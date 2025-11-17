Новини
Украйна е подписала сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя Rafale
  Тема: Украйна

Украйна е подписала сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя Rafale

17 Ноември, 2025 14:16

Това ще бъде най-добрата противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света, каза украинският президент Зеленски

Украйна е подписала сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя Rafale - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е подписал сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя "Рафал" (Rafale), за да укрепи военния капацитет на Украйна в дългосрочен план, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Зеленски е на посещение в Париж за преговори с френския президент Еманюел Макрон на фона на увеличението на руските нападения с дронове и ракети срещу Украйна през последните седмици, както и на информацията от Москва, че руските сили напредват в югоизточната Запорожка област.

Още новини от Украйна

Зеленски каза пред френския канал "Те Еф 1", че е поръчал 100 изтребителя "Рафал", съобщи телевизията. Елисейският дворец потвърди броя на самолетите, но не уточни дали става дума за прехвърляне на изтребителите от френските запаси, или за покупки.

На телевизионни кадри се вижда как Макрон и Зеленски подписват документ за намерение за покупката (по думите на Елисейския дворец) на "френска отбранителна техника". При подписването на летището във военновъздушната база "Вилакубле" двамата стоят пред изтребител "Рафал" и зад тях има украинско и френско знаме.

"Това ще бъде най-добрата противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света", каза Зеленски.

От седмици текат преговори, на които да се реши как Франция би могла да предостави повече военна помощ за Украйна, въпреки че в същото време правителството на Макрон се сблъсква с политически и бюджетни предизвикателства, което повдига въпроса какво всъщност би могла да направи Франция, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец Макрон обеща да предложи още изтребители "Мираж". Първоначално той обеща да достави 6 самолета и нови ракети земя-въздух "Астер 30", произвеждани от европейската компания MBDA.

На пресконференция преди посещението на Зеленски пресслужбата на Макрон заяви, че целта е "френското превъзходство в оръжейната промишленост да се използва в помощ на отбраната на Украйна" и "да ѝ се даде възможност да придобие системите, от които се нуждае, за да отговори на руската агресия".


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой ще плаща

    36 2 Отговор
    някаква лудница настава

    14:19 17.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    26 1 Отговор
    Ще почнат да го отсвирват. Не само е досаден ,но се вживява като Бойко Борисов.

    14:20 17.11.2025

  • 3 хихи

    20 1 Отговор
    "Това ще бъде най-добрата противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света", каза Зеленски.

    14:20 17.11.2025

  • 4 въздушен ас

    29 0 Отговор
    С темпото на производство на нашите 8 ф16 - ще си получат 100 броя Рафали след 60 години ....

    Коментиран от #37

    14:20 17.11.2025

  • 5 Някой

    22 1 Отговор
    Кога ще ги получи? Кой ще ги плаща?
    Полза няма - Украйна е почти довършена

    14:21 17.11.2025

  • 6 Вовата

    22 0 Отговор
    Сделка? хахаха и с какво ще плащат? с дупе?

    14:21 17.11.2025

  • 7 побърканяк

    15 0 Отговор
    Всеки гледа да си пробута тенекиите като уж най-добрите.

    14:21 17.11.2025

  • 8 Чорбара

    16 0 Отговор
    За кога бе?

    14:22 17.11.2025

  • 9 Счетоводителя

    20 0 Отговор
    Естествено, ще бъде платена от европейските граждани

    14:22 17.11.2025

  • 10 инвеститор

    15 0 Отговор
    Как да напишат че Зеленски разпродава Украйна за оръжие?Затова думата е ПРИДОБИ.А ако не ви мързи да мислите ще се досетите че Украйна всъщност вече се разпродава на парче. Ще видим накрая обаче кой ще осребри резултатите .

    14:23 17.11.2025

  • 11 микрончо и зеленияСопол

    13 1 Отговор
    са бита карта. Подписите им са незаконни 😂🤣😂🤣

    14:23 17.11.2025

  • 12 Един

    15 1 Отговор
    Хахахах а кой ще плаща?
    Тва е като да реша да си купя 100 нови мерцедеса им го заявя, а те да си търсят кой ще поема разходите

    Тия хептен изтрещяха

    14:23 17.11.2025

  • 13 100 изтребителя

    17 0 Отговор
    1000 изтребителя, 10000 изтребителя ....абе пари имаш ли?

    Коментиран от #45

    14:24 17.11.2025

  • 14 смях на буци

    18 0 Отговор
    Тези двамата всяка седмица се срещат, прегръщат и целуват страстно. Вече започвам да си мисля, че са влюбени. Направо са съмнителни. Макарона май изневерява на бабата си и за това яде пердах пред целия свят.

    Коментиран от #34, #42

    14:24 17.11.2025

  • 15 Далавера Импекс

    16 0 Отговор
    Уж искат постоянно пари и оръжие, а подписват сделки за милиарди, а де?

