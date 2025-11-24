"Прилича на хаос": кой е писал плана на Тръмп за Украйна?

"Концентрирана, фокусирана и уважителна" - така описват Украйна и САЩ дискусията, проведена между делегации на двете страни в Женева, след като Вашингтон представи план за прекратяване на войната в Украйна , съгласуван първо с Москва. В същото време през нощта след преговорите в Женева Русия предприе нови атаки срещу Украйна. Според властите най-малко четирима души са загинали при руски удар с дрон срещу украинския град Харков.
Консенсус, който отразява интересите на Украйна?
По думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио планът е бил променен и ще премине през още редакции, преди да се стигне до консенсус. Рубио смекчи американската позиция, след като преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум на Киев да се съгласи с плана до този четвъртък. В тази връзка държавният секретар каза, че няма значение кога точно ще се стигне до решение, стига да е скоро. В същото време президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази оптимизъм и заяви, че "има сигнали, че американската делегация се вслушва" в Киев.
От Белия дом направиха и още едно изявление след срещата в Швейцария - по въпроса с гаранциите за сигурността на Украйна. Според Вашингтон украинската делегация е заявила, че проектът отразява "нейните национални интереси". По време на срещата са били обсъдени основните притеснения на Киев, включително гаранциите за сигурност, се посочва още в изявлението. Украйна обаче не е коментирала тези изявления на Белия дом.
Кой е писал първоначалния план?
Първоначалната версия на плана , представен от САЩ, беше критикувана за това, че удовлетворява всички искания на Русия, а за Украйна представлява на практика капитулация.
Седрик Лейтън, пенсиониран полковник от Военновъздушните сили на САЩ, изразява предпазлив оптимизъм, че първоначалната позиция на американското правителство навярно е била успешно променена. "Изглежда, че най-лошите от тези 28 точки вече са изчезнали от хоризонта." Но все още е твърде рано да се каже със сигурност дали това наистина е така, добавя Лейтън.
Кой всъщност е написал първоначалния план - това беше въпросът, който занимаваше американските политици през уикенда. Документът не само имаше изненадващо силно пристрастие в полза на Кремъл, но и няколко формулировки звучаха като директни и доста тромави преводи от руски на английски, пише в тази връзка германската обществена медия АРД.
В кулоарите на конференция по въпросите на сигурността в Канада няколко американски сенатори заявиха, че държавният секретар Марко Рубио ги е информирал по телефона, че планът не е дело на американски представители. "Рубио ни каза, че това не е американско предложение. Това е предложение, получено от някого, който представлява Русия . И е било предадено на [специалния пратеник] Уиткоф", обяви републиканският сенатор Майк Раундс. А независимият сенатор Ангъс Кинг заяви, че според Рубио това не е позицията на администрацията, а "като цяло списък с желанията на руснаците". По-късно от Държавния департамент публично опровергаха тези твърдения и заявиха, че планът е американски, като Русия и Украйна са имали принос.
Борба за надмощие под светлините на прожекторите?
Бившият посланик на САЩ в Украйна Уилям Тейлър разпространи друга теория: според него руснаците са изготвили този план и са го дали на Стив Уиткоф, като същевременно са го пуснали до медиите. Украйна и европейските ѝ съюзници пък са получили от Вашингтон друг проект за план. Както съобщава агенция Ройтерс, редица високопоставени служители в Държавния департамент и в Съвета за национална сигурност са научили за плана от медиите, включително пратеникът на Тръмп в Украйна Кийт Келог.
Какво точно се случва? Прилича на хаос, коментира АРД. Или на борба за надмощие между Рубио, Уиткоф и вицепрезидента Джей Ди Ванс относно правилния курс към Русия. Или може би светът става свидетел на комбинация от двете, заключава АРД.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
Коментиран от #23, #54
17:36 24.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #21, #58, #86
17:36 24.11.2025
3 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #9
17:37 24.11.2025
4 честен ционист
17:38 24.11.2025
5 Българин
Но е време краварите да учат Руски!
Коментиран от #7, #84
17:38 24.11.2025
6 Някой
Никой не е виновен на Зеленски или ЕС, че отвратиха нормалната част от света. И никой вече не ще да им помага. ЕС са бита карта - ще има фалит, ако продължават със самоубийствените политики.
17:39 24.11.2025
7 честен ционист
До коментар #5 от "Българин":Стефчо Витков знае руски, а и български даже.
17:39 24.11.2025
8 НАПРОТИВ...!
17:39 24.11.2025
9 Сила
До коментар #3 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Вероятно едно момче от "Ръждивия пояс " , продукт на инцест и инбридинг , дето си слага очна линия и обича гей песнички ....
17:39 24.11.2025
10 Миролюб Войнов
157 млрд долара + 500 Томахавки 👍
Мечка се пъди с пушка, не с мед !!!
Коментиран от #29
17:40 24.11.2025
11 Планът Тръмп
Тръмп го е харесал и пуснал по медиите.
Краснов за пореден път помага на Путин.
Коментиран от #57
17:41 24.11.2025
12 Писал го е Путин и
17:42 24.11.2025
13 Пич
17:42 24.11.2025
14 Идва Четвъртък
Ще спази ли Тръмп обещание без оръжие за Нато ?
Коментиран от #17
17:43 24.11.2025
15 Румен
Коментиран от #24, #41
17:43 24.11.2025
16 Толупий е
17:44 24.11.2025
17 Миролюб Войнов
До коментар #14 от "Идва Четвъртък":Русия е невероятно слаба !!!
И руския Господ не може и памогне 😁👍
17:45 24.11.2025
18 Волгин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не ви ли омръзна за дъвчите тази кафява дъвка за фашистка Европа? Сталин е убил повече хора от Хитлер. Въпросът не e кой ще освободи Европа,a кой ще освободи руснаците. Още Левски го казал, че след като се освободи България, той ще отиде в Русия, за да се бори, защото народът там е потиснат дори повече от българският! До ден днешен Все същото.
Коментиран от #31, #32
17:46 24.11.2025
19 DW - Пропаганден машинен
17:47 24.11.2025
20 име
Коментиран от #26, #28, #37
17:47 24.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Асен
17:48 24.11.2025
23 Даа
До коментар #1 от "Урсула":Чичо Дончо иска да свърши нещо голямо, но май не му стига властта
Междувременно, започва войната срещу Венецуела. Всичко може да е поредната мъгла на американските служби.
17:49 24.11.2025
24 Сила
До коментар #15 от "Румен":И унитазите най вече ...щото са безсмислени при липса на канализация и наличие само на външен кенеф ...
Коментиран от #35, #36, #87
17:49 24.11.2025
25 Шопо
17:50 24.11.2025
26 Иииии
До коментар #20 от "име":Ах, видяхте ли защо сега договорите с Русията не стрували и хартията, на която са написани.
17:50 24.11.2025
27 Нана
17:50 24.11.2025
28 Сергей Лебедев, координатор
До коментар #20 от "име":"..Както казва Сергей Лавров, мечът оформя картата, а не писалката..."
Правилно е казал Серьогата, само дето руския меч мяза на ръждаво джобно ножче. Старо и безполезно като самата Лошад ))
Коментиран от #34, #49
17:50 24.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дойче Веле в стихията си
"Агент Краснов, Раша-раша-рашаааа!"
А на Русия не и пука и си продължава, докато хора на Желащите и медиите им прегракнат.
А желанието на Желаещите няма нищо общо с Украйна, а да катурнат Тръмп и да се оправдаят с него пред данъкоплатците си!
17:52 24.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ,,,,,,
До коментар #18 от "Волгин":Колко века крепостно селячество?
17:53 24.11.2025
33 Дон Корлеоне
17:55 24.11.2025
34 име
До коментар #28 от "Сергей Лебедев, координатор":Ситуацията на бойното поле говори друго. Иначе бандерите въобще нямаше да реват за достоен мир. Ще ти припомня че хунтата и евронацитата започнаха с цел "Нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир".
Коментиран от #44, #47, #62
17:55 24.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Брачет,
До коментар #20 от "име":По Колко по ас ти е смяната?
Пияниците от пАсольството много те експлоатират?
17:58 24.11.2025
38 Най ми харесва поправкауа
Разбира се щедрите даващи са се съгласили защото Умеров и Зеленски са ги притиснали с документите, за преводите на процентите!
17:59 24.11.2025
39 Важното е
17:59 24.11.2025
40 Цвете
Коментиран от #45
18:00 24.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ха ХаХа
18:00 24.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Въпросът е
18:03 24.11.2025
49 Питай укро питеците
До коментар #28 от "Сергей Лебедев, координатор":край Гуляй поле,Димитров,Красноармейск и по целия фронт колко е ръждиво руското ножче. Украйна се е свила до 20 млн. по-зле от времето когато са я приемали в СССР и са и дали името Украйна УССР
18:04 24.11.2025
50 виктория
18:04 24.11.2025
51 виктория
18:05 24.11.2025
52 Киев след този договор
До коментар #47 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":ако въобще се осъществи ще е под диктата на Русия,та ще е на ръка разстояние както и цялата територия 404.
Коментиран от #56
18:07 24.11.2025
53 Дименсия
18:07 24.11.2025
54 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Урсула":Тц,Дойче еврейското зеле иска да каже че руснаците са прости и не могат един пр вода на английски да направят ,не се ли сещате за подсмисъла на долната им пропаганда
Коментиран от #96
18:09 24.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #52 от "Киев след този договор":Готов ли са още два, три милиона руснаци да загинат?Ммммм?
