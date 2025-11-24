Новини
Зеленски: Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес трябва да бъде внимателно обмислена

24 Ноември, 2025 19:23

Зеленски каза, че е от жизненоважно значение да се подкрепят принципите, зад които застава Европа

Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес за Украйна трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Украйна работи по-възможно най-конструктивният начин", подчерта Зеленски в изявление, публикувано в "Телеграм".

По-рано той направи видеообръщение към участниците в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм. Зеленски каза, че е от жизненоважно значение да се подкрепят принципите, зад които застава Европа: "границите не могат да бъдат променяни чрез сила; военните престъпници не бива да се измъкват от правосъдието; агресорът трябва да си плати изцяло за войната, която е започнал". Поради това решенията за замразените руски активи са от съществено значение, добави украинският лидер.

Зеленски направи тези изявления, след като американски, европейски и украински представители вчера се срещнаха в Женева, за да обсъдят новото предложение на САЩ за прекратяване на конфликта.

Първоначалният план от 28 точки, който предвиждаше Киев да отстъпи на Русия обширни територии и да ограничи числеността на армията си, бе разкритикуван от европейските съюзници на Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче каза, че в Женева е постигнат "значителен" напредък. След консултациите преговарящи от САЩ и Украйна изготвиха преработена рамка за мир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ са много доволни от плана на ЕС

    45 66 Отговор
    Съединените щати намериха европейския мирен план за украинския конфликт за много полезен и добър, но са съсредоточени върху своя проект и Зеленски ще трябва да се подпише ако иска Мир на Американския проект. Това се съобщава от The Washington Post (WP), като се цитира източника.

    Коментиран от #4, #27

    19:24 24.11.2025

  • 2 Шопо

    60 64 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #8, #146

    19:26 24.11.2025

  • 3 Да си я

    55 57 Отговор
    обмисля внимателно. Русия го отхвърли плана но той е голям мисител и да си мисли

    19:26 24.11.2025

  • 4 Аааааа нема,нема.

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са много доволни от плана на ЕС":

    САЩ да си трепят венецуелските трафиканти.

    Коментиран от #10

    19:27 24.11.2025

  • 5 Варна бл129

    39 0 Отговор
    Не мога да си го обясня каква е тази платформа за Крим някой ако знае да каже

    Коментиран от #13, #50, #63

    19:28 24.11.2025

  • 6 Тея на снимката

    51 1 Отговор
    С метлите санитарен полуден ли имат? Ще метат Киев вероятно

    Коментиран от #16

    19:29 24.11.2025

  • 7 име

    50 2 Отговор
    Четири години ги обмисляте, бе, зельо. Започнахте с "мисли" (разбирай, мечти) за "нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", преминахте към "стратегическо поражение на Русия", след това почнахте да жеЛАЕТЕ "мир чрез сила" и сега се плюнчите в борба за "достоен мир". Айде познай след половин или една година до какво ще се свият мислите ви! От година на година отстъпвате и мирните предлоэения стават от зле на още по-зле!

    Коментиран от #185

    19:29 24.11.2025

  • 8 Град Козлодуй

    31 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Руска територия.

    19:29 24.11.2025

  • 9 Докато щатско оръжие

    8 32 Отговор
    Избива руснаци мир в Украйна нема да има....

    Коментиран от #18, #51

    19:29 24.11.2025

  • 10 Оръжие на Тръмп

    4 37 Отговор

    До коментар #4 от "Аааааа нема,нема.":

    Трепе руснаци....не само венецуелци...

    Коментиран от #88

    19:30 24.11.2025

  • 11 Зеленски иска още 100

    48 0 Отговор
    Златни цукала да си купи.

    19:30 24.11.2025

  • 12 Миролюб Войнов

    45 1 Отговор
    Единственото което трябва да се обмисли внимателно е как да се разпределят правилно 157 млрд евро !!!
    После Володимир да си бие камшика и покаже cpeден пръст на украинците ))

    Коментиран от #24

    19:31 24.11.2025

  • 13 Справедлив

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Варна бл129":

    Платформата е подкрепяме международното положение

    19:31 24.11.2025

  • 14 И на тва ще му се посмеем

    33 2 Отговор
    "платформа за Крим в Стокхолм" ..... като истинска платформа ще да е

    19:31 24.11.2025

  • 15 Бусифициараните си

    23 1 Отговор
    вървят на конвейер.

    19:31 24.11.2025

  • 16 име

    34 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тея на снимката":

    Това е новата религия в Бандеристан, едниствено тя е позволена от хунтата. Като не става с оръжие, ще гонят руснаците с дяволска вода!

    19:32 24.11.2025

  • 17 У дри БАЦЕ

    3 35 Отговор
    И тая вечер Блекаут у Москалбад,..у Донбас и неколко области край Бла Тата!
    Гледай директно

    Коментиран от #21

    19:32 24.11.2025

  • 18 Завъртя той кранчето

    20 2 Отговор

    До коментар #9 от "Докато щатско оръжие":

    Термпи, без пари вече не дава.

    19:33 24.11.2025

  • 19 Путин е най-великият овчар!

    5 32 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани.
    При най-слабият американски президент той върши прекрасна работата на американците по разсипията на РФ.

    Коментиран от #23

    19:33 24.11.2025

  • 20 Бай Ставри

    20 0 Отговор
    Ще го сложи на всичкото соросчета, евроатлантичета, краварчета и 3,14далчета у кафявата точка без вазелин.

    19:34 24.11.2025

  • 21 Добре де, защо не си приемаш

    18 1 Отговор

    До коментар #17 от "У дри БАЦЕ":

    таблетките дето ги дават в Психиатрията лекарите?!

    19:34 24.11.2025

  • 22 Аз викам да почва

    22 0 Отговор
    внимателно да обмисля следващият план ...тоя свърши

    Коментиран от #44

    19:34 24.11.2025

  • 23 И да виеш и да ревеш,

    23 0 Отговор

    До коментар #19 от "Путин е най-великият овчар!":

    безсилната си ярост от халюцинации, файда няма.

