Сваленият президент на Гвинея пристигна в Конго

Бисау Умаро Сисоко Ембало, който избяга от Гвинея-Бисау, след като беше свален от власт от военните, пристигна от Сенегал в Бразавил, столицата на Република Конго (RCC), съобщи Agence France-Presse (AFP), позовавайки се на конгоански правителствени източници.

„Президентът Сисоку Ембало пристигна в Бразавил в събота сутринта с частен самолет, нает от властите“, каза източникът на агенцията. Според наличната информация, Сисоку Ембало ще остане в Република Корея за определен период.

Умару Сисоку Ембало е задържан около обяд на 26 ноември от военните в кабинета си в президентския дворец и е отстранен от власт от група офицери, които са организирали държавен преврат. Сисоку Ембало е отведен в сградата на Генералния щаб на армията и е държан там до късно вечерта на 27 ноември, когато под натиск от лидерите на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) е освободен от военните и му е позволено да напусне страната. Правителството на съседен Сенегал изпраща самолет до Бисау, столицата на Гвинея-Бисау, който отвежда Сисоку Ембало до Дакар. Все още не е ясно дали освобождаването на Сисоку Ембало е било подчинено на определени условия, наложени от военните власти на Гвинея-Бисау.

На 27 ноември един от организаторите на преврата, генерал-майор Хорта Инта-а, встъпи в длъжност като президент на Гвинея-Бисау за преходния период.

Република Конго не е член на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), която обединява 12 западноафрикански държави.