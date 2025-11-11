Новини
Лавров: Лондон се опитва да компенсира своята слабичка военна мощ, Зеленски е нацист
  Тема: Украйна

Лавров: Лондон се опитва да компенсира своята слабичка военна мощ, Зеленски е нацист

11 Ноември, 2025 20:53 2 255 51

Сергей Лавров коментира пред журналисти конфликта в Украйна, отношенията между Русия и ЕС, както и напрежението в Карибско море

Лавров: Лондон се опитва да компенсира своята слабичка военна мощ, Зеленски е нацист - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изказванията на американския президент Доналд Тръмп за необходимостта от устойчиви принципи за урегулиране на украинския конфликт станаха основа за съгласуваните разбирания, постигнати на срещата на върха Русия - САЩ в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за руски медии, предаде БТА.

Русия "редовно" повдига темата за неонацизма в контактите си със САЩ и "те прекрасно знаят нашата позиция", добави Лавров. По думите му Тръмп е бил "просто обезсърчен", когато е узнал за забраната на Украинската православна църква.

Руският външен министър каза още, че украинският лидер Володимир Зеленски доказва с действията си, че е "нацист". "Къде са доказателствата за обратното", продължи руският дипломат. Според него "Украйна не е направила нищо в областта на човешките права", за да се присъедини към ЕС.

Украйна отхвърля редовно отправяните руски обвинения в нацизъм като абсурдни.

Той коментира и разпространената от Федералната служба за сигурност (ФСС) информация, че е провалила операция на украинското и британското разузнаване за отвличане на руски изтребител МиГ-31 с хиперзвукова ракета "Кинжал" за по-нататъшно използване в провокация срещу най-голямата авиационна база на НАТО в Румъния.

Лавров каза, че Лондон се опитва да компенсира своята "слабичка военна мощ" с усилия на принципа "разделяй и владей".

Украинският център за борба с дезинформацията определи тези твърдения като "пропаганда". Говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня определи нарече обвиненията "измислени" и ги сравни със "съветски шпионски роман".

Лавров направи остри изказвания и по адрес на Балтийските страни, които по думите му "силно надценяват" своето значение за Западна Европа. Според руския външен министър Лондон е отредил на Балтийските страни "ролята на провокатори". По думите на Лавров те се опитват да "провокират Русия към действия", които могат да предизвикат активиране на член пети от Договора за НАТО.

Решението Литва да затвори границата си с Беларус "е възмутително", продължи Лавров.

Неотдавна литовското правителство обяви, че граничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември. Литовските власти посочиха, че тази мярка се налага заради системни навлизания във въздушното пространство на страната от Беларус на балони с контрабандни цигари.

Друга тема, която Лавров коментира днес, е позицията на САЩ спрямо Венецуела. През последните седмици Вашингтон струпва военни сили в Карибския регион. Освен това американската армия нанесе многобройни удари по плавателни съдове, които подозира в наркотрафик. Тръмп оправда ударите с позицията, че САЩ участват във "военен конфликт" с наркокартелите.

Лавров каза, че отношението на САЩ към Венецуела "няма да подобри репутацията на Вашингтон пред световната общност". Вместо да се занимава с проблема с наркотрафика във Венецуела, "на САЩ би им подхождало повече да се заема с изкореняването на това явление в Белгия", добави Лавров.

Той каза в отговор на журналистически въпрос, че Венецуела не се е обръщала към Русия за военна помощ или с искане за разполагане на руски оръжия на своя територия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    35 31 Отговор
    Русия е вече в последния стадий на СВО-то, остава да заловят наркомана ако не се предава доброволно!

    Коментиран от #25

    20:56 11.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И неее, не позна

    33 42 Отговор
    Нацисти от империалистически мащаби са Путин, Медведев, лавров, Песков и що още олигарси и феодали. Иде им конеца.

    Коментиран от #26

    20:56 11.11.2025

  • 4 шашармак

    19 36 Отговор
    Че е кон, кон е, ама такъв кон няма между конете.

    Коментиран от #10, #13

    20:57 11.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    28 22 Отговор
    Хахаха..... га дно , но вярно !!! Сега Н а цис та Зелю и кръво смеси телите по връщат от яд !!! Само паветниците по връщат защото са преци цали юнаш ко мля ко !!!

    20:58 11.11.2025

  • 7 Мдаа

    29 24 Отговор
    Кратко, точно и ясно.

    20:59 11.11.2025

  • 8 Силиций

    31 6 Отговор
    Нацистите,които дядовците на сегашните руснаци навремето навряха в миша дупка за три години преди това бяха влезли с танковете си в десетки държави и избили безумно много невъоръжени хора.За кои нацисти говори?

    Коментиран от #11

    20:59 11.11.2025

  • 9 Резил

    34 27 Отговор
    Може военната мощ на Лондон да е слаба , но именно Великобритания обучава украинските орки в тероризъм ! 🏴‍☠️ И не го крие ! Англичаните са си терористи . Вероятно и атентата срещу Кримския мост е англосаксонски проект .

