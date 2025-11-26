Новини
Свят »
Украйна »
Украйна се е съгласила да намали армията си до 800 000 души, европейските страни работят по спешен план Б
  Тема: Украйна

Украйна се е съгласила да намали армията си до 800 000 души, европейските страни работят по спешен план Б

26 Ноември, 2025 10:11 3 949 182

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • русия-
  • война

Западният печат коментира изгледите за сключване на мирно споразумение в Украйна и мирния план на Доналд Тръмп

Украйна се е съгласила да намали армията си до 800 000 души, европейските страни работят по спешен план Б - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф да се срещне с Владимир Путин в Москва, за да обсъдят разработването на предложения за прекратяване на войната в Украйна, но въпреки оптимизма на Белия дом няма признаци за напредък по основните спорни въпроси, пише тази сутрин британският вестник "Гардиън". Изданието добавя, че европейските лидери се борят да имат глас в процеса, докато американските официални лица поемат водещата роля, пише БТА в прегледа на печата.

Вестник "Файненшъл Таймс" коментира, че най-новото предложение за мир от страна на САЩ "е по-малко благоприятно за Москва и оставя най-чувствителните теми да бъдат решени от Тръмп и Зеленски." Висши украински служители, близки до президента, са заявили пред вестника, че тези теми включват териториални въпроси и гаранции за сигурност от страна на САЩ, но добавят, че Киев е съгласен да ограничи армията си до 800 000 души.

Изданието отбелязва, че докато Вашингтон продължава да настоява за прекратяване на войната, министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол води преговори в Абу Даби с началника на военното разузнаване на Украйна и руска делегация. Високопоставен френски служител заяви пред "Файненшъл таймс", че преговорите в Абу Даби се очаква да се фокусират върху условията за прекратяване на огъня и създаване на условия, които да позволят постигането на пълно мирно споразумение.

Американският вестник "Вашингтон Пост" пише, че външната политика на Тръмп е неконвенционална, но също така става "предсказуемо непредсказуема". Според изданието той поставя смели срокове, заема преди това немислими позиции и си оставя отворени възможности. Изглеждаше, че с благоприятния за Русия план Тръмп беше готов да изостави Украйна, но украинците разбраха хода му и реагираха, добавя вестникът. Украйна все още може да излезе победителка в края на "тази изнервяща игра", заключва изданието.

Друг американски вестник – "Ню Йорк Таймс", коментира, че за европейските лидери уикендът е започнал с поредната заплаха за тяхното влияние в процеса по постигане на мир, благодарение на президента Тръмп. "Дали американците наистина ще принудят Украйна да капитулира, да прегърне руския президент Владимир Путин и да подкопае НАТО – и всичко това, без дори да се потрудят да се консултират с Европа?", пита реторично изданието.

До вчера най-новата дипломатическа криза изглеждаше временно предотвратена, макар и далеч от разрешена, "благодарение на начина за работа с Тръмп, който европейските лидери усъвършенстваха през последната година на подобни случаи", коментира "Ню Йорк Таймс".

"Бурната дипломатическа дейност зад кулисите изглеждаше, че е дала импулс на внезапните усилия за мир в неделя", добавя вестникът. Според Муджатаба Рахман, изпълнителен директор на консултанстката фирма за политически рискове "Юразия груп" (Eurasia Group), европейците вече са се научили как да работят с администрацията на Тръмп.

Той казва, че целта е "бавно да се върне Тръмп към по-благоприятна позиция за украинците и европейците. Това е целта на усилията в Женева. И от това, което мога да кажа, усилието изглежда доста успешно досега."

"Ню Йорк Таймс" пише още, че "дипломатическата стратегия се определя отчасти от променящото се виждане за това как да се подходи към Тръмп. Похвалите към президента дават резултат. И винаги избягвайте лични конфликти, като този, който избухна между президента и Зеленски през февруари."

Европейската версия на списание "Политико" изтъква, че европейските страни в момента работят по спешен план Б, за да предотвратят изчерпването на средствата на Украйна в началото на следващата година, в случай че не успеят да постигнат споразумение за изземване на замразените активи на Русия за финансиране на Киев.

Сега, със засилването на мирните преговори и изчерпването на средствата на Киев, въпросът какво да се прави с руските активи придобива нова актуалност, коментира списанието.

"Ако не предприемем действия, други ще ни изпреварят", казва пред изданието служител на европейските институции. В същото време, Киев предупреждава, че може да остане без пари в първите месеци на следващата година, а Европейската комисия е напълно наясно с необходимостта от спешно намиране на решение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    126 10 Отговор
    Украйна е фалирала.Как ще поддържа 800 000 армия в мирно време?

    Коментиран от #3, #7, #32, #178

    10:12 26.11.2025

  • 2 сладкопоен чучулиг

    121 9 Отговор
    Преди войната армията им е била 250 000.
    Голямо намаление ще да е това 800 000.

    Коментиран от #4, #25, #90, #174

    10:13 26.11.2025

  • 3 име

    89 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще теглим още заеми. Гарантирано от асан, пpocтото кире, боко и шишо!

    10:13 26.11.2025

  • 4 на кафенце в Крим

    77 4 Отговор

    До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":

    Беше 700 хиляди преди началото на денацификацията. И мобилизират по 30 хил всеки месец, сега трябваше да са 2 милиона и да са във Владивосток.

    Коментиран от #40

    10:15 26.11.2025

  • 5 Уфф

    90 3 Отговор
    Кой ще я удържа тази армия бре ненормалници!?? Преди войната армията им беше 250 хиляди.

