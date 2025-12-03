Новини
Защо превземането на Покровск е важно за Русия?
Защо превземането на Покровск е важно за Русия?

3 Декември, 2025 20:03 1 496 62

Повечето хора вече са избягали, всички деца са евакуирани и малко цивилни са останали сред разрушените жилищни сгради и осеяните с кратери пътища на Покровск

Защо превземането на Покровск е важно за Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Русия твърди, че силите ѝ са навлезли по-дълбоко в източния украински град Покровск, като едно видео от вторник показва руски войници, които се придвижват в него на мотоциклети и по покривите на очукани автомобили и микробуси сред гъста мъгла.

Главният военен командир на Украйна Олександър Сирски изчисли, че Русия струпва около 150 000 войници в опита си да превземе Покровск. Той казва, че украинските сили се стремят да отстранят около 300 руснаци, за които Киев твърди, че досега са проникнали в града.

"Ройтерс" предсавя най-важната информация за Покровск, който руснаците наричат ​​с името му от съветската епоха Красноармейск, и дългата битка за контрол над него, която започна сериозно в средата на 2024 г.

Покровск е пътен и железопътен възел в източната Донецка област на Украйна с население от около 60 000 души преди войната. Преди това е бил важен логистичен център за украинската армия, разположен на ключов път, който войските са използвали за снабдяване на други укрепени постове по фронтовата линия.

Въпреки това, повечето хора вече са избягали, всички деца са евакуирани и малко цивилни са останали сред разрушените жилищни сгради и осеяните с кратери пътища на Покровск.

Единствената мина в Украйна, произвеждаща коксуващи се въглища - използвани в някога огромната стоманодобивна промишленост - се намира на около 10 км западно от Покровск. Минните операции там са преустановени.

Покровск е дом и на най-големия технически университет в региона, който сега е изоставен, повреден от обстрела.

Русия иска да завземе целия Донбас, който обхваща Луганска и Донецка области. Украйна все още контролира около 10% от Донбас - площ от около 5000 квадратни километра предимно в северната част на Донецк.

Превземането на Покровск и Константиновка на североизток, които руските сили също се опитват да обсадят, би дало на Москва платформа за настъпление на север към двата най-големи останали контролирани от Украйна градове в Донецк - Краматорск и Славянск.

Това би оставило и Днепропетровската област на Украйна на запад, където руските сили твърдят, че вече са установили плацдарм, по-уязвима за руските настъпления.

Покровск ще бъде най-важното единично териториално придобиване на Москва в Украйна, откакто тя превзе разрушения град Авдеевка в началото на 2024 г.

Москва иска да убеди Запада, че завземането на останалата част от Донецка област е неизбежно и че би било по-добре Киев доброволно да я предаде като част от мирно споразумение.

Украйна, която отхвърля тази идея, е нетърпелива да покаже на западните си партньори, че може да накара руснаците да платят висока цена за сравнително скромни териториални придобивки и следователно заслужава продължаваща военна и финансова помощ.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Донбас вече е законно част от Русия. Киев и повечето западни държави отхвърлят завземането на територията от Москва като незаконно заграбване на земя.

Някои западни военни анализатори, като Роб Лий, старши сътрудник в американския Институт за изследвания на външната политика, казват, че превземането на Покровск би било важна победа за Русия по оперативни причини.

Но Русия все още няма да постигне целта си да контролира останалата част от Донецк, включително двата града-крепости Краматорск и Славянск, отбеляза Лий.

Русия заплашва Покровск повече от година. Вместо фронталните атаки, които използва в по-ранни битки, като кървавата кампания за подобен по размер град Бахмут, руската армия използва заобикалящи маневри, за да обгради постепенно Покровск и да заплаши украинските снабдителни линии.

Руските сили тормозят украинските войски, като изпращат малки части и дронове, за да нарушат логистиката и да сеят хаос, преди да изпратят по-големи подкрепления.

Украйна твърди, че руската офанзива е довела до огромни загуби на силите ѝ. Москва твърди, че именно Украйна, със значително по-малкото си население, е изложена на риск да остане без хора и че собствените ѝ по-бавни тактики са предназначени да сведат до минимум жертвите.

