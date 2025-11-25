Новини
Захарова предупреждава Европа: Tрябва да върнете замразените руски активи

Захарова предупреждава Европа: Tрябва да върнете замразените руски активи

Поводът за думите ѝ беше коментарът на френския президент Еманюел Макрон

Европейските държави трябва да върнат замразените активи на Русия, ако не искат да бъдат определяни като „крадци“ и да понесат най-тежките последствия за действията си. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

Поводът за думите ѝ беше коментарът на френския президент Еманюел Макрон, според когото Европа има право да се разпорежда със замразените в Европейския съюз руски активи.

Захарова подчерта, че единствено Русия може да решава какво да се случва със собствените ѝ активи. Тя допълни, че държавите, които „незаконно“ задържат средства на Руската федерация, трябва да ги върнат, ако искат да избегнат репутационни щети.

Междувременно страните от ЕС продължават да разработват правни механизми за използване на замразените руски средства. Малко над 200 млрд. евро в момента са блокирани в Белгия.

Москва многократно е заявявала, че няма да остави опитите за конфискация на руски активи без отговор.


  • 1 Наистина

    86 37 Отговор
    Еврокрадци !

    Коментиран от #16, #33, #40, #96

    16:00 25.11.2025

  • 2 Опа, Маша е

    25 39 Отговор
    наша.😁

    Коментиран от #3, #12

    16:00 25.11.2025

  • 3 А бре,

    32 6 Отговор

    До коментар #2 от "Опа, Маша е":

    Ваша ?

    16:01 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дрън дрън

    40 72 Отговор
    Ще ви ги върнат, стига плакахте !!!

    Напускате Украйна, плащате репарациите и ще ви се върнат доларите и еврата, споко !

    Коментиран от #104

    16:02 25.11.2025

  • 6 Бен Вафлек

    47 47 Отговор
    Да бе, как не, да убиете още хора с тези пари.

    Коментиран от #21

    16:02 25.11.2025

  • 7 Тодор Правешки

    48 61 Отговор
    Маша, когато се изтеглите от Украйна и платите репарации, тогава ще говорим!

    Коментиран от #18, #100

    16:03 25.11.2025

  • 8 Захарова е НИКОЙ ,че да има претенции

    47 52 Отговор
    Ще ги върнат "На кукуво лято"...

    Коментиран от #20

    16:03 25.11.2025

  • 9 Трол

    43 51 Отговор
    Руснаците ще пият една студена вода, всичко е изядено и изпито много отдавна.

    16:03 25.11.2025

  • 10 Защото

    15 9 Отговор

    До коментар #4 от "Фон дер Лайен":

    моята отдавна не цъфти !

    16:04 25.11.2025

  • 11 пешо

    49 12 Отговор
    най добре е да идете и да си ги вземете

    Коментиран от #15, #39

    16:04 25.11.2025

  • 12 пешо

    25 7 Отговор

    До коментар #2 от "Опа, Маша е":

    не е обща е женати

    16:05 25.11.2025

  • 13 Някой

    54 22 Отговор
    1. Това си е чест грабеж. За който по НК се лежи в затвора;
    2. Нали ЕС и Русия уж не са във война? От къде накъде ще си позволяват наказания? Същото може да направи и Русия;
    3. Крайният резултат ще е срив в доверието в инвестиции в ЕС и това ще се отрази в бъдеще. Разни шехове и други няма да наливат така пари в ЕС;
    4. Под една или друга форма ще си ги платят после.

    Коментиран от #78

    16:05 25.11.2025

  • 14 Луд

    10 22 Отговор
    Путин вече си каза думата веднага след бгокажа на Руските денги,Със абсолютен равен тон каза е какво толкова ще изплатят 300мил и повече.Много бързо забрави Захарова какво е казал главния.

    16:05 25.11.2025

  • 15 Кога Русия

    22 39 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    Върне окупираните територии..

    16:05 25.11.2025

  • 16 Слава

    10 24 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина":

    Алкохолу

    16:06 25.11.2025

  • 17 Владо

    16 31 Отговор
    Активите друг път.Руски сбърканяци.

    16:07 25.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 койдазнай

    16 31 Отговор
    Замразените руски активи отиват във специална комисия, избрана от Тръмп. Тя ще ги използва за въстановяването на Украйна. Това е една от основните точки в Плана за Мир.

    16:07 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    30 21 Отговор

    До коментар #6 от "Бен Вафлек":

    Русия е велика сила и със право ще премахва всеки, който и пречи!
    Това българите го знаем още с майчиното мляко!

    Коментиран от #28

    16:08 25.11.2025

  • 22 Галина Колева

    46 9 Отговор
    От където и да погледнем замразяването на активите си е чист пиратски грабеж...

    Коментиран от #26

    16:09 25.11.2025

  • 23 Ще ще...

    13 17 Отговор
    Ще ви върнем само руския актив Тръмп. Ваш е. Яхвай метлата и дим да те няма, баба Яго!

    16:09 25.11.2025

  • 24 Кво ти пука?

    14 22 Отговор
    Нали превзехте Киев за два,три деня😅😅😅

    16:10 25.11.2025

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 9 Отговор
    Вместо мороженое, Европа ще получи горячее.

    16:10 25.11.2025

  • 26 Копейка

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Галина Колева":

    А на на ад тук каква ни е далаверата?

    16:11 25.11.2025

  • 27 Миролюб Войнов, експерт по Русия

    8 14 Отговор
    "...репутационни щети..."

    Надали някой ще се трогне как ще го нарече Русия, след като прибере 300млрд долара в кармана ))

    16:11 25.11.2025

  • 28 Кочи

    12 20 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Русия е велика по руската национална телевизия.

    16:12 25.11.2025

  • 29 Маша, ако има истина

    11 25 Отговор
    В твоите думи, то Русия трябва МОМЕНТАЛНО да върне на Украйна насилствено присвоените земи, да плати за разрушената инфраструктура и да се върне в границите си от 2022 година!...Иначе излиза - КРАДЕЦА ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА!

    16:13 25.11.2025

  • 30 Те и България обраха

    21 7 Отговор
    Крадците от SS.

    Коментиран от #72

    16:13 25.11.2025

  • 31 Миролюб Войнов, експерт по Русия

    10 19 Отговор
    Обикновено войни се правят за пари !!!
    Русия си плаща да воюват с нея, безценна руска реалност.

    16:17 25.11.2025

  • 32 Оди се трещи

    8 11 Отговор
    зад Урал,Чашке.

    16:19 25.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НЯКОЙ

    9 16 Отговор
    На фашистка Русия, не само нищо няма да се връща, но и още ще трябва да плаща.

    16:23 25.11.2025

  • 36 Напълно е права Захарова

    24 11 Отговор
    Това е кражба, а извършителите крадци. Европа никога не е била толкова жалка. С управници продажници, лъжци, крадци, без достойнство и ценностна система, Европа не я чака нищо добро.

    Коментиран от #38

    16:25 25.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Един друг

    8 12 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    Абе да отидат, ама година и половина превземат Покровск, като го превземат следващата година и ще тръгнат към Лисабон. През 6078 година ще са там.

    Коментиран от #46

    16:28 25.11.2025

  • 40 Шопо

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина":

    Путин знае какво да прави с крадците.

    16:28 25.11.2025

  • 41 Захаркова

    12 12 Отговор
    А Русия съответно ще върне откраднатото украинско зърно и отвлечените деца, и ще заплати щетите, причинени от специалната военна операция, както и компенсации на семействата на убитите !

    16:28 25.11.2025

  • 42 Цвете

    10 7 Отговор
    КАКВО ЗАПОВЯДА? КОИ СА КРАДЦИТЕ? Я ГЛЕДАЙТЕ МОЛЯ ВИ СЕ КОЛКО Е НАГЛА ТАЗИ ЖЕНА. МИСЛИ ПРЕДИ ДА РЪСИШ ГЛУПОСТИ. 🙃🤑🤔🫡🤔🫡🤔🤑🫡🤔🤑🫡🫡🤔🤫

    16:29 25.11.2025

  • 43 Един

    4 4 Отговор
    Един ЧЕП искаш ли?

    16:29 25.11.2025

  • 44 Ами оди където искаш

    9 9 Отговор

    До коментар #38 от "Оди у Русиа":

    България и Европа не са за безродници, крадци и лъжци. Захарова е напълно права.

    16:30 25.11.2025

  • 45 Свободен

    10 4 Отговор
    Разбира се, че ще ги върнат, но към Украйна!

    16:30 25.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Както казваше покойният Васил Илиев от ВИС
    "Елате при нас,за да не дойдем ние при вас!"
    Та и Маша напомня на УрSSулите какво ги чака.

    16:32 25.11.2025

  • 48 Сус ма

    9 7 Отговор
    Сууууууууус!

    16:32 25.11.2025

  • 49 Карай ма

    8 4 Отговор
    Нали превзехте Киев за два, три дня 👍

    16:34 25.11.2025

  • 50 До къде стигна Европа

    11 9 Отговор
    Крадец, лъжец, спонсор на терористичният режим в Украйна.

    Коментиран от #52, #77

    16:35 25.11.2025

  • 51 Естествено,

    6 11 Отговор
    че активите на Московията няма да бъдат върнати. С тях трябва да бъде обезщетена Украйна за причинените разрушения на градове, инфраструктура, сгради, убити и осакатени хиляди украинци. Московията не може да черпи права и привилегии от неправомерната си агресия срещу Украйна!

