Румъния подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници

Председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян заяви днес на четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, че Румъния продължава да подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.
"Агресивната война на Русия е грубо нарушение на международното право, както и атака срещу демокрацията и правата на човека. Светът трябва да засили подкрепата си към борбата на Украйна да защити суверенитета си и да възстанови териториалната си цялост. Още от самото начало Румъния осъди по най-категоричен начин незаконното анексиране на Крим през 2014 г. и настоящата незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация", подчерта Абрудян.
"Оставаме напълно ангажирани с подкрепата към Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, и подкрепяме пътя на Украйна към статута на пълноправен член на ЕС и НАТО. Като се имат предвид предизвикателствата, с които се сблъскваме днес, решителните и координирани действия са от изключително значение. Трябва да действаме по този начин", подчерта председателят на горната камара на румънския парламент.
Той напомни, че на 10 ноември 2025 г. Сенатът на Румъния е приел проектозакон, който криминализира нарушаването или избягването на международните санкции срещу Русия, чрез който "онези, които подпомагат лица и компании, намиращи се в списъка със санкции, вече няма да се измъкват само с глоба, а ще носят наказателна отговорност и рискуват наказание затвор".
"Войната на Русия предизвика дълбоки страдания на хората в Украйна. Милиони семейства загубиха домовете си, роднини или усещането за сигурност. Жените, децата и възрастните хора платиха най-тежката цена. Тези отражения преминават отвъд границите на Украйна и засягат целия регион. Засягат и Румъния. Не можеш да изградиш регионална сигурност, ако правилата се пренебрегват. Никоя страна на може да се чувства в безопасност при подобни условия. Румъния стои до Украйна. Предложихме защита на бягащите от войната. Предложихме хуманитарна помощ, финансова подкрепа и подслон. Продължаваме да подкрепяме независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници. Това включва и Крим. Слава на Украйна!", заяви още румънският официален представител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не само Румъния.
Коментиран от #4, #16, #38, #60, #67
18:07 24.11.2025
2 А вие
18:07 24.11.2025
3 И аз подкрепям
18:08 24.11.2025
4 Свобода за Палестина
До коментар #1 от "Не само Румъния.":Подкрепям нейната цялост.
18:09 24.11.2025
5 койдазнай
Коментиран от #17
18:10 24.11.2025
6 Българският народ подкрепя Украйна !
Мордор трябва да бъде yнищожен !
Коментиран от #12, #29, #36, #68
18:10 24.11.2025
7 Мунчо
18:11 24.11.2025
8 Гражданин на НРБ
Коментиран от #19
18:12 24.11.2025
9 Реалност
Коментиран от #18, #53, #69
18:12 24.11.2025
10 Мимч
18:12 24.11.2025
11 Миролюб Войнов
В Украйна има мильони мъже които копнеят да бъдат в окопите и наблюдават как българските F16 Block 70 разпарят руското небе 😁👍
18:12 24.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Румъния подкрепя териториалната цялост
да отиват да помагат като доброволци при отстъпващите бандери
и те кат цъкачите русофоборци тук
подкрепяли с кьор фишек лозунги
Коментиран от #70
18:13 24.11.2025
14 ДДДДДДДДД
18:13 24.11.2025
15 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #20, #64
18:13 24.11.2025
16 Здравейте
До коментар #1 от "Не само Румъния.":Знаеш ли защо Русия ги нападна? Защото НАТО искаше на границите си да постави ракети които за 3,14 минути стигат до Москва. На руската отбранителна система и са нужни 4,4 минути за да може да ги унищожи. Така че трябва да се премести границата. А аз съм виждал в Гърция по репортажи как украинци хвърляха от 8-мия етаж руснаци през 2014-та Мариопул. Още тогава Путин им каза че ако не спрат ще ги спре той. И ги спря.
Коментиран от #21, #28
18:13 24.11.2025
17 Мимчят
До коментар #5 от "койдазнай":Ти пък от къде си паднал .Да не би от Марс да си.....
18:14 24.11.2025
18 Хаха
До коментар #9 от "Реалност":Русия няма нужда от подкрепа. Само слабаците търсят покровител. Силните взимат каквото им принадлежи.
18:14 24.11.2025
19 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #8 от "Гражданин на НРБ":Срещни се с правешкото магаpe да ти обясни как стават нещата и действай. Недей скрибуца само като xлебаpка !
