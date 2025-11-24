Новини
Русия отхвърли европейското контрапредложение за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Русия отхвърли европейското контрапредложение за мир в Украйна

24 Ноември, 2025 17:20

Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи, подчерта Ушаков пред медиите

Русия отхвърли европейското контрапредложение за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

"Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи", подчерта Ушаков пред медиите.

Още новини от Украйна

Публикацията на американския проект за споразумение миналата седмица задълбочи опасенията в Украйна и сред европейските сили, че ключовите искания на Русия по отношение на НАТО, територията и хронологията на всякакво мирно споразумение са били приети от Вашингтон, отбелязва Ройтерс. Европейският план променя значително ключовите точки.

В петък руският президент Владимир Путин заяви, че американските предложения за мир в Украйна може да послужат за основа за разрешаване на конфликта, но ако Киев отхвърли този план, руските сили ще продължат настъплението си.

"Не всички, но много разпоредби на този план (на САЩ) изглеждат доста приемливи за нас", заяви Ушаков. Някои от тях ще изискват по-задълбочени дискусии, добави той.

Съединените щати, Украйна и другите заинтересовани страни ще отделят повече време за преговорите по новия американски мирен план. Първоначалният краен срок, който беше определен за четвъртък, е отменен, констатира служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф, предаде националната новинарска агенция АНП, пише БТА.

Схоф и другите европейски лидери бяха информирани днес за преговорите в Женева.

Миналата седмица САЩ оказаха силен натиск върху Украйна да приеме бързо мирния план, който изискваше страната да направи редица значителни отстъпки. Вашингтон искаше да се стигне до споразумение преди Деня на благодарността, който е в четвъртък. Главният преговарящ от страна на САЩ, държавният секретар Марко Рубио, представи този краен срок като условен още вчера вечерта.

Съединените щати все още не са посочили нова дата, но европейските лидери са констатирали, „че предстоящият четвъртък вече не е окончателен краен срок“, заяви Схоф по телефона от Луанда, където участва в срещата на върха на ЕС-Ангола, и определи това отлагане като важно.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви днес, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, предаде Ройтерс.

Подкрепящите Украйна група страни, известна като "коалицията на желаещите", ще обсъди този прогрес на онлайн среща утре, съобщи той.

"Всички са абсолютно фокусирани върху това, което трябва да постигнем, а именно - справедлив и траен мир", заяви пред журналисти британският премиер. Той подчерта, че въпросите, засягащи Украйна, трябва да се решават от самата нея. "Така че да, има напредък, но и остава още много работа за вършене", обобщи Стармър.


Русия
  • 1 бай Даньо

    97 10 Отговор
    Точка!

    Коментиран от #68, #98

    17:21 24.11.2025

  • 2 Като не са те канили

    96 9 Отговор
    Как да станиее

    Значи впериодддд.

    17:21 24.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    202 24 Отговор
    Русия ще си постигне целите докрай. Никой не може да спре Русия и да се бърка в делата й!

    Коментиран от #6, #77

    17:22 24.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    149 20 Отговор
    В четвъртък фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    17:24 24.11.2025

  • 5 Зевс

    123 18 Отговор
    ЕССР отново доказа, че е за това да няма мир, все пак войната е сериозен бизнес.

    17:24 24.11.2025

  • 6 честен ционист

    18 94 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Бай Дончо казва на панайржийската мечка, кога да спре, или да почне да играе хорото.

    Коментиран от #11, #35

    17:24 24.11.2025

  • 7 А бе

    72 13 Отговор
    Като не иска мира,да чака секира!

    17:25 24.11.2025

  • 8 Някой

    117 16 Отговор
    Американците са отчели реалности. Тези в ЕС и Великобритания са фантазьори. Малко или много каквото каже Путин, това ще е накрая. Като нищо не е доволен и от американското, но започва да има неща които искат..

    17:25 24.11.2025

  • 9 Ами нека

    77 22 Отговор
    Първо Украйна и ЕС да нанесат стратегическо поражение на Русия и тогава могат да налагат техните си разбирания за справедлив мир. Русия също не е победила напълно Украйна така че войната продължава.

    Коментиран от #56

    17:26 24.11.2025

  • 10 Българин

    34 71 Отговор
    Значи че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #15, #60, #135

    17:26 24.11.2025

  • 11 Бай Дончо

    40 7 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    е карикатура.

    Коментиран от #14

    17:26 24.11.2025

  • 12 Опааа

    79 13 Отговор
    😆 Естествено! 😆 Мачкааааай Вова!

    17:27 24.11.2025

  • 13 Хмм

    19 59 Отговор
    Защото е ЕВРОПЕЙСКИ план,а не Руски! Заминавайте в Азия!

    17:27 24.11.2025

  • 14 честен ционист

    6 18 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Дончо":

    Бай Дончо затвори света в пятница, 13 март 2020 год. Бай Дончо ще го и отвори, когато там му дойде времето, пак някой петък 13.

    Коментиран от #21

    17:27 24.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Браво на Русия

    85 95 Отговор
    Бързо кратко и ясно. Шут у дирника на ЕК и да ходят нов план да умуват

    Коментиран от #23, #45, #101, #125

    17:28 24.11.2025

  • 17 Кардиолог

    96 103 Отговор
    Диктаторът подъл знае, че ако войната спре с него е свършено...

    Коментиран от #41, #42

    17:28 24.11.2025

  • 18 Шопо

    96 16 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    17:28 24.11.2025

  • 19 Владо

    23 78 Отговор
    Сбърканяка разбра,че след Лукойла му взеха и замразените руски активи.

    17:29 24.11.2025

  • 20 Ами да

    22 80 Отговор
    Русия ще се срути от глупост и алчност!

    Коментиран от #220

    17:29 24.11.2025

  • 21 Бай Вова

    75 11 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    спаси света от коронавируса за един ден :))

    17:29 24.11.2025

  • 22 Пич

    99 13 Отговор
    И кой е очаквал друго ?! Само безкрайно тъпите Урсулианци , и още по безкрайно тъпите паветници!!!

    17:30 24.11.2025

  • 23 Деяна

    16 32 Отговор

    До коментар #16 от "Браво на Русия":

    Среден пръст, господа!

    17:30 24.11.2025

  • 24 Европа и Украйна

    17 61 Отговор
    да се стягат за война, без САЩ. на Тръмп!

    Европа трябва да залее Украйна с пари и оръжия, понеже ВСУ се сражава за Европа!

    Коментиран от #46

    17:30 24.11.2025

  • 25 Дългият Нептун

    13 54 Отговор
    Картбланш за удари по Блатото!ГАЗ!!!

    17:31 24.11.2025

  • 26 си дзън

    15 57 Отговор
    Мир ще има само след разпада на русията.

    Коментиран от #228

    17:31 24.11.2025

  • 27 Метресата от Барселона

    81 8 Отговор
    Какво право има Великобритания да се меси в стила на историческата интрига, като тя даже не е член на Европейския съюз и излезе от него? Мерц и Макрон, вместо да се ежат на Путин, по-добре да сложат на мястото му Киър Стармър. Достатъчно е да се припомни как предшественикът му Борис Джонсън осуети подписването на Истанбулското споразумение малко след началото на конфликта. Великобритания винаги е раздухвала конфликти между отделните държави с цел те да се изтощават взаимно, а тя да доминира! Въпреки омразата й към Русия, именно на нея тази островна държава дължи оцеляването си по време на Първата и Втората световна война.

    17:31 24.11.2025

  • 28 Сергей Лебедев, координатор

    10 37 Отговор
    Понятно е че без решителна пабеда, мир е невъзможен.
    ЕС трябва да предостави на Украйна 157 млрд евра за да може българските F-16 Block 70 да продължават нощните полети до Русия и обратно 👍

    Коментиран от #44

    17:32 24.11.2025

  • 29 Европа свикна Русия да е в ролята на

    60 8 Отговор
    големия губещ, но явно Русия реши да си поиска друга роля и театърът се обърка, а режисурата на европейските сценаристи май стана излишна. На европейските политици ще им се наложи да изпитат онова демократчино чувство, което аз лично често съм изпитвал, когато ми се е налагало да работя за хора, на които са дадени власт или пари или и власт и пари по "демократичен" начин и въпреки положените усилия всичко да стане както трябва, оставаш безработен защото, стореното не съвпада с виждането на власт имащия.

    17:32 24.11.2025

  • 30 дядото

    51 7 Отговор
    спряха от гледане,четене и слушане руските медии,забраниха екскурзии в русия.сега и оценките във факти-7 оценки - 3,7,оценявам с 5 и оценката става 3,3.ако това не е чиста проба фаш изъм,-здраве му кажи.

