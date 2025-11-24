Новини
"Прилича на хаос": кой е писал плана на Тръмп за Украйна?
Някои формулировки звучаха като директни и доста тромави преводи от руски на английски

"Прилича на хаос": кой е писал плана на Тръмп за Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Концентрирана, фокусирана и уважителна" - така описват Украйна и САЩ дискусията, проведена между делегации на двете страни в Женева, след като Вашингтон представи план за прекратяване на войната в Украйна , съгласуван първо с Москва. В същото време през нощта след преговорите в Женева Русия предприе нови атаки срещу Украйна. Според властите най-малко четирима души са загинали при руски удар с дрон срещу украинския град Харков.

Консенсус, който отразява интересите на Украйна?

По думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио планът е бил променен и ще премине през още редакции, преди да се стигне до консенсус. Рубио смекчи американската позиция, след като преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум на Киев да се съгласи с плана до този четвъртък. В тази връзка държавният секретар каза, че няма значение кога точно ще се стигне до решение, стига да е скоро. В същото време президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази оптимизъм и заяви, че "има сигнали, че американската делегация се вслушва" в Киев.

От Белия дом направиха и още едно изявление след срещата в Швейцария - по въпроса с гаранциите за сигурността на Украйна. Според Вашингтон украинската делегация е заявила, че проектът отразява "нейните национални интереси". По време на срещата са били обсъдени основните притеснения на Киев, включително гаранциите за сигурност, се посочва още в изявлението. Украйна обаче не е коментирала тези изявления на Белия дом.

Кой е писал първоначалния план?

Първоначалната версия на плана , представен от САЩ, беше критикувана за това, че удовлетворява всички искания на Русия, а за Украйна представлява на практика капитулация.

Седрик Лейтън, пенсиониран полковник от Военновъздушните сили на САЩ, изразява предпазлив оптимизъм, че първоначалната позиция на американското правителство навярно е била успешно променена. "Изглежда, че най-лошите от тези 28 точки вече са изчезнали от хоризонта." Но все още е твърде рано да се каже със сигурност дали това наистина е така, добавя Лейтън.

Кой всъщност е написал първоначалния план - това беше въпросът, който занимаваше американските политици през уикенда. Документът не само имаше изненадващо силно пристрастие в полза на Кремъл, но и няколко формулировки звучаха като директни и доста тромави преводи от руски на английски, пише в тази връзка германската обществена медия АРД.

В кулоарите на конференция по въпросите на сигурността в Канада няколко американски сенатори заявиха, че държавният секретар Марко Рубио ги е информирал по телефона, че планът не е дело на американски представители. "Рубио ни каза, че това не е американско предложение. Това е предложение, получено от някого, който представлява Русия . И е било предадено на [специалния пратеник] Уиткоф", обяви републиканският сенатор Майк Раундс. А независимият сенатор Ангъс Кинг заяви, че според Рубио това не е позицията на администрацията, а "като цяло списък с желанията на руснаците". По-късно от Държавния департамент публично опровергаха тези твърдения и заявиха, че планът е американски, като Русия и Украйна са имали принос.

Борба за надмощие под светлините на прожекторите?

Бившият посланик на САЩ в Украйна Уилям Тейлър разпространи друга теория: според него руснаците са изготвили този план и са го дали на Стив Уиткоф, като същевременно са го пуснали до медиите. Украйна и европейските ѝ съюзници пък са получили от Вашингтон друг проект за план. Както съобщава агенция Ройтерс, редица високопоставени служители в Държавния департамент и в Съвета за национална сигурност са научили за плана от медиите, включително пратеникът на Тръмп в Украйна Кийт Келог.

Какво точно се случва? Прилича на хаос, коментира АРД. Или на борба за надмощие между Рубио, Уиткоф и вицепрезидента Джей Ди Ванс относно правилния курс към Русия. Или може би светът става свидетел на комбинация от двете, заключава АРД.


