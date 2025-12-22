Напрежение в американската дипломация около среща с Макрон

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил принуден да поиска разрешение от екипа на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, за да участва в срещата му с френския президент Еманюел Макрон през април. Това съобщава NBC News, като се позовава на свои източници, предава Фокус.
По информация на медията, Уиткоф е организирал двустранна среща с Макрон, към която Рубио е изразил желание да се присъедини. Френското външно министерство обаче е уточнило, че всяка промяна в състава на американската делегация подлежи на одобрение от специалния пратеник на президента на САЩ.
Според телевизионния канал, сътрудниците на държавния секретар известно време не са успявали да установят контакт с Уиткоф. В крайна сметка обаче Рубио лично е успял да договори участието си и да получи покана за срещата.
По-рано NBC News съобщи също, че Уиткоф не споделя с Рубио информация за своите пътувания, свързани с преговорите за уреждане на конфликта в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #4
16:36 22.12.2025
2 Европеец
Коментиран от #6
16:37 22.12.2025
3 Сатана Z
16:40 22.12.2025
4 Европеец
До коментар #1 от "гост":Руският президент Владимир Путин е културен И вежлив човек, вероятно ще склони да се срещне с недоразумението микрона...... Остава въпроса дали ще го държи на дългата маса седнал или пък ще го накаже лекичко да стои прав..... Но поговорката преклонена глава и сабя не е сече, може да се окаже вярна..... Микрона трябва да се подготви добре за срещата с Путин и най-вече да тренира падане на колене и чупките в кръста
Коментиран от #5, #7
16:41 22.12.2025
5 Тихо пръдльоо!
До коментар #4 от "Европеец":Пумияр с пумияр гладен.
16:45 22.12.2025
6 Има си причина.
До коментар #2 от "Европеец":Мало-умен си.
16:46 22.12.2025
7 Трети коловоз
До коментар #4 от "Европеец":Четири години 5 села един супермаркет и два железарски магазина
16:54 22.12.2025