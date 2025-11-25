Новини
Брекзит струва на Обединеното кралство 90 милиарда паунда годишно

25 Ноември, 2025 06:31, обновена 25 Ноември, 2025 06:33 1 108 8

  • брекзит-
  • великобритания

Това показва нов анализ, публикуван от "Индипендънт"

Брекзит струва на Обединеното кралство 90 милиарда паунда годишно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Брекзит струва на Обединеното кралство около 90 милиарда паунда годишно под формата на загубени данъчни приходи, показва нов анализ, публикуван от "Индипендънт", само дни преди минстърът на финансите Рейчъл Рийвс да представи изключително важния за страната бюджет, в който се очакват увеличение на данъците.

Мрачният анализ допълва, че средностатистическият британец е с хиляди паунда по-зле, което води до призиви към министрите да "поправят скъсаните отношения с Европа."

Докато Рейчъл Рийвс представя бюджета си в сряда, се очаква официалният правителствен надзорен орган също да потвърди, че напускането на Европейския съюз е било дори по-катастрофално, отколкото се смяташе досега.

Ново проучване този месец от високо уважавания американски мозъчен тръст Национално бюро за икономически изследвания установи, че икономическите щети след гласуването за напускане през 2016 г. са довели до това, че БВП на Обединеното кралство е между 6% и 8% по-малък, отколкото би могъл да бъде.

Анализ на библиотеката на Камарата на общините изчислява, че Брекзит струва на хазната до 90 милиарда паунда годишно загубени данъчни приходи, а средностатистическият британец е отчел удар върху БВП на глава от населението между 2 700 и 3 700 паунда.

Лидерът на либералдемократите Ед Дейви призова упрваляващите лейбъристи да се откажат от “червените си линии” и да договорят нов митнически съюз с ЕС, за да възстановят отношенията с Европа.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решение

    5 3 Отговор
    Имат - плащат, иначе ЕССР !

    06:37 25.11.2025

  • 2 Джон

    2 5 Отговор
    Не на тях, а на ЕС. Джуджето вече се гърчи.

    06:44 25.11.2025

  • 3 редник

    7 4 Отговор
    Все някога ще поискат да се върнат в ЕС, но... само ако приемат еврото! 😁

    06:48 25.11.2025

  • 4 Е, така е

    1 1 Отговор
    И? Ние какво да правим?

    07:08 25.11.2025

  • 5 демократ

    3 5 Отговор
    А колко печели от не плащане на Френския дълг?

    07:10 25.11.2025

  • 6 Герп боклуци

    0 1 Отговор
    Като гласуваха само малоумници дето не знаеха какво е европейски съюз... И тука ако има референдум за ефрото, ще стане същото

    08:33 25.11.2025

  • 7 Сталин

    2 1 Отговор
    А в България е обратното,членството в ЕС ни коства 90 милиарда на година, България е нетен донор на ресурси ,пари и хора към западните мародери,плащаме 1 милиард вноска на година ,а получаваме само половината обратно

    Коментиран от #8

    08:53 25.11.2025

  • 8 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Добре ли се заработва от лъжи?

    09:03 25.11.2025

Новини по държави:
