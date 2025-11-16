Киев призова съюзниците си да финансират производството на украински дронове

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на страната му да финансират повишаването на обема на производство на дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.
Сибига написа в социалната мрежа „Екс“, че руският президент Владимир Путин ще прекрати войната само, ако бъдат изпълнени две условия.
Първо, Путин трябва да загуби „илюзията, че може по някакъв начин да спечели на фронта“. Второ, цената за продължаване на войната трябва да надвиши цената за прекратяването ѝ.
„Съвременната надпревара във въоръжаването не е в ядрените оръжия – тя е в милиони евтини дронове“, написа министърът. „Онзи, който може да увеличи по-бързо продукцията си, ще осигури мира“, добави той.
Сибига каза, че украинската военна индустрия се нуждае от повече пари, за да постигне това. „Можем да произведем до 20 милиона дрона следващата година, ако получим достатъчно финансиране“, отбеляза той, но не посочи конкретна сума.
Украйна произвежда десетки хиляди различни дронове от месеци. Безпилотните летателни средства се произвеждат както от традиционната отбранителна индустрия, така и от частни компании, които се опитват да дадат на Украйна технологично предимство с иновативни продукти.
Дроновете, които се произвеждат за малка част от цената на скъпите оръжейни системи, вече доведоха до нови форми на война. И Русия, и Украйна разполагат дронове в големи количества. Нито една от страните обаче не разкрива точни производствени данни.
1 Яшар
Коментиран от #13
20:45 16.11.2025
2 Шопо
20:48 16.11.2025
3 Гост
20:48 16.11.2025
4 нннн
20:50 16.11.2025
5 1111
20:57 16.11.2025
6 Честен и беден пенсионер
20:58 16.11.2025
7 Прасето Сибига
20:59 16.11.2025
8 Един
Като искате да мрете - мрете, ама не ни занимавайте с глупостите си!
21:02 16.11.2025
9 Хахаха!🎺🥳😀 Свински манифест:
21:02 16.11.2025
10 Пич
- Момент , само да се загащим , и започвам да ви броя парите !
21:03 16.11.2025
11 си дзън
Коментиран от #14
21:03 16.11.2025
12 Европеец
21:05 16.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Спецназ
Дайте ПАРИ!
За тях парите са 1 и 2 на света ако ще жена му да е при руснаците това не го бърка,
дайте пари и те така украинеца е така устроен че дА ИСКА пари!
ФАКТ!
21:07 16.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Акция на Буданов и Сибига
21:10 16.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Я пък тоя
Дайте ми пари да направя дронове, които после ще ви ги продам.
21:12 16.11.2025
20 Няма се плашите
21:12 16.11.2025
21 Затънали в корупция и кражби
21:15 16.11.2025
22 Зеленски си внасял
21:20 16.11.2025
23 Джордано Бруно
21:21 16.11.2025
24 бе не знам какво прехващат
Е , и какво излиза.Ние им помагаме ,те ни крадат.Нали искат борба до последния украинец.С кои пари ще водят война като са корумпирани министрите им.Може много да се замислим
21:28 16.11.2025
25 Стига рева бе клоун
21:30 16.11.2025
26 Съветника на зеле михаило пpъдоляк
Родната сopocня да му повярва и да инвестира в бандераски дронове, щото всички тези имоти в САЩ имат нужда от златни тоалетни!
21:35 16.11.2025
27 Данко Харсъзина
21:35 16.11.2025
28 Допълнение
21:59 16.11.2025
29 И Киев е Руски
Украинската територия се сви с още 586 квадратни километра през октомври, а нов годишен пик на загубите вероятно ще бъде достигнат през ноември. Това ще доведе месечните загуби до площ, сравнима с тази на щата Берлин
22:05 16.11.2025