    Коментиран от #128

    10:16 26.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    81 2 Отговор
    С какво ще я въоръжи и издържа тази армия?
    Питам и отговор не искам.

    10:16 26.11.2025

  • 7 Леля Гошо

    79 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ние ще плащаме

    10:16 26.11.2025

  • 8 Къде ще иде

    57 1 Отговор
    На много работи ще се съгласи.

    10:17 26.11.2025

  • 9 си дзън

    4 67 Отговор
    И кво - Витков през цялото време е водил Тръмп за носа да угоди на руснаците.
    Какво унижение на нарциса, или пък е агент Краснов?

    Коментиран от #18, #137

    10:17 26.11.2025

  • 10 Буха ха

    74 2 Отговор
    Европейците пречат на постигането на мир

    10:17 26.11.2025

  • 11 Урсзурла

    76 0 Отговор
    Оле ле, ще има мир! Какво да измислят урсулите с русофобията си за крадене на нови пари???

    10:17 26.11.2025

  • 12 Украйна победи

    3 85 Отговор
    Украйна не може да се съгласи на такива унизително нещо. Никой не може да казва на Украйна какво да прави. Украйна да внимава с наглостта на фашистките империи. Защото ще се превърне в това, което е България днес. Украйна ще последва съдбата на България, ако не преследва своите интереси докрай. Това означава пълно поражение за Русия.

    Коментиран от #21, #65, #151

    10:18 26.11.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    5 38 Отговор
    Европа къде бля 80 години?

    Коментиран от #157

    10:18 26.11.2025

  • 14 Пак правят сметки без

    64 0 Отговор
    кръчмаря.😂🤣😂

    10:18 26.11.2025

  • 15 ///////////

    80 0 Отговор
    Извън майтапа, тези са се взели много насериозно. Без да осъзнават, че в момента, в който САЩ решат, че не им трябват или няма да спечелят войната срещу Русия, са ходещи трупове.
    Да призоваваш държави да игнорират Русия и то при положение, че това са държави, които ти издържат бедстващите с луксозни джипове и маникюри укрита из Европа, е наглост, непозната в историята. Украйна се изходи върху ценностите на човечеството, припозна фашиските символи и ценности и накрая иска ЕС и НАТО да я избършат. Че и ни се кара на всичкото отгоре.
    Няма такава наглост, арогантност, безчовечие и гнусота!

    Коментиран от #118

    10:19 26.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    2 69 Отговор
    Въпроса не е в 800 000-на украинска армия !!!
    Въпроса е пачему Покровск, Купянск и Гуляй поле още не се превзети ??? Какво се случва с Русия и налага ли се отново ру3ките овце да бъдат заменени с Корейските Лъвове ?

    Коментиран от #48, #111, #165, #168

    10:20 26.11.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    50 0 Отговор
    Колко общо е армията на всички страни в ЕсеС🤔❓
    /за едни 800 000 питам/

    10:20 26.11.2025

  • 18 и зельо работи за Путин

    57 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    нapкoмaнa, освен че пpaти на cмъpт 1.5 милиoнa бaндepи и пpoгoни гocпoд знae кoлкo милиoна от Украйна, и пoнe oще тoлкoвa чaкaт дa cвъpши вoйнaтa и дa ce eвaкyиpaт, щoтo нe иcкaт дa плaщaт 200 гoдини peпapaции и зaeми. А най-смешното е зeльo им epce нa вcички украинци нa глaвитe oт злaтнaтa тoaлeтнa!

    Xaxaxaa, бeги в Oкpaйна, мoжe и ти да нaмaжeш от златната тоалетна!

    10:20 26.11.2025

  • 19 ха-ха

    50 0 Отговор
    Чудно и смешно - откъде урките ще съберат 800 000 армия .

    Коментиран от #23

    10:22 26.11.2025

  • 20 Путин нацист и империалист

    0 42 Отговор
    Помагайте копейки.

    10:23 26.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    4 49 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна победи":

    "...Украйна ще се превърне в това, което е България днес..."

    Бе Украйна ако стане като България иди-дойди, най-лошия вариант е да на замяза на Русия - бита, пребита, с дронове и F16-ки всекидневно порещи руското небе 😁

    Коментиран от #45, #126, #169, #172

    10:24 26.11.2025

  • 22 Kaлпазанин

    25 1 Отговор
    Пак една ттпеса се из@@@@,знае ли тъпото що е то цифра от 800000 какво означава

    10:24 26.11.2025

  • 23 Зеленски Юргент

    29 2 Отговор

    До коментар #19 от "ха-ха":

    От 16 годишните! На всяки няколко месеца бутат възрастта за военна повинност.

    10:24 26.11.2025

  • 24 Мухаа ха!

    53 2 Отговор
    Как се издържа 800 хилядна армия,от наборници( вариант с платени е невъзможен,нито като изпълнение,нито финансово) .В тази корумпирана държава,с унищожена икономика, в която задължително ще тръгнат с " кетъринг" фирми,на "свой човек" само за ежедневното ,трикратно хранене при днешните цени,ще са нужни минимум 4- до 6 милиона долара/ към гривната.На ден! Накрая,да не се случи така,че 520 милиона европейци, да поемат издръжката на такава армия.Защото бай Дончо и един долар няма да даде.