    Коментиран от #31

    20:59 11.11.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    19 20 Отговор

    До коментар #4 от "шашармак":

    Пешо Коня по си мяза на кон, и зъбите и муцуната и т. н.

    Коментиран от #30

    20:59 11.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Силиций

    21 7 Отговор
    Нацистите , които дядовците на сегашните руснаци смачкаха навремето също много обичаха да анексират територии в Европа.(виж.историята)
    За кои нацисти става въпрос?

    21:02 11.11.2025

  • 13 Дориана

    23 19 Отговор

    До коментар #4 от "шашармак":

    И за кон е грозен. Все пак е руски кон правен на пияно.

    21:03 11.11.2025

  • 14 Зеленски не е нацист а артист,

    13 16 Отговор
    комедиант и по съвместителство играе каквото поръча този който плаща но Урсула и Мерц са внуци на SS Officers, това са фактите.
    Кая Салас също внучка на сподвижници на Нацизма.
    Зеленски е син или там внук на Съветски Офицер стигнал до Берлин.
    Това е.

    Коментиран от #17, #23

    21:04 11.11.2025

  • 15 пРосия

    21 14 Отговор
    Страната на идиотите. Ето един от тях.

    Коментиран от #35

    21:05 11.11.2025

  • 16 А Ларвов

    22 15 Отговор
    е дърт съветски мръсник и лъжец, при това - грозен!

    21:05 11.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДА СЕ ЗНАЕ

    17 15 Отговор
    Азов са официално призноти зо неонацистка организация и през 2015г в конгреса е прокарон закон, забраняващ тяхното финасиране и обучение. Дори самите азовци са признали че в редиците им има членове с неонацистки възгледи, но виждаш ли, това нямало общо с мелите и дейността на организацията им. За да заобиколят тази забрана, потрошенко вкара всички неонацистки батальони в редовната армия.

    Коментиран от #24

    21:09 11.11.2025

  • 19 Слабичка помощ, ама качествена

    16 14 Отговор
    Колко руски прасета бяха изклани с британско оръжие? аааа?

    21:09 11.11.2025

  • 20 Та колко метра останаха до Киев?

    18 13 Отговор
    Бе кон?

    Коментиран от #27

    21:09 11.11.2025

  • 21 Н.а.ц.и.с.т.

    15 13 Отговор
    си ти и императора ти.

    21:09 11.11.2025

  • 22 А Путлер

    15 15 Отговор
    Е злобно комплексирано джудже дето ще остане в историята като съсипника на Русия

    21:10 11.11.2025

  • 23 Силиций

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски не е нацист а артист,":

    Понеже ме изтриха , директно да кажа(може да помогне) Съгласен съм с Вашето мнение.Нацистите не са в Украйна-те просто не могат да си я поделят в момента.

    21:10 11.11.2025

  • 24 Геро

    12 8 Отговор

    До коментар #18 от "ДА СЕ ЗНАЕ":

    Да се знае, че мнението на от.падък като теб няма никакво значение.

    21:11 11.11.2025

  • 25 Руски Зет блогър

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941. Засега сме на този стадии.

    21:13 11.11.2025

  • 26 болгарин..

    10 16 Отговор

    До коментар #3 от "И неее, не позна":

    Истинските нацисти са бандерите..именно степан,петлюра и шухевич батисаха над сто хиляди поляки във волино,за да остане тази област на кieвската хунта

    21:13 11.11.2025

  • 27 Димяща ушанка

    13 8 Отговор

    До коментар #20 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Утре влизам в Киев с груз 200!

    21:14 11.11.2025

  • 28 Терминатор

    16 11 Отговор
    Колко, ли подигравки е отнесъл през кариерата си тъжният кон както и в Кремъл го наричат.

    Коментиран от #41

    21:16 11.11.2025

  • 29 Училище в Донецк ще носи името му

    7 9 Отговор
    Загиналият на фронта в Украйна американец, син на заместник-директора на ЦРУ Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия при Часов Яр в "Донецка народна република", участвал е в щурмовите действия. Това заявява командирът на Въздушнодесантните войски (ВДВ) Михаил Теплински на церемонията по кръщаването на донецката школа № 115 с имената на кавалерите на ордена за храброст Иван Коковин и Глос,предава ТАСС.

    "Вероятно за вас той е необкновен, но за нас той е обикновен десантник, като много други, той заедно с всички изпълняваше своя дълг, също така воюваше. Воювал в района на Часов Яр, също така за освобождаването на Донбас. Както и много други, участвали в щурмови действия, той се би рамо до рамо със своите другари", коментира Теплински.

    Командирът добавя, че Глос е "загинал като герой, убит жестоко от Украински войници ,борейки се за освобождението на Донбас".