    19:35 24.11.2025

  • 24 име

    17 3 Отговор

    До коментар #12 от "Миролюб Войнов":

    Запорираните руски активи ще се насочат за възстановяването на Украйна. Тъй като хунтата няма да признае земите във владение на РФ за руски, значи са украински и подлежат на възстановяване. Възстановяването започва от там и ако остане нещо, може да подхвърлят и на бандерите у Лвов.

    Коментиран от #35

    19:35 24.11.2025

  • 25 На снимката

    26 1 Отговор
    Лицемерно е виновникът за смъртта на някого, да се прави на опечален, като тази еврейска смрад!

    Коментиран от #32

    19:35 24.11.2025

  • 26 Пенсионер 69 годишен

    26 3 Отговор
    В Украйна сняг забръска. Парно няма, ток няма, въглища няма, вода няма. На улицата бандити ловят мъжете и ги затварят в мазетата на ТЦК. Там ги бият, пъхат им палки и бутилки в анусите, осакатяват ги, източват им сметките, изнасилват им жените, накрая ги убиват. ИСТИНСКИ АД!
    Хунтата щели да обмислят. Те не гладуват и студуват. Трупат милиарди.

    Коментиран от #31, #38

    19:37 24.11.2025

  • 27 Американец за приятел

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са много доволни от плана на ЕС":

    Американеца те прострелва и докато ти кървиш ти предлага оферта която не е за изпускане с много изгодно погребение.

    19:37 24.11.2025

  • 28 Снощи горяха тецовете Москва.

    4 33 Отговор
    Днес гори Крим.
    Освен една банкрутирала и прокудена от цивилизацията завинаги, бензиноколонката остана и без бензин.
    И тия орки щяха да гонят НАТО от Източна Европа и да бутат петродолара.
    Ха ха ха ха ха ха ха
    Копейки, обирайте си газпромите, лукойлите и с пълна газ към блатата.
    Завинаги.

    19:37 24.11.2025

  • 29 Да се маха че ни писна

    24 2 Отговор
    От украинска простотия. Аман от чфути. Сега и Ливан нападнали мутантите

    19:38 24.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 От Карлуково

    3 17 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":

    Следващият път ще те вържем по-здраво.

    19:38 24.11.2025

  • 32 За Пуся Шаломчето

    3 13 Отговор

    До коментар #25 от "На снимката":

    И за него

    19:38 24.11.2025

  • 33 Те затова целуват

    2 18 Отговор

    До коментар #30 от "Ха-ха-ха":

    КУРАнът

    МУСКАЛАБАД ще бъде на Лунна светлина

    Руска Романтика.

    Коментиран от #180

    19:39 24.11.2025

  • 34 Внимавайте

    4 25 Отговор
    с американците и слушайте европейците.Русия ще си я поделят Европа и Китай.США няма да получи нищо от тая баница.

    Коментиран от #71

    19:40 24.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Много му се иска да се предаде

    18 0 Отговор
    Ама малко го е страх после какво ще му причинят Одесците като се осафересат

    19:40 24.11.2025

  • 37 Рундьо фатмак- фръчилото

    3 22 Отговор
    И неска ли превзехме селото ПОКРОВСК?!?
    Или още нема 3...ПЕТИЛЕТКИ?

    Коментиран от #42

    19:41 24.11.2025

  • 38 Тази вечер дъжд пак запръска

    2 15 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ник Механик дедовият ми се изтръска.

    19:41 24.11.2025

  • 39 Експерта от хоремага

    24 1 Отговор
    “Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес трябва да бъде внимателно обмислена”
    Дядя Вова харесва това ! До Лвов има време за мислене.

    19:42 24.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 аz CВО Победа 80

    3 19 Отговор

    До коментар #37 от "Рундьо фатмак- фръчилото":

    Лично аз превзех Покровск 19 пъти.За другите не отговарям.

    19:43 24.11.2025

  • 43 Брачет,

    1 9 Отговор

    До коментар #41 от "име":

    Дълга смяна караш.

    19:43 24.11.2025

  • 44 Не бе те американците много харесват

    20 2 Отговор

    До коментар #22 от "Аз викам да почва":

    промяната на плана направена от ЕС, но само, че Зеленски ще трябвало да подпише техния на САЩ план. Иначе нищо лошо, те са добри, коректни хора и големи приятели.

    19:43 24.11.2025

  • 45 нннн

    25 2 Отговор
    Накратко:
    Зеленски и урсулите не искат мир.
    ,,Ваша е думата,
    Господин Калашников."
    /Перифразирам/

    19:43 24.11.2025

  • 46 гост- историята се повтаря

    20 2 Отговор
    Винаги трябва да си задаваме въпроса :КАКВА Е ИЗГОДАТА НА ЕВРОлидерите ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ВОЙНАТА? За Борис Джонсън вече е ясно - 1 милион паунда, а за Макарона, Стърмъра, Мерца и брюкселските лели?

    19:44 24.11.2025

  • 47 Миролюб Войнов

    3 21 Отговор
    Русия - страната на късите крака и дългите носове.
    В Покровск и Купянск все още се вее украинското знаме, месец след като бяха "превзети" 😁

    19:44 24.11.2025

  • 48 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 2 Отговор
    Клоун....

    19:44 24.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахахахаха

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Варна бл129":

    "Не мога да си го обясня каква е тази платформа за Крим някой ако знае да каже"

    Ами то е много просто ,ядене и пиене на тумбак и яко шмъркане на бели пътечки.То тия евро-идиоти за друго не ги бива.

