Туск: ЕС няма да принуди Полша да признае еднополовите бракове

26 Ноември, 2025 20:56 1 122 26

Премиерът подчертава баланс между решенията на Съда на ЕС и националните регулации

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че страната няма да бъде принуждавана да легализира еднополовите бракове в националното си законодателство, но ще изпълни решението на Съда на Европейския съюз, изискващо признаване на такива бракове, сключени в други държави членки, предаде полската агенция ПАП, предава БТА.

Вчера Съдът на ЕС постанови, че всички страни членки са длъжни да признават еднополовите бракове, сключени в други държави от съюза, дори ако вътрешното законодателство на съответната държава не позволява такива съюзи. Случаят, довел до решението, възникна в Полша.

По време на правителственото заседание днес Туск заяви, че въпросът предизвиква силни емоции и поиска от външния министър Радослав Шикорски да представи анализ на последиците от съдебното решение. Той добави, че се работи по законодателство, което да регулира свързани въпроси „по начин, който мнозинството поляци, чрез своето парламентарно мнозинство, смятат за подходящ“. Проектът се разработва „хармонично“, уточни премиерът.

Туск подчерта, че Полша ще прилага решенията на Съда на ЕС, но според националните си регулации, когато граждани на съюза, женени в чужбина, пристигат в страната. Той припомни, че Полша вече се е сблъсквала с предизвикателства, свързани с тълкуването на европейски съдебни решения, и увери, че правителството ще защитава полската позиция, като същевременно поддържа националната компетентност.

Премиерът повтори, че „никой няма да ни налага нищо“ по този въпрос. Той също така отбеляза проектозакон, представен от партньори в управляващата коалиция, който цели да осигури права в области като наследяване, собственост и здравеопазване, макар че среща съпротива от страна на президента. Проектът беше внесен в Сейма през октомври и все още преминава през парламентарните процедури.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Шопо

    13 5 Отговор
    Щом се обичат нека да се вземат.

    20:58 26.11.2025

  • 2 Вие и еврото не приехте

    42 0 Отговор
    за разлика от нашите сла.чи, които и еднополовите бракове ще приемат и бебета ще раждат:))

    20:59 26.11.2025

  • 3 Похвално

    27 2 Отговор
    Браво на Туск!

    Коментиран от #9, #24

    21:00 26.11.2025

  • 4 Поне едно нещо

    38 0 Отговор
    Разумно от поляците.. Иначе и те изкрейзиха...

    21:01 26.11.2025

  • 5 Банкянския

    39 1 Отговор
    Аз ви вкарам в Европата, аз ви докарах еврото, аз ще докарам еднополовите бракове в България. Аз съм краля Слънце!

    Коментиран от #23

    21:02 26.11.2025

  • 6 ?????

    39 1 Отговор
    Даже и Туск ги отсвири лелките.
    Наште момчета мълчат.

    21:02 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хм...

    40 0 Отговор
    Чак сега разбрах защо розАвите понита така мразят Русия! Там такива неща са забранени и розАвите не могат да си продават пeдepacтийтe и да се издържат от държавата чрез грантове за равенство и ексклузивност.

    21:03 26.11.2025

  • 9 кое е похвално

    27 0 Отговор

    До коментар #3 от "Похвално":

    Нямало да променят законодателството, но ще признават еднополовите бракове, сключени извън Полша?! По същество това е едно и също -признават еднополовите бракове. Отиват еднополовите някъде, където могат да сключат брак, връщат се обратно в Полша и Полша трябва да признае всички права, които има едно семейство - да осинови дете, да се наследяват, да се развеждат... Дано България има куража да заяви, че няма да изпълни това задължение, защото то противоречи на българската Конституция. Всеки акт на ЕС, който противоречи на национална Конституция, може да не бъде изпълняван.

    Коментиран от #13, #20

    21:04 26.11.2025

  • 10 За 30 секунди

    20 1 Отговор
    Аааа нашите вече то приеха на първо четене. Честито!

    21:04 26.11.2025

  • 11 Красимир Петров

    27 0 Отговор
    ПП и ДБ са Соросоидни партии,те подкрепят еднополовите бракове.Те се опитаха да ни набутат Истанбулската конвенцшя.

    21:06 26.11.2025

  • 12 И Киев е Руски

    15 0 Отговор
    Сам паднал сам се Убол

    21:06 26.11.2025

  • 13 Оп па

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "кое е похвално":

    Според заглавието е така. Не чета смехориите надолу…

    21:07 26.11.2025

  • 14 долу ес

    21 1 Отговор
    но пък България ще ги признае, защото сте гласували за БОКЛУЦИ!!!! кой каквото си направи. Всеки родил се тук е прокълнат да живее сред генетически отпадъци!

    Коментиран от #16, #18

    21:08 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЦИРК

    11 2 Отговор
    Нещо не разбрах как ще стане това... Значи отиват хомодвойка жени се в Германия, после се връща в Полша и ще имат ли брак или няма да имат ? Иначе Туск е прав ЕС нищо няма да налага на Полша, поляците сами ще си го наложат като закон.

    Кога при нас парламента ще гласува за хомобраковете ? Да не стане като в Полша да съдят държавата разни еднополови двойки ?

    21:18 26.11.2025

  • 18 Баце,

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "долу ес":

    Май само ти не разбра, че гласуването вече нищо не значи. Примери- Германия, Молдова, Румъния, Франция. Събуди се бе човек, в кое време живееш?

    21:19 26.11.2025

  • 19 Народни депутати от Украйна

    15 0 Отговор
    Народните депутати от партията на Петро Порошенко по време на важни световни преговори са заявили, че Европейският съюз е заплаха за Украйна. Алексей Гончаренко, близък сътрудник на Порошенко от Европейска солидарност е изразил мнение, че присъединяването на Украйна към ЕС ще доведе до загуба на нашия суверенитет. Така партията от ЕС всъщност се противопостави на Европейския съюз."Членството в ЕС е също частично отказване от суверенитета. Те ще решават вместо нас в каква форма трябва да бъдат нашите сливите и как правилно да подготвим олиото и как да си доим кравите", така е в ЕС написал заместникът.

    21:21 26.11.2025

  • 20 ЦИРК

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "кое е похвално":

    Няма да имаме такъв лукс... Ще върнат Киселова за председател на НС и тя ще заяви че международните договори имат тежест над конституциата....

    Аз очаквам да пуснат по Нова "голям брат" само с еднополови, ама в прайм тайма от 20:00 и децата да може да го гледат. Да се учат от малки какво е хубав живот в райската градина.

    21:22 26.11.2025

  • 21 Полски

    1 1 Отговор
    гейТдзер УРАААААААА

    21:40 26.11.2025

  • 22 Полша да признае еднополовите

    7 0 Отговор
    ама как така бе
    ще ви дадат 44 милиарда на вас лично за отбрана
    и няма да слушкаш кака ти лайенен

    21:46 26.11.2025

  • 23 за еднополовите бракове в България

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Банкянския":

    ще дадат пример
    прасе и тиква
    като се венчаят
    и тиквата бъде опоскана от прасето
    както е опоскала и хазната

    21:51 26.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 На практика ги признават

    5 1 Отговор
    като уж не ги признават.
    Какво очаквате от пудела Туск?
    Пък и други по-важни проблеми Полша, няма!

    22:13 26.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