    Коментиран от #33

    21:16 11.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 име

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Резил":

    Така ги обучава, че опряха до 18 годишните, зеленски юргент. Прочети в Украинска Правда статията за месомелачката край Кринки, десант на бандери на руския бряг на Днепър с цел да отрежат връзката с Крим. Островните poдocмecители "обучават" десантен корпус на бандерите за операции по вода, по две седмици "обучение", казвали им че като направят десанта, руснаците от страх щели да се разбягат и затова не им трябва мното-много опит и обучение. Хунтата праща бандери, а руснаците ги отстрелват като патици и така цели пет месеца, от есента на 2022г до пролетта на 2023г, догато уврат главите на хуната и островните, че тая работа няма да я бъне. Случая го потулват заради колосалните загуби, но през 2024г украински журналисти го оповестяват благодарение на малкото оцелели.

    Коментиран от #34

    21:19 11.11.2025

  • 32 Сатана Z

    8 7 Отговор
    Основният наратив на запада относно търпението,че Зеленият просрочен президент е нацист те отговарят.Няма начин да е нацист при положение ,че Зеленски е евреин.
    Желязна логика.

    21:20 11.11.2025

  • 33 Убили го викаш

    9 6 Отговор

    До коментар #29 от "Училище в Донецк ще носи името му":

    Ами да си е седял у дома.

    21:20 11.11.2025

  • 34 Та колко метра останаха до Киев?

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "име":

    Овчи?

    21:22 11.11.2025

  • 35 хикочко..

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "пРосия":

    По будали от бг-тата нема,само техната конституция не им дава право да гласуват ЗА левчето,а да приемат насила изкуствена валута на една несъществуваща юръп държава,ама така е когато слушкат двата 6опара дека ги командорат

    Коментиран от #50

    21:22 11.11.2025

  • 36 койдазнай

    10 4 Отговор
    Англичаните могат да отранят от лицето на земята Москва, Ленинград и още 2-300 населени места на руска територия в рамките на 15 минути. И може да са слаби, ама не са толкоз тъпи да дават безброй жертви за някакви села и гарата в Купянск.

    Коментиран от #38

    21:23 11.11.2025

  • 37 Уса

    0 8 Отговор
    Руски сенатор пере милиардите на Зеленски откраднати от енергетиката и военните помощи.Разкритията са на ФБР а Русия мълчи.Оформя се голем скандал

    21:25 11.11.2025

  • 38 име

    3 7 Отговор

    До коментар #36 от "койдазнай":

    Не "могат", а МОЖЕХА. Можеха през 80те, когато нивото на балистичните ракените беше равно. Сега, с тези бавни балистични ракети, могат единствено сами да си потопят острова. И ако обичаш, не споменавай атомни бомби или бомбандировки. Бомбардировките бяха актуални през ВСВ, отдавна не са заплаха за държави с ПВО, а дори и срещу афганистански козари нямат голям ефект.

    Коментиран от #46

    21:27 11.11.2025

  • 39 Ами

    3 7 Отговор
    Лавров отдавна иска да се пенсионира. Но с писанията си, западната преса
    май успя да накара Лавров да размисли и да не е чак толкова настоятелен.
    Каква я мислеха... Каква стана :)

    21:28 11.11.2025

  • 40 Йххх

    8 3 Отговор
    Абе тоя подковаха ли го?

    21:29 11.11.2025

  • 41 чекисть..

    2 9 Отговор

    До коментар #28 от "Терминатор":

    Урсулците се базикат с бг-то че от 1300 години-откакто са дошли на старио континент с конската опашка вързана за тоягата..2/3 са били в робство и всеки който е минал-все е сеял семе,а пък масковците два пъти орът и сеят

    21:29 11.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Критик

    10 4 Отговор
    Не е актуален вече стареца...Време е за пенсия.

    21:34 11.11.2025

  • 44 !!!?

    10 3 Отговор
    Кремълската фашистка хунта все повече мяза на Хитлеристите...!!!?

    21:38 11.11.2025

  • 45 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    11 4 Отговор
    Коня цвили на умряло. Вижда му се края. Два дни му дърпаха ушите в бункера. Представям си какви унижения на дърти години са му причинили.

    21:42 11.11.2025

  • 46 Не е зле да направиш справка

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    в Google, че няма бавни, балистични ракети...
    Рашистите имат много провали с ракетите си. От 10 излитат 2 и не се знае къде ще паднат...

    21:44 11.11.2025

  • 47 Бойко

    2 1 Отговор
    Тия мамалигари са като нашите прасета (предатели)!!!

    21:48 11.11.2025

  • 48 Т. Веселинов

    5 2 Отговор
    СерГей Лавров доказва с действията си, че е "нацист". Къде са доказателствата за обратното?

    21:55 11.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Няма значение

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "хикочко..":

    Важното е да сме по далече от РФ и рублата. Руснаци да не идват в България и да не правят фирми дружества и тн.

    22:04 11.11.2025

  • 51 Tошев

    1 0 Отговор
    По-голям демагог и фалшификатор на факти от този дядо на комунизма няма.
    Нека си говори той, на никой не пречи с измислиците си , проблема е в хората който допускат,че може да има нещо вярно!

    22:26 11.11.2025

