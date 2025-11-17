Украйна е подписала сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя Rafale

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е подписал сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя "Рафал" (Rafale), за да укрепи военния капацитет на Украйна в дългосрочен план, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Зеленски е на посещение в Париж за преговори с френския президент Еманюел Макрон на фона на увеличението на руските нападения с дронове и ракети срещу Украйна през последните седмици, както и на информацията от Москва, че руските сили напредват в югоизточната Запорожка област.
Зеленски каза пред френския канал "Те Еф 1", че е поръчал 100 изтребителя "Рафал", съобщи телевизията. Елисейският дворец потвърди броя на самолетите, но не уточни дали става дума за прехвърляне на изтребителите от френските запаси, или за покупки.
На телевизионни кадри се вижда как Макрон и Зеленски подписват документ за намерение за покупката (по думите на Елисейския дворец) на "френска отбранителна техника". При подписването на летището във военновъздушната база "Вилакубле" двамата стоят пред изтребител "Рафал" и зад тях има украинско и френско знаме.
"Това ще бъде най-добрата противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света", каза Зеленски.
От седмици текат преговори, на които да се реши как Франция би могла да предостави повече военна помощ за Украйна, въпреки че в същото време правителството на Макрон се сблъсква с политически и бюджетни предизвикателства, което повдига въпроса какво всъщност би могла да направи Франция, отбелязва Ройтерс.
Миналия месец Макрон обеща да предложи още изтребители "Мираж". Първоначално той обеща да достави 6 самолета и нови ракети земя-въздух "Астер 30", произвеждани от европейската компания MBDA.
На пресконференция преди посещението на Зеленски пресслужбата на Макрон заяви, че целта е "френското превъзходство в оръжейната промишленост да се използва в помощ на отбраната на Украйна" и "да ѝ се даде възможност да придобие системите, от които се нуждае, за да отговори на руската агресия".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой ще плаща
14:19 17.11.2025
2 Хасковски каунь
14:20 17.11.2025
3 хихи
14:20 17.11.2025
4 въздушен ас
Коментиран от #37
14:20 17.11.2025
5 Някой
Полза няма - Украйна е почти довършена
14:21 17.11.2025
6 Вовата
14:21 17.11.2025
7 побърканяк
14:21 17.11.2025
8 Чорбара
14:22 17.11.2025
9 Счетоводителя
14:22 17.11.2025
10 инвеститор
14:23 17.11.2025
11 микрончо и зеленияСопол
14:23 17.11.2025
12 Един
Тва е като да реша да си купя 100 нови мерцедеса им го заявя, а те да си търсят кой ще поема разходите
Тия хептен изтрещяха
14:23 17.11.2025
13 100 изтребителя
Коментиран от #45
14:24 17.11.2025
14 смях на буци
Коментиран от #34, #42
14:24 17.11.2025
15 Далавера Импекс
14:25 17.11.2025
16 И на края
14:25 17.11.2025
17 Евала,брат
14:26 17.11.2025
18 Pyccкий Карлик
Снощи карах такъв, пълно дърво - нищо общо с F-16 Block 70 с който преди шест часа ударих Тула, Суджа, Новоросийск и Краснодар 😁
Коментиран от #25, #33, #49
14:26 17.11.2025
19 читател
14:26 17.11.2025
20 ТИР
14:26 17.11.2025
21 То ясно кой плаща ЕСС
14:26 17.11.2025
22 604
14:26 17.11.2025
23 жик так
14:27 17.11.2025
24 Бялджип
Освен това, личното ми мнение в тази среща на Зеленски с Макрон е, че наркоманът имаше нужда от утвърждаване на статута му чрез една такава среща. Защото той е много разклатен след разобличенията за висша корупция в Украйна и златните тоалетни...
14:28 17.11.2025
25 604
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Летял си га си бил нъ бъщъ си в топките!
Коментиран от #30
14:28 17.11.2025
26 Прах в очите на слепите
14:29 17.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Не,че нещо,ама...
14:30 17.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Pyccкий Карлик
До коментар #25 от "604":Да бе...