Нахлуването на украинските сили в Курска област на Русия миналата година, което Москва отблъсна, забави руската атака срещу Покровск.

Украйна побърза да укрепи позициите си в града.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб според него се увеличава.

Отделно украинските военни заявиха, че Москва е засилила усилията си да вкара повече войски през последните няколко дни, използвайки гъста мъгла за прикритие.

"Целта им остава непроменена - да достигнат северните граници на Покровск и след това да се опитат да обградят агломерацията", съобщи 7-ми парашутно-десантен корпус на Украйна във Facebook.

DeepState, украински проект, който картографира фронтовата линия въз основа на проверени изображения от отворен код, показва руски сили, нахлуващи в града от юг, въпреки че голяма част от него все е сива зона, извън твърдия контрол на двете страни.


  • 1 Последния Софиянец

    30 6 Отговор
    Стига с тази Украйна.Тази вечер протести във всички градове на България.Кажете за тях.

    20:04 03.12.2025

  • 2 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове

    6 24 Отговор
    Затова има огромно "стратегическо" значение

    20:04 03.12.2025

  • 3 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    5 23 Отговор
    Никой не докладва на Путин за Покровск....май го пратиха за зелен хайвер

    Коментиран от #43

    20:05 03.12.2025

  • 4 ИНТЕРЕСНО

    17 3 Отговор
    Превземането на Покровск дали е важно и за бандерите??

    Коментиран от #7

    20:06 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 8678678

    6 20 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #44

    20:09 03.12.2025

  • 7 Не го мисли

    7 19 Отговор

    До коментар #4 от "ИНТЕРЕСНО":

    Там ВСУ яко трепе путинисти.....в това отношение е важно за всички които защитават Украйна.

    Коментиран от #11, #13

    20:09 03.12.2025

  • 8 Ироничен

    26 1 Отговор
    Текстът внушава, че Русия се занимава с глупости и градчето не ѝ трябва. Нахално питам: Ако населеното място е толкова безсмислено, защо Украйна го отбраняваше?

    Коментиран от #18

    20:10 03.12.2025

  • 9 ОДЕСА РУСКА ЛИ Е

    13 1 Отговор
    Да попитам.

    20:10 03.12.2025

  • 10 ФЕЙК

    14 1 Отговор
    Хайде, утиде коня в рЯката! Украйна пак победи! Вярват ли си?
    П.С. "Вяра- евентуална мечта която шансът да се сбъдне клони към НУЛА"

    20:10 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 САМО ФАКТИ НЕ РАЗБРА

    22 4 Отговор
    ОТ ПОНЕДЕЛНИК ВЕЧЕ Е КРАСНОАРМЕЙСК НА 100%

    20:12 03.12.2025

  • 13 КАЗВАШ ДА НЕ ГО МИСЛЯ

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Не го мисли":

    Бандерия побеждава значи. Контранаступа върви успешно. Така ли?

    Коментиран от #19

    20:13 03.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ангелогласний

    18 1 Отговор
    Стара новина.
    Давайте вече на тема защо е важна Одеса.
    Отговор: за да няма о-крайна излаз към Черно море и тероризира международния търговски трафик там.

    20:14 03.12.2025

  • 17 хех

    4 13 Отговор
    Важно е, защото редовият руснак няма интернет и гугъл мапс и руската пропаганда ще изкара превземането му като някаква славна победа, сякаш не е съседния град на Донецк, а съседния на Брюксел. Те дори родните русофили не са проверявали къде аджаба е тоя град Покровск и докъде са стигнали руснаците след 4г. СВО.

    20:14 03.12.2025

  • 18 Отговарям

    7 12 Отговор

    До коментар #8 от "Ироничен":

    Щото това е идеално място за избиване на путинисти

    20:15 03.12.2025

  • 19 Контранаступа

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "КАЗВАШ ДА НЕ ГО МИСЛЯ":

    Като СВОто......само дето Путин затъна в блатата на Украйна....

    20:16 03.12.2025

  • 20 000

    10 3 Отговор
    Разпадът на нато и ес съвпадат по време, място и заинтересовани страни. Процеса е необратим.

