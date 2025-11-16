Новини
Украйна нанесе удари по склад за дронове на руското подразделение „Рубикон“
  Тема: Украйна

Украйна нанесе удари по склад за дронове на руското подразделение „Рубикон“

16 Ноември, 2025 15:35 1 764 116

  • украйна-
  • рубикон-
  • дронове-
  • русия-
  • война-
  • самарска област-
  • донецка област

Киев съобщи, че е поразил рафинерия в Самарска област и склад за дронове в Донецка област

Украйна нанесе удари по склад за дронове на руското подразделение „Рубикон“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подразделения на Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари по съоръженията на Новокуйбишевската рафинерия в руската Самарска област и по склад за дронове, принадлежащ на руското подразделение "Рубикон" в окупираната част на Донецка област, съобщи агенция Укринформ, цитирайки изявление в "Телеграм" на пресслужбата на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, предаде БТА.

"Като част от усилията за намаляване на офанзивния потенциал на врага и затрудняване на доставките на гориво и боеприпаси за военните части на окупаторите, подразделения на Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари по съоръженията на Новокуйбишевската рафинерия в руската Самарска област. Това предприятие има годишен капацитет за преработка от 8,8 милиона тона петрол", се казва в изявлението.

Предприятието произвежда повече от 20 вида петролни продукти. То поддържа руската окупационна армия и е един от основните производители на висококачествено гориво за реактивни двигатели, добави Генералният щаб на ВСУ.

В зоната на поразяване са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява. Освен това са нанесени удари по склад за съхранение на дронове, принадлежащи на подразделението "Рубикон", и по помпена станция за гориво и смазочни материали във временно окупираната територия на Донецка област, посочва Укринформ.

На свой ред, руската армия обяви днес, че е превзела още две села в южната част на Украйна, където руските войски продължават бавното си настъпление срещу по-малобройните украински части, посочва Франс прес. Руското министерство на отбраната заяви днес, че войските му са превзели селата Ровнополие и Мала Токмачка в Запорожка област, след като по-рано тази седмица обяви превземането на други две населени места.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Pyccкий Карлик

    19 58 Отговор
    Всяка вечер 140 млн pycнаци и 150 000 българи в одеска област пускат телевизора с надеждата да чуят - Пyтин yмpя, НАТО влезе в Pyсия 👍

    Коментиран от #9

    15:42 16.11.2025

  • 4 стоян георгиев

    12 49 Отговор
    Подразделението рубикон е май опасното руско военно подразделение и единственото модерно такова.то е причината за украинското отстъпление в курска област и проблемите в покровск.украйна трябва да съсредоточи максимален ресурс срещу него

    Коментиран от #108

    15:42 16.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стоян георгиев

    3 26 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма да е тоя месец вероятно и другия няма да е.

    Коментиран от #36

    15:42 16.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Николина

    53 10 Отговор
    Русия има около 60 рафинерии , а укрите до тук удариха 180 вече ...

    Коментиран от #19, #22, #27, #102, #105

    15:43 16.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Добре са ги ударили.Добре,добре.

    13 42 Отговор
    Много добре е станало!

    15:45 16.11.2025

  • 11 Тези удари за Украйна

    16 47 Отговор
    са повеля на дълга.Само бой ги управя блатните ботуши.Бой и да торят житницата на Европа.

    15:45 16.11.2025

  • 12 ЛИТКА

    44 12 Отговор
    ЦЯЛ СВЯТ ГЛЕДА КАК КИЕВ ГОРИ , А ТЕЯ ЖАЛКИ ЖУРНАЛИСЧЕТА ДРОНОВЕ ТА ДРОНОВЕ

    15:46 16.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хуляй поле

    26 4 Отговор
    стана Гуляй поле

    15:47 16.11.2025

  • 15 А вчера и днес защо има стачка

    43 7 Отговор
    В Киев

    15:48 16.11.2025

  • 16 БАНГО

    47 8 Отговор
    ДОКАТО НЕ ОСЪДЯТ ИЛИ НЕ ПУКНЕ СОРОС ВСЕ ТАКИВА ФАЛШИВИ НОВИНИ ЩЕ ЧЕТЕТЕ

    Коментиран от #61

    15:49 16.11.2025

  • 17 Затова

    28 8 Отговор
    яде дървото !

    15:49 16.11.2025

  • 18 Айде

    37 7 Отговор
    и селището Орехово е без стратегическо значение за укрите

    15:49 16.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Pyccкий Карлик

    12 35 Отговор
    Когато Русия не иска НАТО, НАТО идва в Русия 😄👍

    Коментиран от #26

    15:51 16.11.2025

  • 21 си дзън

    14 33 Отговор
    Укрите здраво удрят самара. Да се сещат руснаците. Ама трудно - даже руските роботи са пияни.

