Италианският вицепремиер обвини Германия и Франция, че саботират мирното споразумение за Украйна

Италианският вицепремиер Матео Салвини обвини Германия и Франция, че се противопоставят на мирното споразумение за Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Остава впечатлението, че някои хора в Париж и Берлин имат вътрешни проблеми и искат да продължат войната, вероятно с цел да продават оръжие“, заяви днес десният политик пред вестник „Република“.

Салвини не разясни обвиненията си, но осъди европейските усилия за актуализиране на 28-точковия мирен план на американския президент Доналд Тръмп, който беше масово оценен от съюзниците на Киев като прекалено благосклонен към Русия.

Планът на Тръмп е „забележителен и амбициозен, дори и някои хора да го осмиват“, заяви Салвини. „Надявам се, че никой няма да застава на пътя му.“

Салвини е лидер на крайнодясната партия „Лига“, вицепремиер и министър на транспорта. Неговата дясната популистка партия е една от двете по-малки партии в дясната коалиция на италианската премиерка Джорджия Мелони. Вицепремиерът, в качеството си на бивш министър на вътрешните работи, беше популярен заради изключително твърдата си позиция по отношение на бежанците в Средиземно море. Мелони, която е лидер на партията „Италиански братя“ (ИБ), се доказа като надежден поддръжник на европейската политика по отношение на Украйна през трите години от началото на мандата си.