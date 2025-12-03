Новини
Грузия поиска Русия да се откаже от признаването на Абхазия и Южна Осетия

Грузия поиска Русия да се откаже от признаването на Абхазия и Южна Осетия

3 Декември, 2025 05:53

Това искане е нереалистично и вредно за самата Грузия, отговориха от външното министерство в Москва

Грузия поиска Русия да се откаже от признаването на Абхазия и Южна Осетия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Русия заяви, че искането на Грузия Москва да се откаже от признаването на Абхазия и Южна Осетия, за да се възстановят дипломатическите им отношения, е погрешно и нереалистично.

„Тбилиси се придържа към позицията, отстоявана по време на режима на бившия президент Михаил Саакашвили, че възобновяването на дипломатическите отношения е обвързано с отказа на Русия от Абхазия и Южна Осетия. Това искане е вредно за самата Грузия и е нереалистично. Москва подчерта, че решенията за признаване на държавността на републиките са необратими“, заявиха от министерството пред „Известия“.


Грузия
  • 3 Ха-ха-ха

    4 9 Отговор
    Харесват ми грузинците, гледат си интересите и не се връзват на англосаксонските интриги. Абхазия сигурно ще си я получат, защото ония се оказаха неблагодарници като украинците. Хем бяха на издръжка на руснаците хем се репчиха, така че руснаците могат и да се договорят.

    06:24 03.12.2025