Коментиран от #44, #73
18:14 24.11.2025
20 Миролюб Войнов
До коментар #15 от "Хахахаха😂😂😂😂":"...украинските тъпаци ще преживеят още много беди..."
Прав си !!!
Но и ру3ките дypaци стават по-малко 👍
Коментиран от #74
18:15 24.11.2025
21 Ами хвърляли са ги.
До коментар #16 от "Здравейте":Което не е загуба.
Коментиран от #26
18:15 24.11.2025
22 Иван
18:16 24.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мим
18:16 24.11.2025
25 Мамалигата сбърка
18:17 24.11.2025
26 Здравейте
До коментар #21 от "Ами хвърляли са ги.":И сега това което става не е загуба. Отиваме за мъжка сила в двете държави, да строим, да градим и да създаваме русначета и украинчета. Всичко е точно.
18:18 24.11.2025
27 Секс Канал Атина
Нищо не се е променило но всъщност всичко в същото време е различно и не е същото
,,са Щ са луди по калкулаторите и Макдоналдс Тръмп ,феминизма и бягането от ,,американеца ,, Янки стана модерно в Казахстан който е известен с износа си на калий и пубис и страна която влияе на изборите в почти цял свят
18:18 24.11.2025
28 Здрасти
До коментар #16 от "Здравейте":От Финландия до Петербург една ракета лети за секунди.
В една от балтийските държави има вече ядрени ракети.
Русия загуби отдавна ес ве ото.
Предсмъртни гърчове и конвулсии.
Коментиран от #32, #39, #72
18:18 24.11.2025
29 Хайде
До коментар #6 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Записвай се доброволец, от утре започват.
18:18 24.11.2025
30 Държави които са заграбени територии
Нашите предатели и те ще са "за" поради парични зависимости.
18:20 24.11.2025
31 МИШЛЕТА ПРОКСИТА, И ТЕ ЦВЪРЧАТ
ЖАЛКИ ПУДЕЛЧЕТА , ПАПАГАЛЧЕТА !! МА ТО ТОВА Е ОСТАРЯЛА МАНТРА БЕ ПУДИ , ТИ ДО СЕГА СПА ЛИ!
18:21 24.11.2025
32 Здравейте
До коментар #28 от "Здрасти":Това е мнението на специалисти, а не мое. В Гърция не представят работите както по Нова. А само от една телевизия подчинена на чужда пропаганда, не можеш да направиш правилните изводи.
Коментиран от #34
18:23 24.11.2025
33 Бай той Толстой
18:25 24.11.2025
34 Па съм я бе
До коментар #32 от "Здравейте":Вярно е.
18:25 24.11.2025
35 пешо
18:25 24.11.2025
36 Атина Палада
До коментар #6 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Няма лошо,подкрепяйте си каквото искате,само превеждайте траншовете към Украйна:)там рускоговорящите знаят какво да ги правят...
Коментиран от #40, #43, #56
18:26 24.11.2025
37 ЕЙ , МНОГО ПОДКРЕПА БЕ
ТАМ ТАМ НА ФРОНТА ЗАМИНАВАЙ ДА ДОКАЖЕШ ПОДКРЕПАТА СИ , ПЛЪХОК!!!!
18:28 24.11.2025
38 Ти пък
До коментар #1 от "Не само Румъния.":Посмали малко
18:28 24.11.2025
39 Атина Палада
До коментар #28 от "Здрасти":Коментара ти върви за у.мствено и.зостанали:(такива като теб...но не и за грамотни хора.А тук влизат и грамотни.
Коментиран от #41
18:31 24.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Здрасти Душо.
До коментар #39 от "Атина Палада":Измий епруветките и после ще дойда да ти се изхооодя на микроскопата да видим какви бактерии ще ми намериш в чревната флора. Много те обичам.
Коментиран от #45
18:34 24.11.2025
42 ами
18:34 24.11.2025
43 Тото
До коментар #36 от "Атина Палада":Както те гледам май си много "рускоговоряща". Ами тогава, защо не идеш в Уктайна да се наприказваш с рускоговорящите там, ами тровиш български форум !
Знам, че няма да идеш защото рускоговорящите в Украйна ще те изритат като мръсен пес, ако не и нещо друго .....
Коментиран от #46
18:36 24.11.2025
44 Гражданин на НРБ
До коментар #19 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Затваряй плювалника мъжка проститутко да не ти сцепим шнорхело че цело бригада проктолози нема да може да ти закърпи епилирания зад. ник.