Германия
  • 1 Урсула

    50 9 Отговор
    Го е писала с к.калас

    Коментиран от #23, #54

    17:36 24.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    58 21 Отговор
    В четвъртък фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #18, #21, #58, #86

    17:36 24.11.2025

  • 3 УКРАЙНА 🇺🇦

    7 35 Отговор
    Идиот като него

    Коментиран от #9

    17:37 24.11.2025

  • 4 честен ционист

    2 12 Отговор
    Стефчо Витков.

    17:38 24.11.2025

  • 5 Българин

    42 7 Отговор
    Това не е план, това е Ултиматум! Естествено, че е писан на Руски и е преведен с гугъл транслейт.
    Но е време краварите да учат Руски!

    Коментиран от #7, #84

    17:38 24.11.2025

  • 6 Някой

    58 7 Отговор
    Пак ли същата мотика ще настъпвате? Плана е писан от Русия и никой не е рафинирал английския првеод? Хайде стига. Видяхме до къде стигна истерията с руската намеса в американските - до под кривата круша.
    Никой не е виновен на Зеленски или ЕС, че отвратиха нормалната част от света. И никой вече не ще да им помага. ЕС са бита карта - ще има фалит, ако продължават със самоубийствените политики.

    17:39 24.11.2025

  • 7 честен ционист

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Стефчо Витков знае руски, а и български даже.

    17:39 24.11.2025

  • 8 НАПРОТИВ...!

    33 3 Отговор
    Много си е точен даже ,плана за мир на Тръмп за Украйна...!!!

    17:39 24.11.2025

  • 9 Сила

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Вероятно едно момче от "Ръждивия пояс " , продукт на инцест и инбридинг , дето си слага очна линия и обича гей песнички ....

    17:39 24.11.2025

  • 10 Миролюб Войнов

    7 35 Отговор
    Единствения мирен план :

    157 млрд долара + 500 Томахавки 👍
    Мечка се пъди с пушка, не с мед !!!

    Коментиран от #29

    17:40 24.11.2025

  • 11 Планът Тръмп

    7 26 Отговор
    е писан в Кремъл и даден на Тръмп от Уиткоф, зетя на Тръмп - Кишнер и Дмитриев.

    Тръмп го е харесал и пуснал по медиите.

    Краснов за пореден път помага на Путин.

    Коментиран от #57

    17:41 24.11.2025

  • 12 Писал го е Путин и

    9 16 Отговор
    рижавия ветропоказател се съгласява безусловно с него,защото знае,че пир ТСВ с Русия ще загуби всичко,не само 404 и западнала Джендеропа.

    17:42 24.11.2025

  • 13 Пич

    36 6 Отговор
    Плана на Тръмп е единственият реалистичен план. Плана на Урсулианците е - мечти и фантазии !!! Плана на Путин - няма план , бие наред и си взема всичко руско !!!

    17:42 24.11.2025

  • 14 Идва Четвъртък

    22 1 Отговор
    Ко праим са.
    Ще спази ли Тръмп обещание без оръжие за Нато ?

    Коментиран от #17

    17:43 24.11.2025

  • 15 Румен

    10 19 Отговор
    Руснаците да върнат всичко дето са взели от Украйна. Включително:- Телевизори, маси, коли, мотори, вилици , лъжици и др. Сега стягаме 2 милиона европейска войска срещу Русия.5655

    Коментиран от #24, #41

    17:43 24.11.2025

  • 16 Толупий е

    14 1 Отговор
    писал плана на Тръмп За това "Прилича на хаос"

    17:44 24.11.2025

  • 17 Миролюб Войнов

    9 20 Отговор

    До коментар #14 от "Идва Четвъртък":

    Русия е невероятно слаба !!!
    И руския Господ не може и памогне 😁👍

    17:45 24.11.2025

  • 18 Волгин

    14 23 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не ви ли омръзна за дъвчите тази кафява дъвка за фашистка Европа? Сталин е убил повече хора от Хитлер. Въпросът не e кой ще освободи Европа,a кой ще освободи руснаците. Още Левски го казал, че след като се освободи България, той ще отиде в Русия, за да се бори, защото народът там е потиснат дори повече от българският! До ден днешен Все същото.

