Руският президент Владимир Путин е планирал да се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф на 2 декември.
Ключова тема ще бъде разрешаването на украинската криза, включително предложенията на САЩ по този въпрос.
Уиткоф вече е на път за Русия, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Левит.
Самолетът с висшия американски представител, Bombardier Global 6000, е излетял от Маями в понеделник вечерта и в момента пресича Атлантика.
Във вторник се очаква Уиткоф да представи на Владимир Путин мирния план за Украйна, договорен с Киев. Ден по-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че президентът ще приеме специалния пратеник в Москва следобед на 2 декември.
Според AFP, в понеделник Уиткоф е обсъдил американския мирен план за втори път за 24 часа със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, който ръководи делегацията в Киев. На предишната среща, проведена в неделя, са присъствали специалният пратеник на Доналд Тръмп, заедно със зетя на американския президент Джаред Кушнер и държавния секретар Марко Рубио.
Според световни медии, обсъжданите теми са включвали териториален обмен, гаранции за сигурност и невъзможността Украйна да се присъедини към НАТО. Както съобщи CNN, страните не са успели да постигнат окончателни решения по всички въпроси.
Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит заяви, че разпоредбите на плана за разрешаване на конфликта са били значително преразгледани.
Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде приет днес от новия си ирландски колега Катрин Конъли в Дъблин, на фона на усилията на САЩ за постигане мир в Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Визитата идва ден след срещата му с френския президент Еманюел Макрон в Париж в рамките на дискусиите за прекратяване на най-големия въоръжен конфликт в Европа от Втората световна война насам.
Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че очаква с нетърпение да "потвърди непоколебимия ангажимент на Ирландия да подкрепя народа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" по време на срещите си със Зеленски.
Мартин посрещна Зеленски на летището, след като самолетът му пристигна в Дъблин късно снощи.
Двамата лидери ще проведат двустранна среща като част от програмата на Зеленски днес, в рамките на първото държавно посещение на украински президент в Ирландия.
Зеленски и първата дама на Украйна Олена Зеленска ще бъдат приети в официалната резиденция на ирландския президент Катрин Конъли във Финикс Парк тази сутрин.
Зеленски също така ще присъства на откриването на Икономическия форум Ирландия-Украйна заедно с ирландския вицепремиер Саймън Харис.
Украинският лидер ще произнесе реч пред ирландския парламент този следобед.
През април 2022 г. Зеленски държа историческа реч пред ирландския парламент чрез видео връзка, в която заяви, че Ирландия не е била неутрална към "катастрофата", която Русия е причинила на Украйна, и изрази благодарност на ирландския народ.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че европейските лидери и Володимир Зеленски са постигнали напредък в обсъждането на план за разрешаване на конфликта в Украйна.
„Днес /б.р. снощи/ проведох добър разговор с Володимир Зеленски, който се срещна с Макрон и други европейски лидери. Постигнахме добър напредък и планираме да представим нашите предложения тази седмица“, написа Урсула фон дер Лайен в X.
В телефонен разговор с германския външен министър Йохан Вадефул на 1 декември, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е ангажиран с бързото разрешаване на конфликта в Украйна и осигуряването на траен мир, стана ясно от писмено изявление на Томи Пигот, заместник-говорител на Държавния департамент на САЩ.
Той отбеляза, че Рубио и Вадефул „са обсъдили текущите усилия за прекратяване на войната в Украйна“. Рубио „потвърди отново, че целта на САЩ е бързо прекратяване на конфликта и траен мир“.
На 30 ноември във Флорида се проведоха консултации между представители на САЩ и Украйна. Дискусията се фокусира върху начините за прекратяване на конфликта, дългосрочните решения на икономическите и свързаните със сигурността въпроси, перспективите за провеждане на избори в Украйна и териториалния въпрос.
Украйна не е в състояние да повлияе на текущия процес на уреждане, а предишните опити на Киев не дадоха резултати. Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев пред „Известия“.
„При никакви обстоятелства Украйна не може да спре този процес. Тя се опита да го направи и преди и резултатът беше абсолютно отрицателен във всяко отношение“, каза той.
Косачев отбеляза, че Европа също не трябва да се стреми да се намесва в процеса. „Да не дава Боже Европа някога отново да развие амбиции да спре този процес“, подчерта сенаторът. Той заяви също, че Европа не разбира концепцията за колективно решение за сигурност и настояването ѝ всякакви действия в тази област да се извършват „само по европейски начин“ ще доведе до задънена улица.
Сенаторът характеризира посещението на Володимир Зеленски във Франция като опит за включване на Париж в преговорен процес, в който страната, както и останалата част от Европа, не участва.
На 1 декември Зеленски пристигна в Елисейския дворец за среща с френския президент Еманюел Макрон. Това бе второто му посещение във Франция за две седмици и десетото от началото на украинския конфликт. Според Елисейския дворец, по време на срещата Макрон и Зеленски са планирали да обсъдят ситуацията около мирните преговори, като вземат предвид срещите в Женева и Флорида, както и осигуряването на гаранции за сигурност в рамките на „коалиция на желаещите“.
