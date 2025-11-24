Новини
Сенатор Линдзи Греъм: Трайният мир за Украйна трябва да гарантира, че Путин няма да предприеме нова инвазия в бъдеще
  Тема: Украйна

Сенатор Линдзи Греъм: Трайният мир за Украйна трябва да гарантира, че Путин няма да предприеме нова инвазия в бъдеще

24 Ноември, 2025 08:46 1 363 55

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че са постигнали напредък в преговорите по мирния план

Сенатор Линдзи Греъм: Трайният мир за Украйна трябва да гарантира, че Путин няма да предприеме нова инвазия в бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Предложеното мирно споразумение между Русия и Украйна предоставя възможност войната да се приключи почтено и справедливо. Това написа американският сенатор републиканец Линдзи Греъм в Х, цитиран от Фокус.

"Конгресът трябва също да има възможност да преразгледа план, който включва бъдещи гаранции за сигурност — точно както имаме възможност да преразгледаме всяко ядрено споразумение с Иран. Трайният мир в Украйна трябва да гарантира, че Русия няма да предприеме нова инвазия в бъдеще. Конгресният преглед ще ни позволи да постигнем тази цел", написа той.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че са постигнали напредък в преговорите по мирния план.

Още новини от Украйна


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Томахоук и ТАУРУС

    11 25 Отговор
    Това са гаранциите. И избиване на орките в Украйна.До крак.

    Коментиран от #10, #13

    08:50 24.11.2025

  • 2 Така е ..

    9 27 Отговор
    Въпроса се решава с ликвидация на Путин.

    Коментиран от #12, #14, #15, #16

    08:50 24.11.2025

  • 3 Докато електричеството се спира в цяла

    22 3 Отговор
    Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски.

    08:50 24.11.2025

  • 4 Линдзи жена

    17 3 Отговор
    Линдзи жена или мъж е ? Лъщи много ... от много години лъщи ..

    Коментиран от #35

    08:50 24.11.2025

  • 5 Да бе!

    26 6 Отговор
    За да е траен мирът, Украйна трябва да не съществува!!

    08:51 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АКО ТРЯБВА ПУТИН Е ДЛЪЖЕН ДА

    13 3 Отговор
    НАПРАВИ РЕФЕРЕНДУМ И В СЕВЕРНА АМЕРИКА !

    08:52 24.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    23 6 Отговор
    Путин ще изтърбуши пинчерите. После пътят към Берлин минава през Варшава и Прага. Руснаците вече са го вървяли този път.

    08:52 24.11.2025

  • 9 Аз пък си мислех че😄🤭🙈

    6 14 Отговор
    Ние българите сме най - тъпоглавата генетично увредена нация, ама се оказа че нашите руски братушки са в пъти по зле от нас🤣🤣🤭🙈

    08:52 24.11.2025

  • 10 Не мога да разбера, само, защо

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Томахоук и ТАУРУС":

    продължаваш да не им ги даваш тия Тауруси и томаховски и само пишеш по форумите, а не действаш?!?!

    08:53 24.11.2025

  • 11 Въпрос

    20 4 Отговор
    Значи можело да си хем гей , хем фашист.
    В щатите всичко е възможно.
    Колко ли милиона от украинската торта е взел този фашист?

    Коментиран от #32, #34

    08:54 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 иван костов

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Така е ..":

    По три пъти на ден трябва да се молите за здравето на Путин! При всеки друг, сега щеше да си дялкаш името на дървените трупи в Сибир, а не да чоплиш в телефона!

    08:55 24.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Копейкотрошач

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Отговор":

    Вратленцето ти колко минути ще е издържи?

    Коментиран от #20, #22, #24, #30

    08:56 24.11.2025

  • 18 Хайо

    8 6 Отговор
    За да има мир в Европа ,Германия трябва отново да бъде под руски ботуш .Когато беше под руски ботуш ,войни в Европа нямаше .

    08:57 24.11.2025

  • 19 Демократ

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Смотльо,":

    Демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите са иzроди.

    Коментиран от #25

    08:57 24.11.2025

  • 20 А хапченцата защо си спрял

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкотрошач":

    да си пиеш?

    08:57 24.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смотльо,

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкотрошач":

    Ела бе тарикат ,да се видим ,а?Много интересно твоето колко ще издържи....

    Коментиран от #33

    08:58 24.11.2025

  • 23 Иван

    4 2 Отговор
    .......И няма да пречат на САЩ да извършат инвазия във Венецуела.

