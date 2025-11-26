Новини
Свят »
Италия »
Италианският вицепремиер обвини Германия и Франция, че саботират мирното споразумение за Украйна
  Тема: Украйна

Италианският вицепремиер обвини Германия и Франция, че саботират мирното споразумение за Украйна

26 Ноември, 2025 14:52 1 871 35

  • украйна-
  • матео салвини-
  • италия-
  • русия-
  • война

Някои хора в Париж и Берлин имат вътрешни проблеми и искат да продължат войната, вероятно с цел да продават оръжие, каза Салвини

Италианският вицепремиер обвини Германия и Франция, че саботират мирното споразумение за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският вицепремиер Матео Салвини обвини Германия и Франция, че се противопоставят на мирното споразумение за Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Остава впечатлението, че някои хора в Париж и Берлин имат вътрешни проблеми и искат да продължат войната, вероятно с цел да продават оръжие“, заяви днес десният политик пред вестник „Република“.

Още новини от Украйна

Салвини не разясни обвиненията си, но осъди европейските усилия за актуализиране на 28-точковия мирен план на американския президент Доналд Тръмп, който беше масово оценен от съюзниците на Киев като прекалено благосклонен към Русия.

Планът на Тръмп е „забележителен и амбициозен, дори и някои хора да го осмиват“, заяви Салвини. „Надявам се, че никой няма да застава на пътя му.“

Салвини е лидер на крайнодясната партия „Лига“, вицепремиер и министър на транспорта. Неговата дясната популистка партия е една от двете по-малки партии в дясната коалиция на италианската премиерка Джорджия Мелони. Вицепремиерът, в качеството си на бивш министър на вътрешните работи, беше популярен заради изключително твърдата си позиция по отношение на бежанците в Средиземно море. Мелони, която е лидер на партията „Италиански братя“ (ИБ), се доказа като надежден поддръжник на европейската политика по отношение на Украйна през трите години от началото на мандата си.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    32 6 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    14:53 26.11.2025

  • 2 Да,бе

    44 5 Отговор
    Как няма да саботират мирните преговори Франция и Германия,че нали един император и един битпазарски фюрер се пробваха навремето и имат да си избиват,ама навътре...

    14:55 26.11.2025

  • 3 Карл Маркс

    43 1 Отговор
    Последният изход на капитализма е войната.Тя занулява заемите.

    Коментиран от #12

    14:55 26.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    7 36 Отговор
    Берлускони беше пръв приятел на путин. Много подкупи взе от путин!
    Сигурно и този е купен!

    Коментиран от #24

    14:55 26.11.2025

  • 5 ,,,,,,

    20 3 Отговор
    Ние, като провинция на Римската империя сме съгласни с изказването.

    14:55 26.11.2025

  • 6 Италия е далече от Раша

    4 15 Отговор
    Затова им дреме.

    14:56 26.11.2025

  • 7 очевидец

    21 3 Отговор
    Ето истинското лице на крадците от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС - извънредна комисия, в последния момент за да разпределят 100 млрд. от нашите пари. По спешност и набързо, по "европейски" сигурно и ако някой се обади, му дърпат микрофона, с въоражени НСО зад гърба си. Буквално!

    14:56 26.11.2025

  • 8 Предлагам

    6 23 Отговор
    Италианците пак да дадат на руснаците някой лиценз на Фиат 500 , белким руснаците направят нова Лада!

    Коментиран от #35

    14:58 26.11.2025

  • 9 Много важно

    4 27 Отговор
    какво бил казал Салвини - италианският Радев!

    Италия стои твърдо до Украйна !

    15:00 26.11.2025

  • 10 Как па

    5 28 Отговор
    всички европейски патрЕотЕ се оказаха путинифили?!

    Добре, че има истински патриоти, които подкрепят Украйна?

    Украйна се сражава за Европа!

    Коментиран от #28

    15:02 26.11.2025

  • 11 Наташка от Рашка

    3 15 Отговор
    Наташките вече са окупирали жабарите.
    Не искат във великата матушка!

    15:07 26.11.2025

  • 12 Скопейки

    2 15 Отговор

    До коментар #3 от "Карл Маркс":

    Някой крал мас, пък някой си ленин го издал! Имаше такъв виц някога. Сега крадеца е путин.

    15:09 26.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 В В.П.

    20 2 Отговор
    След СВО,Урсул фашиста Кая фригидната ,Е.М ..пеераза,и Шмерца ,са в затвора ,за геноцид и подстрекателство към война ..Може би и търмъка ,Стърмър..

    15:11 26.11.2025

  • 15 Дедо ви...

    19 2 Отговор
    И не само това. Италианския министър на външните работи призова ЕК за снемане на санкциите на Русия!!!!!!!

    15:12 26.11.2025

  • 16 В В.П.

