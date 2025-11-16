Украйна нанесе удари по склад за дронове на руското подразделение „Рубикон“

Подразделения на Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари по съоръженията на Новокуйбишевската рафинерия в руската Самарска област и по склад за дронове, принадлежащ на руското подразделение "Рубикон" в окупираната част на Донецка област, съобщи агенция Укринформ, цитирайки изявление в "Телеграм" на пресслужбата на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, предаде БТА.
"Като част от усилията за намаляване на офанзивния потенциал на врага и затрудняване на доставките на гориво и боеприпаси за военните части на окупаторите, подразделения на Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари по съоръженията на Новокуйбишевската рафинерия в руската Самарска област. Това предприятие има годишен капацитет за преработка от 8,8 милиона тона петрол", се казва в изявлението.
Предприятието произвежда повече от 20 вида петролни продукти. То поддържа руската окупационна армия и е един от основните производители на висококачествено гориво за реактивни двигатели, добави Генералният щаб на ВСУ.
В зоната на поразяване са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява. Освен това са нанесени удари по склад за съхранение на дронове, принадлежащи на подразделението "Рубикон", и по помпена станция за гориво и смазочни материали във временно окупираната територия на Донецка област, посочва Укринформ.
На свой ред, руската армия обяви днес, че е превзела още две села в южната част на Украйна, където руските войски продължават бавното си настъпление срещу по-малобройните украински части, посочва Франс прес. Руското министерство на отбраната заяви днес, че войските му са превзели селата Ровнополие и Мала Токмачка в Запорожка област, след като по-рано тази седмица обяви превземането на други две населени места.
3 Pyccкий Карлик
Коментиран от #9
15:42 16.11.2025
4 стоян георгиев
Коментиран от #108
15:42 16.11.2025
6 стоян георгиев
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма да е тоя месец вероятно и другия няма да е.
Коментиран от #36
15:42 16.11.2025
8 Николина
Коментиран от #19, #22, #27, #102, #105
15:43 16.11.2025
10 Добре са ги ударили.Добре,добре.
15:45 16.11.2025
11 Тези удари за Украйна
15:45 16.11.2025
12 ЛИТКА
15:46 16.11.2025
14 Хуляй поле
15:47 16.11.2025
15 А вчера и днес защо има стачка
15:48 16.11.2025
16 БАНГО
Коментиран от #61
15:49 16.11.2025
17 Затова
15:49 16.11.2025
18 Айде
15:49 16.11.2025
20 Pyccкий Карлик
Коментиран от #26
15:51 16.11.2025
21 си дзън
Коментиран от #24, #25, #45, #50
15:51 16.11.2025
23 Някой
Хубаво, че имаме Телеграма и от там можем да се информираме доста по-качествено какво се случва по света.
Коментиран от #29, #58
15:54 16.11.2025
24 Дон Корлеоне
До коментар #21 от "си дзън":Кой ли руснак ще има удоволствието да обеди Хаяско?
15:54 16.11.2025
25 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "си дзън":Русия.....февруари 24, година 2022 започна работа върху проекта Робота Вася, който триумфално се преби пред цял Свят. Нито една политическа или военна грешка досега не е допринесла толкоз много за дискредитацията на Русия, както го стори Робота Вася. Пачему ?
Потаму че Светът се пита - ако най-напредничавите руски роботи са такива, какви ли се ракетите, самольтите, Орешниците и Буревестниците ???
Въпроси които ясен отговор ......😁
15:54 16.11.2025
26 Механик
До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":Слава Украине!
15:55 16.11.2025
28 бавен,
До коментар #27 от "си дзън":правиш ли разлика между склад и рафинерия. Чети с разбиране.
Коментиран от #30, #38
15:56 16.11.2025
30 Копей,
До коментар #28 от "бавен,":Не се отклонявай от съществото на темата!Придържай се по тематика на статията!Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!
Коментиран от #33
15:58 16.11.2025
31 Фейк на часа
32 си дзън
с руски петрол чакат да потеглят на някъде, ама ... санкции. Така, че бензин и паре нема.
