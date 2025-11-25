Съоснователят на „Лукойл“ Леонид Федун продава дял за 7 милиарда долара

Съоснователят на „Лукойл“ Леонид Федун е продал своя дял в компанията, оценяван на около 7 милиарда долара, съобщи АФП, предава News.bg.
Продажбата се случва след наложените западни санкции срещу компанията заради военната агресия на Русия в Украйна, които принудиха „Лукойл“ да потърси купувач за чуждестранните си активи.
Според източници Федун е продал дела си обратно на „Лукойл“ в сделка, сключена в началото на 2025 г. Това е рядък случай руски милиардер да се освободи дискретно от активи в родината си. На фона на икономическите санкции, анализаторите посочиха „Лукойл“ като потенциална цел за придобиване от „Роснефт“.
Леонид Федун изгради кариерата си през 90-те години на миналия век по време на приватизацията в Русия. Заедно с Вагит Алекперов той играе ключова роля в придобиването на значими нефтени находища в Западен Сибир, превръщайки „Лукойл“ в едно от водещите частни предприятия в страната.
След руската агресия срещу Украйна Федун постепенно се оттегля от публичния живот. Кулминацията на този процес е решението му да се отдаде на лични и семейни въпроси в Монако, където живее. Той напусна поста вицепрезидент на компанията през юни 2022 г. и продаде дела си в „Спартак“ през август 2022 г., като компанията посочи пенсионната му възраст и семейните причини като мотиви.
Като жител на Монако, Федун реши да намали руските си активи, според източник на „Ройтерс“. Бившият преподавател във военно училище се освобождава и от част от международните ангажименти, свързани с компанията.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“. В резултат компанията води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи. На 7 ноември Gunvor се оттегли от предложението си за придобиване на Lukoil International GmbH след изявление на американското ведомство.
Междувременно интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“ вече са проявили американските ExxonMobil и Chevron, държавната компания ADNOC от Абу Даби, както и частният инвестиционен фонд Carlyle Group.
