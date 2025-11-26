Украйна се е съгласила да намали армията си до 800 000 души, европейските страни работят по спешен план Б

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф да се срещне с Владимир Путин в Москва, за да обсъдят разработването на предложения за прекратяване на войната в Украйна, но въпреки оптимизма на Белия дом няма признаци за напредък по основните спорни въпроси, пише тази сутрин британският вестник "Гардиън". Изданието добавя, че европейските лидери се борят да имат глас в процеса, докато американските официални лица поемат водещата роля, пише БТА в прегледа на печата.
Вестник "Файненшъл Таймс" коментира, че най-новото предложение за мир от страна на САЩ "е по-малко благоприятно за Москва и оставя най-чувствителните теми да бъдат решени от Тръмп и Зеленски." Висши украински служители, близки до президента, са заявили пред вестника, че тези теми включват териториални въпроси и гаранции за сигурност от страна на САЩ, но добавят, че Киев е съгласен да ограничи армията си до 800 000 души.
Изданието отбелязва, че докато Вашингтон продължава да настоява за прекратяване на войната, министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол води преговори в Абу Даби с началника на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Високопоставен френски служител заяви пред "Файненшъл таймс", че преговорите в Абу Даби се очаква да се фокусират върху условията за прекратяване на огъня и създаване на условия, които да позволят постигането на пълно мирно споразумение.
Американският вестник "Вашингтон Пост" пише, че външната политика на Тръмп е неконвенционална, но също така става "предсказуемо непредсказуема". Според изданието той поставя смели срокове, заема преди това немислими позиции и си оставя отворени възможности. Изглеждаше, че с благоприятния за Русия план Тръмп беше готов да изостави Украйна, но украинците разбраха хода му и реагираха, добавя вестникът. Украйна все още може да излезе победителка в края на "тази изнервяща игра", заключва изданието.
Друг американски вестник – "Ню Йорк Таймс", коментира, че за европейските лидери уикендът е започнал с поредната заплаха за тяхното влияние в процеса по постигане на мир, благодарение на президента Тръмп. "Дали американците наистина ще принудят Украйна да капитулира, да прегърне руския президент Владимир Путин и да подкопае НАТО – и всичко това, без дори да се потрудят да се консултират с Европа?", пита реторично изданието.
До вчера най-новата дипломатическа криза изглеждаше временно предотвратена, макар и далеч от разрешена, "благодарение на начина за работа с Тръмп, който европейските лидери усъвършенстваха през последната година на подобни случаи", коментира "Ню Йорк Таймс".
"Бурната дипломатическа дейност зад кулисите изглеждаше, че е дала импулс на внезапните усилия за мир в неделя", добавя вестникът. Според Муджатаба Рахман, изпълнителен директор на консултанстката фирма за политически рискове "Юразия груп" (Eurasia Group), европейците вече са се научили как да работят с администрацията на Тръмп.
Той казва, че целта е "бавно да се върне Тръмп към по-благоприятна позиция за украинците и европейците. Това е целта на усилията в Женева. И от това, което мога да кажа, усилието изглежда доста успешно досега."
"Ню Йорк Таймс" пише още, че "дипломатическата стратегия се определя отчасти от променящото се виждане за това как да се подходи към Тръмп. Похвалите към президента дават резултат. И винаги избягвайте лични конфликти, като този, който избухна между президента и Зеленски през февруари."
Европейската версия на списание "Политико" изтъква, че европейските страни в момента работят по спешен план Б, за да предотвратят изчерпването на средствата на Украйна в началото на следващата година, в случай че не успеят да постигнат споразумение за изземване на замразените активи на Русия за финансиране на Киев.
Сега, със засилването на мирните преговори и изчерпването на средствата на Киев, въпросът какво да се прави с руските активи придобива нова актуалност, коментира списанието.
"Ако не предприемем действия, други ще ни изпреварят", казва пред изданието служител на европейските институции. В същото време, Киев предупреждава, че може да остане без пари в първите месеци на следващата година, а Европейската комисия е напълно наясно с необходимостта от спешно намиране на решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7, #32, #178
10:12 26.11.2025
2 сладкопоен чучулиг
Голямо намаление ще да е това 800 000.
