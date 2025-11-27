Путин каза, че руската армия е обкръжила Покровск. Украйна съобщи за ожесточени боеве

Руските въоръжени сили са обкръжили украинския град Покровск и контролират 70% от територията му, заяви днес президентът Владимир Путин, но главнокомандващият украинските сили Олександър Сирски каза, че украинските сили оказват силна съпротива и в центъра на града се водят ожесточени сражения, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Москва се опитва да установи пълен контрол над град Покровск, за който руснаците използват името от съветската епоха Красноармейск, от средата на 2024 г. като част от опитите си да превземе целия индустриален регион Донбас.
Вместо да атакуват града фронтално руските сили използват обходни маневри, за да го обкръжат постепенно и започнаха да изпращат в него първоначално по-малки, а след това и по-големи щурмови групи.
Москва казва, че превземането на Покровск, който тя нарича „вратата към Донецк“, ще ѝ позволи да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област, които все още са под украински контрол – Краматорск и Славянск.
На пресконференция в Киргизстан днес Путин заяви, че украинските сили в Покровск и в съседния град Мирноград, който руснаците наричат Димитров, са в сериозна опасност и Украйна е заплашена от пробив на фронтовата линия на някои места.
„Красноармейск и Димитров са напълно обкръжени“, заяви Путин пред репортери и добави, че в резултат от това Киев губи някои от най-боеспособните си войски.
„Седемдесет процента от територията на Красноармейск е в ръцете на руските въоръжени сили. В южната част на град Димитров вражеските групировки са обкръжени. Те са разпръснати в града и нашите войски систематично ги унищожават“, добави той.
Сирски обаче заяви в публикация в социалните мрежи, че украинските войски парират опитите на руските сили за нови нападения срещу Покровск и Мирноград.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди твърденията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.
