Полските въоръжени сили планират обучение по отбрана за 400 000 граждани догодина
  Тема: Украйна

7 Ноември, 2025 11:49 455 6

  • нато-
  • владислав кошиняк-камиш-
  • полша-
  • русия-
  • отбрана

Лицата, които се интересуват от участие, могат да се регистрират за програмата чрез правителствено приложение

Полските въоръжени сили планират обучение по отбрана за 400 000 граждани догодина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Полша обяви стартирането на пилотна програма, насочена към доброволно обучение по отбрана за граждани, която ще започне в края на ноември, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че програмата „wGotowosci“ (В готовност) ще стартира на 22 ноември. Инициативата ще включва комбинация от индивидуални и групови упражнения, предназначени за граждани от всички възрасти, от ученици до хора в пенсионна възраст.

„Знания, осведоменост, способност за подходящо реагиране и разбиране на сигнали, знаци, аларми и скривалища са много необходими“, каза министърът.

„Това може да не е точно военна дейност, но допринася значително както за националната отбрана, така и за социалната устойчивост“, допълни той.

Лицата, които се интересуват от участие, могат да се регистрират за програмата чрез правителственото приложение mObywatel. Пилотната фаза ще се проведе от 132 военни части и има за цел да обучи приблизително 20 000 души до края на годината. Пълното внедряване на програмата е планирано за началото на 2026 г.

Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик добави, че следващата година полските въоръжени сили планират да обучат общо 400 000 граждани чрез различни военни курсове.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Тия пък къде се бутат!?

    11:55 07.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    А гражданките?

    12:11 07.11.2025

  • 5 Герп боклуци

    0 0 Отговор
    Нали ревете за равни права на п0ловете, 33%мъже ,33%жени и 33% женндърля да пратите после да вардят зеления в урхайн@

    12:14 07.11.2025

  • 6 Подготвят ги!

    0 0 Отговор
    Второто прокси на Сащ и нато! Само че,много грешни сметки си правят,ако си мислят че Русия с тях ще воюва както с укрите!

    12:31 07.11.2025

