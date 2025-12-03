Жертвите на опустошителния пожар в Хонконг достигнаха 159 души

Броят на загиналите при най-тежкия пожар в Хонконг от десетилетия насам нарасна до 159 души, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс. Сред жертвите има бебе и 97-годишен човек. Претърсването на останките от големия жилищен комплекс все още продължава, като около 30 души остават в неизвестност, предава Vesti.bg.

До момента са идентифицирани 140 от загиналите - 91 жени и 49 мъже на възраст между 1 и 97 години. В рамките на разследването 21 души са задържани по подозрение за непредумишлено убийство. Антикорупционните служби на Хонконг също проверяват възможни случаи на злоупотреби и корупция.

Създадена е независима комисия, ръководена от съдии, която да разследва трагедията и да направи цялостна ревизия на контрола върху строителните ремонти. Предишни проверки са уверявали жителите, че пожарният риск е „относително нисък“, въпреки подадените сигнали за опасност, свързана с ремонтните дейности.

Властите посочват, че използваните при ремонта пластмасова мрежа и изолационна пяна са улеснили бързото разпространение на огъня, тъй като не отговарят на противопожарните изисквания.

Междувременно ръководството на Хонконг продължава с подготовката за изборите, насрочени за неделя, въпреки очакванията за по-ниска избирателна активност заради общественото недоволство и траура след трагедията. Плановете за провеждането им срещат критики от граждани, според които властите поставят политическите си приоритети над грижата за пострадалите.

По официални данни над 2600 обитатели на опожарения комплекс са временно настанени. Повече от хиляда души са настанени в хостели, лагери или хотели, а още 1607 жители са преместени в преходни жилища.