    Коментиран от #31, #32

    17:46 24.11.2025

  • 19 DW - Пропаганден машинен

    26 3 Отговор
    Dойче Zelки, ако не сте вденали да ви го вдена, планът се пише oтново от руснаците, така както написаха вашия 45-та година и ви набиха червеното знаме в 3адния двоp!

    17:47 24.11.2025

  • 20 име

    14 3 Отговор
    Като за начало е доста добро предложение за бандерите. Както казва Сергей Лавров, мечът оформя картата, а не писалката. Мечът предшества и превъзхожда писалката. Преговорите не създават резултатите, те ги формализират. Преговорите трябва да се съобразят с реалността на бойното поле. Едно мирно споразумение сега ще бъде несъвършено, ще бъде несправедливо, но трябва да отразява бойното поле, което е несъвършено и несправедливо. Алтернативата в никакъв случай не е победа, алтернативата е разбита страна и споразумение, диктувано изцяло от Русия.

    Коментиран от #26, #28, #37

    17:47 24.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Асен

    4 0 Отговор
    Плана го е писал звездите ми говорят.

    17:48 24.11.2025

  • 23 Даа

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Чичо Дончо иска да свърши нещо голямо, но май не му стига властта
    Междувременно, започва войната срещу Венецуела. Всичко може да е поредната мъгла на американските служби.

    17:49 24.11.2025

  • 24 Сила

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Румен":

    И унитазите най вече ...щото са безсмислени при липса на канализация и наличие само на външен кенеф ...

    Коментиран от #35, #36, #87

    17:49 24.11.2025

  • 25 Шопо

    14 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    17:50 24.11.2025

  • 26 Иииии

    4 12 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Ах, видяхте ли защо сега договорите с Русията не стрували и хартията, на която са написани.

    17:50 24.11.2025

  • 27 Нана

    13 5 Отговор
    ,,Прилича на хаос,, само в главите на АРД И ВАШИТЕ . И тия ,, американски сенатори,, колко пъти вече ги цитирате , като се знае , че лъжат. Или вие си измисляте. Че и английския не бил английски. Хайде спрете се, при тръмп работят умни хора

    17:50 24.11.2025

  • 28 Сергей Лебедев, координатор

    7 12 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    "..Както казва Сергей Лавров, мечът оформя картата, а не писалката..."

    Правилно е казал Серьогата, само дето руския меч мяза на ръждаво джобно ножче. Старо и безполезно като самата Лошад ))

    Коментиран от #34, #49

    17:50 24.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дойче Веле в стихията си

    12 3 Отговор
    И вече дава тон за песен:

    "Агент Краснов, Раша-раша-рашаааа!"

    А на Русия не и пука и си продължава, докато хора на Желащите и медиите им прегракнат.

    А желанието на Желаещите няма нищо общо с Украйна, а да катурнат Тръмп и да се оправдаят с него пред данъкоплатците си!

    17:52 24.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ,,,,,,

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "Волгин":

    Колко века крепостно селячество?

    17:53 24.11.2025

  • 33 Дон Корлеоне

    4 9 Отговор
    Планът отпадна.Тръмп не можа и този път да спаси Хаяско.

    17:55 24.11.2025

  • 34 име

    10 3 Отговор

    До коментар #28 от "Сергей Лебедев, координатор":

    Ситуацията на бойното поле говори друго. Иначе бандерите въобще нямаше да реват за достоен мир. Ще ти припомня че хунтата и евронацитата започнаха с цел "Нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир".

    Коментиран от #44, #47, #62

    17:55 24.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Брачет,

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    По Колко по ас ти е смяната?
    Пияниците от пАсольството много те експлоатират?

