Захарова предупреждава Европа: Tрябва да върнете замразените руски активи

Европейските държави трябва да върнат замразените активи на Русия, ако не искат да бъдат определяни като „крадци“ и да понесат най-тежките последствия за действията си. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава News.bg.
Поводът за думите ѝ беше коментарът на френския президент Еманюел Макрон, според когото Европа има право да се разпорежда със замразените в Европейския съюз руски активи.
Захарова подчерта, че единствено Русия може да решава какво да се случва със собствените ѝ активи. Тя допълни, че държавите, които „незаконно“ задържат средства на Руската федерация, трябва да ги върнат, ако искат да избегнат репутационни щети.
Междувременно страните от ЕС продължават да разработват правни механизми за използване на замразените руски средства. Малко над 200 млрд. евро в момента са блокирани в Белгия.
Москва многократно е заявявала, че няма да остави опитите за конфискация на руски активи без отговор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наистина
Коментиран от #16, #33, #40, #96
16:00 25.11.2025
2 Опа, Маша е
Коментиран от #3, #12
16:00 25.11.2025
3 А бре,
До коментар #2 от "Опа, Маша е":Ваша ?
16:01 25.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дрън дрън
Напускате Украйна, плащате репарациите и ще ви се върнат доларите и еврата, споко !
Коментиран от #104
16:02 25.11.2025
6 Бен Вафлек
Коментиран от #21
16:02 25.11.2025
7 Тодор Правешки
Коментиран от #18, #100
16:03 25.11.2025
8 Захарова е НИКОЙ ,че да има претенции
Коментиран от #20
16:03 25.11.2025
9 Трол
16:03 25.11.2025
10 Защото
До коментар #4 от "Фон дер Лайен":моята отдавна не цъфти !
16:04 25.11.2025
11 пешо
Коментиран от #15, #39
16:04 25.11.2025
12 пешо
До коментар #2 от "Опа, Маша е":не е обща е женати
16:05 25.11.2025
13 Някой
2. Нали ЕС и Русия уж не са във война? От къде накъде ще си позволяват наказания? Същото може да направи и Русия;
3. Крайният резултат ще е срив в доверието в инвестиции в ЕС и това ще се отрази в бъдеще. Разни шехове и други няма да наливат така пари в ЕС;
4. Под една или друга форма ще си ги платят после.
Коментиран от #78
16:05 25.11.2025
14 Луд
16:05 25.11.2025
15 Кога Русия
До коментар #11 от "пешо":Върне окупираните територии..
16:05 25.11.2025
16 Слава
До коментар #1 от "Наистина":Алкохолу
16:06 25.11.2025
17 Владо
16:07 25.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 койдазнай
16:07 25.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
До коментар #6 от "Бен Вафлек":Русия е велика сила и със право ще премахва всеки, който и пречи!
Това българите го знаем още с майчиното мляко!
Коментиран от #28
16:08 25.11.2025
22 Галина Колева
Коментиран от #26
16:09 25.11.2025
23 Ще ще...
16:09 25.11.2025
24 Кво ти пука?
16:10 25.11.2025
25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:10 25.11.2025
26 Копейка
До коментар #22 от "Галина Колева":А на на ад тук каква ни е далаверата?
16:11 25.11.2025
27 Миролюб Войнов, експерт по Русия
Надали някой ще се трогне как ще го нарече Русия, след като прибере 300млрд долара в кармана ))
16:11 25.11.2025
28 Кочи
До коментар #21 от "Българин":Русия е велика по руската национална телевизия.
16:12 25.11.2025
29 Маша, ако има истина
16:13 25.11.2025
30 Те и България обраха
Коментиран от #72
16:13 25.11.2025
31 Миролюб Войнов, експерт по Русия
Русия си плаща да воюват с нея, безценна руска реалност.
16:17 25.11.2025
32 Оди се трещи
16:19 25.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 НЯКОЙ
16:23 25.11.2025
36 Напълно е права Захарова
Коментиран от #38
16:25 25.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Един друг
До коментар #11 от "пешо":Абе да отидат, ама година и половина превземат Покровск, като го превземат следващата година и ще тръгнат към Лисабон. През 6078 година ще са там.
Коментиран от #46
16:28 25.11.2025
40 Шопо
До коментар #1 от "Наистина":Путин знае какво да прави с крадците.
16:28 25.11.2025
41 Захаркова
16:28 25.11.2025
42 Цвете
16:29 25.11.2025
43 Един
16:29 25.11.2025
44 Ами оди където искаш
До коментар #38 от "Оди у Русиа":България и Европа не са за безродници, крадци и лъжци. Захарова е напълно права.
16:30 25.11.2025
45 Свободен
16:30 25.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Сатана Z
"Елате при нас,за да не дойдем ние при вас!"
Та и Маша напомня на УрSSулите какво ги чака.
16:32 25.11.2025
48 Сус ма
16:32 25.11.2025
49 Карай ма
16:34 25.11.2025
50 До къде стигна Европа
Коментиран от #52, #77
16:35 25.11.2025
51 Естествено,
16:36 25.11.2025
52 СЛАВА УКРАИНЕ!
До коментар #50 от "До къде стигна Европа":Удри копейката с лопатата!
Коментиран от #54
16:37 25.11.2025
53 По-добре "крадци"
Парите вече са наши и няма какво да ревете 🤣🤣🤣
А Тръмп каза, че останалите парички ще ги делне със Зеления 50/50 🤣🤣🤣
За сибиржите по една студена вода 🤣🤣🤣
Коментиран от #56
16:39 25.11.2025
54 Само пропаднал човек
До коментар #52 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":слави терористи, крадци и лъжци. Жалко за Европа, че стигна такова дъно.
