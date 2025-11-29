Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че смята за „личен късмет“, че е роден в Западна Германия, а не в Източна Германия, по време на разделянето на страната.
„Имах късмета – и това не е нищо повече от късмет и случайност – че съм роден и израснал в Западна Германия“, каза Мерц в Магдебург на конгреса на държавната партия ХДС в Саксония-Анхалт. Думите му са цитирани от информационната агенция DPA.
В същото време канцлерът отбеляза, че решенията в Бундестага винаги са били спорни, например след обединението на Германия през 1990 г. Но тези спорове, според Мерц, отдавна са забравени. Съвсем наскоро коалиционното правителство, състоящо се от блока ХДС/ХСС и СДПГ, обсъждаше пенсионната реформа в продължение на няколко дни. „Тази дискусия беше правилна и необходима“, заяви той. Като цяло Мерц призова за по-голяма сдържаност в политическия дебат.
На 3 октомври, на церемония по случай 35-годишнината от обединението на Германия в Саарбрюкен, Мерц заяви, че пътят към свободата за западните германци е възможен само благодарение на помощта на американците, британците и французите, докато народът на ГДР „се е освободил сам“. През 1990 г. успешните преговори с победителите във Втората световна война по формулата „две плюс четири“ (ГДР и ФРГ, както и СССР, САЩ, Великобритания и Франция) доведоха до обединението на Германия. Михаил Горбачов, първият и единствен президент на СССР, се смята за един от архитектите на германското единство във ФРГ. Предвестник на обединението беше „мирната революция в ГДР“, когато през 1989 г. хиляди граждани излязоха на улицата под лозунга „Ние сме народът“. Месец по-късно падна Берлинската стена.
На 3 октомври 1990 г. пет провинции от бившата ГДР – Бранденбург, Мекленбург-Предна Померания, Саксония, Саксония-Анхалт и Тюрингия – се присъединиха към ФРГ. Тридесет и пет години след обединението, въпреки най-добрите усилия на федералното правителство, стандартът на живот в източните региони на страната все още изостава от този на западните провинции. Много източногерманци все още са недоволни от ролята си в обществото и смятат, че мнението им не е достатъчно чуто.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #27
22:05 29.11.2025
2 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То пък един нацист, дрогира се по влаковете и се плющи със мъже! Хитлер ако беше жив щеше да го екзекутира на момента!
22:08 29.11.2025
3 нннн
22:12 29.11.2025
4 пешо
Коментиран от #10
22:14 29.11.2025
5 си дзън
22:18 29.11.2025
6 Един
И кво привилегирована раса ли го играе?!!! Е такива изцепки ще родят следващия мустакат!
Германия вече е в откровена криза, глада е на лице - остава националсоциалист да яхне недоволството!
22:21 29.11.2025
7 Смешник
22:28 29.11.2025
8 РЯДКО ГЛУПАВ
22:31 29.11.2025
9 Гошо
Коментиран от #11
22:36 29.11.2025
10 гешо
До коментар #4 от "пешо":И Кая я няма...?!
Да не са заминали да утешават Зеленски,за загубата на Ермак...?!
22:40 29.11.2025
11 Все едно аз да кажа,че съм късметлия...
До коментар #9 от "Гошо":...,че съм се родил в Южна,а не в северозападнала БГ...?!
22:42 29.11.2025
12 Дас ист их вощелен!
22:43 29.11.2025
13 Миролюб Войнов, германец
Всяка вечер 85 млн германци си лягат радостни щастливи, че не си са родили руснаци 😁👍
Коментиран от #18, #20
22:44 29.11.2025
14 Сатана Z
В ГДР щеше да бъде доносник на Маркус Волф,а и не се знае дали не фигурира в досиетата на ЩАЗИ като се знае ,че западните немци бяха готови да продадат майките си на комунистите за пари.
22:47 29.11.2025
15 Били Бец
22:48 29.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Морски
22:50 29.11.2025
18 2 000 000 германки
До коментар #13 от "Миролюб Войнов, германец":Още помнят как афроамериканците ги еб@ха за една консерва копърка.
22:50 29.11.2025
19 Изглежда
22:51 29.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Както се казва в Германия
22:53 29.11.2025
22 Сатана Z
22:54 29.11.2025
23 000
Коментиран от #25
22:59 29.11.2025
24 Обикновен човек
Коментиран от #26
23:00 29.11.2025
25 Zaхарова
До коментар #23 от "000":Брау бе гуведо!
23:01 29.11.2025
26 Съвсем обикновен човек
До коментар #24 от "Обикновен човек":Всеки ден благодаря на руснаците,че са причина,сега да не съм с...чалма...!
А жена ми с...шалвари и фередже...!
23:06 29.11.2025
27 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Шапки долу, другари!
Имаме тънък познавач на нацистите и родословието им!
Само неразбирам, защо Пасьолството на Рассия не го наеме да им казва кой кой е...
😀
23:08 29.11.2025