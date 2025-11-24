Новини
САЩ и Украйна имат разногласия по някои от точките в мирния план на Тръмп
  Тема: Украйна

24 Ноември, 2025 23:21 1 399 38

Екипът на Тръмп и украинската делегация в Женева са успели да „обсъдят подробно“ 28-точковия мирен план, обяви Белият дом

САЩ и Украйна имат разногласия по някои от точките в мирния план на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ и Украйна проведоха продуктивни разговори за потенциално споразумение за прекратяване на войната на Русия, заяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит и добави, че остават само „няколко точки на разногласия“, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Левит каза още в предаването „Историята“ на „Фокс Нюз“, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е оптимист, че може да бъде сключено споразумение за прекратяване на войната.

По думите ѝ екипът на президента Тръмп и украинската делегация в Женева са успели да „обсъдят подробно“ 28-точковия мирен план и сега са останали „само няколко точки на разногласия“.

„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжие на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, добави Левит.

Прессекретарят на Белия дом каза още, че за тази седмица не е насрочена среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано агенция Ройтерс съобщи, като се позова на свои източници, че Зеленски може да посети САЩ още тази седмица, за да обсъди с Тръмп деликатни аспекти от плана за прекратяване на войната в Украйна.

Левит също така заяви, че не е вярно, че Тръмп се отнася по-благосклонно към една или друга страна във войната.


САЩ
  • 1 А КДЕ КАЯ КАЛАС

    26 6 Отговор
    Търсят я за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи.

    Коментиран от #3

    23:23 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А ГДЕ

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "А КДЕ КАЯ КАЛАС":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #7, #35

    23:25 24.11.2025

  • 4 си дзън

    7 20 Отговор
    Агент Краснов няма разногласия с Путин, който му е "спуснал" плана.
    По-лош президент от Тръмп САЩ определено са нямали. Гледам
    предлагат да вдигнат митата върху стоманата и алуминия от Европа
    само месец след налагането им.

    Коментиран от #20

    23:26 24.11.2025

  • 5 404

    18 6 Отговор
    Бесничкият киевски диктатор работи изключително за западните потребители на интернет и медии. Той създава впечатление, че се противопоставя на руските въоръжени сили. В действителност всички действия на Зеленски са чисто престъпни и безотговорни, а решенията му са просто катастрофални за бойците от украинските въоръжени сили

    23:28 24.11.2025

  • 6 Иван

    15 5 Отговор
    Докато фашиста не напусне територията на Украйна няма да има мир

    23:29 24.11.2025

  • 7 Вальо шпионина

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "А ГДЕ":

    Пази се ,че скоро ще потрябва....🤭

    23:30 24.11.2025

  • 8 Zaхарова

    5 4 Отговор
    Ние сме в бункерите.Мужици желаещи да мрат още се намират.

    23:31 24.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    В четвъртък Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #14

    23:31 24.11.2025

  • 10 Хоп

    4 10 Отговор
    Укритие да взривят една мръсна бомба над Кремъл когато кралика е там И -хоп .войната свършва.

    Коментиран от #15

    23:34 24.11.2025

  • 11 ти да видиш

    9 5 Отговор
    Най-накрая САЩ, ще утилизират зеленияпор и ще сложат на неговото място някоя друга марионетка на която и бачка дистанционното и ще подпише 28те точки+1

    Коментиран от #18

    23:34 24.11.2025

  • 12 Пич

    19 5 Отговор
    Ще обясня така , че и последният селянин да разбере !!! Погледнете картата на бойните действия! Има купища украински градове в оперативно обкръжение. Остава само руснаците да стиснат челюстите на клещите. Или , всяко разтакаване може да доведе до откъсване на нови парчета от Украйна !!! И това ли да обяснявам до какво ще доведе за Украйна и ЕС , както и за НАТО ?!

    Коментиран от #16, #17, #19

    23:34 24.11.2025

  • 13 майор Михов

    14 5 Отговор
    Много важно какво бил искал зелю.
    Значение имат условията на побеждаващия, и това не е зелю, а е Путин.
    А като не му харесват, ще продължава да яде шамари всеки ден.

    23:35 24.11.2025

  • 14 си дзън

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Европата замръзна още през 2022 без руската газ. Сега чака руският бензин...

    23:36 24.11.2025

  • 15 Троп

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хоп":

    Явно много ги мразиш тия yкpи, щом имскаш да изчезнат от лицето на земята с тия идеи, които даваш😉

    23:37 24.11.2025

  • 16 си дзън

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Абе за последно Покровск падна ли бе?
    Май стана покров за бая руснаци.

    Коментиран от #22, #38

    23:38 24.11.2025

  • 17 Тихо пръдльо!

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    На си компетентен .

    Коментиран от #23

    23:39 24.11.2025

  • 18 А пък

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "ти да видиш":

    рускитеСвине мрат.

    23:40 24.11.2025

  • 19 Ицо

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    А сега бързо лягай и утре рано да минеш да обереш кривите краставици.