    Коментиран от #73

    19:46 24.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ежко

    18 3 Отговор
    Вдигай белия байрак, Зеленски и не се обяснявай много.Ако ти е тъжно, отиди да се оплачеш на Борис Джонсън!Скоро Алтернативата ще стане първа политическа сила в Германия, Националния фронт във Франция и тогава накъде ще поемеш!Ще спрат парите,а руснаците ще стигнат до Киев!В национална катастрова сте -половината ви мъжко население е или избито или избягало!А когато руснаците ви прилапат на 100%, какво мислиш ше направят тези които със сила ги пъхахте в камионетките и пращахте да се бият?Те дали ще ви простят когато ги няма нацистите да ви пазат?

    19:48 24.11.2025

  • 53 Зелен газ под налягане

    20 3 Отговор
    възможните параметри на бъдещо мирно споразумение единствено Москва може да ги заложи и да удобри Руската Дума.. и ако се случи после чак с указ на президента Путин (и то ако не противоречат на руската конституция) А то внимателно обмислено за да не се повтори западната измама в Минск

    19:48 24.11.2025

  • 54 Миндьо Шпагата

    0 5 Отговор

    До коментар #51 от "Гледам":

    Твърдо зад теб съм!Много твърдо.

    19:48 24.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Факт

    9 1 Отговор
    Който има от какво да се притеснява!

    19:49 24.11.2025

  • 57 Само питам

    14 3 Отговор
    Тия от снимката на погребение ли отиват ?

    Коментиран от #65, #68

    19:50 24.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пенсионер 69 годишен

    18 3 Отговор
    Които искат войната да продължи, да направят тест. Да изкопаят един окоп, но като се изправят, някой да ги бие с пръчка по главите вместо стрелба. След това да влязат в окопа за няколко дни под дъжд и сняг. За храна каша от фуражно жито веднъж на ден. Вода от локвите. Веднага ще поискат мир.

    19:52 24.11.2025

  • 60 Добър вечер!

    2 21 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и друга подобна иzzмет,где МОЧАТА?

    Коментиран от #64

    19:53 24.11.2025

  • 61 продължавайте да се мотате

    18 3 Отговор
    Около 1000 бивши военнослужещи от украинските въоръжени сили са дезертирали към Русия

    Те се бият в четири пълноправни подразделения

    Бивши украински военнослужещи, дезертирали към руските

    въоръжени сили, се бият в четири пълноправни подразделения с общ

    брой над 1000 души персонал,

    съобщиха Руските служби за сигурност

    „Украинското разузнаване се оплаква, че все повече пленени военнослужещи от украинските въоръжени сили се присъединяват към руските въоръжени сили. Това заяви бригаден генерал Дмитрий Усов, секретар на Координационния щаб за третиране на военнопленници. Според него бивши украински военнослужещи служат в четири подразделения. Главното разузнавателно управление е идентифицирало най-малко 62 бивши военнослужещи от украинските въоръжени сили, воюващи на руска страна. Като се има предвид, че това са четири пълноправни бойни подразделения, общият брой може да достигне над 1000“

    19:53 24.11.2025

  • 62 Хахахаха

    10 1 Отговор
    Абе ти явно много си гладен,зом ядеш толкова много украински💩.

    19:54 24.11.2025

  • 63 Инна

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Варна бл129":

    „Кримската платформа“ е „международна платформа“ за „деокупация“ на полуострова.
    Тази „платформа“ (Боже, прости ми!) се коментира не само в самата Украйна, но и на Запад и дори в Русия от някои политолози – казват, че Зеленски, такъв умен човек, е създал възможност за „пазарене“ за Крим. Той е създал инструмент за „мек натиск“ върху Русия.
    „Украинците“, които са създали тази „платформа“, не разбират основното: Украйна не може да „се пазари с Москва“ за Крим. Нито с помощта на „платформа“, нито с други средства. И дори не защото Русия има толкова силна позиция, а Украйна е толкова слаба (и ще става все по-слаба, и с отслабването си ще прави все по-провокативни изявления, за да принуди Запада да ѝ помогне – стратегия, не по-лоша от всяка друга).

    Не, проблемът е, че няма разменна монета. Крим не се продава. Нито за „половин пай“, както казват в Херсон, нито за трилион долара, нито за отмяна на санкциите. Русия – като държава и като нация – знае със сигурност, че тази земя, тези хора, са част от Русия и руския народ. Невъзможно е да бъдат откъснати.
    Крим е свещен. Буквално и преносно. Не си правете труда.

    Но присъединяването на руски земи към Русия е възможно. По-точно, като се използва Крим като прецедент и пример за подражание. Между другото, създателите на „платформата“ също не разбират това.

    Коментиран от #76

    19:54 24.11.2025

  • 64 здравей паун

    14 3 Отговор

    До коментар #60 от "Добър вечер!":

    Как върви перемогата ? Превзехте ли Курск или само първите три букви ,а ? А Крим ваш или наш ??!
    А парада в Москва кога ? Или там по чорапи и по потници ще бъде ...

    Коментиран от #69, #70, #77

    19:55 24.11.2025

  • 65 Само питам

    4 14 Отговор

    До коментар #57 от "Само питам":

    984 руски трупа за денонощието.Свещичка запали ли им,а?

    Коментиран от #75

    19:55 24.11.2025

  • 66 Мисля мисля мисля

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    около сто метра.Пардон,години.

    19:55 24.11.2025

  • 67 бат зелко

    13 3 Отговор
    Всякo дарение от САЩ и ес трябва да бъде внимателно обмислени и проверени как са изразходвани
    и при измами
    затвор за всички

    19:56 24.11.2025

  • 68 Хънтър

    1 12 Отговор

    До коментар #57 от "Само питам":

    Преследват Путин в тайгата!

    19:56 24.11.2025

  • 69 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    3 10 Отговор

    До коментар #64 от "здравей паун":

    Премери и докладвай на общността в сайта.

