Клане в ДР Конго: ислямисти убиха десетки цивилни на погребение

Най-малко 64 души, част от които присъствали на погребална служба в католическа църква в Нтойо, Демократична република Конго, бяха убити при нападение от ислямски екстремисти, предаде Aleteia.org.

Нападението в провинция Северно Киву се смята, че е извършено от бойци на ислямистката групировка „Съюзнически демократични сили“ (ADF), свързана с ДАЕШ.

Въоръжените бойци са атакували погребална церемония, убивайки десетки. Някои от жертвите са били убити с мачете. „Жертвите бяха хванати неподготвени на траурна церемония“, каза пред „Ройтерс“ местен представител.

След това бойците на ADF са подпалили къщи и коли в селото, което увеличи броя на жертвите. Фактът, че само определени домове бяха подпалени, предполага, че нападението е било предварително обмислено.

ADF е особено активна в Демократична република Конго и Уганда през последните месеци. „Тези целенасочени атаки срещу беззащитни цивилни, особено в места за поклонение, са не само ужасяващи, но и в нарушение на всички стандарти за правата на човека и международното хуманитарно право", обявиха от ООН.

ADF е основана в Уганда през 1995 г. от ислямския фундаменталист Джамил Мукулу. Мукулу чака съдебен процес в Уганда за престъпления срещу човечеството от 2015 г. и е осъден на смърт в Демократична република Конго.