Властите в Хонконг предупредиха световните медии да не свързват скорошния пожар с днешните избори

7 Декември, 2025 02:39, обновена 7 Декември, 2025 02:47 419 0

В градът днес гласуват за нови законодатели

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Властите в Хонконг поканиха представители на световните медии, за да предупредят "за разпространението на невярна информация и клевети" относно пожара, който отне живота на повече от 150 души, предаде Дирекцията за национална сигурност на Китай.

Ведомството заяви, че някои скорошни репортажи в чуждестранни медии „са игнорирали фактите, разпространявали са невярна информация“ и са „подбуждали към социални раздори и конфронтация“.

Bloomberg, чиито журналисти са присъствали на срещата, съобщи, че властите не са предоставили конкретни примери за невярна информация и клевета. Длъжностно лице, присъстващо на срещата, на която са присъствали и журналисти на Bloomberg News, е използвало китайски израз, еквивалентен на „не казвайте, че не сте били предупредени“.

Според агенцията срещата се е провела на фона на предстоящите избори в Хонконг, насрочени за 7 декември. Избирателната активност ще бъде наблюдавана от властите, съобщава Bloomberg. Ръководителят на администрацията на Хонконг Джон Лий, който обеща да създаде независима комисия след пожара, заяви, че е решил да проведе гласуването по график, за да „осигури социална стабилност“.

Пожарът започна в сряда, 26 ноември, в една от високите сгради на жилищен комплекс, в който живееха приблизително 4800 жители. Огънят бързо обхвана седем от осемте кули и не можа да бъде напълно потушен до 28 ноември. Според Bloomberg най-малко 159 души са загинали.

Окончателната причина за пожара все още не е установена. Полицията е арестувала няколко души по подозрение за непредумишлено убийство, включително главния изпълнител, консултантски инженер и подизпълнител на компанията, монтираща скелето.


