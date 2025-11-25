Володимир Зеленски: След преговорите в Женева точките в мирния план са по-малко, но Путин няма да намали натиска

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че след проведените в Женева преговори между украинската и американската делегация "списъкът от необходими стъпки" в американската рамка за мир вече е съкратен и е станал по-реалистичен. Това съобщи той в традиционното си вечерно видеообръщение, цитирано от агенция "Укринформ".

"Днес нашата делегация се върна от Женева. И сега списъкът от стъпки, необходими за прекратяване на войната, може да стане работещ. След Женева точките вече не са 28, а по-малко, и много правилни неща са взети предвид в тази рамка", заяви Зеленски. По думите му предстои още работа, за да бъде "достоен" финалният документ.

Президентът подчерта, че "Украйна никога няма да бъде пречка пред мира" и потвърди готовността си да работи "възможно най-бързо", включително и чрез лични разговори с Доналд Тръмп по чувствителните елементи от бъдещото споразумение.

Зеленски предупреди, че въпреки дипломатическите усилия Русия няма да намали натиска срещу Украйна. "През следващите седмици трябва да бъдем особено внимателни към сигналите за въздушна тревога", каза той и настоя партньорите да вземат предвид разузнавателните оценки за предстоящи руски удари.

"Ако има преговори и конструктивен подход, ако наистина вървим към край на войната, не може да има ракети и масирани удари по Украйна. Това могат да гарантират силните в света", заяви украинският президент.

Американски медии по-рано съобщиха, че администрацията на президента Доналд Тръмп е водила тайни консултации с Русия за разработването на нов мирен план. Според информация на Axios, документът е бил структуриран в 28 точки в четири направления: мир в Украйна, гаранции за сигурност, европейска сигурност и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Медийни публикации твърдяха, че планът включва предложения Украйна да се откаже от контрола над част от териториите в Донбас, да намали армията си и значително количество въоръжение — в замяна на американски гаранции за сигурност, чийто механизъм не е изяснен.

Американският държавен секретар Марко Рубио първоначално бил цитиран от конгресмени, че документът представлява "списък с желания на руснаците", но по-късно отрече това, като подчерта, че "предложението е разработено от САЩ". След преговорите между Киев и Вашингтон в неделя Рубио заяви, че планът на Тръмп се базира на предложения от Русия и Украйна и се разглежда като отправна точка за бъдещи разговори.