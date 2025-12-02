Новини
Самолетът на Уиткоф отлетя за Москва, Зеленски отива в Дъблин

2 Декември, 2025 05:26, обновена 2 Декември, 2025 06:49

Брюксел отчете прогрес по мирния план за Украйна. Вашингтон декларира пред Берлин ангажимента си към постигане на траен мир. В Москва се опасяват, че Европа може да опита да попречи на уреждането

Самолетът на Уиткоф отлетя за Москва, Зеленски отива в Дъблин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е планирал да се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф на 2 декември.

Ключова тема ще бъде разрешаването на украинската криза, включително предложенията на САЩ по този въпрос.

Уиткоф вече е на път за Русия, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Левит.

Самолетът с висшия американски представител, Bombardier Global 6000, е излетял от Маями в понеделник вечерта и в момента пресича Атлантика.

Във вторник се очаква Уиткоф да представи на Владимир Путин мирния план за Украйна, договорен с Киев. Ден по-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че президентът ще приеме специалния пратеник в Москва следобед на 2 декември.

Според AFP, в понеделник Уиткоф е обсъдил американския мирен план за втори път за 24 часа със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който ръководи делегацията в Киев. На предишната среща, проведена в неделя, са присъствали специалният пратеник на Доналд Тръмп, заедно със зетя на американския президент Джаред Кушнер и държавния секретар Марко Рубио.

Според световни медии, обсъжданите теми са включвали териториален обмен, гаранции за сигурност и невъзможността Украйна да се присъедини към НАТО. Както съобщи CNN, страните не са успели да постигнат окончателни решения по всички въпроси.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит заяви, че разпоредбите на плана за разрешаване на конфликта са били значително преразгледани.

Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде приет днес от новия си ирландски колега Катрин Конъли в Дъблин, на фона на усилията на САЩ за постигане мир в Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Визитата идва ден след срещата му с френския президент Еманюел Макрон в Париж в рамките на дискусиите за прекратяване на най-големия въоръжен конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че очаква с нетърпение да "потвърди непоколебимия ангажимент на Ирландия да подкрепя народа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" по време на срещите си със Зеленски.

Мартин посрещна Зеленски на летището, след като самолетът му пристигна в Дъблин късно снощи.

Двамата лидери ще проведат двустранна среща като част от програмата на Зеленски днес, в рамките на първото държавно посещение на украински президент в Ирландия.

Зеленски и първата дама на Украйна Олена Зеленска ще бъдат приети в официалната резиденция на ирландския президент Катрин Конъли във Финикс Парк тази сутрин.

Зеленски също така ще присъства на откриването на Икономическия форум Ирландия-Украйна заедно с ирландския вицепремиер Саймън Харис.

Украинският лидер ще произнесе реч пред ирландския парламент този следобед.

През април 2022 г. Зеленски държа историческа реч пред ирландския парламент чрез видео връзка, в която заяви, че Ирландия не е била неутрална към "катастрофата", която Русия е причинила на Украйна, и изрази благодарност на ирландския народ.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че европейските лидери и Володимир Зеленски са постигнали напредък в обсъждането на план за разрешаване на конфликта в Украйна.

„Днес /б.р. снощи/ проведох добър разговор с Володимир Зеленски, който се срещна с Макрон и други европейски лидери. Постигнахме добър напредък и планираме да представим нашите предложения тази седмица“, написа Урсула фон дер Лайен в X.

В телефонен разговор с германския външен министър Йохан Вадефул на 1 декември, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е ангажиран с бързото разрешаване на конфликта в Украйна и осигуряването на траен мир, стана ясно от писмено изявление на Томи Пигот, заместник-говорител на Държавния департамент на САЩ.

Той отбеляза, че Рубио и Вадефул „са обсъдили текущите усилия за прекратяване на войната в Украйна“. Рубио „потвърди отново, че целта на САЩ е бързо прекратяване на конфликта и траен мир“.

На 30 ноември във Флорида се проведоха консултации между представители на САЩ и Украйна. Дискусията се фокусира върху начините за прекратяване на конфликта, дългосрочните решения на икономическите и свързаните със сигурността въпроси, перспективите за провеждане на избори в Украйна и териториалния въпрос.

Украйна не е в състояние да повлияе на текущия процес на уреждане, а предишните опити на Киев не дадоха резултати. Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев пред „Известия“.

„При никакви обстоятелства Украйна не може да спре този процес. Тя се опита да го направи и преди и резултатът беше абсолютно отрицателен във всяко отношение“, каза той.

Косачев отбеляза, че Европа също не трябва да се стреми да се намесва в процеса. „Да не дава Боже Европа някога отново да развие амбиции да спре този процес“, подчерта сенаторът. Той заяви също, че Европа не разбира концепцията за колективно решение за сигурност и настояването ѝ всякакви действия в тази област да се извършват „само по европейски начин“ ще доведе до задънена улица.