Коментиран от #4, #25, #90, #174
10:13 26.11.2025
3 име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще теглим още заеми. Гарантирано от асан, пpocтото кире, боко и шишо!
10:13 26.11.2025
4 на кафенце в Крим
До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":Беше 700 хиляди преди началото на денацификацията. И мобилизират по 30 хил всеки месец, сега трябваше да са 2 милиона и да са във Владивосток.
Коментиран от #40
10:15 26.11.2025
5 Уфф
Коментиран от #128
10:16 26.11.2025
6 Данко Харсъзина
Питам и отговор не искам.
10:16 26.11.2025
7 Леля Гошо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ние ще плащаме
10:16 26.11.2025
8 Къде ще иде
10:17 26.11.2025
9 си дзън
Какво унижение на нарциса, или пък е агент Краснов?
Коментиран от #18, #137
10:17 26.11.2025
10 Буха ха
10:17 26.11.2025
11 Урсзурла
10:17 26.11.2025
12 Украйна победи
Коментиран от #21, #65, #151
10:18 26.11.2025
13 Ганя Путинофила
Коментиран от #157
10:18 26.11.2025
14 Пак правят сметки без
10:18 26.11.2025
15 ///////////
Да призоваваш държави да игнорират Русия и то при положение, че това са държави, които ти издържат бедстващите с луксозни джипове и маникюри укрита из Европа, е наглост, непозната в историята. Украйна се изходи върху ценностите на човечеството, припозна фашиските символи и ценности и накрая иска ЕС и НАТО да я избършат. Че и ни се кара на всичкото отгоре.
Няма такава наглост, арогантност, безчовечие и гнусота!
Коментиран от #118
10:19 26.11.2025
16 Pyccкий Карлик
Въпроса е пачему Покровск, Купянск и Гуляй поле още не се превзети ??? Какво се случва с Русия и налага ли се отново ру3ките овце да бъдат заменени с Корейските Лъвове ?
Коментиран от #48, #111, #165, #168
10:20 26.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
/за едни 800 000 питам/
10:20 26.11.2025
18 и зельо работи за Путин
До коментар #9 от "си дзън":нapкoмaнa, освен че пpaти на cмъpт 1.5 милиoнa бaндepи и пpoгoни гocпoд знae кoлкo милиoна от Украйна, и пoнe oще тoлкoвa чaкaт дa cвъpши вoйнaтa и дa ce eвaкyиpaт, щoтo нe иcкaт дa плaщaт 200 гoдини peпapaции и зaeми. А най-смешното е зeльo им epce нa вcички украинци нa глaвитe oт злaтнaтa тoaлeтнa!
Xaxaxaa, бeги в Oкpaйна, мoжe и ти да нaмaжeш от златната тоалетна!
10:20 26.11.2025
19 ха-ха
Коментиран от #23
10:22 26.11.2025
20 Путин нацист и империалист
10:23 26.11.2025
21 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Украйна победи":"...Украйна ще се превърне в това, което е България днес..."
Бе Украйна ако стане като България иди-дойди, най-лошия вариант е да на замяза на Русия - бита, пребита, с дронове и F16-ки всекидневно порещи руското небе 😁
Коментиран от #45, #126, #169, #172
10:24 26.11.2025
22 Kaлпазанин
10:24 26.11.2025
23 Зеленски Юргент
До коментар #19 от "ха-ха":От 16 годишните! На всяки няколко месеца бутат възрастта за военна повинност.
10:24 26.11.2025
24 Мухаа ха!
Коментиран от #28
10:25 26.11.2025
25 Kaлпазанин
До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":Тва е ма,ra t@@@@@@ .и тя не знае ама пише доколкото и стигат миниатюрните възможности
10:25 26.11.2025
26 Защо
Така и американците няма да могат да ги завладеят.