    16:36 25.11.2025

  • 52 СЛАВА УКРАИНЕ!

    11 11 Отговор

    До коментар #50 от "До къде стигна Европа":

    Удри копейката с лопатата!

    Коментиран от #54

    16:37 25.11.2025

  • 53 По-добре "крадци"

    8 7 Отговор
    Отколкото рашляци 🤣🤣🤣
    Парите вече са наши и няма какво да ревете 🤣🤣🤣
    А Тръмп каза, че останалите парички ще ги делне със Зеления 50/50 🤣🤣🤣
    За сибиржите по една студена вода 🤣🤣🤣

    Коментиран от #56

    16:39 25.11.2025

  • 54 Само пропаднал човек

    9 5 Отговор

    До коментар #52 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":

    слави терористи, крадци и лъжци. Жалко за Европа, че стигна такова дъно.

    16:40 25.11.2025

  • 55 Лаком г@з глава затрива!

    10 7 Отговор
    Дори Хитлер през ВСВ не си е помислял да краде руски или чужди пари от банките! Но евроатлантическите фашисти ще връщат после откраднатите руските пари с кръв!

    Коментиран от #81

    16:41 25.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Тя пропагандата":

    Малчо как се чувстваш като опростачено дете?

    Коментиран от #58, #74

    16:42 25.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Маша

    7 2 Отговор
    Искам да си купя водка!

    16:44 25.11.2025

  • 60 мбуа ха ха ха ха ха

    4 2 Отговор
    Вот тибя морковка 🥕🥕🥕

    16:44 25.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ели Стоянова

    2 3 Отговор
    Аз съм простапутка

    16:46 25.11.2025

  • 63 за маша

    7 2 Отговор
    К-рва наша 🍌🍆

    16:47 25.11.2025

  • 64 ХЪ ХЪ ЪЪ

    7 4 Отговор
    И вие трябва да върнете украинските земи и да възтановите Украйна.

    16:47 25.11.2025

  • 65 Тя пропагандата

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Трай бе":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #69

    16:47 25.11.2025

  • 66 А за геноцида в Палестина кой ще плаща!?

    7 4 Отговор
    Лицемери долни! Първо откраднете парите на евреите и с тях възстановете Палестина!

    16:49 25.11.2025

  • 67 павела митова

    1 1 Отговор
    бе я го оставета макро синьото око той от многото крошета изтърва козите от време на време

    16:50 25.11.2025

  • 68 оня с коня

    4 3 Отговор
    Всяко руско "Трябва",означава Западно "НЕ трябва".И го знаят в Русия,но пак опитват,та ако мине.

    16:50 25.11.2025

  • 69 Ицо

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Тя пропагандата":

    Утре рано да минеш да обереш кривите краставици.

    Коментиран от #79

    16:55 25.11.2025

  • 70 Реалист

    3 4 Отговор
    Аз бих ги оставил и след няколко години ще си ги поискам със сила и то многократно...тогава всички ще се замислят за кого гласуват на следващите избори...амин!

    16:57 25.11.2025

  • 71 Бягай за Сибир

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Няма по жалко нещо":

    Никой не те задържа тука 😄
    Там при чеченците е по-добре 🤣
    Вземи и копейките с тебе 🤣🤣🤣

    Коментиран от #76

    16:58 25.11.2025

  • 72 Що не връщат нашите?

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Те и България обраха":

    Маша, кажи на жужи да върне заграбените български архиви!

    16:59 25.11.2025

  • 73 Захарова, Захарова

    4 2 Отговор
    Как ще си върнете замразените милиарди, че нещо не се разбра....

    17:00 25.11.2025

  • 74 Здравей опростачената

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Къде се изгуби

    17:03 25.11.2025

  • 75 Един

    5 3 Отговор
    Когато върнете на Украйна териториите.

    17:04 25.11.2025

  • 76 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Бягай за Сибир":

    Никой не ви задържа безродниците тук. Свободни сте да освободите България, вместо да я мърсите с лъжи и кражби.

    17:05 25.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Ти държиш ли шейхове да "наливат пари в ЕС"?
    Те защо го правят?
    Защото са глупави?
    Защото искат да ни помогнат?
    За да сме богати?

    17:06 25.11.2025

  • 79 Тя пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ицо":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #82

    17:07 25.11.2025

  • 80 Там пишеше

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Путин е агресор":

    Крадец, лъжец, спонсор на терористичният режим в Украйна.
    Ти побърза да потвърдиш напианото.