    Коментиран от #29

    20:16 03.12.2025

  • 21 Без коментар

    15 2 Отговор
    Путин покани чуждестранни журналисти да се разходят из превзетите Красноармейск и Купянск.

    Коментиран от #25, #30

    20:17 03.12.2025

  • 22 Доналд Тръмп е единственият,

    0 6 Отговор
    който може да прекъсне задънената ситуация в Украйна, e казл Рюте днес 03.12.25 г. Докато е отговарял на въпросите на репортери, Марк Рюте е потвърдил, че мирът в Украйна ще изисква продължаващото ангажиране на САЩ и Доналд Тръмп. Генералният секретар на НАТО е казал: "Има само един човек в целия свят, който успя да прекъсне задънената улица по въпроса с войната в Украйна, и това е американският президент Доналд Дж. Тръмп – и той го прави. "Рюте също е отхвърлил страховете, че САЩ могат да загубят интерес към мирния процес, като е заявил, че Тръмп "е ангажиран до и включително днес". Той е казал, че е от решаващо значение, защото зависи от САЩ – "най-големият съюзник в НАТО и най-силната нация на Земята" – да прекъснат задънената улица.

    20:18 03.12.2025

  • 23 ПОКРОВСК

    5 8 Отговор
    Поредното градче за загробване на руснаци....май само Путин не го разбра....

    20:18 03.12.2025

  • 24 Хипотетично

    6 2 Отговор
    Май че взаимно изключващите се версии версиите са възможни7 Едните са превзели Красноармейск, а защитниците на Покровск го прочистват от проникналите. Нещо като втори Сталинград през ВСВойна.

    Коментиран от #26

    20:19 03.12.2025

  • 25 Тоа пъ

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Без коментар":

    Като гледам в Покровск гъмжи от чужди журналисти....

    20:19 03.12.2025

  • 26 Стига бе

    7 11 Отговор

    До коментар #24 от "Хипотетично":

    Руснаците влизат в града, но не излизат живи....за тва става дума

    20:20 03.12.2025

  • 27 Важно е разбира се!

    5 8 Отговор
    Как ще се оправдаят иначе хилядите убити окупатори?

    20:21 03.12.2025

  • 28 Швейк

    8 11 Отговор
    Половината им армия отиде при Кобзон за тоя Покровск.
    Другата им половина сигурно ще загине в героична битка за Горно Нанадолнище , Донбаска околия.

    Коментиран от #38

    20:21 03.12.2025

  • 29 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "000":

    НАТО и ЕС са витални....СССР и СОЦА ги нема

    20:22 03.12.2025

  • 30 хех

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Без коментар":

    Да се разходи той като е толкова отворен и да си направи снимки и клипчета да ни покаже ха ха ха.

    20:22 03.12.2025

  • 31 Варненец

    5 10 Отговор
    Важно, но все така имагинерно. Само в чугунените им тикви са превзели нещо. Важно е докладите към путлера да вървят

    20:23 03.12.2025

  • 32 не може да бъде

    10 2 Отговор
    Превземането на Покровск беше необходимо на руснаците по много причини .но в статията не виждам най-важната-според мен- за която говореха различни специалист -разбиването на много мощна украинска групировка в която има много боеспособни части !??Защо не се казва колко бригади или колко души са отбранявали агломерацията Покровск -ето ще кажа макар че това го има написано и на други места-около 80000 !?От тия 80000 сега няколко хиляди са обкръжени /заклещени в Мирноград без никаква надежда за измъкване !Но къде са останалите !?Руснаците със сигурност също са дали достатъчно жертви -но поне 2 пъти по-малко !?Руският план сработи -успяха да блокират украинските войници в Покровск блъскаха ги няколко месеца с авиобомби снаряди дронове и ракети и сега целият град е осеян с трупове на убити украински войници -това е положението !?Като почнат да разменят труповете на убити войници ще се разбере какво е станало!?

    Коментиран от #37

    20:23 03.12.2025

  • 33 Путине, Путине...

    6 9 Отговор
    Твойте генерали та взеха на майтап с тоя Покровск.

    20:23 03.12.2025

  • 34 Знаем

    3 5 Отговор
    "Руският мир" отдавна е в Покровск.