    Коментиран от #28

    10:25 26.11.2025

  • 25 Kaлпазанин

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":

    Тва е ма,ra t@@@@@@ .и тя не знае ама пише доколкото и стигат миниатюрните възможности

    10:25 26.11.2025

  • 26 Защо

    36 1 Отговор
    само 800 хиляди. Всички украинци да станат войници след края на войната и готово.
    Така и американците няма да могат да ги завладеят.

    Коментиран от #57

    10:26 26.11.2025

  • 27 Село Слънчево

    23 3 Отговор
    България колко войска има ! Оня каза че след 15 минута да му сервират кафе във София Анадолските луд

    Коментиран от #47

    10:26 26.11.2025

  • 28 Pyccкий Карлик

    5 34 Отговор

    До коментар #24 от "Мухаа ха!":

    "....Как се издържа 800 хилядна армия,от наборници.."

    Не се кахъри, Европа и България се погрижим за това !!!
    Ти си гледай Покровск 😁👍

    Коментиран от #38, #54

    10:27 26.11.2025

  • 29 Някой се меси в чужд разговор

    35 2 Отговор
    Двама преговарят, един се опитва да ги помири, как се казва четвъртата сила в този случай? Според мен ПОДСТРЕКАТЕЛ!!!

    10:27 26.11.2025

  • 30 Хаха

    36 2 Отговор
    800 хиляди по 2-3 хиляди долара на месец само за заплати. Откъде такива пари?

    10:28 26.11.2025

  • 31 Хайо

    42 4 Отговор
    Русия ясно каза ,не повече от 175000.За какви 800 000 говорят запада ? Явно живеете в паралелен свят ,войната няма да свърши в Украйна и не на територията на Русия .Войната ще свърши когато руснаците стигнат територията на Германия ,не ви ли е ясно ? САЩ разбра това и за това бърза да спре войната защото не ги устройва Русия да е на немска територия отново.2026 ще бъде войната на Полша ,Балтика не е интересна и е въпрос на часове сами да отидат в руската орбита след като няма Полша .

    Коментиран от #35, #39, #50

    10:28 26.11.2025

  • 32 Хайо

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Европа щяла да я подържа ...

    10:29 26.11.2025

  • 33 Пенсионер 69 годишен

    39 2 Отговор
    Руската армия напредва по цялата линия на съприкосновение без бой. Украинците отстъпват, а които успеят се предават. Някои минават на страната на Русия.

    Коментиран от #36, #37, #41

    10:29 26.11.2025

  • 34 идиоти вън

    38 3 Отговор
    800 000?!?!?! И кои други държави имат такава армия в мирно време?!?!?!?

    Коментиран от #43

    10:29 26.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Шиши

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "Пенсионер 69 годишен":

    Свинекомплексът се намира на 20 км от град Варна, в индустриалната зона на с. Слънчево и на 8 км от природната забележителност Побити камъни и се простира на площ от над 300 дка.

    10:29 26.11.2025

  • 37 Шиши

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Пенсионер 69 годишен":

    Свинекомплексът се намира на 20 км от град Варна, в индустриалната зона на с. Слънчево и на 8 км от природната забележителност Побити камъни и се простира на площ от над 300 дка.

    10:30 26.11.2025

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    33 2 Отговор

    До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":

    Как па не се намери един евроатлантик с поне малко доблест да отиде до Покровск и да ни докаже, че бандерите още държат положението?

    Благодаря за отговора!

    10:30 26.11.2025

  • 39 Pyccкий Карлик

    5 31 Отговор

    До коментар #31 от "Хайо":

    "...Войната ще свърши когато руснаците стигнат територията на Германия..."

    Забрави за Млечния път и галактика Андромеда....
    Майко мила колко идьоти още има на тоя свят 😁

    Коментиран от #44, #46, #173

    10:31 26.11.2025

  • 40 Хайо

    31 2 Отговор

    До коментар #4 от "на кафенце в Крим":

    Не е била никога 700 хиляди ,с резервистите бяха толкова .Русия ясно каза ,не повече от 175000

    Коментиран от #70, #143

    10:31 26.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ха-ха

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "идиоти вън":

    Бай ти Ердо има и повече от много години насам , но това е друга тема .

    10:32 26.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Чичо

    22 1 Отговор

    До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":

    Аспаруховият мост те чака.

    10:32 26.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Емик

    6 16 Отговор

    До коментар #27 от "Село Слънчево":

    България след 1944 година няма своя армия.

    10:33 26.11.2025

  • 48 Мемо

    36 1 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    Ако Русия действаше като Израел, Украйна отдавна да е изравнена със земята.

    Коментиран от #64

    10:33 26.11.2025

  • 49 Няма такъв филм

    24 2 Отговор
    Никакви такива 800 000 души ! 800 макс

    Коментиран от #51

    10:33 26.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ха-ха

    18 1 Отговор

    До коментар #49 от "Няма такъв филм":

    И те са много, оти ще се разбегат .

    10:34 26.11.2025

  • 52 Може, може

    24 2 Отговор
    Ама демилитаризирани и с кирки и лопати в Сибир

    10:34 26.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хаха

    25 1 Отговор

    До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":

    Какъв Покровск бе, селски...
    Според УНИАН укро армията "держит" Часов яр и "продължава" боевете за Бахмут, дори за Мариупол...
    Е, скоро ще обявят че Покровск, Купянск и др. "нямат" стратегическо значение, но не е дошъл момента за това...

    Коментиран от #61, #75

    10:35 26.11.2025

  • 55 После пак кажете

    16 1 Отговор
    Че не били шизофреници и с мозъчни увреждания и патологии

    10:36 26.11.2025

  • 56 В Полша ли ще бъде

    16 1 Отговор
    тази армия?