    14:25 17.11.2025

  • 16 И на края

    15 0 Отговор
    Франция фалира

    14:25 17.11.2025

  • 17 Евала,брат

    14 0 Отговор
    Този е по-голям оптимист от този на USA AUTO

    14:26 17.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    1 12 Отговор
    Рафал.....
    Снощи карах такъв, пълно дърво - нищо общо с F-16 Block 70 с който преди шест часа ударих Тула, Суджа, Новоросийск и Краснодар 😁

    Коментиран от #25, #33, #49

    14:26 17.11.2025

  • 19 читател

    13 0 Отговор
    Когато има нормална сделка се използват термини като "покупка" и/или "продажба". В случая и двете думи са избегнати и са заменени с "придобиване". Защо не се казва за чия сметка е това придобиване?

    14:26 17.11.2025

  • 20 ТИР

    11 0 Отговор
    На мен ми прилича като прехвърляне на чужди самолети, ако разбира се се случи, друг е въпроса че трябва да са с вертикално излитане и кацане защото руснаците ще им разорЪт летищата...

    14:26 17.11.2025

  • 21 То ясно кой плаща ЕСС

    11 0 Отговор
    И клуба на желаещите барабар с нас...пък ще възстановяваме Украйна след 10-15 години..мъка

    14:26 17.11.2025

  • 22 604

    7 0 Отговор
    Поръчва тоя дет е с парите....!

    14:26 17.11.2025

  • 23 жик так

    11 0 Отговор
    Един митничар, ходейки на работа "придобил" над 100 хиляди лева.

    14:27 17.11.2025

  • 24 Бялджип

    7 0 Отговор
    Най-важното в тази "сделка" е кога ще ги доставят? Защото може да се окаже обещание! Ние имаме добър опит с такива сделки
    Освен това, личното ми мнение в тази среща на Зеленски с Макрон е, че наркоманът имаше нужда от утвърждаване на статута му чрез една такава среща. Защото той е много разклатен след разобличенията за висша корупция в Украйна и златните тоалетни...

    14:28 17.11.2025

  • 25 604

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Летял си га си бил нъ бъщъ си в топките!

    Коментиран от #30

    14:28 17.11.2025

  • 26 Прах в очите на слепите

    8 0 Отговор
    Важното е да се прикрие юдо-хазарската корупция по върховете на киевския режим и наркоЗеленски да остане чистак и непричом.

    14:29 17.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не,че нещо,ама...

    7 0 Отговор
    ...с компанията Лего ли е подписал? 🤣🪅

    14:30 17.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "604":

    Да бе...
    Страшно неудобна седалката, щурвала без отопление, климатика никъв го няма и окачването друса 😁

    14:31 17.11.2025

  • 31 Георги

    8 0 Отговор
    Ако нещо ти предлагат безплатно, значи стоката си ти. Еврейска мъдрост ·

    14:31 17.11.2025

  • 32 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Интересно ми е какво имат да дадат украинците освен още укри за пушечно месо ,таман руснаците ще си тренират новите пилоти как се свалят и френски самальотчета,нещо от абрамси леопарди и прочее остана линвсеноще за чистене ,последно време и за ефките им нищо не се чува

    14:31 17.11.2025

  • 33 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Закъсняваш за работа

    Коментиран от #44

    14:32 17.11.2025

  • 34 Kaлпазанин

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "смях на буци":

    Бабата е дядо бря ,

    14:32 17.11.2025

  • 35 Тома

    5 0 Отговор
    Парите ще ги вземат от европейския мучачос а с рушвета ще направят още златни клозети за бати зеле и хунтата му

    14:33 17.11.2025

  • 36 9ти септември

    5 0 Отговор
    Златни кинефи

    14:33 17.11.2025

  • 37 каквото сам си направиш....кремъле

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "въздушен ас":

    Не знам как се види от към теб ,но от към мен се види ,че ще разсипят , просията!Ще я разпилеят на 5 държавици както бе планът -ротшилд и както имах неудоволствието да ви го кажа след 3ден на .....операцийката

    Коментиран от #53

    14:33 17.11.2025

  • 38 Лако Лаков от Локомотив Пловдив

    1 8 Отговор
    На нас Костя Копейкин ни каза че Русията е победила всичко и всички, дори е победила и Карлос Насар, и като ни освободят пак щели да ни дадът ляб и кифтета без пари... така ни каза Костя Копейкин, и американците ни откраднали златото, а Урсула водата, аз вода не пия и не ме интерисува, а президента пиел газ за по един милион лева на ден🙊... б@х м@...@....му, и Парковск бил превзет отново, а Медведев пиел само, квас, сироп от дренки и бяло вино без мезе... докато се н@.....с€....р€.....Костя Копейкин така каза.

    Коментиран от #43

    14:33 17.11.2025

  • 39 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор
    ЛУК ОЙЛ....ЧИЙ Е..
    АПРОПО....ПИРАЙТЕ НЯКОЙ
    ФРАНКОФОН КАКВО ЗНАЧИ
    В ПРЕВОД...РАФАЛ....

    14:34 17.11.2025

  • 40 арендатор

    6 0 Отговор
    Имам два самолета селскостопанска авиация . Дали няма да мога да ги шитна и тях ?

    14:34 17.11.2025

  • 41 Познайте от раз, кой отново ще плаща...!

    7 0 Отговор
    Ние-данъкоплатците от ЕС...

