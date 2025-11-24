Предложеното мирно споразумение между Русия и Украйна предоставя възможност войната да се приключи почтено и справедливо. Това написа американският сенатор републиканец Линдзи Греъм в Х, цитиран от Фокус.
"Конгресът трябва също да има възможност да преразгледа план, който включва бъдещи гаранции за сигурност — точно както имаме възможност да преразгледаме всяко ядрено споразумение с Иран. Трайният мир в Украйна трябва да гарантира, че Русия няма да предприеме нова инвазия в бъдеще. Конгресният преглед ще ни позволи да постигнем тази цел", написа той.
По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че са постигнали напредък в преговорите по мирния план.
Сенатор Линдзи Греъм: Трайният мир за Украйна трябва да гарантира, че Путин няма да предприеме нова инвазия в бъдеще
24 Ноември, 2025 08:46 1 363 55
