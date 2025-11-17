Украйна е подписала сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя Rafale

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е подписал сделка с Франция за доставка на 100 изтребителя "Рафал" (Rafale), за да укрепи военния капацитет на Украйна в дългосрочен план, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Зеленски е на посещение в Париж за преговори с френския президент Еманюел Макрон на фона на увеличението на руските нападения с дронове и ракети срещу Украйна през последните седмици, както и на информацията от Москва, че руските сили напредват в югоизточната Запорожка област.

Зеленски каза пред френския канал "Те Еф 1", че е поръчал 100 изтребителя "Рафал", съобщи телевизията. Елисейският дворец потвърди броя на самолетите, но не уточни дали става дума за прехвърляне на изтребителите от френските запаси, или за покупки.

На телевизионни кадри се вижда как Макрон и Зеленски подписват документ за намерение за покупката (по думите на Елисейския дворец) на "френска отбранителна техника". При подписването на летището във военновъздушната база "Вилакубле" двамата стоят пред изтребител "Рафал" и зад тях има украинско и френско знаме.

"Това ще бъде най-добрата противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света", каза Зеленски.

От седмици текат преговори, на които да се реши как Франция би могла да предостави повече военна помощ за Украйна, въпреки че в същото време правителството на Макрон се сблъсква с политически и бюджетни предизвикателства, което повдига въпроса какво всъщност би могла да направи Франция, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец Макрон обеща да предложи още изтребители "Мираж". Първоначално той обеща да достави 6 самолета и нови ракети земя-въздух "Астер 30", произвеждани от европейската компания MBDA.

На пресконференция преди посещението на Зеленски пресслужбата на Макрон заяви, че целта е "френското превъзходство в оръжейната промишленост да се използва в помощ на отбраната на Украйна" и "да ѝ се даде възможност да придобие системите, от които се нуждае, за да отговори на руската агресия".