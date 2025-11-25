Володимир Зеленски: След преговорите в Женева точките в мирния план са по-малко, но Путин няма да намали натиска

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че след проведените в Женева преговори между украинската и американската делегация "списъкът от необходими стъпки" в американската рамка за мир вече е съкратен и е станал по-реалистичен. Това съобщи той в традиционното си вечерно видеообръщение, цитирано от агенция "Укринформ".
"Днес нашата делегация се върна от Женева. И сега списъкът от стъпки, необходими за прекратяване на войната, може да стане работещ. След Женева точките вече не са 28, а по-малко, и много правилни неща са взети предвид в тази рамка", заяви Зеленски. По думите му предстои още работа, за да бъде "достоен" финалният документ.
Президентът подчерта, че "Украйна никога няма да бъде пречка пред мира" и потвърди готовността си да работи "възможно най-бързо", включително и чрез лични разговори с Доналд Тръмп по чувствителните елементи от бъдещото споразумение.
Зеленски предупреди, че въпреки дипломатическите усилия Русия няма да намали натиска срещу Украйна. "През следващите седмици трябва да бъдем особено внимателни към сигналите за въздушна тревога", каза той и настоя партньорите да вземат предвид разузнавателните оценки за предстоящи руски удари.
"Ако има преговори и конструктивен подход, ако наистина вървим към край на войната, не може да има ракети и масирани удари по Украйна. Това могат да гарантират силните в света", заяви украинският президент.
Американски медии по-рано съобщиха, че администрацията на президента Доналд Тръмп е водила тайни консултации с Русия за разработването на нов мирен план. Според информация на Axios, документът е бил структуриран в 28 точки в четири направления: мир в Украйна, гаранции за сигурност, европейска сигурност и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.
Медийни публикации твърдяха, че планът включва предложения Украйна да се откаже от контрола над част от териториите в Донбас, да намали армията си и значително количество въоръжение — в замяна на американски гаранции за сигурност, чийто механизъм не е изяснен.
Американският държавен секретар Марко Рубио първоначално бил цитиран от конгресмени, че документът представлява "списък с желания на руснаците", но по-късно отрече това, като подчерта, че "предложението е разработено от САЩ". След преговорите между Киев и Вашингтон в неделя Рубио заяви, че планът на Тръмп се базира на предложения от Русия и Украйна и се разглежда като отправна точка за бъдещи разговори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:52 25.11.2025
2 604
Коментиран от #23
09:53 25.11.2025
3 козметичен салон Сияна
пише се Олександър не Александър
Владимир е все едно Адолф
Коментиран от #19
09:53 25.11.2025
4 Зеленски
09:55 25.11.2025
5 АМАH OT ИДИOTИ
Въпреки че няма шанс. Ще си получи заслуженото, но жалко за загиналите. 😡
Коментиран от #21
09:55 25.11.2025
6 Пич
Коментиран от #27, #28
09:56 25.11.2025
7 Сандо
09:56 25.11.2025
8 Трол
09:56 25.11.2025
9 Дориана
09:56 25.11.2025
10 бай Ставри
Коментиран от #24
09:59 25.11.2025
11 Дедо ви...
Коментиран от #22, #25
09:59 25.11.2025
12 си дзън
10:00 25.11.2025
13 Гост
Коментиран от #16
10:02 25.11.2025
14 да решават за мир
10:03 25.11.2025
15 Рублевка
Коментиран от #17
10:05 25.11.2025
16 Имаше един Пригожин герой на РФ
До коментар #13 от "Гост":Падна от небето.
10:06 25.11.2025
17 €€€€€€
До коментар #15 от "Рублевка":Бойците на Буданов да извлекат путин от един от трите му бункера и войната ще свърши.
10:08 25.11.2025
18 Така де
10:09 25.11.2025
19 Булпсихопатъ
До коментар #3 от "козметичен салон Сияна":Маке.... и правопис и правоговор.
10:10 25.11.2025
20 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Затова в Украйна трябва да се проведе нова мобилизация с хайки и обиски по домовете, а ЕС да намери 157 млрд евро. Европа не пита нас пилотите на F-16 Block 70 как изпълняваме мисиите и ние няма да питаме Европа как ще осигури 157 млрд евра.👥
Коментиран от #26
10:10 25.11.2025
21 По точно
До коментар #5 от "АМАH OT ИДИOTИ":Путин ли имаш предвид?
10:11 25.11.2025
22 😂😂😂😂😂
До коментар #11 от "Дедо ви...":Продължи де.И продават оръжие на НАТО,което отива за ВСУ.
10:11 25.11.2025
23 Зеленски
До коментар #2 от "604":Обличам зелените дрехи само за снимките в студиото. Намира се в Полша. В замъка ми със златната тоалетна нося други дрехи!
10:11 25.11.2025
24 Да де
До коментар #10 от "бай Ставри":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #32
10:11 25.11.2025
25 Урсула
До коментар #11 от "Дедо ви...":Щатите каквото и да говорят няма никога да спрат финансирането на Украйна. Още по времето на Байдън се говореше за над 350 млрд. долара, вече сигурно са над 500 млрд.
Коментиран от #31
10:11 25.11.2025
26 Рублевка
До коментар #20 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Обиски по домовете в Украйна не се извършват при насилствена мобилизация. Чупят прозорец и хвърлят граната със сълзотворен газ.
10:13 25.11.2025
27 Путин
До коментар #6 от "Пич":А мен кой ме пита как 4 години се живее в землянки? Като къртица станах.
10:13 25.11.2025
28 Карлуково
До коментар #6 от "Пич":Следващият път ще те вържем по-здраво.
10:14 25.11.2025
29 Павел пенев
10:15 25.11.2025
30 точките в мирния план са по-малко
деня когато го сготвят
и то от роднини на загинали
10:20 25.11.2025
31 РЕАЛИСТ
До коментар #25 от "Урсула":Бай ти Таня викаше" Имал, дал", ама щатите нямат и пак дават. Дългът им е вече 38 трилиона, а само края на септември и началото на октомври е нараснал с нови 258 милиарда. Не се ли осъзнаят , Путин и Си ще ги докарат до просешка тояга. Същото важи и за Европата.
10:20 25.11.2025
32 бай Ставри
До коментар #24 от "Да де":Това го мисли всеки средно интелигентен човек, което е близо 80 % от БГ населението. Единствено платените и продухани от западната пропаганда мозъци не го схващат. А западната пропаганда и тези, които се напъват да и вярват заслужават само подигравка. Щеше да е още по-смешно, ако не беше опасно. Така ще е, като откровенни кретени и наркомани ръководят Европа.
10:20 25.11.2025