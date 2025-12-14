Новини
Защо доходите на Русия от нефта ще продължат да намаляват
  Тема: Украйна

Защо доходите на Русия от нефта ще продължат да намаляват

14 Декември, 2025 15:25

През ноември 2025 година приходите от износа на нефт и газ в руския бюджет са с 34 процента по-ниски, отколкото през ноември 2024 година, сочат данните на Министерството на финансите

Защо доходите на Русия от нефта ще продължат да намаляват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дотук през 2025 приходите на Кремъл от нефт и газ са спаднали с повече от 20% на годишна база. През последните месеци натискът само се засилва и няма изгледи за обръщане на тенденцията. Ето защо:

В първите години на войната срещу Украйна руската икономика се чувстваше относително устойчиво, включително благодарение на значителните приходи от износа на нефт. През 2025 година ситуацията се промени: нефтените приходи започнаха рязко да намаляват . Износът на Русия се оказа засегнат едновременно от няколко фактора. Кои са те и каква е вероятността натискът да се запази през 2026?

Какво става с приходите на Русия от износа на нефт

През ноември 2025 година приходите от износа на нефт и газ в руския бюджет са с 34 процента по-ниски, отколкото през ноември 2024 година, сочат данните на Министерството на финансите. За 11-те месеца като цяло изоставането е по-малко, но пак е сериозно - 22,4 на сто.

Министерството на финансите разчита да получи през декември 580 милиарда рубли от износа на нефт и газ, а това е с 36 процента или с 280 милиарда рубли по-малко, отколкото година по-рано. Това е и със 140 милиарда по-малко от базовото равнище, установено след последното преразглеждане на бюджетните параметри за 2025, направено в края на октомври.

При това е напълно възможно планът за декември да не бъде изпълнен. Силното съкращаване на приходите през 2025 година е обусловено не от един, а от няколко фактора. Всички те продължават да оказват влияние.

Защо приходите на Русия от нефта намаляват

През по-голямата част от 2025 година натиск оказваха два фактора: намаляването на световните цени на нефта и укрепването на рублата. През януари барел "Брент" (петрол, добиван в Северно море, който се смята за референтна цена в световен мащаб) струваше 79 долара, в началото на декември - 62. Средната годишна цена е малко под 70 долара, което е с 13 процента по-малко, отколкото през 2024 година. Рублата пък от началото на година укрепна с една четвърт спрямо долара - от 100 рубли за долар през януари до 79 в началото на декември.

В края на годината се добави и трети фактор: нефтът, изнасян от Русия, започна да поевтинява по-бързо от другите - заради въведените от САЩ санкции срещу "Лукойл " и "Роснефт"

По данни на агенция "Блумбърг", барел нефт "Уралс" (основната руска експортна марка) се е продавал в пристанището на Новоросийск средно за 38,28 долара, а в балтийските пристанища - по 41,16. Респективно около 20 процента по-евтино от "Брент", а преди това разликата в цената е била почти два пъти по-малка.

Как повлияха на руския износ санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"

По данни на "Блумбърг" руският нефт се товари в предишните обеми, даже в малко по-големи. Но сега половината танкери нямат пункт за назначение - фактически се използват като плаващи хранилища, докато не се намерят купувачи, готови да нарушат санкциите. А за да се намерят такива, се правят намаления, откъдето идва и ръстът на по-евтините продажби.

"Обемът на руския нефт, който се намира в морето, расте, но това не може да продължава дълго. За да се привлекат купувачи, може да се наложат и още по-големи намаления", констатират анализаторите на банка ING Уорън Патерсън и Ева Мантей. "Ако опитите се окажат неуспешни, това най-вероятно ще доведе до съкращаване на добива. Нашият базов сценарий обаче предполага, че Русия все пак ще намери начини за заобикаляне на санкциите."

В прогнозата си анализаторите изхождат от това, че досега след поредното засилване на санкционния натиск събитията са се развивали все по един и същ сценарий: основните купувачи на руски нефт - Китай и Индия - временно са съкращавали вноса, което е водило до увеличаване на намаленията, но след това са се установявали нови вериги на доставки, доставките са се възстановявали, а намаленията са се съкращавали.

Ще може ли Русия да се адаптира към новите санкции

На Русия за последен път ѝ се наложи да пренастройва своя нефтен износ в началото на 2025 година - след като САЩ въведоха санкции срещу "Газпром-нефт" и "Сургутнефтгаз".

