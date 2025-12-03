Новини
Свят »
Румъния »
Румънският премиер Илие Боложан на официално посещение в Австрия

3 Декември, 2025 15:40, обновена 3 Декември, 2025 15:33 480 1

  • румъния-
  • илие боложан-
  • официално посещение-
  • австрия

Във фокуса на визитата са икономическото сътрудничество, енергетиката и засилването на двустранните отношения

Румънският премиер Илие Боложан на официално посещение в Австрия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският министър-председател Илие Боложан пристига на официална визита в Австрия, съобщи правителствената пресслужба в информация, разпространена и до БТА. В програмата на посещението са включени срещи с австрийския канцлер Кристиан Щокер, както и с ресорните министри по европейските въпроси, интеграцията и семейството, икономиката, енергетиката, туризма и финансите, предава БТА.

Визитата, която ще продължи и утре, предвижда разговори на четири очи, пленарни срещи и работен обяд, даден от канцлера Щокер. В него ще участват и представители на румънски и австрийски компании, с цел насърчаване на икономическото партньорство.

Боложан ще присъства и на официален прием по повод Националния празник на Румъния, организиран от румънското посолство във Виена.

В прессъобщението се посочва, че основната цел на посещението е задълбочаване на двустранните отношения както в политико-дипломатически, така и в икономически аспект, както и по-тясна координация на регионално и европейско равнище на фона на настоящите предизвикателства. Акцент ще бъде поставен и върху разширяването на икономическото сътрудничество и увеличаването на инвестициите на двата пазара.

По пътя за Виена румънският премиер ще се спре и в Будапеща, където ще проведе среща с унгарския си колега Виктор Орбан. Основна тема на разговорите ще бъде сътрудничеството между Румъния, Унгария и Австрия за развитие на междусистемните електроенергийни връзки.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евродебил

    0 0 Отговор
    Какъв премиер е тази назначен от евроатлантиците кърлеж.Дереджетп в Румъния си е катастрофа,а в сеавнение с евро-мераклиите от Молдова много държави в Африка изглеждат като земен рай. Ние пък преследване румънци и молдовци по петите в мизерията,дълговете разрухата и дефицита.

    16:39 03.12.2025

