Смъртоносна болест покосява украински войници

Ранените войници, които чакат дълго за евакуация, са силно застрашени от гангрена. Смъртоносната инфекция тръгва от умъртвената тъкан и причинява подкожни газови мехури. Звучи като зловещ епизод от отдавна отминали войни, но се случва днес в Украйна . Според британския "Телеграф" на фронта в Украйна се разпространява инфекциозната болест газова гангрена.

"В училище се учи за това опасно заболяване, но сега в Украйна го виждаме реално, тъй като ранените не получават адекватна медицинска помощ", казва пред изданието Алекс, който работи като доброволец санитар в района на Запорожие. "В болницата постъпват хора, които са ранени от седмици и са прекарали дълго време в подземни стабилизационни помещения , където просто са били поддържани живи с подръчни средства", добавя той.

Все още няма потвърждение от независим източник дали смъртоносното заболяване наистина се разпространява сред украинските войници . Но е факт, че редовните руски атаки с дронове правят фронта трудно достъпен. Провизиите често не достигат до войските или пристигат с голямо закъснение, а на новите попълнения понякога им се налага да вървят километри пеша, преди да стигнат до мястото, където се водят боевете - и където ранените чакат помощ.

Какво предизвиква газова гангрена?

Инфекцията унищожава мускулната тъкан много скоростно. Газовата гангрена се причинява от бактерии, наречени клостридии. Те се срещат в природата, например в почвата, но също и в човешките черва.

Клостридиите не са задължително патогенни. Те стават опасни, когато попаднат в тъкани, в които има недостиг на кислород - например при тежки рани. Мъртвата тъкан спъва заздравяването на раната и именно там се разпространяват бактериите.

Инфекционното заболяване се разпространява бързо в условия като тези в окопите, където има много ранени и лоша хигиена. За засегнатите газовата гангрена е изключително болезнена. Под кожата се образуват газови мехури, които могат да се усетят при допир до раната. Засегнатата мускулатура потъмнява до сиво-червено и се подува, а заразените развиват сепсис: пулсът се ускорява, нарушава се дишането и в крайна сметка се стига до мултиорганна недостатъчност.

Дори при лечение в болница няма никаква гаранция, че инфекцията ще бъде победена, след като газовата гангрена вече се е проявила. А ако тя не се лекува, например защото раненият не може веднага да бъде евакуиран от фронта, смъртта е почти 100 процента сигурна.

Как може да се лекува газова гангрена?

Засегнатата тъкан трябва да бъде отстранена възможно най-бързо. Освен това трябва интравенозно да се приемат силни антибиотици. За да се намерят най-подходящите за даден пациент антибиотици, се създават микробиологични култури, които се тестват за възможни резистентности.

Това изисква 100% стерилна среда за операция, което може да стане само в оборудвани за тази цел клиники, разполагащи и с лаборатории, а не в импровизирани лечебни помещения - примерно в противовъздушни бункери. В тях могат да се съхраняват някои антибиотици, но ако пациентът има резистентност към тях, алтернатива няма.

Кога заболяването е било широко разпространено?

Газовата гангрена е заболяване, което в Европа се считаше за почти изкоренено благодарение на напредъка в медицината.

По време на Първата световна война много ранени са развивали газова гангрена с летален изход. Само сред германските войници е имало над 100 000 смъртни случая, дължащи се на тази инфекция. Много от загиналите тогава също са лежали дълго време в калните окопи, без да получат навременна адекватна помощ.

През Втората световна война газовата гангрена вече не е представлявала толкова сериозен проблем - антибиотиците вече са били достатъчно разпространени, макар и не толкова достъпни, колкото днес. Тогава обаче и резистентността към антибиотици все още не е била съществен проблем.

Автор: Карла Блайкер