    14:34 17.11.2025

  • 42 Мухахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "смях на буци":

    Голем ненаситник е

    14:34 17.11.2025

  • 43 лудите от стадиона

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Лако Лаков от Локомотив Пловдив":

    А ти чий го дириш тука ?

    14:35 17.11.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "Брачед":

    "...Закъсняваш за работа..."

    Пилотите на F-16 Block 70 работим нощем !!!
    Росатом да се готви 😁

    14:36 17.11.2025

  • 45 Не свикна ли вече?!

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "100 изтребителя":

    Аз и Ти ще плащаме...,щото сме горди членове на ЕССР!

    14:36 17.11.2025

  • 46 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    Ами какво стана със стоте Грипена

    14:37 17.11.2025

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 6 Отговор
    Моля някоя умствено утрепана копейка да каже днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря предварително!

    Коментиран от #50, #51, #52, #58

    14:37 17.11.2025

  • 48 Атина Палада

    7 0 Отговор
    Всичките напъни на Запада са смешни. Владимир Путин ще им види сметката за три дни.

    14:37 17.11.2025

  • 49 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Абе ти освен пилот на РКМ(ръчна количка модернизирана с гумено колело) на друго немжеш да бъдеш пилот.

    14:38 17.11.2025

  • 50 Дон Чичо

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
    Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
    После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
    Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?

    Коментиран от #60

    14:38 17.11.2025

  • 51 Пак ли

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    не са ти сменили памперса?

    14:39 17.11.2025

  • 52 Путин гол до кръста на пони

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Аз ще кажа! Наближава да комплектоваме четвъртата година. За по-лесно, към 24 февруари ще бъдат 1820 дни.

    Коментиран от #59

    14:40 17.11.2025

  • 53 ха ха ха ....

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "каквото сам си направиш....кремъле":

    То Соломон Паси книга написа по въпроса и 30 години чака Русия да се разпадне . Ама както върви - няма да го дочака .
    Ходи при него да чакате двамата !

    14:40 17.11.2025

  • 54 Урсула

    5 0 Отговор
    ли ще ги плаща?! Или ние!

    14:41 17.11.2025

  • 55 Гошо

    3 0 Отговор
    А платежно нареждане подписала ли е Украйна

    14:41 17.11.2025

  • 56 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Да ми пратят сметката, август 2026 ще преведа парите, ако до тогава са ги доставили.
    А 2027 лично ще закупя за Украйна 100 системи Пейтриът, ако има Украйна.

    14:42 17.11.2025

  • 57 В В.П.

    3 0 Отговор
    100рафака и 200грипена ..Ахаха .Френската ВВС,няма 100самолета ..

    14:42 17.11.2025

  • 58 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "...кой ден се пада от тридневната специална военна операция?..."

    1369-ти ден СВО !!!
    Знам го понеже в пътната карта на F-16 Block 70 ми пише че на 1370-ден, тоест завтра трябва да се отнесе сградата на Газпром, Москва 😁

    14:42 17.11.2025

  • 59 баба Хил ъри гола до кръста

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Путин гол до кръста на пони":

    И 20 години да минат накрая ще го ядете не мит. От мен да го знаете .

    Коментиран от #63

    14:42 17.11.2025

  • 60 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дон Чичо":

    Дон Чичо! Добре им го каза! Важно е да се трепят украинци! Ватенките никой не ги брои. И никой никога не ги е броил.

    14:43 17.11.2025

  • 61 Кухоглава копейка

    0 3 Отговор
    На нас другарката Zахарова ни каза да бъдем бдителни и през час да пишем,че сме превзели Покровск за 59 път,че ЕС и Украйна са слаби и сомо сдлед три дни ще сме на Ламанша.
    Иначе другарката Zахарова много ни се кара и не ни плаща .

    14:43 17.11.2025

  • 62 хммм

    0 1 Отговор
    Миче, какво точно е подписал Зеленски? Платила ли е крайна предварително самолетите, както плати България? Кога ще ги получи и ще има ли тогава страна крайна?
    Най-добре Макрон да поиска предварително заплащане, защото утре я камилата я камиларя.

    Коментиран от #64

    14:43 17.11.2025

  • 63 Копеи не философствай!

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "баба Хил ъри гола до кръста":

    Отивай да пълниш барут за братска Украйна!
    Марш!!!

    14:44 17.11.2025

  • 64 Копейки,

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "хммм":

    РАБОТАТС ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    14:46 17.11.2025

  • 65 подписала сделка или писмо за намерение

    0 0 Отговор
    подписаха писмо за намерение Киев да закупи до 100 изтребителя Rafale „със съответните им оръжия“, съобщи Елисейският дворец....и да припомня че зеленият побърканяк вече беше подписал писмо за намерение миналия месец за придобиване на 100 до 150 шведски изтребители Gripen.....Затъналата в дългове Франция е похарчила 8,6 милиарда евро за помощ на Украйна след 2022 г., според предстоящ годишен доклад на френското министерство на отбраната, видян предварително от  Les Echos ... Освен това, френските сили са обучили около 12 000 украински войници, както във Франция, така и в Полша.

    14:46 17.11.2025