    Коментиран от #32

    17:32 24.11.2025

  • 31 Изтепали са се днес в Киев

    43 8 Отговор
    За топли места в канализацията

    17:33 24.11.2025

  • 32 Оди у Русиа

    10 33 Отговор

    До коментар #30 от "дядото":

    здраве му кажи

    Коментиран от #139

    17:33 24.11.2025

  • 33 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    15 52 Отговор
    Мир в Украйна означава, Путлер да се връща с монголо-татарската си орда там, откъдето е изпълзял.
    Кратко и ясно!

    Коментиран от #40, #61

    17:34 24.11.2025

  • 34 Някой

    54 12 Отговор
    Напълно ясно бе, че Русия това нямада го приеме. Реалностите са различни. Европейците не са в позиция да налагат условия, защото нямат ито достатъчно оръжие, нито достатъчно пари. Ако САЩ оттегли подкрепата си, Украйна се срива за няколко дни, а ЕС - за няколко седмици.
    Да си правят изводите европейските "лидери", дето живеят в паралелна реалност.

    Коментиран от #81, #114

    17:34 24.11.2025

  • 35 вярвяй си подлого

    51 7 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    още по добре за Русия сега ще си вземат и Одеса и след това край на филма -всяко следващо предложение е по лошо от последното .а ти соросоидно мисле църкай си кой ли те слуша

    17:34 24.11.2025

  • 36 Атина Палада

    48 7 Отговор
    Русия отхвърля европейският план а Украйна американският и заедно продължават да ни цоцат..Чакат поредния транш от 140 млрд...
    Честито на нас европейците..

    Коментиран от #112

    17:34 24.11.2025

  • 37 Долу ЕС

    34 10 Отговор
    скапания ес трябва да. бъде наритван денонощно до узряване на брюкселското зеле!

    Коментиран от #216

    17:35 24.11.2025

  • 38 Колко пъти трябва

    43 6 Отговор
    Руснаците да повтарят " нашата позиция е ясна и не се е променила от Истамбул" ? Тея в ЕК олигофрени ли са верно?

    17:36 24.11.2025

  • 39 Курд Околянов

    20 12 Отговор
    Много добре. Значи нашите военни фабрики ще продължат да работят на пълни обороти и ще има износ. А Европа ще плаща. И така до последния украинец.

    Коментиран от #47

    17:36 24.11.2025

  • 40 тихо бастун

    31 4 Отговор

    До коментар #33 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    много сте умни диванните соросоиди

    17:36 24.11.2025

  • 41 Пора

    9 28 Отговор

    До коментар #17 от "Кардиолог":

    Путинова русия умира.

    17:36 24.11.2025

  • 42 Да така правеше и Хитлер

    17 7 Отговор

    До коментар #17 от "Кардиолог":

    Пускаше погрешна пропаганда а, когато заведоха обикновенните граждани да разгледат лагерите на смъртта.
    Неможаха да повярват какво се е случвало, защото неразбраха немските граждани какво се е случвало.

    Гледа като изпаднал Германец.

    17:36 24.11.2025

  • 43 Русия

    9 29 Отговор
    е подготвена да води широкомащабна война с Украйна поне още пет години.Има оръжия,муниции и милиони живи цели,които е готова да жертва до напълно логичния си край.Разпад.Русия ще се заличи като федерация,но няма да се заличи като държава....,освен ,ако крепостните не са решили да я затрият окончателно.

    Коментиран от #249

    17:36 24.11.2025

  • 44 българина

    36 4 Отговор

    До коментар #28 от "Сергей Лебедев, координатор":

    отиваш до банката ипотекираш само твоето имущество и даваш парите на крайна, стиакам палци да събереш 157 млрд. На мен не ми пука за крайната дупка.на кавала

    Коментиран от #52

    17:37 24.11.2025

  • 45 Велик диктатор е!👍

    42 31 Отговор

    До коментар #16 от "Браво на Русия":

    ☝️Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...

    17:38 24.11.2025

  • 46 гост

    17 4 Отговор

    До коментар #24 от "Европа и Украйна":

    Да залее ама има само едно голо дупе и ксерокс!

    17:38 24.11.2025

  • 47 жалко защото

    33 5 Отговор

    До коментар #39 от "Курд Околянов":

    работниците виждат едни стотинки -а европа плаща с едната ръка а взима 5-ти повече и сега урсулита иска нов заем от 160 милиарда който и ние ще плащаме .умен си като на дядо ти шушоните

    Коментиран от #53

    17:38 24.11.2025

  • 48 Аре кръгом

    21 4 Отговор
    И на подскоци пак в Швейцария.... на поправителен

    17:38 24.11.2025

  • 49 Е е той

    25 2 Отговор
    нали точно за това е написан така, с ясното съзнание, че Русия няма да го приеме. Войната трябва да продължи. Всяка война е пари, много пари за определена класа хора.

    17:39 24.11.2025

  • 50 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор
    Едва ли някой се е съмнявал или е мислил друго.

    17:40 24.11.2025

  • 51 Атлантенцата с меките дуупенца

    21 3 Отговор
    Искаха го "спешно" и го получиха спешно

    Коментиран от #57

    17:41 24.11.2025

  • 52 Я пъ тоа

    4 8 Отговор

    До коментар #44 от "българина":

    Ние шиткаме оръжия за Украйна.....и трупаме дебели пачки...

    17:41 24.11.2025

  • 53 Курд Околянов

    7 10 Отговор

    До коментар #47 от "жалко защото":

    Ние сме под 4% от икиномиката на Евлопейския съюз. А нашите военни фабрики произвеждат на 50% от европейското оръжие за Украйна. Направи си една проста сметка !

    Коментиран от #79

    17:41 24.11.2025

  • 54 въпрос

    25 1 Отговор
    По всичко личи че войната продължава. Иска ли голямата и важна четворка на ЕС и Англия пълната капитулация на Украйна?

    17:41 24.11.2025

  • 55 Хи хи хи . Голям майтап !

    26 2 Отговор
    Язък за европейците , че са изхабили токова труд и мъки за да скалъпят капитолация на Русия , язък !!!!!!!

    17:42 24.11.2025

  • 56 Каква победа за Русия!

    8 34 Отговор

    До коментар #9 от "Ами нека":

    За 11 години са завзели 20% от територията ѝ и пълзят по-бавно и от охлюви. За 3г. и 9м. от Донецк до Покровск на 40км. 40км/1370 е равно на 29 метра на ден. Според ИИ охлювът изминава 12м. за 1час.

    Коментиран от #64

    17:42 24.11.2025

  • 57 Синчето на Соловьов

    3 7 Отговор

    До коментар #51 от "Атлантенцата с меките дуупенца":

    И аз го искам спешно.....

    17:42 24.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Данко Харсъзина

    25 6 Отговор
    Западът се надява да излъже Путин, така както излъга Горбачов и Елцин. Предстои да видим дали ще успее.

    Коментиран от #67, #193

    17:42 24.11.2025

  • 60 Точно

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    това означава, но ако Русия приеме това предложение сега, в бъдеще ще умрат още повече.

    17:43 24.11.2025

  • 61 Ха-ха-ха

    23 5 Отговор

    До коментар #33 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    На чужд гръб и сто тояги са малко , а? Ха сега умнико надигай се от дивана и бягай да върнеш мечката в бърлогата.

    17:43 24.11.2025

  • 62 Ха ХаХа

    22 4 Отговор
    Америка също отхвърля плана на ЕС

    17:44 24.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    24 5 Отговор

    До коментар #56 от "Каква победа за Русия!":

    Цял свят говори,че Русия не воюва за територии в Украйна,само нашият форумец тук не чул и не разбрал:))))

    Коментиран от #74, #91

    17:44 24.11.2025

  • 65 Путин нема избор

    21 3 Отговор
    Требе да се бие до последно, щото примирие по неговото виждане нема да има.

    Коментиран от #83

    17:44 24.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Владо

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Данко Харсъзина":

    Ще успее на най....

    17:45 24.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Иван

    16 17 Отговор
    Като не иска мир фашизоидната хунта в Кремъл по простия начин, ще се наложи да й бъде наложен по трунния начин.
    Друг избор няма !

    17:45 24.11.2025

  • 70 Русия

    12 3 Отговор
    Сега търси последният украйнец и край

    17:45 24.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Курд Околянов

    23 7 Отговор
    Сега Русия е окупирала около 140 хил. квадратни колометра. Значи малко повече от територията на България. Като вземат и Одеса ще спрат.

    Коментиран от #120

    17:45 24.11.2025

  • 73 Истината

    9 29 Отговор
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.

    Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
    Блоkиpанe на НАТО? Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
    Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
    Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война

    17:45 24.11.2025

  • 74 Я па тая

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Стига ма.....Русия са бие и за ТЕРИТОРИИ....

    Коментиран от #95

    17:46 24.11.2025

  • 75 Даа...

