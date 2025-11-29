Новини
Арестуваха опизиционен лидер за опит да подпали съдебна зала

29 Ноември, 2025 11:37 990 10

Елисашвили се е опитал да подпали офиса на градския съд в Тбилиси рано тази сутрин

Арестуваха опизиционен лидер за опит да подпали съдебна зала - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Служители на реда задържаха опозиционния лидер Алеко Елисашвили в Тбилиси, който се опита да подпали офиса на градския съд. Това се казва в изявление на грузинското Министерство на вътрешните работи.

„Един от лидерите на коалицията „Силна Грузия - Лело“, Алеко Елисашвили, е задържан след опит за подпалване на офиса на градския съд в Тбилиси на разсъмване днес“, се казва в изявлението.

Разследването установи, че в събота сутринта Елисашвили, покривайки лицето си с маска, е счупил стъклото на външната част на съдебната палата с чук, влязъл е и е разлял бензин по периметъра. Той също така е залял оборудване и документи в офиса с бензин и се е опитал да запали пожар. Извършителят е спрян от служители по сигурността на съда, на които е оказал съпротива с оръжие и е ранен. Въпреки съпротивата му, охраната задържа Елисашвили.

Един от ранените е откаран в болница. Самият Елисашвили също е ранен. Полицията е иззела оръжието на убийството. Образувано е наказателно дело.


Грузия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 герберуунгел от дпс-гроб

    9 0 Отговор
    доживотна

    11:41 29.11.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    3 12 Отговор
    Болшевиките така обичат ..да палят рушат и създават хаос ...не могат с избори да вземат власта и с тероризъм само...Грузия е силна защото не се опетни от Сорос и има общество за разлика от еврог-ейските държави

    Коментиран от #5, #6, #7

    11:43 29.11.2025

  • 4 име

    8 0 Отговор
    Случилото се е доказателсво за опасността от това да няма държава, да се позволява на разни индивиди да не работят. Един човек, ако не работи, ще се занимава с пресъпна дейност, ще стане нехранимайко, на гърба на хорота околонего, или ще рови по кофите, мизерства и върши дребни пресъпления. Същото се случва и със copоcоидите на хранилка, когато им спрат парите, започват да вършат мизерии, стават опасни за обществото и свалят маската на толерантността!

    11:44 29.11.2025

  • 5 махни тоя парцал от името си

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    Този не е болшевик, а мимикира като евроатлантик, либераст. Ама е започнал да озверява, щото благодарение а закона за чуждите агенти, повече от година е без хранилка.

    Коментиран от #9, #10

    11:50 29.11.2025

  • 6 Фейк на часа

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    Отново не си разбрал за какво става въпрос - този е платен соросоид, русофоб и славоукраинец като тебе, който срещу някакви грантове от чужбина иска да унищожи държавата си. Грузинците за разлика от украинците и българите имат топки и напъхаха тези където им е мястото.

    11:53 29.11.2025

  • 7 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    Грузинската власт бди и няма да допусне това,което се случи в Мизия,Тракия,Добруджа и Пиринско.Впрочем и тук,въпреки огромните инвестиции либерастията е в немилост.

    12:01 29.11.2025

  • 8 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Сега ментприте на този "демократ" Сорос и Валенберг ще наложат санкции на демокртаично избраното правителство на Грузия, заради осуетяването на еврейския преврат.

    12:05 29.11.2025

  • 9 Фактолог

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "махни тоя парцал от името си":

    Демократи само слугите на Сорос. Другите са диктатори

    12:06 29.11.2025

  • 10 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "махни тоя парцал от името си":

    Днешните соросоиди/либерасти са болшевиките..Защо на демократите в САЩ им казват троцкисти?

    12:16 29.11.2025