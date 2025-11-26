Туск: ЕС няма да принуди Полша да признае еднополовите бракове

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че страната няма да бъде принуждавана да легализира еднополовите бракове в националното си законодателство, но ще изпълни решението на Съда на Европейския съюз, изискващо признаване на такива бракове, сключени в други държави членки, предаде полската агенция ПАП, предава БТА.

Вчера Съдът на ЕС постанови, че всички страни членки са длъжни да признават еднополовите бракове, сключени в други държави от съюза, дори ако вътрешното законодателство на съответната държава не позволява такива съюзи. Случаят, довел до решението, възникна в Полша.

По време на правителственото заседание днес Туск заяви, че въпросът предизвиква силни емоции и поиска от външния министър Радослав Шикорски да представи анализ на последиците от съдебното решение. Той добави, че се работи по законодателство, което да регулира свързани въпроси „по начин, който мнозинството поляци, чрез своето парламентарно мнозинство, смятат за подходящ“. Проектът се разработва „хармонично“, уточни премиерът.

Туск подчерта, че Полша ще прилага решенията на Съда на ЕС, но според националните си регулации, когато граждани на съюза, женени в чужбина, пристигат в страната. Той припомни, че Полша вече се е сблъсквала с предизвикателства, свързани с тълкуването на европейски съдебни решения, и увери, че правителството ще защитава полската позиция, като същевременно поддържа националната компетентност.

Премиерът повтори, че „никой няма да ни налага нищо“ по този въпрос. Той също така отбеляза проектозакон, представен от партньори в управляващата коалиция, който цели да осигури права в области като наследяване, собственост и здравеопазване, макар че среща съпротива от страна на президента. Проектът беше внесен в Сейма през октомври и все още преминава през парламентарните процедури.