Израелски дрон уби две деца, преминали "жълтата линия" в ивицата Газа ВИДЕО

Израелски дрон уби две деца, преминали "жълтата линия" в ивицата Газа ВИДЕО

30 Ноември, 2025 08:13, обновена 30 Ноември, 2025 07:25

Загиналите момчета са на 8 и 10 години

Израелски дрон уби две деца, преминали "жълтата линия" в ивицата Газа ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Две момчета - на 8 и 10 години, са били убити при израелски удар с дрон в ивицата Газа, съобщиха пред Франс прес от семейството.

Атака е станала около така наречената "Жълта линия", до която израелските сили се изтеглиха след влизането в сила на примирието на 10 октомври.

Според говорител на Службата за гражданска защита на Газа, двете деца са били убити в събота сутринта в Бани Сухейла, източно от Хан Юнис в южната част на анклава.

Израелските военни заявиха, че са идентифицирали двама заподозрени, „представляващи непосредствена заплаха“, които са преминали "Жълтата линия", извършили са подозрителни действия и са се приближили до израелските военни, действащи в южната част на Газа, заради което са ги елиминирали.

По-рано Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от влизането в сила на примирието са убити 354 палестинци.


Палестина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Симпатизант

    14 1 Отговор
    Хуманизмът и човеколюбието на ционите не са вече тайна за никой по света

    07:34 30.11.2025

  • 2 Някой

    7 0 Отговор
    Окупирали са територия на Га-за и смеят да обявяват хора за терористи защото са я минали. Израел е цвъкнат върху региона Палестина, преди колония на Великобритания. Да ги бяха създали в Англия или САЩ.
    По какво Сатаняху се отличава от Хитлер?

    08:14 30.11.2025