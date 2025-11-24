Румъния подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници

Председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян заяви днес на четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, че Румъния продължава да подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"Агресивната война на Русия е грубо нарушение на международното право, както и атака срещу демокрацията и правата на човека. Светът трябва да засили подкрепата си към борбата на Украйна да защити суверенитета си и да възстанови териториалната си цялост. Още от самото начало Румъния осъди по най-категоричен начин незаконното анексиране на Крим през 2014 г. и настоящата незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация", подчерта Абрудян.

Още новини от Украйна

"Оставаме напълно ангажирани с подкрепата към Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, и подкрепяме пътя на Украйна към статута на пълноправен член на ЕС и НАТО. Като се имат предвид предизвикателствата, с които се сблъскваме днес, решителните и координирани действия са от изключително значение. Трябва да действаме по този начин", подчерта председателят на горната камара на румънския парламент.

Той напомни, че на 10 ноември 2025 г. Сенатът на Румъния е приел проектозакон, който криминализира нарушаването или избягването на международните санкции срещу Русия, чрез който "онези, които подпомагат лица и компании, намиращи се в списъка със санкции, вече няма да се измъкват само с глоба, а ще носят наказателна отговорност и рискуват наказание затвор".

"Войната на Русия предизвика дълбоки страдания на хората в Украйна. Милиони семейства загубиха домовете си, роднини или усещането за сигурност. Жените, децата и възрастните хора платиха най-тежката цена. Тези отражения преминават отвъд границите на Украйна и засягат целия регион. Засягат и Румъния. Не можеш да изградиш регионална сигурност, ако правилата се пренебрегват. Никоя страна на може да се чувства в безопасност при подобни условия. Румъния стои до Украйна. Предложихме защита на бягащите от войната. Предложихме хуманитарна помощ, финансова подкрепа и подслон. Продължаваме да подкрепяме независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници. Това включва и Крим. Слава на Украйна!", заяви още румънският официален представител.