    10:37 26.11.2025

  • 57 България

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "Защо":

    То нас македонските ако на на нападнат ,ще ни превземат за 45 минути ! Бай Ганчо, мисли за чуждата пита ,ай си..р

    10:38 26.11.2025

  • 58 Шопо

    18 3 Отговор
    План за мир и а една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #62, #77

    10:38 26.11.2025

  • 59 съгласила се да намали

    15 2 Отговор
    Със 800 000 ! Е точният текст

    10:39 26.11.2025

  • 60 ха-ха-ха !

    19 1 Отговор
    Урките имаха някаква си армия , но повечето ги избиха , другите или се предадоха , или избегаа ....Ха-ха , 800 00 армия - да се смееш ли , да плачеш ли ....

    10:39 26.11.2025

  • 61 Я пъ тоа

    2 9 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    Покровск го обсаждат шести месец и все "губел" стратегическо значение...

    10:39 26.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Варна -Златни пясъци

    3 20 Отговор
    За 4 години ватенките са превзели две села и един селски магазин за хранителни стоки хохохохохохох копейки гладни от максуда

    Коментиран от #66, #67, #71, #73

    10:42 26.11.2025

  • 64 Неправилно

    1 21 Отговор

    До коментар #48 от "Мемо":

    Русия са нацистите и убийците. Не правиш правилни съпоставки. Русия нахлу в Украйна. Би трябва Украйна да изравни Русия със земята. Но това сте вие, отровените с руската идеология. Къде ви е българското самосъзнание? Какво е това ли? За жалост и родителите ви не могат да отговорят на това, израснали в една съветска среда.

    Коментиран от #78

    10:43 26.11.2025

  • 65 си пън

    17 0 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна победи":

    на прошляците може се нарежда всичко,стига да е изгодно за длъжниците,а мирът ще е по изгода на русия

    10:44 26.11.2025

  • 66 селски ,

    17 0 Отговор

    До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":

    Да,де , ама тия ,,села ,, са колкото София и Варна , нали , мой ?! Като добавиш и половината укрия - стават много ,селата ,, .Учи руски и математика , ще ти трябват , да знаеш !

    10:44 26.11.2025

  • 67 село мое ,

    17 1 Отговор

    До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":

    Забравил си да вмъкнеш и няколкото кокошарника с натювски офицери и още доста с ония със свастиките .

    Коментиран от #92

    10:46 26.11.2025

  • 68 Поредните олигофрении

    7 0 Отговор
    Надрънкани от силно неадекватни индивиди. Няма какво друго да се каже

    10:47 26.11.2025

  • 69 Защо

    10 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да де":

    като сме само трима имаш толкова много минуси?

    10:47 26.11.2025

  • 70 на кафенце в Крим

    17 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хайо":

    Още през 2015г в конгреса беше приет закон, който определяше азов за ненонацистка организация и забраняваше финансирането им, снабдяването им с оръжия и обучението им. За дапзаобиколи тази забрана, тогавашния прецедент потрошенко вкара непсамо азов, а всички неонацистки паравоенни батальони в редовната армия. От там станаха 700 хиляди

    Коментиран от #72

    10:48 26.11.2025

  • 71 Призовавам

    7 9 Отговор

    До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":

    Българските служби да се самосезират и самозадействат, и да обърнат внимание към българското черноморие, особено северното, Варна, златни пясъци. Там се създава предпоставка за вътрешна окупация от малцинство, което е достатъчно нагло за да отхвърля местните традиции и начин на живот, българския език и местната власт, да не говорим за тази на държавата. Тези хора се организират около престъпления и корупция. Подвизават се в хотелиерските и ресторантьорски среди, както в средите за имотна дейност. Българската държава трябва да започне процеси по озъптяване и ликвидиране на тези процеси, през които се организира и разпространява руското влияние.

    10:48 26.11.2025

  • 72 Крим е Украински завинаги

    5 12 Отговор

    До коментар #70 от "на кафенце в Крим":

    Русизма трябва да бъде обявен навсякъде за опасна и нацистка идеология.

    Коментиран от #88

    10:51 26.11.2025

  • 73 значи ,

    12 2 Отговор

    До коментар #63 от "Варна -Златни пясъци":

    В Максуда са гладни , и без да са копейки . Там са най-вече укро троловете , но за тях друг път ще стане въпрос .

    10:51 26.11.2025

  • 74 Дон Дони

    15 0 Отговор
    Без САЩ зад гърба ще ти я намалят под 8000 души!

    10:52 26.11.2025

  • 75 Pyccкий Карлик

    2 11 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    "...Е, скоро ще обявят че Покровск, Купянск и др...."

    Аха...Четири Года все си чакат, то не бяха някви журналисти да идват, да пишат, снимат.
    Накрая всичко се потули тихо, като руска фъсня рано призори 😁

    10:53 26.11.2025

  • 76 Мимч

    15 2 Отговор
    Укрите щели да останат без пари след НГ и спешно
    Евросъюза се замисля как да им подари.Ами,че и ние след НГ кажи речи ще сме без много пари.Нека първо за нас да помислят и да ни подарят,като техен член,а не на еоенолюбци,като зеления им клоун....

    Коментиран от #80, #86

    10:54 26.11.2025

  • 77 Докато щатско оръжие громи путин

    3 8 Отговор

    До коментар #58 от "Шопо":

    План за мир нема да има....вервай ми.

    10:55 26.11.2025

  • 78 дедо

    14 2 Отговор

    До коментар #64 от "Неправилно":

    Да ама Не ....колко руснаци уби Украйна от 2014 до 2022 ? Е затова я нападна Русия за да защити гражданите с руско самосъзнание избивани от нацисти в Украйна.

    Коментиран от #83

    10:55 26.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Я пъ тоа

    1 10 Отговор

    До коментар #76 от "Мимч":

    Ние ПРОДАВАМЕ оръжия на Украйна и трупаме дебели пачки....другото е демагогия на путинистите.

    Коментиран от #84

    10:56 26.11.2025

  • 81 Голем смех

    1 4 Отговор

    До коментар #79 от "Пенсионер 69 годишен":

    Забранено на войниците да стрелят.....да не верваш....

    Коментиран от #91

    10:57 26.11.2025

  • 82 Пиер Карден

    8 1 Отговор
    Шансът за победа на украина е по-малък от две 0 0.

    Коментиран от #85

    10:58 26.11.2025

  • 83 Стига бе

    1 8 Отговор

    До коментар #78 от "дедо":

    Що до 2014 бе тихо и мирно в Украйна. После дойдоха паравоенните на Путин...

    10:58 26.11.2025

  • 84 Пенсионер 69 годишен

    4 3 Отговор

    До коментар #80 от "Я пъ тоа":

    Трупат няколко човека. Ти колко натрупа?

    Коментиран от #87

    10:58 26.11.2025

  • 85 Путинистче идиотче

    1 5 Отговор

    До коментар #82 от "Пиер Карден":

    То и шанса за Путин е същия.....яко са окопава в окупираните територии

    10:59 26.11.2025

  • 86 Елементарно

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Мимч":

    До нова година замразените руски активи са в ръцете на Урсула ни Кая.

    11:00 26.11.2025

  • 87 Стига бе

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Пенсионер 69 годишен":

    Трупат военните ни заводи.....работят на три смени. Дай си банковата сметка и на теб може да преведат некой милион.

    Коментиран от #94

    11:01 26.11.2025

  • 88 флайтокс

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Крим е Украински завинаги":

    А соросовите по ми яри да се ути ли зират.

    11:01 26.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":

    Даже и това не евярно.украйна ще намали армията си но след края на войната и само ако не бъде нападната отново.всичко друго от руските предложения отече в канала.

    11:03 26.11.2025

  • 91 Пенсионер 69 годишен

    9 0 Отговор

    До коментар #81 от "Голем смех":

    Най добре се смее този, който се смее последен. Преди 1944 година разни тъпанари също се смеели, крещели "хайл Хитлер" и си мислели, че райха ще трае 1000 години. После ги изловили и в лагерите.

    Коментиран от #93, #158

    11:03 26.11.2025

  • 92 Руснаците

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "село мое ,":

    Да най много по северното черноморие.....имат имоти за милиони...

    11:03 26.11.2025

  • 93 То и СССР

    0 5 Отговор

    До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":

    Мислеше че ще е вечен, ама го нема....

    Коментиран от #96

    11:04 26.11.2025

  • 94 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Стига бе":

    Работят на вересия и ще натрупат само дългове. Ще фалират България.

    Коментиран от #98

    11:05 26.11.2025

  • 95 Нали немаша армия Украйна....

    1 3 Отговор
    Сега ша я намалява на 800 хиляди.

    11:06 26.11.2025

  • 96 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор

    До коментар #93 от "То и СССР":

    Руснаците се спасиха от паразитите, които ги използваха.

    Коментиран от #100, #103

    11:06 26.11.2025

  • 97 Един

    2 6 Отговор
    Те ако развият дроновите войски, може и 500 хиляди да направят армията. Поразделението на Мадяр само унищожава около 1/4 от рашистите, а рашките нищо не могат да направят. Само беснеят безпомощно.

    11:06 26.11.2025

  • 98 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "Пенсионер 69 годишен":

    И на работниците им плащат "наверисия"....какво ли ядат тия хора.....за 2024г сме изнесли оръжия за над 2 милиарда $$$.

    Коментиран от #102, #106

    11:07 26.11.2025

  • 99 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор
    Всяка сутрин точно в 5.00, 140 млн руснаци клякат на килимчето с лице на Восток и молят Всевишния да им позволи да дойдат в България 😁😁😁

    Коментиран от #105

    11:08 26.11.2025

  • 100 Че този днес

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Пенсионер 69 годишен":

    Има бая паразити в Русия.....малко ли са неруските републики там....

    11:08 26.11.2025

  • 101 Запознат

    10 0 Отговор
    "европейските страни работят по спешен план Б"

    Звучи ми като плана на мишките как да прецакат котката - да се смееш ли да плачеш ли като ги гледаш "евроатлантиците" как се щурат насам натам - все едно на хлебарки си им светнал лампата.

    11:09 26.11.2025

  • 102 Пенсионер 69 годишен

    5 2 Отговор

    До коментар #98 от "Я пъ тоа":

    Работниците получават само аванс и с него ще си останат. Подписват да мълчат по въпроса, иначе съд.

    Коментиран от #109

    11:09 26.11.2025

  • 103 стоян георгиев

    0 8 Отговор

    До коментар #96 от "Пенсионер 69 годишен":

    Що сега се напъват пак да окупират страните от ссср?и да прав си тия дето викаха хайл хитлер бързо изчезнаха няколко години по късно.също ще е и тези дето реват по путлер който е новия хитлер. Да другарю не търси хитлер в европа а в русия.там в момента са пречупените кръстове във формата на Z.