    Коментиран от #84, #103

    19:56 24.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Гориил

    16 3 Отговор
    Русия няма да приеме нито украинските, нито европейските поправки. Вашите илюзии и еуфория са напразни. Всички така наречени поправки не са нищо повече от „фалшификации“ и опит за продължаване на убийството на Украйна. Засега ви е изгодно да убивате украинци и да пречите на Русия. Бъдещите поколения украинци никога няма да забравят това и ще ви се отплатят с презрение и отвращение към Европа.

    19:57 24.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Възраждане

    3 18 Отговор
    Добре де, нали ху ЙЛО педофила и оня оповръщаняк медвежонката щеха да фъргат АТОМА по всички държави ако падне ракета или дрон у Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ?!?
    Или и двамата са ху есоси?

    Коментиран от #79

    19:57 24.11.2025

  • 75 Жеко

    15 4 Отговор

    До коментар #65 от "Само питам":

    Като гледам чувалите , май много яко си се объркала ..
    На предната размяна 1000 чувала към Киев - 30 към Москва .
    На по предната 1000 чувала към Киев -29 към Москва ...
    Укрите напредват много яко , един чувал в повече ...

    Коментиран от #80

    19:57 24.11.2025

  • 76 Манджата

    1 11 Отговор

    До коментар #63 от "Инна":

    загоря....

    19:57 24.11.2025

  • 77 Здрасти руски б72о:клик. Как е май...

    2 12 Отговор

    До коментар #64 от "здравей паун":

    ..ка ти от снощи?

    Коментиран от #83

    19:58 24.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Саманта

    13 4 Отговор

    До коментар #74 от "Възраждане":

    Кой е пе до фила ще разберем след разсекретяването на документите . Че май трима президента от краваристан фигурират там .

    19:58 24.11.2025

  • 80 Изпражнението гайтанджиева

    2 10 Отговор

    До коментар #75 от "Жеко":

    Руски фейкове.

    19:59 24.11.2025

  • 81 Путин

    2 8 Отговор
    като превземе Покровск,ше обяви край на СВО!

    19:59 24.11.2025

  • 82 Оргия бре човеко

    9 2 Отговор
    Станртната среща на куууул хари. (Кримската платформа е формат за срещи с правителства и парламенти, целящи да подчертаят последиците от анексирането на Крим от Русия.)...на 24 ноември 2025 г., 09:00 ч. пише че нова мууууцуна щяла да присъства симулативен превод щяло да има за Рая Назарян, България, председател, Народно събрание... и блабла после ядиниии и баааани. Снимка искаш ли ква сююююрия са неееенормалници от близко и далече ?

    20:00 24.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Та колко метра останаха до Крим?Козии?М?

    10 3 Отговор

    До коментар #69 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Хортувай

    Коментиран от #128

    20:00 24.11.2025

  • 85 реално

    11 2 Отговор
    Какво казва фашистка Европа отдавна няма значение за никого! Те отдавна не са световна сила, огромните фалити и позора им от военната загуба тепърва ще се разрастват

    20:01 24.11.2025

  • 86 Карл Фридрих

    3 12 Отговор
    Путинисти от всички страни,съединявайте се!

    Коментиран от #89, #118

    20:02 24.11.2025

  • 87 Корки

    15 2 Отговор
    Вижте какво значи нагъл дебил: "Зеленски: В критичен момент сме, Русия трябва да плати."
    Човек ако чете само това и не знае нищо друго , няма как да не си помисли, че Укрия е в настъпление и печели войната.
    Обаче, що пък за дебил требва да си, ако си наясно какво реална се случва и да му играеш по свирката на този наглец!

    20:02 24.11.2025

  • 88 Цеко

    3 13 Отговор

    До коментар #10 от "Оръжие на Тръмп":

    Много руска зган измре в Украйна.Много нещо.
    И още ще измре

    20:03 24.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Демократ

    1 12 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите са иzроди.

    20:03 24.11.2025

  • 91 какво стана

    13 2 Отговор
    със "стената срещу дронове" и 150-те Грипена ? Идват ли вече ?

    20:04 24.11.2025

  • 92 че кой слуша

    11 3 Отговор
    евровелосипедисти и две глупави русофобки мас ,тии.

    20:05 24.11.2025

  • 93 Ванка

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    фобията е страх!

    20:06 24.11.2025

  • 94 Всяка година

    12 1 Отговор
    Едни шибеци се събирали на платформата да обсъждали последиците от окупацията на Крим представете си хахахаха ...лелееее

    20:07 24.11.2025

  • 95 Хара Кири

    13 0 Отговор
    кравите си мислят че са хванали бога за шлифера, Европа се държи все едно е хванала златната жабка но незнае дали е принц и се гнуси да я целуне, Потников е хванал златната тоалетна .... абе доста златни неща е хванал там.

    20:07 24.11.2025

  • 96 Артилерист

    13 2 Отговор
    Комичният артист Зеленски, който най-безразсъдно послуша Джонсън (във всички случай съгласувано с Байдън) и хвърли Украйна в безнадеждна война, сега играе ролята на дълбоки премислящ "стъпките" си загрижен държавник. Утичащите се главатари на трите водещи европейски държави Стармър, Макрон и Мерц никога няма да признаят грешната си политика спрямо Русия и ще се държат за войната като удавници, защото само тя и войнстващите русофоби в страните им ги крепят все още на власт. Те разбира се няма да се съгласят с плана на Тръмп, щото той предвижда източните области и Крим да се признаят за руски, а това беше главната навивка в пропагандата им към украинците, че с продължаване на войната срещу Русия ще си ги върнат. Заблудените от нацизиране украинци вече разбират, че това няма как да се случи, но сега режима на киевската хунта с жестока мобилизация ги принуждава да се бият. Просто хората се жертват за една предварително загубена кауза...

    Коментиран от #102

    20:08 24.11.2025

  • 97 Пиночет

    10 2 Отговор
    правото е на страната на победителя,ако не беше така България щеше да е на три морета.