Сенаторът характеризира посещението на Володимир Зеленски във Франция като опит за включване на Париж в преговорен процес, в който страната, както и останалата част от Европа, не участва.

На 1 декември Зеленски пристигна в Елисейския дворец за среща с френския президент Еманюел Макрон. Това бе второто му посещение във Франция за две седмици и десетото от началото на украинския конфликт. Според Елисейския дворец, по време на срещата Макрон и Зеленски са планирали да обсъдят ситуацията около мирните преговори, като вземат предвид срещите в Женева и Флорида, както и осигуряването на гаранции за сигурност в рамките на „коалиция на желаещите“.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Източна ромелия

    30 1 Отговор
    напредък към капитулация

    05:41 02.12.2025

  • 2 Гориил

    43 6 Отговор
    Някак си всички са забравили, че първоначалният мотив на Путин за започването на Стратегическата военна операция е била необходимостта да се противодейства на екзистенциалните заплахи за Русия, породени от НАТО. Обкръжаването на Русия от нови членове на този фундаментално антируски военен съюз, от гледна точка на Москва, се характеризира с изключителна враждебност и непоносима наглост.

    05:45 02.12.2025

  • 3 брюксел

    23 1 Отговор
    да чака освобождението а то идва

    05:46 02.12.2025

  • 7 Буха ха

    27 2 Отговор
    За евролиферите не съществува колосален корупционен скандал, ще пращат още много от нашите пари, а къде отиват, е, такива въпроси не са политкоректни

    06:09 02.12.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 1 Отговор
    Краварите и европуделите в потрес

    06:21 02.12.2025

  • 9 Да опиша фактите

    24 2 Отговор
    Преди повече 5 години Путин възмутено попита НАТО какви ги върши в Украйна! Отговориха му че подготвят Украйна в случай че Русия ги нападне! От Кремъл му отговориха - Вие луди ли сте защо ще нападаме Украйна! Но това не помогна и натовците продължиха!

    Точно преди 4 години на същите дати 1 и 2 Декември Лавров им написа две предупреждения, да се оттеглят защото Русия ще вземе мерки. Не го направиха, а напротив! И 3 месеца след това започна СВО

    Документите са публикувани в ютюб канала на "Милитари Сумари" от 1ви Декември

    Коментиран от #19

    06:47 02.12.2025

  • 10 1001

    13 2 Отговор
    Тая не пее в хора! Да си ходи достатъчно глупости сътвори а и да взема Кая с нея и другите некадърници!

    06:49 02.12.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 2 Отговор
    СтефчУ Витков ще се мъчи да запази остатъка от Урка за по нататъшно грабене.

    Коментиран от #21

    06:52 02.12.2025

  • 15 Какво ще прави Зелко в Дъблин

    16 2 Отговор
    И то точно сега???
    Да няма и там украинска пералня, както в Естония, че така се е паникьосал?

    Коментиран от #16

    06:56 02.12.2025

  • 18 Българин

    2 23 Отговор
    Ало путин не беше нарушил Минските споразумения един милион руски нещасници още щяха да са живи.

    Коментиран от #28, #30, #32

    07:06 02.12.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 18 Отговор

    До коментар #9 от "Да опиша фактите":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #26, #35

    07:07 02.12.2025

  • 20 гост

    2 18 Отговор
    При непълни данни: Почти един на всеки сто руснаци е заразен с ХИВ ! Около 1,25 милиона души в Русия са дали положителен тест за антитела срещу ХИВ – надежден индикатор за инфекция. Това обяви Вадим Покровски, ръководител на Федералния научно-методически център за превенция и контрол на СПИН и академик на Руската академия на науките. „Рискът от инфекция е много висок. В нашата страна, ако вземем предвид само възрастните на възраст от 15 до 50 години, повече от 1% са заразени. Това означава, че един на всеки сто е заразен“, заяви Покровски. !!! Оставяме на копейките да си изберат от инжекцийки или от "еднополова любов" са го хванали , хахаха !!

    Коментиран от #22, #29

    07:08 02.12.2025

  • 22 Всяка сутрин милиарди хора по света

    1 13 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    07:09 02.12.2025

  • 23 Абсурдленд

    8 0 Отговор
    ЩАТИТЕ в Масква, а Зелко в ЕС-Дъблин? Какви се явяват ЕС и США в тоя конфликт? Не е ли нормално Големия цирков мечок и малката палавница неУКРОтима Маша сами да се разберат, да си оправят интимните отношения и пак да делят една къща, една стая, едно легло...

    07:12 02.12.2025

  • 24 ?????

