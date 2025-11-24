Новини
Румъния подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници
Румъния подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници

24 Ноември, 2025 18:05 1 532 77

Румъния подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници
Снимка: БГНЕС/ EPA
Председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян заяви днес на четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, че Румъния продължава да подкрепя териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"Агресивната война на Русия е грубо нарушение на международното право, както и атака срещу демокрацията и правата на човека. Светът трябва да засили подкрепата си към борбата на Украйна да защити суверенитета си и да възстанови териториалната си цялост. Още от самото начало Румъния осъди по най-категоричен начин незаконното анексиране на Крим през 2014 г. и настоящата незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация", подчерта Абрудян.

"Оставаме напълно ангажирани с подкрепата към Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, и подкрепяме пътя на Украйна към статута на пълноправен член на ЕС и НАТО. Като се имат предвид предизвикателствата, с които се сблъскваме днес, решителните и координирани действия са от изключително значение. Трябва да действаме по този начин", подчерта председателят на горната камара на румънския парламент.

Той напомни, че на 10 ноември 2025 г. Сенатът на Румъния е приел проектозакон, който криминализира нарушаването или избягването на международните санкции срещу Русия, чрез който "онези, които подпомагат лица и компании, намиращи се в списъка със санкции, вече няма да се измъкват само с глоба, а ще носят наказателна отговорност и рискуват наказание затвор".

"Войната на Русия предизвика дълбоки страдания на хората в Украйна. Милиони семейства загубиха домовете си, роднини или усещането за сигурност. Жените, децата и възрастните хора платиха най-тежката цена. Тези отражения преминават отвъд границите на Украйна и засягат целия регион. Засягат и Румъния. Не можеш да изградиш регионална сигурност, ако правилата се пренебрегват. Никоя страна на може да се чувства в безопасност при подобни условия. Румъния стои до Украйна. Предложихме защита на бягащите от войната. Предложихме хуманитарна помощ, финансова подкрепа и подслон. Продължаваме да подкрепяме независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници. Това включва и Крим. Слава на Украйна!", заяви още румънският официален представител.


  • 1 Не само Румъния.

    66 59 Отговор
    А още 188 страни .

    Коментиран от #4, #16, #38, #60, #67

    18:07 24.11.2025

  • 2 А вие

    48 21 Отговор
    Кои бяхте изобщо

    18:07 24.11.2025

  • 3 И аз подкрепям

    44 16 Отговор
    да дадат на пенсионерите 13,14 и 15 пенсия.

    18:08 24.11.2025

  • 4 Свобода за Палестина

    50 14 Отговор

    До коментар #1 от "Не само Румъния.":

    Подкрепям нейната цялост.

    18:09 24.11.2025

  • 5 койдазнай

    7 44 Отговор
    Това е позицията на всички държави в ООН, начело с Китай и Индия.

    Коментиран от #17

    18:10 24.11.2025

  • 6 Българският народ подкрепя Украйна !

    61 61 Отговор
    България също подкрепя териториалната цялост на Украйна !
    Мордор трябва да бъде yнищожен !

    Коментиран от #12, #29, #36, #68

    18:10 24.11.2025

  • 7 Мунчо

    37 3 Отговор
    Подкрепям тиквата шишко киро флинстон и чалгаря в затвора.

    18:11 24.11.2025

  • 8 Гражданин на НРБ

    53 5 Отговор
    Подкрепям връщането на Народната Република и смъртното наказание.

    Коментиран от #19

    18:12 24.11.2025

  • 9 Реалност

    8 50 Отговор
    Само 4 страни в света подкрепят явно Путлер и рашисткия му режим.

    Коментиран от #18, #53, #69

    18:12 24.11.2025

  • 10 Мимч

    38 3 Отговор
    Този подлизурко слави нещо ,което и той не знае,че ще му изяде главата.Заслужава огонь....

    18:12 24.11.2025

  • 11 Миролюб Войнов

    12 32 Отговор
    България и ние българските пилоти също сме за Украйна 1991г плюс Крим и Суджа като компенсация.
    В Украйна има мильони мъже които копнеят да бъдат в окопите и наблюдават как българските F16 Block 70 разпарят руското небе 😁👍

    18:12 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Румъния подкрепя териториалната цялост

    41 8 Отговор
    като подкрепят
    да отиват да помагат като доброволци при отстъпващите бандери
    и те кат цъкачите русофоборци тук
    подкрепяли с кьор фишек лозунги

    Коментиран от #70

    18:13 24.11.2025

  • 14 ДДДДДДДДД

    32 8 Отговор
    Този цървул и той иска май Хирошима и Нагазаки 2, та да миряса.

