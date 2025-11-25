Новини
Володимир Зеленски: След преговорите в Женева точките в мирния план са по-малко, но Путин няма да намали натиска
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: След преговорите в Женева точките в мирния план са по-малко, но Путин няма да намали натиска

25 Ноември, 2025 09:50 709 32

Американски медии по-рано съобщиха, че администрацията на президента Доналд Тръмп е водила тайни консултации с Русия за разработването на нов мирен план

Володимир Зеленски: След преговорите в Женева точките в мирния план са по-малко, но Путин няма да намали натиска - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че след проведените в Женева преговори между украинската и американската делегация "списъкът от необходими стъпки" в американската рамка за мир вече е съкратен и е станал по-реалистичен. Това съобщи той в традиционното си вечерно видеообръщение, цитирано от агенция "Укринформ".

"Днес нашата делегация се върна от Женева. И сега списъкът от стъпки, необходими за прекратяване на войната, може да стане работещ. След Женева точките вече не са 28, а по-малко, и много правилни неща са взети предвид в тази рамка", заяви Зеленски. По думите му предстои още работа, за да бъде "достоен" финалният документ.

Президентът подчерта, че "Украйна никога няма да бъде пречка пред мира" и потвърди готовността си да работи "възможно най-бързо", включително и чрез лични разговори с Доналд Тръмп по чувствителните елементи от бъдещото споразумение.

Зеленски предупреди, че въпреки дипломатическите усилия Русия няма да намали натиска срещу Украйна. "През следващите седмици трябва да бъдем особено внимателни към сигналите за въздушна тревога", каза той и настоя партньорите да вземат предвид разузнавателните оценки за предстоящи руски удари.

"Ако има преговори и конструктивен подход, ако наистина вървим към край на войната, не може да има ракети и масирани удари по Украйна. Това могат да гарантират силните в света", заяви украинският президент.

Американски медии по-рано съобщиха, че администрацията на президента Доналд Тръмп е водила тайни консултации с Русия за разработването на нов мирен план. Според информация на Axios, документът е бил структуриран в 28 точки в четири направления: мир в Украйна, гаранции за сигурност, европейска сигурност и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Медийни публикации твърдяха, че планът включва предложения Украйна да се откаже от контрола над част от териториите в Донбас, да намали армията си и значително количество въоръжение — в замяна на американски гаранции за сигурност, чийто механизъм не е изяснен.

Американският държавен секретар Марко Рубио първоначално бил цитиран от конгресмени, че документът представлява "списък с желания на руснаците", но по-късно отрече това, като подчерта, че "предложението е разработено от САЩ". След преговорите между Киев и Вашингтон в неделя Рубио заяви, че планът на Тръмп се базира на предложения от Русия и Украйна и се разглежда като отправна точка за бъдещи разговори.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 1 Отговор
    Клоуна пак се изказва неподготвен.....

    09:52 25.11.2025

  • 2 604

    12 1 Отговор
    Туй преговори без раша дъл съ преговори А? Паветния планктон и кураторите им ептен изкуфяха...

    Коментиран от #23

    09:53 25.11.2025

  • 3 козметичен салон Сияна

    3 9 Отговор
    пише се Володомир не Владимир
    пише се Олександър не Александър

    Владимир е все едно Адолф

    Коментиран от #19

    09:53 25.11.2025

  • 4 Зеленски

    10 1 Отговор
    плаче за примка и ще я получи, шестаците няма да го спасят!

    09:55 25.11.2025

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    12 2 Отговор
    Зелeнoтo uзпpaжнeниe да помисли за личното си оцеляване. 😝
    Въпреки че няма шанс. Ще си получи заслуженото, но жалко за загиналите. 😡

    Коментиран от #21

    09:55 25.11.2025

  • 6 Пич

    12 2 Отговор
    Жалък , жалък Зелю....... Това което се случва , показва на целият свят , че Зелю е никой !!! И че е кукла на кръвосмесителите и Урсулианците , не на САЩ !!! Дори когато лично Тръмп го привика , истинският му господар не му позволява да напусне затвора , в който живее !!!

    Коментиран от #27, #28

    09:56 25.11.2025

  • 7 Сандо

    6 1 Отговор
    Тия са толкова зле,че и боят няма да ги оправи!

    09:56 25.11.2025

  • 8 Трол

    3 1 Отговор
    19 см е много по-поносимо от 28 см.

    09:56 25.11.2025

  • 9 Дориана

    11 1 Отговор
    Зеленски и ЕС да си избият от главата, че Путин ще отстъпи. Щом не искат мир да се готвят за война . ЕС замени идеите на Химна на Европа за мир, хуманизъм и братство между народите с война, омраза и агресия , Сега да си понесат последствията.

    09:56 25.11.2025

  • 10 бай Ставри

    11 2 Отговор
    Най накрая ще остане само една точка и тя ще бъде изтриване на Украйна от политическата карта на света.

