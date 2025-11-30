Заради обилни снеговалежи: 45 автомобила се сблъскаха на магистрала в Индиана

Около 45 превозни средства се сблъскаха на магистрала в Индиана поради обилни снеговалежи, съобщи NBC, позовавайки се на говорителя на щатската полиция Мат Еймс.

Според него никой не е пострадал сериозно при инцидента. Първоначалните полицейски оценки сочат, че щети са получили между 20 и 30 превозни средства, но по-късно броят им се е увеличил до 45.

„Хората просто трябва да шофират разумно, когато започне да вали сняг, да намалят скоростта, да се уверят, че носят предпазни колани и всички да бъдем внимателни на пътя“, добави Еймс.