    20:23 03.12.2025

  • 35 Уиткоф се е срещнал с Владимир Путин

    1 3 Отговор
    в Москва вчера, но украинският външен министър е заявил, че след това е имало контакт "между ръководителя на украинската делегация и Уиткоф". "Представителите на американската делегация са съобщили, че според тях преговорите в Москва са имали положителен резултат", е казал Андрей Сибиха. "Те ни поканиха отново като украинската делегация да продължи разговорите си в Америка в близко бъдеще."

    20:23 03.12.2025

  • 36 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Местните жители на Красноармейск(бивш Покровск) посрещнаха отдавна Руската армия- Освободителка.

    Коментиран от #39

    20:25 03.12.2025

  • 37 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "не може да бъде":

    То мирноград го обкръжават от месеци....и накрая пак започват да го обкръжават....

    20:25 03.12.2025

  • 38 Бъзиктар

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Швейк":

    Ами то армия не им остави според твоите сметки.От кого тогава се плаши ЕС,че въвежда наборна служба.

    Коментиран от #40, #47

    20:25 03.12.2025

  • 39 Вервам ти

    0 5 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Гледам посрещат ги с песни и цветя.....а не с куршуми и дронове...

    20:26 03.12.2025

  • 40 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Бъзиктар":

    Затова ли Путин иска Украйна да има "само"....600 хилядна армия.

    20:27 03.12.2025

  • 41 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Както е казал д-р Йозеф Гьобелс на чашка уиски с Алан Дълес:
    "Ако имах вашите(USA)средства за масова информация Светът никога нямаше да разбере за падането на Берлин.

    20:28 03.12.2025

  • 42 Покровск

    3 7 Отговор
    Новият кошмар на Путин.....

    20:29 03.12.2025

  • 43 Хохо Бохо

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Днес ми е некак ТРИДНЕВНО":

    Защо населените места в 404 имат по 2 имена - старо и ново. Защо старото е руско , а новото хо хол ско? Явно това са руски населени места

    20:30 03.12.2025

  • 44 Хохо Бохо

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "8678678":

    Да бе, знаем. Ама се чудя защо при размяна на трупове съотнощението е 10 към 1??? Защо руснаците връщат 100 трупа, а хох лите само 10? Какво правят с останалите 990 трупа? Ей тоя въпрос ме мъчи

    Коментиран от #50, #51

    20:32 03.12.2025

  • 45 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Къде е Зеленски? Днес да не е на посещение в Покровск да си прави селфи с табелата?След като в града има Укро вояки защо не е отскочил да се снима с тях?

    20:33 03.12.2025

  • 46 А бе

    2 2 Отговор
    Путин обяви вчера,че е превзет! Днес "Русия заяви че нейните сили са навлезли дълбоко в града"???? На кого да вярваш? Може пък да има два града с едно име! Как Путин си има 3 еднакви бункера-близнаци?

    20:33 03.12.2025

  • 47 предпазливост

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Бъзиктар":

    а Тя пък европейската армия къде се вижда? швейцарската гвардия поне охранява папата.

    Коментиран от #49

    20:33 03.12.2025

  • 48 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    1 2 Отговор
    Покровск нема да падне, докато дроновете избиват поединично путинисти...намират ги в сгради, окопи, дупки,,,,в гората, блатата,полята....дори им дават физиономиите миг преди да умрат....

    20:33 03.12.2025

  • 49 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "предпазливост":

    Европейската армия е част от НАТО....кога требе ша я видиш. Дано не се налага....

    20:35 03.12.2025

  • 50 Помни

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хохо Бохо":

    Грешна ти е информацията . На 25 октомври Русия върна 1000 украински трупа , а получи 31 свои . На 20 ноември Русия пак върна на Украйна 1000 трупа , а получи срещу тях само 30 свои . Вярно , че смъртта дори на 1 човек е трагедия . Но тук говорим за факти , на базата на които анализираме и правим съответните изводи и прогнози .

    Коментиран от #53

    20:37 03.12.2025

  • 51 Боко Хохо

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Хохо Бохо":

    Останалите 990 трупа ги копат в МАСОВИ ГРОБОВЕ, щото заразите дебнат....