    12 18 Отговор
    Открийте разликата, за две години настъпление и големи "успехи" на "вторая"

    17:47 24.11.2025

  • 76 Всичко е ясно

    29 6 Отговор
    Още четири украински области са исторически руска територия! Губернаторът на Херсонска област прогнозира обединението на Харков, Днепър, Николаев и Одеса с Русия!.... Това е новината от вчера

    Коментиран от #181

    17:47 24.11.2025

  • 77 дсфсадасдад

    7 27 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Руснаците , болшевиките и комунистите са обречени на неуспех защото на са щастливи

    Коментиран от #87

    17:47 24.11.2025

  • 78 Петрова

    7 34 Отговор
    Путин е най-гнycният теpopист - само злоба има у жалкото джудже, неспособно даже да воюва по правилата на войната.
    Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
    Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀

    Коментиран от #82

    17:47 24.11.2025

  • 79 какво остава в България

    23 5 Отговор

    До коментар #53 от "Курд Околянов":

    ми кажи и сметките вкъщи едни а на пазара други !та закупуваме стари самолети за милиарди а на съседите 20 за 1-но евро после плащаме кредити заради нацистите от украйна вдигат ти данъците глобите всичко и сметката излиза крива нали икономисте

    Коментиран от #86

    17:49 24.11.2025

  • 80 Според мен 🤔

    21 28 Отговор
    Много скоро ще си намери майстора .

    Коментиран от #109, #153

    17:49 24.11.2025

  • 81 Клета невежа копейка 🤪

    7 19 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Човече, спри бояришника, партуцата, лепилото, наркотиците или там с каквото се друсаш!
    Имаш ли на представа колко нелепо звучи написаното от тебе ?!

    Коментиран от #105

    17:49 24.11.2025

  • 82 Ха ХаХа

    7 11 Отговор

    До коментар #78 от "Петрова":

    Изплюй полюциите на Путин , че се удави

    17:50 24.11.2025

  • 83 Атина Палада

    18 7 Отговор

    До коментар #65 от "Путин нема избор":

    Ами то няма с кой да се бие..На фронта има някой и друг останал колумбиец и поляк където им казват ВСУ и тва е..Всеки хванат по улиците мобилизиран украинец веднага дезертира ....Не четеш ли официалните данни от Киев за дезертиралите украинци?

    17:50 24.11.2025

  • 84 Тръмп:

    20 5 Отговор
    Европейското контрапредложение не е сделка.
    То е списък с възражения, който прави договореното по-неизгодно и за двете страни,
    които всъщност държат картите.
    Русия получава по-малко. Америка получава по-малко.
    „Контрапредложението“ – което никой дори не е поискал –
    представлява редакция на чужд документ с надеждата Европа да бъде включена.
    Тя иска място на масата, но това не е нито нейната маса,
    нито нейният договор, а и не предлага нищо, което да накара която и да е от двете сили да я покани.

    17:51 24.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Курд Околянов

    6 12 Отговор

    До коментар #79 от "какво остава в България":

    Добре че работят яко военните ни фабрики. Иначе пенсията ти ще стане наполовина.

    Коментиран от #93

    17:51 24.11.2025

  • 87 Казал

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "дсфсадасдад":

    Един щастлив фашист

    17:52 24.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 ФАШ НЕ ИСКА МИР, ВОЙНА ИСКА НА ЧУЖД ГРЪБ

    13 9 Отговор
    ВСИЧКО Е МНОГО ПРОСТО ! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!! ЧУДЯ СЕ НА ТРЪМП ЗАЩО ГИ БАВИ ТЕЯ ЕВРОФАШАГИ , ДОБРЕ ТРЪГНА ДА ГИ ПОСТАВИ НА МЯСТОТО ИМ , ИМА ПРЕДВИД НЕЩО , ВЕРОЯТНО!
    ЕДИН ЕРДОГАН КАКВО ИМ КАЗА НА ДЕБИЛНИТЕ ФАШАГИ : СИГУРНОСТ И ЗА ДВТЕ ДЪРЖАВИ ЗА ДА ИМА ТРАЕН СПРАВЕДЛИВ МИР !!!!!!!!!! КОЛКО Е ПРОСТО .НО ВЯРНО!!!!
    А ЗА КАКВА СИГУРНОСТ СТАВА ВЪПРОС , КОГАТО ДИВАЦИТЕ ДРЪНКАТ ОРЪЖИЕ ДО ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ????

    Коментиран от #210

    17:52 24.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Нали избиха азовците,

    9 12 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    да се прибират в РФ като не е войната за територии.

    Коментиран от #100

    17:53 24.11.2025

  • 92 СВО=ПРОВАЛ

    4 12 Отговор
    Точка 29.

    Коментиран от #97

    17:53 24.11.2025

  • 93 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #86 от "Курд Околянов":

    Скоро спират да работят а ти на фронта си оборска тор.
    А моята пенсия е от чужбина

    Коментиран от #103

    17:53 24.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #74 от "Я па тая":

    Да,така ни казват тук по телевиденията :) щом БТВ и Нова са го казали,така ще да е :))))

    Коментиран от #107

    17:54 24.11.2025

  • 96 Той

    12 1 Отговор
    Справедлив и траен мир, това е някаква шега предполагам?
    Оксиморон

    17:54 24.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Дали са им реконтра -))

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "бай Даньо":

    Кой дава картите ?

    17:54 24.11.2025

  • 99 Реалност

    10 14 Отговор
    За kаkво бeшe това?
    Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт.
    Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт . Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.

    17:54 24.11.2025

  • 100 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #91 от "Нали избиха азовците,":

    Чакат транша от 140 млрд да пристигне:)))

    17:55 24.11.2025

  • 101 Путлер е елементарен,бивш

    26 19 Отговор

    До коментар #16 от "Браво на Русия":

    агент на КГБ който съобразява много бързо когато става въпрос за физическото му оцеляване .
    Ще погуби поне още един милион руснаци .

    Коментиран от #104, #282

    17:55 24.11.2025

  • 102 Защото

    4 5 Отговор

    До коментар #85 от "Асен":

    Треперят отпадъци като теб

    17:55 24.11.2025

  • 103 Курд Околянов

    8 6 Отговор

    До коментар #93 от "Ха ХаХа":

    Ако пенсията ти е европейска скоро ще намалее над 50%

    Коментиран от #108

    17:56 24.11.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Колегата е прав

    20 12 Отговор

    До коментар #81 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Реално е точно така. Украйна ще бъде смазана военно а Европа икономически. И това вече се пише и от западни анализатори. Впрочем Китай изрази загриженост относно способността на Европа да си плаща дълговете по сметките на търговските салда. Белгийският пък депозитар Euroclear който управляваше 42,5 трилиона евро депозити – 14 пъти повече от брутния вътрешен продукт на Франция през 2022 г. Отчете отлив от 24% официално и всичко това е свързано с дивотиите на недоразуменията в ЕК

    Коментиран от #115

    17:57 24.11.2025

  • 106 Хахахаха

    7 17 Отговор
    Значи путлера не иска мир!

    17:57 24.11.2025

  • 107 Путин

    14 3 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Не отстъпва от завладените територии....не слушай нашите медии.

    17:57 24.11.2025

  • 108 Точно

    3 5 Отговор

    До коментар #103 от "Курд Околянов":

    Един нищоправец въшкар ли ще изчисли?
    Окачи се бързо на клон ахмако

    Коментиран от #111

    17:58 24.11.2025

  • 109 Курд Околянов

    14 7 Отговор

    До коментар #80 от "Според мен 🤔":

    И как са го арестували с ядреното куфарче ?

    17:58 24.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 17 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    ФАШИСТА ПУТЛЕР ИСКА ВОЙНА ....................... СЪЩИЯ Е ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ......................... ФАКТ !

    18:00 24.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Някой

    7 17 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    "Нямали пари европейците" , тъй ли ?
    Имат много повече пари от Щатите и Русия взети заедно ! Така, че не се коси ако щатите спрат с помощите за Украйна. Европа няма избор - ще подкрещя Украйна, докато Русия сдаде багажа.

    Коментиран от #119, #133, #175

    18:02 24.11.2025

  • 115 Изпражнението гайтанджиева

    3 10 Отговор

    До коментар #105 от "Колегата е прав":

    Колега това са руски фейкове.

    18:04 24.11.2025

  • 116 Мунчо

    14 5 Отговор
    Кучетата лаят, мечката бачка.

    18:05 24.11.2025

  • 117 Инж1

    7 14 Отговор
    РФ е агресорът!!!! За какво им е мир!?!?!? Как ще оправдаят провала на РККА???

    Коментиран от #121

    18:05 24.11.2025

  • 118 Докато

    13 3 Отговор
    пионките от ЕС и UK не бъдат отстранени от преговорите мир няма да бъде постигнат! Те са и главните виновници за започването на конфликта!

    18:05 24.11.2025

  • 119 Хаха

    14 4 Отговор

    До коментар #114 от "Някой":

    Ти ако нямаш избор ние имаме. Помагай колкото искаш, но с лични средства да няма пляс през крадливите ръчички.

