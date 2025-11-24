Зеленски: Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес трябва да бъде внимателно обмислена

Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес за Украйна трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Украйна работи по-възможно най-конструктивният начин", подчерта Зеленски в изявление, публикувано в "Телеграм".

По-рано той направи видеообръщение към участниците в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм. Зеленски каза, че е от жизненоважно значение да се подкрепят принципите, зад които застава Европа: "границите не могат да бъдат променяни чрез сила; военните престъпници не бива да се измъкват от правосъдието; агресорът трябва да си плати изцяло за войната, която е започнал". Поради това решенията за замразените руски активи са от съществено значение, добави украинският лидер.

Зеленски направи тези изявления, след като американски, европейски и украински представители вчера се срещнаха в Женева, за да обсъдят новото предложение на САЩ за прекратяване на конфликта.

Първоначалният план от 28 точки, който предвиждаше Киев да отстъпи на Русия обширни територии и да ограничи числеността на армията си, бе разкритикуван от европейските съюзници на Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче каза, че в Женева е постигнат "значителен" напредък. След консултациите преговарящи от САЩ и Украйна изготвиха преработена рамка за мир.