    Коментиран от #24, #25, #45, #50

    15:51 16.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Някой

    37 8 Отговор
    Интересно! Информирате ни за всяко събитие, споменато от Зеленски и корумпираната му свита, без дори да се запитате дали е вярно. От друга страна, не ни казвате какво са ударили руснаците в Украйна, а споменавате само ударените от укри ПВО-то жилищни сгради. И бинго представяте като руско зверство
    Хубаво, че имаме Телеграма и от там можем да се информираме доста по-качествено какво се случва по света.

    Коментиран от #29, #58

    15:54 16.11.2025

  • 24 Дон Корлеоне

    9 21 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Кой ли руснак ще има удоволствието да обеди Хаяско?

    15:54 16.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Русия.....февруари 24, година 2022 започна работа върху проекта Робота Вася, който триумфално се преби пред цял Свят. Нито една политическа или военна грешка досега не е допринесла толкоз много за дискредитацията на Русия, както го стори Робота Вася. Пачему ?
    Потаму че Светът се пита - ако най-напредничавите руски роботи са такива, какви ли се ракетите, самольтите, Орешниците и Буревестниците ???
    Въпроси които ясен отговор ......😁

    15:54 16.11.2025

  • 26 Механик

    9 27 Отговор

    До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":

    Слава Украине!

    15:55 16.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бавен,

    19 6 Отговор

    До коментар #27 от "си дзън":

    правиш ли разлика между склад и рафинерия. Чети с разбиране.

    Коментиран от #30, #38

    15:56 16.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Копей,

    7 15 Отговор

    До коментар #28 от "бавен,":

    Не се отклонявай от съществото на темата!Придържай се по тематика на статията!Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #33

    15:58 16.11.2025

  • 31 Фейк на часа

    21 5 Отговор
    Проверих - "новина" от 04 октомври, написана в сайта на Евроком.

    15:58 16.11.2025

  • 32 си дзън

    9 23 Отговор
    Освен рафинериите и основни терминали дадоха фира. Стотици танкери, пълни
    с руски петрол чакат да потеглят на някъде, ама ... санкции. Така, че бензин и паре нема.

    Коментиран от #40

    15:58 16.11.2025

  • 33 Бавен, чети

    19 5 Отговор

    До коментар #30 от "Копей,":

    Темата е за склад

    15:59 16.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Поредни Урко фашистки лъжи

    20 7 Отговор
    Зеления ненормален наркоман пак ще реве и проси

    15:59 16.11.2025

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    ако Швейцария ги нападне обаче-Киев пада за 3 часа и става кантон швейцарски

    Коментиран от #42

    15:59 16.11.2025

  • 37 пак хвалби

    22 7 Отговор
    колко ли още ще се фукат

    Коментиран от #39

    16:00 16.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Киев за два дня.

    8 19 Отговор

    До коментар #37 от "пак хвалби":

    Пумияр с пумияр.

    16:01 16.11.2025

  • 40 Пригожин

    10 17 Отговор

    До коментар #32 от "си дзън":

    Шойгу открадна парите.

    16:01 16.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 стоян георгиев

    11 16 Отговор

    До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Така е ама швейцарците не са руснаци.едните правят часовници и шоколад другите много искат часовници и шоколад...има съществена разлика.

    16:02 16.11.2025

  • 43 Гочо токата

    7 19 Отговор
    Не се споменава за важната плевня на къра дето са я взяли блатарите и стратегическия нужник с фаянс който лишава украинските защитници от цивилизовани нужди и ги принуждава да ходят в дупки в калта като исти росияни....😂😂😂

    Коментиран от #46

    16:02 16.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Няма край руският позор

    7 19 Отговор

    До коментар #43 от "Гочо токата":

    Няма!

    16:04 16.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Украйна набира сила

    7 20 Отговор
    Жална и майка на русийката.

    Коментиран от #72, #74

    16:06 16.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Йоската Кобзон

    5 15 Отговор

    До коментар #41 от "Сатана Z":

    deadline е при мен.
    .
    .

    16:06 16.11.2025

  • 52 Махно

    22 6 Отговор
    Украинските сили смело отстъпват на по—изгодни позиции към КиIв.Укропов страдат повече от разширени вени от такива смени на позициите със 10 километра на ден из нивите на Запорожие

    16:06 16.11.2025

  • 53 Гук

    5 13 Отговор
    Радвам се.

