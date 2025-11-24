Русия отхвърли европейското контрапредложение за мир в Украйна

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

"Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи", подчерта Ушаков пред медиите.

Публикацията на американския проект за споразумение миналата седмица задълбочи опасенията в Украйна и сред европейските сили, че ключовите искания на Русия по отношение на НАТО, територията и хронологията на всякакво мирно споразумение са били приети от Вашингтон, отбелязва Ройтерс. Европейският план променя значително ключовите точки.

В петък руският президент Владимир Путин заяви, че американските предложения за мир в Украйна може да послужат за основа за разрешаване на конфликта, но ако Киев отхвърли този план, руските сили ще продължат настъплението си.

"Не всички, но много разпоредби на този план (на САЩ) изглеждат доста приемливи за нас", заяви Ушаков. Някои от тях ще изискват по-задълбочени дискусии, добави той.

Съединените щати, Украйна и другите заинтересовани страни ще отделят повече време за преговорите по новия американски мирен план. Първоначалният краен срок, който беше определен за четвъртък, е отменен, констатира служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф, предаде националната новинарска агенция АНП, пише БТА.

Схоф и другите европейски лидери бяха информирани днес за преговорите в Женева.

Миналата седмица САЩ оказаха силен натиск върху Украйна да приеме бързо мирния план, който изискваше страната да направи редица значителни отстъпки. Вашингтон искаше да се стигне до споразумение преди Деня на благодарността, който е в четвъртък. Главният преговарящ от страна на САЩ, държавният секретар Марко Рубио, представи този краен срок като условен още вчера вечерта.

Съединените щати все още не са посочили нова дата, но европейските лидери са констатирали, „че предстоящият четвъртък вече не е окончателен краен срок“, заяви Схоф по телефона от Луанда, където участва в срещата на върха на ЕС-Ангола, и определи това отлагане като важно.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви днес, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, предаде Ройтерс.

Подкрепящите Украйна група страни, известна като "коалицията на желаещите", ще обсъди този прогрес на онлайн среща утре, съобщи той.

"Всички са абсолютно фокусирани върху това, което трябва да постигнем, а именно - справедлив и траен мир", заяви пред журналисти британският премиер. Той подчерта, че въпросите, засягащи Украйна, трябва да се решават от самата нея. "Така че да, има напредък, но и остава още много работа за вършене", обобщи Стармър.