    20:08 24.11.2025

  • 98 Гимли

    7 3 Отговор
    Европа имала принципи, голям смях. Борко Джудженсън каза, до последния украинец. Хващай пушката и на фронта.

    20:09 24.11.2025

  • 99 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ

    4 11 Отговор
    3 ДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ позорно загуби Войната! 12 год и...НИТО ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ!
    НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ ИЛИ ОБЛАСТЕН ГРАД!
    За КИЕВ , ДАМАСК, Харков, Херсон, Одеса...не говорим а за ...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон --- изобщо!!!
    Та нали Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ Избега по прашки от някакъв ГОТВАЧ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #101, #106, #108

    20:09 24.11.2025

  • 100 Турски сериал

    9 1 Отговор
    Не станаха ли прекалено много преговарящите? Като цяло нещата се решават от победителите и се подписват от победените. Ако украинците побеждават, както казват, да продължават спокойно към Москва и там да си поставят условията за мир. Ако ли това са руснаците, да взимат останалите няколко града от Донбас и да се свършва с този евтин пазарлък... Чак и наша Назаряновица я пратихме в Швейцария да подеква....

    20:10 24.11.2025

  • 101 Иполит Матвеевич Воробянинов

    7 0 Отговор

    До коментар #99 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    Хапят ли те папатаците?

    20:11 24.11.2025

  • 102 Не,че ми дреме

    2 9 Отговор

    До коментар #96 от "Артилерист":

    Ама що Путин избива руснаци?Не,че ми пука толкова.

    Коментиран от #107, #109, #162

    20:11 24.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Гориил

    8 1 Отговор
    Европа е изградила свят, в който няма място за Украйна. Благодарение на невероятно стечение на обстоятелствата и трагичния надзор на Москва, корумпиран, неморален и безпринципен бандеров елит щурмува Киев. Този елит е много малък и се ограничава до петте западни области на Украйна (които в продължение на 500 години са били част от Полша и Австро-Унгария). Този малък елит няма никаква връзка с обширната руска Украйна.

    20:11 24.11.2025

  • 105 Ъъъъъъъъъ

    7 1 Отговор
    "Зеленски каза, че е от жизненоважно значение да се подкрепят принципите, зад които застава Европа...."

    А Ушаков каза, че преговарят единствено и само на база договореното в Аляска. По новия 19-точков план преговори няма да има.
    И започна превземането на Константиновка..... 🤣

    Коментиран от #122

    20:12 24.11.2025

  • 106 ха ха ха ....

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    абе ти гледай ан .ната ти смазка да не ти свършва, че ще те жулят на сухо....

    20:12 24.11.2025

  • 107 много се интересувам

    9 1 Отговор

    До коментар #102 от "Не,че ми дреме":

    Що бандерите се цият и мрат за някви градчета и селца, които не са им важни?

    Коментиран от #110

    20:12 24.11.2025

  • 108 Това са безспорни

    2 5 Отговор

    До коментар #99 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    Факти.

    Коментиран от #112

    20:12 24.11.2025

  • 109 Само питам

    7 0 Отговор

    До коментар #102 от "Не,че ми дреме":

    Като не ти пука що питаш ?

    Коментиран от #113

    20:13 24.11.2025

  • 110 А ГДЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #107 от "много се интересувам":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #114

    20:13 24.11.2025

  • 111 САМО....

    1 6 Отговор
    2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а ху---ЙЛО Педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА!
    Абе....мани

    Коментиран от #115

    20:13 24.11.2025

  • 112 Тъй де

    6 1 Отговор

    До коментар #108 от "Това са безспорни":

    Втора серия на сериала "Аляска"..
    С край като на първата серия..
    А след нейния край - Покровск, Мирноград, а днес и Гуляйполе..

    Коментиран от #119

    20:14 24.11.2025

  • 113 Цеко

    2 7 Отговор

    До коментар #109 от "Само питам":

    Много руснаци изби Путин,много нещо.И още ще избие.

    Коментиран от #117, #123

    20:15 24.11.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Обикновен човек

    2 7 Отговор

    До коментар #111 от "САМО....":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #120

    20:15 24.11.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Кокаинчик

    5 2 Отговор

    До коментар #113 от "Цеко":

    Продължавай с мантрите .... може и да помогне ... ммм дааа....

    20:16 24.11.2025

  • 118 А ТИ ЗАПОЧНА ЛИ РАБОТА

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Карл Фридрих":

    Записа ли се в бюрото по-труда да ти намерят работа? Изпълни гражданския си дълг, допринеси за развитието на икономиката, че всички тези заеми за имоти и златни тоалетни трябва да се изплащат!

    20:17 24.11.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 разбира се

    9 1 Отговор

    До коментар #115 от "Обикновен човек":

    Всяка сутрин 8 000 000 000 човека благодарят на Бог че не са се родили в украйна.

    20:17 24.11.2025

  • 121 централна изборна комисия

    10 0 Отговор
    Наркомански няма да изкара и 100 дена след евентуални избори. Коломойски, Порошенко и оная с косичките ще му го начукат и затова няма да се съгласи на никакъв мир след който следват избори.

    20:18 24.11.2025

  • 122 СВО=ПРОВАЛ

    1 7 Отговор

    До коментар #105 от "Ъъъъъъъъъ":

    Първа и последна точка.Свиквай.

    Коментиран от #152

    20:18 24.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Още година поне

    5 1 Отговор
    Ще се обсъжда мирния план :)

    20:20 24.11.2025

  • 125 Гориил

    6 3 Отговор
    Интересите на бандеровския елит и руската олигархия в Украйна съвпадат. Първите проповядват антируски настроения, докато вторите се страхуват да не загубят откраднатите си активи (ако Русия реши да ги конфискува).Това е украинската солидарност, но това е солидарност на нацисти и крадци.

    20:20 24.11.2025

  • 126 макаров

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "Цеко Бомбардировача":

    Да не те потърсят в един момент ?

    Коментиран от #135

    20:21 24.11.2025

  • 127 Копейките,

    2 5 Отговор
    Спестявайте,че скоро всички пак ще трябва да пращаме камиони с помощи да не пуккнат блатарите пак от глад.

    Коментиран от #129

    20:23 24.11.2025

  • 128 Без да броиш

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Та колко метра останаха до Крим?Козии?М?":

    Истанбул от АПРИЛ 2022-ра..
    Нъл тъй..
    И приноса на Джонсънчото.
    Е двете области оттогава вече са пет..

    20:23 24.11.2025

  • 129 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Копейките,":

    Ти па на кого си пращал помощи ?

    То като помисля , укрите как посрещаха един кораб с кюмюр от краварника - с духова музика ......

    Коментиран от #136

    20:25 24.11.2025

  • 130 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    3 5 Отговор
    Монголо-идния ФЮРЕР ПЕДОФИЛ цаливаш КУ РАна рамАзан,..окучил се в УДМУРТИЯ остана завинаги в АНАЛИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ, като единствения Главкомандващ във ВСЕЛЕНАТА,..избягал посред нощ само по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ!!
    ФАКТ

    Коментиран от #131

    20:25 24.11.2025

  • 131 ха ха ха ...

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    абе ти гледай ан .ната ти смазка да не ти свършва, че ще те жулят на сухо....

    20:26 24.11.2025

  • 132 Ванга

    1 5 Отговор
    Рижото момче отвъд голяма локва така ке извие ръцете на хората от блатата че и самогоно ке стане дефицит и тогава хората от блатата ке утепат свою цар

    Баба ви Вана.

    Коментиран от #143

    20:27 24.11.2025

  • 133 Рус

    3 4 Отговор
    Бързо обмисляйте, че скоро от Украйна нищо няма да остане.

    Коментиран от #140, #142

    20:27 24.11.2025

  • 134 ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ

    3 3 Отговор
    Днеска са точно
    3 Години и 9 месеца от началото
    На Военната Обосрация.

    Все още си мечтая за Киев

    И 3 Дня .

    Коментиран от #139

    20:28 24.11.2025

  • 135 Сакаш ли а ти отперем

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "макаров":

    Един огромен и чепат бугарски У....Й?

    20:29 24.11.2025

  • 136 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Само питам":

    Ти за вратленцето си мисли.

    20:29 24.11.2025

  • 137 Ревеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "седнал си на него бе аб дал":

    Червендалест Мофос?

    20:30 24.11.2025

  • 138 Редови гражданин на България

    5 3 Отговор
    Империята на терора срещна своя палач в лицето на президента Зеленски .

    20:30 24.11.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Колко скоро ма г...ЕЙ?

    6 2 Отговор

    До коментар #133 от "Рус":

    2 ДНЯ и ВСЕ?
    Или ...3 ДНЯ у КИЕВ и седмица в Лисабон?
    Ееееедехееее
    ХУ ЙЛО оше щурмува селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк, бе ДОЛБОЕБ гли став
    Ееееедехееее

    20:33 24.11.2025

  • 141 Тавариши и Таварашутки

    3 2 Отговор
    Никой нищо не каза
    За Подмосковието.
    Ток нема
    И разни Путриоти
    Призоват Мускалите
    Да запазят спокойствие.

    Просто отломки
    Ударили без да искат енерго системата .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:33 24.11.2025

  • 142 А пък

    3 2 Отговор

    До коментар #133 от "Рус":

    рускитеСвине мрат.

    20:33 24.11.2025

  • 143 име

    1 2 Отговор

    До коментар #132 от "Ванга":

    Стоенчо, казал съм ти да пишеш кратко и ясно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Ние ЩЕ те разберемпи ЩЕ оценим мнението ти! Тези дълги пасквили няма кой да ги чете!

    Коментиран от #147

    20:34 24.11.2025

  • 144 Целуват КУРанът

    2 2 Отговор

    До коментар #139 от "3 години и 9 месеца руско поzор":

    И се молят
    ТРЪМП да помогне на Епилирания МУДАК ПУЧИН
    Да спечели войната .

    20:35 24.11.2025

  • 145 Буха ха

    2 1 Отговор
    Зельо не се ли усеща че времето ме е на негова страна? Русия напредва, парите секват, САЩ може да го изостави, корупционният скандал се разгаря, идва зима..

    20:35 24.11.2025

  • 146 Абе,папагал не ти ли

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    омръзна да я пишеш тази глупост?

    20:36 24.11.2025

  • 147 А пък

    7 3 Отговор

    До коментар #143 от "име":

    рускитеСвине си мрат в момента.

    20:36 24.11.2025

  • 148 Чики-Рики

    1 8 Отговор
    Ми нямате много време за мислене! Часовникът не върви във ваша ,, полза,,!

    Коментиран от #153

    20:36 24.11.2025

  • 149 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    5 2 Отговор
    ОРИ ГОЖИН БЕШЕ ПРАВ:
    " Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН старуха пе-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! ЗАРАДИ тези Двамата Безказарменици,..Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА! !!""
    Край на цитата

    20:37 24.11.2025

  • 150 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Подписвай ве надрусеняк. После ще обмисляш колко щеш

    20:38 24.11.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Ъъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #122 от "СВО=ПРОВАЛ":

    И вие свиквайте, че този проект, наречен "Украйна", просто се провали!😂

    20:40 24.11.2025

  • 153 Връви я....