16:40 25.11.2025
55 Лаком г@з глава затрива!
Коментиран от #81
16:41 25.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Атина Палада
До коментар #46 от "Тя пропагандата":Малчо как се чувстваш като опростачено дете?
Коментиран от #58, #74
16:42 25.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Маша
16:44 25.11.2025
60 мбуа ха ха ха ха ха
16:44 25.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ели Стоянова
16:46 25.11.2025
63 за маша
16:47 25.11.2025
64 ХЪ ХЪ ЪЪ
16:47 25.11.2025
65 Тя пропагандата
До коментар #61 от "Трай бе":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #69
16:47 25.11.2025
66 А за геноцида в Палестина кой ще плаща!?
16:49 25.11.2025
67 павела митова
16:50 25.11.2025
68 оня с коня
16:50 25.11.2025
69 Ицо
До коментар #65 от "Тя пропагандата":Утре рано да минеш да обереш кривите краставици.
Коментиран от #79
16:55 25.11.2025
70 Реалист
16:57 25.11.2025
71 Бягай за Сибир
До коментар #56 от "Няма по жалко нещо":Никой не те задържа тука 😄
Там при чеченците е по-добре 🤣
Вземи и копейките с тебе 🤣🤣🤣
Коментиран от #76
16:58 25.11.2025
72 Що не връщат нашите?
До коментар #30 от "Те и България обраха":Маша, кажи на жужи да върне заграбените български архиви!
16:59 25.11.2025
73 Захарова, Захарова
17:00 25.11.2025
74 Здравей опростачената
До коментар #57 от "Атина Палада":Къде се изгуби
17:03 25.11.2025
75 Един
17:04 25.11.2025
76 Така е
До коментар #71 от "Бягай за Сибир":Никой не ви задържа безродниците тук. Свободни сте да освободите България, вместо да я мърсите с лъжи и кражби.
17:05 25.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 койдазнай
До коментар #13 от "Някой":Ти държиш ли шейхове да "наливат пари в ЕС"?
Те защо го правят?
Защото са глупави?
Защото искат да ни помогнат?
За да сме богати?
17:06 25.11.2025
79 Тя пропагандата
До коментар #69 от "Ицо":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #82
17:07 25.11.2025
80 Там пишеше
До коментар #77 от "Путин е агресор":Крадец, лъжец, спонсор на терористичният режим в Украйна.
Ти побърза да потвърдиш напианото.
17:10 25.11.2025
81 Ало Лешпер
До коментар #55 от "Лаком г@з глава затрива!":Хитлер и аветите му са изпразнили доста скъпоценности и до сега ги издирват ,между другото и любимата ти Русия доста е изкраднала,прочети за Румънския трезор още не е върнат.И като си неграмот теай там семката ти дол на.
17:10 25.11.2025
82 Няма умен
До коментар #79 от "Тя пропагандата":Русофил всичко е тъ пан от класа ,неграмотни и не познаващи историята
Коментиран от #88
17:12 25.11.2025
83 ганди
17:12 25.11.2025
84 Търудев
17:14 25.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Зеронев
17:16 25.11.2025
87 Ко каза
Коментиран от #89
17:16 25.11.2025
88 Тя пропагандата
До коментар #82 от "Няма умен":винаги се цели в глупака.
17:20 25.11.2025
89 За твое съжаление си лъжец
До коментар #87 от "Ко каза":Фактите показват че Европа иска да краде руски пари а не обратното
Коментиран от #91
17:25 25.11.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Щом Путин КРАДЕ
До коментар #89 от "За твое съжаление си лъжец":Чужди земи......и Европа ша му гушне милиардите.
Коментиран от #106
17:30 25.11.2025
92 Ъъъъъъъъъ
17:31 25.11.2025
93 Град Козлодуй
До коментар #90 от "ДЕСЕН СЕКТОР":Точен сте господине!
17:32 25.11.2025
94 Има да чака Мамаша!
С тях ще се купува оръжие и по руските глави.
17:33 25.11.2025
95 Лут
Коментиран от #101
17:34 25.11.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Русия ако бяха вложили тези пари в
И щяха да държат балканите и Кавказ
Коментиран от #105
17:34 25.11.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ллл
17:39 25.11.2025
100 Да,ама-НЕ...!
До коментар #7 от "Тодор Правешки":Правилата ги диктува Маша и страната и...!
А не Ти-,,Г-н Никой"...!
17:39 25.11.2025
101 Освен луТ...
До коментар #95 от "Лут":...,се оказва,че и си...проЗт...!
17:41 25.11.2025
102 Ами Путин не краде
17:43 25.11.2025
103 Ти пА,Урсуло...?!
До коментар #4 от "Фон дер Лайен":Нали си ми гинеколожка-само от цъфнали рози разбираш...!
От нищо друго!
То и затова ни докара до това дередже...!
17:45 25.11.2025
104 Мрънка мрън
До коментар #5 от "дрън дрън":Накарайте ги да напуснат Украйна мишоци страхливи
17:45 25.11.2025
105 Изчезвай
До коментар #97 от "Русия ако бяха вложили тези пари в":Глупако
17:46 25.11.2025
106 Ами Путин не краде
До коментар #91 от "Щом Путин КРАДЕ":чужди земи. Фактите показват, че Русия подари тези руски земи на изкуствено създадената държава Украйна, а тя се оказа лош стопанин и тормозеше и избиваше населението. Сега същите тези вземи обявиха автономия и поискаха помощ от Русия. Само факти.
17:47 25.11.2025