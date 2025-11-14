Новини
Свят »
Украйна »
Смъртоносна болест покосява украински войници
  Тема: Украйна

Смъртоносна болест покосява украински войници

14 Ноември, 2025 13:25 1 241 27

  • украйна-
  • войници-
  • болест-
  • русия-
  • гангрена-
  • газова гангрена

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Смъртоносна болест покосява украински войници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ранените войници, които чакат дълго за евакуация, са силно застрашени от гангрена. Смъртоносната инфекция тръгва от умъртвената тъкан и причинява подкожни газови мехури. Звучи като зловещ епизод от отдавна отминали войни, но се случва днес в Украйна . Според британския "Телеграф" на фронта в Украйна се разпространява инфекциозната болест газова гангрена.

"В училище се учи за това опасно заболяване, но сега в Украйна го виждаме реално, тъй като ранените не получават адекватна медицинска помощ", казва пред изданието Алекс, който работи като доброволец санитар в района на Запорожие. "В болницата постъпват хора, които са ранени от седмици и са прекарали дълго време в подземни стабилизационни помещения , където просто са били поддържани живи с подръчни средства", добавя той.

Все още няма потвърждение от независим източник дали смъртоносното заболяване наистина се разпространява сред украинските войници . Но е факт, че редовните руски атаки с дронове правят фронта трудно достъпен. Провизиите често не достигат до войските или пристигат с голямо закъснение, а на новите попълнения понякога им се налага да вървят километри пеша, преди да стигнат до мястото, където се водят боевете - и където ранените чакат помощ.

Какво предизвиква газова гангрена?

Инфекцията унищожава мускулната тъкан много скоростно. Газовата гангрена се причинява от бактерии, наречени клостридии. Те се срещат в природата, например в почвата, но също и в човешките черва.

Клостридиите не са задължително патогенни. Те стават опасни, когато попаднат в тъкани, в които има недостиг на кислород - например при тежки рани. Мъртвата тъкан спъва заздравяването на раната и именно там се разпространяват бактериите.

Инфекционното заболяване се разпространява бързо в условия като тези в окопите, където има много ранени и лоша хигиена. За засегнатите газовата гангрена е изключително болезнена. Под кожата се образуват газови мехури, които могат да се усетят при допир до раната. Засегнатата мускулатура потъмнява до сиво-червено и се подува, а заразените развиват сепсис: пулсът се ускорява, нарушава се дишането и в крайна сметка се стига до мултиорганна недостатъчност.

Дори при лечение в болница няма никаква гаранция, че инфекцията ще бъде победена, след като газовата гангрена вече се е проявила. А ако тя не се лекува, например защото раненият не може веднага да бъде евакуиран от фронта, смъртта е почти 100 процента сигурна.

Как може да се лекува газова гангрена?

Засегнатата тъкан трябва да бъде отстранена възможно най-бързо. Освен това трябва интравенозно да се приемат силни антибиотици. За да се намерят най-подходящите за даден пациент антибиотици, се създават микробиологични култури, които се тестват за възможни резистентности.

Това изисква 100% стерилна среда за операция, което може да стане само в оборудвани за тази цел клиники, разполагащи и с лаборатории, а не в импровизирани лечебни помещения - примерно в противовъздушни бункери. В тях могат да се съхраняват някои антибиотици, но ако пациентът има резистентност към тях, алтернатива няма.

Кога заболяването е било широко разпространено?

Газовата гангрена е заболяване, което в Европа се считаше за почти изкоренено благодарение на напредъка в медицината.

По време на Първата световна война много ранени са развивали газова гангрена с летален изход. Само сред германските войници е имало над 100 000 смъртни случая, дължащи се на тази инфекция. Много от загиналите тогава също са лежали дълго време в калните окопи, без да получат навременна адекватна помощ.

През Втората световна война газовата гангрена вече не е представлявала толкова сериозен проблем - антибиотиците вече са били достатъчно разпространени, макар и не толкова достъпни, колкото днес. Тогава обаче и резистентността към антибиотици все още не е била съществен проблем.

Автор: Карла Блайкер


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    15 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #17

    13:27 14.11.2025

  • 2 Роштилд

    20 1 Отговор
    До последния украинец! ахахах

    13:28 14.11.2025

  • 3 Иласчук

    15 1 Отговор
    Полова болест

    13:29 14.11.2025

  • 4 Баце ЕООД

    17 0 Отговор
    Болестта е Руснаци, покосяват ги "храбрите"...