Коментиран от #57
10:26 26.11.2025
27 Село Слънчево
Коментиран от #47
10:26 26.11.2025
28 Pyccкий Карлик
До коментар #24 от "Мухаа ха!":"....Как се издържа 800 хилядна армия,от наборници.."
Не се кахъри, Европа и България се погрижим за това !!!
Ти си гледай Покровск 😁👍
Коментиран от #38, #54
10:27 26.11.2025
29 Някой се меси в чужд разговор
10:27 26.11.2025
30 Хаха
10:28 26.11.2025
31 Хайо
Коментиран от #35, #39, #50
10:28 26.11.2025
32 Хайо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Европа щяла да я подържа ...
10:29 26.11.2025
33 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #36, #37, #41
10:29 26.11.2025
34 идиоти вън
Коментиран от #43
10:29 26.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Шиши
До коментар #33 от "Пенсионер 69 годишен":Свинекомплексът се намира на 20 км от град Варна, в индустриалната зона на с. Слънчево и на 8 км от природната забележителност Побити камъни и се простира на площ от над 300 дка.
10:29 26.11.2025
37 Шиши
До коментар #33 от "Пенсионер 69 годишен":Свинекомплексът се намира на 20 км от град Варна, в индустриалната зона на с. Слънчево и на 8 км от природната забележителност Побити камъни и се простира на площ от над 300 дка.
10:30 26.11.2025
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":Как па не се намери един евроатлантик с поне малко доблест да отиде до Покровск и да ни докаже, че бандерите още държат положението?
Благодаря за отговора!
10:30 26.11.2025
39 Pyccкий Карлик
До коментар #31 от "Хайо":"...Войната ще свърши когато руснаците стигнат територията на Германия..."
Забрави за Млечния път и галактика Андромеда....
Майко мила колко идьоти още има на тоя свят 😁
Коментиран от #44, #46, #173
10:31 26.11.2025
40 Хайо
До коментар #4 от "на кафенце в Крим":Не е била никога 700 хиляди ,с резервистите бяха толкова .Русия ясно каза ,не повече от 175000
Коментиран от #70, #143
10:31 26.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ха-ха
До коментар #34 от "идиоти вън":Бай ти Ердо има и повече от много години насам , но това е друга тема .
10:32 26.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Чичо
До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":Аспаруховият мост те чака.
10:32 26.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Емик
До коментар #27 от "Село Слънчево":България след 1944 година няма своя армия.
10:33 26.11.2025
48 Мемо
До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":Ако Русия действаше като Израел, Украйна отдавна да е изравнена със земята.
Коментиран от #64
10:33 26.11.2025
49 Няма такъв филм
Коментиран от #51
10:33 26.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ха-ха
До коментар #49 от "Няма такъв филм":И те са много, оти ще се разбегат .
10:34 26.11.2025
52 Може, може
10:34 26.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хаха
До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":Какъв Покровск бе, селски...
Според УНИАН укро армията "держит" Часов яр и "продължава" боевете за Бахмут, дори за Мариупол...
Е, скоро ще обявят че Покровск, Купянск и др. "нямат" стратегическо значение, но не е дошъл момента за това...
Коментиран от #61, #75
10:35 26.11.2025
55 После пак кажете
10:36 26.11.2025
56 В Полша ли ще бъде
10:37 26.11.2025
57 България
До коментар #26 от "Защо":То нас македонските ако на на нападнат ,ще ни превземат за 45 минути ! Бай Ганчо, мисли за чуждата пита ,ай си..р
10:38 26.11.2025
58 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #62, #77
10:38 26.11.2025
59 съгласила се да намали
10:39 26.11.2025
60 ха-ха-ха !
10:39 26.11.2025
61 Я пъ тоа
До коментар #54 от "Хаха":Покровск го обсаждат шести месец и все "губел" стратегическо значение...
10:39 26.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Варна -Златни пясъци
Коментиран от #66, #67, #71, #73
10:42 26.11.2025
64 Неправилно
До коментар #48 от "Мемо":Русия са нацистите и убийците. Не правиш правилни съпоставки. Русия нахлу в Украйна. Би трябва Украйна да изравни Русия със земята. Но това сте вие, отровените с руската идеология. Къде ви е българското самосъзнание? Какво е това ли? За жалост и родителите ви не могат да отговорят на това, израснали в една съветска среда.