    16:07 16.11.2025

  • 54 Ха ха ха ха

    21 4 Отговор

    До коментар #22 от "Точно така трябва да пишеш копейка!":

    Учи руски, центаринчо. Ще ти бъде много полезен в спа центъра "Полярна сова".

    Коментиран от #59, #66

    16:08 16.11.2025

  • 55 Pyccкий Карлик

    6 12 Отговор

    До коментар #47 от "Фейк на часа":

    "...А коментарите на редовните ви читатели са за психиатрията..."

    Редовните читатели не четем, само пишем !!! 😁

    16:09 16.11.2025

  • 56 ГаГа

    18 4 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Скрий се и си коментирай по украинските медии. Вън!

    16:09 16.11.2025

  • 57 Владо

    5 19 Отговор
    Украинците подпалиха Роскочината на Путин.
    Тотален сбърканяк.

    Коментиран от #64

    16:09 16.11.2025

  • 58 Хубаво

    5 17 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Е че Руските Мусори не се съобразяват
    Със забраната на Кремля ,
    И качват клипове
    Със ударите на Отломките по
    Блатната Територия.

    Хубаво е и да ги слушаш
    Как се радват на
    Фойерверките
    Със доста цветущи Възгласи .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    16:10 16.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ВЗРИВЯВАЙ

    3 16 Отговор

    До коментар #44 от "Добър ден!":

    АЛЬОША

    Коментиран от #68

    16:12 16.11.2025

  • 63 Ха ХаХа

    15 2 Отговор
    Поразил е дръжки.....

    16:13 16.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ъъъъъъъъъ

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "Фейк на часа":

    Следват партийните повели. И те семейсгва хранят. А и все пак не сме тук да се информираме, а по съвсем различни причини, така че.....😅

    16:13 16.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ХАН ЮВИГИ

    2 16 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #71

    16:13 16.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Но иначе добър удар на ВСУ.

    2 15 Отговор

    До коментар #60 от "Сатана Z":

    Много добре се е получило.Добре,добре.

    16:15 16.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Пора

    2 14 Отговор

    До коментар #49 от "Украйна набира сила":

    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #75

    16:17 16.11.2025

  • 73 Наркомана

    15 2 Отговор
    Избяга в Гърция

    16:18 16.11.2025

  • 74 Пиночет

    2 12 Отговор

    До коментар #49 от "Украйна набира сила":

    Бална ѝ майка на руските роби в бг.

    Коментиран от #78

    16:18 16.11.2025

  • 75 Отиде си

    2 11 Отговор

    До коментар #72 от "Пора":

    Свинският райх

    Коментиран от #79

    16:19 16.11.2025

  • 76 Питам?

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Централните или южните гробища?

    16:19 16.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Мария

    13 2 Отговор
    Руското спец подразделение за борба с Украинските дроноводи Рубикон е като Светата инквизиция ,която ще раздаде правосъдие на територията на еретическа Укрия.

    16:23 16.11.2025

  • 82 Ха ха ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #66 от "Верно ли бре":

    Измисли си нещо ново или помоли си началниците да ти спуснат някое друго лозунгче. Като разбита латерна си и лянкаш все едно и също.

    16:24 16.11.2025

  • 83 Шопо

    5 6 Отговор
    Браво !
    Контранастъплението започна !
    Зеленски ще победи Русия !

    16:24 16.11.2025

  • 84 Механик

    2 9 Отговор

    До коментар #77 от "Украйна":

    Слава Украине!

    Коментиран от #86

    16:24 16.11.2025

  • 85 поразили...

    9 1 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    16:24 16.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Кую

    11 2 Отговор
    Русия си печели отвсякъде.Бие като тъпан цялото нато.Пропагандата работи само за малоумници като евригейците.

    16:26 16.11.2025

  • 89 Скоро

    1 10 Отговор
    Нато те рита на фронта за тор

    16:26 16.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Подлога на блатото

    3 9 Отговор
    Другари слуги на тинята просийска ,кво става неска с Попкровск,с Купяннск,пак ли ги взяха нашти блатарници, ко да драскаме във възхвала на необятната кал и лъжи??!! 😂😂

    Коментиран от #96, #98

    16:27 16.11.2025

  • 93 Средната продължителност на живот

    10 2 Отговор
    В украинският Вермахт на фронтовата линия е от 48—72 часа,а на дроноводите максимум денонощие.Рубикон е наказателната бригада изпълняваща смъртни присъди на укропов дрончики .

