Демокрация в действие: Лидерът на хунтата в Гвинея излиза на президентски избори срещу осем съперници

Върховният съд на Гвинея публикува вчера временен списък с девет кандидати за президентските избори на 28 декември, в който фигурира и лидерът на военната хунта Мамади Думбуя, предаде АФП.



Четиридесетгодишният Думбуя управлява западноафриканската страна с твърда ръка, след като през 2021 г. пое властта с преврат. В понеделник той подаде кандидатурата си – стъпка, към която неговите приближени го тласкаха от месеци въпреки първоначалното му обещание да върне властта на цивилни.



От общо 51 подадени документи Върховният съд одобри още осем кандидати, повечето от които са малко познати на широката общественост.



В отсъствието на водещи фигури като бившия премиер в изгнание Селу Далейн Диало, опозицията може евентуално да се обедини около кандидатурата на Фая Лансана Милимоно, известен с критиките си към хунтата.



Отхвърлените кандидати разполагат със 72 часа, за да обжалват решението, а Върховният съд ще има 48 часа, за да се произнесе след получаването на жалбите.



Четири години след идването на военните на власт гвинейците трябва да гласуват на 28 декември за нов държавен глава в една от най-бедните страни в света, чиято история е белязана от преврати и авторитарни режими.



Очакваният от години президентски вот както от населението, така и от международната общност, трябва да сложи край на преходния период, започнал, след като Думбуя свали от власт президента Алфа Конде, управлявал повече от десет години.

Президентът на Джибути Исмаил Омар Гели, който управлява еднолично страната от 1999 г. насам, обяви, че ще се кандидатира за шести мандат на следващите президентски избори, предвидени за април 2026 г., предаде Франс прес.



Партията на държавния глава - Народен фронт за прогрес, проведе днес конгрес в столицата на малката държава в един проблемен регион - в Африканския рог, в който са още Сомалия, Етиопия и Еритрея. След като партията номинира Исмаил Омар Гели за неин кандидат за предстоящия вот, "президентът прие тази номинация с благодарност, потвърждавайки ангажимента си към единството, стабилността и развитието в трудната международна обстановка", се казва в изявление на президентството.

Премиерът на Сенегал Усман Сонко призова вчера населението да направи „жертви“, за да може страната да се изправи на крака в рамките на „две до три години“, на фона на трудна икономическа ситуация, предаде Франс Прес.

Сенегал е в тревожно икономическо положение с бюджетен дефицит от близо 14 процента от БВП и дълг, оценяван на 132 процента от БВП към края на 2024 г.

Правителството, което е на власт от 2024 г., обвинява предишния режим, че е прикривал реалните данни за ключови показатели като държавния дълг и бюджетния дефицит.

През последните седмици правителството наложи данъци върху продукти като тютюн, алкохол и хазарт, както и върху цифровите парични преводи, които са широко използвани в страната.

„Искам от сенегалците жертва за две или три години и знам, че ще я направите“, заяви Сонко, оправдавайки новите данъци с икономическата ситуация в страната.

Лидерът на управляващата партия „Африкански патриоти от Сенегал за работа, етика и братство“ (ПАСТЕФ) направи изявлението си по време на голям и дългоочакван митинг, който събра няколко хиляди души на голям паркинг близо до стадион в Дакар.

Той увери, че и самата държава вече прави усилия, като прекратява провеждането на някои семинари, работни срещи и пътувания, както и покупките на определени автомобили, за да намали държавните разходи.

Сенегалското правителство е обект на множество критики от страна на опозицията и някои наблюдатели.

Малко по-рано вчера колектив, обединяващ членове на опозицията, се опита да проведе забранен от властите протест срещу правителството на друго място в столицата. Няколко души бяха арестувани от силите на реда, а други бяха разпръснати със сълзотворен газ, съобщиха журналисти на АФП.