Коментиран от #78
10:43 26.11.2025
65 си пън
До коментар #12 от "Украйна победи":на прошляците може се нарежда всичко,стига да е изгодно за длъжниците,а мирът ще е по изгода на русия
10:44 26.11.2025
66 селски ,
До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":Да,де , ама тия ,,села ,, са колкото София и Варна , нали , мой ?! Като добавиш и половината укрия - стават много ,селата ,, .Учи руски и математика , ще ти трябват , да знаеш !
10:44 26.11.2025
67 село мое ,
До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":Забравил си да вмъкнеш и няколкото кокошарника с натювски офицери и още доста с ония със свастиките .
Коментиран от #92
10:46 26.11.2025
68 Поредните олигофрении
10:47 26.11.2025
69 Защо
До коментар #41 от "Да де":като сме само трима имаш толкова много минуси?
10:47 26.11.2025
70 на кафенце в Крим
До коментар #40 от "Хайо":Още през 2015г в конгреса беше приет закон, който определяше азов за ненонацистка организация и забраняваше финансирането им, снабдяването им с оръжия и обучението им. За дапзаобиколи тази забрана, тогавашния прецедент потрошенко вкара непсамо азов, а всички неонацистки паравоенни батальони в редовната армия. От там станаха 700 хиляди
Коментиран от #72
10:48 26.11.2025
71 Призовавам
До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":Българските служби да се самосезират и самозадействат, и да обърнат внимание към българското черноморие, особено северното, Варна, златни пясъци. Там се създава предпоставка за вътрешна окупация от малцинство, което е достатъчно нагло за да отхвърля местните традиции и начин на живот, българския език и местната власт, да не говорим за тази на държавата. Тези хора се организират около престъпления и корупция. Подвизават се в хотелиерските и ресторантьорски среди, както в средите за имотна дейност. Българската държава трябва да започне процеси по озъптяване и ликвидиране на тези процеси, през които се организира и разпространява руското влияние.
10:48 26.11.2025
72 Крим е Украински завинаги
До коментар #70 от "на кафенце в Крим":Русизма трябва да бъде обявен навсякъде за опасна и нацистка идеология.
Коментиран от #88
10:51 26.11.2025
73 значи ,
До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":В Максуда са гладни , и без да са копейки . Там са най-вече укро троловете , но за тях друг път ще стане въпрос .
10:51 26.11.2025
74 Дон Дони
10:52 26.11.2025
75 Pyccкий Карлик
До коментар #54 от "Хаха":"...Е, скоро ще обявят че Покровск, Купянск и др...."
Аха...Четири Года все си чакат, то не бяха някви журналисти да идват, да пишат, снимат.
Накрая всичко се потули тихо, като руска фъсня рано призори 😁
10:53 26.11.2025
76 Мимч
Евросъюза се замисля как да им подари.Ами,че и ние след НГ кажи речи ще сме без много пари.Нека първо за нас да помислят и да ни подарят,като техен член,а не на еоенолюбци,като зеления им клоун....
Коментиран от #80, #86
10:54 26.11.2025
77 Докато щатско оръжие громи путин
До коментар #58 от "Шопо":План за мир нема да има....вервай ми.
10:55 26.11.2025
78 дедо
До коментар #64 от "Неправилно":Да ама Не ....колко руснаци уби Украйна от 2014 до 2022 ? Е затова я нападна Русия за да защити гражданите с руско самосъзнание избивани от нацисти в Украйна.
Коментиран от #83
10:55 26.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Я пъ тоа
До коментар #76 от "Мимч":Ние ПРОДАВАМЕ оръжия на Украйна и трупаме дебели пачки....другото е демагогия на путинистите.
Коментиран от #84
10:56 26.11.2025
81 Голем смех
До коментар #79 от "Пенсионер 69 годишен":Забранено на войниците да стрелят.....да не верваш....
