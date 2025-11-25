Брекзит струва на Обединеното кралство 90 милиарда паунда годишно

Брекзит струва на Обединеното кралство около 90 милиарда паунда годишно под формата на загубени данъчни приходи, показва нов анализ, публикуван от "Индипендънт", само дни преди минстърът на финансите Рейчъл Рийвс да представи изключително важния за страната бюджет, в който се очакват увеличение на данъците.
Мрачният анализ допълва, че средностатистическият британец е с хиляди паунда по-зле, което води до призиви към министрите да "поправят скъсаните отношения с Европа."
Докато Рейчъл Рийвс представя бюджета си в сряда, се очаква официалният правителствен надзорен орган също да потвърди, че напускането на Европейския съюз е било дори по-катастрофално, отколкото се смяташе досега.
Ново проучване този месец от високо уважавания американски мозъчен тръст Национално бюро за икономически изследвания установи, че икономическите щети след гласуването за напускане през 2016 г. са довели до това, че БВП на Обединеното кралство е между 6% и 8% по-малък, отколкото би могъл да бъде.
Анализ на библиотеката на Камарата на общините изчислява, че Брекзит струва на хазната до 90 милиарда паунда годишно загубени данъчни приходи, а средностатистическият британец е отчел удар върху БВП на глава от населението между 2 700 и 3 700 паунда.
Лидерът на либералдемократите Ед Дейви призова упрваляващите лейбъристи да се откажат от “червените си линии” и да договорят нов митнически съюз с ЕС, за да възстановят отношенията с Европа.
1 Решение
06:37 25.11.2025
2 Джон
06:44 25.11.2025
3 редник
06:48 25.11.2025
4 Е, така е
07:08 25.11.2025
5 демократ
07:10 25.11.2025
6 Герп боклуци
08:33 25.11.2025
7 Сталин
Коментиран от #8
08:53 25.11.2025
8 Не лъжи
До коментар #7 от "Сталин":Добре ли се заработва от лъжи?
09:03 25.11.2025