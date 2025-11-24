"Прилича на хаос": кой е писал плана на Тръмп за Украйна?

"Концентрирана, фокусирана и уважителна" - така описват Украйна и САЩ дискусията, проведена между делегации на двете страни в Женева, след като Вашингтон представи план за прекратяване на войната в Украйна , съгласуван първо с Москва. В същото време през нощта след преговорите в Женева Русия предприе нови атаки срещу Украйна. Според властите най-малко четирима души са загинали при руски удар с дрон срещу украинския град Харков.

Консенсус, който отразява интересите на Украйна?

Още новини от Украйна

По думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио планът е бил променен и ще премине през още редакции, преди да се стигне до консенсус. Рубио смекчи американската позиция, след като преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум на Киев да се съгласи с плана до този четвъртък. В тази връзка държавният секретар каза, че няма значение кога точно ще се стигне до решение, стига да е скоро. В същото време президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази оптимизъм и заяви, че "има сигнали, че американската делегация се вслушва" в Киев.

От Белия дом направиха и още едно изявление след срещата в Швейцария - по въпроса с гаранциите за сигурността на Украйна. Според Вашингтон украинската делегация е заявила, че проектът отразява "нейните национални интереси". По време на срещата са били обсъдени основните притеснения на Киев, включително гаранциите за сигурност, се посочва още в изявлението. Украйна обаче не е коментирала тези изявления на Белия дом.

Кой е писал първоначалния план?

Първоначалната версия на плана , представен от САЩ, беше критикувана за това, че удовлетворява всички искания на Русия, а за Украйна представлява на практика капитулация.

Седрик Лейтън, пенсиониран полковник от Военновъздушните сили на САЩ, изразява предпазлив оптимизъм, че първоначалната позиция на американското правителство навярно е била успешно променена. "Изглежда, че най-лошите от тези 28 точки вече са изчезнали от хоризонта." Но все още е твърде рано да се каже със сигурност дали това наистина е така, добавя Лейтън.

Кой всъщност е написал първоначалния план - това беше въпросът, който занимаваше американските политици през уикенда. Документът не само имаше изненадващо силно пристрастие в полза на Кремъл, но и няколко формулировки звучаха като директни и доста тромави преводи от руски на английски, пише в тази връзка германската обществена медия АРД.

В кулоарите на конференция по въпросите на сигурността в Канада няколко американски сенатори заявиха, че държавният секретар Марко Рубио ги е информирал по телефона, че планът не е дело на американски представители. "Рубио ни каза, че това не е американско предложение. Това е предложение, получено от някого, който представлява Русия . И е било предадено на [специалния пратеник] Уиткоф", обяви републиканският сенатор Майк Раундс. А независимият сенатор Ангъс Кинг заяви, че според Рубио това не е позицията на администрацията, а "като цяло списък с желанията на руснаците". По-късно от Държавния департамент публично опровергаха тези твърдения и заявиха, че планът е американски, като Русия и Украйна са имали принос.

Борба за надмощие под светлините на прожекторите?

Бившият посланик на САЩ в Украйна Уилям Тейлър разпространи друга теория: според него руснаците са изготвили този план и са го дали на Стив Уиткоф, като същевременно са го пуснали до медиите. Украйна и европейските ѝ съюзници пък са получили от Вашингтон друг проект за план. Както съобщава агенция Ройтерс, редица високопоставени служители в Държавния департамент и в Съвета за национална сигурност са научили за плана от медиите, включително пратеникът на Тръмп в Украйна Кийт Келог.

Какво точно се случва? Прилича на хаос, коментира АРД. Или на борба за надмощие между Рубио, Уиткоф и вицепрезидента Джей Ди Ванс относно правилния курс към Русия. Или може би светът става свидетел на комбинация от двете, заключава АРД.