    08:59 24.11.2025

  • 24 Ти си най-много

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкотрошач":

    л@йнотрошач

    Коментиран от #28

    08:59 24.11.2025

  • 25 Смотльо,

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Демократ":

    Лудниците в Европа трябва да бъдат отворени от Иво заради такива като теб .

    08:59 24.11.2025

  • 26 Вуте...

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "доктор":

    Требе сите...

    08:59 24.11.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 2 Отговор
    Да кръстиш сина си ЛИНДЗИ ,
    е като да кръстиш дъщеря си ДЖОН 🤔❗
    САШтински ценности🤔

    08:59 24.11.2025

  • 28 Даже много го повишаваш

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ти си най-много":

    в статус тоя.

    09:00 24.11.2025

  • 29 хи хи

    6 2 Отговор
    Който смята,че Тръмп ще спре да доставя оръжия за ВСУ бне е глупав.Той е много глупав.
    Жик так

    09:00 24.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хе-хе

    9 4 Отговор
    Путин в бъдеще няма да го има, но рано или късно, световният фашизъм отново ще се пробва да унищожи Русия, ако не успее днес! Гарантирано! Горбачов с тъга изрече година преди да напусне този грешен свят, който сам сътвори, че Запада го е излъгал и възползвал от неговата наивност! Финалните реплики на танкиста от ,,Белият тигър" бяха - ,,Той не е убит, той е жив! Сега само го раних, но успя да се скрие! Не го ли намеря и довърша, ще продължават да загиват наши..."!

    Коментиран от #36

    09:01 24.11.2025

  • 32 иван костов

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    Сумата е известна и бе назована от Лари Джоунс! Ако не ме лъже паметта беше 5млн. Не е като нашето славянско крадене на милиарди!

    09:02 24.11.2025

  • 33 Смотльо,

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Смотльо,":

    След 37 дни ставаш €вропеец.Или палиш подметките към тайгата.

    09:02 24.11.2025

  • 34 Един

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    Важното е да не си фашист-рашист.

    Коментиран от #44

    09:05 24.11.2025

  • 35 Ъхъ

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Линдзи жена":

    Представяте ли си , как се е чувствал в училище с това име? Не аз, американски анализатори питат! Комплексите , които е получил, ще ги носи до гроб!😂

    09:05 24.11.2025

  • 36 Правилно

    6 13 Отговор

    До коментар #31 от "Хе-хе":

    Руският фашизъм умира. Бавно,мъчително ,но сигурно смазвана от Запада
    Русия е алкохолизирана,тежко деградирала държава.Дъното на човешката цивилизация.Кога беше 24 февруари 2022 година????

    Коментиран от #47

    09:06 24.11.2025

  • 37 Я пък тоя

    6 2 Отговор
    Греъм, Путин, Тръмп, Зеленски и политиците от ЕС , явно не ме четът!
    Мир няма да има. Точка.

    Коментиран от #39

    09:06 24.11.2025

  • 38 А Путин няма да спре

    8 3 Отговор
    Ако НАТЮ и военолюбците от юрогейюропа не спрат да пре0при-пикават оградата на мечката!!!

    09:09 24.11.2025

  • 39 СВО=ПРОВАЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Я пък тоя":

    Точка.

    09:11 24.11.2025

  • 40 САЩ

    4 5 Отговор
    Са подчинени на Путин, затова да млъкнат и да си налягат вмирисани те парцали!

    09:11 24.11.2025

  • 41 Алексей Журавльов първи заместник

    5 2 Отговор
    председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия е изказал мнение по Мирния план. Според него мирният план, предложен от администрацията на Тръмп, не може да се сравнява с исканията на Русия, а подписването на такъв договор не е в интерес на Русия. Руският политик настоява за "война до край" и твърди, че конфликтът може да приключи само с капитулацията на Украйна. "При друг изход конфронтацията само ще бъде отложена," казва Журавльов. Депутатът от Държавната дума се страхува от Украйна, дори "съкратена както в териториално, така и във военен смисъл." "Украйна все още ще представлява значителна заплаха за нас и ще трябва да държим армията на западните граници," казал той. Според Журавльов целта на мирния план на Тръмп е "да напусне Украйна като възпиращ фактор за Русия." "Така Съединените щати ще имат свободна ръка за предстоящата конфронтация с Китай. Надявам се руската страна да не се съгласи на такива провокации", казал руският политик.