    17:10 25.11.2025

  • 81 Ало Лешпер

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Лаком г@з глава затрива!":

    Хитлер и аветите му са изпразнили доста скъпоценности и до сега ги издирват ,между другото и любимата ти Русия доста е изкраднала,прочети за Румънския трезор още не е върнат.И като си неграмот теай там семката ти дол на.

    17:10 25.11.2025

  • 82 Няма умен

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Тя пропагандата":

    Русофил всичко е тъ пан от класа ,неграмотни и не познаващи историята

    Коментиран от #88

    17:12 25.11.2025

  • 83 ганди

    2 1 Отговор
    Марче, Путин обеща замразените активи да отидат при Тръмп и той да ги разпределя. Той бай Дончо ги разбира тия работи, валат няма да остане!

    17:12 25.11.2025

  • 84 Търудев

    4 1 Отговор
    И вие пу.тлерастката сг,ан трябва да върнете златото което откраднахте от България 1956г. Измет руска. Ще ви върнет едно нищо.

    17:14 25.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Зеронев

    3 3 Отговор
    Пак е друсана скумрията

    17:16 25.11.2025

  • 87 Ко каза

    2 0 Отговор
    Баш па руснак да говори за крадци.

    Коментиран от #89

    17:16 25.11.2025

  • 88 Тя пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Няма умен":

    винаги се цели в глупака.

    17:20 25.11.2025

  • 89 За твое съжаление си лъжец

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Ко каза":

    Фактите показват че Европа иска да краде руски пари а не обратното

    Коментиран от #91

    17:25 25.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Щом Путин КРАДЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "За твое съжаление си лъжец":

    Чужди земи......и Европа ша му гушне милиардите.

    Коментиран от #106

    17:30 25.11.2025

  • 92 Ъъъъъъъъъ

    1 2 Отговор
    Ще ги върнат.... В Euroclear се съхраняват активи за около €40 трилиона, а арабски и азиатски инвеститори вече предупредиха белгийците какво ще последва, ако позволят руските активи бъдат откраднати. Нещата не са толкова прости - Урсула иска и ще ги получи....Така че....Не знам защо Захарова изобщо го споменава това?

    17:31 25.11.2025

  • 93 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "ДЕСЕН СЕКТОР":

    Точен сте господине!

    17:32 25.11.2025

  • 94 Има да чака Мамаша!

    3 1 Отговор
    Руските милиарди отиват за Украйна!

    С тях ще се купува оръжие и по руските глави.

    17:33 25.11.2025

  • 95 Лут

    4 1 Отговор
    Русия е ТРУП. За мъртвите или добро или нищо. В тоя случай нищо.

    Коментиран от #101

    17:34 25.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Русия ако бяха вложили тези пари в

    1 1 Отговор
    Техните банки сега щяха да направили няколко Бурана с ракета носител Енергия и няколко МКС
    И щяха да държат балканите и Кавказ

    Коментиран от #105

    17:34 25.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ллл

    2 2 Отговор
    Ако гепят парите,то Одеса,Николаев и Херсон ще станат руски.200-300 милярда са огромни пари , но нищо в сравнение с цялото черноморие на Украйна.

    17:39 25.11.2025

  • 100 Да,ама-НЕ...!

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тодор Правешки":

    Правилата ги диктува Маша и страната и...!
    А не Ти-,,Г-н Никой"...!

    17:39 25.11.2025

  • 101 Освен луТ...

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Лут":

    ...,се оказва,че и си...проЗт...!

    17:41 25.11.2025

  • 102 Ами Путин не краде

    3 1 Отговор
    чужди земи. Фактите показват, че Русия подари тези руски земи на изкуствено създадената държава Украйна, а тя се оказа лош стопанин и тормозеше и избиваше населението. Сега същите тези вземи обявиха автономия и поискаха помощ от Русия. Само факти.

    17:43 25.11.2025

  • 103 Ти пА,Урсуло...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фон дер Лайен":

    Нали си ми гинеколожка-само от цъфнали рози разбираш...!
    От нищо друго!
    То и затова ни докара до това дередже...!

    17:45 25.11.2025

  • 104 Мрънка мрън

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "дрън дрън":

    Накарайте ги да напуснат Украйна мишоци страхливи

    17:45 25.11.2025

  • 105 Изчезвай

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Русия ако бяха вложили тези пари в":

    Глупако

    17:46 25.11.2025

  • 106 Ами Путин не краде

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Щом Путин КРАДЕ":

    чужди земи. Фактите показват, че Русия подари тези руски земи на изкуствено създадената държава Украйна, а тя се оказа лош стопанин и тормозеше и избиваше населението. Сега същите тези вземи обявиха автономия и поискаха помощ от Русия. Само факти.

    17:47 25.11.2025

