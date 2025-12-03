Румънският премиер Илие Боложан на официално посещение в Австрия

Румънският министър-председател Илие Боложан пристига на официална визита в Австрия, съобщи правителствената пресслужба в информация, разпространена и до БТА. В програмата на посещението са включени срещи с австрийския канцлер Кристиан Щокер, както и с ресорните министри по европейските въпроси, интеграцията и семейството, икономиката, енергетиката, туризма и финансите, предава БТА.

Визитата, която ще продължи и утре, предвижда разговори на четири очи, пленарни срещи и работен обяд, даден от канцлера Щокер. В него ще участват и представители на румънски и австрийски компании, с цел насърчаване на икономическото партньорство.

Боложан ще присъства и на официален прием по повод Националния празник на Румъния, организиран от румънското посолство във Виена.

В прессъобщението се посочва, че основната цел на посещението е задълбочаване на двустранните отношения както в политико-дипломатически, така и в икономически аспект, както и по-тясна координация на регионално и европейско равнище на фона на настоящите предизвикателства. Акцент ще бъде поставен и върху разширяването на икономическото сътрудничество и увеличаването на инвестициите на двата пазара.

По пътя за Виена румънският премиер ще се спре и в Будапеща, където ще проведе среща с унгарския си колега Виктор Орбан. Основна тема на разговорите ще бъде сътрудничеството между Румъния, Унгария и Австрия за развитие на междусистемните електроенергийни връзки.