    Коментиран от #153

    11:11 26.11.2025

  • 104 Пенсионер 69 годишен

    9 1 Отговор
    Аз съм вече стар и само ще гледам, как ви гонят по улиците да ви мобилизират. Ще ревете и ще се търкаляне по улиците, като украинците.

    Коментиран от #113

    11:13 26.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #98 от "Я пъ тоа":

    Даже не им плащат.карат ги на сила да работят за без пари..хаха...хах...подобни смешки не бях чел от доста време.в бг няма фирма дето ако даже месец не плати заплата и да има хора.не че те интересува ама да го знаеш.в заводите за оръжие заплатите са големи и се плащат редовно освен това има и премии.

    11:13 26.11.2025

  • 107 Глоин

    3 2 Отговор
    Нов план за мангизи, е то е ясно че евроданъкоплатеца ще не ще, ще плаща.

    11:15 26.11.2025

  • 108 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Укра ще бъде БУФЕРАЙНА само с паркетна армия от 30-50 000 души и три области.

    Залагам кашон водка или уйски по избор !

    Коментиран от #112

    11:15 26.11.2025

  • 109 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "Пенсионер 69 годишен":

    Работниците във военните ни заводи са добре платени днес....кой ша ти работи заради един аванс бре.....балъците отдавна свършиха.

    11:16 26.11.2025

  • 110 Повтаряй след мен

    2 3 Отговор

    До коментар #105 от "Антитрол":

    Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо..
    Всеки ден не по 100 ,а по 1000 пъти го повтаряй.Щото си ТъПК.

    11:17 26.11.2025

  • 111 Тихо тихо

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    Не ти се сърдим, болестта е тежка знаем…

    Коментиран от #134

    11:17 26.11.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #104 от "Пенсионер 69 годишен":

    Нас нема да ни гонят, но руснаците сто на сто....вервай ми...

    Коментиран от #116

    11:18 26.11.2025

  • 114 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор
    Потърсете в интернет "Украина насилствная мобилизация" и ще видите, какво ви чака. Бой, източване на банковите сметки, пъхане на палки и бутилки в ануса... Ужас!

    11:18 26.11.2025

  • 115 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЧЕ НАШАТА АРМИЯ БЕЗ ВОЙНА Е ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ!

    11:19 26.11.2025

  • 116 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Я пъ тоа":

    Вервам ти. Ще ни оправят за 800 дни.

    Коментиран от #120

    11:20 26.11.2025

  • 117 Путинистче идиотче

    2 2 Отговор
    НАС НИ ЛЪГАХА, че нема кой да са бие за Украйна....що ли ша им намаляват армията на 800 хиляди тогава.

    Коментиран от #182

    11:20 26.11.2025

  • 118 Астроном

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "///////////":

    Точно казано.

    11:21 26.11.2025

  • 119 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Повтаряй след мен":

    Простак невероятен...

    11:22 26.11.2025

  • 120 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Пенсионер 69 годишен":

    До кога ша чакаш друг да та оправя....комунисти, цар, демократи....всеки носи глава на раменете си ....

    11:23 26.11.2025

  • 121 Борислав

    2 2 Отговор
    А Украйна не се ли е съгласила Русия да освободи всички окупирани територии незабавно, да предаде на Украйна Москва и да изплати репарации?!

    Гладна кокошка просо сънува...

    Коментиран от #125

    11:24 26.11.2025

  • 122 Докато щатско оръжие громи путин

    0 1 Отговор
    Мир в Украйна нема да има....лее се руска кръв, а други трупат дебели пачки....

    11:24 26.11.2025

  • 123 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "Повтаряй след мен":

    Поеми въздух дишаи равномерно и повтаряй :

    Баширов не е под леглото, Баширов не е под леглото....

    Коментиран от #130

    11:24 26.11.2025

  • 124 Руският външен министър Сергей Лавров

    2 0 Отговор
    е заявил, че "ще бъде фундаментално различна ситуация", ако споразуменията, постигнати в Аляска, бъдат премахнати от плана и някои хора само си губят времето. По добре да свършат нещо полезно в тяхните си държави.

    11:25 26.11.2025

  • 125 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Борислав":

    Умрел е некой за Москва.....Украйна си защитава държавата както може....и то доста добре....за четири години Путин стигна от Донецк до....Покровск....Сталин от Москва до...Берлин.

    11:26 26.11.2025

  • 126 Павел

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Pyccкий Карлик":

    Ай сега кажи и че земята е плоска.....и те признавам.....🤣🤣🤣🤣

    11:26 26.11.2025

  • 127 !!!?

    3 5 Отговор
    Киев искал да увеличи армията си на 600 000, но Путлер настоял да бъде намалена на 800 000...Кремъл съвсем се спаружи и деградира до територия придатък на Аляска !!!?

    11:26 26.11.2025

  • 128 Лука

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    Украйна не е нападала нито една съседна държава !!!

    Коментиран от #129, #147

    11:26 26.11.2025

  • 129 Прокопи Катъра

    7 1 Отговор

    До коментар #128 от "Лука":

    Хубавото е че братушките приключват в украйна и ще могат и на нас да помогнат.

    Коментиран от #133, #140

    11:27 26.11.2025

  • 130 Тоя живков

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не е ли в небитието бре ???

    11:28 26.11.2025

  • 131 000

    3 1 Отговор
    ще плащате на западните крадливи кръволоци и хоро ще им играете. докато от простите европейци не смъкнат и последната риза няма да се спрат.

    Коментиран от #141

    11:28 26.11.2025

  • 132 Не до 800 хиляди,а

    2 0 Отговор
    директно до 800 калпака,за назидание.

    11:28 26.11.2025

  • 133 Надай се моме

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Прокопи Катъра":

    На млад к.....

    11:28 26.11.2025

  • 134 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор

    До коментар #111 от "Тихо тихо":

    1877 година, руските солдати с безкрайно удивление разглеждат българските каменни домове, църкви, училища с вътрешни тоалетни и са питали - Пачему не са от дерево, слама и кал, като в Матушката 😁😁😁

    Коментиран от #136

    11:28 26.11.2025

  • 135 нннн

    5 1 Отговор
    Киевската хунта шикалкави, но времето работи против нея. Че няма пари и иска да продължи да ни дои е ясно. Но като й свършат територията и населението за каква армия ще става дума?

    11:31 26.11.2025

  • 136 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "Pyccкий Карлик":

    😀😀😀
    и ДНЕС много от САШтинските домове са от ДЕРЕВО,
    ама откъде да знаеш- нито те пускат там, нито гледаш техни телевизии😀😀😀

    Коментиран от #142

    11:31 26.11.2025

  • 137 Ами кът нищете да

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    угаждате на руснаците,те сами ще си свършат работата на бойното поле и ще си вземат цялата територия на 404, 00zеta Крайна.

    Коментиран от #146

    11:31 26.11.2025

  • 138 Учуден

    3 2 Отговор
    Бе , чета,чета и си викам кое не разбраха укритие и тия / желаещите/ от термините демиталиризация и денафикация???

    11:32 26.11.2025

  • 139 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    Руснаците напредват по цялата линия на съприкосновение без да срещат съпротивление. Зеленски и хунтата му са изпаднали в ступор и отправят зов за помощ към Тръмп и акушерката.

    11:32 26.11.2025

  • 140 В Русия това са го казали

    4 3 Отговор

    До коментар #129 от "Прокопи Катъра":

    ако българският народ иска може да го освободим от членството му в ЕС и НАТО, ако е направено против волята на народа.

    Коментиран от #145

    11:32 26.11.2025

  • 141 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    1 2 Отговор

    До коментар #131 от "000":

    Смуче милиарди от руския мужик ДНЕС.....ние пък си продаваме оръжието и трупаме дебели пачки

    Коментиран от #148, #156

    11:33 26.11.2025

  • 142 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    "....много от САШтинските домове са от ДЕРЕВО..."

    Да, ама това е друго 😁

    Коментиран от #150

    11:33 26.11.2025

  • 143 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Хайо":

    Те мераците на рашистите са като тези на хитлер !

    11:33 26.11.2025

  • 144 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Лозунгът "Украйна се е съгласила да намали армията си до 800 000" е чиста пропаганда!

    Накратко:

    1. ВСУ към днешна дата нямат численост от 800 000 души, което означава, че Украйна няма да "намалява", а ще увеличи числеността на армията си то това число.

    2. В Украйна няма откъде да се вземе жива сила за такава численост, т.е. попълването до 800 000 души ще става за сметка на чужденци. И сега най-голяма численост във ВСУ от чужденците имат колумбийците.

    3. Пропагандния лозунг за "намаляване" на ВСУ до 800 000 души трябва да изглежда като "отстъпка" на Киев, но всъщност не е!

    Коментиран от #152, #159

    11:34 26.11.2025

  • 145 Нека Путин са тества

    1 2 Отговор

    До коментар #140 от "В Русия това са го казали":

    Да ни освободи от НАТО...ако му стиска де.

    Коментиран от #149

    11:34 26.11.2025

  • 146 Казах да повтаряш след мен

    1 3 Отговор

    До коментар #137 от "Ами кът нищете да":

    Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо.
    Всеки ден по 200 пъти го повтаряй.До нова година.
    После пак почваш-Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо ...🤣😁🤣😁🤣😂🤣😂😂🤣😁🤣😂😁🤣😂😂😁😂

    11:35 26.11.2025

  • 147 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #128 от "Лука":

    Така е. Киев трепеше собствения си народ и му забрани да говори на майчин език❗
    Айде сега опитай се да мислиш, ако можеш,
    Ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да избива деца и жени там -
    КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ЧАКА ЕРДОГАН преди да се намеси🤔❓
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ❗

    11:36 26.11.2025

  • 148 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #141 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    След 1944 са взели пачките на фашагите и в трапа или в лагерите.

    11:36 26.11.2025

  • 149 Прокопи Катъра

    4 0 Отговор

    До коментар #145 от "Нека Путин са тества":

    На салфетката от Анкоридж сме в сферата на влияние на Мечока.

    11:37 26.11.2025

  • 150 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "Pyccкий Карлик":

    Да, руското ДЕРЕВО е комунистическо и тоталитарно,
    а САШтинското ДЕРЕВО е демократично и прогресивно😀😀😀
    Откъде ви намират такива 🤔🤔🤔

    11:39 26.11.2025

  • 151 Украйната ти изчезна и вече я няма и

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна победи":

    никога няма ад се възродиа ако продължава да се пъне просто ще се превърне цялата в Ново Росия.

    11:40 26.11.2025

  • 152 Повтаряй след мен

    1 4 Отговор

    До коментар #144 от "az СВО Победа 80":

    Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо.... Всеки ден го повтаряш по 100 пъти до Никулден.Подлебдвс дни почиваш и пак почваш-Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо.До влизането ни на Нова година в еврозоната.
    Празнуваш 2 дня😄 и пак почваш:Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо....

