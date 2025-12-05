Новини
Свят »
Германия »
Мерц отмени пътуване до Осло, ще убеждава Белгия за използването на руските активи

Мерц отмени пътуване до Осло, ще убеждава Белгия за използването на руските активи

5 Декември, 2025 05:36, обновена 5 Декември, 2025 05:39 478 4

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • руски активи-
  • белгия

Той подчерта, че целта му е да убеди не само белгийското правителство, но и Европейския съвет

Мерц отмени пътуване до Осло, ще убеждава Белгия за използването на руските активи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че приема сериозно опасенията на белгийския премиер Барт де Вевер относно замразените руски активи и отбеляза, че ще обсъди с него варианти за използване на руски активи за подпомагане на Украйна.

„Отложих пътуването си до Норвегия в петък, защото искам да обсъдя с белгийския премиер и председателя на Европейската комисия как да осигуря мнозинство в Европейския съвет за моето предложение, което Европейската комисия вече е превърнала в правен текст. Това се отнася особено за белгийското правителство, тъй като Euroclear, депозитарят на руски активи, се намира в Брюксел“, каза Мерц на пресконференция в Берлин след консултации с германските провинциални премиери. Това, добави той, в известен смисъл налага специални задължения на Белгия към компанията.

„Не само съм наясно с опасенията на белгийското правителство, но и ги приемам сериозно. Вярвам, че белгийското правителство има право да очаква от нас да разгледаме тези въпроси задълбочено. И тъй като Германия е една от потенциалните държави-гаранти за подходящата защита на тези активи в белгийската столица, е напълно естествено за мен, след решението на Европейската комисия от сряда, да обсъдя с белгийския министър-председател възможно най-скоро как можем да продължим напред заедно“, заяви германският канцлер.

Той подчерта, че целта му е да убеди не само белгийското правителство, но и Европейския съвет. „И, както знаете, 18 и 19 декември са последната възможност тази година“, добави Мерц. Германският министър-председател посочи, че в момента дискусиите се водят на две нива. „Едното ниво е европейското ниво“, отбеляза той. Мерц обясни, че е необходима обща позиция между държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз. По-специално, трябва да се постигне споразумение с Белгия.

„И още веднъж, приемам много сериозно опасенията и възраженията на белгийския премиер. Тези въпроси са важни. Трябва да ги обсъдим и аз ще се опитам да ги разреша. Но, разбира се, това е възможно само с обща позиция между държавните и правителствените глави на Европейския съюз и, по-специално, споразумение с Белгия“, заключи германският канцлер. „Искам да го убедя в правилността на пътя, който предлагаме. И ако поемем по този път, ще го направим, за да помогнем на Украйна“, заяви Мерц.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пиночет

    1 6 Отговор
    На комунистите пари не им трябват

    05:44 05.12.2025

  • 2 Хахаха

    8 1 Отговор
    Фашагата,никакъв шанс да крадне парите!Дори парите на нацистите през втората световна война не са били пипани!Нали ще се подкопае банковата система по света!И никой няма да си влага капитала в Европейските банки???Ми що като толкова се напъва фашагата не вземе парите директно от германският народ!Ще го линчуват???Затова

    05:46 05.12.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    Тоя кво ще убеждава? То е достатъчно да му видиш физиономията за да разбереш, че не може даже и едно бездомно куче да убеди, та какво остава за хора? Изключено е.

    05:48 05.12.2025

  • 4 Скъпи Мерц

    2 0 Отговор
    Ти дори не си в играта! Дискредитирал си се с подстрекателство към война, саботиране на мира, самоубийството на западната цивилизация, миграция и упорита глупост.

    Освен това дори Европейската Централна Банка, се обяви против тарикатската ви кражба и отказа гаранции!

    05:55 05.12.2025