    17:58 24.11.2025

  • 38 Най ми харесва поправкауа

    10 3 Отговор
    , че на никой няма да се търси сметка за окрадените пари, предложена от Умеров!
    Разбира се щедрите даващи са се съгласили защото Умеров и Зеленски са ги притиснали с документите, за преводите на процентите!

    17:59 24.11.2025

  • 39 Важното е

    3 11 Отговор
    Че нашите копейки пак ще хванат средния

    17:59 24.11.2025

  • 40 Цвете

    4 8 Отговор
    РУСКИЯ МАНИПУЛАТОР НЕЗАБРАВЯ ДА СЕ ИЗЛАГА. " ИСКА ПРИМИРИЕ " ,А ПОДГОТВЯ ПОЧВАТА В ОБРАТЕН РЕД. НАЙ ВАЖНОТО Е ДА СЕ ПОДПИШЕ ПРИМИРИЕ ЗАВИНАГИ, ЗАЩОТО НА ТЕЗИ НЕМОЖЕ ДА СЕ ИМА ДОВЕРИЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ.

    Коментиран от #45

    18:00 24.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ХаХа

    10 3 Отговор
    Скапаното ДВ на което американците спряха парите какво ли друго освен тъпотии може да пише

    18:00 24.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Въпросът е

    4 7 Отговор
    кй кълве на руските опорки

    18:03 24.11.2025

  • 49 Питай укро питеците

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Сергей Лебедев, координатор":

    край Гуляй поле,Димитров,Красноармейск и по целия фронт колко е ръждиво руското ножче. Украйна се е свила до 20 млн. по-зле от времето когато са я приемали в СССР и са и дали името Украйна УССР

    18:04 24.11.2025

  • 50 виктория

    9 2 Отговор
    военолюбците започват да търсят под вола теле!!!

    18:04 24.11.2025

  • 51 виктория

    6 2 Отговор
    тая зависима медия дойче веле,защо постоянно я цитирате!!!

    18:05 24.11.2025

  • 52 Киев след този договор

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    ако въобще се осъществи ще е под диктата на Русия,та ще е на ръка разстояние както и цялата територия 404.

    Коментиран от #56

    18:07 24.11.2025

  • 53 Дименсия

    5 6 Отговор
    Американците трябва спешно да впишат в конституцията си, че президента им не трябва да минава 80 годишна възраст през мандата си

    18:07 24.11.2025

  • 54 Kaлпазанин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Тц,Дойче еврейското зеле иска да каже че руснаците са прости и не могат един пр вода на английски да направят ,не се ли сещате за подсмисъла на долната им пропаганда

    Коментиран от #96

    18:09 24.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Киев след този договор":

    Готов ли са още два, три милиона руснаци да загинат?Ммммм?

    18:09 24.11.2025

  • 57 Чакай ,де!

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Планът Тръмп":

    По-спокойно!
    Не се изприщвай!
    Тръмп е като нашият Бочко!
    Днес каже едно...утре-съвсем друго...!

    18:14 24.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гошо

    5 3 Отговор
    Напротив - съвсем реалистичен план е. Русия каквото е заграбила,не съм веднъж в историята да го е върнала,освен в Манджурия,където японците ги побеждават в руско-японската война. Каквото е завзето просто няма кой да накара руснаците да го върнат,те дори смятат вече четирите области за техни. Това е положението. Колкото по-рано приключи войната, толкова по-малко териториални загуби за Украйна ще има. И по-малко жертви. Но спонсорите на войната , разбира се,не искат тя да свършва. Спонсорите от векове са едни и същи и те никога не губят, независимо от развоя на войните.

    18:23 24.11.2025

  • 60 Бай Ставри

    7 1 Отговор
    Ще го сложи на всичкото соросчета, евроатлантичета, краварчета и 3,14далчета у кафявата точка без вазелин.

    18:25 24.11.2025

  • 61 УдоМача

    5 1 Отговор
    Така както са тръгнали американци, европейци скоро ще им се наложи като малките деца да репетират произношение - "ляляля-люлюлю-лилили" :D :D :D

    Коментиран от #69

    18:26 24.11.2025

  • 62 ,,,,,,

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "име":

    Вчера почитаха 93 год. от Голодомора.