"Януарските санкции отначало изглеждаха тежки, но обемите на добива и експорта на двете компании практически не намаляха - постепенно износът за Индия и Китай се върна до предсанкционните си нива", казва за ДВ експертът Сергей Вакуленко от Центъра "Карнеги" в Берлин. "Основните доставки започнаха да се правят чрез партньорски фирми, но двете компании достатъчно често изпращат нефтени товари и от свое име, поради което няма сериозни основания да се очаква, че двете следващи нефтени компании няма да могат да се справят със същата задача."

Сега обаче това ще бъде по-трудно. Пазарните условия са се променили съществено от началото на годината: световният нефтен пазар премина от дефицит към излишък.

Руският план за приходите от нефт през 2026 под заплаха

Според ноемврийската прогноза на Международната енергийна агенция, още тази година излишъкът ще достигне 2,4 милиона барела в денонощие, а през 2026 ще се увеличи до четири милиона барела в денонощие. Русия изнася точно толкова суров петрол.

В ситуация, в която предлагането превишава търсенето, мотивацията да се търсят начини за заобикаляне на санкциите намалява: ако намалението в цените на нефта, предлагано от подложени на санкции компании, не е достатъчно високо, суровината може да се купи от други доставчици - например от Саудитска Арабия или Ирак. Това създава допълнителни рискове за руския бюджет, чието изпълнение през 2026 година така или иначе предизвиква сериозни въпроси.

В руския бюджет за 2026 година е заложена цена на барел "Уралс" от 59 долара - само с три долара по-малко от сегашната цена на "Брент". Т.е. за да се изпълни планът за приходите от нефт и газ, е необходимо или радикално ограничаване на намаленията, или ръст на световните цени. Първото е възможно само в случай на сваляне на санкциите, а предпоставки за второто няма: повечето анализатори очакват намаляване на световните цени заради увеличението на излишъка.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Последния Софиянец

    20 12 Отговор
    Доходите от нефт са 2 процента от бюджета на Русия.Нищо работа.

    Коментиран от #4, #7, #18, #30

    15:28 14.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    22 9 Отговор
    По тревожното е, че цените на всички стоки в България вървят нагоре, а от ден два го дават за стръмно покачване на цените, а още не сме минали на еврото!

    Коментиран от #19, #20

    15:28 14.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 19 Отговор
    горката РФ-на всички помага ,освобождава , дарява , подкрепя...а НИКОЙ не я обича???!!!даже и съжали ЕС да не умре от студ праща горива..а и палят танкерите

    Коментиран от #6

    15:29 14.12.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    знаеш ли , че ,,Газпром.. е най-голямата РФ компания , но е на 200място в света по капитал? и че Тексас произвежда повече от Могучая барабар с белите им мечки

    Коментиран от #21

    15:31 14.12.2025

  • 5 Дримон

    19 7 Отговор
    Китай и Индия ще изкупят всичко а за ДВ могат да пият една студена вода!

    Коментиран от #9, #39

    15:31 14.12.2025

  • 6 Дойчовото вкиснато зеле

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ли така ти каза? Съжалявам те.

    Коментиран от #12

    15:32 14.12.2025

  • 7 Кого

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    се опитваш да преметнеш? Това си е путинско тролене, тайава глупост дори от "фабриката" не са пускали до сега!

    15:32 14.12.2025

  • 8 Да де-ама...

    19 7 Отговор
    От 2014 г я чакаме тая Русия да фалира...да се разпадне... да загуби войната--то не бяха санкции то не бяха чудеса.Ама Дойчланд май ги изпреварва -а и цялото ЕС заедно с тях....

    Коментиран от #10, #13, #15

    15:32 14.12.2025

  • 9 А рунаците

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дримон":

    ще си получават рупийки, безценни!

    15:33 14.12.2025

  • 10 Ти може

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Да де-ама...":

    да не дочакаш, но аз ще!

    15:34 14.12.2025

  • 11 фактите

    11 8 Отговор
    Те тея туzeмци са ресурсна икономика и само могат да крадат наготово от природата и да препродават.Нямат акъл за две стотинки да изобретят нещо затова само дупчат и продават .Такива икономики са обречени.

    15:35 14.12.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Дойчовото вкиснато зеле":

    ХА????????МА ТО ИМА КЛИП БЕ!!!!!ЗАМЕРЗНЕМ!!!

    15:35 14.12.2025

  • 13 сесесере потъна като roмно

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Да де-ама...":

    СЕСЕСЕРЕ не харесва това 😂

    15:36 14.12.2025

  • 14 Розовия русофоб

    8 3 Отговор
    Защо съм се пръкнал с вакуум между ушите

    15:36 14.12.2025

  • 15 хххх

    8 10 Отговор

    До коментар #8 от "Да де-ама...":

    А бе то и СССР чакаше Запада да фалира хахахах

    15:36 14.12.2025

  • 16 реторичен въпрос

    12 3 Отговор
    А кога уркията ще се върна в пределите си отпреди 4 години ?! Кога ще има пак ток , а не да живее като преди хилядолетия ?! Кога зеленият най-накрая ще вдигне байрака , че да си отпочинем от новините за него ?!