    Коментиран от #97, #99

    16:27 16.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ролан

    6 1 Отговор
    Чакам статията за Покривск😆

    Коментиран от #100

    16:28 16.11.2025

  • 96 Кухоглава копейка

    4 6 Отговор

    До коментар #92 от "Подлога на блатото":

    Днес за 53 път превзехме Покровск.Трябва да бъдем бдителни както казва другарката zахарова и да пишем,че Украйна и ЕС са слаби и само след три дни сме на Ламанша.

    16:31 16.11.2025

  • 97 Изпражнението гайтанджиева

    3 5 Отговор

    До коментар #93 от "Средната продължителност на живот":

    Руски фейкове.

    16:32 16.11.2025

  • 98 Копейка

    4 5 Отговор

    До коментар #92 от "Подлога на блатото":

    Пияниците от пАсолството още не са ни дали опората.

    16:32 16.11.2025

  • 99 Парадокс

    5 4 Отговор

    До коментар #93 от "Средната продължителност на живот":

    През 2022 година(то беше преди2, 3 дня) русия окупира 29% от Украйна.Днес са окупирани 19% .
    И минус един милион руснака.

    Коментиран от #104

    16:35 16.11.2025

  • 100 Отец Дионисий

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ролан":

    Нема да си жив да го дочакаш чадо мое.

    16:36 16.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 хех

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Николина":

    Тя и Русия все напредва, а четвърта година още е в Донбас, от където и тръгна. То не бяха победи, то не беше чудо, а още се мъчат с Покровск, съседния град на Донецк, който е окупиран още 2011г.

    Коментиран от #103

    16:40 16.11.2025

  • 103 хех

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "хех":

    ...2014г.

    16:41 16.11.2025

  • 104 Pyccкий Карлик

    6 4 Отговор

    До коментар #99 от "Парадокс":

    Не е пародокс, а закономерност !!!
    В Русия всичко е наопаки - рецесията възход, бягството обратно настъпление, обедняването пестеливост, умрелия робот прогрес 😁

    16:41 16.11.2025

  • 105 Мишел

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Николина":

    Ефектът от украинските удари срещу руските НПЗ досега се оценява общо на 3три % намаление на производството на горива, и без проблем се компенсира от резервните мощности, които са над 18%.

    Коментиран от #109, #112

    16:42 16.11.2025

  • 106 Мим

    3 2 Отговор
    Стига сте писали глупости,че тези територии и селища са времено окупирани.Те не са временно,а ще си останат постоянно руски територии и неокупирани....

    16:44 16.11.2025

  • 107 Русия е злото на света,

    4 3 Отговор
    а на злото всички знаем какво трябва да му се случи!

    16:46 16.11.2025

  • 108 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    ..КАКТО...РОМИТЕ...ТИ СЪСРЕДОТОЧИХА..ГОЛЯМ РЕСУРС...ОТЗАД...ВЪТРЕ

    16:48 16.11.2025

  • 109 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #105 от "Мишел":

    А опашките за бензин въпреки забраната да се изнасят продукти от преработен петрол са лъжи и пропаганда на запада, който и за Крайцера Москва твърдеше, че е потънал, но лично говорителят на Кремъл го опроверга. Ох вати, вати...!

    Коментиран от #110, #113

    16:48 16.11.2025

  • 110 Урсул фон дер Бандер

    4 2 Отговор

    До коментар #109 от "Така е":

    болен какви опашки за бензин ,те гонят ве.

    16:51 16.11.2025

  • 111 Евроасматик с нервен тик

    1 2 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха - вият, квичат, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг.😅😅

    16:52 16.11.2025

  • 112 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "Мишел":

    При само 3% спад къде е бензина се пита. Колите на руснаците ръждясаха
    от стоене бе. Вече не се редят на опашки, защото няма къде да се редят.
    Бензиностанциите хлопнаха кепенците.

    16:53 16.11.2025

  • 113 ха ха ха ...

    3 4 Отговор

    До коментар #109 от "Така е":

    Снимките бяха от Нигерия бе ....а козляците кълват на гола кука ....

    17:05 16.11.2025

  • 114 Нина

    3 0 Отговор
    БРАВО!

    17:09 16.11.2025

  • 115 Армия ли е това?

    3 0 Отговор
    3 години и половина руските некадърници не можаха да превземат 30% от Донбас и просиха хиляди войници от Северна Корея за Курска област. 😂

    17:10 16.11.2025

  • 116 000

    0 2 Отговор
    Като цяло парите за крадците в киев свършиха. Запада е приключен.

    17:12 16.11.2025