Страшно неудобна седалката, щурвала без отопление, климатика никъв го няма и окачването друса 😁
14:31 17.11.2025
31 Георги
14:31 17.11.2025
32 Kaлпазанин
14:31 17.11.2025
33 Брачед
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Закъсняваш за работа
Коментиран от #44
14:32 17.11.2025
34 Kaлпазанин
До коментар #14 от "смях на буци":Бабата е дядо бря ,
14:32 17.11.2025
35 Тома
14:33 17.11.2025
36 9ти септември
14:33 17.11.2025
37 каквото сам си направиш....кремъле
До коментар #4 от "въздушен ас":Не знам как се види от към теб ,но от към мен се види ,че ще разсипят , просията!Ще я разпилеят на 5 държавици както бе планът -ротшилд и както имах неудоволствието да ви го кажа след 3ден на .....операцийката
Коментиран от #53
14:33 17.11.2025
38 Лако Лаков от Локомотив Пловдив
Коментиран от #43
14:33 17.11.2025
39 ВЕЛИНСКИ
АПРОПО....ПИРАЙТЕ НЯКОЙ
ФРАНКОФОН КАКВО ЗНАЧИ
В ПРЕВОД...РАФАЛ....
14:34 17.11.2025
40 арендатор
14:34 17.11.2025
41 Познайте от раз, кой отново ще плаща...!
14:34 17.11.2025
42 Мухахаха
До коментар #14 от "смях на буци":Голем ненаситник е
14:34 17.11.2025
43 лудите от стадиона
До коментар #38 от "Лако Лаков от Локомотив Пловдив":А ти чий го дириш тука ?
14:35 17.11.2025
44 Pyccкий Карлик
До коментар #33 от "Брачед":"...Закъсняваш за работа..."
Пилотите на F-16 Block 70 работим нощем !!!
Росатом да се готви 😁
14:36 17.11.2025
45 Не свикна ли вече?!
До коментар #13 от "100 изтребителя":Аз и Ти ще плащаме...,щото сме горди членове на ЕССР!
14:36 17.11.2025
46 Дедо ви...
14:37 17.11.2025
47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря предварително!
Коментиран от #50, #51, #52, #58
14:37 17.11.2025
48 Атина Палада
14:37 17.11.2025
49 Хахахаха
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Абе ти освен пилот на РКМ(ръчна количка модернизирана с гумено колело) на друго немжеш да бъдеш пилот.
14:38 17.11.2025
50 Дон Чичо
До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
Коментиран от #60
14:38 17.11.2025
51 Пак ли
До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":не са ти сменили памперса?
14:39 17.11.2025
52 Путин гол до кръста на пони
До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Аз ще кажа! Наближава да комплектоваме четвъртата година. За по-лесно, към 24 февруари ще бъдат 1820 дни.
Коментиран от #59
14:40 17.11.2025
53 ха ха ха ....
До коментар #37 от "каквото сам си направиш....кремъле":То Соломон Паси книга написа по въпроса и 30 години чака Русия да се разпадне . Ама както върви - няма да го дочака .
Ходи при него да чакате двамата !
14:40 17.11.2025
54 Урсула
14:41 17.11.2025
55 Гошо
14:41 17.11.2025
56 Я пък тоя
А 2027 лично ще закупя за Украйна 100 системи Пейтриът, ако има Украйна.
14:42 17.11.2025
57 В В.П.
14:42 17.11.2025
58 Pyccкий Карлик
До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"...кой ден се пада от тридневната специална военна операция?..."
1369-ти ден СВО !!!
Знам го понеже в пътната карта на F-16 Block 70 ми пише че на 1370-ден, тоест завтра трябва да се отнесе сградата на Газпром, Москва 😁
14:42 17.11.2025
59 баба Хил ъри гола до кръста
До коментар #52 от "Путин гол до кръста на пони":И 20 години да минат накрая ще го ядете не мит. От мен да го знаете .
Коментиран от #63
14:42 17.11.2025
60 Атина Палада
До коментар #50 от "Дон Чичо":Дон Чичо! Добре им го каза! Важно е да се трепят украинци! Ватенките никой не ги брои. И никой никога не ги е броил.
14:43 17.11.2025
61 Кухоглава копейка
Иначе другарката Zахарова много ни се кара и не ни плаща .
14:43 17.11.2025
62 хммм
Най-добре Макрон да поиска предварително заплащане, защото утре я камилата я камиларя.
Коментиран от #64
14:43 17.11.2025
63 Копеи не философствай!
До коментар #59 от "баба Хил ъри гола до кръста":Отивай да пълниш барут за братска Украйна!
Марш!!!
14:44 17.11.2025
64 Копейки,
До коментар #62 от "хммм":РАБОТАТС ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
14:46 17.11.2025
65 подписала сделка или писмо за намерение
14:46 17.11.2025