    Коментиран от #288

    18:06 24.11.2025

  • 120 Дедо

    7 10 Отговор

    До коментар #72 от "Курд Околянов":

    Много трудно е да завладееш морски град. Не като пращаш камикадзета с моторите в Покровск.

    Коментиран от #123

    18:07 24.11.2025

  • 121 Сталин

    6 9 Отговор

    До коментар #117 от "Инж1":

    Слава Рабочей Крестянской Красной Армии!

    18:08 24.11.2025

  • 122 ООрана държава

    9 4 Отговор
    Очакеаше се, незнам какво си мислят еврозагубеняците с тия съчинения. За разлика от предложението на сащ, това европейското е правено без преддтавител на русия, от която всъщност зависи всичко в момента

    18:08 24.11.2025

  • 123 Хаха

    13 3 Отговор

    До коментар #120 от "Дедо":

    Само кражбите на Урсулът са лесни. Всичко друго изисква усилие.

    18:08 24.11.2025

  • 124 Даа!

    14 5 Отговор
    Ще седнат на масата,едва тогава,когато изтласкат Незалежная дълбоко зад Днепър.Да постигнат дълбочина,навътре.С което да направят невъзможни атаки със ракетни системи от малък и среден обсег,не само към днешните територии в РФ,но и към Донецк Лугански области,който вече са под тяхно управление.Но без да превземат Одеса ,няма да приключи СВО.

    18:09 24.11.2025

  • 125 Равносметка

    24 16 Отговор

    До коментар #16 от "Браво на Русия":

    Рашистите нямат power в башибозука си за краен успех .. .
    4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран. Икономиката им е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.
    До скоро се надяваха Тръмп да ги спаси, а той им наби още санкции и разреши на Украйна да използва ATACMS по цели на руска територия. 😂

    Коментиран от #274

    18:09 24.11.2025

  • 126 8925

    6 8 Отговор
    Бой по ушанките докато укрите подменят.Ако не подменят, то бой до дупка

    18:10 24.11.2025

  • 127 Пълно право има

    13 7 Отговор
    Русия да отхвърли европейското както Украйна отхвърли американското. Още повече че така яко бухат урките по кратуните че вече не знаят в коя посока е Киев и масово бягат в посока Крим. Съвсем се смахнаха от стреса и страха

    18:10 24.11.2025

  • 128 Славчо

    3 6 Отговор
    Когато ми се яде крем карамел в детската градина, си избирам някой по-мършав и му тегля един бой. После той сам ми носи и неговото кремче, вместо да се бори за "справедливост". Е, понякога и аз ям бой, та и аз нося кремчета на другите. Ама не ми и минава на ума, че мога да искам справедливо разделяне на моя десерт.... :)

    18:10 24.11.2025

  • 129 ндаа

    5 4 Отговор
    Време беше горския да дойде!

    18:11 24.11.2025

  • 130 стоян

    7 15 Отговор
    Още по добре че са го отхвърлили - явно в това беше капана да го отхвърлят и сега още санкции до фалит и разпад на мюслюманската федерация - а за нова година москвабад ще е без ток

    18:12 24.11.2025

  • 131 Обикновен човек

    5 11 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    18:13 24.11.2025

  • 132 Обобщение

    14 4 Отговор
    Путин каза, че Европейски либерасти от Англия, Франция и Германия могат да си го слагат един на друг, но Русия няма да участва в тази заигравка.

    18:14 24.11.2025

  • 133 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #114 от "Някой":

    Ха ха ха ,за сега подкрепят Украйна с декларации само..От три месеца умуват за заем .Спасяваха фалиралата Франция:))) Седянките обаче продължават за умуване от къде заеми да търсят..

    18:15 24.11.2025

  • 134 Перо

    12 5 Отговор
    Коалицията на желаещите си преговарят помежду си и си пишат клаузи, по които не може да се разбере кой е победител! Аз си знаех, че Путин ще им тегли една на джендарията и никога няма да приеме техния план! А може би на ционисткия шут и политиците ще им спре далаверата с корупцията и не искат войната да спира! Сега ФБР прави разследване на Зеленски и Калас за изчезнали $68 млрд. от американските помощи, минали през естонски банки с организацията на Калас!

    18:19 24.11.2025

  • 135 за инф.

    9 7 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    не Путин а зеленият кървав наркоман ще занули кочината украйнина

    18:19 24.11.2025

  • 136 Дон Корлеоне

    5 8 Отговор
    Кой ще е щастливият руснак който ще ритне столчета под краката на Хаяско?

    18:22 24.11.2025

  • 137 Перо

    13 5 Отговор
    ЕС си осигуриха банкрута, а ционисткия режим ще се премести западно от Лвов! Американският план беше спасение за ЕС и Зеленски, но корупцията победи и сега ще духат супата корумпетата! Г-з глава затрива!

    18:22 24.11.2025

  • 138 Логично

    16 7 Отговор
    Европа няма как да казва на Русия. Точките ще ги определи Русия.

    Коментиран от #151

    18:23 24.11.2025

  • 139 Перо

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Оди у Русиа":

    А ти на фронта при бандеровец!

    Коментиран от #160

    18:25 24.11.2025

  • 140 До последния украинец

    5 3 Отговор
    Подигравателния план ли отхвърли, това е неадекватно предложение.

    18:26 24.11.2025

  • 141 Алекса

    10 3 Отговор
    А добър ден ! Като не щете мира ще ядете секира !

    18:26 24.11.2025

  • 142 Черния обелиск 1922

    2 0 Отговор
    Не се сърдете, че тоя път ще говоря за отдавна минали времена. Над света пак е надвиснала бледата светлина на Апокалипсиса, миризмата на кръвта и прахът от последната разруха още не са отлетели, а лаборатории и фабрики отново работят под пълна пара, за да запазят мира чрез изобретяването на оръжия, с които цялото земно кълбо може да бъде хвърлено във въздуха…

    Мирът на земята! Никога не се е говорило повече и никога не се е правило по-малко за него, отколкото в наше време; никога не е имало повече мними пророци, повече лъжи и повече смърт, никога не е имало повече разрушения и повече сълзи, отколкото в нашия, двадесетия век — векът на напредъка, техниката и цивилизацията, векът на масовата култура и масовите убийства…

    Затова не се сърдете, че сега се връщам към онези легендарни години, когато надеждата все още се вееше като знаме над нас и ние вярвахме в такива съмнителни неща като човечност, справедливост, търпимост, а също и в това, че една световна война трябваше да бъде достатъчно назидание за едно поколение…

    18:33 24.11.2025

  • 143 що? ес бръмбарите казаха че било успех

    5 4 Отговор
    "Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи", подчерта Ушаков пред медиите.

    18:37 24.11.2025

  • 144 То е ясно

    4 1 Отговор
    Гърбуча продължава.

    18:38 24.11.2025

  • 145 "демократ"

    2 3 Отговор
    Ми, праве Тръмп, нямат карти.

    Коментиран от #147, #150

    18:39 24.11.2025

  • 146 Докато натовско оръжие

    6 3 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има.

    18:43 24.11.2025

  • 147 Цомчо Плюнката

    3 4 Отговор

    До коментар #145 от ""демократ"":

    Рашка иска,но не може.Неможачи.

    18:43 24.11.2025

  • 148 Путин е казал на Ердоган, че иска

    9 7 Отговор
    да разреши украинската криза по „политически“ път и ако не става с добро и дипломация, Русия ще постига целите си по военен път. А това е премахване на първопричините за възникване на конфликта. Преди да стане конфликта Русия многократно е предупреждавала ЕС, САЩ и НАТО за назряването му, но предупрежденията не са взети нито един път на сериозно.
    С две думи "кой какво си надроби това ще си сърба" - поговорка !

    Коментиран от #154, #156

    18:43 24.11.2025

  • 149 Ватенка

    7 4 Отговор
    Кютекът ще продължава докато омекнат главите на бандерите

    Коментиран от #152

    18:43 24.11.2025

  • 150 Ганчев

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от ""демократ"":

    "плакат на Тръмп отиде" на хой.Това е за отбелязване.

    18:44 24.11.2025

  • 151 Европейски оръжие

    5 4 Отговор

    До коментар #138 от "Логично":

    Избива руснаци......и ша продължава да го прави....

    Коментиран от #155, #157

    18:44 24.11.2025

  • 152 Оръжие на Тръмп

    4 3 Отговор

    До коментар #149 от "Ватенка":

    Избива руснаците....

    Коментиран от #161, #194

    18:45 24.11.2025

  • 153 ТИР

    0 3 Отговор

    До коментар #80 от "Според мен 🤔":

    Някой скоро ще обърне палачинката...