    Коментиран от #65

    18:26 24.11.2025

  • 63 ЖИПИТИ

    3 1 Отговор
    Аз бе дъртак. Аз го писах. Знаеш ли колко е трудно да превеждаш и пишеш на руски, какво като съм изкуствен интелект.

    18:39 24.11.2025

  • 64 Пенсионер 69 годишен

    5 2 Отговор
    Европа да даде още 1000 милиарда на крайна за златни тоалетни и замъци на наци върхушката.

    Коментиран от #85

    18:42 24.11.2025

  • 65 Най големият Голодомор

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от ",,,,,,":

    Е в Поволжието.
    Цяла България е изпратила помощи за там.
    Така е телефонисте

    Коментиран от #66

    18:46 24.11.2025

  • 66 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Най големият Голодомор":

    И тогава, както и сега, на територията са действали цели бандитски армии. Селяните вместо да обработват земята, са избивали и грабели евреите и поляците. Оказала влияние и Великата депресия. В Европа също е бил ужасен глад. Гражданите са изминавали по 50 километра на ден с велосипеди из околните села, да се молят за някаква храна и са умирали на пътя.
    Само украинските просяци свят омраза, търсят кого да обвинят и да изклинчат някаква облага.

    18:58 24.11.2025

  • 67 Укрите пак ли ще

    5 2 Отговор
    контраступват?🤣😂🤣

    18:59 24.11.2025

  • 68 Факт

    2 0 Отговор
    Важното е да се губи време!

    19:00 24.11.2025

  • 69 СовникТрака

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "УдоМача":

    Абе, ще дух@т суп@та.

    19:01 24.11.2025

  • 70 Бандеровците докъде

    4 4 Отговор
    контраступиха днес?😂🤣😂

    Коментиран от #71

    19:03 24.11.2025

  • 71 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    6 3 Отговор

    До коментар #70 от "Бандеровците докъде":

    Думай.

    Коментиран от #72, #74

    19:04 24.11.2025

  • 72 Та колко метра останаха до Крим?Козии?М?

    4 11 Отговор

    До коментар #71 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Хортувай

    19:09 24.11.2025

  • 73 Елементарно Уотсън !

    11 5 Отговор
    "Планът" е написан от лузъра Уиткоф и пудела на Путлер 🐩 Дмитриев . Още в началото беше ясно ,че е напълно неадекватен и абсурден.

    19:11 24.11.2025

  • 74 име

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Кравар, не че не те разбираме, но се казва "М", а "МУУУУ".

    Коментиран от #77

    19:22 24.11.2025

  • 75 А где

    3 4 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #79

    19:22 24.11.2025

  • 76 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор
    В Украйна вече сняг забръска. Ток няма, парно няма, въглища няма, бензин само с купони. Ловят мъжете по улиците. Затварят ги в мазетата на ТЦК, бият ги, пъхат им палки и бутилки в анусите, източват им сметките, изнасилват им жените и накрая ги убиват. Истински АД! Хората чакат с трепет освобождението от военната хунта!

    Коментиран от #78

    19:24 24.11.2025

  • 77 Тихо бе не-нормслник

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "име":

    Бягай да обиколиш кофите.Гладен се не спи.

    19:24 24.11.2025

  • 78 Демократ

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Пенсионер 69 годишен":

    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #80

    19:25 24.11.2025

  • 79 По Важното

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "А где":

    Где Лукойл?

    19:26 24.11.2025

  • 80 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Демократ":

    В магазина можеш ли да си напазаруваш с "демократична ценност"?

    Коментиран от #82

    19:27 24.11.2025

  • 81 ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ

    2 4 Отговор
    Този План

    Си е На Кремъл .