    20:38 03.12.2025

  • 52 Механик

    8 1 Отговор
    Кво да ви кажа? Пропагандата среща трудности да каже, че Покровск отдавна вече е руски. Разбираемо е.
    Ще въртят, ще сучат и пак в крайна сметка ще се окаже, че Покровск е бил без сратегическо значение, че все още не е превзет, понеже "ей там някъде си" дими някакъв дим и това вероятно са смелите ВСУ, които все още присъстват в града.
    Естествено горното ще бъде подплатено, че руснаците все пак са загубили, превземайки Покровск. Че там да дали 1039394949494994 жертви и че не си е струвало.
    После ще ни обяснят, че "три дня" не се е състояло, въпреки, че украина се лиши от 1/3 от територията си, и това са най-богатите на природни изкопаеми области, при което те са и най-плодородните.
    Разбира се, ВСУ, както знаем от преди, са се предислоцирали на по-удобни позиции, въпреки, че Покровск бе е пълен котел и едва ли са се измъкнали много украински войници.
    То кво говоря?? Украина все още не е признала че изгубиха Бахмут, та за Покровск ли да си кажат ???

    Коментиран от #54

    20:39 03.12.2025

  • 53 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Помни":

    Огромния брой руски групово ги копат в масови гробове.....що ли

    Коментиран от #56

    20:41 03.12.2025

  • 54 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Путин превзема Покровск от две години...за толкова време Хитлер стигна от Берлин до ...Москва.

    20:42 03.12.2025

  • 55 Путлер

    1 2 Отговор
    Жертвите нямат значение. Важна е победата . Важен съм аз.

    20:44 03.12.2025

  • 56 Аааа, само

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Я пъ тоа":

    Ачо- вците ги копат в общи гробове.

    20:57 03.12.2025

  • 57 Факт

    2 2 Отговор
    Независими руски журналисти са събрали четири цитата на Путин, които показват когнитивния дисонанс, демонстриран от него:
    Юли 2022 г.: Русия все още не е започнала бойни действия (обръщане към Държавната дума): Днес чуваме, че искат да ни победят на бойното поле... Е, какво можем да кажем? Нека се опитат. Но всички трябва да разберат, че ние дори още не сме започнали.
    Октомври 2023 г.: Ние не започнахме войната (обръщане към форума "Валдай"): Много пъти съм казвал, че не ние започнахме така наречената война в Украйна. Напротив, ние се опитваме да я прекратим.
    Февруари 2024 г.: Започнахме войната твърде късно (от интервю с пропагандиста Павел Зарубин): Единственото ни съжаление е, че не действахме по-рано, вярвайки, че си имаме работа с достойни хора.
    Декември 2025 г.: Това дори не е война (говорейки пред журналисти преди преговорите със САЩ): В Украйна действаме хирургически, много внимателно, така че... ами, ясно е, нали? Това не е война в прекия, съвременен смисъл на думата.

    Не забравяйте, че когнитивният дисонанс е състояние на психологически дискомфорт, причинено от съществуването на две или повече противоречиви идеи, вярвания или поведения.

    21:05 03.12.2025

  • 58 Смешник

    1 0 Отговор
    Важно не важно Красноармейск е вече руски и няма стратегическо значение за Зеления пор но ще остане завинаги в спомените му

    21:07 03.12.2025

  • 59 Деди

    2 0 Отговор
    Те, рашките вече го превзеха, а Факти ни "обяснява" колко е важен града, ха-ха. Тичате след събитията ...

    21:12 03.12.2025

  • 60 Поща связи

    0 2 Отговор
    Тия руснаци на колко бутилачки водка са изпили че им се привижда Покровск превзет и капитулиран или са на ония свят и от там докладват на путлярко техния палач....

    21:13 03.12.2025

  • 61 БУХАХАХА

    1 0 Отговор
    АМА НАЛИ ГО ПРЕВЗЕХА БРЕ????????

    21:27 03.12.2025

  • 62 Тити

    0 0 Отговор
    Явно има там много памперси кухненска техника иначе за какво им е???

    21:30 03.12.2025