    Коментиран от #25

    23:42 24.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Уса

    2 8 Отговор
    Никакъв мир...До последния украинец

    Коментиран от #29

    23:44 24.11.2025

  • 22 Само

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Паветните кретени си въобразяват , че Д.В. и подобни са достоверни ! Покровск падна отдавна!

    Коментиран от #27

    23:46 24.11.2025

  • 23 Важното е

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Тихо пръдльо!":

    Че те свива джигера като се появя , защото осъзнаваш нищожността си !!!

    23:48 24.11.2025

  • 24 Търновец

    3 1 Отговор
    Да, има напредък и Марко Рубио го каза на журналисти, само че в Киев твърдолинейни законодатели и военни няма да се съгласят с евентуални отстъпки на земя и може всичко да се случи, а има и прикрит скандал за корупция на хора около Зеленски. А в САЩ федерален съд сне обвиненията срещу бившия шеф на FBI и прокурорката на Ню Йорк - удар по Тръмп

    23:49 24.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 РЕАЛИСТ

    6 7 Отговор
    Станаха жалки тези нищожества в Женева. Дори Рюте им се присмя. Решили били Украйна да членува в НАТО в плана. Рюте им вика, ама членството в НАТО се решава от 32-те членки, а не от тези , дето са в Женева.

    23:54 24.11.2025

  • 27 си дзън

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Само":

    Чудех се защо днес има заря в Крим и Новорусийск, то празнували пабедата при
    Покровск.

    00:06 25.11.2025

  • 28 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Европрофесорите накъкаханещата

    00:10 25.11.2025

  • 29 Евреина Кобзон

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Уса":

    Прав си .

    Милион и 100 хиляди КАБЗОНЧИЦИ
    Са малко.

    Поне 2 Милиона ми трябват.

    Никакъв Мир .

    Само Дърво за Блатния Кабзончик.

    00:34 25.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи

    2 1 Отговор
    Някой да държи ръчичката на малкия зеля като подписва капитулацията щото много треперела !!После малкия зеля може да счупи химикалката от яд !!

    00:51 25.11.2025

  • 32 Как да не се отнася по-благосклонно

    2 1 Отговор
    Към една от страните???
    На Руся, продава пи САЩ оръжие? Дава ли и разузнавателна информация и логистична подкрепа? Налага ли санкции на Украйна, примерно за нарушаване на човешки и религиозни права и крадене на пари??? Или за това че Зеленски не му върви по гайдата?

    "Левит също така заяви, че не е вярно, че Тръмп се отнася по-благосклонно към една или друга страна във войната"

    01:00 25.11.2025

  • 33 Роналд Ръмп

    2 1 Отговор
    Нямам сънения, че този план ще бъде успешен. Ще видим. Той все още не е окончателен. И Русия и Украйна имат интерес тази УЖАСНА война да приключи. Ще видим. Ако и двете не се решат да седнат на масата ще има ГИГАНТСКИ последствия и за двете страни. Заспалия Джо Байдън започна това. Ако АЗ бях спечелил изборите 2020 това нямаше да се случи. Президент DJT.

    01:02 25.11.2025

  • 34 Сатана Z

    2 0 Отговор
    САЩ са пряко замесени в този конфликт ползвайки Украйна за таран срещу Русия.Бай Дончо иска Зеления нацист да подпише някакъв документ от негово име,но направи ли го ,неговите приятели от хунтата ще го обесят на Банкова за краката или онова между тях.

    01:03 25.11.2025

  • 35 Какво ни интересува МОЧАТА бе!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "А ГДЕ":

    Със всеки изминал ден Европа затъва, невъзвратимо! Някакви Желаещи обират народите си без да ги питат и искат законова амнистия за това, вписана в мирния план. Защото Зелвнски държи квитанциите с процентите им, от дараверата.
    А ти за мочата си се загрижил.

    01:15 25.11.2025

  • 36 Още новини от Украйна

    0 0 Отговор
    — 🇮🇱/🇺🇸 : 74-годишната еврейско-британска политическа коментаторка Мелани Филипс се подиграва на християнството на конференция в Ню Йорк, наричайки го „еврейска секта, която леко е излязла извън контрол“.

    Тя добавя, че Западът има „фундаментално еврейски ценности“.

    Освен това тя призовава евреите по света да поставят еврейската си идентичност на първо място и да пренебрегнат лоялността към страните, в които живеят, включително Съединените щати и Обединеното кралство.

    Коментиран от #37

    01:16 25.11.2025

  • 37 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Още новини от Украйна":

    Ами technically she is right. Християнството наистина е секта на юдаизма. И исляма е същото.

    01:22 25.11.2025

  • 38 Последно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Покровск е превзет 90%!
    Останалите 10% в северната част са оставени като "коридор на смъртта" за тия със свастиките и натовските наемници да опитат да се измъкнат, защото така ще бъдат ликвидирани без нарушаване на военните закони. Осввн това руснаците го бързат Покровск, защото Сирски праща там и последните си бандери А руснаците напредват бързо в други райони с лекота.

    01:37 25.11.2025