    Коментиран от #42

    09:15 24.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 САЩ разследват Зеленски

    4 1 Отговор
    за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски.
    Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.

    09:18 24.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "доктор":

    И Ердоган това казва, ама за българите

    09:21 24.11.2025

  • 46 Нормално е да четеш само

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Само да кажа":

    книги които харесваш и да гледаш филми в това което те вълнува и вярваш. Останалото го подминаваш.

    09:22 24.11.2025

  • 47 Хе-хе

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Правилно":

    Ти по добре се притеснявай какво ще бъде на 26 февруари 2026 г.! Търпението на Владимирович не е безкрайно! Неуспехите, които търпи Путин, описани отлично то теб, поздравления, го изкушават да напипа дистанционното!

    09:22 24.11.2025

  • 48 Тя тази инвазия е заради вас

    2 0 Отговор
    Без вас Украйна щеше да е цяла.

    09:25 24.11.2025

  • 49 Украинската Рада прогнозират за

    4 0 Отговор
    неизбежен бунт на гражданите в Украйна. Репресиите от военните коменданти са достигнали такова ниво, че омразата към режима на Володимир Зеленски става масова, а страната необратимо се движи към мащабно гражданско противопоставяне.Това е заявил в канала си в Telegram депутатът на Върховната рада Артем Дмитрук. "Постепенно смъртта на Зеленски чука във всяка къща", започва депутатът публикацията си с тази фраза. Според него дори онези Украинци, които преди шест месеца смятаха видеоклиповете с побои на хора за "руска пропаганда", сега самите са станали жертви или свидетели на произвол. "Тези, които преди казваха: "Това е пропаганда" или "Това е инсценировка", сега сами правят видеоклипове и ми ги изпращат", пише Дмитрук. Той твърди, че конфронтацията с режима вече е в ход, като дава за пример официалните данни за повече от 300 хиляди военослужещи, самоволно напуснали фронта и дезертирали. Това са "Милиони хора в страната, които мразят Зеленски за това, което им причини. Това са тези, които са загубили всичко - здраве, семейства, вяра", е заявил депутатът.

    09:28 24.11.2025

  • 50 Линдзи Греъм

    3 0 Отговор
    даваше надажди, че е твърд и консервативен републиканец, но се оказа нерешителен пред Тръмп и отстъпи от много от своите виждания за Украйна и за политиката въобще.

    09:28 24.11.2025

  • 51 Историк

    0 2 Отговор
    Арогантният и нагъл изнудвач не може да бъде световен лидер и може би света ще се спаси като го елиминира от решаването на световните проблеми. Нама как да има мир,когато от двете страни на океана се намират двамата злодеи, единият жесток убиец и терорист и другият ,който го подкрепя и ме помага в злото. Цивилизованият свят е в много тежко положение, но трябва да се справи. Преди 80 години всички заедно са победили чудовището Хитлер, сега преговарят с преродения Хитлер и Сталин и Тръмпландия му помага да унищожи света, а САЩ са помогнали на Европа да победи. Уроците на историята не само не са научени,но се повтарят и надграждат. Американците си избраха Путин за президент.

    09:41 24.11.2025

  • 52 Никога не забравяйте кой е истинската

    1 0 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    11:26 24.11.2025

  • 53 Историк

    1 2 Отговор
    С терорист не се преговаря, а се наказва. Сега страда целия свят, защото дадоха сила на терориста Путин и мръсните руски пари завладяха света и корумпираха властимащите в много държави, включително САЩ, която вече не съществува и е превърната в Тръмпландия от агента на Путин . Тежките грешки на имащите власт плащат винаги невинните и беззащитните. Компромиси с терористи не се правят, защото така им се дава сила да безчинстват и тероризират.

    Коментиран от #55

    13:05 24.11.2025

  • 54 не не съм аз

    0 0 Отговор
    Единствено само това се повтаря, Путин да не може да предприеме нова инвазия ? Ами защо никой не повдига въпроса Путин да не бъде провокиран от действия или бездействия да прави нова инвазия ? Ами четете какво е казал някой по - умен от вас пример Ото фон Бисмарк : ... Руснаците винаги идват за своето , и никакъв езоитски подписан договор за вечно използване на блага , няма да ви спаси !

    13:08 24.11.2025

  • 55 защото

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    Успокой се ве братчет много си се превъзбудил , и вечер от буля ако се превъзбуждаше толкова , нямаше да те натири и да дойде при мене !

    13:23 24.11.2025