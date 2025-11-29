Новини
Мерц смята, че е късметлия, щом се е родил в Западна Германия

Мерц смята, че е късметлия, щом се е родил в Западна Германия

29 Ноември, 2025 22:05

Решенията в Бундестага винаги са били спорни, смята той

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че смята за „личен късмет“, че е роден в Западна Германия, а не в Източна Германия, по време на разделянето на страната.

„Имах късмета – и това не е нищо повече от късмет и случайност – че съм роден и израснал в Западна Германия“, каза Мерц в Магдебург на конгреса на държавната партия ХДС в Саксония-Анхалт. Думите му са цитирани от информационната агенция DPA.

В същото време канцлерът отбеляза, че решенията в Бундестага винаги са били спорни, например след обединението на Германия през 1990 г. Но тези спорове, според Мерц, отдавна са забравени. Съвсем наскоро коалиционното правителство, състоящо се от блока ХДС/ХСС и СДПГ, обсъждаше пенсионната реформа в продължение на няколко дни. „Тази дискусия беше правилна и необходима“, заяви той. Като цяло Мерц призова за по-голяма сдържаност в политическия дебат.

На 3 октомври, на церемония по случай 35-годишнината от обединението на Германия в Саарбрюкен, Мерц заяви, че пътят към свободата за западните германци е възможен само благодарение на помощта на американците, британците и французите, докато народът на ГДР „се е освободил сам“. През 1990 г. успешните преговори с победителите във Втората световна война по формулата „две плюс четири“ (ГДР и ФРГ, както и СССР, САЩ, Великобритания и Франция) доведоха до обединението на Германия. Михаил Горбачов, първият и единствен президент на СССР, се смята за един от архитектите на германското единство във ФРГ. Предвестник на обединението беше „мирната революция в ГДР“, когато през 1989 г. хиляди граждани излязоха на улицата под лозунга „Ние сме народът“. Месец по-късно падна Берлинската стена.

На 3 октомври 1990 г. пет провинции от бившата ГДР – Бранденбург, Мекленбург-Предна Померания, Саксония, Саксония-Анхалт и Тюрингия – се присъединиха към ФРГ. Тридесет и пет години след обединението, въпреки най-добрите усилия на федералното правителство, стандартът на живот в източните региони на страната все още изостава от този на западните провинции. Много източногерманци все още са недоволни от ролята си в обществото и смятат, че мнението им не е достатъчно чуто.


  • 1 Последния Софиянец

    33 2 Отговор
    Роден в семейство на нацисти .Не е особена гордост.

    Коментиран от #2, #27

    22:05 29.11.2025

  • 2 Феникс

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То пък един нацист, дрогира се по влаковете и се плющи със мъже! Хитлер ако беше жив щеше да го екзекутира на момента!

    22:08 29.11.2025

  • 3 нннн

    13 2 Отговор
    За и...та няма значение къде се е родил.

    22:12 29.11.2025

  • 4 пешо

    13 2 Отговор
    къде са урсула и макрона да не са нещо болни

    Коментиран от #10

    22:14 29.11.2025

  • 5 си дзън

    3 17 Отговор
    И в БГ сме късметлии, че бай Тошо не ни направи крепостни с 16-та република.

    22:18 29.11.2025

  • 6 Един

    19 1 Отговор
    Само заради това изказване трябва да му падне главата! Това е дива дискриминация за милионите източногерманци!

    И кво привилегирована раса ли го играе?!!! Е такива изцепки ще родят следващия мустакат!
    Германия вече е в откровена криза, глада е на лице - остава националсоциалист да яхне недоволството!

    22:21 29.11.2025

  • 7 Смешник

    5 1 Отговор
    Още повече е наследник на нацисти

    22:28 29.11.2025

  • 8 РЯДКО ГЛУПАВ

    9 1 Отговор
    И ПРОДАЖЕН ШВАБА.

    22:31 29.11.2025

  • 9 Гошо

    5 2 Отговор
    Какво ни интересува какво е казал този палячо....

    Коментиран от #11

    22:36 29.11.2025

  • 10 гешо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    И Кая я няма...?!
    Да не са заминали да утешават Зеленски,за загубата на Ермак...?!

    22:40 29.11.2025

  • 11 Все едно аз да кажа,че съм късметлия...

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    ...,че съм се родил в Южна,а не в северозападнала БГ...?!

    22:42 29.11.2025

  • 12 Дас ист их вощелен!

    4 1 Отговор
    Скоро ще се гордее, че е част от Руската федерация. Те германците все се гордеят нещо, а после ги опаткват братушките.

    22:43 29.11.2025

  • 13 Миролюб Войнов, германец

    2 5 Отговор
    Дас ист рихтиг !!!
    Всяка вечер 85 млн германци си лягат радостни щастливи, че не си са родили руснаци 😁👍

    Коментиран от #18, #20

    22:44 29.11.2025

  • 14 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Магдебург се наричаше Карл Маркс Щтад в ГДР,а Мерц е от семейство на Национал социалисти.
    В ГДР щеше да бъде доносник на Маркус Волф,а и не се знае дали не фигурира в досиетата на ЩАЗИ като се знае ,че западните немци бяха готови да продадат майките си на комунистите за пари.

    22:47 29.11.2025

  • 15 Били Бец

    1 0 Отговор
    Дойчо, вземи се гръмни и после се гордей.

    22:48 29.11.2025

  • 17 Морски

    1 0 Отговор
    Той да гледа да не си "отиде" в обидинена Германия ама като част от руския Калиненградски анклав,че натам отиват нещата

    22:50 29.11.2025

  • 18 2 000 000 германки

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Миролюб Войнов, германец":

    Още помнят как афроамериканците ги еб@ха за една консерва копърка.

    22:50 29.11.2025

  • 19 Изглежда

    3 0 Отговор
    Този е роден от двама мъже, прайдска работа

    22:51 29.11.2025

  • 21 Както се казва в Германия

    3 1 Отговор
    Със съюзник като България, три войни сме загубили, третата е сега

    22:53 29.11.2025

  • 22 Сатана Z

    2 1 Отговор
    След като САЩ и Русия се разберат за Украйна идва времето и на Германия да се разпарчетоса.Много си навириха носовете бившите "Арийци" а и станаха войнствени напоследък с тоя канцлер,внук на Фриц Месец партиен функционер от НСДАП

    22:54 29.11.2025

  • 23 000

    1 0 Отговор
    По принцип господин мерц трябва да се погрижи за потъващата все по-дълбоко германска икономика!

    Коментиран от #25

    22:59 29.11.2025

  • 24 Обикновен човек

    0 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #26

    23:00 29.11.2025

  • 25 Zaхарова

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "000":

    Брау бе гуведо!

    23:01 29.11.2025

  • 26 Съвсем обикновен човек

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Обикновен човек":

    Всеки ден благодаря на руснаците,че са причина,сега да не съм с...чалма...!
    А жена ми с...шалвари и фередже...!

    23:06 29.11.2025

  • 27 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Шапки долу, другари!
    Имаме тънък познавач на нацистите и родословието им!
    Само неразбирам, защо Пасьолството на Рассия не го наеме да им казва кой кой е...
    😀

    23:08 29.11.2025