    18:13 24.11.2025

  • 15 Хахахаха😂😂😂😂

    43 8 Отговор
    От подобна подкрепа, от държави като България и Румъния, украинските тъпаци ще преживеят още много беди, преди окончателно да се свършат!😂😂😂

    Коментиран от #20, #64

    18:13 24.11.2025

  • 16 Здравейте

    42 7 Отговор

    До коментар #1 от "Не само Румъния.":

    Знаеш ли защо Русия ги нападна? Защото НАТО искаше на границите си да постави ракети които за 3,14 минути стигат до Москва. На руската отбранителна система и са нужни 4,4 минути за да може да ги унищожи. Така че трябва да се премести границата. А аз съм виждал в Гърция по репортажи как украинци хвърляха от 8-мия етаж руснаци през 2014-та Мариопул. Още тогава Путин им каза че ако не спрат ще ги спре той. И ги спря.

    Коментиран от #21, #28

    18:13 24.11.2025

  • 17 Мимчят

    15 7 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Ти пък от къде си паднал .Да не би от Марс да си.....

    18:14 24.11.2025

  • 18 Хаха

    35 7 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    Русия няма нужда от подкрепа. Само слабаците търсят покровител. Силните взимат каквото им принадлежи.

    18:14 24.11.2025

  • 19 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    6 25 Отговор

    До коментар #8 от "Гражданин на НРБ":

    Срещни се с правешкото магаpe да ти обясни как стават нещата и действай. Недей скрибуца само като xлебаpка !

    Коментиран от #44, #73

    18:14 24.11.2025

  • 20 Миролюб Войнов

    8 28 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    "...украинските тъпаци ще преживеят още много беди..."

    Прав си !!!
    Но и ру3ките дypaци стават по-малко 👍

    Коментиран от #74

    18:15 24.11.2025

  • 21 Ами хвърляли са ги.

    5 21 Отговор

    До коментар #16 от "Здравейте":

    Което не е загуба.

    Коментиран от #26

    18:15 24.11.2025

  • 22 Иван

    6 25 Отговор
    Всички некомунистически страни подкрепят Украйна

    18:16 24.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мим

    27 6 Отговор
    Какво подкрепят ти бе тараторчо.По добре подкрепи на баба си хвърчилото. .

    18:16 24.11.2025

  • 25 Мамалигата сбърка

    30 6 Отговор
    Този път няма да имат възможност да се преобуят във въздуха и да са при победителите. Румъния съвсем ще се превърне във Влашко.

    18:17 24.11.2025

  • 26 Здравейте

    4 14 Отговор

    До коментар #21 от "Ами хвърляли са ги.":

    И сега това което става не е загуба. Отиваме за мъжка сила в двете държави, да строим, да градим и да създаваме русначета и украинчета. Всичко е точно.

    18:18 24.11.2025

  • 27 Секс Канал Атина

    3 5 Отговор
    Или Както Казва Саша Барон Коен Борат 2
    Нищо не се е променило но всъщност всичко в същото време е различно и не е същото
    ,,са Щ са луди по калкулаторите и Макдоналдс Тръмп ,феминизма и бягането от ,,американеца ,, Янки стана модерно в Казахстан който е известен с износа си на калий и пубис и страна която влияе на изборите в почти цял свят

    18:18 24.11.2025

  • 28 Здрасти

    5 34 Отговор

    До коментар #16 от "Здравейте":

    От Финландия до Петербург една ракета лети за секунди.
    В една от балтийските държави има вече ядрени ракети.
    Русия загуби отдавна ес ве ото.
    Предсмъртни гърчове и конвулсии.

    Коментиран от #32, #39, #72

    18:18 24.11.2025

  • 29 Хайде

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Записвай се доброволец, от утре започват.

    18:18 24.11.2025

  • 30 Държави които са заграбени територии

    19 4 Отговор
    Са за запазване на сегашните граници.
    Нашите предатели и те ще са "за" поради парични зависимости.

    18:20 24.11.2025

  • 31 МИШЛЕТА ПРОКСИТА, И ТЕ ЦВЪРЧАТ

    21 4 Отговор
    ТАКА ЛИ , АЙДИ БЕ ???? И КОМПЛЕКСАРИТЕ БЪРБОРКОВЦИ НАИСКАЧАХА , СЯКЪШ НЯКОЙ ГИ ПИТА, ДЕТО НИКОЙ НЕ ГИ ЧУВА , А СА ГИ ВЕРБУВАЛИ ЗА ПРОКСИ , МА КОЙ ДА ГО ПРОУМЕЕ !!!
    ЖАЛКИ ПУДЕЛЧЕТА , ПАПАГАЛЧЕТА !! МА ТО ТОВА Е ОСТАРЯЛА МАНТРА БЕ ПУДИ , ТИ ДО СЕГА СПА ЛИ!

