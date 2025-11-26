Украйна се е съгласила да намали армията си до 800 000 души, европейските страни работят по спешен план Б

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф да се срещне с Владимир Путин в Москва, за да обсъдят разработването на предложения за прекратяване на войната в Украйна, но въпреки оптимизма на Белия дом няма признаци за напредък по основните спорни въпроси, пише тази сутрин британският вестник "Гардиън". Изданието добавя, че европейските лидери се борят да имат глас в процеса, докато американските официални лица поемат водещата роля, пише БТА в прегледа на печата.

Вестник "Файненшъл Таймс" коментира, че най-новото предложение за мир от страна на САЩ "е по-малко благоприятно за Москва и оставя най-чувствителните теми да бъдат решени от Тръмп и Зеленски." Висши украински служители, близки до президента, са заявили пред вестника, че тези теми включват териториални въпроси и гаранции за сигурност от страна на САЩ, но добавят, че Киев е съгласен да ограничи армията си до 800 000 души.

Изданието отбелязва, че докато Вашингтон продължава да настоява за прекратяване на войната, министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол води преговори в Абу Даби с началника на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Високопоставен френски служител заяви пред "Файненшъл таймс", че преговорите в Абу Даби се очаква да се фокусират върху условията за прекратяване на огъня и създаване на условия, които да позволят постигането на пълно мирно споразумение.

Американският вестник "Вашингтон Пост" пише, че външната политика на Тръмп е неконвенционална, но също така става "предсказуемо непредсказуема". Според изданието той поставя смели срокове, заема преди това немислими позиции и си оставя отворени възможности. Изглеждаше, че с благоприятния за Русия план Тръмп беше готов да изостави Украйна, но украинците разбраха хода му и реагираха, добавя вестникът. Украйна все още може да излезе победителка в края на "тази изнервяща игра", заключва изданието.

Друг американски вестник – "Ню Йорк Таймс", коментира, че за европейските лидери уикендът е започнал с поредната заплаха за тяхното влияние в процеса по постигане на мир, благодарение на президента Тръмп. "Дали американците наистина ще принудят Украйна да капитулира, да прегърне руския президент Владимир Путин и да подкопае НАТО – и всичко това, без дори да се потрудят да се консултират с Европа?", пита реторично изданието.

До вчера най-новата дипломатическа криза изглеждаше временно предотвратена, макар и далеч от разрешена, "благодарение на начина за работа с Тръмп, който европейските лидери усъвършенстваха през последната година на подобни случаи", коментира "Ню Йорк Таймс".

"Бурната дипломатическа дейност зад кулисите изглеждаше, че е дала импулс на внезапните усилия за мир в неделя", добавя вестникът. Според Муджатаба Рахман, изпълнителен директор на консултанстката фирма за политически рискове "Юразия груп" (Eurasia Group), европейците вече са се научили как да работят с администрацията на Тръмп.

Той казва, че целта е "бавно да се върне Тръмп към по-благоприятна позиция за украинците и европейците. Това е целта на усилията в Женева. И от това, което мога да кажа, усилието изглежда доста успешно досега."

"Ню Йорк Таймс" пише още, че "дипломатическата стратегия се определя отчасти от променящото се виждане за това как да се подходи към Тръмп. Похвалите към президента дават резултат. И винаги избягвайте лични конфликти, като този, който избухна между президента и Зеленски през февруари."

Европейската версия на списание "Политико" изтъква, че европейските страни в момента работят по спешен план Б, за да предотвратят изчерпването на средствата на Украйна в началото на следващата година, в случай че не успеят да постигнат споразумение за изземване на замразените активи на Русия за финансиране на Киев.

Сега, със засилването на мирните преговори и изчерпването на средствата на Киев, въпросът какво да се прави с руските активи придобива нова актуалност, коментира списанието.

"Ако не предприемем действия, други ще ни изпреварят", казва пред изданието служител на европейските институции. В същото време, Киев предупреждава, че може да остане без пари в първите месеци на следващата година, а Европейската комисия е напълно наясно с необходимостта от спешно намиране на решение.