Коментиран от #91
10:57 26.11.2025
82 Пиер Карден
Коментиран от #85
10:58 26.11.2025
83 Стига бе
До коментар #78 от "дедо":Що до 2014 бе тихо и мирно в Украйна. После дойдоха паравоенните на Путин...
10:58 26.11.2025
84 Пенсионер 69 годишен
До коментар #80 от "Я пъ тоа":Трупат няколко човека. Ти колко натрупа?
Коментиран от #87
10:58 26.11.2025
85 Путинистче идиотче
До коментар #82 от "Пиер Карден":То и шанса за Путин е същия.....яко са окопава в окупираните територии
10:59 26.11.2025
86 Елементарно
До коментар #76 от "Мимч":До нова година замразените руски активи са в ръцете на Урсула ни Кая.
11:00 26.11.2025
87 Стига бе
До коментар #84 от "Пенсионер 69 годишен":Трупат военните ни заводи.....работят на три смени. Дай си банковата сметка и на теб може да преведат некой милион.
Коментиран от #94
11:01 26.11.2025
88 флайтокс
До коментар #72 от "Крим е Украински завинаги":А соросовите по ми яри да се ути ли зират.
11:01 26.11.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 стоян георгиев
До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":Даже и това не евярно.украйна ще намали армията си но след края на войната и само ако не бъде нападната отново.всичко друго от руските предложения отече в канала.
11:03 26.11.2025
91 Пенсионер 69 годишен
До коментар #81 от "Голем смех":Най добре се смее този, който се смее последен. Преди 1944 година разни тъпанари също се смеели, крещели "хайл Хитлер" и си мислели, че райха ще трае 1000 години. После ги изловили и в лагерите.
Коментиран от #93, #158
11:03 26.11.2025
92 Руснаците
До коментар #67 от "село мое ,":Да най много по северното черноморие.....имат имоти за милиони...
11:03 26.11.2025
93 То и СССР
До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":Мислеше че ще е вечен, ама го нема....
Коментиран от #96
11:04 26.11.2025
94 Пенсионер 69 годишен
До коментар #87 от "Стига бе":Работят на вересия и ще натрупат само дългове. Ще фалират България.
Коментиран от #98
11:05 26.11.2025
95 Нали немаша армия Украйна....
11:06 26.11.2025
96 Пенсионер 69 годишен
До коментар #93 от "То и СССР":Руснаците се спасиха от паразитите, които ги използваха.
Коментиран от #100, #103
11:06 26.11.2025
97 Един
11:06 26.11.2025
98 Я пъ тоа
До коментар #94 от "Пенсионер 69 годишен":И на работниците им плащат "наверисия"....какво ли ядат тия хора.....за 2024г сме изнесли оръжия за над 2 милиарда $$$.
Коментиран от #102, #106
11:07 26.11.2025
99 Pyccкий Карлик
Коментиран от #105
11:08 26.11.2025
100 Че този днес
До коментар #96 от "Пенсионер 69 годишен":Има бая паразити в Русия.....малко ли са неруските републики там....
11:08 26.11.2025
101 Запознат
Звучи ми като плана на мишките как да прецакат котката - да се смееш ли да плачеш ли като ги гледаш "евроатлантиците" как се щурат насам натам - все едно на хлебарки си им светнал лампата.
11:09 26.11.2025
102 Пенсионер 69 годишен
До коментар #98 от "Я пъ тоа":Работниците получават само аванс и с него ще си останат. Подписват да мълчат по въпроса, иначе съд.
Коментиран от #109
11:09 26.11.2025
103 стоян георгиев
До коментар #96 от "Пенсионер 69 годишен":Що сега се напъват пак да окупират страните от ссср?и да прав си тия дето викаха хайл хитлер бързо изчезнаха няколко години по късно.също ще е и тези дето реват по путлер който е новия хитлер. Да другарю не търси хитлер в европа а в русия.там в момента са пречупените кръстове във формата на Z.
