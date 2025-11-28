Новини
Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна е неотложно
  Тема: Украйна

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна е неотложно

28 Ноември, 2025 15:33 716 31

Украйна се нуждае от нашата подкрепа, руските атаки се засилват, заяви германският канцлер

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна е неотложно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че възприема нуждата от използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна като все по-неотложна и се надява скоро да има споразумение по въпроса в рамките на Европейския съюз, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Намирам нуждата да се направи това като все по-неотложна", каза Мерц на съвместна пресконференция със словенския премиер Роберт Голоб в Берлин.

"Украйна се нуждае от нашата подкрепа. Руските атаки се засилват. Зимата наближава или по-скоро вече е настъпила. Във връзка с това се надявам, че можем да постигнем съвместно решение в рамките на ЕС", допълни германският канцлер.

Междувременно Европейската комисия потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи заради това, че подобно решение може да подкопае усилията за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителката на Еврокомисията Паула Пиньо, цитирана от ТАСС.

"Това наистина е вярно, такова писмо на белгийския премиер Барт де Вевер до председателката на Европейската комисия беше получено. Ние обаче не коментираме темите на нашите дискусии", посочи Пиньо.

Говорителката отбеляза, че ЕК признава правото на Белгия да критикува този план.

"ЕС навлиза в неизследвани води и е допустимо да се задават въпроси и да се изразява безпокойство, ЕК се старае да отговори на всички опасение по удовлетовителен начин, за да се чувстват всички уверено и да подкрепят това решение", допълни Пиньо.

Говорителката посочи, че ЕК продължава работата по подготовката на използването на активите, съгласувайки я с всички държави членки на ЕС, включително с Белгия. По думите ѝ, юридическите предложения на ЕК по плана за използване на руските активи под формата на така наречени репарационни заеми ще бъдат представени в близките дни.

Въпреки това Пиньо не отговори на въпроса може ли ЕС да вземе решение за използване на руските активи не с единодушие, а с квалифицирано мнозинство, което да позволи да се заобиколи ветото на Белгия и Унгария, посочва ТАСС.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    29 5 Отговор
    Защо бре Мерци? Нямате кинти ли?:)))

    15:35 28.11.2025

  • 2 И що така бе миме

    28 5 Отговор
    Свършиха ли парите на Разпадналата Европа

    15:35 28.11.2025

  • 3 Оффффф

    19 5 Отговор
    Тия пак си правят сметки без шефа

    15:35 28.11.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 6 Отговор
    На това му се вика кражба....

    Коментиран от #8

    15:36 28.11.2025

  • 5 Ха ХаХа

    18 4 Отговор
    Неотложно е да крадеш руски папи, но вижте изявлението на Саудитският принц

    15:36 28.11.2025

  • 6 Дориана

    20 5 Отговор
    Точно по този начин Мерц иска неотложна война между Русия и НАТО. Ще унищожи собствения си народ заради тяхната недалновидна , провалена и агресивна политика. ЕС се провали и за да не признае провала са готови да запалят Трета Световна война.

    15:38 28.11.2025

  • 7 сладкопоен чучулиг

    20 5 Отговор
    Бе какви още задължения сме имали към пропадналата 0крайна, че стотиците милиарди за нищо ги нямате, ама после ние ще ги плащаме, да се задавите дано!
    Лукови глави, че и кухи!

    15:38 28.11.2025

  • 8 Атина Палада

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Така е,но те не могат да живеят по друг начин ,освен чрез кражби и лъжи! Целият Западен свят е основан на лъжи и кражби.

    Коментиран от #24

    15:38 28.11.2025

  • 9 EССР

    13 7 Отговор
    Евроманите пак се опитват да осуетят мира в Украйна, но няма да успеят. Ще си ходят заедно със зеленото протеженце Володимирчо

    15:39 28.11.2025

  • 11 Трол

    7 3 Отговор
    Малчо и Крачун.

    15:40 28.11.2025

  • 12 Морски

    13 3 Отговор
    Мръсните западни крадци свършиха парите

    15:41 28.11.2025

  • 13 Бялджип

    12 3 Отговор
    Зеленски крадеше американски пари от дементния Байдън, но връщаше част от тях в корумпираните си наставници от Европа. Те свършиха, сега Европа ще краде руските пари и част от тях ще дава на Зеленски. Трудно е да се каже кой е по-голям крадец, кой от кого се учи?

    Коментиран от #27

    15:43 28.11.2025

  • 14 който краде ще пати

    12 3 Отговор
    Връщането на заграбените руска активи с лихвите е неотложно от руската армия.