    Коментиран от #164, #171

    11:40 26.11.2025

  • 153 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    Уредът се развихри

    11:40 26.11.2025

  • 154 Още новини от Украйна

    6 1 Отговор
    Откъде мисирките преписват тези тъпотии е много любопитно. Урките ще имат 800 хилядна армия, ама другпът.

    11:41 26.11.2025

  • 155 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор
    Когато мечока подгони, н@сиране има, спасение няма. Урките бягат по цялата 1000 км линия на фронта. Зеленски е изпаднал в ступор и се друса на подскоци!

    Коментиран от #181

    11:41 26.11.2025

  • 156 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 2 Отговор

    До коментар #141 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Путин започна СВО❗
    Във война я превърна ЗАПАДНалИЯТ свят,
    който мълчеше когато Киев избиваше и ГОРЕШЕ хора, но скочи когато Путин защити рускоговорящите в У...йна‼️
    Не обичам Путин , НО ОБИЧАМ ИСТИНАТА‼️

    11:43 26.11.2025

  • 157 Тя по принцип си е

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    блейка тъpa и глаmaвъ,както и подлога на краварника и квог им кажат отвъд големия гьол това се случва.

    11:46 26.11.2025

  • 158 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":

    Този който се смее последен мисли най бавно. А между комунизма и фашзма няма разлика. Партията на хитлер е НАЦИОНАЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА !!!

    11:46 26.11.2025

  • 159 😂😂😂😂😂

    0 6 Отговор

    До коментар #144 от "az СВО Победа 80":

    В Истанбул 2022 орките искаха ВСУ да бъдат намалени до 75 000 и с 400 танка.
    Сега са съгласни на 600 ,че и на 800 хиляди!
    Путлер бил играч🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #162

    11:48 26.11.2025

  • 160 Ехааа

    3 0 Отговор
    Тя колкото армията на САЩ бре. Кой шъ плаща заплатите и сметките? ЕС то нема такива пари...

    11:49 26.11.2025

  • 161 Ха ХаХа

    4 0 Отговор
    Този обран бостан Украйна никога няма да може да изхрани,облече и въоръжи 800000 души армия.
    Само идиоти могат да твърдят това

    11:50 26.11.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Путин ще я намали.......докато не я нулира!

    11:54 26.11.2025

  • 164 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Повтаряй след мен":

    Ходи на Лекар! При теб и медицината е безсилна!

    11:57 26.11.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Преди войната имаха армия от 250 хиляди, сега искат 800 хиляди!
    Луда работа. Не искат мир.

    12:03 26.11.2025

  • 167 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    Абе тоя на снимката е голям циркаджия!

    12:06 26.11.2025

  • 168 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    Подготовката е по-сладка.Останалото е 10 мин.

    12:06 26.11.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор
    Препечатването на догадки на едни мисири от други не са новини, а си остават догадки.

    12:07 26.11.2025

  • 171 Перник

    3 0 Отговор

    До коментар #152 от "Повтаряй след мен":

    Ти повтаряй 100 пъти! БЯЛО ЗНАМЕ,БЯЛО ЗНАМЕ,БЯЛО ЗНАМЕ........БЯЛО ЗНАМЕ! Скоро ще се вее над Рад Ката......

    12:08 26.11.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 1133

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "сладкопоен чучулиг":

    Българската армия е останала само с 26,9 хил. служещи в нея - с 10 000 души по-малко от обявяваната от Министерството на отбраната численост на въоръжените сили. Това показват данни на НАТО за разходите за отбрана на страните от алианса в периода 2014-2024 г.

    12:25 26.11.2025

  • 175 Ксанибa

    3 0 Отговор
    Денацификация и демилитаризация. Тоьална капитулация на бандеровците в оркраина

    12:31 26.11.2025

  • 176 Иво

    2 0 Отговор
    Съгласили се,смях голям.Не са се съгласили,а то нямат и толкова просто,а и кандидати няма

    12:36 26.11.2025

  • 177 604

    2 0 Отговор
    Те дори в началото бяха 600 000...сегъ че намалявали...до 800 000....пхахохахахя. питъйте пудинг....хаха

    12:36 26.11.2025

  • 178 Лейтенант

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Преди време в България имаше подразделение към армиятя "Строителни войски". Това ще е много полезно за Украйна и колкото повече от тези 800К са "строителни войски" толкова по-добре при възстановителните работи след приключване на войната.

    12:55 26.11.2025

  • 179 0123

    1 0 Отговор
    +ТАГАРЕВИТЕ АГЕТАТОРИ ХАРЧИЛИ ПАРИТЕ НА БКП А ЧЕСТИТО.

    13:13 26.11.2025

  • 180 УНИзян

    0 0 Отговор
    Два милиона вече са могилизирани. Има ли още желаещи?!

    13:13 26.11.2025

  • 181 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #155 от "Пенсионер 69 годишен":

    Киев пада след три дни.демек в неделя.да.почерпиш ей...ха...едно и също четири години като папагал...украинците бягат руснаците го гонят и всичко това без фронта да мърда.

    13:22 26.11.2025

  • 182 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Путинистче идиотче":

    "НАС НИ ЛЪГАХА, че нема кой да са бие за Украйна....що ли ша им намаляват армията на 800 хиляди тогава."

    Има кой да се бие. Бусифицирани колкото искаш. Украинската армия е над милион, дори без дезертьорите. Руснаците в Украйна са около 700 000 души платени доброволци и се представят доста добре. Размяната на трупове го доказва.

    13:29 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания