Арестуваха опизиционен лидер за опит да подпали съдебна зала

Служители на реда задържаха опозиционния лидер Алеко Елисашвили в Тбилиси, който се опита да подпали офиса на градския съд. Това се казва в изявление на грузинското Министерство на вътрешните работи.
„Един от лидерите на коалицията „Силна Грузия - Лело“, Алеко Елисашвили, е задържан след опит за подпалване на офиса на градския съд в Тбилиси на разсъмване днес“, се казва в изявлението.
Разследването установи, че в събота сутринта Елисашвили, покривайки лицето си с маска, е счупил стъклото на външната част на съдебната палата с чук, влязъл е и е разлял бензин по периметъра. Той също така е залял оборудване и документи в офиса с бензин и се е опитал да запали пожар. Извършителят е спрян от служители по сигурността на съда, на които е оказал съпротива с оръжие и е ранен. Въпреки съпротивата му, охраната задържа Елисашвили.
Един от ранените е откаран в болница. Самият Елисашвили също е ранен. Полицията е иззела оръжието на убийството. Образувано е наказателно дело.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 герберуунгел от дпс-гроб
11:41 29.11.2025
3 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #5, #6, #7
11:43 29.11.2025
4 име
11:44 29.11.2025
5 махни тоя парцал от името си
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":Този не е болшевик, а мимикира като евроатлантик, либераст. Ама е започнал да озверява, щото благодарение а закона за чуждите агенти, повече от година е без хранилка.
Коментиран от #9, #10
11:50 29.11.2025
6 Фейк на часа
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":Отново не си разбрал за какво става въпрос - този е платен соросоид, русофоб и славоукраинец като тебе, който срещу някакви грантове от чужбина иска да унищожи държавата си. Грузинците за разлика от украинците и българите имат топки и напъхаха тези където им е мястото.
11:53 29.11.2025
7 Файърфлай
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":Грузинската власт бди и няма да допусне това,което се случи в Мизия,Тракия,Добруджа и Пиринско.Впрочем и тук,въпреки огромните инвестиции либерастията е в немилост.
12:01 29.11.2025
8 ФАКТ
12:05 29.11.2025
9 Фактолог
До коментар #5 от "махни тоя парцал от името си":Демократи само слугите на Сорос. Другите са диктатори
12:06 29.11.2025
10 Атина Палада
До коментар #5 от "махни тоя парцал от името си":Днешните соросоиди/либерасти са болшевиките..Защо на демократите в САЩ им казват троцкисти?
12:16 29.11.2025