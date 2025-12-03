Гръцки фермери блокират граничния пункт Кулата - Промахон

Днес се очаква протестиращи гръцки фермери да блокират граничния пункт с България Кулата - Промахон. Готови са за блокади и по магистралата Солун – Атина.



Фермерите от Серес заплашват, че днес ще затворят с трактори пътя при Промахон от обяд.



Ако полицията постави кордон и спре земеделската техника, намеренията са за жива верига, като не се посочва дали блокадата ще е само символична или ще продължи дълго.



Гръцките фермери настояват преди всичко за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, като искат и мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите.



Очаква се днес отново за няколко часа да бъде прекъснато движението между Комотини и Ксанти. След почти два дни спряно движение на граничния пункт със Северна Македония при 'Евзони" тракторите се оттеглиха.



Готовност за блокади има на три места на магистралата Солун - Атина, както и на пътя Солун – Халкидики. Блокирани пътища има и по островите.



Говорителят на правителството Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.



Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещания.