    15:43 28.11.2025

  • 15 Шперц и Гепи

    8 3 Отговор
    Са на фотографията

    15:43 28.11.2025

  • 17 Неотложно

    7 2 Отговор
    Викаш - а Орешници по Берлин???

    15:44 28.11.2025

  • 18 Асанчо

    7 2 Отговор
    Отчаяно се нуждая от банкнотите в портфейла на Мерц ! Променете законите , че съм на зор !

    15:45 28.11.2025

  • 19 Миролюб Войнов, икономист

    5 1 Отговор
    Бе като нямате кинги, дайте Туруси поне !!!
    Дee6a ceмкaта немска про3да 😄

    15:45 28.11.2025

  • 20 604

    11 0 Отговор
    Приеме ли ЕС да вземе решение за използване на руските активи не с единодушие, а с квалифицирано мнозинство и то не само за руските активи пишете го бегал ЕС то.

    15:47 28.11.2025

  • 21 Хахахахаха

    6 0 Отговор
    Тия наркомани толкова много са изперкали.

    15:47 28.11.2025

  • 22 Макрон

    6 0 Отговор
    Не разбрахте ли че не ги давате на Украйна, а на корумпетата! След капитулацията ние ще ги връщаме заедно, защото един шашав канцлер който се мисли че управлява едва ли не най голямата сила е решил така! Или потомъка на нацист го е яд че един път плащаха репарации, е ще плащате и втори!

    15:48 28.11.2025

  • 23 Господ

    4 0 Отговор
    е този който ще въздаде за всеки според делата му. Страшно е да поподнеш в ръцете на Живия Бог!

    15:48 28.11.2025

  • 24 Василевус Полис

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Айде спри са ма , като некоя соц радио точка си ! На всека статия критики и хули към Германия и ЕС . А кой ви даде през 2010 г заем от 53 милиарда евро да “прескочите трапа” ? Рани кучка да те лае

    Коментиран от #31

    15:48 28.11.2025

  • 25 в кратце

    2 0 Отговор
    Шперц ще взима руски пари. После атомна руска ракета, като падне в Германия,Шперц ще се чуди защо. Така е предизвикана и Втората световна война.

    15:50 28.11.2025

  • 26 Сандо

    2 0 Отговор
    Като нямат мангизи къде са тръгнали да воюват с тоя гол тумбак?Напълниха се евровърховете с еврооткачалки,а стадото блее ли,блее и съвсем малко път остана до кланицата!

    15:51 28.11.2025

  • 27 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бялджип":

    Ако си следил всичко от самото начало за този скандал и ,разбира се помниш добре ,няма как да не знаеш,че още в самото начало от записите на НАБУ излезе едно име ...след ,което като с магическа пръчка се потули това име и нито една европейска или американска медия не пише за него а раздухват единствено Зеленски,Ермак,Миндич ли беше и пр...
    Срам,голям срам и за европейците и за американците ..да им окрадат така парите :)))

    15:51 28.11.2025

  • 28 Не така

    1 0 Отговор
    Давайте им пари, за да има какво да крадат Зеленски и компания, в този случай вие им давате откраднати пари от Русия , така сте под общ знаменател с крадливите урки.

    15:51 28.11.2025

  • 29 Учуден

    1 0 Отговор
    "Използването на замразените руски активи за Украйна е неотложно"

    Ха ха ха целият "богат" запад според нашите козячета не може да извади пари и опря до руските активи "на бедна и изостанала Русия" "която имала БВП по малко от на Италия" - да се смееш ли да плачеш ли от опитите им за пропаганда.

    Но Путин им го каза - Русия ще предприеме ответни мерки и много ще изгорят. 23% от Газпром е собственост на западни фирми и въпреки войната и санкциите продължават да получават дивиденти. Както се оказа голяма част и от Лукойл също е на западни фирми. Реално Мерц ще бръкне в джобовете на тези фирми и ми се струва че няма да е дълго на власт.

    15:52 28.11.2025

  • 30 Евродебил

    0 0 Отговор
    А бе няма страшно...Ние гордите евроатлантици,барабар с нашите авери по съдба румънците сме насреща като гарант.Наливайте в бездънната каца Украйна и собствените си акаунти,а щедрите балканци ще платим вересиите към руснаците.Ей го на,откъм валутния борд ще се освободят едни 60-70 милярда само за Брюксел....като вземем още толко заем и кеф им златни тоалетни на еврейте,кеф имения.

    15:52 28.11.2025

  • 31 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Василевус Полис":

    И ти ли ,като мен си правен в задния отвор????

    15:53 28.11.2025

