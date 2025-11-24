Испанският главен прокурор подаде оставка

Главният прокурор на Испания Алваро Гарсия Ортис подаде оставка, след като миналата седмица Върховният съд го призна за виновен за изтичане на поверителна информация по дело за данъчна измама, в което е замесен партньор на виден опозиционен политик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Безпрецедентният случай е сериозен удар за коалиционното правителство на премиера Педро Санчес, който назначи Ортис през 2022 г. и многократно защитаваше неговата невинност.
В писмо до министъра на правосъдието Феликс Боланьос, бившият прокурор заявява, че решението му да подаде оставка преди официалното влизане в сила на присъдата, която забранява заемането на поста за две години, е продиктувано от „дълбоко уважение“ към съдебните решения.
„Въпреки че решението ми произтича пряко от присъдата, съм убеден, че съм служил вярно на институцията, към която имам честта да принадлежа, с недвусмислено призвание да служа на обществото, чувство за дълг и институционална лоялност“, пише той в писмото.
Оставката му беше очаквана, въпреки че Върховният съд все още не е публикувал мотивите за присъдата. Гарсия Ортис може да обжалва пред Конституционния съд на Испания и, при необходимост, пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
„Уважаваме решението на съда, но не сме съгласни с него“, заяви говорителката на испанското правителство Пилар Алегрия пред държавната телевизия TVE след оставката на Ортис.
1 Зевс
17:01 24.11.2025
2 Така се прави
17:04 24.11.2025
3 голям праз нали наивните пак гласуват
друга калинка каца на затоплетната кьор софрица
после други бръмбари заявяват да се връща на службицата като тук
17:10 24.11.2025
4 Еми то всеки момент се очаква
21:18 24.11.2025