    4 3 Отговор

    До коментар #148 от "Чики-Рики":

    4456 ДНИ....3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ У СЕЛОТО ПОКРОВСК!!
    Едни чаршафи със пикапи наритаха монгольята от СИРИЯ за....3 ДНЯ!
    ЕДНА Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ!!!
    И всичко това за 2 Милиона монголяци Фира и...12 К... Оризо-Гризачи.... ЧЕРНОЗЕМ!!
    АааааааХахахаха

    20:40 24.11.2025

  • 154 Филип

    3 5 Отговор
    Въпросът с войната се реша в с участието на ЕС,Китай и САЩ.Великоте сили.
    Русийката е аграрен васал на Китай и потенциален донор на САЩ.
    ЕС,САЩ и Китай ще делят световната баница.Русия също е на тезгяха.И на колене.

    20:41 24.11.2025

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 на кафенце в Крим

    5 3 Отговор

    До коментар #139 от "3 години и 9 месеца руско поzор":

    Четири години бандерите умират за разни селца и градчета, които даже не са им важни. Всеки месец поне един геймченджър, през два месеца надрусания фюрер сключва сделки за покупка на оръжия за милиарди, на всеки шест месеца нов план за победа, и резултата е нито един квадратен метър отвоювана земя, докараха се да молят Путин за достойно денацифициране и един огромен Музей на НАТОвската скрап в Москва! А цената е 30 хил украинеца на месец и живите, на цялата територия на республика Бандеристан, стоят без ток, вода и парно.

    Коментиран от #160, #163

    20:42 24.11.2025

  • 157 Попитали Иван

    3 5 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    От Воркута

    Иване живееш ли добре ?

    Иван : Да .

    Иване имаш ли къща ?

    Иван : Не

    Иване имаш ли Кола ?

    Иван : Не

    Иване имаш ли Спестявания ?

    Иван : Не .

    Иване имаш ли Газ или Бензин ?

    Иван : Не .

    Иване имаш ли поне Телевизор?

    Иван : Е как да нямам.
    От Телевизията Кремъл ми казва че живея добре .

    Коментиран от #172

    20:45 24.11.2025

  • 158 Сaпунь Дуру

    5 1 Отговор
    Кoпейките на сaпунь! Да не казвам точната дума, че мoдеpaта ша ми са сърди!

    Коментиран от #175

    20:46 24.11.2025

  • 159 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 4 Отговор
    С него не бива да се преговаря

    Коментиран от #161

    20:47 24.11.2025

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 кажи го това на зельо

    1 0 Отговор

    До коментар #159 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Той ще преговаря с Путин, които преговори е зъбранил със закон.

    20:50 24.11.2025

  • 162 Руснаците

    3 3 Отговор

    До коментар #102 от "Не,че ми дреме":

    се бият доброволно и осъзнато за съществуването на своята страна. Агресивното НАТО принуждаваше съседни на Русия държави да станат членове на блока, като по този начин я обгражда отвсякъде и беше въпрос на време да я нападне. Само ядреното оръжие на Русия го възпираше да го направи, както това стана с Ирак, Югославия и още десетки държави. Впрочем натото нападна чрез Украйна руските вече републики в Донбас.

    20:51 24.11.2025

  • 163 Евреина Кобзон

    2 0 Отговор

    До коментар #156 от "на кафенце в Крим":

    Четири години
    Концертът не спира .

    Над Милион и 100 хиляди
    КАБЗОНЧИЦИ
    Припяват и играят Казачок.

    Спасибо на Х...лото Вовка.

    Коментиран от #164, #165, #178

    20:51 24.11.2025

  • 164 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "Евреина Кобзон":

    винаги има за цел глупака.

    20:52 24.11.2025

  • 165 Гатанка

    2 0 Отговор

    До коментар #163 от "Евреина Кобзон":

    Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца, от началото на денацификацията, това прави 1.3 милиона мобилизирани. Плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. Къде са те?

    20:52 24.11.2025

  • 166 Не се фали

    2 1 Отговор

    До коментар #160 от "Киев за два дня":

    Не е за фалене да си такъв. Падението на запада опря до пу мяри.

    20:54 24.11.2025

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Бандеракючек

    2 1 Отговор
    След тая изтощителна война на пyтинкaта, скоро руснаците няма да свалят цъpвулите!

    Коментиран от #170, #173

    20:54 24.11.2025

  • 169 Бандеракючек

    3 2 Отговор

    До коментар #167 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    И как е руската икономика? Изплатиха ли надниците на башибoзуците?

    20:57 24.11.2025

  • 170 здрастиии тaпeйка

    2 1 Отговор

    До коментар #168 от "Бандеракючек":

    А где Азов?

    Коментиран от #171

    20:57 24.11.2025

  • 171 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #170 от "здрастиии тaпeйка":

    Режат руски тикви.

    Коментиран от #176

    20:58 24.11.2025

  • 172 село мое ,

    2 1 Отговор

    До коментар #157 от "Попитали Иван":

    Да не са те интервюирали теб , бе , мой , че у ваше село картинката е същата , без разлика както си я описал .Само дето нямаше нужда да намесваш Кремъл , но това е друга тема .

    20:58 24.11.2025

  • 173 Ъъъъъъъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #168 от "Бандеракючек":

    Да речем, че руснаците са свикнали....С цървулите. Ама как европейците ще свикнат с тях, идея си нямам. Щото ще им се наложи да обуят цървули.😂

    20:59 24.11.2025

  • 174 През последния месец

    4 1 Отговор
    около 1 хиляда бивши военни от Въоръжените сили на Украйна са преминали на страната на Русия и се бият срещу Украйна. Установено е, че основната причина е в идеологията защото всички, които са се обърнали се смятат за руснаци и потомци на тези, които са се борили срещу фашизма по време на Великата отечествена война. Други причини включват несъгласие с политиката на Киевския режим и желанието за сваляне на правителството в Украйна, желанието за получаване на Руско гражданство, отношението на Украинското командване към личния състав и неговата некомпетентност.

    21:00 24.11.2025

  • 175 Ба кг

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "Сaпунь Дуру":

    Срещнеш ли копейка трепИ!После по разпределение.