    18:46 24.11.2025

  • 154 Руската национална телевизия

    4 4 Отговор

    До коментар #148 от "Путин е казал на Ердоган, че иска":

    24.02.22
    Киев за два дня и все
    😄😄😄😄😄

    Коментиран от #158

    18:46 24.11.2025

  • 155 Аха

    7 6 Отговор

    До коментар #151 от "Европейски оръжие":

    А трагедията е, че продажните урсули си тъпчат сметките от смърт и унищожават Европа.

    Коментиран от #159

    18:46 24.11.2025

  • 156 Как ли путин

    4 0 Отговор

    До коментар #148 от "Путин е казал на Ердоган, че иска":

    Ша демилитаризира фрашканата с оръжия Украйна...
    За денацификация на Украйна не ми се мисли.

    18:47 24.11.2025

  • 157 Ватенка

    3 1 Отговор

    До коментар #151 от "Европейски оръжие":

    Що тогава искате мир?Нека шоуто да продължи...

    Коментиран от #164

    18:47 24.11.2025

  • 158 Лъжеш

    4 4 Отговор

    До коментар #154 от "Руската национална телевизия":

    като типичен евроатлантик ( фашист ).

    Коментиран от #167, #169

    18:47 24.11.2025

  • 159 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    7 8 Отговор

    До коментар #155 от "Аха":

    Той прати в Украйна руснаците да гинат....какво му е виновна Урсула....

    Коментиран от #165

    18:48 24.11.2025

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Виждаш ли

    2 4 Отговор

    До коментар #152 от "Оръжие на Тръмп":

    какво зло е САЩ.

    Коментиран от #170

    18:49 24.11.2025

  • 162 Ватенка

    3 3 Отговор
    Никакви преговори.Бой докато единия издъхне.Аз знам кой ще е...

    18:49 24.11.2025

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Мир иска Тръмп....

    3 3 Отговор

    До коментар #157 от "Ватенка":

    Докато натовско оръжие трепе руснаци мир нема да има.....

    18:50 24.11.2025

  • 165 Да малчо

    4 7 Отговор

    До коментар #159 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Но войната е следствие, а не причина. Причината е САЩ и сега ти се радват колко евтино те ползват докато унищожават Европа.

    Коментиран от #173

    18:50 24.11.2025

  • 166 Софиянец

    2 1 Отговор
    Хихихи, поредната гавра с ес дебилите 😂😂😂

    18:50 24.11.2025

  • 167 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #158 от "Лъжеш":

    Значи по руската национална телевизия лъжат:))

    Коментиран от #176

    18:51 24.11.2025

  • 168 Ха-ха-ха

    4 4 Отговор
    Всичко е един голям цирк разиграван от запада с цел да убедят руснаците колко е хубав плана на Тръмп. А той не е в полза на Русия независимо че западняците се опитват да ни убедят в това . Планът на Тръмп е просто замразяване на конфликта а не премахване на причините които доведоха до него както искат руснаците. Сигурно и руснаците го разбират и просто са учтиви към Тръмп.

    18:51 24.11.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Я па тая

    3 3 Отговор

    До коментар #161 от "Виждаш ли":

    И Путин има оръжия и избива СЛАВЯНИ и от двете страни....той ПОЧНА ВОЙНАТА...виждаш ли...

    Коментиран от #183

    18:51 24.11.2025

  • 171 Проклет да е момента

    4 6 Отговор
    Когато руски ботуш е стъпил на свещената бг-земя.
    - Захарий Стоянов

    Коментиран от #195

    18:52 24.11.2025

  • 172 "демократ"

    1 3 Отговор
    А ,Одеса?

    Коментиран от #180

    18:53 24.11.2025

  • 173 Байдън разпореди война в Украйна

    3 4 Отговор

    До коментар #165 от "Да малчо":

    И Путин изпълни чинно.....голем смех.

    Коментиран от #179

    18:53 24.11.2025

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 "ще подкрещя Украйна" -))

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Някой":

    - основно това и прави . Грешката е вярна-))

    18:53 24.11.2025

  • 176 А сега освен лъжец

    3 4 Отговор

    До коментар #167 от "Атина Палада":

    и си крадец откраднал ник като типичен евроатлантик ( фашист ). Само може да благодарим на Русия, че отново мачка фашистите изпаднали да лъжат и крадат в отчаянието си.

    18:53 24.11.2025

  • 177 Смях

    3 3 Отговор
    САЩ и британците направиха супер капан на Пусин.
    Който разбрал,разбрал.

    Коментиран от #224

    18:54 24.11.2025

  • 178 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    4 4 Отговор
    И явно иска избиването на руснаци в Украйна да продължи.....лошо нема...

    18:54 24.11.2025

  • 179 Да малчо

    2 5 Отговор

    До коментар #173 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    И продажните урсули унищожават Украйна и Европа за да си тъпчат сметките.

    Коментиран от #182, #186

    18:55 24.11.2025

  • 180 Демократ

    5 2 Отговор

    До коментар #172 от ""демократ"":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #215

    18:55 24.11.2025

  • 181 Да още преди да излезе проекто - плана

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Всичко е ясно":

    на САЩ за мир военен експерт Сивков в Русия е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    18:56 24.11.2025

  • 182 аz CВО Победа 80

    1 1 Отговор

    До коментар #179 от "Да малчо":

    Чувстваш,ли се опростачена?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #184

    18:56 24.11.2025

  • 183 Войната е следствие

    3 3 Отговор

    До коментар #170 от "Я па тая":

    а не причина. Причината е САЩ и унищожава Европа с унищожението на Украйна.

    Коментиран от #187, #188

    18:57 24.11.2025

  • 184 Със сигурност

    2 4 Отговор

    До коментар #182 от "аz CВО Победа 80":

    щом си стигнала да лъжеш, крадеш като цигане и да показваш падението на пропадналият запад.

    18:58 24.11.2025

  • 185 Тавариши и Таварашутки

    4 4 Отговор
    Защо Лукойл

    разпусна надзорния съвет на международния си бизнес?

    Хахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Какво става

    Санкциите не работят ли?

    Как е Многоходовата Обосрация ?

    18:58 24.11.2025

  • 186 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    2 4 Отговор

    До коментар #179 от "Да малчо":

    Да е мислил отначало.....сега БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ избива руснаци а ние трупаме дебели пачки...Путин да е мислил...

    Коментиран от #198

    18:58 24.11.2025

  • 187 Верно ли бре

    2 2 Отговор

    До коментар #183 от "Войната е следствие":

    Рублоидот?

    Коментиран от #196

    18:59 24.11.2025

  • 188 Байдън разпореди война в Украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #183 от "Войната е следствие":

    Путин изпълни чинно........голем смех

    Коментиран от #191

    19:00 24.11.2025

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Ватенка

    0 1 Отговор
    Бой до посиняване

    19:01 24.11.2025

  • 191 Да малчо

    3 2 Отговор

    До коментар #188 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    И продажните урсули си тъпчат сметките от смърт в Украйна и унищожават Европа. Няма такова падение.

    Коментиран от #197, #199

    19:01 24.11.2025

  • 192 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 5 Отговор
    Нападна вероломно Украйна.....никакви поводи не могат да оправдаят избиването на милиони СЛАВЯНИ в тази война.....

    19:02 24.11.2025

  • 193 ХА ХА

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Данко Харсъзина":

    Никой не е лъган, те фалираха, така ще фалира и путин.
    Съдбата на русия е циклично повтаряща се, само диктаторите са различни, сега е ред на пуся, факт. Точка.

    19:02 24.11.2025

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Ха-ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #171 от "Проклет да е момента":

    Недей Боже сляпо да погледне! Той Захари да се благодари на руския ботуш, че ако не беше стъпил на българска земя така и щеше да изгние в някоя дупка в Румъния.

    19:02 24.11.2025

  • 196 Верно мъник

    3 1 Отговор

    До коментар #187 от "Верно ли бре":

    Една война е следствие, а не причина за тролене. Троленето е за глупака и циганина.

    19:02 24.11.2025

  • 197 Да де Калчо

    1 1 Отговор

    До коментар #191 от "Да малчо":

    Руско Бахурче
    Ти е заседнало в Гърлото

    Коментиран от #203

    19:03 24.11.2025

  • 198 Да малчо

    4 3 Отговор

    До коментар #186 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Сега продажните урсули си тъпчат сметките от смърт в Украйна и унищожават Европа. Гадно нали.

    Коментиран от #202

    19:03 24.11.2025

  • 199 Я па тая

    4 4 Отговор

    До коментар #191 от "Да малчо":

    Путин почна войната...избива руснаците като на конвеир....и Украйна иска помощ от НАТО.....и ЕС....агресор се трепе, с него не са преговаря...

    Коментиран от #207

    19:03 24.11.2025

  • 200 "демократ"

    1 1 Отговор
    Е, на къде повече да се разширява нато, може би само Русия остана?

    Коментиран от #248

    19:05 24.11.2025

  • 201 Китай чака

    2 4 Отговор
    Да забие ножа на Бункерния.