Коментиран от #153
11:11 26.11.2025
104 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #113
11:13 26.11.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 стоян георгиев
До коментар #98 от "Я пъ тоа":Даже не им плащат.карат ги на сила да работят за без пари..хаха...хах...подобни смешки не бях чел от доста време.в бг няма фирма дето ако даже месец не плати заплата и да има хора.не че те интересува ама да го знаеш.в заводите за оръжие заплатите са големи и се плащат редовно освен това има и премии.
11:13 26.11.2025
107 Глоин
11:15 26.11.2025
108 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Залагам кашон водка или уйски по избор !
Коментиран от #112
11:15 26.11.2025
109 Я пъ тоа
До коментар #102 от "Пенсионер 69 годишен":Работниците във военните ни заводи са добре платени днес....кой ша ти работи заради един аванс бре.....балъците отдавна свършиха.
11:16 26.11.2025
110 Повтаряй след мен
До коментар #105 от "Антитрол":Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо..
Всеки ден не по 100 ,а по 1000 пъти го повтаряй.Щото си ТъПК.
11:17 26.11.2025
111 Тихо тихо
До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":Не ти се сърдим, болестта е тежка знаем…
Коментиран от #134
11:17 26.11.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Я пъ тоа
До коментар #104 от "Пенсионер 69 годишен":Нас нема да ни гонят, но руснаците сто на сто....вервай ми...
Коментиран от #116
11:18 26.11.2025
114 Пенсионер 69 годишен
11:18 26.11.2025
115 Боруна Лом
11:19 26.11.2025
116 Пенсионер 69 годишен
До коментар #113 от "Я пъ тоа":Вервам ти. Ще ни оправят за 800 дни.
Коментиран от #120
11:20 26.11.2025
117 Путинистче идиотче
Коментиран от #182
11:20 26.11.2025
118 Астроном
До коментар #15 от "///////////":Точно казано.
11:21 26.11.2025
119 Ха ХаХа
До коментар #112 от "Повтаряй след мен":Простак невероятен...
11:22 26.11.2025
120 Я пъ тоа
До коментар #116 от "Пенсионер 69 годишен":До кога ша чакаш друг да та оправя....комунисти, цар, демократи....всеки носи глава на раменете си ....
11:23 26.11.2025
121 Борислав
Гладна кокошка просо сънува...
Коментиран от #125
11:24 26.11.2025
122 Докато щатско оръжие громи путин
11:24 26.11.2025
123 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #112 от "Повтаряй след мен":Поеми въздух дишаи равномерно и повтаряй :
Баширов не е под леглото, Баширов не е под леглото....
Коментиран от #130
11:24 26.11.2025
124 Руският външен министър Сергей Лавров
11:25 26.11.2025
125 Я пъ тоа
До коментар #121 от "Борислав":Умрел е некой за Москва.....Украйна си защитава държавата както може....и то доста добре....за четири години Путин стигна от Донецк до....Покровск....Сталин от Москва до...Берлин.
11:26 26.11.2025
126 Павел
До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":Ай сега кажи и че земята е плоска.....и те признавам.....🤣🤣🤣🤣
11:26 26.11.2025
127 !!!?
11:26 26.11.2025
128 Лука
До коментар #5 от "Уфф":Украйна не е нападала нито една съседна държава !!!
Коментиран от #129, #147
11:26 26.11.2025
129 Прокопи Катъра
До коментар #128 от "Лука":Хубавото е че братушките приключват в украйна и ще могат и на нас да помогнат.
Коментиран от #133, #140
11:27 26.11.2025
130 Тоя живков
До коментар #123 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Не е ли в небитието бре ???
11:28 26.11.2025
131 000
Коментиран от #141
11:28 26.11.2025
132 Не до 800 хиляди,а
11:28 26.11.2025
133 Надай се моме
До коментар #129 от "Прокопи Катъра":На млад к.....