    6 5 Отговор
    След СВО,ще има дупка в ЕСсср от 1 трлн..Евра ..

    15:12 26.11.2025

  • 17 В В.П.

    15 1 Отговор
    Като за първи време ще усвоят 40 млд евра от БНБ..Иначе щял да ги вземе Путин..Облъчването е за луди крави и телета .

    15:14 26.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АМАH OT ИДИOTИ

    11 2 Отговор
    ВЪПРЕКИ ЧЕ ХАРЕСВАМ ИТАЛИАНКАТА(КАТО CEKCУAЛEH OБEKT, РАЗБИРА СЕ. МЕН СА МЕ УЧИЛИ ДА НЕ ТЪРСЯ AKЪЛ TAM KЪДЕТО НАЙ МНОГО СЕ РАЗЧИТА НА ПУTKATА), ГОРКATA НЕ Е В ЧAC.
    PУCHAЦИТE ДА НЕ СА ИДИOTИ. ТОЧНО В ТОЗИ МОМЕНТ ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ГО В3ЕМАТ ТЕ.

    15:19 26.11.2025

  • 21 Дедо ви...

    12 1 Отговор
    Маневрите на Тръмп за войната в Украйна в голяма степен се оказаха успешни. Очевидно се върви към сделка, каквато беше идеята от първия ден на този мандат на Тръмп. Вашингтон е напът да постигне няколко цели едновременно, докато нашите и европейските "политици" се показаха като пълни будали и балъци и никой не ги брои за фактор и се чудят на коя страна да застанат. Тъжно за Европа, но ще трябва или да ги сменяме, или потъването продължава...

    15:20 26.11.2025

  • 22 Ама как да га спреш тази война ..

    11 2 Отговор
    Евро клозета плаща за пирамидата на Окрайната...Толкова лесно се правят кинти ,Окропитеци и руски мрат ..Евала на холдинга ..

    15:20 26.11.2025

  • 23 В В.П.

    13 1 Отговор
    Преди 9 мес,Тромп каза, че САЩ е пратил 350 млд за Киев .Зелю артиста каза че получил 60 млд....Ахаха ...После се умълчаха ..Това е най великата пирамида в историята на Планетата Земя...Ама как да спира Лобута ..??

    15:23 26.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Василеску

    8 3 Отговор
    Абсолютно права. Италия е страдала от конфронтация с Русия и Сащ и повече не иска.

    15:35 26.11.2025

  • 26 В В.П.

    9 2 Отговор
    Евро кокошарника почва да се пръска по шевовете..Няма вечи кинти .

    15:37 26.11.2025

  • 27 Шопо

    10 1 Отговор
    Мирния план има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна .

    15:58 26.11.2025

  • 28 Иван

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Как па":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    16:01 26.11.2025

  • 29 Хе хе...

    6 1 Отговор
    Праведната пропаганда и евроатлантическите розАви понита истерясаха окончателно. То са мятания на планове, рязане на точки, срокове и несрокове, чупене на химикалки, вопли и клетви, взаимни обвинения, конференции безчет и циркъджилъци на корем. "колективните" вече изобщо не знаят на кой свят са и са напът да се хванат един друг за косите. А на фронта руснаците мачкат спокойно и методично, пазейки си личния състав и, доколкото е възможно, цивилните xoxли. Че след последните преговори в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия, коефициент 61÷1.
    И накрая ще стане каквото каже Путин.
    Та така...

    16:12 26.11.2025

  • 30 Как ги прекараха с този проект

    5 0 Отговор
    за мир и се издадоха кой иска война и кой мир. Хванаха се на въдицата като най-големите каракудки и си показаха миролюбивата политика пред цял свят.

    16:27 26.11.2025

  • 31 Виж ти..

    1 2 Отговор
    Салвини явно играе за Путин, все едно му е какво ще се случи с независимостта на Украйна. Италианската мафия има вземане-даване с руската, това не е тайна.

    16:29 26.11.2025

  • 32 И е много прав,

    1 0 Отговор
    защото вероятно има хора,които с радост се нареждат за тлъсти комисионни от продажбата на оръжия!

    16:34 26.11.2025

  • 33 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Палачинката трябва да се обръща навреме, докато не е прегоряла.

    16:38 26.11.2025

  • 34 мучо

    1 0 Отговор
    браво салвини, ти си трезвомислещ политик!

    16:44 26.11.2025

  • 35 Я у лево

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Предлагам":

    Стига с тези автомобили, компютри,и телефони бре! Сиромашко невидело! В чутурата му,само коли и телефони ,запълват вакуума,между двете уши! Като имаш пари,за чии ти е,да създаваш наново топлата вода? Високите технологии,във военната индустрия,са най верният показател реален технологичен потенциал на всяка държава.В тази насока,руснака и китаеца са недостижими.

    17:10 26.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания