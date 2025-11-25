Захарова предупреждава Европа: Tрябва да върнете замразените руски активи

Европейските държави трябва да върнат замразените активи на Русия, ако не искат да бъдат определяни като „крадци“ и да понесат най-тежките последствия за действията си. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

Поводът за думите ѝ беше коментарът на френския президент Еманюел Макрон, според когото Европа има право да се разпорежда със замразените в Европейския съюз руски активи.

Захарова подчерта, че единствено Русия може да решава какво да се случва със собствените ѝ активи. Тя допълни, че държавите, които „незаконно“ задържат средства на Руската федерация, трябва да ги върнат, ако искат да избегнат репутационни щети.

Междувременно страните от ЕС продължават да разработват правни механизми за използване на замразените руски средства. Малко над 200 млрд. евро в момента са блокирани в Белгия.

Москва многократно е заявявала, че няма да остави опитите за конфискация на руски активи без отговор.