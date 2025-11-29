Арестуваха опизиционен лидер за опит да подпали съдебна зала

Служители на реда задържаха опозиционния лидер Алеко Елисашвили в Тбилиси, който се опита да подпали офиса на градския съд. Това се казва в изявление на грузинското Министерство на вътрешните работи.

„Един от лидерите на коалицията „Силна Грузия - Лело“, Алеко Елисашвили, е задържан след опит за подпалване на офиса на градския съд в Тбилиси на разсъмване днес“, се казва в изявлението.

Разследването установи, че в събота сутринта Елисашвили, покривайки лицето си с маска, е счупил стъклото на външната част на съдебната палата с чук, влязъл е и е разлял бензин по периметъра. Той също така е залял оборудване и документи в офиса с бензин и се е опитал да запали пожар. Извършителят е спрян от служители по сигурността на съда, на които е оказал съпротива с оръжие и е ранен. Въпреки съпротивата му, охраната задържа Елисашвили.

Един от ранените е откаран в болница. Самият Елисашвили също е ранен. Полицията е иззела оръжието на убийството. Образувано е наказателно дело.