    Коментиран от #24

    09:59 25.11.2025

  • 11 Дедо ви...

    8 2 Отговор
    Ооооо... ще го усетиш натиска. Съединените щати спират финансирането на конфликта в Украйна след решението на президента Доналд Тръмп, обяви Белият дом. Прессекретарят на Тръмп, Каролайн Клеър Левит, публикува официално изявление относно преговорите по мирния план.

    Коментиран от #22, #25

    09:59 25.11.2025

  • 12 си дзън

    3 7 Отговор
    Путин натиска, Зеленски отговаря с фламинго с лютива гарнитура

    10:00 25.11.2025

  • 13 Гост

    9 2 Отговор
    Навремето имаше един водач на Чечения, искаше независима Ичкерия ,искаше и разни други неща ама все бяха свързани с разкъсване на територия и накрая го удариха с две ракети докато си говори по телефона.

    Коментиран от #16

    10:02 25.11.2025

  • 14 да решават за мир

    5 1 Отговор
    3 години се трепят . лъготят и показват героизъм и жертви . манипулират . враждебни са . няма мир .

    10:03 25.11.2025

  • 15 Рублевка

    5 2 Отговор
    ФБР да арестува зеления плъх и войната бързо ще приключи. Вържи попа, да е мирно селото!

    Коментиран от #17

    10:05 25.11.2025

  • 16 Имаше един Пригожин герой на РФ

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Падна от небето.

    10:06 25.11.2025

  • 17 €€€€€€

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Бойците на Буданов да извлекат путин от един от трите му бункера и войната ще свърши.

    10:08 25.11.2025

  • 18 Така де

    2 2 Отговор
    Да чакаш гаранции за сигурност от предателите САЩ е повече от наивно. САЩ твърдо играят за Русия.

    10:09 25.11.2025

  • 19 Булпсихопатъ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "козметичен салон Сияна":

    Маке.... и правопис и правоговор.

    10:10 25.11.2025

  • 20 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 0 Отговор
    Разбира се че Путин няма да спре военните действия !!!
    Затова в Украйна трябва да се проведе нова мобилизация с хайки и обиски по домовете, а ЕС да намери 157 млрд евро. Европа не пита нас пилотите на F-16 Block 70 как изпълняваме мисиите и ние няма да питаме Европа как ще осигури 157 млрд евра.👥

    Коментиран от #26

    10:10 25.11.2025

  • 21 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Путин ли имаш предвид?

    10:11 25.11.2025

  • 22 😂😂😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо ви...":

    Продължи де.И продават оръжие на НАТО,което отива за ВСУ.

    10:11 25.11.2025

  • 23 Зеленски

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "604":

    Обличам зелените дрехи само за снимките в студиото. Намира се в Полша. В замъка ми със златната тоалетна нося други дрехи!

    10:11 25.11.2025

  • 24 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "бай Ставри":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #32

    10:11 25.11.2025

  • 25 Урсула

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо ви...":

    Щатите каквото и да говорят няма никога да спрат финансирането на Украйна. Още по времето на Байдън се говореше за над 350 млрд. долара, вече сигурно са над 500 млрд.

    Коментиран от #31

    10:11 25.11.2025

  • 26 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Обиски по домовете в Украйна не се извършват при насилствена мобилизация. Чупят прозорец и хвърлят граната със сълзотворен газ.

    10:13 25.11.2025

  • 27 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    А мен кой ме пита как 4 години се живее в землянки? Като къртица станах.

    10:13 25.11.2025

  • 28 Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Следващият път ще те вържем по-здраво.

    10:14 25.11.2025

  • 29 Павел пенев

    2 0 Отговор
    Зеленски не иска да отстъпи територии на Русия а цяла Украйна.

    10:15 25.11.2025

  • 30 точките в мирния план са по-малко

    2 0 Отговор
    демек ще продължава зелката да отлага
    деня когато го сготвят
    и то от роднини на загинали

    10:20 25.11.2025

  • 31 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Урсула":

    Бай ти Таня викаше" Имал, дал", ама щатите нямат и пак дават. Дългът им е вече 38 трилиона, а само края на септември и началото на октомври е нараснал с нови 258 милиарда. Не се ли осъзнаят , Путин и Си ще ги докарат до просешка тояга. Същото важи и за Европата.

    10:20 25.11.2025

  • 32 бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да де":

    Това го мисли всеки средно интелигентен човек, което е близо 80 % от БГ населението. Единствено платените и продухани от западната пропаганда мозъци не го схващат. А западната пропаганда и тези, които се напъват да и вярват заслужават само подигравка. Щеше да е още по-смешно, ако не беше опасно. Така ще е, като откровенни кретени и наркомани ръководят Европа.

    10:20 25.11.2025

