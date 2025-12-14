Защо доходите на Русия от нефта ще продължат да намаляват

Дотук през 2025 приходите на Кремъл от нефт и газ са спаднали с повече от 20% на годишна база. През последните месеци натискът само се засилва и няма изгледи за обръщане на тенденцията. Ето защо:
В първите години на войната срещу Украйна руската икономика се чувстваше относително устойчиво, включително благодарение на значителните приходи от износа на нефт. През 2025 година ситуацията се промени: нефтените приходи започнаха рязко да намаляват . Износът на Русия се оказа засегнат едновременно от няколко фактора. Кои са те и каква е вероятността натискът да се запази през 2026?
Какво става с приходите на Русия от износа на нефт
През ноември 2025 година приходите от износа на нефт и газ в руския бюджет са с 34 процента по-ниски, отколкото през ноември 2024 година, сочат данните на Министерството на финансите. За 11-те месеца като цяло изоставането е по-малко, но пак е сериозно - 22,4 на сто.
Министерството на финансите разчита да получи през декември 580 милиарда рубли от износа на нефт и газ, а това е с 36 процента или с 280 милиарда рубли по-малко, отколкото година по-рано. Това е и със 140 милиарда по-малко от базовото равнище, установено след последното преразглеждане на бюджетните параметри за 2025, направено в края на октомври.
При това е напълно възможно планът за декември да не бъде изпълнен. Силното съкращаване на приходите през 2025 година е обусловено не от един, а от няколко фактора. Всички те продължават да оказват влияние.
Защо приходите на Русия от нефта намаляват
През по-голямата част от 2025 година натиск оказваха два фактора: намаляването на световните цени на нефта и укрепването на рублата. През януари барел "Брент" (петрол, добиван в Северно море, който се смята за референтна цена в световен мащаб) струваше 79 долара, в началото на декември - 62. Средната годишна цена е малко под 70 долара, което е с 13 процента по-малко, отколкото през 2024 година. Рублата пък от началото на година укрепна с една четвърт спрямо долара - от 100 рубли за долар през януари до 79 в началото на декември.
В края на годината се добави и трети фактор: нефтът, изнасян от Русия, започна да поевтинява по-бързо от другите - заради въведените от САЩ санкции срещу "Лукойл " и "Роснефт"
По данни на агенция "Блумбърг", барел нефт "Уралс" (основната руска експортна марка) се е продавал в пристанището на Новоросийск средно за 38,28 долара, а в балтийските пристанища - по 41,16. Респективно около 20 процента по-евтино от "Брент", а преди това разликата в цената е била почти два пъти по-малка.
Как повлияха на руския износ санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"
По данни на "Блумбърг" руският нефт се товари в предишните обеми, даже в малко по-големи. Но сега половината танкери нямат пункт за назначение - фактически се използват като плаващи хранилища, докато не се намерят купувачи, готови да нарушат санкциите. А за да се намерят такива, се правят намаления, откъдето идва и ръстът на по-евтините продажби.
"Обемът на руския нефт, който се намира в морето, расте, но това не може да продължава дълго. За да се привлекат купувачи, може да се наложат и още по-големи намаления", констатират анализаторите на банка ING Уорън Патерсън и Ева Мантей. "Ако опитите се окажат неуспешни, това най-вероятно ще доведе до съкращаване на добива. Нашият базов сценарий обаче предполага, че Русия все пак ще намери начини за заобикаляне на санкциите."
В прогнозата си анализаторите изхождат от това, че досега след поредното засилване на санкционния натиск събитията са се развивали все по един и същ сценарий: основните купувачи на руски нефт - Китай и Индия - временно са съкращавали вноса, което е водило до увеличаване на намаленията, но след това са се установявали нови вериги на доставки, доставките са се възстановявали, а намаленията са се съкращавали.
Ще може ли Русия да се адаптира към новите санкции
На Русия за последен път ѝ се наложи да пренастройва своя нефтен износ в началото на 2025 година - след като САЩ въведоха санкции срещу "Газпром-нефт" и "Сургутнефтгаз".
"Януарските санкции отначало изглеждаха тежки, но обемите на добива и експорта на двете компании практически не намаляха - постепенно износът за Индия и Китай се върна до предсанкционните си нива", казва за ДВ експертът Сергей Вакуленко от Центъра "Карнеги" в Берлин. "Основните доставки започнаха да се правят чрез партньорски фирми, но двете компании достатъчно често изпращат нефтени товари и от свое име, поради което няма сериозни основания да се очаква, че двете следващи нефтени компании няма да могат да се справят със същата задача."
Сега обаче това ще бъде по-трудно. Пазарните условия са се променили съществено от началото на годината: световният нефтен пазар премина от дефицит към излишък.
Руският план за приходите от нефт през 2026 под заплаха
Според ноемврийската прогноза на Международната енергийна агенция, още тази година излишъкът ще достигне 2,4 милиона барела в денонощие, а през 2026 ще се увеличи до четири милиона барела в денонощие. Русия изнася точно толкова суров петрол.
В ситуация, в която предлагането превишава търсенето, мотивацията да се търсят начини за заобикаляне на санкциите намалява: ако намалението в цените на нефта, предлагано от подложени на санкции компании, не е достатъчно високо, суровината може да се купи от други доставчици - например от Саудитска Арабия или Ирак. Това създава допълнителни рискове за руския бюджет, чието изпълнение през 2026 година така или иначе предизвиква сериозни въпроси.
В руския бюджет за 2026 година е заложена цена на барел "Уралс" от 59 долара - само с три долара по-малко от сегашната цена на "Брент". Т.е. за да се изпълни планът за приходите от нефт и газ, е необходимо или радикално ограничаване на намаленията, или ръст на световните цени. Първото е възможно само в случай на сваляне на санкциите, а предпоставки за второто няма: повечето анализатори очакват намаляване на световните цени заради увеличението на излишъка.
