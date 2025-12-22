Новини
Свят »
САЩ »
Напрежение в американската дипломация около среща с Макрон

Напрежение в американската дипломация около среща с Макрон

22 Декември, 2025 16:27 1 139 7

  • марко рубио-
  • дипломация-
  • напрежение-
  • макрон

Марко Рубио е търсил лично разрешение, за да присъства на разговорите в Париж

Напрежение в американската дипломация около среща с Макрон - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил принуден да поиска разрешение от екипа на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, за да участва в срещата му с френския президент Еманюел Макрон през април. Това съобщава NBC News, като се позовава на свои източници, предава Фокус.

По информация на медията, Уиткоф е организирал двустранна среща с Макрон, към която Рубио е изразил желание да се присъедини. Френското външно министерство обаче е уточнило, че всяка промяна в състава на американската делегация подлежи на одобрение от специалния пратеник на президента на САЩ.

Според телевизионния канал, сътрудниците на държавния секретар известно време не са успявали да установят контакт с Уиткоф. В крайна сметка обаче Рубио лично е успял да договори участието си и да получи покана за срещата.

По-рано NBC News съобщи също, че Уиткоф не споделя с Рубио информация за своите пътувания, свързани с преговорите за уреждане на конфликта в Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    13 4 Отговор
    Френската мъжка кокошка дето много се перчеше и плашеше мечките сега иска среща и разговор с баш мечока, че нещо яйцето му опря на.......

    Коментиран от #4

    16:36 22.12.2025

  • 2 Европеец

    8 4 Отговор
    Рубио да иска разрешение от Уитков за някаква среща, па била тя и с микрона ми се вижда малко несериозно, но както и да е.....

    Коментиран от #6

    16:37 22.12.2025

  • 3 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Срещу 100 млн.долара беше осигурено мястото на латиноса Марко на поста държавен секретар,след като Тръмп категорично отказа да му бъде вице.Е,лобито извади пари и му намериха престижна длъжност за да може да възпрепятства външната политика на президента.За5ова иска разрешение от дясната ръка и съдружник на Бай Дончо,Витков

    16:40 22.12.2025

  • 4 Европеец

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Руският президент Владимир Путин е културен И вежлив човек, вероятно ще склони да се срещне с недоразумението микрона...... Остава въпроса дали ще го държи на дългата маса седнал или пък ще го накаже лекичко да стои прав..... Но поговорката преклонена глава и сабя не е сече, може да се окаже вярна..... Микрона трябва да се подготви добре за срещата с Путин и най-вече да тренира падане на колене и чупките в кръста

    Коментиран от #5, #7

    16:41 22.12.2025

  • 5 Тихо пръдльоо!

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Пумияр с пумияр гладен.

    16:45 22.12.2025

  • 6 Има си причина.

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Мало-умен си.

    16:46 22.12.2025

  • 7 Трети коловоз

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Четири години 5 села един супермаркет и два железарски магазина

    16:54 22.12.2025