Смъртоносна болест покосява украински войници

Ранените войници, които чакат дълго за евакуация, са силно застрашени от гангрена. Смъртоносната инфекция тръгва от умъртвената тъкан и причинява подкожни газови мехури. Звучи като зловещ епизод от отдавна отминали войни, но се случва днес в Украйна . Според британския "Телеграф" на фронта в Украйна се разпространява инфекциозната болест газова гангрена.
"В училище се учи за това опасно заболяване, но сега в Украйна го виждаме реално, тъй като ранените не получават адекватна медицинска помощ", казва пред изданието Алекс, който работи като доброволец санитар в района на Запорожие. "В болницата постъпват хора, които са ранени от седмици и са прекарали дълго време в подземни стабилизационни помещения , където просто са били поддържани живи с подръчни средства", добавя той.
Все още няма потвърждение от независим източник дали смъртоносното заболяване наистина се разпространява сред украинските войници . Но е факт, че редовните руски атаки с дронове правят фронта трудно достъпен. Провизиите често не достигат до войските или пристигат с голямо закъснение, а на новите попълнения понякога им се налага да вървят километри пеша, преди да стигнат до мястото, където се водят боевете - и където ранените чакат помощ.
Какво предизвиква газова гангрена?
Инфекцията унищожава мускулната тъкан много скоростно. Газовата гангрена се причинява от бактерии, наречени клостридии. Те се срещат в природата, например в почвата, но също и в човешките черва.
Клостридиите не са задължително патогенни. Те стават опасни, когато попаднат в тъкани, в които има недостиг на кислород - например при тежки рани. Мъртвата тъкан спъва заздравяването на раната и именно там се разпространяват бактериите.
Инфекционното заболяване се разпространява бързо в условия като тези в окопите, където има много ранени и лоша хигиена. За засегнатите газовата гангрена е изключително болезнена. Под кожата се образуват газови мехури, които могат да се усетят при допир до раната. Засегнатата мускулатура потъмнява до сиво-червено и се подува, а заразените развиват сепсис: пулсът се ускорява, нарушава се дишането и в крайна сметка се стига до мултиорганна недостатъчност.
Дори при лечение в болница няма никаква гаранция, че инфекцията ще бъде победена, след като газовата гангрена вече се е проявила. А ако тя не се лекува, например защото раненият не може веднага да бъде евакуиран от фронта, смъртта е почти 100 процента сигурна.
Как може да се лекува газова гангрена?
Засегнатата тъкан трябва да бъде отстранена възможно най-бързо. Освен това трябва интравенозно да се приемат силни антибиотици. За да се намерят най-подходящите за даден пациент антибиотици, се създават микробиологични култури, които се тестват за възможни резистентности.
Това изисква 100% стерилна среда за операция, което може да стане само в оборудвани за тази цел клиники, разполагащи и с лаборатории, а не в импровизирани лечебни помещения - примерно в противовъздушни бункери. В тях могат да се съхраняват някои антибиотици, но ако пациентът има резистентност към тях, алтернатива няма.
Кога заболяването е било широко разпространено?
Газовата гангрена е заболяване, което в Европа се считаше за почти изкоренено благодарение на напредъка в медицината.
По време на Първата световна война много ранени са развивали газова гангрена с летален изход. Само сред германските войници е имало над 100 000 смъртни случая, дължащи се на тази инфекция. Много от загиналите тогава също са лежали дълго време в калните окопи, без да получат навременна адекватна помощ.
През Втората световна война газовата гангрена вече не е представлявала толкова сериозен проблем - антибиотиците вече са били достатъчно разпространени, макар и не толкова достъпни, колкото днес. Тогава обаче и резистентността към антибиотици все още не е била съществен проблем.
Автор: Карла Блайкер
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #17
13:27 14.11.2025
2 Роштилд
13:28 14.11.2025
3 Иласчук
13:29 14.11.2025
4 Баце ЕООД
13:29 14.11.2025
5 Хохи Бохо
13:29 14.11.2025
6 Путин
13:29 14.11.2025
7 Смешник
13:30 14.11.2025
8 Pyccкий Карлик
Само болния ру3ки мозък може да измисли да реши проблемите с война.
Коментиран от #13
13:30 14.11.2025
9 Баце ЕООД
13:30 14.11.2025
10 ха-ха
13:30 14.11.2025
11 Абе
13:32 14.11.2025
12 Мдам
13:32 14.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Изписвам хапчета
13:36 14.11.2025
15 Pyccкий Карлик
До коментар #13 от "джудж ,":"...Хорошо или плохо.. "
Сегодня новините очень хорошие !!!
Синът на робота Фьодор се преби, а Русия цялата гори с утра 😁👍
Коментиран от #19
13:38 14.11.2025
16 Добри новини
На петролния фронт картината е също толкова тежка. Руският суров петрол вече се търгува на цена от 43 долара за барел , с 20 долара под Brent, докато над 380 милиона барела стоят непродадени в танкери по целия свят.
Дневните разходи за съхранение на този нежелан петрол надхвърлят 100 000 долара на съд . Без западни технологии или инвестиции, производствените разходи растат драстично.
Резервите, чието извличане беше евтино преди 20 години, сега стават все по-трудни за достигане, без да се увеличават производствените разходи.
Руският петрол се превръща в пепел
Нулеви купувачи за 380 милиона барела петрол
Коментиран от #20, #22
13:38 14.11.2025
17 Контранаступ и Перемога
До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":Дано да се оправят хората.
13:40 14.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 джудж ,
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":Ха-ха !А укри погибнули на фронте , нет ток , нет солдат , нет держава !
13:41 14.11.2025
20 Освен това нямат ракети,
До коментар #16 от "Добри новини":бият се със сапьорски лопатки и Путин умрятри пъти.
13:41 14.11.2025
21 пешо
Коментиран от #24, #27
13:42 14.11.2025
22 Тишо културиста
До коментар #16 от "Добри новини":Емили 🛴 ,не се занимавай с битовизми ,буташ щепсела без значение кой и след малко политаш .Да му мислят неекологичните с двигателите с вътрешно горене !
13:43 14.11.2025
23 Да се чете
13:43 14.11.2025
24 оня
До коментар #21 от "пешо":Ако няма сили сам да го направи , ще се намерят добри хора ,,да му помогнат ,, .
13:43 14.11.2025
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:45 14.11.2025
26 Механик
13:46 14.11.2025
27 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "пешо":Правдата е Рассия се изтегля, връща Крим, дава Суджа като компенсация, плаща Репарации, а цялата прогнила Кремльовска върхушка посещава Хага !!!
Так лучше 😁
13:46 14.11.2025