Италианският вицепремиер обвини Германия и Франция, че саботират мирното споразумение за Украйна

Италианският вицепремиер Матео Салвини обвини Германия и Франция, че се противопоставят на мирното споразумение за Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Остава впечатлението, че някои хора в Париж и Берлин имат вътрешни проблеми и искат да продължат войната, вероятно с цел да продават оръжие“, заяви днес десният политик пред вестник „Република“.
Салвини не разясни обвиненията си, но осъди европейските усилия за актуализиране на 28-точковия мирен план на американския президент Доналд Тръмп, който беше масово оценен от съюзниците на Киев като прекалено благосклонен към Русия.
Планът на Тръмп е „забележителен и амбициозен, дори и някои хора да го осмиват“, заяви Салвини. „Надявам се, че никой няма да застава на пътя му.“
Салвини е лидер на крайнодясната партия „Лига“, вицепремиер и министър на транспорта. Неговата дясната популистка партия е една от двете по-малки партии в дясната коалиция на италианската премиерка Джорджия Мелони. Вицепремиерът, в качеството си на бивш министър на вътрешните работи, беше популярен заради изключително твърдата си позиция по отношение на бежанците в Средиземно море. Мелони, която е лидер на партията „Италиански братя“ (ИБ), се доказа като надежден поддръжник на европейската политика по отношение на Украйна през трите години от началото на мандата си.
1 Тръмп
14:53 26.11.2025
2 Да,бе
14:55 26.11.2025
3 Карл Маркс
Коментиран от #12
14:55 26.11.2025
4 Ганя Путинофила
Сигурно и този е купен!
Коментиран от #24
14:55 26.11.2025
5 ,,,,,,
14:55 26.11.2025
6 Италия е далече от Раша
14:56 26.11.2025
7 очевидец
14:56 26.11.2025
8 Предлагам
Коментиран от #35
14:58 26.11.2025
9 Много важно
Италия стои твърдо до Украйна !
15:00 26.11.2025
10 Как па
Добре, че има истински патриоти, които подкрепят Украйна?
Украйна се сражава за Европа!
Коментиран от #28
15:02 26.11.2025
11 Наташка от Рашка
Не искат във великата матушка!
15:07 26.11.2025
12 Скопейки
До коментар #3 от "Карл Маркс":Някой крал мас, пък някой си ленин го издал! Имаше такъв виц някога. Сега крадеца е путин.
15:09 26.11.2025
14 В В.П.
15:11 26.11.2025
15 Дедо ви...
15:12 26.11.2025
16 В В.П.
15:12 26.11.2025
17 В В.П.
15:14 26.11.2025
20 АМАH OT ИДИOTИ
PУCHAЦИТE ДА НЕ СА ИДИOTИ. ТОЧНО В ТОЗИ МОМЕНТ ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ ЩЕ ГО В3ЕМАТ ТЕ.
15:19 26.11.2025
21 Дедо ви...
15:20 26.11.2025
22 Ама как да га спреш тази война ..
15:20 26.11.2025
23 В В.П.
15:23 26.11.2025
25 Василеску
15:35 26.11.2025
26 В В.П.
15:37 26.11.2025
27 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна .
15:58 26.11.2025
28 Иван
До коментар #10 от "Как па":Украйна не е държава а територия, руска територия.
16:01 26.11.2025
29 Хе хе...
И накрая ще стане каквото каже Путин.
Та така...
16:12 26.11.2025
30 Как ги прекараха с този проект
16:27 26.11.2025
31 Виж ти..
16:29 26.11.2025
32 И е много прав,
16:34 26.11.2025
33 Пенсионер 69 годишен
16:38 26.11.2025
34 мучо
16:44 26.11.2025
35 Я у лево
До коментар #8 от "Предлагам":Стига с тези автомобили, компютри,и телефони бре! Сиромашко невидело! В чутурата му,само коли и телефони ,запълват вакуума,между двете уши! Като имаш пари,за чии ти е,да създаваш наново топлата вода? Високите технологии,във военната индустрия,са най верният показател реален технологичен потенциал на всяка държава.В тази насока,руснака и китаеца са недостижими.
17:10 26.11.2025