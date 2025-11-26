Туск: ЕС няма да принуди Полша да признае еднополовите бракове

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че страната няма да бъде принуждавана да легализира еднополовите бракове в националното си законодателство, но ще изпълни решението на Съда на Европейския съюз, изискващо признаване на такива бракове, сключени в други държави членки, предаде полската агенция ПАП, предава БТА.
Вчера Съдът на ЕС постанови, че всички страни членки са длъжни да признават еднополовите бракове, сключени в други държави от съюза, дори ако вътрешното законодателство на съответната държава не позволява такива съюзи. Случаят, довел до решението, възникна в Полша.
По време на правителственото заседание днес Туск заяви, че въпросът предизвиква силни емоции и поиска от външния министър Радослав Шикорски да представи анализ на последиците от съдебното решение. Той добави, че се работи по законодателство, което да регулира свързани въпроси „по начин, който мнозинството поляци, чрез своето парламентарно мнозинство, смятат за подходящ“. Проектът се разработва „хармонично“, уточни премиерът.
Туск подчерта, че Полша ще прилага решенията на Съда на ЕС, но според националните си регулации, когато граждани на съюза, женени в чужбина, пристигат в страната. Той припомни, че Полша вече се е сблъсквала с предизвикателства, свързани с тълкуването на европейски съдебни решения, и увери, че правителството ще защитава полската позиция, като същевременно поддържа националната компетентност.
Премиерът повтори, че „никой няма да ни налага нищо“ по този въпрос. Той също така отбеляза проектозакон, представен от партньори в управляващата коалиция, който цели да осигури права в области като наследяване, собственост и здравеопазване, макар че среща съпротива от страна на президента. Проектът беше внесен в Сейма през октомври и все още преминава през парламентарните процедури.
20:58 26.11.2025
20:59 26.11.2025
Похвално
21:00 26.11.2025
21:01 26.11.2025
Банкянския
21:02 26.11.2025
Наште момчета мълчат.
21:02 26.11.2025
8 Хм...
21:03 26.11.2025
кое е похвално
До коментар #3 от "Похвално":Нямало да променят законодателството, но ще признават еднополовите бракове, сключени извън Полша?! По същество това е едно и също -признават еднополовите бракове. Отиват еднополовите някъде, където могат да сключат брак, връщат се обратно в Полша и Полша трябва да признае всички права, които има едно семейство - да осинови дете, да се наследяват, да се развеждат... Дано България има куража да заяви, че няма да изпълни това задължение, защото то противоречи на българската Конституция. Всеки акт на ЕС, който противоречи на национална Конституция, може да не бъде изпълняван.
Коментиран от #13, #20
21:04 26.11.2025
21:04 26.11.2025
21:06 26.11.2025
21:06 26.11.2025
13 Оп па
До коментар #9 от "кое е похвално":Според заглавието е така. Не чета смехориите надолу…
21:07 26.11.2025
Коментиран от #16, #18
21:08 26.11.2025
17 ЦИРК
Кога при нас парламента ще гласува за хомобраковете ? Да не стане като в Полша да съдят държавата разни еднополови двойки ?
21:18 26.11.2025
18 Баце,
До коментар #14 от "долу ес":Май само ти не разбра, че гласуването вече нищо не значи. Примери- Германия, Молдова, Румъния, Франция. Събуди се бе човек, в кое време живееш?
21:19 26.11.2025
21:21 26.11.2025
20 ЦИРК
Аз очаквам да пуснат по Нова "голям брат" само с еднополови, ама в прайм тайма от 20:00 и децата да може да го гледат. Да се учат от малки какво е хубав живот в райската градина.
Аз очаквам да пуснат по Нова "голям брат" само с еднополови, ама в прайм тайма от 20:00 и децата да може да го гледат. Да се учат от малки какво е хубав живот в райската градина.
21:22 26.11.2025
21:40 26.11.2025
ще ви дадат 44 милиарда на вас лично за отбрана
и няма да слушкаш кака ти лайенен
и няма да слушкаш кака ти лайенен
21:46 26.11.2025
До коментар #5 от "Банкянския":ще дадат пример
прасе и тиква
като се венчаят
като се венчаят
както е опоскала и хазната
както е опоскала и хазната
21:51 26.11.2025
Какво очаквате от пудела Туск?
Пък и други по-важни проблеми Полша, няма!
Пък и други по-важни проблеми Полша, няма!
22:13 26.11.2025