11:28 26.11.2025
134 Pyccкий Карлик
До коментар #111 от "Тихо тихо":1877 година, руските солдати с безкрайно удивление разглеждат българските каменни домове, църкви, училища с вътрешни тоалетни и са питали - Пачему не са от дерево, слама и кал, като в Матушката 😁😁😁
Коментиран от #136
11:28 26.11.2025
135 нннн
11:31 26.11.2025
136 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #134 от "Pyccкий Карлик":😀😀😀
и ДНЕС много от САШтинските домове са от ДЕРЕВО,
ама откъде да знаеш- нито те пускат там, нито гледаш техни телевизии😀😀😀
Коментиран от #142
11:31 26.11.2025
137 Ами кът нищете да
До коментар #9 от "си дзън":угаждате на руснаците,те сами ще си свършат работата на бойното поле и ще си вземат цялата територия на 404, 00zеta Крайна.
Коментиран от #146
11:31 26.11.2025
138 Учуден
11:32 26.11.2025
139 Пенсионер 69 годишен
11:32 26.11.2025
140 В Русия това са го казали
До коментар #129 от "Прокопи Катъра":ако българският народ иска може да го освободим от членството му в ЕС и НАТО, ако е направено против волята на народа.
Коментиран от #145
11:32 26.11.2025
141 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #131 от "000":Смуче милиарди от руския мужик ДНЕС.....ние пък си продаваме оръжието и трупаме дебели пачки
Коментиран от #148, #156
11:33 26.11.2025
142 Pyccкий Карлик
До коментар #136 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":"....много от САШтинските домове са от ДЕРЕВО..."
Да, ама това е друго 😁
Коментиран от #150
11:33 26.11.2025
143 Лука
До коментар #40 от "Хайо":Те мераците на рашистите са като тези на хитлер !
11:33 26.11.2025
144 az СВО Победа 80
Накратко:
1. ВСУ към днешна дата нямат численост от 800 000 души, което означава, че Украйна няма да "намалява", а ще увеличи числеността на армията си то това число.
2. В Украйна няма откъде да се вземе жива сила за такава численост, т.е. попълването до 800 000 души ще става за сметка на чужденци. И сега най-голяма численост във ВСУ от чужденците имат колумбийците.
3. Пропагандния лозунг за "намаляване" на ВСУ до 800 000 души трябва да изглежда като "отстъпка" на Киев, но всъщност не е!
Коментиран от #152, #159
11:34 26.11.2025
145 Нека Путин са тества
До коментар #140 от "В Русия това са го казали":Да ни освободи от НАТО...ако му стиска де.
Коментиран от #149
11:34 26.11.2025
146 Казах да повтаряш след мен
До коментар #137 от "Ами кът нищете да":Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо.
Всеки ден по 200 пъти го повтаряй.До нова година.
После пак почваш-Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо ...🤣😁🤣😁🤣😂🤣😂😂🤣😁🤣😂😁🤣😂😂😁😂
11:35 26.11.2025
147 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #128 от "Лука":Така е. Киев трепеше собствения си народ и му забрани да говори на майчин език❗
Айде сега опитай се да мислиш, ако можеш,
Ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да избива деца и жени там -
КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ЧАКА ЕРДОГАН преди да се намеси🤔❓
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ❗
11:36 26.11.2025
148 Пенсионер 69 годишен
До коментар #141 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":След 1944 са взели пачките на фашагите и в трапа или в лагерите.
11:36 26.11.2025
149 Прокопи Катъра
До коментар #145 от "Нека Путин са тества":На салфетката от Анкоридж сме в сферата на влияние на Мечока.
11:37 26.11.2025
150 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #142 от "Pyccкий Карлик":Да, руското ДЕРЕВО е комунистическо и тоталитарно,
а САШтинското ДЕРЕВО е демократично и прогресивно😀😀😀
Откъде ви намират такива 🤔🤔🤔
11:39 26.11.2025
151 Украйната ти изчезна и вече я няма и
До коментар #12 от "Украйна победи":никога няма ад се възродиа ако продължава да се пъне просто ще се превърне цялата в Ново Росия.
11:40 26.11.2025
152 Повтаряй след мен
До коментар #144 от "az СВО Победа 80":Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо.... Всеки ден го повтаряш по 100 пъти до Никулден.Подлебдвс дни почиваш и пак почваш-Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо.До влизането ни на Нова година в еврозоната.
Празнуваш 2 дня😄 и пак почваш:Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо....
Коментиран от #164, #171
11:40 26.11.2025
153 Ха ХаХа
До коментар #103 от "стоян георгиев":Уредът се развихри
11:40 26.11.2025
154 Още новини от Украйна
11:41 26.11.2025
155 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #181
11:41 26.11.2025
156 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #141 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Путин започна СВО❗
Във война я превърна ЗАПАДНалИЯТ свят,
който мълчеше когато Киев избиваше и ГОРЕШЕ хора, но скочи когато Путин защити рускоговорящите в У...йна‼️
Не обичам Путин , НО ОБИЧАМ ИСТИНАТА‼️
11:43 26.11.2025
157 Тя по принцип си е
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":блейка тъpa и глаmaвъ,както и подлога на краварника и квог им кажат отвъд големия гьол това се случва.
11:46 26.11.2025
158 Лука
До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":Този който се смее последен мисли най бавно. А между комунизма и фашзма няма разлика. Партията на хитлер е НАЦИОНАЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА !!!
11:46 26.11.2025
159 😂😂😂😂😂
До коментар #144 от "az СВО Победа 80":В Истанбул 2022 орките искаха ВСУ да бъдат намалени до 75 000 и с 400 танка.
Сега са съгласни на 600 ,че и на 800 хиляди!
Путлер бил играч🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #162
11:48 26.11.2025
160 Ехааа
11:49 26.11.2025
161 Ха ХаХа
Само идиоти могат да твърдят това
11:50 26.11.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Последния Софиянец
11:54 26.11.2025
164 Град Козлодуй
До коментар #152 от "Повтаряй след мен":Ходи на Лекар! При теб и медицината е безсилна!
11:57 26.11.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Я пък тоя
Луда работа. Не искат мир.
12:03 26.11.2025
167 Боруна Лом
12:06 26.11.2025
168 Отреазвяващ
До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":Подготовката е по-сладка.Останалото е 10 мин.
12:06 26.11.2025
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 SDEЧЕВ
12:07 26.11.2025
171 Перник
До коментар #152 от "Повтаряй след мен":Ти повтаряй 100 пъти! БЯЛО ЗНАМЕ,БЯЛО ЗНАМЕ,БЯЛО ЗНАМЕ........БЯЛО ЗНАМЕ! Скоро ще се вее над Рад Ката......
12:08 26.11.2025
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 1133
До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":Българската армия е останала само с 26,9 хил. служещи в нея - с 10 000 души по-малко от обявяваната от Министерството на отбраната численост на въоръжените сили. Това показват данни на НАТО за разходите за отбрана на страните от алианса в периода 2014-2024 г.
12:25 26.11.2025
175 Ксанибa
12:31 26.11.2025
176 Иво
12:36 26.11.2025
177 604
12:36 26.11.2025
178 Лейтенант
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Преди време в България имаше подразделение към армиятя "Строителни войски". Това ще е много полезно за Украйна и колкото повече от тези 800К са "строителни войски" толкова по-добре при възстановителните работи след приключване на войната.
12:55 26.11.2025
179 0123
13:13 26.11.2025
180 УНИзян
13:13 26.11.2025
181 стоян георгиев
До коментар #155 от "Пенсионер 69 годишен":Киев пада след три дни.демек в неделя.да.почерпиш ей...ха...едно и също четири години като папагал...украинците бягат руснаците го гонят и всичко това без фронта да мърда.
13:22 26.11.2025
182 АБВ
До коментар #117 от "Путинистче идиотче":"НАС НИ ЛЪГАХА, че нема кой да са бие за Украйна....що ли ша им намаляват армията на 800 хиляди тогава."
Има кой да се бие. Бусифицирани колкото искаш. Украинската армия е над милион, дори без дезертьорите. Руснаците в Украйна са около 700 000 души платени доброволци и се представят доста добре. Размяната на трупове го доказва.
13:29 26.11.2025