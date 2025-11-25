Новини
Свят »
Русия »
Съоснователят на „Лукойл“ Леонид Федун продава дял за 7 милиарда долара

Съоснователят на „Лукойл“ Леонид Федун продава дял за 7 милиарда долара

25 Ноември, 2025 23:06 845 28

  • съосновател-
  • лукойл-
  • продава-
  • дял

Стъпката идва на фона на западните санкции срещу руската компания и интереса на международни инвеститори към чуждестранните ѝ активи

Съоснователят на „Лукойл“ Леонид Федун продава дял за 7 милиарда долара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съоснователят на „Лукойл“ Леонид Федун е продал своя дял в компанията, оценяван на около 7 милиарда долара, съобщи АФП, предава News.bg.

Продажбата се случва след наложените западни санкции срещу компанията заради военната агресия на Русия в Украйна, които принудиха „Лукойл“ да потърси купувач за чуждестранните си активи.

Според източници Федун е продал дела си обратно на „Лукойл“ в сделка, сключена в началото на 2025 г. Това е рядък случай руски милиардер да се освободи дискретно от активи в родината си. На фона на икономическите санкции, анализаторите посочиха „Лукойл“ като потенциална цел за придобиване от „Роснефт“.

Леонид Федун изгради кариерата си през 90-те години на миналия век по време на приватизацията в Русия. Заедно с Вагит Алекперов той играе ключова роля в придобиването на значими нефтени находища в Западен Сибир, превръщайки „Лукойл“ в едно от водещите частни предприятия в страната.

След руската агресия срещу Украйна Федун постепенно се оттегля от публичния живот. Кулминацията на този процес е решението му да се отдаде на лични и семейни въпроси в Монако, където живее. Той напусна поста вицепрезидент на компанията през юни 2022 г. и продаде дела си в „Спартак“ през август 2022 г., като компанията посочи пенсионната му възраст и семейните причини като мотиви.

Като жител на Монако, Федун реши да намали руските си активи, според източник на „Ройтерс“. Бившият преподавател във военно училище се освобождава и от част от международните ангажименти, свързани с компанията.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“. В резултат компанията води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи. На 7 ноември Gunvor се оттегли от предложението си за придобиване на Lukoil International GmbH след изявление на американското ведомство.

Междувременно интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“ вече са проявили американските ExxonMobil и Chevron, държавната компания ADNOC от Абу Даби, както и частният инвестиционен фонд Carlyle Group.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    9 6 Отговор
    До вчера разни де били раздуваха, че Лукойл не била руска!
    Къде са сега да ги е..?

    Коментиран от #3, #21, #27

    23:08 25.11.2025

  • 2 аааа

    6 1 Отговор
    Февруари месец една акция е струвала над 92$. В момента струва 7$.

    23:11 25.11.2025

  • 3 👍👍👍👍👍

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Превземат за 123-ти път Покровск.
    😂😂

    По грешка ти поставих минус.

    23:12 25.11.2025

  • 4 Дрът русороб

    11 4 Отговор
    80 години племето пълнеше гушата на руснята чрез Лукойл, който даже данъци не плащаше!
    Нали си е робско!

    Коментиран от #5, #6

    23:13 25.11.2025

  • 5 Кухоглава копейка

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дрът русороб":

    За доброто на матушката.

    Коментиран от #7

    23:14 25.11.2025

  • 6 ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дрът русороб":

    Никът ти казва всичко !

    23:15 25.11.2025

  • 7 селски ,

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Кухоглава копейка":

    Кой ти е виновен , че с ника си признаваш кой си ? Ако някой ти го каже сигурно щеше и на обиден да се направиш .

    Коментиран от #10, #16

    23:16 25.11.2025

  • 8 Евтиния петрол на боклука

    1 2 Отговор
    Ще спира войната с глупости. Света на ЕС и тръмпи е тръгнал към конфронтация. След две години ще е друго. Променят се.

    Коментиран от #9

    23:18 25.11.2025

  • 9 аааа

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Евтиния петрол на боклука":

    От много години петролът не е бил толкова евтин. Подозирам, че ако алкашия се разпадне, републиките хем ще продават още по-евтино, хем ще остава много повече за народите им.

    23:20 25.11.2025

  • 10 Копей,

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "селски ,":

    Не се разсейвай!По темата!

    23:21 25.11.2025

  • 11 Макробиолог

    0 2 Отговор
    Само питам ,мобил ще получи ли дял от запасите на петрол в Русия?м..не.

