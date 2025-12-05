Новини
5 Декември, 2025 03:50

В Ню Делхи ще се проведат официални разговори на високо ниво

Продължава двудневното посещение на руския президент Владимир Путин в Индия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължава двудневното посещение на руския президент Владимир Путин в Индия. В петък в Ню Делхи ще се проведат официални разговори на високо ниво.

След тези срещи страните ще приемат пакет от двустранни междуправителствени документи и редица търговски споразумения. Лидерите на страната Путин и Моди ще се обърнат и към пленарната сесия на руско-индийския бизнес форум и ще направят изявление пред медиите.

Руската делегация включва министъра на отбраната Андрей Белоусов, министъра на земеделието Оксана Лут, министъра на здравеопазването Михаил Мурашко, министъра на транспорта Андрей Никитин, министъра на икономическото развитие Максим Решетников, министъра на финансите Антон Силуанов, министъра на вътрешните работи Владимир Колоколцев, председателя на Централната банка Елвира Набиулина, заместник-министъра на външните работи Андрей Руденко и Маргарита Симонян, главен редактор на международната медийна група „Россия сегодня“ и телевизионния канал RT.

Руският лидер ще посети мемориала на Махатма Ганди и ще се срещне с президента Драупади Мурму.

В четвъртък Путин и индийският премиер Нарендра Моди проведоха неофициална среща.

Преди това руският президент даде интервю за India Today. Той говори за сътрудничеството между двете страни в областта на отбраната, търговията и енергетиката. Путин подчерта, че "отношенията между Русия и Индия не вредят на трети страни".

Той засегна и украинската криза и определи "специалната военна операция" като "опит за прекратяване на война, разгърната от Запада". Путин добави, че "Москва защитава своите интереси и хора, докато манталитетът на властите в Киев напомня на неонацистки режим".

"С продължаването на конфликта те на практика са се притиснали в ъгъла", каза Путин.

Руският президент говори и за "желанието на Вашингтон да разреши ситуацията в Украйна" и заяви, че искрено вярва в хуманитарните съображения, които ръководят президента Доналд Тръмп. Той отбеляза, че възстановяването на икономическите отношения между Русия и Съединените щати би било от полза в много области.


Индия
  • 1 нннн

    Ми, Европа като не го иска, ще ходи в Индия и Китай човекът. Ама те колко са - три милиарда само...

    04:12 05.12.2025

