:46 24.11.2025
272 ХА ХА
До коментар #249 от "Цензура":Русия сега няма и 10% от индустрията на ссср, я им погледни гробищата за кораби и подводници, нема кой да ги нареже и претопи шот ги мързи.
Че воюва сголо?упе.
Коментиран от #276
19:47 24.11.2025
275 Така де
До коментар #268 от "Първанов":Твоите епитети са комплимент за мен....и падение за теб....иначе щатското оръжие си избива путинистите като за последно....
Коментиран от #279, #285
19:51 24.11.2025
277 Ватенка
Коментиран от #278
19:53 24.11.2025
279 По голямо падение
До коментар #275 от "Така де":от същество радващо са на нечия смърт, няма. Това е дъното и тотална липса на ценностна система. Жалко за падението на такива родители, създали такова нищожество.
Коментиран от #286
19:55 24.11.2025
280 Путинистче идиотче
Коментиран от #281
19:56 24.11.2025
281 Виждаме
До коментар #280 от "Путинистче идиотче":6000 на 60.
19:56 24.11.2025
282 Преслав
До коментар #101 от "Путлер е елементарен,бивш":Путин е най–великият в историята на Русия! И затова всички руснаци го обичат. Не е като нашите предателски мутри.
19:59 24.11.2025
283 Иван
До коментар #271 от "Преслав":Явно, човекът е доста по-умен от теб и не задава такива тъпи въпроси )
20:02 24.11.2025
284 САЩ са много доволни от плана на ЕС
20:02 24.11.2025
285 Първанов
До коментар #275 от "Така де":Става все по-ясен профила ти!
Наистина озлоблението ти към културата, към европейските ценности от които нямяш понятие ти изяде съзнанието,морала и нравеността. Няма те! Липсваш! Самозатрит си!
20:06 24.11.2025
286 ХА ХА
До коментар #279 от "По голямо падение":Че то тук копейте сте повече и сички се радвате на укродедта, кое падение е по голямо Ъ.
Коментиран от #287
20:10 24.11.2025
287 Така е
До коментар #286 от "ХА ХА":Тъ пейките са три, но реват като за 303.
20:11 24.11.2025
288 ХоХо
До коментар #119 от "Хаха":И какъв ти е избора пиленце ?
Ако имаше избор, отдавна да си забегнал в СеСеСеРе-то.
Коментиран от #290
20:16 24.11.2025
289 ХА ХА
До коментар #251 от "Цензура":Не винаги,
20:17 24.11.2025
290 Избора ти е
До коментар #288 от "ХоХо":да си достоен човек или пропаднал евроатлантик ( фашист ).
Коментиран от #291, #295
20:19 24.11.2025
291 Zахарова
До коментар #290 от "Избора ти е":Тапичък си ми!
Коментиран от #293
20:26 24.11.2025
292 ХА ХА
До коментар #268 от "Първанов":И кво от туй, ама щатското оружие па си избива руснаци, даже българското.
КЕФ
Коментиран от #294
20:28 24.11.2025
293 Това е факт
До коментар #291 от "Zахарова":Иначе няма да те ползват за евтини лъжи срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа.
20:29 24.11.2025
294 Човек трябва
До коментар #292 от "ХА ХА":много да е пропаднал, за да се радва на нечия смърт. Жалко за родители, съсипали така детето си, оставяйки го без ценностна система.
Коментиран от #297
20:31 24.11.2025
295 ХА ХА
До коментар #290 от "Избора ти е":Искаш да кажеш че този който руши домовете на хората е достоен човек. Дано те навестят няколко достойни у вас, дай боже.
Коментиран от #296
20:33 24.11.2025
296 Искам да кажа
До коментар #295 от "ХА ХА":че имаш избор дали да си достоен човек и да търсиш истината или пропаднал евроатлантик (фашист) ползван за лъжи.
Коментиран от #299
20:35 24.11.2025
297 ХА ХА
До коментар #294 от "Човек трябва":Рускийтиха.
Коментиран от #298
20:36 24.11.2025
298 Ко не разбра
До коментар #297 от "ХА ХА":Човек трябва много да е пропаднал, за да се радва на нечия смърт. Жалко за родители, съсипали така детето си, оставяйки го без ценностна система.
Коментиран от #301
20:39 24.11.2025
299 ХА ХА
До коментар #296 от "Искам да кажа":Единственното което си казал е че си пропадналкопей.
Коментиран от #300
20:40 24.11.2025
300 Така е тъ пей
До коментар #299 от "ХА ХА":Човек трябва да е много пропаднал, за да го ползват за евтин евроатлантик (фашист) докато САЩ унищожава Европа.
Коментиран от #303, #304
20:42 24.11.2025
301 ХА ХА
До коментар #298 от "Ко не разбра":Я сказал тиха, научи български.
Коментиран от #302
20:45 24.11.2025
302 Е давай де
До коментар #301 от "ХА ХА":Макар, че на безродник за ко ли му е българският.
Коментиран от #306
20:47 24.11.2025
304 ХА ХА
До коментар #300 от "Така е тъ пей":По загрижен бъди защо питинунищожавароссия.
Коментиран от #305
20:52 24.11.2025
305 Така е тъ пей
До коментар #304 от "ХА ХА":Загрижен сум за глупака радващ се, че САЩ унищожава Европа и радващ се, че умират хора. Голямо падение тъ пей.
Коментиран от #308
20:56 24.11.2025
306 ХА ХА
До коментар #302 от "Е давай де":За да ти тегли една.... И даго разбереш, до колкото можеш.
Коментиран от #307
20:56 24.11.2025
307 Господ му е теглил
До коментар #306 от "ХА ХА":на глупака останал без ценностна система.
Коментиран от #310
20:58 24.11.2025
308 ХА ХА
До коментар #305 от "Така е тъ пей":Нещо почна да се повтаряш, толко ли ти беше речника.
Коментиран от #309
20:59 24.11.2025
309 Така е тъ пей
До коментар #308 от "ХА ХА":Тъ пея денонощно папагали 5 думи на кръст, демонстрирайки жалкото си падение и падението на пропадналият запад.
Коментиран от #313
21:01 24.11.2025
310 ХА ХА
До коментар #307 от "Господ му е теглил":То па твойта система е една...
Вече си и несвързан.
Коментиран от #312
21:03 24.11.2025
311 През последния месец
21:04 24.11.2025
312 Системата е една тъ пей
До коментар #310 от "ХА ХА":Имаш ценностна система, достоен човек си. Нямаш, става евтин отпадък ползван за евтини лъжи и радващ се,че САЩ източва и унищожава Европа.
21:06 24.11.2025
313 ХА ХА
До коментар #309 от "Така е тъ пей":Е да де, тия 5 думи ти ги папагалиш у всеки пост всяка вечер.
Аребегидасииграеш, ако нема с кво аз щи намерим, звънни.
Коментиран от #314, #315
21:08 24.11.2025
315 Така е тъ пей
До коментар #313 от "ХА ХА":Тъ пея денонощно папагали 5 думи на кръст, демонстрирайки жалкото си падение и падението на пропадналият запад.
21:17 24.11.2025
316 Европейците
23:17 24.11.2025
317 В Украйна
23:20 24.11.2025