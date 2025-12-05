Мерц отмени пътуване до Осло, ще убеждава Белгия за използването на руските активи

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че приема сериозно опасенията на белгийския премиер Барт де Вевер относно замразените руски активи и отбеляза, че ще обсъди с него варианти за използване на руски активи за подпомагане на Украйна.

„Отложих пътуването си до Норвегия в петък, защото искам да обсъдя с белгийския премиер и председателя на Европейската комисия как да осигуря мнозинство в Европейския съвет за моето предложение, което Европейската комисия вече е превърнала в правен текст. Това се отнася особено за белгийското правителство, тъй като Euroclear, депозитарят на руски активи, се намира в Брюксел“, каза Мерц на пресконференция в Берлин след консултации с германските провинциални премиери. Това, добави той, в известен смисъл налага специални задължения на Белгия към компанията.

„Не само съм наясно с опасенията на белгийското правителство, но и ги приемам сериозно. Вярвам, че белгийското правителство има право да очаква от нас да разгледаме тези въпроси задълбочено. И тъй като Германия е една от потенциалните държави-гаранти за подходящата защита на тези активи в белгийската столица, е напълно естествено за мен, след решението на Европейската комисия от сряда, да обсъдя с белгийския министър-председател възможно най-скоро как можем да продължим напред заедно“, заяви германският канцлер.

Той подчерта, че целта му е да убеди не само белгийското правителство, но и Европейския съвет. „И, както знаете, 18 и 19 декември са последната възможност тази година“, добави Мерц. Германският министър-председател посочи, че в момента дискусиите се водят на две нива. „Едното ниво е европейското ниво“, отбеляза той. Мерц обясни, че е необходима обща позиция между държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз. По-специално, трябва да се постигне споразумение с Белгия.

„И още веднъж, приемам много сериозно опасенията и възраженията на белгийския премиер. Тези въпроси са важни. Трябва да ги обсъдим и аз ще се опитам да ги разреша. Но, разбира се, това е възможно само с обща позиция между държавните и правителствените глави на Европейския съюз и, по-специално, споразумение с Белгия“, заключи германският канцлер. „Искам да го убедя в правилността на пътя, който предлагаме. И ако поемем по този път, ще го направим, за да помогнем на Украйна“, заяви Мерц.