    13:29 14.11.2025

  • 5 Хохи Бохо

    17 0 Отговор
    Не им стига гъста растителност ми и това им дойде на главите на салобандерите

    13:29 14.11.2025

  • 6 Путин

    16 0 Отговор
    Автомат Калашников се казва

    13:29 14.11.2025

  • 7 Смешник

    21 0 Отговор
    Да обръщат оръжията към Киев и да свалят тоя клоун от власт Иначе няма да остане жив украинец

    13:30 14.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    1 17 Отговор
    Укрите не са виновни !!!
    Само болния ру3ки мозък може да измисли да реши проблемите с война.

    Коментиран от #13

    13:30 14.11.2025

  • 9 Баце ЕООД

    10 2 Отговор
    Тия претоплени пропагандистки/нацистки манджи като почнат... Срам!

    13:30 14.11.2025

  • 10 ха-ха

    15 0 Отговор
    На урките само това им липсва ! Да нарамват белия байрак и това ще ги отърве от всичките им гадории , които все още не са им се случили .

    13:30 14.11.2025

  • 11 Абе

    10 0 Отговор
    Еми да, бОли ги К... за зеления и се предават.

    13:32 14.11.2025

  • 12 Мдам

    9 0 Отговор
    А в държавата са на първо място по СПИН

    13:32 14.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Изписвам хапчета

    9 0 Отговор
    Много "тъжна" статийка. Пуснах една сълза за клетите укри и една за Бандера.

    13:36 14.11.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "джудж ,":

     "...Хорошо или плохо.. "

    Сегодня новините очень хорошие !!!
    Синът на робота Фьодор се преби, а Русия цялата гори с утра 😁👍

    Коментиран от #19

    13:38 14.11.2025

  • 16 Добри новини

    1 4 Отговор
    Икономистите предупреждават, че това е сценарий „змия, която си гризе опашката“, като руският държавен дълг нарасна с 850% само през 2024 г.
    На петролния фронт картината е също толкова тежка. Руският суров петрол вече се търгува на цена от 43 долара за барел , с 20 долара под Brent, докато над 380 милиона барела стоят непродадени в танкери по целия свят.
    Дневните разходи за съхранение на този нежелан петрол надхвърлят 100 000 долара на съд . Без западни технологии или инвестиции, производствените разходи растат драстично.
    Резервите, чието извличане беше евтино преди 20 години, сега стават все по-трудни за достигане, без да се увеличават производствените разходи.
    Руският петрол се превръща в пепел
    Нулеви купувачи за 380 милиона барела петрол

    Коментиран от #20, #22

    13:38 14.11.2025

  • 17 Контранаступ и Перемога

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Дано да се оправят хората.

    13:40 14.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 джудж ,

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    Ха-ха !А укри погибнули на фронте , нет ток , нет солдат , нет держава !

    13:41 14.11.2025

  • 20 Освен това нямат ракети,

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Добри новини":

    бият се със сапьорски лопатки и Путин умрятри пъти.

    13:41 14.11.2025

  • 21 пешо

    1 0 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ДА СЕ ОБЕСИ И СКЛЮЧВАНЕ НА МИР

    Коментиран от #24, #27

    13:42 14.11.2025

  • 22 Тишо културиста

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Добри новини":

    Емили 🛴 ,не се занимавай с битовизми ,буташ щепсела без значение кой и след малко политаш .Да му мислят неекологичните с двигателите с вътрешно горене !

    13:43 14.11.2025

  • 23 Да се чете

    3 0 Отговор
    Това се случва при съчетание от наранявания, лоши санитарно-хигиенни условия, липса на добра храна и липса на отопление.

    13:43 14.11.2025

  • 24 оня

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "пешо":

    Ако няма сили сам да го направи , ще се намерят добри хора ,,да му помогнат ,, .

    13:43 14.11.2025

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор
    Да вземат профилактично ФЛАЖИЛ ИЛИ ЗИНАТ и проблема се решава Пак некомпетентност пак дивотия

    13:45 14.11.2025

  • 26 Механик

    0 0 Отговор
    Когато скачаха с тенджери на главите и викаха "мослакяку на гиляку", не ги ловеше газова гангрена по крайниците. Кога викаха, че децата на Донбас ще се крият по мазетата, а техните деца ще се радват на слънцето и ще ходят на училище, тогава не им идеше на кривите глави, че може палачинката да се обрърне.

    13:46 14.11.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "пешо":

    Правдата е Рассия се изтегля, връща Крим, дава Суджа като компенсация, плаща Репарации, а цялата прогнила Кремльовска върхушка посещава Хага !!!
    Так лучше 😁

    13:46 14.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания