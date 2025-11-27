Новини
Путин каза, че руската армия е обкръжила Покровск. Украйна съобщи за ожесточени боеве
  Тема: Украйна

Путин каза, че руската армия е обкръжила Покровск. Украйна съобщи за ожесточени боеве

27 Ноември, 2025 19:49 593 19

  • покровск-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • донецка област-
  • мирноград

Москва казва, че превземането на Покровск ще ѝ позволи да напредне към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол

Путин каза, че руската армия е обкръжила Покровск. Украйна съобщи за ожесточени боеве - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са обкръжили украинския град Покровск и контролират 70% от територията му, заяви днес президентът Владимир Путин, но главнокомандващият украинските сили Олександър Сирски каза, че украинските сили оказват силна съпротива и в центъра на града се водят ожесточени сражения, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Москва се опитва да установи пълен контрол над град Покровск, за който руснаците използват името от съветската епоха Красноармейск, от средата на 2024 г. като част от опитите си да превземе целия индустриален регион Донбас.

Вместо да атакуват града фронтално руските сили използват обходни маневри, за да го обкръжат постепенно и започнаха да изпращат в него първоначално по-малки, а след това и по-големи щурмови групи.

Москва казва, че превземането на Покровск, който тя нарича „вратата към Донецк“, ще ѝ позволи да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск.

На пресконференция в Киргизстан днес Путин заяви, че украинските сили в Покровск и в съседния град Мирноград, който руснаците наричат Димитров, са в сериозна опасност и Украйна е заплашена от пробив на фронтовата линия на някои места.

„Красноармейск и Димитров са напълно обкръжени“, заяви Путин пред репортери и добави, че в резултат от това Киев губи някои от най-боеспособните си войски.

„Седемдесет процента от територията на Красноармейск е в ръцете на руските въоръжени сили. В южната част на град Димитров вражеските групировки са обкръжени. Те са разпръснати в града и нашите войски систематично ги унищожават“, добави той.

Сирски обаче заяви в публикация в социалните мрежи, че украинските войски парират опитите на руските сили за нови нападения срещу Покровск и Мирноград.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди твърденията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в България, Брюксел, Берлин, Париж отварят Народните съдилища.

    19:51 27.11.2025

  • 2 Кажи честно ... 🤣

    5 8 Отговор
    Аз знам, пак от Путин, че Покровск е "освободен" от минимум два месеца.

    19:51 27.11.2025

  • 3 Еее, не

    4 4 Отговор
    Пак ли бе ? Колко станаха за тази година, че им изгубих бройката.

    19:52 27.11.2025

  • 4 чикчирик

    4 2 Отговор
    Главнокомандващият гинеколог на ЕС, кво донесе от фронта ?

    Коментиран от #19

    19:53 27.11.2025

  • 5 Христо Христов

    3 7 Отговор
    Абе, рашибозука, нали Покровск го превзехте още преди месец, бе? Сега на кого да вярваме-на Хаяско I-ви или на вас? 😀

    Коментиран от #16

    19:53 27.11.2025

  • 6 Малкия холандец

    6 3 Отговор
    Щом сирски е обявил,че парират значи до утре до неделя града става стратегически НВважен.

    19:54 27.11.2025

  • 7 ЧуркатЪ

    1 2 Отговор
    Ще я барат…..завърти ли се колелото ще има чикън Киев

    19:54 27.11.2025

  • 8 Кгб

    2 3 Отговор
    Какво става с пияната и въшлива рус/ка армия, че се мъчи още с превземането на едно село.

    19:55 27.11.2025

  • 9 Петрова

    1 3 Отговор
    А бе, той, путин е казвал много работи , но нито една не излезе истина, сам си признава след време, че е лъгал .
    А народа си го е казал "На лъжата, краката са къси" ... и с токчета не стават по дълги/истина.

    Коментиран от #17

    19:56 27.11.2025

  • 10 Да,бе

    3 1 Отговор
    Новини за питомци на помощно училище от съучениците им...Има и истински източници на информация,но тук да не се притесняват,все пак са родени в неравностойно положение без замяна...

    19:56 27.11.2025

  • 11 Майор Мишев

    4 1 Отговор
    Абе какво обкръжение на Покровск ви гони ?Още преди седмица центъра на Покровск бе зачистен напълно ,а телата на утилизираните хохохоли вече отдавна са бомбирали и даже зверски во ннняттт .

    19:56 27.11.2025

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Истината

    1 1 Отговор
    Другата седмица - пак !

    19:57 27.11.2025

  • 14 Браво

    0 1 Отговор
    Сега вече за има няма за два дни ще завземе Украйна

    19:58 27.11.2025

  • 15 Пешко

    1 0 Отговор
    Това е най-превземания град от руснаците! Дерзайте - так надо!

    19:59 27.11.2025

  • 16 Ех,Ричи...!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Христо Христов":

    Ами ти така се бъзикаше и за Курск...!
    Пък накрая престана да папагалиш ежедневното си клише -
    ,,Чей Курск?!"...😉🤣😂😝!

    20:00 27.11.2025

  • 17 Тодоров

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Петрова":

    Димитре ,освен геййййй ското ДиДи и Доротея ,Лили ,а сега и Петрова ползваш муци , дядо ти Димитър на който си кръстен ,бясно се преобръща в гроба .

    20:00 27.11.2025

  • 18 Гощо

    1 0 Отговор
    Москва напредва - от Донецк до Покровск за четири години! Цели 45 километра!

    20:00 27.11.2025

  • 19 Б.си бokлyka !

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "чикчирик":

    Палтенце на майка ти, да не и е студено на работното място на магистралата.

    20:01 27.11.2025

