Защо превземането на Покровск е важно за Русия?

Русия твърди, че силите ѝ са навлезли по-дълбоко в източния украински град Покровск, като едно видео от вторник показва руски войници, които се придвижват в него на мотоциклети и по покривите на очукани автомобили и микробуси сред гъста мъгла.
Главният военен командир на Украйна Олександър Сирски изчисли, че Русия струпва около 150 000 войници в опита си да превземе Покровск. Той казва, че украинските сили се стремят да отстранят около 300 руснаци, за които Киев твърди, че досега са проникнали в града.
"Ройтерс" предсавя най-важната информация за Покровск, който руснаците наричат с името му от съветската епоха Красноармейск, и дългата битка за контрол над него, която започна сериозно в средата на 2024 г.
Покровск е пътен и железопътен възел в източната Донецка област на Украйна с население от около 60 000 души преди войната. Преди това е бил важен логистичен център за украинската армия, разположен на ключов път, който войските са използвали за снабдяване на други укрепени постове по фронтовата линия.
Въпреки това, повечето хора вече са избягали, всички деца са евакуирани и малко цивилни са останали сред разрушените жилищни сгради и осеяните с кратери пътища на Покровск.
Единствената мина в Украйна, произвеждаща коксуващи се въглища - използвани в някога огромната стоманодобивна промишленост - се намира на около 10 км западно от Покровск. Минните операции там са преустановени.
Покровск е дом и на най-големия технически университет в региона, който сега е изоставен, повреден от обстрела.
Русия иска да завземе целия Донбас, който обхваща Луганска и Донецка области. Украйна все още контролира около 10% от Донбас - площ от около 5000 квадратни километра предимно в северната част на Донецк.
Превземането на Покровск и Константиновка на североизток, които руските сили също се опитват да обсадят, би дало на Москва платформа за настъпление на север към двата най-големи останали контролирани от Украйна градове в Донецк - Краматорск и Славянск.
Това би оставило и Днепропетровската област на Украйна на запад, където руските сили твърдят, че вече са установили плацдарм, по-уязвима за руските настъпления.
Покровск ще бъде най-важното единично териториално придобиване на Москва в Украйна, откакто тя превзе разрушения град Авдеевка в началото на 2024 г.
Москва иска да убеди Запада, че завземането на останалата част от Донецка област е неизбежно и че би било по-добре Киев доброволно да я предаде като част от мирно споразумение.
Украйна, която отхвърля тази идея, е нетърпелива да покаже на западните си партньори, че може да накара руснаците да платят висока цена за сравнително скромни териториални придобивки и следователно заслужава продължаваща военна и финансова помощ.
Руският президент Владимир Путин заяви, че Донбас вече е законно част от Русия. Киев и повечето западни държави отхвърлят завземането на територията от Москва като незаконно заграбване на земя.
Някои западни военни анализатори, като Роб Лий, старши сътрудник в американския Институт за изследвания на външната политика, казват, че превземането на Покровск би било важна победа за Русия по оперативни причини.
Но Русия все още няма да постигне целта си да контролира останалата част от Донецк, включително двата града-крепости Краматорск и Славянск, отбеляза Лий.
Русия заплашва Покровск повече от година. Вместо фронталните атаки, които използва в по-ранни битки, като кървавата кампания за подобен по размер град Бахмут, руската армия използва заобикалящи маневри, за да обгради постепенно Покровск и да заплаши украинските снабдителни линии.
Руските сили тормозят украинските войски, като изпращат малки части и дронове, за да нарушат логистиката и да сеят хаос, преди да изпратят по-големи подкрепления.
Украйна твърди, че руската офанзива е довела до огромни загуби на силите ѝ. Москва твърди, че именно Украйна, със значително по-малкото си население, е изложена на риск да остане без хора и че собствените ѝ по-бавни тактики са предназначени да сведат до минимум жертвите.
Нахлуването на украинските сили в Курска област на Русия миналата година, което Москва отблъсна, забави руската атака срещу Покровск.
Украйна побърза да укрепи позициите си в града.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб според него се увеличава.
Отделно украинските военни заявиха, че Москва е засилила усилията си да вкара повече войски през последните няколко дни, използвайки гъста мъгла за прикритие.
"Целта им остава непроменена - да достигнат северните граници на Покровск и след това да се опитат да обградят агломерацията", съобщи 7-ми парашутно-десантен корпус на Украйна във Facebook.
DeepState, украински проект, който картографира фронтовата линия въз основа на проверени изображения от отворен код, показва руски сили, нахлуващи в града от юг, въпреки че голяма част от него все е сива зона, извън твърдия контрол на двете страни.