    23:24 25.11.2025

  • 12 Гошо

    3 1 Отговор
    А кой е купувача ?Да не излезе че е синът му или дъщеря му

    Коментиран от #15, #17

    23:24 25.11.2025

  • 13 Трябвало е

    6 0 Отговор
    да преведе сумата в СберБанк или лично на Путин.Ако го е направил,добре,но ако е забравил да се отчете на ВОжда,следващата новина,която ще чуем за него,ще е последна.

    23:25 25.11.2025

  • 14 Шопо

    6 1 Отговор
    Зеленски е велик политик, с помощ от ЕС Той може да победи Русия.
    Слава за великия Зеленски, вечна слава.

    Коментиран от #22

    23:26 25.11.2025

  • 15 Навярно

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    не са те.Не съм чел да ги е застрелял и скачил от пентхауса.

    23:28 25.11.2025

  • 16 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "селски ,":

    Утре сутринта да обереш краставиците!!Изчезвай сега!

    23:30 25.11.2025

  • 17 аааа

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    Купувачът е Лукойл. Прави обратно изкупуване на акции и ги заличава за да избегне тоталния им срив, но не помага много. Понеже разпродава и активи за да избегне фалит, зад тези акции вече напрактика не стои нищо. Капитализацията им се свива и съответно намаляват броя на акциите, но вместо от по-малкото предлагане да се увеличават, те продължават да падат.

    23:31 25.11.2025

  • 18 Уса

    3 1 Отговор
    Купувача е фирмата на вашия тулуп БМБ и купува с вашите пари.Окрал ви е както турци не са ви крали 500 години а тоя за 36 години от просто селянче от махала на Банкя ви съдра кожите

    Коментиран от #19

    23:35 25.11.2025

  • 19 Абе ТПК

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Уса":

    Няма толкова пари. До кой клас си учил?

    Коментиран от #24

    23:38 25.11.2025

  • 20 Хехе

    0 0 Отговор
    "В Русия са разрешени всякакви дейности,освен умствените" - известния руски хуморист Михаил Жванецки

    23:40 25.11.2025

  • 21 Евгений Онанегин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Руска, руска е. Е и? Аз кво кяря, а и ти?

    23:40 25.11.2025

  • 22 Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    А и Путин също!

    23:42 25.11.2025

  • 23 Уса

    2 0 Отговор
    И Леонид Федун има американско гражданство и вила в Калифорния до вилата на Зеленски,който няма американско гражданство,но има вила в Америка и много иска да бъде американец по заслуги.Май забравихте,че всеки с над 1 милион $$$ е добре дошъл в САЩ,какво остава за милиард...Фамилията на тулупа и те драпат към Америка да не са луди да останат там,където най-много са крали

    23:42 25.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ШФейк

    0 0 Отговор
    Кремъл натиска Федун, да си плаща, и Рижавото налага санкции на компанията, Федун бързо продава своят дял, и прехвърля проблилемите на акционерите. Вероатно ще го ликвидират, и

    Коментиран от #26

    23:50 25.11.2025

  • 26 ШФейк

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ШФейк":

    За 7 млрд $ ще си построим рафинерия слънце, цената е нереална за тоя коптор, глупаво би било държавата да я откупува, особено ако Кремъл я придобие през Роснефт

    23:55 25.11.2025

  • 27 Не се коси!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Важното, е че всеки ден 1000 укронацисти биват денацифицирани! И парите за това идват от гейсъюза!

    00:01 26.11.2025

  • 28 Уса

    0 0 Отговор
    Вие,които толкова мразите Русия имате ли коли и с какъв бензин карате руски или американски?Ако бяхте отговорни и честни хора щяхте да слезете от колите и бойкотирате руския бизнес,както правя аз вече 36 години заради Р.Овч и всички останали негодници по веригата.Щяхте да спрете да пазарувате от бизнесите на мутрите и големите вериги магазини,които изнасят печалбите извън България а за българите слугинажа и робството на запад,като единствена алтернатива.Бъдете честни поне към себе си и си признайте,че не сте нито смели нито честни а само въздухари консуматори.Сякаш незнам,как пълните количките с боклуци в Кауфланд,Лидл и другите подобни.Купувате корпоративните боклуци и полуфабрикати,като полудели сякаш света свършва...Страх ви е от глада от всичко ви е страх и на протести не ходите само лаете

    00:01 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания