Гръцки фермери блокират граничния пункт Кулата - Промахон

3 Декември, 2025 06:27, обновена 3 Декември, 2025 06:30 894 9

Протестиращите са готови за блокади и по магистралата Солун – Атина

Гръцки фермери блокират граничния пункт Кулата - Промахон - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Днес се очаква протестиращи гръцки фермери да блокират граничния пункт с България Кулата - Промахон. Готови са за блокади и по магистралата Солун – Атина.

Фермерите от Серес заплашват, че днес ще затворят с трактори пътя при Промахон от обяд.

Ако полицията постави кордон и спре земеделската техника, намеренията са за жива верига, като не се посочва дали блокадата ще е само символична или ще продължи дълго.

Гръцките фермери настояват преди всичко за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, като искат и мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите.

Очаква се днес отново за няколко часа да бъде прекъснато движението между Комотини и Ксанти. След почти два дни спряно движение на граничния пункт със Северна Македония при 'Евзони" тракторите се оттеглиха.

Готовност за блокади има на три места на магистралата Солун - Атина, както и на пътя Солун – Халкидики. Блокирани пътища има и по островите.

Говорителят на правителството Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.

Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещания.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да, но

    3 1 Отговор
    със скари.
    Алчни лайнери!

    06:38 03.12.2025

  • 3 Хе!

    4 1 Отговор
    Тея фермери ще излязат по евтино на ЕС, ако направо им дават парите, без да се изисква от тях някаква дейност! Ако не ги е срам пак да затварят пътя и да искат още и още! Да им осигурели по високи изкупни цени!? Дайте им направо парите и да не пречат на българите да пътуват по именията си там! Елада, емброс!

    Коментиран от #8

    06:43 03.12.2025

  • 4 Баба Кина

    6 0 Отговор
    Крайно време беше. Лятото свърши, време е за кебапци и керацуда. Тракторен къмпинг по гръцки.

    06:46 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 много рано бре

    1 0 Отговор
    трябв да се блокира от 20 декември до 3 януари за да им развалят почивката на държавните хрантутници, тръгнали към гречко

    07:13 03.12.2025

  • 8 казваш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хе!":

    да вземат пример от нашите :)

    07:14 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