    21:00 24.11.2025

  • 176 здрастиии тaпeйка

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "Българин":

    На колко метра под земята?

    Коментиран от #177

    21:00 24.11.2025

  • 177 Ачо

    0 1 Отговор

    До коментар #176 от "здрастиии тaпeйка":

    Руснаците ги лопата общо.С багер .Копане от нов вид.За това не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #181

    21:02 24.11.2025

  • 178 Димитринчо

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "Евреина Кобзон":

    Повечко са.

    21:03 24.11.2025

  • 179 Ъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Да се върнем към реалността:

    "Шок в Северск: Руснаците влязоха в града от 3 страни - украинците са обкръжени

    Руски войски са навлезли в северната част на Северск , превземайки първите сгради. Щурмови части на група армии „Север“ са влезли в Северск от друга посока, този път от север и североизток и са превзели първите сгради по улиците „Восточная“, „Кошевой“ и „Северная“ от посока на Поселковия езер. Преди това, руските войски са влезли в града от юг и активно напредват от двете страни на железопътната линия към центъра.
    В същото време, дронове прекъсват всички комуникации и доставки към града.
    Фланговете също са активирани: след превземането на Платоновка от север, руските сили отрязаха пътя към Красни Лиман , а след освобождаването на Звановка от юг, те отрязаха пътя към Славянск.
    Северск вече е ефективно обкръжен, като е отворен само западният път, който минава през полета и ниви."

    21:07 24.11.2025

  • 180 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Те затова целуват":

    А бе монголски татароид, всеки ден ли се молиш на Господа си Монголското куче Тангра.
    Емаш две турски партии в парламента които ти коват български закони.
    10% турско и циганско население което по Евростат означава че България е най мюсюлманската държава в Европа.
    По данните на ООН Русия е с 4% мюсюлманско население.

    21:08 24.11.2025

  • 181 ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #177 от "Ачо":

    Теб като те шутира Натото в Украйна няма да те копат , ами ще те оставят кучутата да те ядат

    21:10 24.11.2025

  • 182 На Глен Ски Изчезни

    2 0 Отговор
    Омръзна ни да те гледаме и слушаме всеки ден. От сърце ти желаем поражение в тази война !

    21:38 24.11.2025

  • 183 Горски

    2 0 Отговор
    И ако Фон Дер, Микрон и т н. много мътят водата да пусне записи и от технште корупционни скандали ( както направиха със Зеленски). Бог знае, че има богат избор на корупция - например сделката с Файзер и т н. Тези - Брюкселските са тотал щета от първия до последния. Един призрак броди из Европа - призракът на Брюкселската дезорганизирана шизофрения. Тези двамата баламурници решили да направят план за спиране на войната. "Сметки без кръчмаря". И ние тази вечер с наборите ще имаме събрание в кръчмата, за да обсъдим наша версия на плана за мир. Нали искахте"мир чрез сила".Ето ви "мир чрез сила"? Само дето разликата е в това,че не вие го налагате,а на вас ви го налагат,ама то затова се внимава какво си пожелаваш. Другата простотия е тази,че"границите не можели да бъдат променяни чрез сила". Айде бе,ти да видиш. Откакто свят светува, всички граници са се променяли и продължават да се променят единствено и само чрез сила."Правото на по-силния". Е,малко е кофти разбира се да си "от страната на булката",но това е положението. Мир няма да има до пълната капитулация и заличаване на Украйна.

    21:40 24.11.2025

  • 184 Салваторе

    1 0 Отговор
    Всяка стъпка на мирния договор трябва да бъде обмисляна до последния украинец, доколкото все още се намира.

    21:57 24.11.2025

  • 185 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Ей, един коментар да обедини повечето предварително обречени на неуспех гръмки нелепости на Зеленски. Само да добавя великата Перемога и че необръснатите храсти им пречеха. А колко добре щеше да е, ако просто се бяха съгласили, че Донбас и Крим са си руски, а НАТО е табу. Никой не ги е спирал за ЕС, но неписано условие за страните от Източна Европа е, че за да членуват в ЕС, трябва първо да са в НАТО - следователно ЕС НЕ Е ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ, А ВОЕНЕН...

    21:57 24.11.2025

  • 186 ЩЕ ОБМИСЛЯТЕ ЛИ, ДО СЕГА КЪДЕ БЯХТЕ?

    1 0 Отговор
    КРАТУНИТЕ СА ВИ КУХИ , НЕ СТАВАТЕ ДА МИСЛИТЕ , А САМО ПОСЛУШАНИЕТО КЪМ ЕВРОФАШИЗОИДИТЕ ГО МОЖЕТЕ. ТАКА С ТЯХНАТА КРЕТЕНИЯ ВИ ДОКАРАХА НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ.
    ЩЕЛИ ДА ОБМИСЛЯТ ??? ТА АКО МОЖЕХТЕ ДА МИСЛИТЕ НЯМАШЕ ДА СЕ НАБУТАТЕ В КАПАНА НА ШИЗОФРЕНТА ФАШИСКА ИЗМЕТ, ЩЯХТЕ ДА СЪЗНАВАТЕ ЗА КАКВО ВИ ИСКАТ ЗА КАКВО ВИ ОХАЖВАТ ТОЛКОВА МНОГО МНОГО, ЗА КАКВО ВИ ДАВИХА С ЕВРА И ДОЛАРИ ! ЕЕЕ СЕГА СИ НОСЕТЕ КРЪСТА И СЕ МОЛЕТЕ НА ПУТИН И ТРЪМП , НАЙ-ВЕЧЕ НА ПУИТИН ДА БЪДАТ ПО-БЛАГОСЛОННИ ,ПОНЕ МАЛКО ДА ВИ ПОЖАЛЯТ. СЪМНЯВБАМ СЕ С ТОВА НАГЛО ДЪРЖАНИЕ ДАЛИ!!!

    22:36 24.11.2025