    15:37 14.12.2025

  • 17 Демокрация

    5 11 Отговор
    Какво ви интересува че доходите на Русия ,,намаляват?
    Важното е че в Украйна ЕС и особенно в България се увеличават

    15:40 14.12.2025

  • 18 да си го кажем

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много евтин клас тpoл си.Руснаците явно са го закъсали доста щом наемат такива евтини оси като тебе

    15:43 14.12.2025

  • 19 Оди у Русиа

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    На евтинията.

    Коментиран от #22, #26

    15:43 14.12.2025

  • 20 Ами

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Намери си работа.

    15:44 14.12.2025

  • 21 русия е джудже

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не случайно русия се олицетворява с джудже

    15:44 14.12.2025

  • 22 НАТО каза

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у Русиа":

    че Русия ще дойде тук. Ти оди у ВСУкочната.

    15:45 14.12.2025

  • 23 Копейкиииии

    5 9 Отговор
    Рублите не са пари 🤣

    15:45 14.12.2025

  • 24 БАЦЕ ЕООД

    7 3 Отговор
    На ДВ който вярва, сам си е виновен .. а вече какво, как са превели тук.. смех

    15:48 14.12.2025

  • 25 БАЦЕ ЕООД

    8 5 Отговор
    Колко фалита се случиха в Германия? Върви ли рецесията?? не я мислете Русия по добре от ДВ

    Коментиран от #29, #33

    15:50 14.12.2025

  • 26 Оди си У Индия

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у Русиа":

    Да та види родата малко

    15:52 14.12.2025

  • 27 мдам

    5 1 Отговор
    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, АКО, АКО, АКО, АКО, АКО, АКО, АКО, АКО, АКО... Големи нещастници ей!

    15:55 14.12.2025

  • 28 Тоалетната хартия

    5 3 Отговор
    Никой не знае какво продава Русия!!Нея не я мислете, че еССто умря от глад и ще е на студено,а и България ще я закопаят с туй евро!!

    15:56 14.12.2025

  • 29 Ти за Германия не се тревожи.

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "БАЦЕ ЕООД":

    Китайците изкупиха блатната кочина за без пари.

    Коментиран от #37

    15:56 14.12.2025

  • 30 😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ,,🤣🤣🤣🤣🤣

    15:58 14.12.2025

  • 31 гост

    5 2 Отговор
    Вижте цените на горивата в Русия от снимката на бензиностанция на "Газпромнефт". При курс за днес 1 ЕВРО = 93,30 РУБЛИ ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ СМЕТКА , ЧЕ ГОРИВАТА СА ОКОЛО 2 ПЪТИ ПО-ЕВТИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

    16:00 14.12.2025

  • 32 Верно ли?

    1 0 Отговор
    А не е ли заради Зелената сделка?

    16:01 14.12.2025

  • 33 хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "БАЦЕ ЕООД":

    Колко милиона руснаци(и рускини предимно)работят в Германия?
    Колко немци живеят в Блатото а?

    Коментиран от #40

    16:02 14.12.2025

  • 34 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    3 2 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    16:03 14.12.2025

  • 35 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    2 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:03 14.12.2025

  • 36 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    2 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:03 14.12.2025

  • 37 сеянинь..

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ти за Германия не се тревожи.":

    А бг-тата куджа още ще гнетять гавнатьцитье на двата плондера..

    16:04 14.12.2025

  • 38 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    2 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:04 14.12.2025

  • 39 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дримон":

    Аз вярвам на 100 % на тази долнопробна еврейска медия ,даже нямат чест да си сложат истинско име а не да се крият под швабско

    16:12 14.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Гьобелс Веле да не пикае на чужд гроб ,а да си спомни,че Индия е упълномощен търговски представител на Руски петролни продукти изработвани на ишлеме,които заливат Европейския райх.

    16:37 14.12.2025

  • 42 Фори

    3 1 Отговор
    Гола вода са нашите икономически експерти че и западните. В началото на войната казваха че руския бюджет е изцяло от нефт и газ. Сега казват че е около 25 процента. Нищо не разбират.

    16:46 14.12.2025

  • 43 факуса

    0 0 Отговор
    хи хи напише миризливци как на европа растат

    16:58 14.12.2025

  • 44 Как защо

    0 0 Отговор
    Имаше доста лъжи, че санкциите не им действат. Оказва се действат и ще продължават.

    17:04 14.12.2025