    Агент Краснов Рижавия просто изпълнява

    19:29 24.11.2025

  • 82 Има Рубли бре

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ще пазарува със Рубли .
    Не се коркай
    69

    ,

    19:31 24.11.2025

  • 83 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Е как кой е писал плана? Ясно е. ChatGPT е превело руския план и се е получил плана на тръмпоча! Вие да не мислите, че той сам го е писал и мислил?

    19:32 24.11.2025

  • 84 Време е

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    руснаците да учат китайски

    19:32 24.11.2025

  • 85 А Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Пенсионер 69 годишен":

    Колко дава за Войната
    Бре Рублоидиот?

    Злато взе да продава
    И Ценни книжа във ЮАНИ.

    Нещо Денгите
    Не стигат .

    19:33 24.11.2025

  • 86 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е па заминавай за раша, да получаваш репарации бе копей! Не ми е ясно, защо не ви гонят от Европа, такива предатели.

    19:33 24.11.2025

  • 87 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сила":

    Кой-златните ли? Те вършат работа и то добра и при външна.

    19:33 24.11.2025

  • 88 Може да се

    2 1 Отговор
    познав че е Дойчеговнеле само по заглавието.
    Въобще няма нужда да се чете другото.

    19:33 24.11.2025

  • 89 Плана на Тръмп

    0 3 Отговор
    пълен буламач!

    19:35 24.11.2025

  • 90 Кой

    3 0 Отговор
    с кого преговаря не се разбира много.

    19:36 24.11.2025

  • 91 БайДжо

    3 1 Отговор
    Време е Дончо да бега в Москва!

    19:37 24.11.2025

  • 92 Перо

    4 2 Отговор
    “Редакциите” на договора от джендърията ще докара ционисткия режим /и заради него/, до пълна ликвидация на Украйна, а ЕС корумпетата ще останат без пари от корупция, по трудния начин и банкрут на съюза!

    19:37 24.11.2025

  • 93 Аааа

    1 1 Отговор
    В квартирата на КГБ не Лубянка са го писали, много ясно, Агент Краснов преигра, но той няма друг избор :)

    19:38 24.11.2025

  • 94 Ялови преговори

    3 1 Отговор
    Без Русия нищо не може да се роди!

    19:49 24.11.2025

  • 95 тоз пък

    2 0 Отговор
    Звучи по-реалистично от бюджета на България.

    19:52 24.11.2025

  • 96 Ако е така

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Kaлпазанин":

    Може би е точната пропаганда за прости хора, такива като нас, които си губят времето да четат тази статия. В този дух, чух че, бели мечки се разхождали по Червения площад преди лягане за зинен сън.

    19:56 24.11.2025

  • 97 Тунтун

    3 1 Отговор
    Очаквайте скоро ДВ на руски..

    19:56 24.11.2025

  • 98 САЩ са много доволни от плана на ЕС

    1 0 Отговор
    обсъден и променен от Европейските лидери. Съединените щати намериха европейския мирен план за украинския конфликт за много полезен и добър, но са съсредоточени върху своя проект и Зеленски ще трябва да се подпише ако иска Мир на Американския проект. Това се съобщава от The Washington Post (WP), като се цитира източника.

    20:00 24.11.2025

  • 99 Даката

    2 1 Отговор
    Тръмп нескрито завижда на Путин, че може да си прави каквото си иска с Русия и никой не може да му каже копче... един беше Навални, който каза, че царят е гол и Путин го уби... напълно възможно е идиота Тръмп да е станал русофил и да върти някакви игрички с другия нарцис и боклук Путин с надеждата да вземе руско гражданство (дали е възможно един боклук да стори това, ами напълно е възможно, пък бил той и американски) ... и двамата са най-лошите боклуци на света, но все пак Путин го превъзхожда по повечето показатели, все пак в Америка има нещо, което липсва в Русия и това е демокрацията и от американския конгрес от време на време му свиват перките на Тръмп така, че не може да си прави каквото си иска.

    20:17 24.11.2025

  • 100 Агент Краснов

    1 0 Отговор
    Как кой? В Кремъл го писаха

    00:12 25.11.2025