Коментиран от #40
15:58 16.11.2025
33 Бавен, чети
До коментар #30 от "Копей,":Темата е за склад
15:59 16.11.2025
35 Поредни Урко фашистки лъжи
15:59 16.11.2025
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "стоян георгиев":ако Швейцария ги нападне обаче-Киев пада за 3 часа и става кантон швейцарски
15:59 16.11.2025
37 пак хвалби
Коментиран от #39
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Киев за два дня.
До коментар #37 от "пак хвалби":Пумияр с пумияр.
16:01 16.11.2025
40 Пригожин
До коментар #32 от "си дзън":Шойгу открадна парите.
16:01 16.11.2025
42 стоян георгиев
До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така е ама швейцарците не са руснаци.едните правят часовници и шоколад другите много искат часовници и шоколад...има съществена разлика.
16:02 16.11.2025
43 Гочо токата
Коментиран от #46
16:02 16.11.2025
46 Няма край руският позор
До коментар #43 от "Гочо токата":Няма!
16:04 16.11.2025
49 Украйна набира сила
Коментиран от #72, #74
16:06 16.11.2025
51 Йоската Кобзон
До коментар #41 от "Сатана Z":deadline е при мен.
.
.
16:06 16.11.2025
52 Махно
16:06 16.11.2025
53 Гук
16:07 16.11.2025
54 Ха ха ха ха
До коментар #22 от "Точно така трябва да пишеш копейка!":Учи руски, центаринчо. Ще ти бъде много полезен в спа центъра "Полярна сова".
Коментиран от #59, #66
16:08 16.11.2025
55 Pyccкий Карлик
До коментар #47 от "Фейк на часа":"...А коментарите на редовните ви читатели са за психиатрията..."
Редовните читатели не четем, само пишем !!! 😁
16:09 16.11.2025
56 ГаГа
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Скрий се и си коментирай по украинските медии. Вън!
16:09 16.11.2025
57 Владо
Тотален сбърканяк.
Коментиран от #64
16:09 16.11.2025
58 Хубаво
До коментар #23 от "Някой":Е че Руските Мусори не се съобразяват
Със забраната на Кремля ,
И качват клипове
Със ударите на Отломките по
Блатната Територия.
Хубаво е и да ги слушаш
Как се радват на
Фойерверките
Със доста цветущи Възгласи .
Хахахаха хахахаха хахахаха
16:10 16.11.2025
62 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #44 от "Добър ден!":АЛЬОША
Коментиран от #68
16:12 16.11.2025
63 Ха ХаХа
16:13 16.11.2025
65 Ъъъъъъъъъ
До коментар #47 от "Фейк на часа":Следват партийните повели. И те семейсгва хранят. А и все пак не сме тук да се информираме, а по съвсем различни причини, така че.....😅
16:13 16.11.2025
67 ХАН ЮВИГИ
Казах
Коментиран от #71
16:13 16.11.2025
70 Но иначе добър удар на ВСУ.
До коментар #60 от "Сатана Z":Много добре се е получило.Добре,добре.
16:15 16.11.2025
72 Пора
До коментар #49 от "Украйна набира сила":Путинова русия си отива.
Коментиран от #75
16:17 16.11.2025
73 Наркомана
16:18 16.11.2025
74 Пиночет
До коментар #49 от "Украйна набира сила":Бална ѝ майка на руските роби в бг.
Коментиран от #78
16:18 16.11.2025
75 Отиде си
До коментар #72 от "Пора":Свинският райх
Коментиран от #79
16:19 16.11.2025
76 Питам?
До коментар #69 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Централните или южните гробища?
16:19 16.11.2025
81 Мария
16:23 16.11.2025
82 Ха ха ха ха
До коментар #66 от "Верно ли бре":Измисли си нещо ново или помоли си началниците да ти спуснат някое друго лозунгче. Като разбита латерна си и лянкаш все едно и също.
16:24 16.11.2025
83 Шопо
Контранастъплението започна !
