Новини
Свят »
Конго (Демократична Република) »
Клане в ДР Конго: ислямисти убиха десетки цивилни на погребение
  Тема: Aleteia.org

Клане в ДР Конго: ислямисти убиха десетки цивилни на погребение

30 Септември, 2025 09:09 688 4

  • aleteia-
  • клане-
  • демократична република конго-
  • конго-
  • ислямисти-
  • погребение

Въоръжените бойци са атакували погребална церемония, убивайки десетки с мачете

Клане в ДР Конго: ислямисти убиха десетки цивилни на погребение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Най-малко 64 души, част от които присъствали на погребална служба в католическа църква в Нтойо, Демократична република Конго, бяха убити при нападение от ислямски екстремисти, предаде Aleteia.org.

Нападението в провинция Северно Киву се смята, че е извършено от бойци на ислямистката групировка „Съюзнически демократични сили“ (ADF), свързана с ДАЕШ.

Въоръжените бойци са атакували погребална церемония, убивайки десетки. Някои от жертвите са били убити с мачете. „Жертвите бяха хванати неподготвени на траурна церемония“, каза пред „Ройтерс“ местен представител.

След това бойците на ADF са подпалили къщи и коли в селото, което увеличи броя на жертвите. Фактът, че само определени домове бяха подпалени, предполага, че нападението е било предварително обмислено.

ADF е особено активна в Демократична република Конго и Уганда през последните месеци. ADF е особено активна в Демократична република Конго и Уганда през последните месеци„Тези целенасочени атаки срещу беззащитни цивилни, особено в места за поклонение, са не само ужасяващи, но и в нарушение на всички стандарти за правата на човека и международното хуманитарно право“, обявиха от ООН.

ADF е основана в Уганда през 1995 г. от ислямския фундаменталист Джамил Мукулу. Мукулу чака съдебен процес в Уганда за престъпления срещу човечеството от 2015 г. и е осъден на смърт в Демократична република Конго.


Конго (Демократична Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демократ

    2 9 Отговор
    Еуснаците навсякъде дестабилизират.

    09:15 30.09.2025

  • 2 OOН пасува. Гутериш пасува.

    2 0 Отговор
    Грета Тунберг не знае къде е това Конго.

    09:36 30.09.2025

  • 3 Гого пильока

    1 0 Отговор
    Ислямът е много мирна религия. Няма такова нещо при тях.

    09:39 30.09.2025

  • 4 Ами да, те

    1 0 Отговор
    тъй правят ислямистите, не само на погребения...

    09:42 30.09.2025