18:36 24.11.2025
45 Атина Палада
До коментар #41 от "Здрасти Душо.":Ела ,ще ти направя изследване:) истинско,няма да те излъжа,както ви лъгаха с тестовете за ковидА:))
Коментиран от #48
18:37 24.11.2025
46 Атина Палада
До коментар #43 от "Тото":Защо да ходя там,като в Атина е пълно с рускоговорящи..
18:39 24.11.2025
47 Я пък тоя
18:39 24.11.2025
48 Здрасти Душо.
До коментар #45 от "Атина Палада":Е това е да имаш свой човек в (парламента) упс, в лабораторията. Ще те потърся Душо.
18:40 24.11.2025
49 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #54
18:46 24.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 бай Даньо
18:48 24.11.2025
52 Зеленски
18:49 24.11.2025
53 Извода е
До коментар #9 от "Реалност":Че Русия с 4 съюзника разби цялото Нато и тъпите американци нищо не могат да направят
18:59 24.11.2025
54 Капитан Крийч
До коментар #49 от "Пенсионер 69 годишен":Дедо, не знаеш ли че 50% от парите за Украйна отиват в джоба на Урсулът и шайката му? Там е заровено кучето.
Коментиран от #58
19:01 24.11.2025
55 Иван Вазов
А бре, пиле румънеску,
Мозък няма в твойта тиква,
Гарга ли си или чавка,
Що продаде свойта рода
Зарад топла мамалига
Коментиран от #57
19:05 24.11.2025
56 Зевс Гръмовержец
До коментар #36 от "Атина Палада":Атино, идвай ! Не ме карай да те чакам !
19:09 24.11.2025
57 Украинче
До коментар #55 от "Иван Вазов":А ние се продадохме за две чанти курабии.
19:11 24.11.2025
58 Пенсионер 69 годишен
До коментар #54 от "Капитан Крийч":Братска делба. Милиард за мене, милиард за тебе. В Китай такива ги обличат с оранжеви дрехи и ги гърмят на стадиона. В Европа не може никой да ги пипне. Рай за крадците!
Коментиран от #76
19:16 24.11.2025
59 Пекар
Коментиран от #71
19:22 24.11.2025
60 Аоо
До коментар #1 от "Не само Румъния.":Международно признатите й граници от 1980 г, от 2026г?
19:37 24.11.2025
61 Клати Курти
Коментиран от #77
20:11 24.11.2025
62 то убуу
Коментиран от #65
20:34 24.11.2025
63 Каунь
20:39 24.11.2025
64 Ха,ха
До коментар #15 от "Хахахаха😂😂😂😂":Оф то нали само от мечове разбирали в азия
20:41 24.11.2025
65 Питане
До коментар #62 от "то убуу":Преди 1922 кво е било там?
20:42 24.11.2025
66 Мирча Глуповян,
20:45 24.11.2025
67 Кви ги измисляш бе
До коментар #1 от "Не само Румъния.":килимче пред входна врата? На Путин въобще не му дреме на мнението ви и това на останалите подлоги наколенковци. Ще стане това, което той иссща или по мирен или по военен начин.
20:48 24.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 И, кво от тва,
До коментар #9 от "Реалност":ша стане както е казал Путин, а не както на вас ви се иска. Ще стане или по мирния начин приемайки всички изисквания на Путин за приключване на СВО и изпълнение на целитепили по силов начин с превземане на цялата укропска територия и денацифицирате, пълно и пълно демилитаризиране.
20:55 24.11.2025
70 Да идат ама
До коментар #13 от "Румъния подкрепя териториалната цялост":пълния им разгром под Ленинград и Сталинград им е още пресен и още помнят тежките руски ямрузи в тъпите маваригарски муцуни.
20:59 24.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Не плямпай подлого
До коментар #19 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":евроатлантическа, смени поредния чифт наколенки, че отново си ги изтъркал и ти дрънчат кокалите криви.
21:11 24.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 сноу
22:06 24.11.2025
76 коми терористи
До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":Ти четеш ли си глупостите бе дъртак.Китай е в топ 10 на най корумпираните държави.
22:40 24.11.2025
77 русия е джудже
До коментар #61 от "Клати Курти":Ти па намери какво да напишеш.Еми джуджето Русия пък какъв международен фактор е ,че нещо не се сещаме ?
22:42 24.11.2025