18:09 24.11.2025
57 Чакай ,де!
До коментар #11 от "Планът Тръмп":По-спокойно!
Не се изприщвай!
Тръмп е като нашият Бочко!
Днес каже едно...утре-съвсем друго...!
18:14 24.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гошо
18:23 24.11.2025
60 Бай Ставри
18:25 24.11.2025
61 УдоМача
Коментиран от #69
18:26 24.11.2025
62 ,,,,,,
До коментар #34 от "име":Вчера почитаха 93 год. от Голодомора.
Коментиран от #65
18:26 24.11.2025
63 ЖИПИТИ
18:39 24.11.2025
64 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #85
18:42 24.11.2025
65 Най големият Голодомор
До коментар #62 от ",,,,,,":Е в Поволжието.
Цяла България е изпратила помощи за там.
Така е телефонисте
Коментиран от #66
18:46 24.11.2025
66 Рублевка
До коментар #65 от "Най големият Голодомор":И тогава, както и сега, на територията са действали цели бандитски армии. Селяните вместо да обработват земята, са избивали и грабели евреите и поляците. Оказала влияние и Великата депресия. В Европа също е бил ужасен глад. Гражданите са изминавали по 50 километра на ден с велосипеди из околните села, да се молят за някаква храна и са умирали на пътя.
Само украинските просяци свят омраза, търсят кого да обвинят и да изклинчат някаква облага.
18:58 24.11.2025
67 Укрите пак ли ще
18:59 24.11.2025
68 Факт
19:00 24.11.2025
69 СовникТрака
До коментар #61 от "УдоМача":Абе, ще дух@т суп@та.
19:01 24.11.2025
70 Бандеровците докъде
Коментиран от #71
19:03 24.11.2025
71 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #70 от "Бандеровците докъде":Думай.
Коментиран от #72, #74
19:04 24.11.2025
72 Та колко метра останаха до Крим?Козии?М?
До коментар #71 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Хортувай
19:09 24.11.2025
73 Елементарно Уотсън !
19:11 24.11.2025
74 име
До коментар #71 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Кравар, не че не те разбираме, но се казва "М", а "МУУУУ".
Коментиран от #77
19:22 24.11.2025
75 А где
Коментиран от #79
19:22 24.11.2025
76 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #78
19:24 24.11.2025
77 Тихо бе не-нормслник
До коментар #74 от "име":Бягай да обиколиш кофите.Гладен се не спи.
19:24 24.11.2025
78 Демократ
До коментар #76 от "Пенсионер 69 годишен":Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #80
19:25 24.11.2025
79 По Важното
До коментар #75 от "А где":Где Лукойл?
19:26 24.11.2025
80 Пенсионер 69 годишен
До коментар #78 от "Демократ":В магазина можеш ли да си напазаруваш с "демократична ценност"?
Коментиран от #82
19:27 24.11.2025
81 ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ
Си е На Кремъл .
Агент Краснов Рижавия просто изпълнява
19:29 24.11.2025
82 Има Рубли бре
До коментар #80 от "Пенсионер 69 годишен":Ще пазарува със Рубли .
Не се коркай
69
,
19:31 24.11.2025
83 Хахахаха
19:32 24.11.2025
84 Време е
До коментар #5 от "Българин":руснаците да учат китайски
19:32 24.11.2025
85 А Путин
До коментар #64 от "Пенсионер 69 годишен":Колко дава за Войната
Бре Рублоидиот?
Злато взе да продава
И Ценни книжа във ЮАНИ.
Нещо Денгите
Не стигат .
19:33 24.11.2025
86 Хахахаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Е па заминавай за раша, да получаваш репарации бе копей! Не ми е ясно, защо не ви гонят от Европа, такива предатели.
19:33 24.11.2025
87 Аоо
До коментар #24 от "Сила":Кой-златните ли? Те вършат работа и то добра и при външна.
19:33 24.11.2025
88 Може да се
Въобще няма нужда да се чете другото.
19:33 24.11.2025
89 Плана на Тръмп
19:35 24.11.2025
90 Кой
19:36 24.11.2025
91 БайДжо
19:37 24.11.2025
92 Перо
19:37 24.11.2025
93 Аааа
19:38 24.11.2025
94 Ялови преговори
19:49 24.11.2025
95 тоз пък
19:52 24.11.2025
96 Ако е така
До коментар #54 от "Kaлпазанин":Може би е точната пропаганда за прости хора, такива като нас, които си губят времето да четат тази статия. В този дух, чух че, бели мечки се разхождали по Червения площад преди лягане за зинен сън.
19:56 24.11.2025
97 Тунтун
19:56 24.11.2025
98 САЩ са много доволни от плана на ЕС
20:00 24.11.2025
99 Даката
20:17 24.11.2025
100 Агент Краснов
00:12 25.11.2025