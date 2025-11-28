Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна е неотложно

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че възприема нуждата от използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна като все по-неотложна и се надява скоро да има споразумение по въпроса в рамките на Европейския съюз, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Намирам нуждата да се направи това като все по-неотложна", каза Мерц на съвместна пресконференция със словенския премиер Роберт Голоб в Берлин.
"Украйна се нуждае от нашата подкрепа. Руските атаки се засилват. Зимата наближава или по-скоро вече е настъпила. Във връзка с това се надявам, че можем да постигнем съвместно решение в рамките на ЕС", допълни германският канцлер.
Междувременно Европейската комисия потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи заради това, че подобно решение може да подкопае усилията за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителката на Еврокомисията Паула Пиньо, цитирана от ТАСС.
"Това наистина е вярно, такова писмо на белгийския премиер Барт де Вевер до председателката на Европейската комисия беше получено. Ние обаче не коментираме темите на нашите дискусии", посочи Пиньо.
Говорителката отбеляза, че ЕК признава правото на Белгия да критикува този план.
"ЕС навлиза в неизследвани води и е допустимо да се задават въпроси и да се изразява безпокойство, ЕК се старае да отговори на всички опасение по удовлетовителен начин, за да се чувстват всички уверено и да подкрепят това решение", допълни Пиньо.
Говорителката посочи, че ЕК продължава работата по подготовката на използването на активите, съгласувайки я с всички държави членки на ЕС, включително с Белгия. По думите ѝ, юридическите предложения на ЕК по плана за използване на руските активи под формата на така наречени репарационни заеми ще бъдат представени в близките дни.
Въпреки това Пиньо не отговори на въпроса може ли ЕС да вземе решение за използване на руските активи не с единодушие, а с квалифицирано мнозинство, което да позволи да се заобиколи ветото на Белгия и Унгария, посочва ТАСС.