    Пуся Шаломчето е пътник .
    Унищожи Русия .

    19:05 24.11.2025

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Не в гърлото малчо

    2 3 Отговор

    До коментар #197 от "Да де Калчо":

    А в онова на раменете и сега ставаш само за да показваш падението на пропадналият запад.

    19:05 24.11.2025

  • 204 Русофил

    3 7 Отговор
    Чудесна новина! Този път Путин наистина ще яде дървото барабар с тъпите вати,които го търпят

    19:05 24.11.2025

  • 205 Русофил

    5 7 Отговор
    Чудесна новина! Този път Путин наистина ще яде дървото барабар с тъпите вати,които го търпят

    Коментиран от #239

    19:07 24.11.2025

  • 206 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 7 Отговор
    Военнопрестъпник и мир.....тва никъде го нема....ясно е че ша отхвърли плана

    19:07 24.11.2025

  • 207 Да малчо

    3 4 Отговор

    До коментар #199 от "Я па тая":

    Продажните урсули си тъпчат сметките от смърт и те унищожават. Гадно нали.

    Коментиран от #218

    19:07 24.11.2025

  • 208 Цитат от възрожденската история

    3 6 Отговор
    "Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. "
    Захари Стоянов

    Коментиран от #238, #266

    19:07 24.11.2025

  • 209 Zахарова

    5 5 Отговор
    Този път загазихме! Тъпака Путин, пак ни прецака

    19:07 24.11.2025

  • 210 Рошкооо

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "ФАШ НЕ ИСКА МИР, ВОЙНА ИСКА НА ЧУЖД ГРЪБ":

    Гоюеми букви излизат от малко мозък или никакъв.

    19:08 24.11.2025

  • 211 Путине, Путине...

    4 3 Отговор
    Като не щеш мира, на ти секира...кой ли го беше казал...

    19:08 24.11.2025

  • 212 Зомбайо

    4 2 Отговор
    Много се говори за тоя европейски план, но до сега нито една медия не го е публикувала. Дайте да видим тия 28 евроточки, дайте да се посмеем или да уважим адекватността на европолитиците. Смеете ли?!

    19:09 24.11.2025

  • 213 ХАГА

    3 6 Отговор
    Очакваме военнопрестъпника Путин. Неизбежно е!

    19:09 24.11.2025

  • 214 Путинистче идиотче

    3 4 Отговор
    Путине ,приемай плана за мир, щото ни избиват като плъхове в Украйна.....

    19:09 24.11.2025

  • 215 "демократ"

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Демократ":

    Има логика.

    19:09 24.11.2025

  • 216 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Долу ЕС":

    Ма ходи в Азия бе

    19:09 24.11.2025

  • 217 Кривоверен алкаш

    3 3 Отговор
    Ей Перчем...ти мъж ли си,виждаш ли как те бъзика Кремълският...покажи му как ти залепва релето неправилно...залей с модерно оръжие Украйна..

    19:10 24.11.2025

  • 218 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    4 9 Отговор

    До коментар #207 от "Да малчо":

    С войната дам се нахендри на големия......

    Коментиран от #222, #245

    19:10 24.11.2025

  • 219 Омбре

    8 2 Отговор
    Демек руснаците с едно изречение, обезсмислиха цялата среща в Женева,и целия напън на Урсула и сие,отиде на вятъра. Ама така е, като правиш преговори без едната воюваща страна, при това по силната. Това ми напомня как преди две-три години се събираха на трапезата да обсъждат войната пак без Русия, демек, загуба на време и пари.

    19:11 24.11.2025

  • 220 Тя се разпадна,

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ами да":

    забрави ли, още преди 3 години половина, два месеца след санкциите на Байдън, някъде когато свършиха ракетите, долара стана 200 рубли, а Путин умрятри пъти.

    Коментиран от #223

    19:11 24.11.2025

  • 221 1 Процент

    2 4 Отговор
    КРЕМЪЛСКИ ТАРИКАТИ И
    ОЛИГАРСИ
    имат Имоти в Пропадналия и Враждебен Запад

    Обикалят по Скъпарските Курорти .

    А 99 % Руски Крепостни

    Трябва да бъдат Путриоти

    И да умират в Окопите в Украйна

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #225

    19:11 24.11.2025

  • 222 Е що не го арестуваха като хлди

    4 1 Отговор

    До коментар #218 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    в Америка при Тръмп?😂🤣😂🤣

    19:12 24.11.2025

  • 223 Где Лукойл

    3 5 Отговор

    До коментар #220 от "Тя се разпадна,":

    Бре Рублоидот?

    Коментиран от #229

    19:12 24.11.2025

  • 224 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #177 от "Смях":

    Направиха ама могат и да си клечат до капана а мечката да ги изненада изодзад

    19:13 24.11.2025

  • 225 Абе, важното е

    2 3 Отговор

    До коментар #221 от "1 Процент":

    контраступа да върви 🤣😂🤣

    Коментиран от #230

    19:13 24.11.2025

  • 226 Аааа

    1 5 Отговор
    Къде е писан мирният план на Тръмп? На Лубянка в квартирата на КГБ, Този път Агент Краснов , перигра и мирише на импийчмънт :)

    19:13 24.11.2025

  • 227 Путине, Путине...

    4 4 Отговор
    Приемай плана за Украйна, че по-добър нема да има....

    19:13 24.11.2025

  • 228 БПФ

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "си дзън":

    Върви да я разпаднеш, де? Ама като те хванат руските десантчици, ще ти разпаднат диpника !!

    Коментиран от #234

    19:14 24.11.2025

  • 229 Не се впрягай, те Покровск и

    6 3 Отговор

    До коментар #223 от "Где Лукойл":

    Купянск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение и важното е Контраступа да върви.🤣😂🤣

    Коментиран от #231

    19:14 24.11.2025

  • 230 Контранаступа

    0 2 Отговор

    До коментар #225 от "Абе, важното е":

    Като СВОто

    Коментиран от #237

    19:14 24.11.2025

  • 231 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #229 от "Не се впрягай, те Покровск и":

    Покровск и Купянск Путин ги превзема от шест месеца....

    Коментиран от #236

    19:15 24.11.2025

  • 232 Мдааа

    3 4 Отговор
    Нищо ново на хоризонта. Откачилия император няма мира. Единственият начин да му се стъжни простотията е НАТО за една нощ да стовари всичко пред вратите му и на границата с Украйна. Но Европа се тресе от страх барабар с Тръмп и чака Украйна да вдигне бялото знаме. Преди 4 години това трябваше да в факт. И Путинчо щеше да си пие водката мирно и тихо. Но ако не се случи днес, ще се случи след 10 години и цяла Европа и Русия ще са в разруха. Ще загинат не 2 милиона, а 200. Но на Америка това и е целта. Слаба Европа, слаба Русия. Но Китай ще е победителя!

    19:15 24.11.2025

  • 233 Цензура

    6 3 Отговор
    Вие наистина ли си вярвахте, че Русия ще се навие да и откраднат активите, а укрия да запази правото си да влезе в НАТО?

    Ясно е и че тия, дето са измислили тоя контра план, са осъзнавали, че Русия няма да приеме, тоест искат войната да продължи. А искат това, защото свърши ли войната - с тях е свършено - и с урсулата, и с наркоманчето и с микрон, стармър, мерц и т.н. !!!! Никой няма да ги търпи повече на власт.

    Коментиран от #235

    19:16 24.11.2025

  • 234 То и СССР

    3 0 Отговор

    До коментар #228 от "БПФ":

    Бе единен...уж....

    19:16 24.11.2025

  • 235 Стига бе....

    3 4 Отговор

    До коментар #233 от "Цензура":

    И как Путин ша си запази активите или ша спре Украйна за НАТО....че нещо не са разбра.

    Коментиран от #256

    19:17 24.11.2025

  • 236 Да бе, ти и за Бахмут така пишеше,

    5 4 Отговор

    До коментар #231 от "Я пъ тоа":

    и за Авдеевка, Торецк, Угледар, Часов Яр, Маринка, Курахово , Мариупол...там даже още се бият украинците защитават градовете, а азовците от мазетата на Азовстал контраатакуват и вече стигнаха Москва...🤣😂🤣

    Коментиран от #240

    19:18 24.11.2025

  • 237 Той всъщност Покровск

    5 7 Отговор

    До коментар #230 от "Контранаступа":

    Купянск нямаха никакво стратегическо значение, а контраступа докъде стигна?🤣😂🤣

    19:19 24.11.2025

  • 238 Ха-ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #208 от "Цитат от възрожденската история":

    Един овчар няма как да е много компетентен. Колкото и да се мъчи да се образова, колкото и писателски талант да има, израсъл е сред овцете. Нищо чудно да е взел да се величае.

    19:21 24.11.2025

  • 239 Тоя, пък.

    5 2 Отговор

    До коментар #205 от "Русофил":

    Той "тоя път" все не идва, бе !!! А укропците свършиха. Ти ли ще отидеш да се биеш, чekиджийo?

    19:21 24.11.2025

  • 240 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #236 от "Да бе, ти и за Бахмут така пишеше,":

    Нещо за Киев, Харков, Херсон....все големи областни градове.....ама айде.

    19:21 24.11.2025

  • 241 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 8 Отговор
    Не сме видели военнопрестъпник да иска мир...

    Коментиран от #251

    19:23 24.11.2025

  • 242 САЩ са много доволни от плана на ЕС

    2 0 Отговор
    Съединените щати намериха европейския мирен план за украинския конфликт за много полезен и добър, но са съсредоточени върху своя проект и Зеленски ще трябва да се подпише ако иска Мир на Американския проект. Това се съобщава от The Washington Post (WP), като се цитира източника.

    19:23 24.11.2025

  • 243 Путинистче идиотче

    4 5 Отговор
    Шефе, разписвай мира щото ни омръзна да бъдем пушечно месо в Украйна.

    19:24 24.11.2025

  • 244 Путин нападна вероломно Украйна.

    5 9 Отговор
    Избива жени и деца....не ще мир, иска смърт.

    19:25 24.11.2025

  • 245 Да мслчо

    6 3 Отговор

    До коментар #218 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Продажбите урсули си тъпчат сметките от смърт в Украйна и унищожават Европа. Няма такова падение.

    19:26 24.11.2025

  • 246 Факт

    0 0 Отговор
    Планът не е предвидил, че не могат да догонят линията на съприкосновение!

    19:26 24.11.2025

  • 247 Първанов

    5 9 Отговор
    От всичко дотук става ясно ,че Кремъл е работил десетелетия за този план, през настройване на обществата против Европа и цивилизацията. Прочетете коментарите по- нагоре,потресаващо е. България е пред цивилизационен избор след 35 години,дали към да се развива цивилизационно или отново да се върне в руската орбита на зависимост и регрес. Обработката на българите във втрото е потресаващо очевидна

    Коментиран от #253

    19:27 24.11.2025

  • 248 ХА ХА

    5 6 Отговор

    До коментар #200 от ""демократ"":

    Еми да, русия винаги остава във всичко, на всякъде и по всяко време.
    П. С. : И в производството на москвичи остана след китай. Кво да се прай, съдба.

    19:27 24.11.2025

  • 249 Цензура

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "Русия":

    Хахаха, пуpко, Русия може да воюва и 50 години както сега - на фонов режим. Има и хората и индустрията за целта. Ама укропитeцитe няма да издържат и 5 месеца още. Нямат нито мъже, нито икономика, вече и пари не искат да им дават господарите. И ще се разпадне евpoгeйташкият ЕССР 2.0, хората няма още дълго да търпят урсулите.

    Коментиран от #272, #273

    19:28 24.11.2025

  • 250 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    5 9 Отговор
    С такива хора не се преговаря за мир, те се игнорират

    19:28 24.11.2025

  • 251 Цензура

    6 4 Отговор

    До коментар #241 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Ти явно не знаеш, че победителите са тия, които съдят?

    Коментиран от #289

    19:29 24.11.2025

  • 252 Красота

    5 5 Отговор
    Колко е красиво да четеш тъжните коментари на натовските подлоги в форума,пишат всеки ден едно и също, а руснаците си мачкат и избиват украинците заради един наркоман. Натовски пидлоги, много добре знаете че изгубих те. Game over, вече няма хора да се бият за Украйна, свършиха се

    Коментиран от #254, #258

    19:29 24.11.2025

  • 253 Тоя, пък.

    5 6 Отговор

    До коментар #247 от "Първанов":

    Каква цивилизация, бе? Защо не отидеш в "цивилизацията", та банда пакистанци да ти разпоpят гaзерът, а после да ти резнат гръцмyлят?
    Европейската цивилизация оцеля само в регионът от Будапеща до Москва !!!

    Коментиран от #255, #259

    19:31 24.11.2025

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #253 от "Тоя, пък.":

    Синчетата на путинистите са изцяло на Запад....дъщерята на Лавров и тази на Путин....също...що ли..

    19:33 24.11.2025

  • 256 БПФ

    3 3 Отговор

    До коментар #235 от "Стига бе....":

    За момента никой не смее да пипне активите, защото може да са им големи устите на западняците, ама знаят, че руснаците много бият. А как укрия ще влезе в НАТО, като стане част от Русия?
    Русия ли ще влезе в НАТО? Добре - така ще влезе, че НАТО ще се чуди откъде му е дошло.

    Коментиран от #261

    19:34 24.11.2025

  • 257 Щом ви изкарват отпадъка

    2 1 Отговор

    До коментар #254 от "гост":

    да леете лъжи срещу Русия, значи всичко е наред.

    19:34 24.11.2025

  • 258 Докато натовско оръжие

    0 2 Отговор

    До коментар #252 от "Красота":

    Лее руска кръв, мир нема да има....иначе натовци са на сухо и топло....

    Коментиран от #262, #264

    19:34 24.11.2025

  • 259 Първанов

    0 2 Отговор

    До коментар #253 от "Тоя, пък.":

    Виж,това,че сиГлупак е ясно, не и толкова страшно,глупаци бол. Проблема е малкия,че нямаш никаква идея за ценности,камо ли европейски,защото сиТъп. Нито си ходил, нито си видял, нито си чел. Няма те! Теб те нямаТъпако!

    Коментиран от #263

    19:35 24.11.2025

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 И как Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #256 от "БПФ":

    Ша бие НАТО.....или ша спре Украйна за НАТО....войната си е война и още нищо не е решено....то и СССР бе велик и непобедим, ама нещо го нема...

    19:36 24.11.2025

  • 262 Папагалиш ли

    4 0 Отговор

    До коментар #258 от "Докато натовско оръжие":

    Папагали. Това показва падението на фашисткият запад и колко е велика Русия да я борят с глупаци превърнати в папагали. 😂

    19:37 24.11.2025

  • 263 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #259 от "Първанов":

    Твойте епитети са изява на безсилие.....иначе щатското оръжие си избива руснаците като за последно...

    Коментиран от #268

    19:38 24.11.2025

  • 264 Всеки ден пишеш това

    4 0 Отговор

    До коментар #258 от "Докато натовско оръжие":

    Има едно сайтче, влез да гледаш клипчета, всеки ден качват по 30 40, с твойта натовска техника как гори и как затриват укрите. Укрите за цял месец качват 10 клипчета с 50 секунди и се радват. Жалкари

    19:39 24.11.2025

  • 265 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 4 Отговор
    В кръвта му е войната и избиване на жени и деца, пък е бил и в КГБ....

    Коментиран от #267

    19:39 24.11.2025

  • 266 Компетентен

    2 1 Отговор

    До коментар #208 от "Цитат от възрожденската история":

    Кой го казва? Комплексираният селчyга захари стоянов, който yмря отровен от развален суджук...изял го щото бил прекалено стиснат да го изхвърли. Пътувал е за Париж между другото... където векове по-рано руските боляри се опитаха без успех да научат французите да се къпят !!!

    19:40 24.11.2025

  • 267 Папагалиш ли

    3 3 Отговор

    До коментар #265 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Папагали. Това показва падението на фашисткият запад и колко е велика Русия да я борят с глупаци превърнати в папагали. 😂

    19:41 24.11.2025

  • 268 Първанов

    2 6 Отговор

    До коментар #263 от "Я пъ тоа":

    НеДебиле! Твоето роболепие е проблема на България!Ти живееш между Кауфланд и Аванти,а така няма да се получи приятелю. Мързелив си и хитрец,па и завистлив

    Коментиран от #275, #292

    19:43 24.11.2025

  • 269 Бай Дончо

    1 2 Отговор
    Ще се наложи да го харесат!

    19:44 24.11.2025

  • 270 !!!?

    5 5 Отговор
    Кремълската фашистка хунта иска продължаване на войната в Украйна !!!?

    19:46 24.11.2025

  • 271 Преслав

    6 2 Отговор
    Стармър казва, че мирът в Украйна трябва да се решава от Украйна. Тогава защо "коалицията на желаещите" се меси и продължава да изпраща оръжия? Тоя сигурно е смъркал рано сутринта, след като жена му го е изритала да спи в кучешката хралупа.

    Коментиран от #283

    19:46 24.11.2025

  • 272 ХА ХА

    2 4 Отговор

    До коментар #249 от "Цензура":

    Русия сега няма и 10% от индустрията на ссср, я им погледни гробищата за кораби и подводници, нема кой да ги нареже и претопи шот ги мързи.
    Че воюва сголо?упе.