    18:21 24.11.2025

  • 32 Здравейте

    18 2 Отговор

    До коментар #28 от "Здрасти":

    Това е мнението на специалисти, а не мое. В Гърция не представят работите както по Нова. А само от една телевизия подчинена на чужда пропаганда, не можеш да направиш правилните изводи.

    Коментиран от #34

    18:23 24.11.2025

  • 33 Бай той Толстой

    26 4 Отговор
    Няма международно признати граници на Украйна.

    18:25 24.11.2025

  • 34 Па съм я бе

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Здравейте":

    Вярно е.

    18:25 24.11.2025

  • 35 пешо

    20 3 Отговор
    кой ги пита мамалигарите утре ще пълзят по червеното килимче

    18:25 24.11.2025

  • 36 Атина Палада

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Няма лошо,подкрепяйте си каквото искате,само превеждайте траншовете към Украйна:)там рускоговорящите знаят какво да ги правят...

    Коментиран от #40, #43, #56

    18:26 24.11.2025

  • 37 ЕЙ , МНОГО ПОДКРЕПА БЕ

    17 2 Отговор
    ПОКАЖИ ГО , ГРАБВАЙ ПУШКАТА И НА ФРОНТА !! НА ДУМИ И АЗ ГИ ПОДКРЕПЯМ ,МА ТЕ ЛЪЖА !!!
    ТАМ ТАМ НА ФРОНТА ЗАМИНАВАЙ ДА ДОКАЖЕШ ПОДКРЕПАТА СИ , ПЛЪХОК!!!!

    18:28 24.11.2025

  • 38 Ти пък

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Не само Румъния.":

    Посмали малко

    18:28 24.11.2025

  • 39 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #28 от "Здрасти":

    Коментара ти върви за у.мствено и.зостанали:(такива като теб...но не и за грамотни хора.А тук влизат и грамотни.

    Коментиран от #41

    18:31 24.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Здрасти Душо.

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Измий епруветките и после ще дойда да ти се изхооодя на микроскопата да видим какви бактерии ще ми намериш в чревната флора. Много те обичам.

    Коментиран от #45

    18:34 24.11.2025

  • 42 ами

    18 1 Отговор
    русия та русия, а израел са едни ангели небесни, нищо че изравниха газа със земята и окупираха западния бряг и не искат живи палестинци

    18:34 24.11.2025

  • 43 Тото

    1 11 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Както те гледам май си много "рускоговоряща". Ами тогава, защо не идеш в Уктайна да се наприказваш с рускоговорящите там, ами тровиш български форум !

    Знам, че няма да идеш защото рускоговорящите в Украйна ще те изритат като мръсен пес, ако не и нещо друго .....

    Коментиран от #46

    18:36 24.11.2025

  • 44 Гражданин на НРБ

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Затваряй плювалника мъжка проститутко да не ти сцепим шнорхело че цело бригада проктолози нема да може да ти закърпи епилирания зад. ник.

    18:36 24.11.2025

  • 45 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #41 от "Здрасти Душо.":

    Ела ,ще ти направя изследване:) истинско,няма да те излъжа,както ви лъгаха с тестовете за ковидА:))

    Коментиран от #48

    18:37 24.11.2025

  • 46 Атина Палада

    12 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тото":

    Защо да ходя там,като в Атина е пълно с рускоговорящи..

    18:39 24.11.2025

  • 47 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Къш бе мамалигата!

    18:39 24.11.2025

  • 48 Здрасти Душо.

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Е това е да имаш свой човек в (парламента) упс, в лабораторията. Ще те потърся Душо.

    18:40 24.11.2025

  • 49 Пенсионер 69 годишен

    18 2 Отговор
    Румъния да даде на крайна още 1000 милиарда за златни тоалетни в замъците на наци върхушката.

    Коментиран от #54

    18:46 24.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 бай Даньо

    20 0 Отговор
    Абе интересно романците га са окупирали Одеса във Втората Световна Война дъл са били за териториална цялост на Oкpaйна !?

    18:48 24.11.2025

  • 52 Зеленски

    13 1 Отговор
    За пред хората обличам зелен потник, но в моя замък имам златна тоалетна.

    18:49 24.11.2025

  • 53 Извода е

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    Че Русия с 4 съюзника разби цялото Нато и тъпите американци нищо не могат да направят

    18:59 24.11.2025

  • 54 Капитан Крийч

    14 3 Отговор

    До коментар #49 от "Пенсионер 69 годишен":

    Дедо, не знаеш ли че 50% от парите за Украйна отиват в джоба на Урсулът и шайката му? Там е заровено кучето.

