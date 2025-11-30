Израелски дрон уби две деца, преминали "жълтата линия" в ивицата Газа ВИДЕО

Две момчета - на 8 и 10 години, са били убити при израелски удар с дрон в ивицата Газа, съобщиха пред Франс прес от семейството.

Атака е станала около така наречената "Жълта линия", до която израелските сили се изтеглиха след влизането в сила на примирието на 10 октомври.

Според говорител на Службата за гражданска защита на Газа, двете деца са били убити в събота сутринта в Бани Сухейла, източно от Хан Юнис в южната част на анклава.

Израелските военни заявиха, че са идентифицирали двама заподозрени, „представляващи непосредствена заплаха“, които са преминали "Жълтата линия", извършили са подозрителни действия и са се приближили до израелските военни, действащи в южната част на Газа, заради което са ги елиминирали.

По-рано Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от влизането в сила на примирието са убити 354 палестинци.