Заради обилни снеговалежи: 45 автомобила се сблъскаха на магистрала в Индиана

Около 45 превозни средства се сблъскаха на магистрала в Индиана поради обилни снеговалежи, съобщи NBC, позовавайки се на говорителя на щатската полиция Мат Еймс.
Според него никой не е пострадал сериозно при инцидента. Първоначалните полицейски оценки сочат, че щети са получили между 20 и 30 превозни средства, но по-късно броят им се е увеличил до 45.
„Хората просто трябва да шофират разумно, когато започне да вали сняг, да намалят скоростта, да се уверят, че носят предпазни колани и всички да бъдем внимателни на пътя“, добави Еймс.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Американската изключителност 🤣🤣🤣
05:28 30.11.2025
2 ти го сложаФОCТАТА ганев
05:29 30.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
05:30 30.11.2025
5 побърканяк
05:41 30.11.2025