    Коментиран от #58

    19:01 24.11.2025

  • 55 Иван Вазов

    12 2 Отговор
    Байно ле, Петреску,
    А бре, пиле румънеску,
    Мозък няма в твойта тиква,
    Гарга ли си или чавка,
    Що продаде свойта рода
    Зарад топла мамалига

    Коментиран от #57

    19:05 24.11.2025

  • 56 Зевс Гръмовержец

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Атино, идвай ! Не ме карай да те чакам !

    19:09 24.11.2025

  • 57 Украинче

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "Иван Вазов":

    А ние се продадохме за две чанти курабии.

    19:11 24.11.2025

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    12 4 Отговор

    До коментар #54 от "Капитан Крийч":

    Братска делба. Милиард за мене, милиард за тебе. В Китай такива ги обличат с оранжеви дрехи и ги гърмят на стадиона. В Европа не може никой да ги пипне. Рай за крадците!

    Коментиран от #76

    19:16 24.11.2025

  • 59 Пекар

    7 14 Отговор
    Украйна се оказа прекалено голям залък за устата на кремълския диктатор ...

    Коментиран от #71

    19:22 24.11.2025

  • 60 Аоо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не само Румъния.":

    Международно признатите й граници от 1980 г, от 2026г?

    19:37 24.11.2025

  • 61 Клати Курти

    10 1 Отговор
    Ееех Мирча ,Мирча какъв международен фактор сте вие мамалигите ,че Русия да се съобразява с вас 😂😂😂 ?

    Коментиран от #77

    20:11 24.11.2025

  • 62 то убуу

    11 0 Отговор
    Ама такива граници НЯМА! В ООН Окропия има фиксирани граници единствено като република в състава на СССР, но като самостоятелна държава дори не е подала искане в ООН за узаконяване на новите и граници. Което узаконяване може да се осъществи единствено със съгласието на всичките и съседи - но силно се съмнявам, че Полша и Унгария ще и подпишат такъв документ - хеле пък руснаците. А предвид това, че през 1922 Окропия влиза в състава на СССР само с четири области около Киев и всичко останало и е подарено от териториите на Румъния, Унгария и Полша, както и исконно руски територии. Така че тази работа с "международно признатите граници" отива накъм изуй гащи!

    Коментиран от #65

    20:34 24.11.2025

  • 63 Каунь

    6 0 Отговор
    А за Югославия,що не го питахте тоз каунь?

    20:39 24.11.2025

  • 64 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Оф то нали само от мечове разбирали в азия

    20:41 24.11.2025

  • 65 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "то убуу":

    Преди 1922 кво е било там?

    20:42 24.11.2025

  • 66 Мирча Глуповян,

    5 0 Отговор
    е най-добре да си държи езика зад зъбите, защото спомена от ВСВ ще им бъде припомнен доста скоро и тогава ще се чуди от де му е дошло. Територията на 00zeta Крайна никога тяма да бъде каквато е била от 1920 до 2022г.всичко ще бъде към Русия и под неин контрол това, което остане от крайната, ако въобще се стигне до някакви мирни преговори.

    20:45 24.11.2025

  • 67 Кви ги измисляш бе

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Не само Румъния.":

    килимче пред входна врата? На Путин въобще не му дреме на мнението ви и това на останалите подлоги наколенковци. Ще стане това, което той иссща или по мирен или по военен начин.

    20:48 24.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 И, кво от тва,

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реалност":

    ша стане както е казал Путин, а не както на вас ви се иска. Ще стане или по мирния начин приемайки всички изисквания на Путин за приключване на СВО и изпълнение на целитепили по силов начин с превземане на цялата укропска територия и денацифицирате, пълно и пълно демилитаризиране.

    20:55 24.11.2025

  • 70 Да идат ама

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Румъния подкрепя териториалната цялост":

    пълния им разгром под Ленинград и Сталинград им е още пресен и още помнят тежките руски ямрузи в тъпите маваригарски муцуни.

    20:59 24.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Не плямпай подлого

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    евроатлантическа, смени поредния чифт наколенки, че отново си ги изтъркал и ти дрънчат кокалите криви.

    21:11 24.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 сноу

    3 1 Отговор
    Мирчупичлемето пак е прекалил с подлютената мамалига..хем знае че му действа разхлабващо..

    22:06 24.11.2025

  • 76 коми терористи

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ти четеш ли си глупостите бе дъртак.Китай е в топ 10 на най корумпираните държави.

    22:40 24.11.2025

  • 77 русия е джудже

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Клати Курти":

    Ти па намери какво да напишеш.Еми джуджето Русия пък какъв международен фактор е ,че нещо не се сещаме ?

    22:42 24.11.2025

