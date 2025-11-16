Новини
Киев призова съюзниците си да финансират производството на украински дронове
  Тема: Украйна

16 Ноември, 2025 20:43 841 29

  • украйна-
  • андрий сибига-
  • дронове-
  • русия-
  • война

Путин трябва да загуби илюзията, че може по някакъв начин да спечели на фронта, каза украинският външен министър

Киев призова съюзниците си да финансират производството на украински дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на страната му да финансират повишаването на обема на производство на дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.

Сибига написа в социалната мрежа „Екс“, че руският президент Владимир Путин ще прекрати войната само, ако бъдат изпълнени две условия.

Първо, Путин трябва да загуби „илюзията, че може по някакъв начин да спечели на фронта“. Второ, цената за продължаване на войната трябва да надвиши цената за прекратяването ѝ.

„Съвременната надпревара във въоръжаването не е в ядрените оръжия – тя е в милиони евтини дронове“, написа министърът. „Онзи, който може да увеличи по-бързо продукцията си, ще осигури мира“, добави той.

Сибига каза, че украинската военна индустрия се нуждае от повече пари, за да постигне това. „Можем да произведем до 20 милиона дрона следващата година, ако получим достатъчно финансиране“, отбеляза той, но не посочи конкретна сума.

Украйна произвежда десетки хиляди различни дронове от месеци. Безпилотните летателни средства се произвеждат както от традиционната отбранителна индустрия, така и от частни компании, които се опитват да дадат на Украйна технологично предимство с иновативни продукти.

Дроновете, които се произвеждат за малка част от цената на скъпите оръжейни системи, вече доведоха до нови форми на война. И Русия, и Украйна разполагат дронове в големи количества. Нито една от страните обаче не разкрива точни производствени данни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
  • 1 Яшар

    22 3 Отговор
    Охо ей Сега от нашите данъци укронацистите да крадат и да си купуват коли и имоти ..пфу

    Коментиран от #13

    20:45 16.11.2025

  • 2 Шопо

    7 20 Отговор
    Зеленски е велик политик с парите от ЕС Той може да победи Русия.

    20:48 16.11.2025

  • 3 Гост

    18 2 Отговор
    Защо цял ден бяха изключени коментарите.

    20:48 16.11.2025

  • 4 нннн

    24 3 Отговор
    За дронове или за златни тоалетни да даваме пари?

    20:50 16.11.2025

  • 5 1111

    14 1 Отговор
    Аве, можете ли да дадете повече информация в кой съюз членува Кyieйф, че нещо не се сещам?

    20:57 16.11.2025

  • 6 Честен и беден пенсионер

    15 1 Отговор
    Всеки месец им превеждам пенсията си а те искат още и още. Е какво да извадя още от съдраните джобове и да даря на тези приятели които според урси розовите понита ме пазят от Русия.

    20:58 16.11.2025

  • 7 Прасето Сибига

    11 1 Отговор
    Да се свърже с боко и шиши за пари. Те имат.

    20:59 16.11.2025

  • 8 Един

    9 1 Отговор
    Мрънканиците на нацитата за още пари много омръзнаха! Айде баста!
    Като искате да мрете - мрете, ама не ни занимавайте с глупостите си!

    21:02 16.11.2025

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀 Свински манифест:

    8 1 Отговор
    Сибига: "Прасета от всички страни, съединявайте се!"

    21:02 16.11.2025

  • 10 Пич

    7 1 Отговор
    Съюзнико :
    - Момент , само да се загащим , и започвам да ви броя парите !

    21:03 16.11.2025

  • 11 си дзън

    2 7 Отговор
    Току-що укрите пак пуснаха розови фламинга над Орел.

    Коментиран от #14

    21:03 16.11.2025

  • 12 Европеец

    4 1 Отговор
    Пари за дронове ще ви дадем, но трябва и оператори за тях да ви направим.

    21:05 16.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спецназ

    6 1 Отговор
    Украинците запоЧват всяко изречение с;

    Дайте ПАРИ!

    За тях парите са 1 и 2 на света ако ще жена му да е при руснаците това не го бърка,
    дайте пари и те така украинеца е така устроен че дА ИСКА пари!

    ФАКТ!

    21:07 16.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Акция на Буданов и Сибига

    7 1 Отговор
    Дресирано украинско прасе тича по Европа и проси пари за фламинго, патици и гъски, но главно за офшорките на Зеленски.

    21:10 16.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Е нали Украйна искаше да продава дронове на запада, пък се указва, че няма пари да ги произведе.
    Дайте ми пари да направя дронове, които после ще ви ги продам.

    21:12 16.11.2025

  • 20 Няма се плашите

    5 1 Отговор
    100 милиарда от помощите преджобихте, сега ще изпратим още , знаете колко за нас..Няма се плашите, европейските овци ще преживеят ...трева

    21:12 16.11.2025

  • 21 Затънали в корупция и кражби

    4 1 Отговор
    Повече от нашите двама дебелака и искат още пари .На това му се вика наглост на н - та степен....

    21:15 16.11.2025

  • 22 Зеленски си внасял

    7 1 Отговор
    $50 милиона на месец в Емиратите. РАЗСЛЕДВАНО от ФВР, САЩ. Вие давайте пари на прасето Сибига за дронове.

    21:20 16.11.2025

  • 23 Джордано Бруно

    5 1 Отговор
    А Зелко спи непробудно! Откакто премина на фентанил има много здрав и спокоен сън, чувства се много по-добре след като му обещаха да пренасочат доставките на фентанил от Китай към фаш за Украйна.

    21:21 16.11.2025

  • 24 бе не знам какво прехващат

    4 1 Отговор
    Ама иначе яко крадат .
    Е , и какво излиза.Ние им помагаме ,те ни крадат.Нали искат борба до последния украинец.С кои пари ще водят война като са корумпирани министрите им.Може много да се замислим

    21:28 16.11.2025

  • 25 Стига рева бе клоун

    4 1 Отговор
    Кажи колко милиарда искаш и колко ще откраднеш !!¡!

    21:30 16.11.2025

  • 26 Съветника на зеле михаило пpъдоляк

    4 1 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката, вчера михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и пподължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи.

    Родната сopocня да му повярва и да инвестира в бандераски дронове, щото всички тези имоти в САЩ имат нужда от златни тоалетни!

    21:35 16.11.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    "Киев призова..." по нататък не си струва да се чете. Пак просят и пак ще крадат. Обичайното.

    21:35 16.11.2025

  • 28 Допълнение

    2 0 Отговор
    Киев призова съюзниците си да финансират производството на украински дронове, че всички от Радата имат нужда от златни тоалетни..))

    21:59 16.11.2025

  • 29 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    И аз искам да се.а в златен клозет
    Украинската територия се сви с още 586 квадратни километра през октомври, а нов годишен пик на загубите вероятно ще бъде достигнат през ноември. Това ще доведе месечните загуби до площ, сравнима с тази на щата Берлин

    22:05 16.11.2025