    Коментиран от #276

    19:47 24.11.2025

  • 273 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 274 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 275 Така де

    2 3 Отговор

    До коментар #268 от "Първанов":

    Твоите епитети са комплимент за мен....и падение за теб....иначе щатското оръжие си избива путинистите като за последно....

    Коментиран от #279, #285

    19:51 24.11.2025

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Ватенка

    1 1 Отговор
    Никакъв мир...бой до умиргане

    Коментиран от #278

    19:53 24.11.2025

  • 278 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 279 По голямо падение

    3 0 Отговор

    До коментар #275 от "Така де":

    от същество радващо са на нечия смърт, няма. Това е дъното и тотална липса на ценностна система. Жалко за падението на такива родители, създали такова нищожество.

    Коментиран от #286

    19:55 24.11.2025

  • 280 Путинистче идиотче

    2 3 Отговор
    Путине, приемай плана,че ни избиват като плъхове в Украйна....

    Коментиран от #281

    19:56 24.11.2025

  • 281 Виждаме

    3 1 Отговор

    До коментар #280 от "Путинистче идиотче":

    6000 на 60.

    19:56 24.11.2025

  • 282 Преслав

    4 3 Отговор

    До коментар #101 от "Путлер е елементарен,бивш":

    Путин е най–великият в историята на Русия! И затова всички руснаци го обичат. Не е като нашите предателски мутри.

    19:59 24.11.2025

  • 283 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #271 от "Преслав":

    Явно, човекът е доста по-умен от теб и не задава такива тъпи въпроси )

    20:02 24.11.2025

  • 284 САЩ са много доволни от плана на ЕС

    2 3 Отговор
    Съединените щати намериха европейския мирен план за украинския конфликт за много полезен и добър, но са съсредоточени върху своя проект и Зеленски ще трябва да се подпише ако иска Мир на Американския проект. Това се съобщава от The Washington Post (WP) както и, че остават 4 дни до крайния срок за подписване, като се цитира източника.

    20:02 24.11.2025

  • 285 Първанов

    3 1 Отговор

    До коментар #275 от "Така де":

    Става все по-ясен профила ти!
    Наистина озлоблението ти към културата, към европейските ценности от които нямяш понятие ти изяде съзнанието,морала и нравеността. Няма те! Липсваш! Самозатрит си!

    20:06 24.11.2025

  • 286 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #279 от "По голямо падение":

    Че то тук копейте сте повече и сички се радвате на укродедта, кое падение е по голямо Ъ.

    Коментиран от #287

    20:10 24.11.2025

  • 287 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #286 от "ХА ХА":

    Тъ пейките са три, но реват като за 303.

    20:11 24.11.2025

  • 288 ХоХо

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Хаха":

    И какъв ти е избора пиленце ?
    Ако имаше избор, отдавна да си забегнал в СеСеСеРе-то.

    Коментиран от #290

    20:16 24.11.2025

  • 289 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #251 от "Цензура":

    Не винаги,

    20:17 24.11.2025

  • 290 Избора ти е

    2 2 Отговор

    До коментар #288 от "ХоХо":

    да си достоен човек или пропаднал евроатлантик ( фашист ).

    Коментиран от #291, #295

    20:19 24.11.2025

  • 291 Zахарова

    2 0 Отговор

    До коментар #290 от "Избора ти е":

    Тапичък си ми!

    Коментиран от #293

    20:26 24.11.2025

  • 292 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #268 от "Първанов":

    И кво от туй, ама щатското оружие па си избива руснаци, даже българското.
    КЕФ

    Коментиран от #294

    20:28 24.11.2025

  • 293 Това е факт

    2 1 Отговор

    До коментар #291 от "Zахарова":

    Иначе няма да те ползват за евтини лъжи срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа.

    20:29 24.11.2025

  • 294 Човек трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #292 от "ХА ХА":

    много да е пропаднал, за да се радва на нечия смърт. Жалко за родители, съсипали така детето си, оставяйки го без ценностна система.

    Коментиран от #297

    20:31 24.11.2025

  • 295 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #290 от "Избора ти е":

    Искаш да кажеш че този който руши домовете на хората е достоен човек. Дано те навестят няколко достойни у вас, дай боже.

    Коментиран от #296

    20:33 24.11.2025

  • 296 Искам да кажа

    1 1 Отговор

    До коментар #295 от "ХА ХА":

    че имаш избор дали да си достоен човек и да търсиш истината или пропаднал евроатлантик (фашист) ползван за лъжи.

    Коментиран от #299

    20:35 24.11.2025

  • 297 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #294 от "Човек трябва":

    Рускийтиха.

    Коментиран от #298

    20:36 24.11.2025

  • 298 Ко не разбра

    0 0 Отговор

    До коментар #297 от "ХА ХА":

    Човек трябва много да е пропаднал, за да се радва на нечия смърт. Жалко за родители, съсипали така детето си, оставяйки го без ценностна система.

    Коментиран от #301

    20:39 24.11.2025

  • 299 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #296 от "Искам да кажа":

    Единственното което си казал е че си пропадналкопей.

    Коментиран от #300

    20:40 24.11.2025

  • 300 Така е тъ пей

    3 0 Отговор

    До коментар #299 от "ХА ХА":

    Човек трябва да е много пропаднал, за да го ползват за евтин евроатлантик (фашист) докато САЩ унищожава Европа.

    Коментиран от #303, #304

    20:42 24.11.2025

  • 301 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #298 от "Ко не разбра":

    Я сказал тиха, научи български.

    Коментиран от #302

    20:45 24.11.2025

  • 302 Е давай де

    0 0 Отговор

    До коментар #301 от "ХА ХА":

    Макар, че на безродник за ко ли му е българският.

    Коментиран от #306

    20:47 24.11.2025

  • 303 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 304 ХА ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #300 от "Така е тъ пей":

    По загрижен бъди защо питинунищожавароссия.

    Коментиран от #305

    20:52 24.11.2025

  • 305 Така е тъ пей

    1 0 Отговор

    До коментар #304 от "ХА ХА":

    Загрижен сум за глупака радващ се, че САЩ унищожава Европа и радващ се, че умират хора. Голямо падение тъ пей.

    Коментиран от #308

    20:56 24.11.2025

  • 306 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #302 от "Е давай де":

    За да ти тегли една.... И даго разбереш, до колкото можеш.

    Коментиран от #307

    20:56 24.11.2025

  • 307 Господ му е теглил

    0 0 Отговор

    До коментар #306 от "ХА ХА":

    на глупака останал без ценностна система.

    Коментиран от #310

    20:58 24.11.2025

  • 308 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #305 от "Така е тъ пей":

    Нещо почна да се повтаряш, толко ли ти беше речника.

    Коментиран от #309

    20:59 24.11.2025

  • 309 Така е тъ пей

    0 0 Отговор

    До коментар #308 от "ХА ХА":

    Тъ пея денонощно папагали 5 думи на кръст, демонстрирайки жалкото си падение и падението на пропадналият запад.

    Коментиран от #313

    21:01 24.11.2025

  • 310 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #307 от "Господ му е теглил":

    То па твойта система е една...
    Вече си и несвързан.

    Коментиран от #312

    21:03 24.11.2025

  • 311 През последния месец

    4 2 Отговор
    около 1 хиляда бивши военни от Въоръжените сили на Украйна са преминали на страната на Русия и се бият срещу Украйна. Установено е, че основната причина е в идеологията защото всички, които са се обърнали се смятат за руснаци, с руско самосъзнание и потомци на тези, които са се борили срещу фашизма по време на Великата отечествена война. Други причини включват несъгласие с политиката на Киевския режим и желанието за сваляне на правителството в Украйна, желанието за получаване на Руско гражданство, отношението на Украинското командване към личния състав и неговата некомпетентност.

    21:04 24.11.2025

  • 312 Системата е една тъ пей

    1 1 Отговор

    До коментар #310 от "ХА ХА":

    Имаш ценностна система, достоен човек си. Нямаш, става евтин отпадък ползван за евтини лъжи и радващ се,че САЩ източва и унищожава Европа.

    21:06 24.11.2025

  • 313 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #309 от "Така е тъ пей":

    Е да де, тия 5 думи ти ги папагалиш у всеки пост всяка вечер.
    Аребегидасииграеш, ако нема с кво аз щи намерим, звънни.

    Коментиран от #314, #315

    21:08 24.11.2025

  • 314 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 315 Така е тъ пей

    1 0 Отговор

    До коментар #313 от "ХА ХА":

    Тъ пея денонощно папагали 5 думи на кръст, демонстрирайки жалкото си падение и падението на пропадналият запад.

    21:17 24.11.2025

  • 316 Европейците

    1 0 Отговор
    отново се наложиха над американците. Войната продължава.

    23:17 24.11.2025

  • 317 В Украйна

    1 0 Отговор
    вече управляват европейците - ЕС. То е ясно. Сигурно е, че мир скоро няма да има. Руските пари отидоха .

    23:20 24.11.2025

