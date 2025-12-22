Напрежение в американската дипломация около среща с Макрон

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил принуден да поиска разрешение от екипа на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, за да участва в срещата му с френския президент Еманюел Макрон през април. Това съобщава NBC News, като се позовава на свои източници, предава Фокус.

По информация на медията, Уиткоф е организирал двустранна среща с Макрон, към която Рубио е изразил желание да се присъедини. Френското външно министерство обаче е уточнило, че всяка промяна в състава на американската делегация подлежи на одобрение от специалния пратеник на президента на САЩ.

Според телевизионния канал, сътрудниците на държавния секретар известно време не са успявали да установят контакт с Уиткоф. В крайна сметка обаче Рубио лично е успял да договори участието си и да получи покана за срещата.

По-рано NBC News съобщи също, че Уиткоф не споделя с Рубио информация за своите пътувания, свързани с преговорите за уреждане на конфликта в Украйна.