    11 0 Отговор
    Ха ха.
    Зеленски май ще се опита да се срещне с Уиткоф по коридорите на летище Шенън докато му дозареждат Бомбардира.
    Както Баце дебна сина на Тръмп по кръчмите.
    Като не го ще царя, поне с пъдаря да се види.

    07:13 02.12.2025

  • 25 Ксанибa

    2 1 Отговор
    Ам зеленцки корупционер сега победител, или х@йло

    07:16 02.12.2025

  • 26 Киев капитулира първите дни

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    и се съгласи да подпише Истанбулското!
    Ако не вярваш, питай Борис Джонсън!

    Други въпроси?

    07:16 02.12.2025

  • 27 мда

    8 0 Отговор
    Зеления наркоман търси европендели да му дават пари ама го разбраха що за стока е.

    07:17 02.12.2025

  • 28 Какво казаха Меркел и Макрон

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Казваш на черното бяло.
    Не знаете ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
    Предлагане достъп на английски военни

    07:17 02.12.2025

  • 29 Умнокрасив

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Добре е, че ние с вас сме се родили далеч от това блато, можем спокойно, безопасно и с всякакви модерни методи да практикуваме това, което ни прави модерни, богоизбрани, красиви и умни, а именно традционната гръцка любов, която римляните се опитаха да развалят вкарвайки жената :(

    07:19 02.12.2025

  • 30 Ангела Меркел

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Като разбрах, че си Българин, ми стана леко на душата
    Ма що ли ни трябваше с Оланд да признаваме тогава!

    07:22 02.12.2025

  • 31 Мдааа Дааа

    8 0 Отговор
    1 декември 1943 г. В Техеран Рузвелт, Сталин и Чърчил решават съдбата на Хитлер....
    А днес Тръмп и Путин решават съдбата на ЕС и ЗЕЛЕНСКИ, които са новия Хитлер!!!

    Коментиран от #41

    07:28 02.12.2025

  • 32 Да беше се събудил

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Меркел призна в прав текст на 12/07/22,че никой не е възнамерявал да изпълнява Минските споразумения и те са били чиста измама с цел да си даде време на бандеро-нацистите да се въоръжат и подготвят за нахлуване в Донецк и Луганск.

    07:35 02.12.2025

  • 33 истинското име

    3 0 Отговор
    на Стив уитков е Стефан Витков с родители българи

    07:40 02.12.2025

  • 34 Ами

    5 0 Отговор
    Антируската коалиция отчаяно се нуждае от пауза. Руснаците трябва да са много глупави и този път да им дадат възможност.

    07:44 02.12.2025

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Днес се пада втория ден

    07:45 02.12.2025

  • 36 Факти

    7 0 Отговор
    Пълна и безогаворачна КАПИТУЛАЦИЯ НА КЪРВАВИЯ КИЕВСКИ РЕЖИМ! ТОВА Е!

    07:47 02.12.2025

  • 37 О кога още Путин ги предупреждава

    7 0 Отговор
    Тази война започна с въпроса за нарушаването на сигурността на Русия (0препикаване на оградата на мечката) и с решението му трябва и да завърши!!!
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
    Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
    Путин в Мюнхен още през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.

    07:48 02.12.2025

  • 38 И какво Тръмп казва днес

    6 0 Отговор
    И днес Тръмп.... 2025 -та
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    „Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Даже Рубио каза че,това е прокси война на САЩ срещу Русия.
    Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...

    07:51 02.12.2025

  • 39 Европейците

    7 0 Отговор
    вкараха наивните украински селяци в този хаос още през 2014г. и сега ще трябва пак те да им помагат. Евро -майданът дойде на голяма цена и разруха. Отчаяните решения на ЕС не са вярната формула за мира на континента. Руснаците няма да заминат никъде, нито ще изчезнат.

    07:53 02.12.2025

  • 40 Гейополитика

    8 0 Отговор
    Американския самолет отлетя за Москва, украинския за Дъблин, а бг Фалкона се продава.

    07:53 02.12.2025

  • 41 Съдбата на Хитлер

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мдааа Дааа":

    Когато организирали екскурзия до Рая и седнали да обядват, попитали Хитлер защо си прибира приборите в джоба. Той отговорил, че когато Сталин е дежурен по столова, ги кара да се хранят със сърп и чук.

    07:58 02.12.2025

  • 42 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "А пък":

    Тъжен квич на бгРозовите Корморани !

    08:15 02.12.2025

  • 43 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 3 Отговор
    лапсус, тъжен квич на блатните Корморани !

    Коментиран от #45

    08:16 02.12.2025

  • 44 Гориил

    1 3 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин и вода в смехдържавата с менделеевата таблица!

    08:18 02.12.2025

  • 45 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Явно смучкаш и си добра,запиши ми час.

    08:37 02.12.2025