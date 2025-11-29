Новини
Свят »
Бразилия »
Сваленият президент на Гвинея пристигна в Конго

Сваленият президент на Гвинея пристигна в Конго

29 Ноември, 2025 20:27 657 2

  • гвинея-
  • екс президент-
  • бисау умаро сисоко ембало-
  • конго

Той е пристигнал с частен самолет

Сваленият президент на Гвинея пристигна в Конго - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бисау Умаро Сисоко Ембало, който избяга от Гвинея-Бисау, след като беше свален от власт от военните, пристигна от Сенегал в Бразавил, столицата на Република Конго (RCC), съобщи Agence France-Presse (AFP), позовавайки се на конгоански правителствени източници.

„Президентът Сисоку Ембало пристигна в Бразавил в събота сутринта с частен самолет, нает от властите“, каза източникът на агенцията. Според наличната информация, Сисоку Ембало ще остане в Република Корея за определен период.

Умару Сисоку Ембало е задържан около обяд на 26 ноември от военните в кабинета си в президентския дворец и е отстранен от власт от група офицери, които са организирали държавен преврат. Сисоку Ембало е отведен в сградата на Генералния щаб на армията и е държан там до късно вечерта на 27 ноември, когато под натиск от лидерите на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) е освободен от военните и му е позволено да напусне страната. Правителството на съседен Сенегал изпраща самолет до Бисау, столицата на Гвинея-Бисау, който отвежда Сисоку Ембало до Дакар. Все още не е ясно дали освобождаването на Сисоку Ембало е било подчинено на определени условия, наложени от военните власти на Гвинея-Бисау.

На 27 ноември един от организаторите на преврата, генерал-майор Хорта Инта-а, встъпи в длъжност като президент на Гвинея-Бисау за преходния период.

Република Конго не е член на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), която обединява 12 западноафрикански държави.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    5 2 Отговор
    В Африка живеят най добрите хора ...но тези войни

    20:32 29.11.2025

  • 2 Гориил

    15 2 Отговор
    Той беше освободен под натиск от Кремъл.Делегация от преходното правителство на Гвинея-Бисау е поканена в Москва през следващите месеци.

    20:35 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания