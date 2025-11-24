САЩ и Украйна имат разногласия по някои от точките в мирния план на Тръмп

САЩ и Украйна проведоха продуктивни разговори за потенциално споразумение за прекратяване на войната на Русия, заяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит и добави, че остават само „няколко точки на разногласия“, предадоха световните агенции, съобщи БТА.
Левит каза още в предаването „Историята“ на „Фокс Нюз“, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е оптимист, че може да бъде сключено споразумение за прекратяване на войната.
По думите ѝ екипът на президента Тръмп и украинската делегация в Женева са успели да „обсъдят подробно“ 28-точковия мирен план и сега са останали „само няколко точки на разногласия“.
„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжие на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, добави Левит.
Прессекретарят на Белия дом каза още, че за тази седмица не е насрочена среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.
По-рано агенция Ройтерс съобщи, като се позова на свои източници, че Зеленски може да посети САЩ още тази седмица, за да обсъди с Тръмп деликатни аспекти от плана за прекратяване на войната в Украйна.
Левит също така заяви, че не е вярно, че Тръмп се отнася по-благосклонно към една или друга страна във войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А КДЕ КАЯ КАЛАС
Коментиран от #3
23:23 24.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А ГДЕ
До коментар #1 от "А КДЕ КАЯ КАЛАС":МОЧАТА?
Коментиран от #7, #35
23:25 24.11.2025
4 си дзън
По-лош президент от Тръмп САЩ определено са нямали. Гледам
предлагат да вдигнат митата върху стоманата и алуминия от Европа
само месец след налагането им.
Коментиран от #20
23:26 24.11.2025
5 404
23:28 24.11.2025
6 Иван
23:29 24.11.2025
7 Вальо шпионина
До коментар #3 от "А ГДЕ":Пази се ,че скоро ще потрябва....🤭
23:30 24.11.2025
8 Zaхарова
23:31 24.11.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #14
23:31 24.11.2025
10 Хоп
Коментиран от #15
23:34 24.11.2025
11 ти да видиш
Коментиран от #18
23:34 24.11.2025
12 Пич
Коментиран от #16, #17, #19
23:34 24.11.2025
13 майор Михов
Значение имат условията на побеждаващия, и това не е зелю, а е Путин.
А като не му харесват, ще продължава да яде шамари всеки ден.
23:35 24.11.2025
14 си дзън
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Европата замръзна още през 2022 без руската газ. Сега чака руският бензин...
23:36 24.11.2025
15 Троп
До коментар #10 от "Хоп":Явно много ги мразиш тия yкpи, щом имскаш да изчезнат от лицето на земята с тия идеи, които даваш😉
23:37 24.11.2025
16 си дзън
До коментар #12 от "Пич":Абе за последно Покровск падна ли бе?
Май стана покров за бая руснаци.
Коментиран от #22, #38
23:38 24.11.2025
17 Тихо пръдльо!
До коментар #12 от "Пич":На си компетентен .
Коментиран от #23
23:39 24.11.2025
18 А пък
До коментар #11 от "ти да видиш":рускитеСвине мрат.
23:40 24.11.2025
19 Ицо
До коментар #12 от "Пич":А сега бързо лягай и утре рано да минеш да обереш кривите краставици.
Коментиран от #25
23:42 24.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Уса
Коментиран от #29
23:44 24.11.2025
22 Само
До коментар #16 от "си дзън":Паветните кретени си въобразяват , че Д.В. и подобни са достоверни ! Покровск падна отдавна!
Коментиран от #27
23:46 24.11.2025
23 Важното е
До коментар #17 от "Тихо пръдльо!":Че те свива джигера като се появя , защото осъзнаваш нищожността си !!!
23:48 24.11.2025
24 Търновец
23:49 24.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 РЕАЛИСТ
23:54 24.11.2025
27 си дзън
До коментар #22 от "Само":Чудех се защо днес има заря в Крим и Новорусийск, то празнували пабедата при
Покровск.
00:06 25.11.2025
28 ООрана държава
00:10 25.11.2025
29 Евреина Кобзон
До коментар #21 от "Уса":Прав си .
Милион и 100 хиляди КАБЗОНЧИЦИ
Са малко.
Поне 2 Милиона ми трябват.
Никакъв Мир .
Само Дърво за Блатния Кабзончик.
00:34 25.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хи хи
00:51 25.11.2025
32 Как да не се отнася по-благосклонно
На Руся, продава пи САЩ оръжие? Дава ли и разузнавателна информация и логистична подкрепа? Налага ли санкции на Украйна, примерно за нарушаване на човешки и религиозни права и крадене на пари??? Или за това че Зеленски не му върви по гайдата?
"Левит също така заяви, че не е вярно, че Тръмп се отнася по-благосклонно към една или друга страна във войната"
01:00 25.11.2025
33 Роналд Ръмп
01:02 25.11.2025
34 Сатана Z
01:03 25.11.2025
35 Какво ни интересува МОЧАТА бе!
До коментар #3 от "А ГДЕ":Със всеки изминал ден Европа затъва, невъзвратимо! Някакви Желаещи обират народите си без да ги питат и искат законова амнистия за това, вписана в мирния план. Защото Зелвнски държи квитанциите с процентите им, от дараверата.
А ти за мочата си се загрижил.
01:15 25.11.2025
36 Още новини от Украйна
Тя добавя, че Западът има „фундаментално еврейски ценности“.
Освен това тя призовава евреите по света да поставят еврейската си идентичност на първо място и да пренебрегнат лоялността към страните, в които живеят, включително Съединените щати и Обединеното кралство.
Коментиран от #37
01:16 25.11.2025
37 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Още новини от Украйна":Ами technically she is right. Християнството наистина е секта на юдаизма. И исляма е същото.
01:22 25.11.2025
38 Последно
До коментар #16 от "си дзън":Покровск е превзет 90%!
Останалите 10% в северната част са оставени като "коридор на смъртта" за тия със свастиките и натовските наемници да опитат да се измъкнат, защото така ще бъдат ликвидирани без нарушаване на военните закони. Осввн това руснаците го бързат Покровск, защото Сирски праща там и последните си бандери А руснаците напредват бързо в други райони с лекота.
01:37 25.11.2025