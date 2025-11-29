Новини
Атанас Зафиров и делегация на "БСП-Обединена левица" на среща на световната левица

29 Ноември, 2025 19:21 525 8

Събитието се провежда в Малта

Атанас Зафиров и делегация на "БСП-Обединена левица" на среща на световната левица - 1
Снимка: БСП
Вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция “БСП - Обединена левица” Атанас Зафиров, евродепутатът и международен секретар на БСП Цветелина Пенкова и секретарят на Изпълнителното бюро на БСП Филип Попов са част от делегацията на левицата на срещата на Съвета на Социалистическия интернационал, която се провежда в Малта.

Събитието събира представители на над 80 леви партии от цял свят - от Европа и САЩ до Индия, Непал, Пакистан, Израел, Казахстан и други държави. Участниците обсъдиха общи предизвикателства и политически решения в духа на международна солидарност.

Ключови говорители в програмата са министър-председателят на Испания и президент на Социалистическия интернационал Педро Санчес, министър-председателят на Малта и председател на Работническата партия Робърт Абела, както и генералният координатор на Интернационала Шантал Камбива.

Сред основните теми на форума са социалната справедливост, мирът и задълбочаването на международното сътрудничество в условията на нарастващи глобални кризи.

Делегатите акцентираха върху необходимостта от по-силна роля на левите сили в преодоляването на социалното неравенство, бедността и последиците от военни конфликти.

Подчерта се и значението на мира като универсална ценност, която трябва да бъде отстоявана с общи усилия.

Участниците дискутираха и възможностите за по-активно взаимодействие между партиите-членки на Социалистическия интернационал, с цел създаване на глобална прогресивна алтернатива в защита на демокрацията и правата на човека.

Атанас Зафиров заяви, че „БСП - Обединена левица“ винаги е отстоявала принципите за социална справедливост и мир и ще продължи да защитава политиките в тази посока - както в национален, така и в международен план.

В рамките на форума Атанас Зафиров проведе двустранна среща с министър-председателя на Косово Албин Курти, на която бяха обсъдени предизвикателствата пред региона и възможностите за по-тясно сътрудничество.

Освен това вицепремиерът и председател на левицата провежда поредица от разговори с премиери, министри и леви лидери от различни държави.


Малта
