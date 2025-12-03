Грузия поиска Русия да се откаже от признаването на Абхазия и Южна Осетия

Министерството на външните работи на Русия заяви, че искането на Грузия Москва да се откаже от признаването на Абхазия и Южна Осетия, за да се възстановят дипломатическите им отношения, е погрешно и нереалистично.

„Тбилиси се придържа към позицията, отстоявана по време на режима на бившия президент Михаил Саакашвили, че възобновяването на дипломатическите отношения е обвързано с отказа на Русия от Абхазия и Южна Осетия. Това искане е вредно за самата Грузия и е нереалистично. Москва подчерта, че решенията за признаване на държавността на републиките са необратими“, заявиха от министерството пред „Известия“.