Зеленски ще победи Русия !
16:24 16.11.2025
84 Механик
До коментар #77 от "Украйна":Слава Украине!
Коментиран от #86
16:24 16.11.2025
85 поразили...
16:24 16.11.2025
88 Кую
16:26 16.11.2025
89 Скоро
16:26 16.11.2025
92 Подлога на блатото
Коментиран от #96, #98
16:27 16.11.2025
93 Средната продължителност на живот
Коментиран от #97, #99
16:27 16.11.2025
95 Ролан
Коментиран от #100
16:28 16.11.2025
96 Кухоглава копейка
До коментар #92 от "Подлога на блатото":Днес за 53 път превзехме Покровск.Трябва да бъдем бдителни както казва другарката zахарова и да пишем,че Украйна и ЕС са слаби и само след три дни сме на Ламанша.
16:31 16.11.2025
97 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #93 от "Средната продължителност на живот":Руски фейкове.
16:32 16.11.2025
98 Копейка
До коментар #92 от "Подлога на блатото":Пияниците от пАсолството още не са ни дали опората.
16:32 16.11.2025
99 Парадокс
До коментар #93 от "Средната продължителност на живот":През 2022 година(то беше преди2, 3 дня) русия окупира 29% от Украйна.Днес са окупирани 19% .
И минус един милион руснака.
Коментиран от #104
16:35 16.11.2025
100 Отец Дионисий
До коментар #95 от "Ролан":Нема да си жив да го дочакаш чадо мое.
16:36 16.11.2025
102 хех
До коментар #8 от "Николина":Тя и Русия все напредва, а четвърта година още е в Донбас, от където и тръгна. То не бяха победи, то не беше чудо, а още се мъчат с Покровск, съседния град на Донецк, който е окупиран още 2011г.
Коментиран от #103
16:40 16.11.2025
103 хех
До коментар #102 от "хех":...2014г.
16:41 16.11.2025
104 Pyccкий Карлик
До коментар #99 от "Парадокс":Не е пародокс, а закономерност !!!
В Русия всичко е наопаки - рецесията възход, бягството обратно настъпление, обедняването пестеливост, умрелия робот прогрес 😁
16:41 16.11.2025
105 Мишел
До коментар #8 от "Николина":Ефектът от украинските удари срещу руските НПЗ досега се оценява общо на 3три % намаление на производството на горива, и без проблем се компенсира от резервните мощности, които са над 18%.
Коментиран от #109, #112
16:42 16.11.2025
106 Мим
16:44 16.11.2025
107 Русия е злото на света,
16:46 16.11.2025
108 Българин
До коментар #4 от "стоян георгиев":..КАКТО...РОМИТЕ...ТИ СЪСРЕДОТОЧИХА..ГОЛЯМ РЕСУРС...ОТЗАД...ВЪТРЕ
16:48 16.11.2025
109 Така е
До коментар #105 от "Мишел":А опашките за бензин въпреки забраната да се изнасят продукти от преработен петрол са лъжи и пропаганда на запада, който и за Крайцера Москва твърдеше, че е потънал, но лично говорителят на Кремъл го опроверга. Ох вати, вати...!
Коментиран от #110, #113
16:48 16.11.2025
110 Урсул фон дер Бандер
До коментар #109 от "Така е":болен какви опашки за бензин ,те гонят ве.
16:51 16.11.2025
111 Евроасматик с нервен тик
16:52 16.11.2025
112 си дзън
До коментар #105 от "Мишел":При само 3% спад къде е бензина се пита. Колите на руснаците ръждясаха
от стоене бе. Вече не се редят на опашки, защото няма къде да се редят.
Бензиностанциите хлопнаха кепенците.
16:53 16.11.2025
113 ха ха ха ...
До коментар #109 от "Така е":Снимките бяха от Нигерия бе ....а козляците кълват на гола кука ....
17:05 16.11.2025
114 Нина
17:09 16.11.2025
115 Армия ли е това?
17:10 16.11.2025
116 000
17:12 16.11.2025